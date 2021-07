La vacuna de Moderna demuestra alta eficacia contra las primeras variantes | Minuto a minuto

País

VIERNES 9 DE JULIO

08:00 La vacuna que desarrolló y comercializó la farmacéutica Moderna ha demostrado una alta eficacia, que roza el 100 por cien, contra las primeras variantes (las denominadas ahora alfa y beta) del SARS-CoV-2 responsable de la covid-19.

Lo ha comprobado un equipo de científicos tras analizar a miles de personas vacunadas en Qatar, y han publicado hoy sus conclusiones en la revista Nature Medicine.

Así, la vacuna Moderna ha demostrado una eficacia del 100 por cien contra la variante alfa -antes denominada "británica"- del SARS-CoV-2 y del 96% contra la beta -antes denominada "sudafricana"- cuando han transcurrido 14 días de la administración de la segunda dosis.

Aunque la primera inyección con la vacuna Moderna en Qatar se registró el pasado mes de diciembre, la vacunación masiva no comenzó hasta finales de febrero, y a medida que la campaña de vacunación se extendía, el país sufrió dos olas consecutivas de infecciones.

07:00 El Gobierno neerlandés prevé anunciar este viernes la instauración de algunas de las restricciones que levantó hace menos de dos semanas para frenar el fuerte aumento de contagios de covid-19, entre otras cuestiones por los brotes en algunas discotecas y el aumento de la variante delta, lo que disparó los positivos diarios a unos 5.500 en 24 horas.

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, y su ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, anunciarán la tarde de este viernes medidas para contrarrestar el disparo de contagios, después de haberse reunido esta mañana con el equipo de gestión de brotes (OMT), un grupo de virólogos y epidemiólogos que asesoran al gobierno en la pandemia.

Sobre la mesa está la imposición de horarios de cierre en la hostelería, así como la cancelación de eventos como festivales de varios días y el cierre del ocio nocturno, lo que incluye las discotecas, que han abierto por primera vez en toda la pandemia el pasado 26 de junio, dejando desde el primer día varios brotes, como el de un club de Enschede, donde unas 200 personas acabaron contagiadas en una noche.

04:00 El ministerio de Salud de Perú informó que autorizó el registro sanitario condicional de la vacuna contra el covid-19 de los laboratorios Johnson & Johnson de Estados Unidos y Janssen de Bélgica, la cuarta registrada en el país para combatir la pandemia.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) autorizó el Registro Sanitario Condicional de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por ambos laboratorios con el fin de permitir su importación y uso en el país, informó el ministerio de Salud.

Una de las principales características de la vacuna de Johnson & Johnson es que es de una sola dosis y las autoridades peruanas indicaron que podría ser usada especialmente en las comunidades amazónicas y andinas más alejadas de los centros urbanos.

El Registro Sanitario Condicional tiene una duración de un año que puede ser renovable y fue especialmente creado para facilitar que las vacunas experimentales contra el coronavirus SARS-CoV-2 puedan ser usadas e importadas en el Perú.

Esta es la cuarta vacuna contra el covid-19 autorizada en Perú, después de haber emitido el registro para las dosis de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca.

JUEVES 8 DE JULIO

19:30 Pfizer planea pedir a los reguladores estadounidenses que autoricen una dosis de refuerzo de su vacuna contra el Covid-19 dentro del próximo mes, en base a la evidencia de un mayor riesgo de reinfección seis meses después de la inoculación y ante la propagación de la variante Delta, altamente contagiosa.

El director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, dijo que la caída reportada recientemente en la efectividad de la vacuna en Israel se debió principalmente a infecciones en personas que habían sido vacunadas en enero o febrero.

El Ministerio de Salud israelí dijo que la eficacia de la vacuna en la prevención de infecciones y la enfermedad sintomática cayó a 64% en junio.

"La vacuna Pfizer es muy activa contra la variante Delta", dijo Dolsten en una entrevista. Pero después de seis meses, destacó, "es probable que exista el riesgo de reinfección porque los anticuerpos, como se predijo, disminuyen".

Pfizer no dio a conocer el conjunto completo de datos israelíes, pero dijo que se publicarán pronto.

El laboratorio hizo hincapié en que datos de Israel y Gran Bretaña sugieren que incluso con niveles decrecientes de anticuerpos, la vacuna sigue siendo alrededor de 95% eficaz contra una enfermedad grave.

18:00 La vacuna de Sinovac Biotech fue menos potente que la de Pfizer en detener el Covid-19 en el país, donde ambos tratamientos se usan simultáneamente, según el primer análisis en el mundo real que compara una vacuna fabricada en China con una con tecnología de ARNm.

Los investigadores concluyeron que CoronaVac, la vacuna de la farmacéutica china, tuvo una eficacia de 66% en la prevención del Covid-19 entre adultos que completaron su proceso de vacunación, lo que contrasta con el 93% del tratamiento elaborado por Pfizer y su socio BioNTech SE.

La vacuna inactivada, administrada a más de 10 millones de chilenos, fue un poco menos eficaz en prevenir hospitalizaciones y muertes que la vacuna de ARNm, que se administró a menos de medio millón de personas, según el estudio publicado el en el New England Revista de Medicina.

La investigación se realizó entre febrero y mayo, cuando Alfa y Gamma eran las variantes de preocupación detectadas con mayor en Chile. Datos preliminares publicados en abril revelaron que CoronaVac tuvo una eficacia de 67% en la prevención de casos sintomáticos de Covid-19 y de 80% en evitar muertes por la enfermedad.

Los resultados finales sugirieron que CoronaVac, el pilar de la estrategia de vacunación de Chile, brinda una protección eficaz contra el Covid-19, incluidos cuadros graves de la enfermedad, en consonancia con los resultados de los ensayos de fase intermedia, dijeron los autores.

Hasta el 10 de mayo, el Ministerio de Salud de Chile había administrado 14 millones de dosis de CoronaVac, incluidas las suficientes para completar el proceso de vacunación de 6,36 millones de personas. En comparación, se encuentra administrado 2,4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Las personas de 16 años o más son elegibles para recibir la vacuna china, de acuerdo con el calendario nacional de vacunación.

17:00 Estados Unidos, el país con mayor número de inoculaciones del mundo, se encuentra en alerta ante el "preocupante" incremento de los casos de la variante Delta, que representa ya más del 50 % de los contagios a nivel nacional y el 80 % en algunos estados en los que el porcentaje de la población vacunada es bajo.

Una preocupación que expresaron este jueves en una rueda de prensa los responsables del equipo de respuesta a la pandemia del Gobierno de EEUU, como la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, y el principal epidemiólogo de la Administración, Anthony Fauci.

En sus declaraciones, Walensky explicó que si bien a nivel nacional la variante delta es el motivo del 50 % de los nuevos casos, en algunas zonas de EEUU con tasas de vacunación bajas, como en la región del Medio Oeste del país, esta variante representa el 80 % de los contagios.

16:30 Un equipo de investigación de Perú ha diseñado una prueba molecular que detecta la presencia del coronavirus, en la saliva, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El equipo investigaba enfermedades cerebrales, pero reorientó sus capacidades para llevar a cabo la iniciativa, llamada Implementación y validación de test molecular para el diagnóstico de Covid-19 en la saliva, liderada por el neurobiólogo Edward Málaga-Trillo con el concurso del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú (CONCYTEC) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

En el proceso de investigación, la participación de la Cooperación Española fue "esencial" para corroborar la efectividad del test molecular con 350 pacientes reales, según ha destacado la AECID en un comunicado. Además, para el desarrollo de este proyecto, la AECID destinó un fondo de 77.200 euros solicitado por el CONCYTEC, en colaboración con la UPCH.

15:00 La Casa Blanca defendió un impulso para apoyar a los grupos con esfuerzos puerta a puerta para alentar las vacunas, un día después de que el gobernador de Missouri, Mike Parson, dijera que "no sería una estrategia eficaz o bienvenida".

Missouri tiene el porcentaje más alto de casos causados ​​por la variante delta en los EEUU, y las vacunas están por detrás del promedio nacional. A principios de esta semana se envió un equipo al suroeste de Missouri, donde el brote está agotando la capacidad médica.

El jueves, Jeff Zients, el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, rechazó el comentario tuiteado del gobernador republicano, diciendo que los "mensajeros de confianza" como los médicos o los líderes religiosos eran eficaces para ayudar a aumentar las vacunas.

"Yo diría que para aquellas personas u organizaciones que están alimentando información errónea y tratando de caracterizar erróneamente este tipo de trabajo de mensajero confiable, creo que están haciendo un flaco favor al país y a los médicos, los líderes religiosos, los líderes comunitarios y otros que están trabajando para vacunar a la gente, salvar vidas y ayudar a poner fin a esta pandemia ", dijo Zients en una sesión informativa en la Casa Blanca.

14:00 Portugal dijo que se aplicará un toque de queda nocturno a más municipios a medida que el gobierno intenta contener un aumento de las infecciones.

El límite de circulación en los espacios públicos entre las 23.00 y las 5.00 en regiones como Lisboa se impondrá ahora en 60 municipios, frente a los 45 municipios anteriores, dijo la ministra de la Presidencia, Mariana Vieira da Silva. Los límites existentes en los horarios de apertura de los restaurantes y tiendas que no son de alimentos también se aplicarán a más municipios, y el trabajo remoto sigue siendo obligatorio en esos lugares. El ministro dijo que ahora se requerirá una prueba negativa de Covid-19 o un certificado digital en los hoteles.

12:00 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 3.193 casos nuevos de Covid-19, llegando a 1.579.591 los contagios totales. La cartera lamentó el fallecimiento de 186 personas, con lo que el total de decesos se elevó a 33.514.

La autoridad sanitaria precisó que en las últimas 24 horas se realizaron 63.516 exámenes PCR realizados, con lo que la positividad a nivel país llegó a 4,45%, mientras que en la Región Metropolitana bajó a 4%.

En cuanto al plan paso a paso, este lunes avanzan a transición las comunas de San Antonio, Cartagena, San Esteban, La Ligua, Rinconada, Colbún y Curanilahue. Además, siguen a preparación Calama, María Elena, Quillota, Quilpué, Santo Domingo, La Cruz, Hijuelas, Quinta de Tilcoco, Placilla, Chimbarongo, Talca, Romeral, San Javier, San Ignacio, San Pedro de la Paz, Hualpén, Cunco, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Octay, Chonchi, Ancud, Quemchi y Río Ibañez. Desde la otra vereda, Quilleco y Contulmo vuelven a transición este sábado.

09:15 Las solicitudes iniciales por desempleo aumentaron en Estados Unidos la semana pasada, aunque se mantuvieron cerca de un mínimo pandémico, a medida que el mercado laboral avanza hacia una recuperación total.

Los reclamos iniciales en los programas estatales regulares aumentaron en 2.000 a 373.000 en la semana que terminó el 3 de julio, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo el jueves. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg a economistas estimó 350.000 nuevas solicitudes.

Incluso con el último aumento, las nuevas solicitudes semanales de beneficios por desempleo se han reducido a más de la mitad desde principios de año, ya que los problemas de salud disminuyen y la demanda acumulada impulsa la contratación en empresas como hoteles y restaurantes. Los economistas esperan una mayor mejora del mercado laboral en la segunda parte de este año, y se prevé que la tasa de desempleo caiga por debajo del 5% en el cuarto trimestre.

Más de la mitad de los estados de EEUU están poniendo fin a los programas federales mejorados de beneficios por desempleo en medio de un debate en curso sobre si están obstaculizando los esfuerzos de contratación.

08:30 La Unión Europea y Suiza han acordado reconocer mutuamente sus certificados digitales Covid-19 a partir del 9 de julio para permitir a los ciudadanos suizos viajar dentro de la UE y entre la UE y Suiza, según informó el jueves la Comisión Europea.

El ejecutivo de la UE dijo que los certificados emitidos por Suiza se considerarán como equivalentes al Certificado Covid Digital de la UE, que se introdujo el 1 de julio para ayudar a los ciudadanos a viajar más libremente por el bloque de 27 países y permitir el turismo de verano. Al mismo tiempo, Suiza aceptará el Certificado Digital Covid-19 de la UE para viajar a Suiza, dijo la Comisión en un comunicado.

