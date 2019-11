La rebelión que amenaza el acuerdo tributario

País

Dirigentes y parlamentarios denunciaron la “cocina” tras eventual compromiso entre senadores de oposición y La Moneda.

Aun antes de su firma, el borrador de acuerdo entre el gobierno y la oposición comenzó a tambalear.El primero en alzar la voz y dar una señal de alarma fue el presidente de la DC, Fuad Chahín, que molesto por el desaire del Ejecutivo -que privilegió un acercamiento con los senadores de la exNueva Mayoría en vez de centrarse en el falangismo como lo hizo hace unos meses-, le mandó un mensaje a La Moneda: “Esto marca un antes y un después en las conversaciones”.

A las críticas se sumaron los diputados. Están convencidos que los senadores, en especial los de la comisión de Hacienda, están asumiendo compromisos para los que podrían faltarle los votos en la Cámara.

De hecho, entre los diputados opositores ya se habla de “la cocina de Montes, Lagos Weber y Pizarro”.

En este escenario, y tras dejar en claro que “el acuerdo alcanzado ayer (martes) no nos satisface”, Chahín se trasladó al Congreso en Valparaíso donde se reunió, primero, con los diputados, quienes le entregaron su apoyo. Lo que era de esperar, puesto que también están molestos por haber concurrido a un acuerdo con el Ejecutivo, que terminó en nada.

Pero el dirigente también tuvo un encuentro con senadores que le habrían asegurado -el mismo martes por la noche- desconocer los detalles del eventual compromiso.

Otro que advirtió acerca de la molestia de los diputados de oposición fue el jefe de la bancada del PPD en la Cámara, Ricardo Celis, quien además afirmó que su estado de ánimo es compartido por la mayoría de sus pares opositores.

Hizo hincapié en que “si vamos a actuar como oposición frente a las propuestas del gobierno, los senadores no pueden tomar el camino propio, como lo han hecho”. Y fue más allá aún, advirtiendo que “si no conversan con nosotros, no tenemos por qué sentirnos obligados con sus acuerdos” y que, perfectamente, podrían rechazar las propuestas.

Celis dijo que recién el miércoles lo llamó el senador Ricardo Lagos Weber para darle “algunos tips sobre lo que se habría acordado”.

Mientras que para Chahín el impuesto a los más ricos es “publicidad engañosa”.

No obstante, las bancadas oficialistas apoyaron el borrador de acuerdo.