Inversión extranjera crece 110% en primer semestre y acumula US$ 6.570 millones

País

El 2019 definitivamente está marcado por la guerra comercial, y Chile se ha visto afectado por la disputa de sus principales socios, sin embargo la inversión extranjera directa (IED) correspondiente al primer semestre del año anotó una recuperación, respecto a los dos años anteriores, generando por fin una buena noticia para la economía local.

El flujo neto recibido fue de US$ 6.570 millones, y solo en junio, un ingreso neto de US$ 1.679, según datos presentados hoy por el Banco Central. La cifra del período enero-junio significó un crecimiento de 110% en relación igual lapso de 2018, cuando el total de flujos acumulados llegó a US$ 3.131 millones.

El incremento porcentual se produce por la baja base de comparación del año anterior, producto de la volatilidad de los flujos de la deuda relacionada, que es uno de los componentes de la IED.

Respecto a la composición del IED en el primer semestre de este año, el ítem de participaciones en el capital alcanzó US$ 3.068 millones, similar a los US$ 3.084 millones que correspondieron a reinversión, mientras que la deuda llegó a US$ 418 millones.

El director de InvestChile, Cristián Rodríguez Chiffelle, indicó que la cifra da cuenta del interés de los inversionistas extranjeros en el país, pero acotó que "hay que tener claro que éste es un número para sentirse satisfechos pero no para celebrar, considerando el movimiento que tienen los capitales tanto de entrada como de salida".

"Si bien es cierto el porcentaje de crecimiento tiene que ver también con la volatilidad que experimentaron los flujos de inversión durante 2018, es un buen apronte para lo que queda del año, especialmente si tomamos en cuenta que en esta primera mitad de 2019 ya tenemos flujos similares a los de la totalidad del año pasado", sostuvo Rodríguez.

