Holguras para gastar por US$ 15.000 millones tendría la próxima administración

El Ejecutivo confirmó que continuará con la tradición de incluir una glosa de libre disposición para la próxima administración, la que será informada en la presentación del Presupuesto del 2022, a fines de septiembre.

Uno de los ítemes del Informe de Finanzas Públicas (IFP) que concentran la atención del mundo político -en especial durante un año electoral- son las proyecciones del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto a las holguras de gasto que tendrá la próxima administración. Dicha cifra resulta de la diferencia entre el nivel de gasto compatible con la meta de balance estructural -reducir en un punto por año el saldo negativo, partiendo en 3,9% del PIB en 2022- y el total de los gastos comprometidos en el sector público para el período (estos últimos contemplan el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales vigentes, la continuidad operacional de los organismos públicos y los compromisos adquiridos de la fecha).

De esta manera, en el informe del segundo trimestre, el Ejecutivo calcula que la próxima administración tendrá un espacio de gasto de US$ 15.188 millones entre 2022 y 2025, desglosados en US$ 3.023 millones el próximo año, US$ 4.148 millones en 2023, US$ 4.945 millones un año más tarde y US$ 3.072 millones en 2025.

La cifra es superior a los US$ 9.266 millones proyectados en el IFP del primer trimestre. Según Dipres, dicha diferencia se debe a que el resultado de los ingresos fiscales de 2020 mostró “mayores ingresos no asociados al ciclo”, lo que ajustó al alza la proyección de ingresos estructurales para todo el período, además de una mayor proyección de ingresos efectivos respecto al IFP pasado.

Ante la consulta del senador socialista Carlos Montes, la directora de Presupuestos, Cristina Torres, informó que el Ejecutivo incluirá en el Presupuesto 2022 una “glosa republicana” que contemple recursos de libre disposición para que sean utilizados por la nueva administración, lo que señaló es una “tradición republicana” y cuyo monto será informado cuando se ingrese el erario al Congreso, a fines de septiembre.