El ganador de la primera vuelta señaló que la definición con Gabriel Boric será entre “la democracia y el comunismo”. “No queremos esa ruta que nos lleva a Venezuela o Cuba”, dijo ante sus adherentes.

"Quiero decirles que todo va a estar bien". Así lo afirmó anoche el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en su discurso ante sus adherentes luego de su triunfo en la primera vuelta y el paso al balotaje contra Gabriel Boric.

La carta del Frente Social Cristiano reafirmó algunos aspectos centrales de su programa económico afirmando que bajará impuestos para aliviar a las PYME y que buscará ampliar los acuerdos comerciales y no cerrar las fronteras al comercio. Una dimensión que ha generado críticas incluso en el mismo equipo de Sebastián Sichel.

Indicó que como país "no solo necesitamos paz, también progreso, desarrollo y crecimiento para generar mejores empleos, porque sin crecimiento son los más pobres los que más sufren. No generar inestabilidad, Chile hoy se ve estancado y el futuro se ve incierto, pero queremos plantearles no seguir cargando la mochila de los emprendedores con más impuestos, debemos darles libertad para emprender, por eso no queremos subir impuestos, los queremos bajar, tenemos claro que no será fácil, queremos que más chilenos se formalicen, achicar el Estado y sacar a los operadores políticos y los apitutados y a los parientes que no llegaron por mérito".

Kast también señaló que "queremos que le vaya bien a Chile con respeto a Carabineros, las policías y las FFAA, porque no queremos seguir en esa ruta que nos lleva a Venezuela o Cuba o a otros países, porque queremos llegar a ser ese país desarrollado que nos detuvieron con violencia y por la pandemia".

Rodeado de sus más cercanos, señaló que "el 19 de diciembre que ya se ve cerca, vamos a elegir entre libertad y comunismo, entre democracia y comunismo; y vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a esa izquierda intransigente".

El abanderado también apuntó sus dardos hacia el PC y Gabriel Boric: "Que nadie se equivoque. La única candidatura que va a recuperar la paz y que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y terroristas es la nuestra. No hay otra opción presidencial. Boric y el PC quieren indultar a los vándalos que destruyen".

Profundizando en este punto, añadió: "Boric y el PC han dicho que son los que quieren inestabilidad para el país, cerrar nuestras fronteras al comercio, pero eso tiene que terminar".

En su discurso de casi media hora, indicó que "hoy algunos empezaron a perder, los terroristas y delincuentes, y aquellos que querían que el Estado lo maneje todo, aquellos que querían tomarse el poder y muchos poderosos que se sumaron a coro a las críticas este proyecto".

Ajustar programa en pos de apoyos

Kast ya prepara lo que será la campaña de un mes contra Boric y para eso su equipo de asesores, conformado entre otros por su "estratega" Cristián Valenzuela y el exdiputado Arturo Squella, ya han dado señales internas a personeros de la UDI y RN respecto a que estarían abiertos a hacer ajustes al programa reconociendo que la segunda vuelta es otra campaña y se necesitan sumar apoyos.

Pero saben que no será fácil convencerlos y que todos los votos que puedan sumar son relevantes. Para ello Kast dio un primer paso anoche al agradecer a los partidos del oficialismo, pero también a Yasna Provoste y Franco Parisi señalando que "queremos acoger todo lo que sea positivo de esos proyectos que quieren el bien para Chile".

Kast también tuvo palabras para Mario Desbordes, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, de quienes dijo "hemos tenido diferencias, pero debemos trabajar entre todos por el bien de Chile".

Uno de los primeros en llegar a la sede del comendo de Kast, fue el secretario general de RN, diputado Diego Schalper, quien señaló que si bien su partido debe definir la forma en que apoyará al candidato ganador en la segunda vuelta adelantó que "hemos venido a reconocer el gran resultado obtenido y conversar cuál es el programa con el que le vamos a ganar a la izquierda radical".

También llegaron hasta el comando la directiva de la UDI encabezada por Javier Macaya y María José Hoffman, para felicitar a Kast. Se espera que asesores programáticos del oficialismo que trabajaron con Sichel se sumen ahora a la campaña.

Otros voceros importantes para la estrategia de Kast de sumar respaldos serán Macarena Santelices y el senador electo por la Región Metropolitana, José Manuel Rojo Edwards; quienes intensificarán sus vocerías centradas en seguridad ciudadana, lucha contra el terrorismo en la Araucanía y orden social.

Al terminar su discurso Kast señaló que "esto no va a ser fácil, Chile requiere sacrificios y habrá una campaña en que seguirán algunos con la mentira y las caricaturas, buscarán anclarnos en el pasado, generar odio y división, pero tranquilos todo va a estar bien".

El abanderado tiene contemplado recorrer varias regiones de Chile de cara a la segunda vuelta y este lunes en su primera actividad visitará Calera de Tango, donde compartirá con vecinos de una villa que logró su casa propia.