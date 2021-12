Kast tras derrota: “Esa unidad que hemos logrado con los distintos partidos es lo que tenemos que mantener”

País

La carta del Frente Social Cristiano espera que el futuro gobierno “siga trabajando por la paz, por el diálogo”. El exdiputado destacó los términos en que se impuso su contrincante.

A las 19:14 horas de ayer José Antonio Kast llamó por teléfono a Gabriel Boric para felicitarlo por su triunfo en el balotaje y le manifestó su disposición der ser una oposición constructiva a partir de marzo de 2022.

"Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero", escribió el candidato del Frente Social Cristiano en sus redes sociales.

Luego en su comando y, rodeado de su familia y sus más cercanos colaboradores, expresó que pese al resultado "tenemos que entre todos volver a crecer, recuperar esa fe en nuestro extraordinario país, ese caminar en conjunto. Hoy hay grandes mayorías que se han manifestado".

Visiblemente emocionado y junto a su esposa, indicó que Boric "ganó en muy buena lid. Muchos chilenos confiaron en él. Y esperamos que tenga un muy buen gobierno. Y en lo que podamos, con nuestras legítimas diferencias, queremos ser un aporte para la patria".

También se refirió al futuro del oficialismo cuando pase a ser oposición: "Esa unidad que hemos logrado con los distintos partidos es lo que tenemos que mantener en el tiempo. Seguiremos trabajando en el lugar y en la forma que me corresponda".

Kast indicó que espera que el futuro gobierno "siga trabajando por la paz, por el diálogo" y agregó que "tenemos por delante grandes desafíos y no son menores" los que espera llevar adelante junto a Chile Vamos y el Partido Republicano.

Contactos y agradecimientos

Hasta la sede del comando llegaron parlamentarios de Renovación Nacional como el senador Rodrigo Galilea, el diputado de Evópoli, Luciano Cruz Coke, alcaldes y parlamentarios electos del Partido Republicano, pero no se ocurrió lo mismo con la directiva de la UDI.

Luego de comenzar los primeros recuentos de votos el primero en reaccionar fue el diputado electo del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, quien reconoció la derrota y dijo que la futura oposición debe unirse junto con lamentó la actitud de Sebastián Sichel para dar su apoyo definitivo a Kast en la segunda vuelta.

En tanto, el presidente de RN, Francisco Chahuán, quien también llegó hasta el comando del exdiputado, indicó que "seremos una oposición firme y justa, porque el 50% de los chilenos nos mandataron para buscar acuerdos y defender sus ideales".

Agregó que espera del próximo gobierno que "sea capáz de genera diálogo y pasar de la consigna al entendimiento".

A su juicio, "el congreso será relevante para buscar acuerdos, porque este próximo gobierno será de mayoría relativa y se requieren puentes de diálogo".

A diferencia de la primera vuelta, esta vez no hubo escenario en las afueras del comando y, pese a que estaba a medio armar, se optó porque Kast realizara una declaración al interior del comando en el patio rodeado de sus hijos, asesores como Paula Daza, Evelyn Matthei, Macarena Santelices y José Luis Daza.

En los pasillos de la casona de Las Condes destacaron la "entereza" de Kast para reconocer de inmediato la derrota, ponerse a disposición del presidente electo para trabajar por el bien de Chile y acudir a su comando a saludarlo personalmente.

Kast viajó desde Buin a Santiago escuchando los resultados y pidió hablar con Boric para lo cual se contactó con Giorgio Jackson, quien facilitó el diálogo por más de dos minutos entre el presidente electo y el candidato derrotado. Fue en ese instante que también acordaron que lo pasaría a felicitar.

Desde quienes serán parte de la oposición desde marzo sostuvieron que estará pendiente del actuar del gobierno y que "no abandonarán la responsabilidad" encomandada por quienes votaron por Kast y la derecha en el nuevo parlamento que asume en marzo de 2022.

Kast previo al encuento con los medios para reconocer su derrota se reunió por breves minutos con algunos de sus asesores como Cristián Valenzuela, Rojo Edwards, Arturo Squella y Evelyn Matthei.

A ellos les agradeció su compromiso en la campaña y les pidió seguir trabajando unidos.

Kast también recibió el llamado del presidente Sebastián Piñera.

La mirada de la prensa mundial a la histórica

victoria del sucesor de Sebastián Piñera

Medios como Financial Times, El País, El Clarín, La Nación, The Guardian, Wall Street Journal, BBC y Bloomberg destacaron ayer el triunfo del candidato de izquierda, Gabriel Boric, a la presidencia de Chile.

Su edad, orígenes en las movilizaciones estudiantiles y el fin de los gobiernos de centro fue lo más destacado por las publicaciones.

La histórica votación de este domingo fue extensamente cubierta por diversos medios internacionales, tanto de Sudamérica como de Estados Unidos y Europa.

"Boric, de 35 años, quien saltó a la fama hace una década durante las protestas callejeras contra la desigualdad en la educación, es el primer candidato que viene de fuera de la corriente política centrista que ha gobernado en gran medida a Chile desde su regreso a la democracia en 1990", destacó el Financial Times.

La BBC, el DW y el Wall Street Journal también remarcaron la edad del abanderado de Convergencia Social. "Su rival, el derechista José Antonio Kast, concedió la derrota y aceptó el amplio triunfo de su rival, que consigue el mayor caudal de votos de un presidente desde los años 90 y se convertirá en el más joven de la historia", señaló el medio inglés, mientras que en el diario estadounidense, que tituló con la edad de Boric, escribieron: "El izquierdista y exlíder de protesta estudiantil se compromete a subir los impuestos y desmantelar un sistema de pensiones privado en la nación más rica de América Latina".