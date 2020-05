Juan Sutil y movilizaciones en El Bosque: "Hoy la situación es muy delicada"

País

Líder de la CPC se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, las que valoró como positivas.

"Me parece que todas las medidas que sean conducentes a contribuir a soluciones a un problema tan apremiante como es esta pandemia y esta crisis sanitaria, me parecen medidas que deben ser bienvenidas". Así se refirió el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, al nuevo grupo de medidas que anunció el Gobierno para ayudar a las familias más vulnerables.

De acuerdo a lo expresado por el líder gremial, las movilizaciones realizadas hoy en El Bosque demuestran que el país se encuentra "en una situación que es muy, muy delicada".

Por esta razón, agregó, son claves las nuevas medidas, como la entrega de canastas de alimentos. Sin embargo, al ser consultado sobre los plazos en que se debería entregar este tipo de ayudas, considerando lo ocurrido en El Bosque, Sutil dijo "por supuesto que urge ayuda, pero también hay que pensar que no todo se puede hacer de un momento a otro".

Según planteó el líder empresarial, ya hay en marcha diversas herramientas para ayudar a la ciudadanía. "Ya fue aprobada en el Congreso la Ley que permite entregar el bono a toda la familia durante tres meses. Ese bono va a exactamente a un millón 740 mil familias que implican, aproximadamente 4,5 millones de personas. También se está gestionando un apoyo a las familias que son informales", dijo Sutil.

Respecto al anuncio del Gobierno sobre nuevas herramientas de financiamientos para las pyme, en el cual se anunció la creación de una Red de Instituciones Financieras no Bancarias, Sutil valoró la medida, pero señaló tener dudas sobre su eficacia.

"Me parece una medida muy positiva (...) pero dadas las circunstancias y dado que las pymes tienen hoy día muy poca facturación, no sé honestamente cuán efectiva va a ser el canal a través de los factoring", dijo, agregando que es necesario conocer más detalles respecto a cómo operará esta medida.

Con relación al llamado de Piñera a la banca, a la cual pidió agilizar la entrega de créditos, Sutil defendió al sector, señalando que están haciendo importantes esfuerzos.

"Han cursado una cantidad importante de créditos, están en proceso de tramitación otro tanto y van a seguir avanzando. También hay que pensar que estamos con problemas operativos. Esta semana no hay ninguna posibilidad de desplazamiento, estamos en cuarentenas, con restricción sanitaria, por lo tanto la gente no se puede desplazar, no puede formalizar nuevas operaciones desde el punto de vista físico y por supuesto que se pueden ir adelantando transacciones. Pero en esto hay que ser bien honestos, los bancos tienen que ser responsables y estos son créditos de capital de trabajo para empresas que tienen un cierto nivel de debilidad. No son bonos, son créditos y por lo tanto los bancos también tienen la obligación de analizar y revisar que estos recursos estén bien destinados y que también tengan una restitución, porque los bancos también se deben a los ahorrantes que confían en ellos para evitar que esta situación el día de mañana ponga en riesgo el sistema", dijo.