El certificado de la UE, que puede llevarse en el móvil o imprimirse, consiste en un código QR que indica si un viajero ha sido vacunado completamente contra el Covid-19, si ha recibido un resultado negativo reciente en las pruebas o si tiene inmunidad al haber superado recientemente el Covid-19.

08:00 Los anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 pueden durar hasta 12 meses en más de un 70 % de los pacientes que han superado la covid, según un estudio publicado por investigadores chinos que recogen hoy los medios oficiales del país asiático.

La investigación también concluye que la vacunación puede "restringir de forma efectiva la propagación" del coronavirus, ya que fomenta una respuesta inmune similar a la manera en la que los cuerpos humanos generan anticuerpos humanos contra los virus vivos.

El estudio fue llevado a cabo por una subsidiaria de la farmacéutica estatal Sinopharm -que produce dos de las vacunas aprobadas por el Gobierno chino- y el Centro Nacional de Investigación de Medicina Traslacional de la Universidad de Jiaotong, en Shanghái.

06:00 El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, decidió este jueves volver a declarar el estado de emergencia en el área de Tokio, una alerta que estará vigente hasta el 22 de agosto y que coincidirá con la celebración de los Juegos Olímpicos.

El estado de emergencia entrará en vigor el lunes 12 de julio para frenar el aumento de casos de covid-19 en la capital, dijo Suga tras reunirse con el comité gubernamental que gestiona la pandemia, aunque en la práctica la medida no supondrá mucho cambio con la situación actual, al margen de un endurecimiento de restricciones para los comercios.

El país asiático decidió, asimismo, prolongar dicho nivel de alerta en la región de Okinawa (sudoeste), donde ya se encontraba activa, y mantener ciertas restricciones en las prefecturas de Chiba, Saitama y Kanagawa, colindantes con Tokio y donde también se disputarán competiciones de los Juegos.

05:00 El Gobierno francés desaconseja a sus ciudadanos que reserven vacaciones en España y Portugal por la explosión de contagios en estos dos países, que están entre sus principales destinos turísticos, y estudia aplicar medidas de restricción a los viajes.

"Los que todavía no han reservado, eviten Portugal y España en sus destinos", señaló este jueves en la televisión France 2 el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, que dijo que "es un consejo de prudencia, una recomendación en la que insisto". "Es mejor -añadió- quedarse en Francia o ir a otro país".

Beaune lo justificó porque la situación allí es "particularmente preocupante" y precisó que "en los próximos días podría haber un reforzamiento de las medidas" de viaje.

Explicó que siguen de cerca la evolución en Portugal y en España, donde el número de casos se está disparando, en la región española de "Cataluña en particular, adonde van muchos franceses de fiesta. Atención, mucha prudencia".

MIÉRCOLES 7 DE JULIO

19:00 Brasil alcanzó este miércoles los 528.540 fallecidos por el coronavirus, tras registrar 1.648 nuevos decesos en las últimas 24 horas, en un momento en el que la pandemia vuelve a dar tímidas señales de desaceleración en el país, según los datos divulgados por el Gobierno.

De acuerdo con el boletín diario del Ministerio de Salud, en el último día fueron reportados 54.022 nuevos casos de la enfermedad, lo que elevó el total de contagiados hasta los 18.990.037.

18:00 Los primeros casos de Covid-19 rastreados hasta los mercados de Wuhan, China, reflejan la propagación inicial del SARS 17 años antes, dijeron los científicos en un artículo que concluye que el contagio animal es la explicación más probable de la génesis de la pandemia.

La historia epidemiológica del SARS-CoV-2 es comparable a los brotes anteriores de coronavirus asociados con el mercado de animales y ofrece una ruta simple para la exposición humana, dijeron Edward Holmes, Andrew Rambaut y otros 19 investigadores el miércoles en una revisión de la evidencia científica relacionada con la enfermedad.

El documento fue publicado en Zonodo antes de la revisión por pares. El debate sobre el surgimiento de Covid se ha unido en torno a dos ideas: un escenario de "escape de laboratorio" y un desbordamiento de los animales. La teoría del accidente de laboratorio "no puede descartarse por completo", pero es muy poco probable, dijeron los autores del estudio.

16:40 La preocupación de que la variante Delta pueda causar una cuarta ola de infecciones ha hecho que las personas en Francia vuelvan a buscar vacunas, después de que el ritmo de las inyecciones se redujo.

"Estamos de vuelta a una mejor dinámica en este momento en términos de nombramientos tomados", dijo Jean-Baptiste Lemoyne, ministro de turismo de Francia, a la radio France Info el miércoles. El país está instalando lugares de vacunación en los destinos de viaje para asegurarse de que las personas sigan recibiendo vacunas durante el verano, dijo.

16:00 El ministro de salud de Alemania, Jens Spahn, intensificó su petición de que la mayor cantidad posible de personas se vacunen contra el Covid-19 en medio de señales de que la campaña de vacunación del país está perdiendo fuerza.

Spahn dijo que además de vacunar a las personas en centros especializados, consultorios médicos y en el trabajo, Alemania debe seguir adelante con un esfuerzo para hacer que las vacunas estén más fácilmente disponibles en lugares como mercados públicos y clubes deportivos.

"Tal vez podríamos tener un 'fin de semana de vacunación' para que Alemania realmente llegue a todos, y luego logremos una tasa alta", dijo Spahn en la radio DLF. Desde mayo, Alemania había estado administrando más de un millón de inyecciones varios días a la semana, pero la semana pasada solo lo logró el miércoles.

15:00 Argentina reportó este miércoles 19.423 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.593.763, mientras que los fallecimientos se elevaron a 97.439, tras ser notificadas 457 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un descenso respecto a los positivos registrados este martes, cuando se notificaron 21.590 casos.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 792 fallecimientos ese día.

13:00 La Fiscalía Regional del Maule decidió formalizar a la mujer de 43 años que es conocida como la "paciente cero" de la variante Delta del Covid-19 en nuestro país y se determinó que la mujer mintió a las autoridades y asistió a un funeral estando contagiada.

La audiencia se desarrollará este jueves a las 9:00 horas en el Juzgado de Garantía de San Javier y se le imputará a la paciente, su hermana y cuñado el artículo 318 del Código Penal que establece penas para "el que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio".

12:30 La Organización Mundial de la Salud pidió cautela ya que la mayoría de las regiones del mundo han visto un aumento de casos durante la última semana.

Más de dos docenas de países tienen curvas epidémicas que son casi verticales en este momento, según Maria Van Kerkhove, directora técnica de la OMS sobre Covid-19.

"La idea de que todo el mundo está protegido y es kumbaya y todo vuelve a la normalidad es una suposición muy peligrosa en este momento en cualquier parte del mundo, y todavía está en el entorno europeo", dijo Mike Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la OMS, en una sesión informativa del miércoles.

"Les pediría a los gobiernos que en este momento tengan mucho cuidado de no perder los logros que hemos logrado, que se abran con mucho cuidado", dijo Ryan.

12:00 La variante delta que se vio por primera vez en India se convertirá en la cepa de Covid predominante en los EEUU, lo que aumenta las preocupaciones de que podría conducir a un aumento en los casos en puntos con poca vacuna.

La variante altamente transmisible representó el 30% de las muestras positivas secuenciadas en los EEUU durante el período de dos semanas que termina el 19 de junio. Se prevé que la variante aumente al 52% en las dos semanas que terminan el 3 de julio, según Jade Fulce, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

En junio, la agencia clasificó la cepa B.1.617.2 como una variante preocupante. Las proporciones de la variante en los EEUU varían, desde el 30% en el noroeste del Pacífico hasta más del 80% en la región del medio oeste del país.

11:05 Menos de 2.000 contagios de Covid-19 volvió a reportar el Ministerio de Salud este miércoles, que dio cuenta de 1.892 casos nuevos del virus, lo que eleva a 1.576.336 las infecciones totales. La cartera lamentó el fallecimiento de 40 personas, lo que implica que a la fecha los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contraer el virus llegan a 33.328.

La autoridad sanitaria también precisó que en las últimas 24 horas se realizaron 31.044 exámenes PCR, con lo que la tasa de positividad a nivel nacional llega a 4,79%, mientras que en la Región Metropolitana se mantiene en 5%.

07:30 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reclamó este miércoles un mayor compromiso por parte de los países del G20 para lograr una tasa mundial de vacunación del 40% para 2021 y del sesenta por ciento para 2022.

Así lo expresó Georgieva en la entrada de un blog sobre la reunión de los próximos 9 y 10 de julio en Venecia (Italia) de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los Bancos Centrales de los países del G20.

Para alcanzar esos objetivos, la directora del Fondo pidió un mayor intercambio de dosis de los países ricos con el mundo en desarrollo; el apoyo a donaciones y financiamiento para aumentar y diversificar la producción de vacunas y reforzar el diagnóstico y los tratamientos para el Covid-19; y eliminar todas las barreras a la exportación de insumos y vacunas terminadas.

Georgieva argumentó que las bajas tasas de vacunación significan que las naciones más pobres "estén más expuestas al virus y sus variantes, lo que socava el progreso en otras partes del planeta e inflige más daño a la economía mundial".

06:00 Las autoridades australianas extendieron este miércoles una semana más, hasta la medianoche del 16 de julio, el confinamiento de unas seis millones de personas que viven en Sídney, la ciudad más poblada del país, y en las comunidades aledañas, por un brote de covid-19 con la variante delta.

El estado Nueva Gales del Sur, registró hoy 27 nuevos casos locales, de covid-19 con lo que acumula más de 350 infecciones comunitarias desde mediados de junio, cuando se reportó que un conductor que transportaba a una tripulación internacional del turístico barrio de Bondi se había contagiado con la variante delta.

La "difícil decisión" de alargar el confinamiento en Sídney y de la imposición de otras restricciones en el resto de Nueva Gales del Sur, se debe a que muchos de los casos estuvieron en contacto con la comunidad durante su período infeccioso, dijo la jefa del gobierno o de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian.

06:00 El presidente de Perú, Francisco Sagasti, estimó que las escuelas podrán volver a las clases presenciales en enero próximo, conforme avance la vacunación de los docentes y alumnos contra el Covid-19, que empezó este martes con los maestros de los colegios en zonas rurales.

"A medida que se cumplan las condiciones y vaya extendiéndose la vacuna, estaremos llegando nuevamente a clases presenciales", dijo Sagasti con ocasión del Día del Maestro en Perú.

"Lo que sí les puedo asegurar es que el próximo año, probablemente en enero, ya habiendo vacunado a toda la población, volveremos a clases presenciales", agregó el mandatario transitorio durante una visita a la ciudad surandina de Ayacucho.

02:00 El Gobierno de Ecuador reveló este martes que más de 22.000 empresas desaparecieron en el país como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus y los periodos de restricciones aplicados.

Así lo señaló el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, en declaraciones a la prensa en el Palacio Presidencial de Quito, donde tuvo lugar una reunión del gabinete productivo del Gobierno, encabezada por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Prado indicó que en la reunión se definieron varias acciones que buscarán reactivar la economía nacional, en crisis y afectada por la pandemia, así como conducir estrategias de largo plazo para mejorar los niveles productivos del país.

El ministro aseguró que, en un diagnóstico sobre la situación económica del país, se han identificado "más de 22.000 empresas formales que han desaparecido en Ecuador durante la pandemia".

MARTES 6 DE JULIO

19:30 En las últimas 24 horas Brasil registró 62.504 nuevos contagios y 1.780 muertes asociadas al Covid-19, un significativo aumento en el comparativo diario, pero una tímida reducción en el promedio de las dos últimas semanas, según las cifras divulgadas este martes por el Gobierno.

Desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y de la primera muerte, el 12 de marzo del año pasado, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 18.855.015 casos confirmados y totaliza 526.892 decesos.

17:00 La máxima autoridad sanitaria de Brasil autorizó este martes la realización de ensayos clínicos en el país, uno de los más castigados por la pandemia, con la potencial vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio francés Sanofi Pasteur.

