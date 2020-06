Lagos Weber por acuerdo de plan de emergencia: “Quiero ser optimista, no podemos fallar en esto. Tenemos que lograr acuerdo”

País

Parlamentario PPD, que forma parte del grupo que negocia con el Gobierno, advierte que será necesario dividir la propuesta no para no atrasar el alcance de un consenso.

Con la intención de que el acuerdo que se está negociando con el Gobierno se logre zanjar en los próximos dos días, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, identificó como puntos críticos el mantener las medidas de reactivación dentro del debate por “el ruido” político que puedan generar demorando con ello un consenso.

“Quiero ser optimista, no podemos fallar en esto. Tenemos que lograr ponernos de acuerdo”, manifestó esta mañana en conversación con Radio Infinita.

A su juicio, en lo inmediato se requiere avanzar en el apoyo en los ingresos a las familias, en donde hay divergencias respecto del monto que propone el Ejecutivo dado que aun no alcanza el referente de la línea de pobreza.

Como parámetro, señala que debe considerarse que el valor de la canasta básica para una familia de cuatro integrantes está en $446.910 en la línea de la pobreza y de $297.940 en la línea de pobreza extrema.

“Lo medular es que tenemos que acordar las medidas de corto plazo que vayan a suplementar los ingresos de las familias. Creo que respecto de las medidas de reactivación deberíamos identificar los títulos de las medidas y dedicarle tres o dos semanas -porque no se van a aplicar ahora- en tratar de precisarlas y apurarnos con los ingresos a las familias”.

Los temas que identificó son la adaptabilidad laboral y el apoyo a grandes empresas, por lo que “para no trabarnos en eso y darnos el tiempo necesario de discutirlo con más calma, aprobemos lo que es el ingreso a las familias”.

Este será un obstáculo más que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, deberá enfrentar ya que el Gobierno ha manifestado que dentro de este proceso que busca consensuar un paquete, previo al trámite legislativo, se deben contemplar las medidas de reactivación

“Entiendo la angustia que pueda sentir el Gobierno o el ministro Briones (…) , lo que ocurre es que lo que no puede hacer -y que yo no quiero que se ponga en ese escenario- en que el gobierno apareciera, con todas las dificultades que tiene para enfrentar la pandemia como impidiendo o bloqueando la ayuda directa a las familias porque no se le aprueba la adaptabilidad laboral”.

Ante esto manifestó que “creo que vamos a tener la madurez para no llegar a ese punto”. Y agregó: “No quiero pecar de optimista pero creo que estamos bien encaminados”, señaló respecto a las tratativas que continuarán este miércoles.