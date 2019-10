Larraín responde a las críticas y defiende listado de la Sofofa con proyectos que dificultarían el crecimiento

País

A través de Twitter, el presidente del gremio industrial indicó que "algunos reprochan que solo criticamos y no proponemos".

El texto titulado "Obstáculos al crecimiento en la agenda legislativa", que elaboró la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y que identificó 23 proyectos en tramitación en el Congreso con posibles impactos negativos económicos y legales, generó una serie de críticas hacia el titular del gremio, Bernardo Larraín Matte.

Si bien a través de Twitter Larraín recalcó que "cada una de ellas tiene un titular loable, pero que en sus contenidos se generan obstáculos que dificultan el crecimiento", tal como comentó a Diario Financiero, el listado fue duramente cuestionado por diversos representantes del Congreso, entre ellos el senador PS Alfonso de Urresti, la diputada PS Maya Fernández, e, incluso, representantes sindicales como Nolberto Díaz.

Y a través de esa misma red social, Larraín contestó a las críticas.

"Algunas reacciones a nuestra minuta con 23 PL fueron del tipo: 'SOFOFA quiere el crecimiento a toda costa', o 'no quiere garantizar el consumo de agua potable' o 'quiere destruir los glaciares'. Creemos que no tienen fundamento", escribió el líder gremial, agregando en otro mensaje que "los que así debaten muestran intolerancia. Como si bastara titular un proyecto de ley con un objetivo loable, para que con independencia de sus contenidos e instrumentos, el debate se vetara".

Pero el líder gremial no se quedó allí, y continuó publicando tuits en respuesta a sus críticos, "los que así debaten muestran también la típica pretensión de que basta con establecer por ley o consagrar en la constitución tantos derechos o bienes público que merecen protección, y no toleran alternativas que pasan por la gestión o por fortalecer institucionalidad existente". "Algunos reprochan que solo criticamos y no proponemos. Adjunto nuestras propuestas para modernizar la institucionalidad ambiental y laboral", dijo Larraín, invitando a mirar las propuestas del gremio.

"Creemos que el principal desafío del país es mejorar la cancha de lo público, donde se diseñan, discuten y aprueban nuestras leyes. La intolerancia en el debate no ayuda", acotó el líder gremial.