El estudio clínico comprenderá "la fase 1/2" y "debe involucrar a 150 voluntarios" en los estados brasileños de Bahía, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y Río de Janeiro, según informó en una nota la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

De esta forma, Brasil se suma a Estados Unidos, Honduras y Australia, como los países en los que tendrán lugar los experimentos de fase 1/2 del fármaco, en cuya fabricación también participan las empresas Translate Bio, de EEUU, y Evonik Canada Inc, de Canadá.

El objetivo de los test será "definir la dosis ideal" a administrar del inmunizante "antes de proseguir a los estudios de la fase 3", de acuerdo con Anvisa.

En este sentido, el ensayo prevé la aplicación de dos dosis de la vacuna candidata con un intervalo de 21 días entre cada una de ellas.

16:00 Argentina reportó este martes 21.590 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.574.340, mientras que los fallecimientos se elevaron a 96.983 tras ser notificadas 469 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un ascenso respecto a los positivos registrados este lunes, cuando se notificaron 17.277 casos.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 792 fallecimientos ese día.

15:00 La Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de Actemra de Roche y Kevzara de Sanofi, medicamentos con corticosteroides para la artritis, para pacientes con Covid-19 luego de que datos unos 11.000 pacientes mostraron que reducían el riesgo de muerte.

Un grupo de la OMS que evalúa terapias concluyó que tratar a pacientes Covid graves y críticos con esos llamados interleucina-6 antagonistas que bloquean la inflamación "reduce el riesgo de muerte y la necesidad de ventilación mecánica".

Según el análisis de la OMS, el riesgo de morir dentro de los 28 días para pacientes que reciben uno de los medicamentos para la artritis con corticosteroides como la dexametasona es del 21%, en comparación con un riesgo asumido del 25% entre los que recibieron atención estándar. Por cada 100 de esos pacientes, cuatro más sobrevivirán, dijo la OMS.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos emitió la semana pasada una aprobación de uso de emergencia para Actemra para Covid-19 . Eso es después de que su uso no aprobado en la pandemia aumentó las ventas en alrededor de un tercio a unos 3.000 millones de dólares en 2020.

Las ventas de Kevzara aumentaron un 30% el año pasado, informó Sanofi.

Aún así, probar Actemra y Kevzara para pacientes con Covid-19 involucró ensayo y error, ya que surgieron varias fallas cuando las compañías probaron los medicamentos en diferentes grupos de pacientes.

Además, el riesgo de llegar a la ventilación mecánica o a morir fue del 26% para los que recibieron los medicamentos y los corticosteroides, en comparación con el 33% en los que recibieron la atención estándar. La OMS afirmó que eso significa que por cada 100 de esos pacientes, siete más sobrevivirán sin ventilación mecánica.

"Hemos actualizado nuestra guía de tratamiento de atención clínica para reflejar este último desarrollo", indicó Janet Díaz, funcionaria de Emergencias Sanitarias de la OMS.

14:00 A partir del 16 de agosto, "cualquiera que sea un contacto cercano de un caso positivo ya no tendrá que aislarse si ha sido completamente vacunado", dijo en el Parlamento el secretario de Salud del gobierno del Reino Unido, Sajid Javid. Los niños en edad escolar menores de 18 años tampoco tendrán que aislarse automáticamente si se exponen al virus.

Javid advirtió el martes que los nuevos casos podrían aumentar a 100.000 por día durante el verano mientras el país se prepara para relajar las reglas el 19 de julio.

"Para cuando lleguemos al 19, esperaríamos que el número de casos para entonces sea al menos el doble de lo que es ahora, por lo que alrededor de 50.000 casos nuevos al día", dijo Javid en el programa Today de BBC Radio. "A medida que nos relajamos y entramos en el verano, esperamos que aumenten significativamente y podrían llegar a 100.000 casos".

Lo que más importa es que el vínculo con la hospitalización y la muerte "se ha debilitado gravemente", dijo.

13:00 El ministro de vacunas Covid de Japón, Taro Kono, dijo que el suministro de vacunas Moderna hasta finales de junio se redujo en aproximadamente un 60% a 13,7 millones de dosis desde un objetivo inicial de 40 millones, informó el periódico Mainichi.

El gobierno discutió el tema con Moderna antes de las vacaciones de la Semana Dorada de mayo, cuando se citó como una razón la creciente demanda mundial de la vacuna. Las dosis omitidas llegarán a finales de septiembre, dejando sin cambios el plan de Japón de importar 50 millones de inyecciones.

12:00 Alemania debería apuntar a vacunar completamente al menos al 85% de las personas de 12 a 59 años para fines de este verano y al 90% de las de 60 años o más para evitar una cuarta ola que podría llenar nuevamente las unidades de cuidados intensivos, según un informe del gobierno .

El país también necesita continuar usando medidas básicas de higiene como máscaras faciales y mantener cierto distanciamiento social, dijo el informe de modelado de la agencia de salud pública del Instituto Robert Koch. Para lograr esos niveles de vacunación, los envíos de vacunas deben llegar a tiempo y la gente no puede posponer la vacunación durante la temporada de vacaciones, según el informe.

El modelado tiene en cuenta la mayor transmisibilidad de la variante delta.

11:00 El Ministerio de Salud reportó menos de 2.000 contagios de Covid-19. En su último balance diario, la cartera dio cuenta de 1.885 casos nuevos del virus, elevándose a 1.574.465 el total de infectados.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 39 personas en las últimas 24 horas, con lo que el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contagiarse llega a 33.288 a nivel país.

En el mismo informe, el Minsal señaló que también ayer se realizaron 33.857 exámenes PCR, lo que implica que la tasa de positividad a nivel nacional subió a 4,92%, mientras que en la Región Metropolitana el indicador se elevó en un punto porcentual, a 5%.

08:00 Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúnen hoy junto a representantes nacionales y de farmacéuticas para intentar frenar la "pandemia a dos velocidades", en la que países en desarrollo están todavía sufriendo graves oleadas mientras los casos graves remiten en Occidente.

"Los países que ya están comenzando a abrirse son los que controlan el suministro de material de protección, test, oxígeno y, sobre todo, vacunas", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la inauguración del llamado Consejo de Facilitación del Acelerador ACT.

"Paralelamente, los países sin acceso a suficientes suministros están sufriendo olas de hospitalizaciones y muertes, lo que se ve complicado por nuevas variantes del virus", destacó el director general.

El Acelerador ACT, copresidido por los gobiernos de Noruega y Sudáfrica, fue creado por los miembros de la OMS para facilitar el acceso a herramientas contra la covid-19 a nivel global, y su vertiente más conocida es el programa COVAX, dirigido a distribuir vacunas anticovid sobre todo a países en desarrollo.

"En África, los casos de covid-19 siguen aumentando rápidamente y ya nos encontramos ante una tercera ola de infecciones", señaló la ministra de Sanidad en funciones sudafricana, Mmamoloko Kubayi, quien recordó que de las 3.000 millones de vacunas anticovid administradas en el mundo sólo un 0,3 % han llegado a países pobres.

06:00 La caída de la curva de contagios y muertes por coronavirus en Italia, en descenso desde principios de abril, "se ha parado" en los últimos días, aseguró hoy el presidente del Instituto Superior de Sanidad Italiana, Silvio Brusaferro.

Los contagios registrados este lunes -día de la semana en el que se notifican menos por el menor número de pruebas realizadas-, son 480, 91 más respecto a los de la semana anterior, mientras que los fallecidos fueron 31, un aumento de 3 respecto al lunes pasado.

La campaña de vacunación avanza con una media de unos 4 millones de dosis administradas por semana. 21.203.897 personas han recibido la pauta completa del fármaco, el equivalente al 39,26 % de la población italiana mayor de 12 años. En total, se han inoculado 54.371.521 dosis de la vacuna.

03:00 Israel registró hoy más de 500 contagios por covid-19, una cifra récord desde el mes de marzo, tras identificar un descenso en la efectividad de la vacuna para prevenirlos, aunque evita en un 93% los casos graves.

Según el Ministerio de Sanidad, la efectividad de la vacuna para evitar los contagios, con o sin síntomas, cayó hasta un 64% desde junio, atribuido a la variante delta, mientras sigue protegiendo de enfermedades graves y hospitalizaciones.

Israel sumó hoy 501 nuevos casos, el 50% entre escolares, lo que sitúa la tasa de positividad en el 0,7% con un total de 2.901 de casos activos, aunque solo 33 personas están actualmente hospitalizadas.

Con más de 5,1 millones de residentes vacunados - de un total de más de 9 millones - las autoridades sanitarias promueven campañas de vacunación entre adolescentes e intentan dar salida a los excedentes.

LUNES 5 DE JULIO

18:00 Argentina reportó este lunes 17.277 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.552.750, mientras que los fallecimientos se elevaron a 96.521, tras ser notificadas 621 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un ascenso respecto a los positivos registrados este domingo, cuando se notificaron 9.000 casos, aunque el número de contagios reportado suele ser menor en los fines de semana.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 792 fallecimientos ese día.

16:00 El aumento de contagios entre jóvenes, que sitúa a este colectivo en riesgo extremo ante el Covid-19, llevó este lunes a las autoridades en España a plantear que se retomen algunas restricciones, en especial al ocio nocturno.

La incidencia de la enfermedad ascendió a los 204 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de la población, con un fuerte incremento de 51 puntos respecto al viernes, dentro de un nivel de riesgo considerado como alto, según los datos del Ministerio de Sanidad español.

Sin embargo, los tramos de edad de los menores de 30 años alcanzan el riesgo extremo, por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.

De 12 a 19 años la incidencia es de 584 casos y de 20 a 29 se dispara a 640 en el conjunto del país, e incluso en algunas regiones supera los 1.000, de acuerdo al ministerio.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, Fernando Simón, dijo en rueda de prensa en Madrid que estos datos no son "nada buenos" y calificó la situación de "complicada", aunque apuntó que "al menos no se refleja en los parámetros de gravedad" en cuanto a la ocupación hospitalaria y en especial en unidades de cuidados intensivos (ucis).

15:00 Perú incorporó en su campaña nacional de inmunización contra el Covid-19 a los ciudadanos residentes en el país que tengan 12 años o más, luego de que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) autorizara el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes a partir de esta franja etaria.

A través de una resolución ministerial, el Ministerio de Salud (Minsa) autorizó incluir en el proceso de vacunación a menores a partir de los 12 años, quienes serán citados para recibir las dosis que mantendrán a raya al nuevo coronavirus conforme a su edad o pertenencia a grupos de alto riesgo.

De esta manera, con la incorporación de más de 4,2 millones de adolescentes entre 12 y 19 años, la población objetivo a vacunar en Perú asciende a un total de 27.244.203 millones de personas.

En este sentido, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, recordó que el avance científico ha permitido comprobar la eficacia y la seguridad de ciertas vacunas contra el Covid-19 en niños y adolescentes de 12 años o más.

14:00 Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostraron hoy decepcionados con el nivel de financiación que la agencia ha recibido en los últimos meses, y admitieron que ésta tiene mucho menos dinero que el año pasado para responder a la pandemia de coronavirus, por lo que se encuentran muy limitados.

"Hemos sufrido en los últimos meses (...) Estoy muy decepcionado con el nivel de financiación que hemos recibido", aseguró hoy el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en un encuentro con internautas en redes sociales.

El responsable de la OMS informó de que el 85% de la financiación que han recibido es para misiones específicas en uno u otro país, sólo para actividades concretas, por lo que no cuentan con suficiente presupuesto flexible.

"No digo que tengan que financiar a la OMS en concreto, sino a cualquiera que sea responsable de la respuesta contra la pandemia, pero asegurándose de que sean agencias que pueden distribuir rápido y en el terreno", afirmó Ryan.

El experto aseguró que técnicamente tienen todo lo necesario, pero que se encuentran muy limitados por los fondos.

"Sé que los donantes toman sus propias decisiones, pero es importante que intentemos por lo menos financiar a las agencias que están intentando ayudar a los países en primera línea de batalla", concluyó.

13:00 España sumó el lunes 32.607 casos y 23 muertes por Covid-19 respecto a las cifras globales anunciadas el viernes, último día en que se publicaron datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El número total de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 3.866.475, mientras que la nueva cifra total de fallecidos por el virus asciende a 80.934, frente a los 80.911 del informe anterior.

