País

MIÉRCOLES 19 DE MAYO

15:00 En una carta enviada por el presidente de Fedetur al ministro de Economía, Lucas Palacios, el representante de la entidad gremial, Ricardo Margulis, hizo un llamado al Ejecutivo a terminar con las restricciones de movilidad y permitir la inmediata apertura y reactivación del turismo nacional.

En la misiva, Fedetur le solicita al Ejecutivo disponer de este pasaporte sanitario, la inmediata apertura de las fronteras, el término del toque de queda y la flexibilidad del Plan Paso a Paso y los cordones sanitarios. El objetivo, dicen desde el organismo gremial, es permitir la reactivación del turismo interno, emisivo y receptivo.

"Chile ha avanzado de gran forma en el proceso de vacunación contra el Covid-19, donde un porcentaje significativo de la población está inoculada con la segunda dosis. Esto facilita la posibilidad de implementar un carnet o pasaporte sanitario, que permita a las personas vacunadas movilizarse con mayor libertad dentro del territorio nacional, y a la vez abrir las fronteras para el ingreso y salida de turistas a nivel internacional", puntualiza Ricardo Margulis.

13:00 Francia espera "pasar la página del Covid-19" en noviembre o diciembre, cuando una gran parte de la población esté vacunada y si no hay nuevas variantes del virus, dijo el ministro de Salud, Olivier Veran, en una entrevista con el canal de televisión LCI.

Si bien es optimista, "nos mantendremos alerta y el pueblo francés debe permanecer alerta" para evitar una cuarta ola de la pandemia, dijo. La crisis de salud aún no ha terminado, pero los franceses "no deberían vivir con miedo" hasta entonces, agregó Veran.

12:00 La tasa promedio de positividad de Covid-19 en siete días en el estado de Nueva York cayó al 1.06%, la más baja desde el 27 de septiembre, dijo el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado el miércoles. Fue el 44º día consecutivo de declive. Las hospitalizaciones cayeron a 1.521, la menor cantidad desde el 8 de noviembre.

"Nueva York está haciendo enormes avances para vencer a Covid: nuestras tasas de positividad son las más bajas que hemos visto en meses y más de 10 millones de neoyorquinos han recibido al menos una dosis de la vacuna", dijo Cuomo.

El gobernador también anunció que las guarderías y los campamentos de verano deben recopilar el estado de vacunación de todo el personal y los niños, e implementar exámenes de salud diarios. Los niños y el personal mayores de 2 años que no estén completamente vacunados deben usar cubiertas para la cara, excepto cuando comen, beben, se duchan o duermen.

11:07 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se sumaron 4.778 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.300.629 los casos totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 32 personas en el mismo período, con lo cual el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras enfermarse con el virus llega a 27.997 a nivel nacional.

Ayer se aplicaron 32.470 exámenes PCR, con lo que la positividad a nivel nacional subió a 11,77%, pero en la Región Metropolitana bajó a 12%.

Miércoles 19 de mayo | Balance diario #COVID_19



🔸 4.778 casos nuevos

🔸 3.837 casos con síntomas

🔸 720 casos asintomáticos

🔸 221 sin notificar

🔸 1.300.629 casos totales

🔸 35.294 activos

🔸 1.236.581 recuperados

🔸 32 fallecidos (27.997 en total) pic.twitter.com/2JTCvv9Cpe — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 19, 2021

09:30 Las exportaciones argentinas de granos se paralizaron el miércoles debido a una huelga de trabajadores portuarios en reclamo de inclusión del personal embarcado como grupo prioritario para la vacunación contra el Covid-19.

Los trabajadores portuarios que preparan los barcos para navegar se encuentran entre los que están en huelga, junto con los capitanes de remolcadores y veleros que guían los barcos de carga hacia y desde el puerto, según un comunicado conjunto.

En el comunicado, los trabajadores exigieron "protocolos de prevención y atención médica en todos los puertos del país". "En solo siete días hemos perdido cuatro compañeros, evidenciándose además un alto nivel de contagios dentro de diferentes actividades", añadieron. Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y un importante proveedor global de trigo.

