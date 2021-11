José Antonio Kast y Gabriel Boric decidirán en una segunda vuelta quién es el nuevo presidente de Chile

País

23:12: En una reciente actualizacipon del Servel, con el 91,52% de las mesas escrutadas, los resultados no varían considerablemente respecto de las anterior. Así José Antonio Kast se mantiene en el primer lugar con 28,01%, con Gabriel Boric en el segundo lugar (25,64%); Franco Parisi continúa en el tercer lugar con 12,95%; Sebastián Sichel con 12,64%; Yasna Provoste (11,71%); Marco Enríquez-Ominami (7,59%) y Eduardo Artés (1,46).

22:45 En una nueva actualización del Servel, con el 90,19% de las mesas escrutadas, Kast lidera con el 28,02% de los sufragios, seguido por Gabriel Boric con 25,60%; y Parisi se consolida en el tercer lugar con 12,99%; más atrás le siguen Sichel (12,58% ); Provoste (11,74%) , Enríquez-Ominami (7,60%) y Artés (1,46%).

21:40 Con el 80,54% de las mesas escrutadas, el nuevo cómputo del Servel índica que Kast y Boric siguen en la delantera con 28,15% y 25,32%, respectivamente. Le siguen Parisi con 13,19%; Sebastián Sichel (12,39%) ; Provoste (11,87%); Enríquez-Ominami (7,62%) y Artés (1,45%).

21:15 El Servicio Electoral da a conocer su nuevo cómputo oficial con el 71,45% de las mesas escrutadas a nivel nacional e internacional. José Antonio Kast, candidato del Pacto Social Cristiano lidera con el 28,30%, seguido por Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, con 25,07%. En tercer lugar va Franco Parisi con 13,31%, Sebastián Sichel con 12,26%, Yasna Provoste con 12,00%, Marco Enríquez-Ominami 7,62 % y finalmente, Eduardo Artés con 1,45%.



21:00 En una nueva actualización del Servel, con el 65,52% de las mesas escrutadas, Kast mantiene el liderazgo para pasar a segunda vuelta con 28,42% de los sufragios, seguido por Gabriel Boric con 24,90 %; y Parisi se consolida en el tercer lugar con 13,38%%; más atrás le siguen Sichel (12,19% ); Provoste (12,07%) , Enríquez-Ominami (7,59%) y Artés (1,44%).



20:10 Con el 40,52% de las mesas escrutadas, el nuevo cómputo del Servel índica que Kast y Boric siguen en la delantera y confirman la segunda vuelta con 28,86% y 24,12%, respectivamente. Le siguen Parisi con 13,67%; Provoste (12,52%); Sebastián Sichel (11,90%); Enríquez-Ominami (7,53%) y Artés (1,40%).

20:00 Sebastián Sichel reconoce su derrota desde su comando, "no nos fue bien, es bueno reconocerlo". El candidato de Chile Vamos por Más dijo que "es evidente que esta campaña o candidatura no pasó a segunda vuelta presidencial". Además dijo que no votará por Gabriel Boric y que está dispuesto a conversar con José Antonio Kast.

19:50 Sigue aumentando el número de votos escrutados y la nueva información del Servel da cuenta de que con un 30,16% de las mesas escrutadas se mantiene la tendencia y Kast se impone con un 29,05% le sigue Boric con 23,83%; más atrás van Parisi con 13,73%; Provoste (12,75%); Sebastián Sichel (11,79%); Enríquez-Ominami (7,46%) y Artés (1,39%).

19:40 El Servicio Electoral da a conocer su nuevo cómputo oficial con el 19,97% de las mesas escrutadas a nivel nacional e internacional. José Antonio Kast, candidato del Pacto Social Cristiano lidera con el 29,31%, seguido por Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, con 23,47%. En tercer lugar va Franco Parisi con 13,78%, Yasna Provoste con 13,06%, Sebastián Sichel con 11,72%, Marco Enríquez-Ominami 7,3% y finalmente, Eduardo Artés con 1,37%.

19:20 En un nuevo cómputo del Servel se mantiene la tendencia con Boric y Kast en los primeros lugares, ya que con un 10,86% de las mesas escrutadas, los resultados hasta ahora indican que José Antonio Kast lidera la contienda con 29,30% seguido por Gabriel Boric con 23,61%.

Más atrás Franco Parisi con 13,81%; Yasna Provoste (13,33%); Sebastian Sichel (11,57%); Marco Enríquez-Ominami (7,04%) y Eduardo Artés con 1,34%

19:00 A medida que pasan los minutos el escrutinio va avanzando a mayor velocidad, de manera que el cómputo más reciente del Servel da cuenta de que con el 4,39% de las mesas escrutadas se impone José Antonio Kast con un 28,57%, le sigue Gabriel Boric con 24,88%; y le siguen Franco Parisi (13,67%); Yasna Provoste (13,65%); Sebastián Sichel (11,31%); Marco Enríquez-Ominami (6,56%) y Eduardo Artés con 1,35%.

