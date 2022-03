Lagos Weber (PPD) propone al Ejecutivo dividir el proyecto de reforma tributaria en uno de corto y otro de largo plazo

País

Cuando el gobierno aún no ha acordado las prioridades legislativas con el Congreso, cosa que pareciera que va a llevar un tiempo, y no parece tener demasiada prisa en ingresar su principal reforma, la tributaria; el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) cree que el Ejecutivo debe tomarse algunos días para alcanzar definiciones en materias relevantes, pero no muchos porque "cuatro años pasan rápido, pero si no se hacen las cosas bien se pueden hacer muy largos".

Una de ellas, según el senador integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, es justamente la reforma tributaria, sobre la cual plantea una propuesta al Ejecutivo. El representante de la Región de Valparaíso, cree que la autoridad "debe separar el proyecto en uno de más corto plazo, para permitir una recaudación más rápida y, ojalá de manera más fácil; de esta forma enfrentar la evasión y para eso habría que ponerle urgencia a un proyecto que está en la Cámara de Diputados", argumenta.

Y, simultáneamente, el Ejecutivo tendría que desarrollar un trabajo prelegislativo –agrega Lagos Weber- para llegar a acuerdo en cuanto a una reforma tributaria más estructural.

Salario mínimo

El parlamentario oficialista, también recordó que en el corto plazo el gobierno deberá enfrentar la negociación por el salario mínimo y que es el Ejecutivo el que tiene la iniciativa en esta materia; no obstante, para avanzar en este tema -plantea- "será muy importante el diálogo social que se deberá llevar a cabo con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, de los distintos tamaños de empresarios".

Por último, el senador manifiesta su esperanza de que el gobierno pueda coordinar su agenda legislativa, para "comenzar a trabajar en los acuerdos que sean necesarios. Cuatro años pasan rápido, pero si no se hacen las cosas bien se pueden hacer muy largos".