08:45 El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, sostuvo el miércoles que había un déficit de petróleo en el mercado mundial a pesar de que algunos países estaban registrando un número creciente de casos de Covid-19.

"Definitivamente hay un déficit en el mercado que ayuda a reducir un exceso (de existencias de petróleo) que quedó del año pasado, para llevarlo gradualmente al nivel de un promedio de cinco años", dijo Novak a la prensa. "Los precios del petróleo están estables (...), lo que significa que el mercado está equilibrado con un ligero exceso de demanda sobre oferta".

08:00 Los países de la Unión Europea reabrirán su frontera a los turistas vacunados contra el coronavirus en terceros países que inoculen vacunas que también cuentan con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, como es el caso de Estados Unidos o Reino Unido.

Las condiciones para que los viajeros vacunados puedan entrar en la UE es que hayan recibido la pauta completa de vacunación (dos dosis en la mayoría de vacunas en el mercado) al menos catorce días antes de su viaje, de acuerdo a lo consensuado por los Estados miembro en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas.

El portavoz de la Comisión, Christian Wigan dijo que "los embajadores ante la UE acordaron actualizar las normas para viajar desde fuera de la UE, se recomienda aliviar algunas de las restricciones, en particular a las personas ya vacunadas".

Debe ser aún formalizado a nivel de ministros, probablemente este mismo jueves en una reunión de los responsables de Salud en la que participará también la EMA y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Hasta la entrada en vigor del Certificado Covid europeo que los países miembros ultiman para reactivar el turismo dentro de la UE, esta nueva condición para los turistas extracomunitarios solo podrán ofrecerla los Estados miembros que ya estén teniendo en cuenta la vacunación para relajar las restricciones a los europeos.

07:00 La vacuna Vaxzevria desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca es eficaz para crear inmunidad a largo plazo y lo suficientemente potente para actuar frente a cualquier variante, según un estudio aún no publicado cuyas conclusiones adelanta hoy Financial Times.

La investigación, que aún no dispone de fecha prevista de publicación, ha demostrado que una tercera dosis de la vacuna, que emplea el virus del resfriado común, estimula los anticuerpos contra la proteína S del virus, una reacción que ha sido descrita como "increíble" por fuentes consultadas por el periódico y que zanja la discusión al respecto de que la vacuna deje de ser efectiva con el tiempo.

MARTES 18 DE MAYO

17:00 Argentina reportó hoy cifras récord tanto en cantidad de contagios como en fallecidos para una sola jornada. Los positivos reportados fueron 35.543, con lo que los enfermos totales desde que comenzó la pandemia ascienden ahora a 3.371.508.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 745 muertos por coronavirus, también la peor marca desde que comenzó la pandemia. Así, Argentina acumula un total de 71.771 fallecidos y se ubica en el puesto catorce a nivel mundial en cantidad total de víctimas fatales, por detrás de Polonia, que acumula 71.920 decesos.

Las cifras de esta jornada dejaron atrás las dos últimas peores marcas registradas por el país, para contagios y fallecidos reportadas en una sola jornada. La de positivos se había producido el 16 de abril, cuando se contabilizaron 29.472 nuevos casos, mientras que la peor marca de muertos databa del 5 de mayo, cuando se informaron 663 defunciones.

15:00 El presidente de Colombia, Iván Duque, propuso este martes que Estados Unidos diseñe junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales planes de recuperación pospandemia para los países de América Latina.

Duque lanzó esta sugerencia durante una intervención virtual en el "Foro Global sobre Recuperación Económica", organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El mandatario colombiano opinó que la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, puede "sentarse" con el FMI para crear "planes de recuperación fiscal poscovid para los países de buen desempeño en América Latina".

Consideró que hay mecanismos con los que Washington "puede hacer cosas más rápidas con la región", como aumentar el capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitiría a esta institución desarrollar "nuevas herramientas y productos que satisfagan las necesidades" de los países de América Latina.

El BID anunció un proyecto de ampliar su capital disponible para préstamos de US$ 12.000 a US$ 20.000 millones.

