Interior hace positivo balance de la jornada electoral y afirma que garantizará elección de integrantes e instalación de Convención Constituyente

El ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó que “tuvimos un plebiscito ejemplar”, en cuanto a los desórdenes a nivel país hubo 260 eventos graves y 146 detenidos.

"Tuvimos un plebiscito ejemplar, la gran mayoría de los chilenos condena la violencia y prefiere los caminos de la democracia y la institucionalidad", señaló el ministro del Interior, Víctor Pérez, al realizar un balance de la jornada del plebiscito constitucional de este domingo.

Enfatizó que "ahora se inicia un camino, el próximo 12 de enero se deben inscribir los candidatos a la Convención Constituyente que deben ser electos en abril. Para tener una Constitución que nos garantice a todos los chilenos el progreso, desarrollo y la igualdad de oportunidades".

Desde Carabineros informaron que ayer hubo 260 eventos graves, 130 en la Región Metropolitana y 130 en el resto de las regiones. Hubo 146 detenidos, 62 de ellos en la Región Metropolitana y 84 en el resto del país. Hubo seis saqueos. 4 ataques a cuarteles, en Cerro Navia, La Granja, Pedro Aguirre Cerda y Valparaíso; 12 carabineros lesionados y mismo número de vehículos fiscales dañados.

El ministro del Interior señaló que votó más gente que en las últimas elecciones, pero al ser un voto voluntario la mitad del padrón no sufragó. Planteó que "en general el país está de acuerdo con el voto voluntario. En los países en que hay voto obligatorio esa persona no puede sacar permiso de circulación y hay multa, no sé si la gente está dispuesta a tener ese tipo de sanción. El plebiscito de salida es obligatorio, pero si votan los mismos que votaron ayer, ¿ustedes creen que alguien va a sancionar a seis millones de personas con una multa? Esa es una conversación de sociedad sobre qué tipo de sanción está dispuesta a asumir".

Pérez dijo que de ahora en adelante "el gobierno tiene dos responsabilidades: garantizar la instalación de la Convención Constituyente que sea elegida por la ciudadanía; el segundo desafío es seguir enfrentando la pandemia y recuperar los empleos, y liderar una acuerdo en materia de pensiones".

La autoridad finalizó señalando que "cuando uno se somete a las reglas de la democracia debe aceptar las decisiones de la ciudadanía, respetarlo y seguir luchando por las convicciones".