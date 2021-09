Juan Sutil presidente de la Confederación de la producción y del comercio (CPC): “Un 5% a las ganancias de capital no pone en riesgo la profundidad del mercado”

País

A nivel general, para el líder empresarial los cambios anunciados son adecuados, pero pidió ser prudentes. A su juicio, se debió incluir una modificación a los beneficios de las cooperativas.

Un positivo balance del proyecto de ley que aumenta la cobertura del Pilar Solidario, el cual será financiado con una serie de modificaciones a algunas exenciones tributarias, realizó el titular de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.

“Creo que el Gobierno, de alguna forma, avanza en el camino correcto”, dijo.

Para el líder empresarial, los cambios “dicen relación con ponernos al día respecto a aquellas cosas que nos han indicado la OCDE o el Banco Mundial”.

- ¿Qué le parecieron los cambios a las exenciones relacionadas a la construcción?

- Respecto al IVA a la construcción, está claro que tenía una vida contada, pero esto también va a significar que en el próximo paso, este subsidio que tenían las viviendas a través de la compra, en este caso la oferta, va a tener que ser traspasado a un subsidio mayor a la demanda. De lo contrario, va a encarecer el acceso a las viviendas que van a ser menos accesibles, especialmente para las personas más vulnerables o más débiles económicamente.

- Y la idea de restringir el régimen especial para las viviendas DFL-2...

- Si bien es cierto esta es una norma que podría tener un vicio de inconstitucionalidad, porque no se puede hacer retroactiva una ley, pienso que de alguna manera esto va a ser zanjado.

No parece razonable que haya inversiones tan grandes, por ejemplo, un inversionista que tenga cien departamentos y que no pague impuestos por esos ingresos. Me parece que está bien que se haya hecho este ordenamiento, es positivo, porque son recursos que permiten también apoyar el Pilar Solidario.

Ese inversionista está en una situación de privilegio respecto de otras actividades que sí pagan impuestos.Entonces, me parece que esto lo regula.

- ¿Y los cambios a las ganancias de capital? ¿cree que pueden tener un impacto negativo?

- Sobre la ganancia capital, el 5% de impuesto que propone el gobierno, me parece prudente, porque no pone en riesgo la profundidad del mercado y eso es muy importante.

En Argentina, por ejemplo, antes de poner un impuesto a la ganancia de capital, el mercado de capitales era equivalente al financiamiento casi del 80% del mercado financiero. Sin embargo, en Chile es más que eso, pero en Argentina al poner un impuesto muy alto significó que desapareció el incentivo y la profundidad del mercado de crédito que es tan importante para todas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas o el mercado financiero.

Entonces, me parece que en eso también tenemos que ser muy prudentes en no transformarlo en una moneda de cambio y querer aumentarlo, porque puede finalmente generarle un problema al sistema.

Lo que faltó

-¿Extrañó que el proyecto no contemplara modificaciones a la renta presunta?

- La renta presunta hay que entender que ha tenido algunas modificaciones, que para mí son de carácter de fiscalización más que la aplicación de la norma.

La renta presunta hay que llevarla a una contabilidad simple, que permita que los pequeños empresarios del transporte, de la agricultura, de la construcción, del comercio, ordenen su actividad con un sistema que también tribute en forma fácil y simple, y que no les signifique una cuestión tan engorrosa. Esa es una etapa que hay que enfrentar en lo que viene, no ahora.

-¿Alguna otra exención que a su juicio debió haber sido incluida en estas modificaciones?

-Nosotros en materia de las exenciones tributarias, creemos que en el caso de las ganancias de capital, como ocurre en los países desarrollados como Canadá, los controladores de las empresas cuando venden quedan en un régimen general de pago de impuestos.

Si yo soy dueño de una empresa como Juan Sutil y la vendo a través de la bolsa, yo debiera pagar el régimen general y no pagar el 5%. Así ocurre en países desarrollados, el mejor ejemplo es Canadá. Yo creo que eso también va a ser tocado a futuro.

Otra de las cosas que no se tocó, que a mi me parece que es muy importante, es el tratamiento tributario de las cooperativas. Creo que hay que restringir esos beneficios, excluyendo el beneficio tributario a los socios que sean actores relevantes, porque al final las cooperativas y sus socios no pagan impuestos.

Las cooperativas están exentas de pagar tributos en beneficio de las municipalidades, que son los permisos de edificación, de patentes de alcoholes, patentes comerciales, y tampoco pagan los timbre y estampilla. Esos debieran ser eliminados, bajo mi concepto, y que las cooperativas tengan un régimen que les dé un beneficio para su partida, para su operación, pero no para siempre.

Si yo quiero que haya un beneficio que permita que las personas se unen a través de un proyecto y sea una cooperativa, está bien, pero una vez que salen a flote, que se transforman en una empresa, bueno, que cumplan con el régimen tributario normal. Esa es mi opinión.