¿Gustó o no? Políticos analizan el nuevo paquete fiscal del Gobierno para hacer frente al coronavirus

País

Dirigentes de partidos opositores no descartan que sea necesario un tercer paquete.

Aunque con matices y preocupación por la falta de claridad sobre los alcances del anuncio, en el mundo político recibieron positivamente el segundo paquete de medidas económicas por parte del gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria.

Mientras el oficialismo destaca la complementariedad respecto de lo que ya había, desde la oposición hacen hincapié en que el crédito con garantía estatal debiera ser con tasa cero y que los recursos destinados a los trabajadores informales podrían resultar insuficientes; además preocupa que el financiamiento sea a través de reasignaciones presupuestarias y no de recursos frescos.

En este sentido, haciéndose cargo de las propuestas presentadas al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por Convergencia Progresista –PPD,PS y PR-, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que "en lo grueso es un anuncio que hay que valorar y lo que falta son detalles".

A su juicio los US$ 2.000 millones destinados a trabajadores informales, "son un paso bien importante", aunque "la impresión que tengo es que pueden quedarse cortos, pero me parece positivo que se haya respondido a la primera cuestión fundamental que nosotros estábamos poniendo como parte de un eventual paquete, que era cómo ayudar a las familias de los trabajadores informales y esa respuesta ha sido positiva, la valoro, pero falta el detalle de cómo van a ser las transferencias, cuáles van a ser los montos".

Por otro lado, Muñoz calificó de "muy importante" la línea de crédito de US$ 24 mil millones con garantía estatal, sin embargo, manifestó sus dudas respecto a los beneficiados. "Tengo algunas dudas de cuán amplio va hacer como para llegar a los pequeños que no están bancarizados y también acerca de que los bancos traspasen efectivamente estos créditos, que a mi juicio debiera ser a costo cero", de no ser así, cree que no va a cumplir con las expectativas.

Y dado que aún se desconoce la extensión que tendrá la emergencia, el timonel del PPD no descartó de plano pensar en un tercer paquete de medidas, para más adelante.

Preocupación que comparte, el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien también aspira a que los intereses para las empresas beneficiarias de esta línea de crédito sean de cero, en último caso, a una tasa preferencial. Pero en general "las medidas son positivas, hay que ver cuáles son los requisitos eso sí, van en la línea correcta", dijo, aunque agregó que "nos faltó tener instrumentos más audaces que le permitan al Estado rescatar empresa estratégicas en mejores condiciones".

El aspecto negativo y, a juicio de Chahín, "absolutamente incomprensible, que no haya nada en materia de trabajadores a honorarios, que están absolutamente desprotegidos en esta situación". Al respecto, insistió en que por este año se debería suspender la implementación gradual de la obligación de cotizar y que puedan recibir la totalidad de la devolución de impuestos. Adicionalmente, estimó el bono para trabajadores informales como "absolutamente insuficiente. El universo que lo va a recibir es menos del 14% de la población y todos sabemos que los trabajadores informales son mucho más que eso". Aunque aclaró que aún hay que esperar los detalles del anuncio.

Así, afirmó que "es un paso más, va en el sentido correcto, pero aún contundencia, le falta audacia y agresividad a esto", lo que no afectaría los equilibrios fiscales, porque estos gastos son transitorios", subrayó.

Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de que los recursos anunciados para paliar la crisis "bajan muy rápido hacia las personas y que los créditos con garantía del Estado no sean fuente de lucro para los intermediarios", instado a que el propio gobierno establezca las condiciones.

Desde el Partido Radical, su timonel Carlos Maldonado, coincide con sus pares, en cuanto a valorar la focalización de los anuncios, pero estima que el monto "nos parece que todavía no es suficiente para la magnitud de la crisis y seguramente van a ser necesarios nuevos anuncios próximamente". También cree que el financiamiento a través de reasignaciones presupuestarias "no es lo óptimo".

La advertencia de Pizarro

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro, pese a valorar los anuncios, especialmente la línea de crédito con garantía estatal para las PYME, fue mucho más duro que otros representantes de la oposición, entre otras cosas en señalar que pese a la urgencia se desconoce cómo se implementarán las medidas anunciadas. Esta falta de claridad da cuenta, desde su punto de vista, de una "inconsistencia, una informalidad en el anuncio, parece que se hizo un anuncio a lo rápido, sin tener claridad de cómo se va a ejecutar", advirtió.

"Para ser franco, es mucho más lo que se necesita. Yo no entiendo por qué se sigue evitando comprometer los recursos que realmente se requieren para mantener la actividad económica, partiendo de la base que el objetivo principal es el empleo", sentenció.

Otro aspecto sobre el que llamó la atención y que no le parece, es que "ese fondo se crea con US$ 2 mil millones que se están reestructurando dentro del presupuesto que ya está asignado y lo que me preocupa es que se reestructure todo lo que tiene que ver los inversión y gasto social".

Un paquete complementario

Desde el oficialismo, en tanto, el senador de Evópoli Felipe Kast -quien hace solo unos días hizo una propuesta muy profunda en conjunto con los economistas Klaus Schmidt-Hebbel y Sebastián Izquierdo, desde el Centro de Pensamiento Horizontal, que implicaba aumentar a un 8% del PIB el gasto del Estado en medidas para contener los efectos del COVID-19 en la economía-, señaló que "este segundo paquete económico tiene la virtud de complementar el primero, justamente en lo que faltaba", es decir, invertir en los trabajadores informales y que las PYME tengan acceso al crédito con el respaldo del Estado.

Kast añadió que "hoy hemos dado un paso muy importante, con este segundo paquete económico, ayudando principalmente a las PYME y a los sectores más vulnerables"; sin embargo, "el siguiente paso, en el cual está trabajando el gobierno, es sumar a los trabajadores independientesm quienes boletean a honorariosy un se encuentran en el suelo".

Desde la UDI, el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Patricio Melero, coincide con Kast en que estas medidas vienen a complementar el primer paquete buscan "justamente ayudar a los que no estaban contemplados en el primero", con lo que se aumenta el número de beneficiarios a "sobre cinco o seis millones de chilenos que van a tener algún grado de protección en el caso de quedar desempleados por el COVID-19".

Respecto al crédito con garantía de Estado para las PYME, Melero afirmó que "apunta a que los que generan trabajo, las pequeñas y medianas empresas especialmente, puedan seguir generando empleo y no caigan en la quiebra por la falta de liquidez", por lo que, a su juicio, es una propuesta "bien orientada". Además, defiende el que los recursos provengan de reasignaciones presupuestarias, ya que –explica- muchos proyectos no se han podido ejecutar durante los primeros meses del año.

Mientras que el diputado de RN Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Trabajo, destacó que con este paquete "se va a poder inyectar recursos focalizados en quienes más lo estén necesitando, considerando la grave crisis de pandemia que estamos viviendo y la dificultad que tienen los chilenos de poder generar ingresos en cuarentena".