12:08 Como cada lunes, el Ministerio de Salud reportó cambios en el plan Paso a paso. Este jueves a las 5:00 avanzan a Transición (fase 2) las comunas de Paihuano, Ovalle, La Calera, San Felipe, Puchuncaví, Nogales, Los Andes, Putaendo, El Quisco, Santa María, Curacaví, Buin, María Pinto, Chépica, Navidad, Parral, Yerbas Buenas, San Clemente, Teno, Yumbel, Gorbea, Freire, Dalcahue, Cisnes, Aysén y Coyhaique.

Además, siguen a Preparación (fase 3) el mismo día Camiña, Alto Hospicio, La Serena, Coquimbo, Los Vilos, Viña del Mar, Olmué, Quintero, San Vicente, Doñihue, Santa Cruz, San Fernando, Pumanque, Rauco, Sagrada Familia, Ñiquén, San Nicolás, Penco, Conecepción, Talcahuano, Chiguayante, Lota, Cabrero, Santa Bárbara, Temuco, Padre Las Casas, Melipeuco, Curaco de Vélez y Puerto Montt. Y, Arica avanza a apertura inicial.

Desde la otra vereda, Galvarino vuelve a Cuarentena también el jueves, mientras que San Pedro de Atacama y Taltal retroceden a transición.

El Minsal también reportó 2.852 casos nuevos de Covid-19, llegando a 1.572.608 los contagios totales. El subsecretario Alberto Dougnac lamentó el fallecimiento de 146 personas, elevándose a 33.249 los decesos a nivel nacional.

En las últimas 24 horas se realizaron 60.614 exámenes PCR de acuerdo a la autoridad sanitaria, con lo que la positividad a nivel país cae a 4,3%, mientras que en la Región Metropolitana el indicador es de 4%.

07:30 El primer ministro británico, Boris Johnson, establecerá planes el lunes para el paso final para aliviar el bloqueo de Covid-19 en Inglaterra, incluida una guía sobre el distanciamiento social, cubrirse la cara y trabajar desde casa.

Después de imponer las restricciones más onerosas en la historia de tiempos de paz de Gran Bretaña para combatir el nuevo coronavirus, Johnson se está preparando para levantar la mayoría de las restricciones en Inglaterra el 19 de julio, con una decisión final prevista para el 12 de julio.

Los datos sugieren que los casos seguirán aumentando a medida que se alivien las restricciones, dijo el gobierno, pero el vínculo con las admisiones hospitalarias y las muertes se ha visto debilitado por un programa de vacunación rápida.

Se espera que Johnson diga que las personas aprenderán a vivir con Covid como ya lo hacen con la gripe, lo que significa que las hospitalizaciones, las enfermedades graves y las muertes continuarán, pero a un nivel mucho más bajo que antes de la vacunación generalizada.

07:00 Un número creciente de alemanes no se está presentando a las citas de vacunación Covid-19, lo que ha provocado que se impongan multas mientras el país se apresura en su campaña para contrarrestar la rápida propagación de la variante Delta, que es más infecciosa.

Mario Czaja, jefe de la Cruz Roja de Berlín, dijo que entre el 5% y el 10% de las personas se saltaban las citas en los centros de vacunación de la ciudad, particularmene para las segundas dosis, frente a una tasa de no presentación de menos del 0,5% a ​​comienzo año.

Con alrededor de 15.000 vacunaciones planificadas por día en los centros, el número de citas desperdiciadas está teniendo un "efecto masivo en la cobertura de vacunación de Berlín", dijo Czaja a la radio Deutschlandfunk el lunes.

"Necesitamos los espacios libres. Todavía no estamos fuera de peligro y no podemos permitirnos ser negligentes ", dijo, instando a las personas a cancelar sus citas si lograban obtener una segunda dosis antes en otro lugar.

A pesar de las citas perdidas, Czaja dijo que los centros no han tenido que desechar las vacunas ya que, una vez descongeladas, pueden almacenarse durante tres o cuatro días en refrigeradores.

Es posible que las personas se salten las segundas inyecciones porque han sido vacunadas por su familia o el médico de la empresa, o pueden estar de vacaciones, dijo a la televisión ARD Christian Fuellers, director médico de un centro de vacunación en Renania del Norte-Westfalia.

Los hombres jóvenes, en particular, también parecen pensar que recibir una dosis será suficiente, agregó.

06:00 Noruega está retrasando el próximo gran paso para deshacer las restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 hasta fin de mes como muy pronto, dijo el lunes la primera ministra Erna Solberg.

"Existe el riesgo de que la variante Delta cause una cuarta ola de infección en la parte no vacunada de la población, entre aquellos que solo han recibido una dosis o están en grupos vulnerables", dijo Solberg.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que Delta se está convirtiendo en la variante globalmente dominante de Covid-19, lo que genera preocupaciones sobre si las vacunas existentes funcionarán en su contra.

En Noruega, podría convertirse en la variante dominante en Noruega este mes, dijo el ministro de salud noruego.

Casi dos tercios de los adultos han recibido una primera dosis de la vacuna Covid-19 y el 37% de los adultos están completamente vacunados, según el Instituto Noruego de Salud Pública.

02:00 El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, fue ingresado en el hospital el domingo luego de una prueba positiva de Covid-19 a fines de junio, según informes de los medios locales.

DOMINGO 4 DE JULIO

19:15 Según el último reporte del Ministerio de Salud de Colombia, en las últimas 24 horas se registraron 26.265 nuevos casos de Covid-19 y 582 víctimas fatales a causa del virus.

Los casos activos a la fecha totalizan 181.978, mientras que el número total de muertes ya asciende a 108.896. Por otro lado, el país completa más de 4 millones de personas recuperadas.

El reporte también reveló que se procesaron 102.506 pruebas, de las cuales 55.950 fueron PCR y 46.556 de antígenos

19:00 El Ministerio de Salud argentino reportó este domingo 9.000 nuevos contagios y 310 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de infectados desde que la pandemia impactó Argentina son 4.535.473 y el total de fallecidos, 95.904.

De los 4.535.473 contagiados, el 91,63% (4.156.006) recibió el alta y 283.563 son casos confirmados activos.

13:00 Según el reporte de hoy domingo 4 de julio, el país resigtró 3.368 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 2.253 corresponden a personas sintomáticas y 907 no presentan síntomas. Además, se registraron 208 test PCR Positivo que no fueron notificados.

Lo anterior, implica una caída de más de 40% en los casos nuevos diarios respecto de los últimos 14 días. Sobre la positividad de los exámenes de diagnóstico, la autoridad informó que "la tasa de positividad de casos por PCR en las últimas 24 horas es 4,4% y el promedio de los últimos 7 días es 5,6%. Las regiones, según toma de muestra, con mayor positividad de casos por PCR promedio en los últimos 7 días son: Los Ríos, Araucanía, Maule y Valparaíso".

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 130 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 33.103 en el país

SÁBADO 3 DE JULIO

12:00 El Ministerio de Salud informó en las últimas 24 horas de 3.880 nuevos casos de Covid-19, con una positividad de 5,20% a nivel nacional y de 5% en la Región Metropolitana, luego de haberse realizado más de 71.902 mil exámenes en todo el país.

De acuerdo al reporte, de los nuevos contagios 2.659 corresponden a personas sintomáticas y 1.030 no presentan síntomas. Además, se registraron 191 test PCR Positivo que no fueron notificados.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 164 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. Así, el número total de fallecidos asciende a 32.973 en el país.

A la fecha, 2.885 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 2.430 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 287 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

VIERNES 2 DE JULIO

19:00 Argentina alcanzó este viernes las 21.310.026 vacunas aplicadas contra el Covid-19, de las que 17.106.617 corresponden a la primera dosis, el 37,34% de la población y 4.203.409 a la segunda, el 9,17%, según informaron fuentes oficiales.

Desde que comenzó la campaña de vacunación en diciembre, Argentina recibió 26.847.730 dosis y distribuyó casi el total en sus 24 jurisdicciones.

En junio, el Gobierno de Alberto Fernández superó su margen de vacunación al generar un promedio diario de 280.355 inmunizaciones. Hoy, además, arribaron al Aeropuerto Internacional más de un millón de dosis del componente uno de la vacuna Sputnik-V, provenientes de Moscú.

En total esta semana arribaron 1.850.085 unidades desde Rusia, en la vigésimo octava operación que realiza Aerolíneas Argentinas para trasladar al país cargamentos producidos por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

16:40 Al menos 26 mil vacunas expiradas de AstraZeneca fueron aplicadas en Brasil, informó el viernes el periódico Folha de S.Paulo, citando datos del Ministerio de Salud.

El informe representa el último golpe a la campaña de vacunación en Brasil, que ha enfrentado críticas generalizadas. El gobierno tardó en adquirir las dosis y ahora está lidiando con un presunto escándalo de corrupción en torno a los esfuerzos de compra.

Las dosis de vacunas vencidas pueden ser menos efectivas. En África, varios países se han encontrado con lotes que han superado su vida útil, lo que generó un debate sobre la extensión de las fechas de caducidad.

Malawi destruyó en mayo cerca de 20 mil dosis vencidas.

El presidente Jair Bolsonaro se ha negado a inmunizarse hasta ahora y ha sembrado dudas sobre las vacunas, impulsando curas milagrosas no probadas y minimizado la gravedad de una pandemia que ha matado a más de medio millón de brasileños.

Según el informe, las vacunas vencidas provenían de lotes importados de India por el instituto biomédico público Fiocruz, o adquiridos a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ni el Ministerio de Salud, ni Fiocruz, ni la OPS respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Serum Institute of India, que produjo las inyecciones, tampoco respondió de inmediato.

La vacuna AstraZeneca es una de las dos inyecciones de Covid-19 dominantes en Brasil, junto con CoronaVac, de China.

15:00 Johnson & Johnson dijo que su vacuna contra el coronavirus de inyección única neutraliza la variante Delta de rápida propagación y proporciona una protección duradera contra la infección en general.

La compañía dijo en un comunicado que los receptores de su vacuna produjeron fuertes anticuerpos neutralizantes en el transcurso de al menos ocho meses contra todas las variantes, incluida la Delta, que se vio por primera vez en India y se ha estado extendiendo por todo el mundo.

La inyección de J&J proporciona menos protección inicialmente que las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna, y los expertos han estado discutiendo si algunas personas pueden necesitar inyecciones de refuerzo para mantener el virus a raya a largo plazo.

13:30 La fiscalía general de Brasil ha solicitado al tribunal superior del país que investigue al presidente Jair Bolsonaro por posible negligencia en el manejo de acusaciones de corrupción relacionadas con la compra de vacunas de India.

Las negociaciones para comprar la inyección de Covaxin producida por Bharat Biotech International Ltd.se convirtieron en un escándalo cuando un aliado del gobierno dijo que había advertido personalmente a Bolsonaro de un contrato firmado por el Ministerio de Salud para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna por 1.600 millones de reales (US$ 317 millones) estaba plagado de irregularidades.

"Hay que aclarar qué medidas se han tomado luego de la reunión" durante la cual Bolsonaro fue presuntamente advertido del caso por su aliado, escribió este viernes el fiscal general adjunto Humberto Jacques de Medeiros en su decisión.

El aliado, el diputado de la Cámara Baja Luis Mirand , describió una serie de problemas en las negociaciones, incluido el uso de una empresa intermediaria, durante su testimonio ante una comisión del Congreso que ya está escudriñando el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Aunque no hay indicios de que Bolsonaro se beneficiaría personalmente de la transacción, los miembros de ese comité pidieron al tribunal superior que lo investigara por hacer la vista gorda ante las acusaciones.

La jueza Rosa Weber, responsable del caso en el tribunal superior, solicitó la opinión del fiscal general antes de tomar una decisión. Luego, el fiscal general adjunto solicitó la autorización del tribunal para escuchar a todos los involucrados y para que el comité del Congreso compartiera con la policía cualquier evidencia recopilada hasta el momento.

12:00 Italia registró 794 nuevos contagios de coronavirus y 28 fallecidos en el último día, según confirmó hoy el Ministerio de Sanidad, mientras se constata el auge de la variante Delta, que supone casi una cuarta parte de los casos totales.

