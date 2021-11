Kast ratifica su compromiso con reducir los impuestos e impulsar la apertura de la economía chilena

País

El ganador de la primera vuelta señaló que la definición con Gabriel Boric será entre “la democracia y el comunismo” y que “no queremos esa ruta que nos lleva a Venezuela o Cuba”.

"Tenemos un piso, pero no techo; y quiero decirles que todo va a estar bien", afirmó el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en su discurso ante sus adherentes luego de su triunfo en la primera vuelta y el paso al balotaje contra Gabriel Boric.

Kast reafirmó algunos aspectos centrales de su programa económico, afirmando que bajará impuestos para aliviar a las Pymes y que buscará ampliar los acuerdos comerciales y no cerrar las fronteras al comercio.

Indicó que como país "no solo necesitamos paz, también progreso, desarrollo y crecimiento para generar mejores empleos, porque sin crecimiento son los más pobres los que más sufren. No generar inestabilidad, Chile hoy se ve estancado y el futuro se ve incierto, pero queremos plantearles no seguir cargando la mochila de los emprendedores con más impuestos, debemos darles libertad para emprender, por eso no queremos subir impuestos, los queremos bajar. Tenemos claro que no será fácil, queremos que más chilenos se formalicen, achicar el Estado y sacar a los operadores políticos y los apitutados y a los parientes que no llegaron por mérito".

Kast también señaló que "queremos que le vaya bien a Chile con respeto a Carabineros, las policías y las Fuerzas Armadas porque no queremos seguir en esa ruta que nos lleva a Venezuela o Cuba o a otros países, porque queremos llegar a ser ese país desarrollado que nos detuvieron con violencia y por la pandemia".

Rodeado de sus más cercanos, el exdiputado señaló que "el 19 de diciembre, que ya se ve cerca, vamos a elegir entre libertad y comunismo, entre democracia y comunismo; y vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a esa izquierda intransigente".

El abanderado también apuntó sus dardos hacia el PC y Gabriel Boric, señalando "que nadie se equivoque. La única candidatura que va a recuperar la paz y que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y terroristas es la nuestra. No hay otra opción presidencial. Boric y el PC quieren indultar a los vándalos que destruyen" y que "Boric y el PC han dicho que son los que quieren inestabilidad para el país, cerrar nuestras fronteras al comercio, pero eso tiene que terminar".