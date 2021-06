Las vacunas de ARNm reducen el riesgo de infección en un 91% | Minuto a minuto

MARTES 08 DE JUNIO

07:00 Un estudio realizado por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, autoridad mundial epidemiológica, revela que las vacunas de ARN mensajero (ARNm) autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su siglas en inglés), reducen la posibilidad de infección en un 91% y cuando se presenta en personas ya vacunadas con doble dosis, la enfermedad es más corta y leve.

El estudio añade evidencia científica a la capacidad que tienen las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna para "cortar" la transmisión y es uno de los primeros que demuestra que la vacuna de ARNm beneficia a quienes contraen el Covid pese a estar vacunadas totalmente (14 días después de la segunda dosis) o parcialmente vacunadas (14 días después de la primera dosis y de 1 a 13 días después de la segunda). "Las vacunas son una herramienta fundamental para superar esta pandemia", concluye a la luz de estos nuevos datos la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky.

"Una vez vacunados por completo, el riesgo de infección de los participantes se redujo en un 91% y después de la vacunación parcial, el riesgo de infección de los participantes se redujo en un 81%", incluidas las infecciones sintomáticas y asintomáticas, revela la investigación.

06:45 Las autoridades de Japón estudian la posible vacunación contra el Covid-19 de 70.000 personas que participarán como voluntarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicas, en aras de dotar de la mayor seguridad posible a una cita deportiva que debía haberse celebrado en 2020 y que este año está envuelta también en dudas de tipo sanitario.

La responsable política de los Juegos, Tamayo Marukawa, ha confirmado en una respuesta parlamentaria que el Gobierno tiene ya sobre la mesa el debate sobre los voluntarios, si bien ha abogado por que este posible desvío de dosis no afecte al plan de inmunización general para el conjunto de la población, informa la agencia Kiodo.

06:30 Las autoridades de Rusia han notificado este martes cerca de 10.000 casos de coronavirus diarios por primera vez desde mediados de marzo, después de que el país superara la barrera de los 5,1 millones de contagios, según los datos del centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.

El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 9.977 positivos y 379 muertos, lo que sitúa los totales en 5.145.843 y 124.496, respectivamente, en el marco de la pandemia.

La cifra es la más elevada desde el 14 de marzo, cuando se notificaron 10.083 contagios. La capital del país, Moscú, figura un día más como la ciudad con más positivos y decesos diarios, con 3.817 y 62, respectivamente.

06:00 Muchos más hombres en India han recibido vacunas Covid-19 que mujeres, mostraron datos del gobierno el martes, que destacan la disparidad de género en la campaña de inmunización del país que también ha perjudicado a la población rural.

India ha vacunado total o parcialmente a unos 101 millones de hombres, casi un 17% más que las mujeres. Los hombres representan el 54% del total de personas vacunadas, según los datos.

Muchas regiones administradas por el gobierno federal, la capital Delhi y grandes estados como Uttar Pradesh han experimentado algunas de las peores desigualdades. Solo Kerala en el sur y Chhattisgarh en el centro de India han vacunado a más mujeres que hombres.

LUNES 07 DE JUNIo

19:20 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, confirmó en la última jornada 1.010 nuevas muertes por el coronavirus, con lo cual el total de fallecidos llegó a 474.414, según los datos difundidos este lunes por el Gobierno.

En las últimas 24 horas fueron contabilizadas además 37.156 nuevos contagios, lo que elevó a 16.984.218 el total de casos confirmados en el país, de acuerdo con el último boletín divulgado por el Ministerio de Salud.

18:00 Argentina reportó hoy 22.195 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.977.634. Así, el país se ubica en el 9º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.233.698.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 733 muertos por coronavirus, muy cerca del récord anterior de fallecidos, cuando el 18 de mayo se contabilizaron 745 víctimas fatales. Así, Argentina acumula un total de 81.946 fallecidos y está en el puesto 12° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de Alemania, que acumula 89.872 decesos.

El coronavirus en el mundo ya acumula 174.241.726 casos, con 3.748.069 fallecidos. Los tres países más afectados son Estados Unidos, con 34.211.919 positivos y 612.387 fallecidos; India, con 28.994.268 de contagios y 351.186 muertes y Brasil, con 16.947.062 y 473.495 víctimas fatales.

17:00 El Ministerio Público Federal brasileño ha anunciado la apertura de una investigación contra la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por un posible delito de "violación del derecho a la vida y la salud" por aceptar ser sede de la competición de fútbol de la Copa América pese a la pandemia de coronavirus.

En la investigación, la fiscalía ha includio a SBT y a Disney, dueños de los canales ESPN y Fox Sports, que tarnsmitirán los partidos, así como a las empresas patrocinadoras: Mastercard, Ambev, Latam, Semp TCL, Diageo, Kwai, Betsson, TeamViewer21 y Betfair22, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'.

