José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita: "Si Chile quiere crecer, va a necesitar más población migrante"

Según los últimos datos del Servicio Jesuita a Migrantes, entre 2014 y 2017 la población extranjera habría aportado un ingreso fiscal neto de unos US $4.000 millones al PIB nacional.

Uno de los principales problemas que aquejan a los grupos de migrantes radicados en el país es la "culpabilidad" que muchas veces se les atribuye por la alta tasa de desempleo en Chile y la baja en los salarios. Sin embargo, el último estudio "Impacto de la población migrante en el mercado laboral y arcas fiscales entre 2010 y 2019" realizado en conjunto por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Fundación Avina, muestra un panorama totalmente distinto.

Según el documento, entre 2014 y 2017 el ingreso fiscal generado a partir de los impuestos desembolsados por la población extranjera habría aumentado en un 0,5% el PIB anual promedio, es decir, los trabajadores migrantes habrían contribuido con cerca de US$ 4.000 millones a raíz del pago de contribuciones, multas y sobre todo del pago del IVA de forma indirecta.

Esto se explica por dos factores: uno, a partir del pago del 20% de impuestos sobre el ingreso, por parte de los extranjeros, equivalente a un aporte anual de un 0,8% del PIB; y el segundo, por concepto de aumento del PIB o consumo, lo que equivaldría a un aporte de promedio de un 0,5% adicional. Así, según el informe la contribución fiscal neta de los grupos extranjeros es de un 1,3% anual, es decir, US $4.000 millones.

Sin embargo, hoy en día la situación laboral extranjera no es la misma que hace algunos meses atrás, y los cientos de puestos de trabajo destruidos en los sectores de la construcción, hotelería y comercio que dan empleo a gran parte de la fuerza laboral migrante, podrían provocar un aumento de casos de informalidad e incluso una estadía irregular de estos grupos si no se aplican las políticas públicas correctas, según indica José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.

"Sin duda ha habido un esfuerzo muy grande a nivel de Estado y respecto a los distintos planes económicos, pero hay población migrante que no accede a ninguno de esos servicios por no cumplir requisitos o no poder acceder a la información", expresa Vicuña.

"Turismo laboral"

Hace algunas semanas y tras siete años en el Congreso, la sala del Senado retomó el debate respecto a la modernización de la ley migratoria chilena, causando gran polémica debido a la aprobación de una de las indicaciones enviadas por la oposición y que tiene que ver con un "permiso transitorio", el cual le permite a una persona extranjera al ingresar al país y buscar trabajo fijo durante un período máximo de un año.

Una medida que según el ministro del Interior, Víctor Pérez, podría provocar la llegada de cerca de 500 mil extranjeros a Chile en medio de una situación económica inestable. Y si bien, por una parte esto podría elevar el hacinamiento y la inmigración irregular en Chile, por otro lado esta iniciativa puede funcionar como un desincentivo para las redes de tráfico al evitar el paso clandestino de extranjeros en las fronteras.

"No sabemos cuántos migrantes pueden llegar. Se dijo que con el retiro del 10% de las AFP se iba a incendiar Chile, que las AFP no iban a poder entregar el dinero en menos de un mes, y todo eso se cayó como un castillo de naipes. Entonces creo que hacer futurología en base a miedo, no es pertinente en esta ocasión", opina Vicuña.

De esta manera, el director de SJM propone fijar períodos de tiempo y requisitos a largo plazo, y no dentro de 12 meses como contempla este punto, y descarta un efecto negativo de esta política en la tasa de desempleo del país, tal como lo han planteado desde el oficialismo. De hecho un estudio elaborado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, indica que hasta hace algunas semanas, el desempleo de personas extranjeras se ubicaba en un 15,7% comparado al 11% de los chilenos.

"Si Chile quiere crecer, va a necesitar más población migrante porque hay dos formas de crecer económicamente: con mayores tasas de natalidad, o con mayor población", señala y pese al panorama actual, prevé una reactivación laboral positiva de la población extranjera en Chile.

"Habíamos visto que había una buena integración al mercado laboral, una buena experiencia y que se habían expandido algunos sectores. La recuperación va a ser lenta, pero va a ser positiva a mediano y largo plazo porque son personas que nuevamente partirán de cero", indica Vicuña.