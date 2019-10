Larraín asegura que empresarios temen que en la COP 25 se den políticas "medias pasadas para la punta"

País

Sobre el Presupuesto, el ministro adelantó que no será una discusión fácil y que "nadie espera que esto sea un paseo por el parque".

No dejó de llamar la atención ayer el incidente previo a la presentación del Estado de la Hacienda Pública en la sesión de la comisión especial mixta de Presupuesto, instancia en la que el senador PS, Alfonso De Urresti, pidió la salida de todos los asesores que concurrieron junto con el ministro Larraín.

En conversación con T13 Radio esta mañana el secretario de Estado calificó el acto de "un intento de obstruccionismo".

Al relatar lo sucedido ayer dijo que es "algo que está haciendo de forma recurrente el Partido Socialista. Pidió que salieran todos los asesores, incluso estaba pidiendo la salida del director de Presupuesto en una partida en que era la discusión presupuestaria".

El ministro destacó el hecho de que en medio del incidente el resto de parlamentarios de oposición le hayan pedido que "recapacitara".

Si bien, la solicitud no prosperó, Larraín mencionó que "es algo que no tiene precedente que se pida, en una discusión de presupuesto, que salga el director de Presupuesto" y agregó que "me parece que es un intento de obstruccionismo que los chilenos tendrán que juzgar y espero que esto no prospere".

Respecto del ambiente político que se da en el Congreso Larraín dijo que para la discusión presupuestaria el clima en general "lo veo razonable y normal" pero advirtió que "nadie espera que esto sea un paseo por el parque (estos dos meses de trabajo). Este es un tema complejo donde hay muchas aristas, muchos matices, donde hay gente que tiene muchas opiniones e intereses".

En esa misma dirección respecto de las otras iniciativas que el gobierno se ha propuesta sacar adelante en el Congreso como la Reforma Tributaria y Previsional comentó sobre la primera que "nosotros creemos que tenemos un proceso macizo y lo que vamos a tratar de hacer de despachar este proyecto de la forma que no se desdibuje".

"Vamos a ir con el mejor de los ánimos a conversar con todos entendiendo que hay algunos que no quieren conversar con el gobierno", dijo.

COP 25 y empresarios

En relación a la reunión que mantuvo recientemente con grupos representantes de empresarios aseguró que hay una buena valoración sobre la realización de la COP25 en Chile. Y de manera enfática señaló "no tratemos de tapar el sol con un dedo. El cambio climático es una realidad, no neguemos que existe".

"No hay tensión respecto de la COP 25. Algunos pensarán -y lo han manifestado que ven el peligro de que en medio de la COP puedan haber políticas, como dicen ellos: medio pasadas para la punta. Yo le quiero decir que tenemos un compromiso con el medio ambiente que expresamos de distintas formas".

Explicó que "no hay contradicción entre crecimiento y medio ambiente, es posible tener una economía robusta con respeto al medio ambiente. Más aún: no hay crecimiento a largo plazo sin sostenibilidad ambiental".