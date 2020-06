Las razones del gobierno para descartar la "hibernación" en la Región Metropolitana

País

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó la decisión luego de reunión con el Presidente y el comité de ministros.

"No es posible llevar a cabo esa medida, nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin reparto de medicamentos y una ciudad paralizada", indicó el ministro de Salud, Enrique Paris, dando por cerrada la posibilidad de establecer una hibernación en la Región Metropolitana como sugirió el centro de estudios Espacio Público para detener el avance de la pandemia.

La medida fue analizada esta mañana por el presidente de la República, Sebastián Piñera, con sus ministros sectoriales a cargo de enfrentar la pandemia y se optó por descartarlo debido a los efectos negativos que tiene para la misma población que se busca proteger.

Por lo mismo, Paris señaló que "vamos a tomar medidas más estrictas para hacer cumplir las instrucciones sanitarias que impidan la diseminación viral. Solo nos mueve el cuidar la salud de las personas, que es un derecho de la población".

El ministro descartó señalar en qué etapa de la epidemia estamos en Chile, manifestando que "no vamos a hablar ni de peak ni de meseta, eso se verá de forma retrospectiva, pero tomaremos medidas más estrictas y una fiscalización" más severa.

Se restringe aún más el movimiento

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, reforzó que no es posible la hibernación debido a que "no es posible cerrar la ciudad, pero en la RM vamos a restringir al máximo los servicios, porque si no disminuimos los desplazamientos no vamos a poder salir adelante".

Informó que a partir de esta semana los servicios de delivery también deben tener autorizado el permiso único colectivo, porque cumplen servicio esencial para entregar alimentos, por ejemplo, a personas en cuarentena. Ya no es posible trabajar en este rubro solo con la credencial y el carnet como originalmente estaba establecido.

Reiteró que la fiscalización será muy extrema para evitar incumplimientos y señaló que "las personas y empresas que abusan de permisos cometen un delito", que será sancionado.