13:30 La combinación de dosis de vacunas de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech es segura y brinda a las personas altos niveles de inmunidad, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III de España. La institución de investigación realizó uno de los primeros estudios sobre el uso combinado de inyecciones que incluye ensayos clínicos.

El estudio administró a 441 personas menores de 60 años una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer-BioNTech. Los resultados muestran un aumento de anticuerpos después de la segunda dosis y efectos secundarios leves que no requirieron hospitalización.

La investigación fue motivada por la aparición de coágulos de sangre en algunas personas que habían recibido la vacuna AstraZeneca. Estos casos aislados, algunos de los cuales fueron mortales, llevaron a algunos países europeos, incluido España, a detener la vacunación de AstraZeneca a los jóvenes.

13:00 España sumó el martes 3.988 casos y 70 muertos por Covid-19 respecto a las cifras totales anunciadas el lunes, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El número total de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 3.619.848.

En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 2.264, frente a los 1.170 contagios anunciados el lunes.

12:30 El Ministerio de Salud de Portugal informó este martes el fallecimiento de otras dos personas más a causa del coronavirus, del que se han diagnosticado 386 positivos más, por lo que son ya 842.767 los casos acumulados y 17.011 los fallecidos a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

La Dirección General de Salud (DGS) detalló en el último boletín sobre la situación de la pandemia en Portugal que la franja de edad entre 20 y 29 años es la que más casos ha presentado en las últimas 24 horas, un total de 117.

11:16 En un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 3.787 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva a 1.295.862 los contagios totales.

La cartera lamentó el fallecimiento de 31 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos dtotales a causa de este virus llegan a 27.965 hasta el momento.

Ayer, el total de exámenes PCR aplicados bajó a 30.228, lo que implica que los tests realizados llegan a 14.043.876. Con esto, la positividad subió a 10,87% a nivel país, y a 13% en la Región Metropolitana.

Martes 18 de mayo | Balance diario #COVID_19



🔸 3.787 casos nuevos

🔸 2.908 casos con síntomas

🔸 730 casos asintomáticos

🔸 149 sin notificar

🔸 1.295.862 casos totales

🔸 36.097 activos

🔸 1.231.047 recuperados

🔸 31 fallecidos (27.965 en total) pic.twitter.com/UhLLTN17Vj — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 18, 2021

09:25 La cifra total de casos de Covid-19 en India superó los 25 millones el martes, mientras que un poderoso ciclón complicó la crisis sanitaria en los dos estados occidentales de Gujarat y Maharashtra, que figuran entre los más afectados por una segunda ola de contagios.

Se realizaron tests de Covid-19 a 200.000 personas evacuadas de los distritos costeros del estado occidental de Gujarat antes de que el ciclón golpeara la noche del lunes y se estaban haciendo esfuerzos para tratar de limitar la propagación de infecciones. "Se han dispuesto mascarillas para las personas llevadas a refugios", dijo Sandip Sagale, un alto funcionario en Ahmedabad, la principal ciudad de Gujarat. "También se hacen esfuerzos para mantener el distanciamiento social".

El recuento total de casos de coronavirus en India superó la marca de los 25 millones con 263.533 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, mientras que las muertes por Covid-19 aumentaron en un récord de 4.329. El gobierno dijo que aproximadamente el 98% de la población todavía era susceptible a los contagios.

09:00 El Ministerio de Economía de Brasil elevó sus previsiones para la inflación en este año a 5,05% tras un cálculo previo de 4,42%, en medio de las sostenidas presiones sobre los precios. El gobierno además subió levemente su perspectiva para el Producto Interno Bruto a 3,5% desde 3,2%.

08:30 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que espera que en octubre culmine la vacunación de todos los ciudadanos del país, antes de que empiece el invierno.

08:00 Los Estados que inviertan muy poco en salud pública podrían ver reducida su calificación crediticia, según el presidente de un panel de la Organización Mundial de la Salud que quiere que se cree un nuevo organismo mundial para visibilizar los riesgos para la estabilidad financiera derivados de una deficiente atención sanitaria.

