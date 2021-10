Jaime Mañalich: “Llama la atención que en las propuestas de las candidaturas no haya ninguna responsabilidad por las finanzas públicas”

País

El candidato a senador por la Región Metropolitana -en cupo Evópoli- advierte que “el Congreso no está desarrollando una tarea de reflexión basada en información objetiva", y plantea como "esencial un acuerdo nacional por una salud de las finanzas fiscales, como se logró en otra época”.

Fue ministro de Salud durante la primera administración de Sebastián Piñera (2010-1014) y volvió a la cartera en junio de 2019, donde alcanzó a estar sólo un año, convirtiéndose en la primera baja que dejó la pandemia.

Sin embargo, Jaime Mañalich Muxi (67) no se amedrentó y luego de mucho pensarlo decidió dar un nuevo paso en política, postulando a senador por la Región Metropolitana en un cupo de Evópoli. Partido que mejor lo representa, según señala.

En conversación con Diario Financiero, el médico parece tener bien claras las razones que lo llevaron a emprender la aventura a la Cámara Alta. Por lo pronto, tiene la convicción de que "hay una cantidad de problemas regionales que hacen necesario también trabajar en la creación de una identidad propia en la región".

Pero también advierte que le "llama profundamente la atención que en las propuestas de las candidaturas presidenciales, incluso parlamentarias, no haya ninguna responsabilidad por las finanzas públicas, ni siquiera consideraciones al margen", porque a él este tema le preocupa.

- ¿Qué gatilló que aceptara ser candidato a senador?

- La percepción esencial de que era mi deber. Y, este diagnóstico, para hablar en términos médicos, de que Chile atraviesa una de las crisis más profundas desde el inicio de la República, hacía no responsable no asumir este desafío. Y tratar de acentuar los sistemas de justicia social, de derechos sociales, en el Parlamento y, ojalá, hacer que se produzca una mejor percepción de la actividad política, porque sin política, sin gestión de los intereses comunes en una forma democrática y pacífica, no tenemos ningún futuro.

- ¿Por qué la RM y no otra?

- Vivo en la RM y la figura de hacerse cargo de una región donde uno no entiende, no ha participado de su historia como región, me parecía un poco inconveniente. Entendiendo, además, que en lugar de haber dos senadores por el sector Oriente y otros dos por el sector Poniente, acentuando una división que de hecho existe y que es muy enojosa para la región, ahora tenemos una sola circunscripción y eso da una oportunidad de integración y de constitución de la Metropolitana con una identidad regional que, paradojalmente -a pesar de que mucha gente cree que Santiago es Chile-, no la tiene.

- ¿Cómo así?

- Los problemas de la región, como el problema gravísimo de vivienda; la inmigración, que llega en definitiva a la RM, independiente por donde ingrese, y la sequía. La mitad de la población de la RM vive en comunas urbano rurales y el problema de la sequía es angustioso para ellos. Hay una cantidad de problemas regionales que hacen necesario trabajar en la creación de una identidad propia.

- De llegar al Senado, ¿cuál sería su sello?

- De llegar al Senado, las cosas más importantes para mí van en la línea de generar un diálogo basado en información, en datos. El Congreso, desgraciadamente, por la influencia de las redes sociales, por populismo, no está desarrollando una tarea de reflexión basada en información objetiva y de eso sale legislación inadecuada. Por otra parte, me parece fundamental avanzar mucho más rápido en un sistema de seguridad social: empleo, educación, salud y pensiones.

Responsabilidad fiscal y Presupuesto

- ¿Cómo afecta a este objetivo la reducción de un 22,5% del Presupuesto para 2022?

- Lo veo como una buena declaración de intenciones por parte del gobierno, para ajustar las cuentas del Fisco. (Pero) me parece muy difícil lograr ese objetivo. El año que viene vamos a seguir con pandemia, es probable que se requieran todavía ayudas sociales. Y, en ese contexto, creo que es un tema que hay que discutir y formular las cosas de la mejor manera posible. La pobreza va a llegar a menos del 3% de la población bajo el umbral de pobreza, pero eso está dado fundamentalmente por las ayudas sociales y eso no va a existir el próximo año.

- Según la última Casen, en la RM aumentó la pobreza entre 2017 y 2020, con esos índices, ¿cómo se enfrentan problemas económicos como la alta inflación, por ejemplo?

- Cualquier político responsable tiene que reconocer que estamos en una crisis económica mundial, en la cual Chile ha salido un poco menos golpeado que otros países, gracias a la reserva que existía y a la voluntad de generar ayudas sociales. Pero me llama profundamente la atención que en las propuestas de las candidaturas presidenciales, incluso parlamentarias, no haya ninguna responsabilidad por las finanzas públicas, ni siquiera consideraciones al margen.

- ¿Cómo abordaría usted el tema de la responsabilidad fiscal?

- Expertos, transversalmente, han criticado este movimiento populista y de ignorancia frente a la responsabilidad de las finanzas públicas. Y, en ese contexto, hay que hacer un llamado de atención muy serio a que lo que tenemos delante es un panorama bastante ominoso. Va a haber menos inversión extranjera, fuga de capitales masiva, tenemos un Estado engrosado que va a seguir teniendo una inercia de gasto. Por eso es esencial un acuerdo nacional por una salud de las finanzas fiscales, como se logró en otra época.

- ¿Y que propondría en materia legislativa para terminar con ese gasto innecesario en Salud, por ejemplo?

- Tenemos un Ministerio de Salud que tiene dos almas: la de salud pública, prevención, vacunas, alimentación, etc.; y la de gestionar una red asistencial. Soy partidario de sacar del Ministerio de Salud la administración de la Red de Atención y darle un concepto independiente, con elección de directivos estables, confirmados por el Parlamento -como en el Banco Central, por ejemplo-, de manera tal de darle una autonomía que haga de la operación eficiente del Ministerio de Salud un tema de Estado y no del gobierno de turno, para repartir cargos y, al final de cuentas, disminuir la eficiencia.

- Con crisis económica y alta inflación, ¿qué deberían esperar los electores de la RM?

- La Ley de Presupuestos enviada al Congreso apunta esencialmente a una mejoría de la eficiencia en la administración del Estado. Por lo que está expresado en ella, veo que los ministerios sociales no ven mermados sus ingresos, es en otras áreas de la administración del Estado -como Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, la Presidencia de la República- donde se produce un apriete muy intenso para focalizar el gasto realmente en los proyectos de carácter más social.

Creo que para el ciudadano corriente de la RM no debería haber cambios sustantivos. Me parece que una gestión que apunte a la eficiencia y la austeridad puede significar cuadrar mejor las cuentas fiscales sin que haya un sacrificio ciudadano significativo.