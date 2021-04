Ingreso Familiar de Emergencia: 3,7 millones de hogares han accedido al menos a uno de los diez aportes entregados hasta marzo

País

“Hemos llegado con más fuerza a quienes más lo necesitan”, afirma la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, mientras la exsubsecretaria Heidi Berner considera que aún la cobertura y el monto “no se condicen” con el nivel de la crisis por el Covid.

A casi un año de la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un total de 3,7 millones de hogares han recibido al menos uno de los diez pagos que se han efectuado hasta marzo. Una quinta parte de ellos ha accedido a la totalidad de los aportes.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Evaluación Social, de las 700 mil familias a las que se les ha entregado todos los aportes contemplados en el IFE, el 96% pertenece al segmento de mayor vulnerabilidad.

Además, en promedio los hogares beneficiados han recibido siete pagos. Según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), las más vulnerables (hasta el 40%) han obtenido en promedio 7,3 pagos, mientras que las menos vulnerables han recibido 4,9.

Ver interactivo:

Con US$ 5,1 mil millones desembolsados desde mayo del año pasado, este instrumento

-que busca contener parte de la pérdida de ingresos que ocasionan las restricciones sanitarias- mutó desde su diseño inicial.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda, en marzo la cobertura se duplicó frente a mayo del año pasado, al llegar a 2,5 millones de familias beneficiadas. Eso sí, en octubre tuvo su peak con un alcance de 3,5 millones de hogares.

En monto de los aportes entregados, el peak ocurrió en agosto cuando sobre 3 millones de hogares se repartieron US$ 828, 2 millones, lo que triplicó el valor de mayo.

¿Focalizar o no?

Cuando uno mira los números, uno ve que de los 10 pagos, una familia promedio ha recibido 7 pagos y una familia promedio del 40% más vulnerable ha recibido 7,3 pagos, es decir ha habido más pagos en ellas (...) hemos llegado con más fuerza a quienes más lo necesitan", afirma la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

La vicerrectora de Asuntos Económicos de la Universidad de Chile y exsubsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, considera, en cambio, que a pesar de los perfeccionamientos aplicados al IFE, aún la cobertura y el monto "no se condicen" con el nivel de la crisis que ha ocasionado el Covid.

"Si a un hogar le llegó apoyo por una vez por $ 200.000 no evita que sea necesario salir a buscar ingresos para sus necesidades básica", señala.

Para ella "lo que en realidad limita el acceso al IFE no es el Registro Social de Hogares, ni la clasificación socioeconómica, sino que es el monto porque si en los hogares llegan a tener de alguna forma un ingreso per cápita de $ 100.000 no son sujetos del IFE".

"En agosto, se llegó al 80% de los hogares más vulnerables (...) en el RSH el total de familias son más de 6 millones y se está llegando a la mitad", comenta en base a un informe con datos a septiembre del Ministerio de Desarrollo Social.

Para el socio de FK Economics, Jorge Fantuzzi, si bien aplicar criterios de focalización en la entrega de recursos estatales es clave en tiempos normales, "en época de pandemia -en que al Estado le cuesta conocer la realidad de las familias- vale la pena desfocalizar un poco y ampliar las coberturas" por lo que destaca la "madurez" del IFE que logró aumentar su alcance.

Ante los planteamientos sobre aportes universales, Candia responde: "Si tienes $ 1.000 para dividirlo en diez personas ¿qué es más justo? entregarle $ 100 a cada uno de ellos o tratar de aproximarse, ojalá, con $ 300 a las tres que más lo necesitan. De los que han tenido 10 pagos, 96% de ellos pertenece al 40% más vulnerable".