Los comentarios de Mario Monti se producen antes de una cumbre mundial sobre salud que se celebrará el viernes en Roma y en la que los líderes del Grupo de las 20 economías más importantes debatirán sobre la emergencia del coronavirus y sobre cómo prevenir crisis sanitarias importantes en el futuro. "Una pandemia como ésta plantea enormes amenazas no sólo para la estabilidad financiera, sino para todo el sistema económico y financiero", declaró Monti a Reuters.

La Comisión ha recomendado al G20 que establezca un Consejo Mundial de Salud que trabaje para prevenir futuras pandemias identificando los riesgos, estableciendo puntos de referencia mundiales para la preparación y promoviendo la inversión en infraestructuras sanitarias.

07:30 Los líderes de las economías más grandes del mundo respaldarían la "concesión de licencias voluntarias" de las patentes de la vacuna Covid-19, omitiendo la presión de Estados Unidos para obtener exenciones y compromisos anteriores para proporcionar más fondos a la Organización Mundial de la Salud .

El borrador del documento, visto por Reuters, enumera los compromisos de las naciones del G20 y otros países y se adoptará el viernes en una Cumbre de Salud Global en Roma, uno de los principales eventos de este año para coordinar acciones globales contra la pandemia.

El borrador, que aún está sujeto a cambios, es el resultado de un compromiso entre los expertos de las naciones del G20 que siguen divididos sobre la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas Covid-19.

A principios de mayo, el gobierno de Biden se unió a India, Sudáfrica y muchos otros países en desarrollo para pedir una exención temporal de patentes para las vacunas Covid-19, con la esperanza de que impulsaría la producción y permitiría una distribución más justa de las inyecciones en todo el mundo.

Pero la Unión Europea y otros países productores de vacunas han planteado dudas, diciendo que la eliminación de las restricciones de exportación de Estados Unidos sobre las materias primas de las vacunas, la transferencia de conocimientos técnicos y la cooperación voluntaria entre los fabricantes de vacunas garantizarían un aumento mucho más rápido de la producción mundial.

El proyecto de conclusiones de la cumbre sobre la salud refleja estos puntos de vista diferentes y no menciona las exenciones de patentes.

07:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este martes que actualmente no hay evidencia concluyente que cause un retraso en los planes para eliminar las restricciones del coronavirus en Inglaterra el próximo mes.

"No veo nada concluyente en este momento para decir que tenemos que desviarnos de la hoja de ruta", dijo Johnson a los periodistas.

"Tenemos que ser cautelosos y mantenemos todo bajo observación muy de cerca; sabremos mucho más en unos días".

06:30 Un estudio español sobre la mezcla de vacunas Covid-19 descubrió que administrar una dosis del medicamento de Pfizer a personas que ya recibieron una primera inyección de la vacuna AstraZeneca es altamente seguro y efectivo, mostraron resultados preliminares el martes.

LUNES 17 DE MAYO

19:00 Brasil registró el lunes 786 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de decesos en el país debido a la enfermedad a 436.537, informó el Ministerio de Salud, en la menor cifra diaria de fallecimientos desde el 1 de marzo.

El ministerio también notificó 29.916 nuevos casos de coronavirus, con el total de contagios sumando 15.657.391.

Los días domingo y lunes las cifras de casos y muertes por Covid-19 en Brasil suelen ubicarse por debajo del promedio diario, debido a un rezago en el procesamiento de pruebas los fines de semana.

Tras alcanzar un máximo de 4.249 muertes en un día el 8 de abril, Brasil ha visto recientemente una estabilización de los números de la pandemia, aunque en niveles todavía elevados.

18:00 Estados Unidos registró 16.857 nuevas infecciones por coronavirus el domingo, el total diario más bajo desde los primeros días de la pandemia en marzo de 2020, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. En enero, después de un aumento impulsado por las festividades, EEUU promediaba unos 250.000 casos nuevos por día.