18:50 El Servicio Electoral da a conocer su nuevo cómputo oficial con el 1,04% de las mesas escrutadas a nivel nacional e internacional. Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad lidera con el 34,55%, seguido por José Antonio Kast, del Pacto Social Cristiano, con 24,45%. En tercer lugar va Yasna Provoste con 11,89%, Franco Parisi con 11,50%, Sebastián Sichel con 10,94%, Marco Enríquez-Ominami 5,08% y finalmente, Eduardo Artés con 1,59%.

18:45 Con un total de 148 mesas escrutadas de 46.887, correspondiente al 0,31%, tanto en Chile como en el extranjero, se impone el aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS) con 59,19%, le sigue José Antonio Kast del Frente Social Cristiano con un 14,62%. Tras ellos van Sebastián Sichel (10,61%); Yasna Provoste (6,69%); Franco Parisi (4,03%); Marco Enríquez-Ominami (2,57%) y Eduardo Artés (2,29%).

18:20 Iniciado el cierre de mesas a las 18:00 horas, aunque en algunos lugares de votación aún siguen ingresando electores a cumplir con su derecho a sufragar, los ministros del gobierno comienzan a llegar a La Moneda, desde donde esperarán los resultados definitivos de esta primera vuelta presidencial, donde hasta ahora parece seguro que serán los candidatos del Frente Social Cristiano, Hosé Antonio Kast (Partido Republicano) y él candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS) quienes se verán las caras en el balotaje del 19 de diciembre

18:05 El servel comienza a informar sobre el voto del extranjero. Con el 53% de las mesas escrutadas Gabriel Boric se impone con 62,11%, seguido por José Antonio Kast con 13,61%. Esto corresponde al 0,28% del total de la votación.

18:00 Cuando el reloj marca las 18:00 horas, se cumple la hora oficial, según lo que estipula el Servel, para que se disponga al cierre de mesas.



Sin embargo, en varias zonas del país, incluyendo la capital, son muchos los centros de votación en los que se mantienen largas filas de personas a la espera de poder emitir su sufragio.

Esta jornada ha sido marcada por las altas temperaturas y por la gran afluencia de ciudadanos a las urnas electorales, por esta razón es que en los últimos minutos se ha visto comprometido el aforo establecido como medida sanitaria, ante la necesidad de acelerar el proceso.

17:00 Los chilenos que residen en el extranjero pudieron participar de la jornada electoral. De hecho, en varios países se han dado a conocer los resultados de manera extraoficial.



Y es que los cómputos registrados fuera de Chile se darán a conocer por el Servel una vez comiencen a difundirse los resultados de los votos emitidos en el territorio nacional.



Lo que sí se conoce hasta ahora es que en países europeos como España y Suecia, Gabriel Boric lidera las votaciones. Mientras que en China es José Antonio Kast quien encabeza la preferencia de los votos emitidos.

14:50 Cuando faltan poco más de tres horas para que se cumpla el plazo oficial de la jornada electoral, se registran largas filas de ciudadanos que esperan ejercer su derecho al voto en la capital y regiones del país.

Las opiniones son diversas en predios de los centros de votación. Mientras algunos acusan que el proceso ha sido lento, hay quienes aseguran que no se tardaron mucho tiempo en votar.

Entre quienes tardan 45 minutos y hasta más de dos horas en sufragar, al interior de los centros de votación los vocales de mesa tratan de acelerar el ingreso de votantes para evitar que la jornada se prolongue hasta después de las 6:00 de la tarde. Recordamos que la norma indica que las mesas no pueden cerrarse si hay electores en espera.

13:30 Tras una mañana de bajo perfil, el séptimo candidato de la papeleta presidencial, Franco Parisi contó en TVN que este domingo de elecciones "no es el momento para hablar de mí".

"Tengo planificado ir a Chile (...) pero no lo puedo decir. No se preocupe, ya llegará el momento que llegue a Chile", expresó Parisi. Durante la entrevista, el candidato del Partido por la Gente, dijo que espera que en estas elecciones entren políticos de la nueva generación.

"Espero que tengamos nuevos protagonistas en la política, donde los ME-O, los Parisi vamos a quedar en la historia", comunicó el candidato radicado en EE.UU.

Al ser consultado si con su declaración daba de baja su propia carrera presidencial, Parisi respondió: "Nosotros ya estamos viejitos, pero si salgo presidente, salgo presidente y también paso a la historia".

12:30 El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami antes de ir a votar, encabezó un desayuno con su equipo de campaña en la sede del Partido Progresista.

En la oportunidad, aprovechó para destacar que la de hoy es la elección más importante en 30 años, al tiempo que advirtió que "si la participación es baja, van a ganar los extremos".