Con estos aumentos, en la línea de las últimas semanas, el balance de contagios totales asciende a los 4.261.582 desde que se desatara la pandemia en febrero de 2020, mientras que los muertos son ya 127.615 personas.

11:53 Sobre 4.000 contagios diarios de Covid-19 volvió a reportar el Ministerio de Salud en el reporte de este viernes, en el cual dio cuenta de 4.086 casos nuevos, lo que eleva a 1.562.613 las infecciones a nivel nacional. La cartera lamentó el fallecimiento de 221 personas, elevándose a 32.809 los decesos a la fecha.

La autoridad sanitaria también precisó que en las últimas 24 horas el número de test PCR realizados subió a 65.112, con lo cual la tasa de positividad a nivel país bajó a 5,65%, mientras que en la Región Metropolitana llegó a 6%.

07:00 La variante Delta altamente contagiosa del coronavirus está reproduciéndose con fuerza en Asia esta semana, con cifras récord de infecciones en Australia y Corea del Sur, lo que ha llevado a algunos países a endurecer las aceras y a otros a acelerar la vacunación.

La variante, detectada por primera vez en India en diciembre del año pasado, se ha extendido a unos 100 países y la Organización Mundial de la Salud advirtió recientemente que pronto podría convertirse en la forma dominante del virus. También está provocando un aumento en los casos en Japón, ensombreciendo los Juegos Olímpicos de este mes.

Este viernes, el estado de Nueva Gales del Sur de Australia, el más poblado, informó el mayor aumento diario de nuevos casos en lo que va del año. Los casos totales en el estado en el último brote han superado los 200, la mayoría causados ​​por la variante Delta.

Sydney, hogar de una quinta parte de los 25 millones de habitantes del país, se encuentra a la mitad de un cierre de dos semanas para contener el brote, que ha alarmado a las autoridades en medio de una lenta campaña de vacunación a nivel nacional. Australia ha vacunado completamente solo al 6% de su población, mientras que Japón ha vacunado al 12%.

Japón informó el miércoles que la variante Delta ahora representa casi un tercio de todos los casos en la parte oriental del país, incluido Tokio, y que podría crecer al 50% a mediados de julio.

En Corea del Sur, los funcionarios dijeron el viernes que los casos diarios de coronavirus superaron los 800, el más alto en casi seis meses, con una vacunación por debajo del 10%. El número promedio de nuevas infecciones en el país ha aumentado durante 10 días seguidos, y las autoridades de Seúl han retrasado las medidas relajantes de distanciamiento social. Lee mas

Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, impuso medidas de emergencia que comienzan el sábado hasta el 20 de julio para contener un aumento en los casos, mientras en India, el número de nuevas infecciones se ha reducido a mínimos de dos meses desde que alcanzó un máximo de 400.000 por día en mayo, y el gobierno se centró en las vacunaciones masivas.

06:30 Gran Bretaña ha informado de 50.824 casos nuevos de la variante preocupante del coronavirus Delta altamente transmisible en la última semana, dijo el viernes Public Health England (PHE).

PHE dijo que los nuevos casos totales de Delta habían subido a 161.981, un aumento del 46% con respecto a la semana pasada u ya representa el 95% de los nuevos casos en Reino Unido.

06:00 La UE ha puesto en marcha su certificado digital covid, pensado para facilitar los viajes en el continente, pero no reconoce la versión de la vacuna de AstraZeneca denominada Covishield, producida por el Instituto Serum de la India (SII), porque no ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Según el diario, millones de británicos recibieron la versión india de AZ, aprobada en el Reino Unido en febrero, e identificable por los números de los lotes (4120Z001, 4120Z002, 4120Z003), que aparecen en las tarjetas que los ciudadanos recibieron al ser vacunados o en el pase de covid que facilita, en forma electrónica o en papel, la Sanidad británica para poder viajar.

La EMA ha aprobado las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y la de Oxford-AstraZeneca.

05:00 Rusia sumó este viernes 679 muertes por Covid-19, cuarto máximo diario consecutivo desde el estallido de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias del país. Los decesos registrados en las últimas 24 horas elevaron a 136.565 los fallecidos a causa del nuevo coronavirus.

En total, en la jornada pasada fueron detectados 23.218 nuevos casos de covid-19, mientras que los enfermos recuperados ascendieron a 18.197.

04:00 India informó de 853 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, según mostraron los datos del Ministerio de Salud este viernes, lo que eleva su cifra total a más de 400.000. Las nuevas infecciones notificadas durante el mismo período fueron 46.617.

JUEVES 1 DE JULIO

17:40 Brasil registró 2.029 muertes por el Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el país ya suma 520.095 víctimas fatales por el virus, en momentos en que la tasa de mortalidad vuelve a caer, informó este jueves el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, el número de casos positivos del virus subió a 18.622.304 en el gigante sudamericano, tras la notificación de 65.163 nuevos contagios en la última jornada.

Los promedios diarios de fallecidos y casos confirmados de los últimos siete días se ubicaron este jueves en 1.565 y 54.117, respectivamente, lo que supone una caída de 16,6% en las muertes y de 29,9%, en los positivos, en la última semana.

Brasil es la segunda nación del mundo con más muertos por el virus, después de Estados Unidos, y el tercero con mayor número de contagios, detrás del país norteamericano e India.

16:00 La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves interpelar al ministro de Salud, Enrique Paris, por una serie de cuestionamientos relacionados con la pandemia del Covid-19, entre ellos, el manejo en la comunicación del primer contagio de la variante delta que se produjo la semana pasada.

La interpelación, que contó con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, será concretada el próximo 20 de julio y fue solicitada por un grupo de parlamentarios de oposición con el objetivo de que el titular de cartera rinda cuentas y transparente información relativa a la crisis sanitaria.

"Esperamos que de aquí a esa fecha estén esclarecidas las dudas con respecto al ingreso de la primera paciente con variante delta y que haya una nueva propuesta de gobernanza", afirmó el diputado opositor Miguel Crispi, que estará a cargo del cuestionario.

La disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, detalles sobre el proceso de vacunación o los criterios en la toma de decisiones del plan de restricciones del Ministerio de Salud serán otros asuntos a tratar, agregó el diputado.

El pasado jueves se confirmó el primer contagio de la variante delta en una mujer de 43 años procedente de Estados Unidos, que viajó a Chile de emergencia a un funeral y fue diagnosticada varios días después de llegar al país.

En pocos días, el caso generó polémica por las diferentes versiones de lo ocurrido que dieron las autoridades sanitarias: en una primera instancia, no se transparentó que la mujer no había cumplido algunas normas, como hacer una cuarentena de cinco días en un hotel de tránsito, algo obligatoria para quienes entran al país.

Fue Jorge Silva, el alcalde de San Javier, la pequeña localidad en el centro de Chile a la que viajó la mujer, quien reveló que la paciente solo permaneció un día en una residencia de la capital para luego trasladarse a su domicilio y asistir al funeral sin realizar el confinamiento preventivo.

Finalmente, las autoridades sanitarias reconocieron que la mujer mintió durante la investigación epidemiológica y este jueves, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que los nuevos antecedentes serán entregados a la Fiscalía.

Chile, donde ya hay confirmados dos casos de la contagiosa variante delta, atraviesa desde marzo una segunda ola de la pandemia que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario y que llevó a blindar las fronteras el pasado mes de abril.

Desde entonces, tanto turistas como nacionales y extranjeros residentes no pueden ingresar al país salvo en situaciones de emergencia.

15:00 La variante delta, detectada primero en India, representa actualmente el 25% de los nuevos casos del Covid-19 en EEUU, advirtió este jueves la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), Rochelle Walensky.

En una rueda de prensa, Walensky aseguró que se trata de una variante "hipertransmisible", que se ha convertido en el segundo tipo de Covid-19 más prevalente en EEU., solo por detrás de la variante Alfa, hallada por primera vez en el Reino Unido.

El aumento de los casos del Covid-19 por la mutación Delta preocupa en Estados Unidos, donde hay un debate sobre la reintroducción del uso de la mascarilla después de que el condado de Los Ángeles y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomendaran en interiores incluso para personas totalmente vacunadas.

En las últimas horas, el gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, también aconsejó su utilización ante el incremento de número de casos.

El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, explicó en la rueda de prensa que las personas que están totalmente vacunadas "tienen un alto grado de protección" contra esta nueva variante.

"Por lo tanto, no es necesario que usen marcarilla, ya sea en interiores o exteriores", aseveró Fauci, coincidiendo con las directrices de los CDC.

14:00 La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, defendió este jueves, en declaraciones a Efe, de la polémica decisión de acotar la entrada al país a 600 personas por día: "ante el riesgo de introducir la variante Delta, lo que se ha hecho es, con un horizonte muy temporal de dos meses, mientras se escala la vacunación, disminuir el ingreso de personas".

El pasado lunes, en plena segunda ola del Covid-19, Argentina empezó a aplicar -en principio hasta el 9 de julio- este nuevo cupo de ingreso de viajeros, lo que generó malestar en las aerolíneas -que se han visto obligadas a reprogramar vuelos- y entre los argentinos y residentes en el país que están en el exterior y quieren volver.

"Teníamos (permitido el acceso a) 2.000 personas por día, la PCR antes de embarcar, el control en el vuelo, el antígeno al llegar, los positivos hacían un aislamiento en un hotel y los negativos tenían que cumplir aislamiento en su jurisdicción. Cuatro de cada diez no lo han cumplido", lamentó la ministra al referirse a la situación que -ya con muchas restricciones y permitiendo solo el ingreso de nacionales o residentes- regía antes del lunes.

Ante "el riesgo de introducir la variante Delta", continuó Vizzotti, lo que se ha hecho es, "con un horizonte muy temporal de dos meses" y mientras avanza la vacunación, "disminuir más el ingreso de personas", y recalcó que a quienes salieron del país por turismo se les había avisado de la posibilidad de que se tomara esa medida.

Consultada por si la restricción de 600 personas culminará el 9 de julio, cómo se anunció, la ministra consideró que "hay que ir monitoreando cuál es la situación" epidemiológica, y "eso se sabe siempre uno o dos días antes".

"El mensaje más importante es que las personas que lleguen, si se hubieran controlado y hubieran estado en su casa seguramente no hubiera sido necesario (aplicar la medida). El rol del Estado es minimizar los riesgos", recalcó.

12:20 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó el registro de 2.677 nuevos casos positivos de Covid-19, totalizando 1.558.557. Además, lamentó 43 fallecidos, alcanzando un total de 32.588 muertes a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

La autoridad detalló que en las últimas 24 horas se realizaron 40.298 PCR, registrando una positividad de 6,28% a nivel nacional.

En el Plan #YoMeVacuno, la subsecretaria de Salud, Paula Daza informó el alcance de 70,29% de vacunados con las dos dosis y con la primera 82,98% en todo el país.

Con respecto al Plan Paso a Paso se informó el retroceso a cuarentena desde este sábado a las 05:00 horas las comunas de: Catemu, Pelluhue, Curacautín, Los Lagos y Puqueldón.

En tanto, pasarán a Transición desde el lunes 5 julio a las 05:00 horas: Calle Larga , Melipilla, Maipú, Huechuraba, Colina, Mostazal, Pichudehua, Longaví, Los Ángeles, Castro, Chile Chico, Cerrillos, Til-Til, Macul, Punitaqui, Combarbalá, La Estrella, Graneros, y Chanco.

Mientras avanzarán a Preparación (fase 3) 17 comunas, entre ellas, Iquique, Concón, Requínoa, Paredones, Bulnes, Freirina, Coinco, Curicó, Vichuquén, Chillán, Chillán Viejo, Yungay, San Fabián, Treguaco, Hualqui, Nueva Imperial y Puerto Natales.

Finalmente pasa a Apertura inicial Lago Verde.

11:00 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que podrían ser necesarias algunas "precauciones adicionales" incluso después de la fecha del 19 de julio que, según él, marcará el final de las restricciones de Covid del país.