Los domingos suelen tener la menor cantidad de casos reportados de la semana. Aun así, el total de ayer fue el más bajo de cualquier día de la semana desde el miércoles 25 de marzo de 2020.

Para la semana que terminó el domingo, los nuevos casos aumentaron un 0,7%, el aumento más lento de la pandemia. El total semanal de 232,839 nuevas infecciones fue el más bajo desde los siete días que terminaron el 21 de junio.

Andy Slavitt, asesor principal de la respuesta Covid de la administración Biden, dijo en un tuit el lunes que los casos están disminuyendo en los 50 estados.

16:00 El presidente Joe Biden anunció el lunes que enviará al menos 20 millones de vacunas para el COVID-19 a otros países para fin de junio, la primera vez que Estados Unidos compartirá dosis autorizadas para uso local.

Biden sostuvo que su Gobierno enviará vacunas de Pfizer Inc /BioNTech, Moderna Inc y Johnson & Johnson, que se suman a 60 millones de dosis de AstraZeneca, cuyo uso no está aprobado en Estados Unidos.

La medida es un notable giro por parte de la Casa Blanca, que pretende utilizar el suministro de vacunas como herramienta diplomática ante la mejora de las perspectivas de la pandemia en el país.

Varios estados de Estados Unidos están experimentando un descenso en la vacunación y países como la India se esfuerzan por conseguir inyecciones para contener un aumento de los casos de COVID-19.

"En la batalla contra la pandemia de COVID-19, nuestra nación va a ser el arsenal de las vacunas", dijo Biden.

15:00 Brasil recibirá el sábado y a principios de la próxima semana ingredientes de China para producir hasta 25 millones de dosis de las vacunas AstraZeneca y Sinovac para el COVID-19, dijeron el lunes funcionarios del Ministerio de Salud y del estado de Sao Paulo.

Rodrigo Cruz, secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, dijo que el centro biomédico de Fiocruz recibirá dos lotes de ingredientes para 18 millones de vacunas de AstraZeneca el sábado, mientras que el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, dijo que el instituto biomédico Butantan del estado recibirá ingredientes para 7 millones de vacunas el 26 de mayo.

14:00 Las autoridades han identificado 2.323 casos de la cepa india de coronavirus en el Reino Unido, dijo el secretario de Salud, Matt Hancock, a medida que se propaga la nueva variante altamente transmisible.

Hablando en el Parlamento el lunes, Hancock dijo que 86 áreas de autoridades locales diferentes habían identificado al menos a cinco personas con la nueva cepa.

Los casos se han duplicado la semana pasada en Bolton, Blackburn y Darwen en el noroeste de Inglaterra y la variante india es ahora la cepa dominante del virus, dijo Hancock.

Instó al público a vacunarse, diciendo que la mayoría de las personas con la cepa India en el hospital de Bolton no habían recibido una vacuna. La evidencia preliminar muestra que las vacunas aún funcionan contra esta nueva variante, agregó.

13:11 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del Covid-19, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.566 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.292.096 los casos totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 102 pacientes, lo que implica que la cifra total de fallecidos por la pandemia alcanza los 27.934 a la fecha. Ayer se aplicaron 66.252 exámenes PCR en todo el país, con lo que la positividad nacional llega a 7,76%, y en la RM a 9%.

Lunes 17 de mayo | Balance diario #COVID_19



🔸 5.566 casos nuevos

🔸 3.645 casos con síntomas

🔸 1.431 casos asintomáticos

🔸 490 sin notificar

🔸 1.292.096 casos totales

🔸 37.560 activos

🔸 1.225.846 recuperados

🔸 102 fallecidos (27.934 en total) pic.twitter.com/M9F4N6rh3T — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 17, 2021

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en tanto, anunció que a partir del miércoles el toque de queda se postergará una hora, comenzando a las 22:00. Además, y tal como cada lunes, se dieron a conocer cambios en el plan paso a paso, que comienzan este jueves. Avanzan a transición las comunas de Copiapó, Macul, Limache, Quinta de Tilcoco, Palmilla, Codegua, Pelarco, Rauco, San Rosendo, Lumaco, Pitrufquén, Curacautín, Lanco y Panguipulli.

