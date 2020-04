Las reflexiones de Mario Kreutzberger

País

Lo que se logró pese a todas las dificultades, cómo pasar la posta en la conducción y el libro que tiene pensado lanzar en un par de meses, son parte de las cosas que dan vueltas en la cabeza de Don Francisco.

El cómputo final fue todo un éxito. Cerró en $34.703.593.204 y superó la meta alcanzada en 2018, ya que en 2019 no hubo versión producto del estallido social. Sin embargo, esta vez el foco no estuvo en la recaudación del dinero.

Días antes, el show estuvo a punto de no hacerse. Detractores al evento y el miedo que no se pudiera realizar una producción adecuada pusieron esa posibilidad sobre la mesa. Pero los resultados de las encuestas mostraban lo contrario: la gente quería la Teletón sí o sí.

- ¿Cuál fue el objetivo de esta Teletón?

Nuestra principal meta era la vida misma, cuidarla y evitar la propagación de la pandemia. La segunda, era acompañar a un montón de personas que en este momento siente miedo, temor e incertidumbre de lo que va a pasar. Y la tercera era llegar a la meta.

De fondo, el mismo cuadro rojo con círculos blancos que utilizó de telón durante el programa, Don Francisco se ve muchísimo más relajado del que conversamos el jueves 19 de marzo pasado. En esta oportunidad, vestido de short y polera deportiva, se nota algo cansado, pero más reflexivo y satisfecho. ¿Su rutina diaria? Mas relajada también porque "no tengo que estar en contacto con programas de televisión a cada rato, puedo hacer gimnasia a la hora que yo quiera y andar vestido como se me ocurre", comenta el comunicador que lleva 43 años animando la Teletón.

Los días previos al show televisivo, el teatro Teletón se transformó en un hospital de campaña gracias a la ayuda de Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Dos días antes del inicio de la cruzada solidaria se le sacó sangre a todos los que ingresaron al recinto como primera prueba de su salud que indicó quiénes portaban el virus y quiénes no. Luego, al entrar al lugar pasaban primero por una sala de desinfección y a todos se les exigió mantener en todo momento el metro y medio de distancia. Todo esto estuvo a cargo de la producción general a cargo del equipo liderado por Patricio López, productor ejecutivo del área dramática de Mega, el cual además coordinaba las conexiones vía Zoom con los animadores que tuvieron que mantener cuarentena, y el contacto televisivo remoto con el estudio y la casa de Mario Kreutzberger.

Todo fue televisado y con contactos desde las casas de pacientes y de artistas nacionales e internacionales para evitar el contacto entre personas. Para Don Francisco, lejos el que más lo emocionó fue la presentación a media noche de la Sonora de Tomy Rey. Desde marzo de 2019 el grupo se reunió con Sebastián Mardones, profesor de música de la institución y un grupo de 70 pacientes para interpretar la canción " La Gloria de Chile". Pese a todas las dificultades y generando un ambiente de ánimo y emoción presentaron el tema de manera virtual.

- ¿Qué fue lo más difícil de esta versión?

El ejercicio de imaginarse sobre un escenario repleto de gente cuando la verdad es que estaba solo en el living de mi casa. El delay propio de un programa televisado de manera remota y la ausencia de un público vivo fue muy difícil. Pero después del mensaje inicial me olvidé por completo que estaba en mi casa.

Confiesa que minutos antes de salir al aire, iba a camino a cambiarse de camisa y vio el traje que usó para el programa "Chile ayuda a Chile" que usó el 2010 post terremoto. "Me lo puse y sentí el peso de 200 kilos de carga emotiva que traía consigo. Fue algo muy fuerte. ¿Quién sabe si en un mes más me lo voy a tener que poner de nuevo? Esto es una instancia propia de los Chile que no podemos desaprovechar", comenta le animador.