El primer ministro dijo que estaba "impaciente" por volver a la vida normal, pero que no descartaba mantener las regulaciones u orientaciones sobre el uso de máscaras en áreas públicas abarrotadas o sobre las personas que se mantienen separadas a una distancia específica.

10:00 La autoridad alemana de vacunas, STIKO, recomendó que las personas que recibieron AstraZeneca como la primera inyección de Covid-19 reciban una inyección de ARNm como su segunda inyección, independientemente de la edad, según un comunicado. La autoridad citó estudios que muestran que la respuesta inmune de una combinación de tecnologías de vacunas es mejor que dos inyecciones de la vacuna AstraZeneca.

09:00 Escocia informó el mayor aumento diario de casos desde el inicio de la pandemia. El gobierno delegado del país, que es responsable de la salud, identificó 4.234 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, el tercer registro diario en el espacio de cuatro días.

El gobierno escocés confía en que las vacunas rompan el vínculo entre la infección y las enfermedades graves y todavía planea aliviar la mayoría de las restricciones restantes sobre el movimiento y la interacción social a principios de agosto, dijo ayer la primera ministra Nicola Sturgeon.

08:00 Cadila Healthcare Ltd. de India ha solicitado la aprobación del regulador local de medicamentos para su vacuna basada en ADN contra Covid-19 después de que la inyección demostró ser efectiva en ensayos clínicos.

El fabricante de medicamentos solicitó una autorización de uso de emergencia para la inyección, que usa ADN para instruir a las células del cuerpo a producir proteínas que provocan una respuesta protectora, según un archivo de intercambio el jueves. Los ensayos de fase 3 en más de 28.000 voluntarios en 50 centros mostraron una tasa de eficacia del 67%, dijo Cadila. Eso está por debajo de las tasas de disparos de Moderna Inc. y Pfizer-BioNTech que usan tecnología de ARN mensajero.

07:00 Las muertes relacionadas con el Covid-19 en México probablemente superen la cifra confirmada en aproximadamente un 60%, mostraron los datos del Ministerio de Salud publicados el miércoles.

Las autoridades han dicho anteriormente que las muertes probablemente superen con creces el recuento oficial, y la última cifra está en línea con los datos publicados en marzo. Lee mas

México registró un exceso de 351.376 muertes asociadas con Covid-19 desde el inicio de la pandemia hasta la semana 20 de este año, que sería el 23 de mayo, según muestran los últimos datos.

El país había registrado 221.647 muertes confirmadas por Covid-19 a esa fecha, lo que significa que las muertes adicionales registradas por el Ministerio de Salud con base en una búsqueda de certificados de defunción representaron un aumento del 58,5%.

06:00 Es probable que "en un futuro relativamente cercano" la variante Delta del Covid-19 pase a predominar en el Perú, en el contexto de la pandemia del coronavirus, alertó el ministro de Salud de ese país, Óscar Ugarte.

El funcionario detalló que la variante Delta desplazaría de la predominancia en el país a la variante C37, también conocida como variante andina. Incluso, recordó que la variante Delta ha alcanzado mayor presencia en Inglaterra, Estados Unidos y otros países.

"Debemos prepararnos para un posible cambio en la presencia de las variantes porque hasta el momento sigue siendo la variante C37, conocida como Andina, la que predomina en el Perú, pero es probable que en un futuro relativamente cercano la variante Delta pase a predominar", expresó en conferencia de prensa.

Por ello, el ministro de Salud indicó que están "casi convencidos" de que "aparecerán otros casos adicionales" tras la detección de un caso de la variante Delta en Comas. Indicó que actualmente las personas infectadas con tal variante no han desarrollado un cuadro grave.

"Tanto con la información de Arequipa, como con la información de Lima, que el virus del Covid-19 variante Delta está circulando en el país. Felizmente, los casos que se han presentado no son de gravedad, son casos de leves a moderados que han tenido buena evolución, porque ni siquiera fue necesario hospitalizarlo", expresó Ugarte.

05:00 El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha reiterado que celebrar los Juegos Olímpicos sin público sigue siendo una "posibilidad" a menos de un mes de su inicio, a expensas de cómo evolucione la pandemia de Covid-19 en las próximas semanas.

No obstante, ha matizado que cualquier decisión se adoptará en consenso con todas las partes implicadas en el evento, entre ellas el Comité Olímpico Internacional (COI) y las autoridades locales de Tokio, según la agencia de noticias Kiodo, que ya ha adelantado que solo podrán asistir a las ceremonias de apertura y clausura los atletas que tengan permiso esos días para estar en la Villa Olímpica.

El peak de contagios de abril y mayo, en el marco del cual se declaró un estado de emergencia en la prefectura de Tokio, hizo temer que los Juegos no se pudiesen celebrar en unas condiciones sanitarias mínimas. Más de 800.000 personas ha dado positivo por coronavirus en Japón desde el inicio de la pandemia.

Las alertas también saltaron después de que dos miembros de la delegación ugandesa diesen positivo a su llegada a Japón. El primero al que se le diagnosticó Covid-19 ha concluido ya la cuarentena, mientras que el grueso del equipo no podrá abandonar su reclusión hasta el martes de la próxima semana.

MIÉRCOLES 30 DE JUNI0

20:00 El presidente Sebastián Piñera, sostuvo este miércoles un encuentro telemático con asesores médicos y científicos de Reino Unido para fortalecer la cooperación internacional en el combate contra la pandemia.

En concreto, las autoridades "compartieron importantes experiencias para reforzar el manejo de la pandemia y el proceso de vacunación en Chile e Inglaterra", informó el Ejecutivo en un comunicado.

En la instancia participaron Patrick Vallance, asesor científico jefe del Gobierno de Reino Unido; Jonathan Van-Tam, director médico adjunto para Inglaterra; Susan Hopkins, experta médica y asesora del primer ministro Boris Johnson; y los subsecretarios de Redes Asistenciales y de Salud de Chile, Alberto Dougnac y Paula Daza.

El país, donde ya hay dos casos confirmados de la contagiosa variante Delta, atraviesa desde marzo una segunda ola de la pandemia que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario y obligó a confinar de nuevo a Santiago, aunque la gran mayoría de las comunas abandonaron el confinamiento esta semana.

En las últimas 24 horas se registraron 2.148 nuevos casos de coronavirus y 56 muertos en Chile, lo que dejó el balance total en 1,55 millones de contagios y 32.545 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

La ola de contagios ocurre pese a que Chile ha desplegado uno de los procesos de inmunización contra el Covid-19 más exitosos del mundo, que al día de hoy alcanza a más del 80% de la población objetivo (15,2 millones de los 19 millones de habitantes)

19:30 CureVac dijo que su vacuna Covid-19 basada en ARN mensajero brinda protección total contra la hospitalización y la muerte de personas menores de 60 años, aunque su eficacia general es inferior a la de inyecciones similares que ya se usan en todo el mundo.

La compañía alemana dijo que su vacuna tenía un 48% de efectividad para prevenir enfermedades de cualquier gravedad, un poco más alto que lo visto en una lectura preliminar de los resultados del ensayo, pero muy por debajo de las tasas de eficacia de más del 90% mostradas por Pfizer y Moderna inyecciones de ARNm. Las acciones de CureVac que cotizan en EEUU cayeron más de un 10% en las operaciones posteriores al cierre en Nueva York.

19:00 Brasil registró el miércoles 2.801 nuevas muertes como consecuencia del Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 518.066, informó el Ministerio de Salud.

También fueron contabilizados 43.836 nuevos casos de coronavirus, con el total de infecciones en el país llegando a 18.557.141, agregó el ministerio.

18:00 Argentina reportó este miércoles 22.673 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.470.374, mientras que los fallecimientos se elevaron a 94.304, tras ser notificadas 638 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un leve descenso respecto a los positivos registrados este martes, cuando se notificaron 24.065 casos.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el 21 de junio, con 792 fallecimientos ese día.

16:00 El escándalo por denuncias de coimas en la compra de vacunas contra el coronavirus sigue escalando en Brasil y está presionando particularmente al presidente Jair Bolsonaro.

Luego de que un diputado denunciara un sobreprecio en el contrato del poder ejecutivo para comprar 20 millones de dosis de la vacuna india Covaxin, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, anunció ayer que se suspende la adquisición hasta tanto se clarifique qué sucedió.

Anoche, el Ministerio de Salud anunciaba la destitución del director de Logística de la cartera, Roberto Darias, después de que el representante de Davati en Brasil, Luiz Paulo Dominguetti, dijese que éste le había pedido un soborno de un dólar por cada dosis de vacuna para firmar el contrato.

Y hoy se publicaron correos electrónicos que le ponen cifras al pedido del presunto soborno: un dólar por dosis, cotizada a US$ 15 cada una. Los mensajes fueron obtenidos por Folha y retratan cómo el Ministerio de Salud brasileño negoció oficialmente la venta de vacunas con representantes de la compañía Davati Medical Supply.

Al día de hoy, en Brasil aplicaron 98,8 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, pero sólo un 12,4% de la población recibió las dos dosis. Hasta ahora se registran 18.513.305 de infectados y 516.119 muertos.

14:30 El Banco Mundial dijo el miércoles que había proporcionado más de US$ 4.000 millones para la compra y el despliegue de vacunas contra el Covid-19 en 51 países en desarrollo, donde las tasas de inoculación se encuentran entre las más bajas del mundo.

En un comunicado, el banco mundial de desarrollo instó a los países que anticipan un exceso de suministros de vacunas en los próximos meses a liberar las dosis excedentes y elegir a los países en desarrollo que cuenten con planes de distribución adecuados.

El paquete de financiación de vacunas del Banco Mundial puede ser utilizado por países para comprar dosis de vacunas a través de COVAX, el nuevo Equipo de Tareas de Adquisición de Vacunas Africanas (AVATT) u otras fuentes

13:00 Reino Unido informó este miércoles de un total de 26.068 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas, la cifra diaria más elevada desde el pasado 27 de enero, según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad británico.

Asimismo, las autoridades notificaron otras 14 muertes por Covid-19, que elevan el total a 128.140 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

Los casos diarios se incrementaron cerca de un 70 % en los últimos siete días, impulsados por la propagación de la variante delta, que obligó al Gobierno británico a aplazar cuatro semanas la última fase de la desescalada, prevista ahora para el 19 de julio.

12:00 Italia registró 776 nuevos contagios de coronavirus y 24 fallecidos, mientras el país avanza en la campaña vacunación y un 34,31 % de la población mayor de 12 años, 18,53 millones de personas, ya tienen la pauta completa.

En total ha habido 4.259.909 casos de contagio desde febrero de 2020, cuando comenzó la emergencia a nivel nacional, y 127.566 fallecidos.

11:23 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 2.148 nuevos casos de Covid-19, llegando a 1.555.902 los contagios totales. La cartera lamentó el falleciminto de 56 personas, elevándose a 32.545 los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contraer el virus.

En las últimas 24 horas se realizaron solo 23.337 exámenes PCR, lo cual eleva a 7,68% la tasa de positividad a nivel país, mientras que en la Región Metropolitana el indicador disminuyó a 7%, según dio cuenta la autoridad sanitaria.

09:25 Francia levantó sus últimas restricciones a las empresas el miércoles al eliminar los límites de capacidad y tamaño de la multitud en tiendas, restaurantes, gimnasios y establecimientos culturales, ya que las infecciones diarias de Covid-19 cayeron a sus niveles más bajos desde el verano pasado.

Solo en el departamento de las Landas, en la costa sureste cerca de la frontera española, las empresas estarán sujetas a algunos límites hasta al menos el 6 de julio, como un límite del 50% para las personas que comen en el interior de los restaurantes o hacen ejercicio en los gimnasios.

El área se ha visto afectada por un grupo de casos de la variante Delta más contagiosa en las últimas semanas, lo que ha llevado a que las infecciones aumenten a alrededor de 50 por 100.000 en los últimos siete días, según Santé Publique France. Eso contrasta con las caídas en otras partes del país. Los funcionarios de salud han dicho que la variante Delta representa aproximadamente una quinta parte de los casos.

09:00 Se espera que las restricciones de coronavirus en las escuelas, incluido el envío a casa de "burbujas" de estudiantes que han estado en contacto con casos de Covid-19, terminen en Inglaterra el 19 de julio, dijo el secretario de educación del Reino Unido.