Sumado a ello, a preparación pasan Pozo Almonte, Caldera, Canela, Illapel, Concón, San Esteban, Putaendo, Chimbarongo, Coltauco, Vichuquén, Quillón, Maullín y Cochamó. Y, a apertura inicial, avanzan Cochrane, Chile Chico, Guaitecas, Río Ibáñez y Cabo de Hornos.

Desde la otra vereda, vuelven a transición Navidad y Puerto Varas, mientras que retroceden a cuarentna Los Vilos, Yumbel, Los Álamos, Contulmo, Los Sauces, Fresia, Castro, Quinchao y Chonchi.

🟠 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del jueves 20 de mayo a las 5:00 horas, avanzan a #Transición: Copiapó, Macul, Limache, Quinta de Tilcoco, Palmilla, Codegua, Pelarco, Rauco, San Rosendo, Lumaco, Pitrufquén, Curacautín, Lanco y Panguipulli.



Más info en 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/ajYWTwW2sr — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 17, 2021

13:00El regulador de medicamentos de la Unión Europea recomendó el lunes ampliar el tiempo de almacenamiento de la vacuna de Pfizer-BioNTech a temperaturas normales de nevera a 31 días en lugar de cinco, lo que facilitaría la logística durante su distribución.

El cambio es aplicable a los viales sin abrir, dijo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), añadiendo que el consejo de su comisión de medicamento para humanos se emitió tras evaluar los datos adicionales del estudio de estabilidad presentados por Pfizer y BioNTech .

"La EMA mantiene un diálogo continuo con los titulares de las autorizaciones de comercialización de las vacunas contra Covid-19, ya que intentan introducir mejoras en la fabricación para mejorar la distribución de las vacunas en la UE", sostuvo el organismo de control.

La UE ha permitido aumentar la producción de la vacuna de Pfizer-BioNTech en la región y está estudiando un nuevo acuerdo para garantizar más dosis de la vacuna después de que el bloque se viera afectado por los recortes en el suministro de la vacuna de AstraZeneca.

12:30 Italia está preparada para eliminar gradualmente un toque de queda nacional, actualmente establecido a las 10 pm, buscando eliminarlo el 21 de junio, cediendo a las llamadas para reabrir el país luego de una disminución constante en el número de casos.

En una reunión del lunes, el gobierno de Mario Draghi acordó retrasar el toque de queda para las áreas de bajo riesgo hasta las 11 pm y permitir las comidas en interiores a partir del 1 de junio, según un funcionario que pidió no ser identificado.

12:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha apelado este lunes a la responsabilidad mientras el país avanza en la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia, en un nuevo paso adelante en la 'hoja de ruta' de la desescalada del país.

Johnson ha pedido a la ciudadanía que continúe "jugando su papel" para lograr que el Covid-19 no avance, antes de reconocer que, si bien Reino Unido ha alcanzado "otro hito en la 'hoja de ruta'", Reino Unido debe dar este paso "con una dosis extra de cautela".

La relajación de las restricciones en Reino Unido llega en un momento en el que la variante india del SARS-CoV-2 continúa propagándose en el país europeo. El 'premier' ha reiterado que el Gobierno "vigila estrechamente" la variante y "emprende acciones donde las tasas de infección se incrementan".

11:30 La estatua de Jesucristo más famosa del mundo se iluminó en Río de Janeiro para promover el acceso en igualdad de condiciones a las vacunas, cuando Brasil y los países en desarrollo luchan para proteger a sus habitantes del COVID-19.

El mensaje "La vacuna salva, unidos por las vacunas" fue proyectado el sábado sobre la estatua de 30 metros de altura por Unidos Pela Vacina, en colaboración con el Santuario Cristo Redentor y la agencia de publicidad Ogilvy Brasil.

En enero, dos trabajadores sanitarios recibieron las primeras inyecciones de vacunas contra el coronavirus a los pies de la estatua cuando Brasil inició su campaña de vacunación.