El candidato fue enfático al llamar a votar a todos los chilenos para generar un cambio en el país. "Es demasiado grande y grave el momento".

11:30 En el primer boletín oficial entregado hoy a las 10:30 por el Servicio Electoral, el presidente del Consejo Directivo del Organismo, Andrés Tagle, señaló que, del total de 46.639 mesas determinadas para estas votaciones en Chile, se encuentran instaladas un total de 45.865, equivalentes al 98,34%.

En el extranjero, en tanto, sobre un universo de 249 mesas receptoras de sufragios, que están determinadas para esta elección, se encuentran instaladas un total de 155, equivalentes al 62,24%.

Además, según sus cálculos, se terminará el cierre de mesas alrededor de las 18:00 hrs. "Yo creo que a las nueve de la noche ya deberían estar las cosas claras en cuanto a Presidente, los otros cargos que se eligen van a continuación", sostuvo.

10:58 El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, llegó a su lugar de votación a Las Condes, donde lo esperaba un gran despliegue de prensa.

Allí, comentó que en su comando están "muy tranquilos de que la mayoría silenciosa de chilenos va a hablar" por lo que instó a los periodistas que preguntaban insistentemente por su posible apoyo al programa de José Antonio Kast, que lo mejor era "esperar y respetar lo que van a decidir los chilenos".

Respecto a los desafíos que se vienen para quien resulte electo, Sichel enfatizó que Chile necesita un "Presidente con el coraje para enfrentar la delincuencia, pero también con la valentía para de encontrar en otros acuerdos (...) No sirven los presidentes caudillos que creen que van a gobernar solos".

Minutos antes de ir a votar, el candidato se reunió con casi todos los canales de televisión y repitió en cada entrevista que "somos la única opción que puede ganarle a Gabriel Boric en segunda vuelta. Llamo a la gente a votar por nosotros si no quiere que gane", comentó antes de llegar a su lugar de votación.

10:30 La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, votó en Vallenar donde también esperará los resultados de esta noche.

Tras emitir su voto, la candidata agradeció el apoyo recibido durante los meses de campaña. "Nosotros (los candidatos) ya hemos hablado. Hoy quien habla es la ciudadanía, y para nosotros es muy importante poder escuchar con atención la voz de quienes participan en este proceso", comentó.

"Es necesario recuperar la gobernabilidad y la paz perdida", destacó Provoste.

9:44 En medio de un gran despliegue de prensa, el abanderado republicano, José Antonio Kast, fue cauto en sus declaraciones, luego de emitir su voto.

Antes de irse, comentó que sus expectativas es que "venga mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad. Nosotros como candidatos ya hablamos, tuvimos meses para hacer campaña y ahora hay que guardar nuestras opiniones".

Sin embargo, antes de llegar a su lugar de votación, José Antonio Kast aprovechó la oportunidad de transimitir a través de su cuenta de Twitter las ideas centrales de su campaña, además de los desafíos que se vienen.

Explicó, por ejemplo, que si sale presidente en su gobierno buscará que la ciudadanía "vuelva a creer". Y para eso, será "muy importante el resultado parlamentario", sostuvo. "Sólo mediante un contundente apoyo de los senadores y diputados será más fácil gobernar", agregó.

9:20 Cerca de las 9:15 am, tal y como lo tenía previsto, emitió su voto el candidato presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en Punta Arenas.

Boric, quien minutos antes de llegar al centro de votación ofreció un par de entrevistas a la prensa nacional y regional, destacó sentirse orgulloso por representar un cambio generacional en la política.

"Espero que hoy día haya una tremenda participación", destacó el candidato.

8:00 Antes de las ocho de este mañana, el Presidente de Servel, Andrés Tagle, informó que ya se encuentra todo dispuesto para vivir una nueva jornada electoral.

En total son hasta cuatro papeletas las que recibirán los votantes: presidente, diputado y consejero regional, además de senador en algunas circunscripciones.

Siete son los candidatos a la presidencia, mientras que a la Cámara de Diputadas y Diputados se postulan más de mil 200 personas.

En las regiones de Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y Metropolitana recibirán también cédulas para votar por senadoras y senadores. En el exterior, las chilenas y chilenos habilitados para sufragar podrán votar en la elección.

07:30 Desde temprano han llegado los vocales de mesa a los respectivos centros de votación en todo el país. La hora oficial de apertura de mesas, según lo dispuesto por el Servel, es a las 8:00 horas.

Mientras que fuera de Chile, en Europa ya comenzó el proceso de votación; y en Asia y Australia ya se registran los resultados preliminares.

En esta oportunidad los chilenos podrán elegir al presidente (a) de la república, y a los diputados, senadores y consejeros regionales.

Noticia en desarrollo...