Gavin Williamson dijo a sus compañeros parlamentarios que comprendía la "frustración de padres y alumnos" que se enfrentan a la perspectiva de autoaislamiento dentro de las escuelas. Él, el secretario de Salud Sajid Javid y otros funcionarios han estado discutiendo los próximos pasos, dijo Williamson.

"No creo que sea aceptable que los niños deban enfrentar mayores restricciones que las de la sociedad en general", dijo en la Cámara de los Comunes el miércoles. El 19 de julio es el día en que Inglaterra levantará las restricciones restantes del coronavirus, retrasadas desde la fecha programada inicial del 21 de junio. Pero los ministros están explorando la posibilidad de mantener algunas medidas a medida que aumentan las infecciones pero las hospitalizaciones se mantienen bajo control.

08:30 Japón está estudiando la posibilidad de prorrogar entre dos semanas a un mes las medidas de prevención del coronavirus en Tokio y otras zonas, informaron el miércoles medios de comunicación japoneses, cuando queda menos de un mes para la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano.

La capital japonesa y otras zonas se encuentran bajo un "cuasi" estado de emergencia que se levantará el 12 de julio, pero el reciente aumento de las infecciones preocupa a las autoridades y podría afectar al número de espectadores que pueden acceder a las instalaciones olímpicas.

Mientras los contagios en Tokio ascendían a 714, el nivel más alto desde el 26 de mayo, el diario Mainichi Shimbun afirmó que el Gobierno estaba considerando una prórroga que solaparía las medidas con los Juegos Olímpicos, cuya inauguración está prevista para el 23 de julio tras un año de retraso por la pandemia.

08:00 La economía de Canadá se contrajo menos de lo esperado durante la tercera ola de Covid-19, demostrando ser sorprendentemente resistente a pesar de los bloqueos. El producto interno bruto se contrajo 0,3% en abril y en una cantidad similar en mayo, según estimaciones de Statistics Canada publicadas el miércoles. Los economistas anticipaban una caída del 0,8% en abril.

A pesar de la contracción, es una buena noticia que sugiere que la economía pudo evitar los peores efectos de las restricciones que incluyeron cierres masivos en el sector minorista en las principales provincias durante esos dos meses.

07:00 El líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo que la falta de implementación de medidas para combatir el coronavirus había provocado una "gran crisis" y reprendió a los funcionarios del partido gobernante por poner en riesgo la seguridad del país y la gente, informaron medios estatales el miércoles.

El informe de la agencia estatal de noticias KCNA no dio detalles sobre la naturaleza de la crisis o cómo puso a las personas en riesgo.

Corea del Norte no ha confirmado oficialmente ningún caso de Covid-19, una posición cuestionada por funcionarios de Corea del Sur y Estados Unidos. Pero el solitario país ha impuesto estrictas medidas antivirus, que incluyen cierres de fronteras y restricciones a los viajes nacionales.

Kim convocó una reunión del politburó del Partido de los Trabajadores de Corea para abordar la negligencia del deber de algunos ejecutivos del partido, incluida la falta de implementación de importantes medidas a largo plazo para combatir la pandemia, dijo la agencia estatal de noticias KCNA.

"Mencionó que altos funcionarios a cargo de importantes asuntos estatales descuidaron la implementación de las importantes decisiones del Partido ... y así provocó un caso crucial de crear una gran crisis para garantizar la seguridad del Estado y la seguridad de las personas y conllevó graves consecuencias ", dijo la agencia de noticias.

Varios miembros del politburó, secretarios del comité central y funcionarios de varias agencias estatales fueron reemplazados en la reunión, aunque KCNA no especificó si las reorganizaciones estaban relacionadas con la negligencia de los deberes relacionados con la pandemia.

06:30 Rusia sumó este miércoles 669 nuevos fallecimientos por Covid-19 y con ello un nuevo récord desde el inicio de la pandemia del coronavirus, según los datos publicados hoy por el centro operativo de lucha contra el coronavirus.

El anterior máximo diario de muertos por coronavirus se registró el martes, cuando el Covid-19 fue la causa de 652 fallecimientos. "La situación epidemiológica sigue siendo extremadamente tensa" Anna PopovaMoscú y San Petersburgo, las dos ciudades más afectadas por la pandemia en este país y esta última sede de los cuartos de final de la Eurocopa entre España y Suiza, sumaron 117 y 111 muertes respectivamente en un día.

06:00 Las llegadas de turistas internacionales se estancarán este año, excepto en algunos mercados occidentales, lo que provocará pérdidas de hasta US$ 2,4 billones, dijo el miércoles un estudio de la ONU, agregando que no se espera que el sector se recupere por completo hasta 2023.

La vacunación y los certificados Covid-19 son clave para restaurar la confianza en el turismo extranjero, que proporciona un salvavidas para muchos países, especialmente los pequeños estados insulares que dependen en gran medida del sector para generar empleos, dijo.

En 2020, las llegadas internacionales se desplomaron un 73% desde los niveles anteriores a la pandemia en 2019, lo que provocó pérdidas estimadas de US$ 2,4 billones en el turismo y sectores relacionados, según el informe de la UNCTAD y la Organización Mundial del Turismo de la ONU (OMT).

"Las perspectivas para este año no parecen mucho mejores", dijo Ralf Peters, de la rama de análisis comercial de la UNCTAD, en una conferencia de prensa.

04:00 Seúl, la capital de Corea del Sur, y sus regiones vecinas retrasarán una semana la relajación de las reglas de distanciamiento social debido a un aumento repentino de los casos de Covid-19, dijeron las autoridades.

MARTES 29 DE JUNIO

19:00 Brasil registró 1.893 muertes por Covid-19 este martes, con lo que el número de fallecidos llegó a 515.985, en momentos en que la pandemia parece comenzar a ceder en el país, informó el Gobierno.

De acuerdo con el boletín del Ministerio de Salud, ya son 18.513.305 de casos confirmados del virus en el país, tras la notificación de 64.903 nuevos positivos en la última jornada.

Según datos divulgados hoy por el Imperial College, la tasa de transmisión del virus en Brasil en la última semana pasó de 1,13% a 0,98%, lo que significa que la pandemia, al parecer, comienza a retroceder.

No obstante, la entidad británica advirtió que Brasil puede registrar unas 13.100 muertes por Covid esta semana, 3,6% más que las notificadas la semana pasada.

17:00 Argentina reportó este martes 24.065 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.447.701, mientras que los decesos se elevaron a 93.668, tras ser notificadas 526 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un ascenso respecto a los positivos registrados este lunes, cuando se notificaron 18.389 casos.

15:10 Existe una creciente preocupación entre los países que han usado vacunas chinas contra el Covid-19 sobre si éstas brindan suficiente protección contra la variante Delta, que identificada por primera vez en India.

China no ha proporcionado resultados de efectividad de la vacuna contra la variante ni ha ofrecido información detallada de pruebas de laboratorio, pero los expertos chinos instan a las personas a vacunarse lo antes posible.

La falta de datos detallados sobre las vacunas chinas contra el Delta ha obstaculizado cualquier revisión significativa por parte de expertos extranjeros. Los investigadores encontraron que las vacunas chinas son algo efectivas para reducir el riesgo de casos sintomáticos y graves causados ​​por Delta, dijo Zhong Nanshan, un epidemiólogo que además aclaró que los resultados son preliminares y el tamaño de la muestra es pequeño.

El portavoz de Sinovac, Liu Peicheng, dijo a Reuters que los resultados preliminares basados ​​en muestras de sangre de los vacunados con su inyección mostraron una reducción de tres veces en el efecto neutralizante contra Delta. Indicó que una inyección de refuerzo después del régimen de dos dosis podría provocar rápidamente una reacción de anticuerpos más fuerte y duradera contra Delta. Sin embargo, no proporcionó datos detallados.

Los anticuerpos activados por dos vacunas chinas son menos efectivos contra Delta en comparación con otras variantes, dijo Feng Zijian, ex subdirector del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, a los medios estatales la semana pasada. Feng no proporcionó detalles, incluido el nombre de las dos vacunas.

Las vacunas aún podrían ofrecer protección, ya que ninguno de los vacunados en la provincia sureña de Guangdong, donde se encontraron los primeros casos de la variante Delta en China, desarrolló síntomas graves. Todos los casos graves son de personas no vacunadas.

14:00 Moderna anunció que su vacuna produjo anticuerpos protectores contra la variante Delta, que se está propagando por muchas partes del mundo.

Investigadores de Moderna analizaron muestras de sangre de ocho personas en busca de anticuerpos contra versiones de la proteína espiga de diferentes variantes de coronavirus, incluida la Delta, que se detectó por primera vez en India. La vacuna "produjo títulos neutralizantes contra todas las variantes probadas", señaló la compañía en un comunicado. Los resultados se dieron a conocer en el sitio de prepublicaciones bioRxiv.

Las proteínas protectoras son denominadas anticuerpos neutralizantes porque son capaces de evitar que el virus ingrese a las células. En comparación con la cantidad de anticuerpos producidos contra la versión principal del virus, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra la variante Delta se redujeron 2,1 veces.

Los niveles de anticuerpos se redujeron 4,2 veces contra la variante Eta, encontrada por primera vez en Nigeria, y ocho veces contra una nueva variante identificada en Angola llamada A.VOI.V2.

El estudio de laboratorio no midió directamente la eficacia de la vacuna. Se cree que los niveles de anticuerpos neutralizantes, pese a ser menores, todavía son lo suficientemente altos como para prevenir la enfermedad, ya que la vacuna de ARN mensajero genera una fuerte reacción inmune que crea un exceso de anticuerpos contra la cepa original.

"Seguimos comprometidos con estudiar variantes emergentes, generar datos y compartirlos a medida que estén disponibles. Estos nuevos datos son alentadores y refuerzan nuestra visión de que la vacuna de Moderna contra el Covid-19 debería seguir protegiendo contra variantes recién detectadas", dijo en el comunicado el director general de Moderna, Stephane Bancel.

Moderna publicó una investigación anteriormente que muestra que su vacuna produce anticuerpos neutralizantes contra las variantes Alfa, Beta y Gamma que surgieron en diferentes regiones.

13:40 Las autoridades de Río de Janeiro anunciaron este martes que las embarazadas que recibieron una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford podrán completar su inmunización contra el Covid-19 con la fórmula de Pfizer/BioNTech.

Con esta decisión, Río de Janeiro se convertirá en la primera capital regional brasileña en permitir mezclar los dos fármacos, una práctica ya avalada o recomendada en otros países del mundo como Chile, España, Alemania, Portugal, Canadá o Corea del Sur.

La vacunación con AstraZeneca/Oxford para embarazadas está suspendida en Brasil desde mayo pasado, por recomendación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la máxima autoridad de Brasil en esa área, ante la sospecha de graves episodios de trombosis.

A partir de ahí, a las futuras madres se les aplicó en Brasil el fármaco de la firma china Sinovac o el de Pfizer/BioNTech.

12:00 El Gobierno español prorrogó este martes las limitaciones a los vuelos de Brasil y Sudáfrica que aterricen en aeropuertos españoles, que estarán vigentes hasta el 20 de julio debido a la pandemia del Covid-19.

Esta undécima prórroga estará en vigor del 6 al 20 de julio, informó hoy el Ejecutivo.

Desde Brasil y Sudáfrica solo podrán llegar a España vuelos que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, por residentes de ambos países o por pasajeros en tránsito internacional a un país que no pertenezca al espacio común europeo Schengen con escala inferior a 24 horas, sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto.

11:39 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 2.648 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.553.774 los contagios totales. La cartera lamentó el fallecimiento de 35 personas, con lo cual el total de decesos llega a 32.489 a la fecha.

En las últimas 24 horas se aplicaron 33.969 exámenes PCR, según dio cuenta la autoridad sanitaria, con lo cual la tasa de positividad a nivel país sube a 6,85%, mientras que en la Región Metropolitana llega a 8%.

09:40 Naciones Unidas abrió el registro para la conferencia sobre el cambio climático de este año en Escocia con una oferta del país anfitrión, Reino Unido, de vacunar a los participantes que aún no han sido inoculados contra el Covid-19.

