LUNES 7 DE DICIEMBRE

16:00 Los gobiernos de la Unión Europea aprobaron este lunes una modificación de las normas comunes sobre el IVA para que la venta de vacunas y pruebas de Covid-19 puedan estar exentas del pago de este gravamen hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hasta ahora, los Estados miembros podían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se podían beneficiar siquiera de un tipo reducido de este impuesto.

Pero los socios europeos han aprobado la propuesta legislativa que la Comisión Europea puso encima de su mesa a finales de octubre dentro de una estrategia más amplia para combatir con mayor eficacia la pandemia de coronavirus.

De esta forma, los Estados miembros podrán a partir de ahora aplicar un tipo cero o reducido del IVA tanto a las vacunas como a los kit de pruebas para detectar Covid-19. Se trata de una modificación a las normas de este impuesto pero con carácter temporal, puesto que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.

15:00 Italia ha registrado este lunes su mejor dato desde el 20 de octubre, con algo más de 13.000 contagios, si bien la cifra de test ha sido inferior a la de días anteriores, según los datos del Ministerio de Salud. Por otra parte, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, ha dado positivo.

En concreto, en las últimas 24 horas se han detectado 13.720 positivos entre los más de 111.200 test efectuados, frente a los 18.887 casos y los 163.500 test del domingo. Además, se han producido otros 528 decesos. Con ello, la pandemia deja ya en Italia 1.742.557 contagios confirmados y 60.606 víctimas mortales.

14:00 Portugal ha superó la barrera de las 5.000 víctimas mortales a causa de la Covid-19, después de constatar 78 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque disminuyó el número de casos que permanecen activos.

En concreto, las autoridades sanitarias lusas han contabilizado 5.041 fallecimientos debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, mientras que el número de contagiados ascendió hasta los 325.071, 2.597 más que la jornada anterior.

13:00 Reino Unido logró este lunes disminuir sus contagios diarios de Covid-19 y las muertes debido a la enfermedad, ya que constató 14.718 nuevos casos y 189 fallecimientos, frente a los 17.200 y 230, respectivamente, de la jornada anterior.

Con estas cifras, el cómputo de Reino Unido se ubica en 1.737.960 personas contagiadas y 61.434 fallecidos por la enfermedad, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico.

12:45 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el país, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , informó que como una medida preventiva y con el objeto de detener el aumento de contagios en la Región Metropolitana, desde este jueves 10 de diciembre, a las 5:00 am, la RM retrocede a Transición (Paso 2).

Eso sí, hay algunos ajustes respecto de lo que se puede y no hacer. Por ejemplo, el comercio estará cerrado sábado y domingo pero los restaurantes sí podrán abrir sus terrazas, mientras los colegios con clases presenciales se mantendrán abiertos. No obstante, para cualquier actividad se deberá contar con el permiso respectivo que emite la Comisaría Virtual.

En el resto del país, también desde el jueves de 10 de diciembre a las 5:00 am, en la Región del Biobío, retrocede a cuarentena (Paso 1), Arauco. En La Araucanía, retroceden a cuarentena: Los Sauces y Angol, y da un paso atrás a Transición: Renaico.

En la Región de Magallanes, retrocede a cuarentena, Puerto Williams.

En cuanto al avance del Covid-19 en Chile, en las últimas 24 horas se reportaron 1.760 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 1.132 casos con síntomas y 583 casos asintomáticos. Y además agregó que 45 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 562.142 personas, de las cuales 9.892 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 35 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 15.663 casos.

08:20 China ha vuelto a encontrar restos del coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso de Brasil y Uruguay, informaron las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en el centro del país.

Los embalajes de cerdo congelado brasileño y de ternera uruguaya dieron positivo en sendas pruebas de ácido nucleico realizadas el pasado 5 de diciembre en dicha ciudad, anunció la comisión sanitaria local en un comunicado.

En el caso del cerdo brasileño, el organismo indica que se detectaron trazas del coronavirus en envases de un lote de carne de cerdo de la empresa Seaa Alimentos que entró en la ciudad de Shanghái el pasado 28 de junio y que posteriormente fue transportado a Wuhan el 27 de julio.

En cuanto a la ternera uruguaya, la empresa exportadora es Breeders and Packers Uruguay, cuyo lote afectado llegó primero a Malasia y desde el pasado 2 de marzo había quedado almacenado en la ciudad china de Tianjin.

08:00 Las expectativas de producción de la mayor economía de Europa se han deteriorado para los próximos meses, dijo el lunes el instituto alemán Ifo, y las industrias orientadas al consumidor están especialmente preocupadas por sus perspectivas.

Su índice de perspectivas de producción cayó desde los 16,3 puntos de octubre hasta los 5,5 en noviembre, mientras que el indicador de los fabricantes de automóviles cayó de 39 puntos en octubre a -1 en noviembre.

"Las industrias orientadas al consumo en particular están sufriendo, mientras que la industria farmacéutica está experimentando un repunte", dijo Klaus Wohlrabe, del Ifo, en un comunicado.

La oficina de estadísticas alemana publicará los datos de la producción industrial de octubre a las 0700 GMT, y los economistas prevén un aumento del 1,6%.

07:00 Más de 66,44 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.532.266 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

05:00 El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, planea nominar al fiscal general de California, Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, dijeron dos fuentes el domingo, lo que situaría al excongresista latino en un puesto crítico en la batalla contra la pandemia de coronavirus.

La elección de Becerra, de 62 años, que también era considerado candidato para fiscal general nacional, se produjo mientras Biden era sometido a más presiones para añadir diversidad a los nombramientos en su gabinete, incluidas las quejas del Caucus Congresional Hispánico por la ausencia de latinos.

Becerra liderará la agencia sanitaria en un momento de un fuerte resurgir del coronavirus, con un récord de infecciones y una cifra de muertes diaria que supera las 2.000 en los últimos días, al tiempo que deberá participar de un gigantesco esfuerzo para vacunar a sus compatriotas contra el virus.

03:00 Más de 23 millones de personas en el sur de California se preparaban el domingo para enfrentar los confinamientos más duros vividos en Estados Unidos, en un momento en que los casos de COVID-19 se dispararon a niveles récord en el estado más poblado.

Las restricciones en California, ordenadas por el gobernador Gavin Newsom para que entren en vigencia región por región a medida que las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales alcancen su capacidad máxima, exigen que los bares, salones de belleza y uñas y tiendas de tatuajes cierren nuevamente.

A las 23:59 hora local del domingo, las regiones afectadas, incluido el sur de California, deberán cerrar también incluso los restaurantes al aire libre.

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

19:45 Este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó en Twitter que su abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo por Covid-19. Lo hizo destacando su lucha contra la supuesta corrupción en los comicios que dieron como ganador al demócrata Joe Biden.

"Giuliani, "por lejos el mejor alcalde en la historia de Nueva York, y que ha trabajado incansablemente exponiendo la elección más corrupta (¡Por lejos!) en la historia de los Estados Unidos, ha testeado positivo por el virus chino", tuiteó Trump, en su estilo.

El contagio de Giuliani, de 76 años, se supo después de que su hijo Andrew anunciara el 20 de noviembre también por Twitter que había contraído la enfermedad, aunque aseguró que solo experimentaba síntomas leves.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!