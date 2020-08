Gobierno rechaza amenaza de paro de camioneros y pide al Congreso "apurar el tranco" legislativo en temas de seguridad

País

El ministro vocero, Jaime Bellolio, señaló que el Ejecutivo no acepta presiones indebidas, ante movilización anunciada para el jueves de transportistas.

"Para ser muy claros, el gobierno no está disponible para presiones indebidas o que se nos den ultimátum", afirmó hoy el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, ante una nueva amenaza de un grupo de camioneros de la zona sur, que anunció que este jueves iniciarán una movilización si no hay avance en la discusión de proyectos prioritarios para mantener la seguridad y evitar la violencia en la zona de la Araucanía.

"Que haya un grupo de personas de los camioneros, es solo una minoría, que haya manifestado un paro, no nos parece. Un paro no es un camino que dé soluciones, al contrario, perjudica a las familias en la cadena de abastecimiento, por eso el gobierno no se va a inhibir en ocupar todo el instrumental que tiene para mantener el estado de derecho. No aceptamos presiones indebidas", aseguró el vocero del Ejecutivo.

Recordó que el Ministerio del Interior presentó una querella por homicidio frustrado luego de que una familia de camioneros el viernes fuera atacada, resultando su hija de 9 años con una herida a bala.

Respecto a la agenda en el Congreso, el ministro precisó que "empatizamos con parte de algunas demandas de los camioneros que piden más seguridad y no violencia o temor a sus vidas. Vamos a renovar algunas urgencias y otras van a tener discusión inmediata". Por lo mismo, aseguró que "le pedimos al Congreso que para luchar contra la delincuencia, narcotráfico y violencia, necesitamos que ustedes apuren el paso".

Explicó que "hay varios proyectos que se han demorado más de lo que quisiéramos. Comprendemos que ellos quieran poner esa urgencia, le pedimos al Congreso que también apuren el tranco".