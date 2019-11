Jaime Vargas, de EY en Europa: "No sería acertado desechar oportunidades de inversión sólo sobre la base de lo ocurrido"

País

-¿Ha cambiado internacionalmente la percepción de estabilidad de la que gozaba el país, tras el estallido social?

-El mundo en general veía a Chile como uno de los pocos lugares en Latinoamérica con una estabilidad económica, política y social a toda prueba. Lo que ocurrió y sigue ocurriendo fue verdaderamente sorpresivo. No creo, sin embargo, que pueda existir en este momento un cambio definitivo en la percepción de estabilidad en Chile. Es claro ahora que el país no está exento de que cosas como las que están pasando pasen. Pero pienso que, más importante que lo que pasó, es lo que está por venir, que determinará la percepción de Chile frente a los inversionistas. Me refiero a la habilidad que tenga el país de regresar rápidamente y con los menores traumatismos adicionales a la normalidad.

-¿Podríamos ver a inversionistas retirando sus apuestas de inversión en 2020? ¿Qué áreas podrían verse más afectadas?

-Pienso que todavía es muy prematuro para concluir que habrá áreas de inversión afectadas.

Lo que está ocurriendo es, sin lugar a dudas, preocupante. Pero no creo que los inversionistas vayan a modificar, de un momento a otro y luego de tantos años de estabilidad, su percepción del país.

Es posible que si alguien estaba mirando una oportunidad de inversión en este momento, decida hacer una pausa y esperar a ver cómo se desenvuelven los hechos; pero pienso que no sería acertado desechar oportunidades de inversión solamente sobre la base de lo ocurrido.

-¿La batalla legislativa y los desacuerdos políticos imprimen mayor incertidumbre al mercado?

-A mi juicio, esas señales imprimen más sentido de urgencia a los cambios y eso intranquiliza.

Podría dar la sensación de que algo ha estado ahí latente desde siempre y que hay que correr a remediarlo.

Pero bueno, nadie mejor que los mismos chilenos para determinar qué es lo que se debe hacer y la velocidad en que se debe hacer.

-¿Considera que podría haber impacto en el panorama crediticio y en la clasificación para Chile?

-Pienso que las calificadoras de riesgo no se basan solamente en temas de coyuntura para hacer sus análisis, en la medida en que lo que ellas buscan es establecer cuál es la capacidad del país para cumplir sus compromisos hacia el futuro.

Considero que, sin duda, revisarán si es que en lo que está pasando hay algo estructural que pueda afectar el tema hacia el futuro.