11:00 El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó hoy a las farmacéuticas que han desarrollado vacunas anticovid por los largos plazos que se han dado a la hora de donar dosis para países en desarrollo, y pidió a éstas y a los países ricos que se solidaricen "en días, no en meses".

El programa COVAX, creado por la OMS para donar vacunas contra el Covid-19 a los países en desarrollo, ha entregado 65 millones de dosis a 140 países, pero al ritmo actual habrá enviado a finales de junio 190 millones menos de lo que tenía planeado, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Queremos que las compañías fabricantes se unan al esfuerzo de AstraZeneca", la compañía de la que por ahora proceden la mayoría de las dosis distribuidas por COVAX, añadió Tedros, quien insistió en que esta campaña solidaria "depende de la voluntad de gobiernos y empresas".

10:00 El Foro Económico Mundial canceló este lunes su reunión anual de 2021 programada para Singapur dentro de tres meses, diciendo que no era posible realizar un evento global tan grande debido a la situación del Covid-19.

"Lamentablemente, las trágicas circunstancias que se desarrollan en todas las geografías, una perspectiva de viaje incierta, diferentes velocidades de implementación de la vacunación y la incertidumbre en torno a las nuevas variantes se combinan para hacer imposible realizar una reunión global con líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de todo el mundo en la escala que se planeó ", dijo en un comunicado.

9:00 La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) dijo que examinó a 1,8 millones de pasajeros este domingo en los aeropuertos de Estados Unidos, la cifra más alta desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus redujo drásticamente la demanda de viajes.

La industria aérea de EE.UU. ha establecido una serie de nuevos máximos posteriores a marzo de 2020 en los últimos días, pero el recuento del domingo es 100.000 viajeros más alto que los 1,74 millones del jueves, que había sido el mejor en 14 meses. Aún así, la demanda del domingo fue de aproximadamente el 70% de los viajes aéreos prepandémicos.

07:30 La Unicef pidió este lunes a los países del G7 que donaran suministros al plan de intercambio de vacunas COVAX como una medida de emergencia para abordar un grave déficit causado por la interrupción de las exportaciones de vacunas de la India.

India ha frenado las exportaciones de la vacuna AstraZeneca fabricada por su Serum Institute, que se había comprometido con COVAX, para ser utilizada por el país mientras lucha contra una segunda ola masiva de infecciones.

La agencia de la ONU, UNICEF, que está a cargo de suministrar vacunas contra el coronavirus a través de COVAX, estima el déficit de suministro en 140 millones de dosis para fines de mayo y alrededor de 190 millones para fines de junio.

07:00 El sector de artículos de lujo podría ignorar el impacto de la crisis del coronavirus a principios de este año, ya que los compradores chinos y estadounidenses ayudan a que las ventas se recuperen a niveles prepandémicos, dijo este lunes la consultora Bain.

Bain ahora ve un 30% de probabilidad de que las ventas de bolsos, ropa y joyas de alta gama vuelvan o superen su nivel de 2019 de US$ 340.000 millones este año, dependiendo de la rapidez con la que se implementen las vacunas y aumente el turismo.

Su escenario más probable es un repunte total en 2022, lo que aún implicaría una convalecencia más rápida de lo que Bain predijo en noviembre, cuando dijo que el sector podría tener que esperar hasta 2023 para dejar atrás la crisis.

Las ventas de artículos de lujo cayeron un 23% a uns US$ 250 millones de euros el año pasado, su mayor caída y la primera desde 2009, ya que la pandemia forzó el cierre de tiendas y prácticamente paralizó el turismo internacional.

06:00 India informó el lunes 281.386 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que las muertes aumentaron en 4.106, esto es una disminución significativa respecto de días anteriores donde no bajaba de los 300 mil casos diarios.

05:30 Los visitantes británicos hambrientos de sol llegaron a las playas portuguesas una vez más este lunes luego de finalizar la prohibición de cuatro meses de viajar entre los dos países debido a la pandemia de Covid-19, en un impulso muy necesario para el sector turístico en apuros.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

¿Cómo se distribuyen las vacunas que Chile necesita?