La conferencia, aplazada desde el año pasado, es conocida como COP26. Ha contado con unos 20.000 asistentes en los últimos años y está programada para realizarse del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow.

La semana pasada, Rosalyn Eales, directora de operaciones de la conferencia COP26, dijo a un grupo de legisladores que Reino Unido no exigirá que los delegados estén vacunados, aunque lo recomendará de manera encarecida.

En su sitio web, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) dijo que el gobierno británico se ofreció a vacunar a las partes registradas, los observadores y los representantes de los medios de comunicación que aún no han sido inmunizados o que no podrán ser inoculados a tiempo para asistir a la conferencia.

08:30 Después de que el Covid-19 forzara la suspensión de la edición del verano boreal en 2020, los hoteles y restaurantes de Cannes se están preparando para el regreso del festival de cine más grande del mundo en julio, a medida que aumentan las reservas, aunque aún no a su nivel previo a la pandemia.

El evento de este año se llevará a cabo del 6 al 17 de julio y, con el levantamiento del toque de queda por coronavirus la semana pasada en Francia, los visitantes podrán circular durante todo el día, aunque con estrictas medidas de distanciamiento social y control de infecciones.

"(Esperamos) un verdadero renacimiento", dijo Anny Courtade desde la concurrida terraza de su restaurante frente a la playa, Plage du Festival. "El año pasado, tuvimos una temporada sin festival, así que para nosotros es un alivio realmente luminoso para la economía y para la ciudad", agregó.

07:30 La vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 ha demostrado ser menos efectiva contra la altamente contagiosa variante Delta, reportó la agencia de noticias TASS el martes, citando a los desarrolladores del fármaco.

06:00 Un nuevo ensayo clínico desarrollado en China, difundido por The Lancet, sugiere que la administración de dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 CoronaVac es "segura" en niños y adolescentes de entre 3 y 17 años y provoca una fuerte respuesta inmunológica.

La prueba, realizada entre 550 menores, mostró que más del 96% de esos niños y adolescentes que recibieron ambas inyecciones de ese preparado, fabricado por Sinovac, generaron anticuerpos contra la SARS-CoV-2.

El estudio detectó que las reacciones más adversas eran suaves o moderadas, y que el síntoma más común que notificaban los participantes era el dolor provocado por la inyección.

"Los niños y adolescentes con Covid-19 normalmente desarrollan infecciones suaves o asintomáticas comparado con los adultos; sin embargo, un pequeño número podría correr el riesgo de sufrir una enfermedad severa", apunta el experto Qiang Gao, de Sinovac Life Sciences (China).

Ese experto indica que los menores "pueden también transmitir el virus a otros, haciendo que sea vital llevar a cabo pruebas en la seguridad y efectividad de las vacunas contra la Covid-19 en grupos de edad más jóvenes".

"Nuestros hallazgos de que CoronaVac fue bien tolerada e indujo fuertes respuestas inmunológicas es muy alentador, y sugiere que nuevos estudios en otras regiones, que impliquen poblaciones multiétnicas más amplias, podrían proporcionar información valiosa para informar de estrategias de inmunización que impliquen a niños y adolescentes", consideró.

La primera fase del ensayo se llevó a cabo de manera aleatoria en 72 menores sanos en Zanhuang (China) entre el 31 de octubre y el 2 de diciembre del 2020.

La segunda fase se realizó entre 480 participantes entre el 12 y el 30 de diciembre de ese año.

Los autores del ensayo admitieron asimismo algunas "limitaciones" en su estudio, como por ejemplo, el hecho de que no se evaluara la respuesta de las llamadas células T, que desempeñan un papel importante en las infecciones por SARS-CoV-2.

También señalaron que el citado estudio involucró a un pequeño número de participantes, todos de la misma etnia, con lo que se necesitarían ensayos más amplios en otras regiones con variedad de etnias.

05:30 Los precios de las viviendas británicas subieron más en más de 16 años este mes, incrementándose un 13,4% desde junio de 2020, y se espera que la demanda se mantenga fuerte mientras se mantenga una exención fiscal de emergencia por coronavirus, dijo el prestamista hipotecario Nationwide.

En términos mensuales, los precios de la vivienda fueron un 0,7% más altos que en mayo, ya que los compradores se apresuraron a aprovechar el incentivo fiscal y buscaron casas más grandes después de sus experiencias de bloqueo.

"Si bien la fortaleza se debe en parte a los efectos base, con junio del año pasado inusualmente débil debido al primer bloqueo, el mercado continúa mostrando un impulso significativo", dijo el martes el economista jefe de Nationwide, Robert Gardner.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que los precios subieran un 13,7% en términos anuales y un 0,7% a partir de mayo.

La exención fiscal, introducida el año pasado como parte del apoyo de emergencia a la economía del ministro de finanzas británico Rishi Sunak, originalmente debía expirar a fines de marzo.

05:00 Los consumidores franceses están derrochando todo, desde ropa hasta cafés, ya que el levantamiento de las restricciones al coronavirus impulsa la confianza a niveles prepandémicos y la preocupación por el desempleo disminuye, mostraron los datos este martes.

El Ministerio de Finanzas de ese país, Bruno Le Maire, dijo que los datos de las tarjetas de pago mostraron que el gasto aumentó un 18% en la tercera semana de junio con respecto al mismo período de 2019, con pocas señales de alivio en las semanas posteriores a la relajación de las restricciones al coronavirus.

"La verdadera sorpresa es que se está manteniendo en el tiempo", dijo el ministro galo en la televisión Cnews. "Eso prueba que (los consumidores) están usando sus ahorros para el consumo y reactivar la economía".

El gasto en productos electrónicos aumentó más del 45% y casi el 30% en ropa, mientras que el gasto en hoteles y restaurantes aumentó más del 10%, mostraron los datos.

Tiendas, museos, cines y teatros reabrieron el 19 de mayo, poniendo fin al tercer cierre nacional del país desde que surgió la pandemia el año pasado.

04:30 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) dijo el martes que la actividad económica estaba volviendo a los niveles anteriores al Covid-19 respaldada por resultados de salud internos favorables y una mejor demanda mundial y precios más altos para los bienes y exportaciones de Nueva Zelanda

04:00 El gobierno de Irlanda decidirá el martes si permite que solo los que estén completamente vacunados coman y beban en bares y restaurantes.

LUNES 28 DE JUNIO

14:45 El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes la detección en Chile de un segundo caso de la denominada "variante Delta" del coronavirus Covid-19. Encabezando el reporte del Minsal, el mandatario informó además detalles del Fondo de Salud Extraordinario por US$ 2 mil millones anunciado en la última Cuenta Pública y que se usará para reforzar las residencias sanitarias, los centros de salud primaria, la compra de equipamiento y la detección y trazabilidad de nuevos casos. Junto con ello el presidente hizo un llamado a la población a que siga vacunándose y colabore con los esfuerzos para contener los contagios.

"A los que todavía no se han vacunado, vacúnese, la vacuna es segura, la vacuna es eficaz, y no solamente lo protege a usted, también protege a sus seres queridos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a su comunidad. Vacúnese. El no vacunarse es una irresponsabilidad", señaló Piñera.



Ante la perspectiva de que se necesite una tercera dosis, el Presidente aseguró que Chile ya está preparado para esa eventualidad. "Nos hemos venido preparando para enfrentar estos desafíos desde hace muchos meses, por lo mismo, ya tenemos acuerdos por más de 44 millones de vacunas, de las cuales la mitad ya están en Chile. Catorce millones de ellas son Pfizer y 17 millones corresponden a Sinovac".

Por su parte, la doctora Paula Daza explicó que el nuevo caso de la variante Delta -considerada más contagiosa que las originales- corresponde a un joven chileno que había salido del país en septiembre para estudiar en Europa y que el 17 de junio regresó a Chile procedente de Armenia. El joven viajó con su examen PCR y a su arribo fue nuevamente testeado y trasladado a un hotel de tránsito, donde se encontraba cuando se recibió el resultado positivo. Luego de eso fue enviado a una residencia sanitaria, donde actualmente se mantiene bajo aislamiento, pero con buenas condiciones de salud. El resto de los 56 pasajeros dieron todos negativo en sus PCR de ingreso, pero las autoridades ahora los están contactando, y se están testeando desde hoy. Por protocolo, todos los contactos estrechos de la variante Delta deben cumplir catorce días de aislamiento.

En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, presentó la actualización de las cifras diarias del Minsal, que arrojó que en las últimas 24 horas se registraron 4.075 nuevos contagios de Covid-19 en el país, con una positividad de 5,7% sobre un total de 69.191 exámenes PCR y test de antígenos realizados por la Red Nacional de Laboratorios. De este modo, la cifra total de personas diagnosticadas con Covid-19 en Chile alcanza aproximadamente a 1.551.000 personas, de las cuales 27.847 son casos activos y 1.489.537 son casos recuperados.

Junto con ello la autoridad informó además de 156 nuevos fallecimientos, con lo cual el total de víctimas fatales a nivel nacional llegó a 32.454 personas.

Al día de hoy, la red integrada de salud público privada cuenta con 4.494 camas UCI, de las cuales 4.228 se encuentran ocupadas, representando un 94% de ocupación a nivel país y lo que deja un saldo de 266 camas disponibles. Dougnac destacó que el descenso observado en la ocupación de camas UCI se debe a múltiples factores: "Entre los más importante están el plan nacional de vacunación, las restricciones impuestas por el Plan Paso a Paso, que ha disminuido la contagiosidad del virus, y sobre todo, la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que nos han ayudado a la contención de esta pandemia. Pero aun no es suficiente, necesitamos de la colaboración de todos ustedes para continuar con el manejo de esta situación".

Según el médico, el 73% de los pacientes que hoy caen en una cama de cuidados intensivos, y el 62% de los que fallecen, no están con su esquema de vacunación completo.

El ministro de Salud Enrique Paris complementó los datos, agregando que la variación de nuevos casos a nivel nacional fue de -27% en siete días y de -30% en catorce días, y en el último reporte, ninguna región registró un aumento de casos. Las regiones que vieron mayores bajas fueron Magallanes, con un descenso de 39,7%, Aysén, con 38,5%, O'Higgins, con 36,8% y Coquimbo con 35,2%. Aun así, el secretario de Estado hizo un llamado a los ciudadanos a mantener las medidas de cuidado.

Hasta el día de ayer, se había vacunado en Chile a 12.489.116 personas con una dosis, equivalente a 82,16% de la población objetivo mayor de 18 años. Con dos dosis, en tanto, se han vacunado 10.335.657 personas, que corresponde a 67,99% de la meta.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que a partir de este jueves de julio a las 05:00 de la mañana avanzan a Fase de Transición en la Región Metropolitana ocho comunas, correspondientes a Independencia, Quilicura, Santiago, Recoleta, Conchalí, Lampa, San José de Maipo y Paine.



A estas se suman en la Región de Atacama, la comuna de Vallenar; en la Región de Coquimbo, la comuna de Salamanca; en la Región de Valparaíso, la comuna de Casa Blanca; en la Región de O'Higgins, las comunas de Rancagua, Peumo, Rengo, Codegua, Machalí y Olivares; en la Región del Maule, las comunas de Pencahue, Pelarco, Villa Alegre y Curepto; en la Región del Ñuble, Ninhue y Coihueco; en Bío Bío, la de comuna de Cañete; y en Los Lagos, la de Calbuco.

En tanto, avanzan a Fase de Preparación en Atacama, Alto del Carmen; en O'Higgins, Machihueco; en Nuble, Ranqui; en Bío Bío, Tomé y Laco; y en Los Lagos, Quellón, Quinchao y Cochamó.

Por último, a Apertura Inicial avanzó en la Región de Los Lagos la comuna de Hualaihué.

En cambio, retrocederán a Fase de Transición en la Región de Atacama, Chañaral, y en Valparaíso, la comuna de Papupo. A Fase de Cuarentena retroceden en el Maule, la comuna de Constitución; en Bío Bío, las comunas de Santa Juana y Florida; en La Araucanía, Loncoche; y en Los Ríos, las comunas de Lago Ranco y Mafi.