El subprocurador Carlos Alberto Vilhena, afiliado a la Procuradoría Federal de Derechos del Ciudadano, ha ordenado abrir oficios a los fiscales de los estados de Goiás, Mato Grosso, Río de Janeiro, Sao Paulo y Distrito Federal.

El pliego recoge así la posible omisión del "deber de prevención de conductas contrarias a los Derechos Humanos en el contexto de actividades empresariales y del deber de protección contra comportamientos contarios a los mencionados derechos fundamentales".

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la semana pasada que Brasil acogería la Copa América tras rechazar Colombia y Argentina ser sedes de la competición.

La fiscalía considera que los planes presentados hasta el momento no garantizan que se evitará una alta tarnsmisibilidad del coronavirus. Así, la realización de pruebas no es totalmente eficaz para detectar contagios y el virus puede contagiarse incluso si el portador es asintomático.

Por ello, la celebración de la competición supone un riesgo para la salud de los trabajadores: profesionales del fútbol, equipos técnicos, periodistas, equipos de televisión y radio, trabajadores de los estadios y servicios auxiliares.

Además, los fiscales recuerdan que las ciudades sede --Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro-- tienen más de un 80 por ciento de ocupación de las camas de cuidados intensivos.

Brasil es el segundo país del mundo en muertes por coronavirus --474.414-- y el tercero en número de contagios --16.984.218--, según las últimas cifras oficiales. El último boletín incluye 37.156 contagios y 919 muertes en 24 horas.

16:00 La vacunación contra el Covid-19 es solo "una parte de la solución" y no reemplaza otras medidas para reducir la transmisión del coronavirus, dijo hoy una alta responsable de la coordinación de la lucha contra la pandemia en la Organización Mundial de la Salud (OMS) al comentar el caso de Chile, donde una gran parte de la población está inmunizada, pero los casos y muertes tardan en remitir.

"Para Chile y para todos los países, deben tener en cuenta que las vacunas son una herramienta muy poderosa, pero que también se necesita aplicar otras medidas que pueden prevenir infecciones, reducir la propagación y que aquellos que se contagien no desarrollen una enfermedad grave y mueran", dijo la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove.

"Tomará tiempo para que las vacunas tengan el impacto que todos esperamos, primero reducir la morbilidad y la mortalidad, y luego tener un impacto en rebajar la transmisión", agregó.

La científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo que a veces se olvida que las vacunas despliegan toda su efectividad dos semanas después de la segunda dosis.

A ello se agrega que se necesita un nivel muy alto de personas vacunadas (entre un 70% y 80%) para "empezar a constituir la inmunidad colectiva, momento en el que se comienza a ver una reducción importante de la transmisión del virus".

Swaminathan recordó que ninguna vacuna ofrece un cien por cien de inmunidad, a pesar de que reducen de forma significativa las posibilidades de contagio, en algunos casos hasta el 95 %.

"Hay una tendencia normal entre la gente que ha sido vacunada a bajar la guardia, dejar de usar la mascarilla o de mantener la distancia con otros, así que esto es como una llamada de atención a los países donde la vacunación está muy avanzada, pero no han alcanzado el punto en el que la gente realmente se puede relajar", comentó.

13:30 Los jefes de todas las compañías aéreas que realizan servicios de pasajeros entre Reino Unido y Estados Unidos pidieron el lunes a los gobiernos que relajen las restricciones relativas al Covid-19 para reabrir las rutas de viaje entre ambos países.

Después de más de un año de restricciones, los consejeros delegados de American Airlines, la unidad de British Airways IAG, Delta Air Lines, United Airlines y JetBlue Airways Corp dijeron que las altas tasas de vacunación en ambos países significaban que los viajes podrían reanudarse con seguridad.

El impulso para la reapertura de las rutas transatlánticas el lunes se produce antes de las reuniones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, en el encuentro de los líderes de las siete principales economías del mundo que se celebrará esta semana en Cornualles, al suroeste de Inglaterra.

Ambos deben aprovechar esas reuniones para acordar la reanudación de los viajes, dijo el CEO de British Airways, Sean Doyle, en un comunicado antes de una conferencia de prensa en línea.

"Necesitamos urgentemente que se fijen en la ciencia y basen sus juicios en un análisis de riesgos adecuado, que nos permita a todos beneficiarnos de la protección que ofrece el éxito de la implantación de las vacunas", dijo Doyle.

Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha prohibido la entrada al país a casi todos los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en el Reino Unido en los 14 días anteriores. La mayoría de los viajeros estadounidenses que visitan el Reino Unido deben pasar la cuarentena durante 10 días a su llegada.

La necesidad de una reapertura es mucho mayor para las aerolíneas con sede en el Reino Unido, British Airways y Virgin Atlantic, que no se están beneficiando de un mercado interno en recuperación como sus homólogas estadounidenses.

13:00 Inglaterra abre desde este martes la vacunación contra el Covid-19 para todos los adultos con edades comprendidas entre los 25 y los 29 años, según ha anunciado el ministro de Salud, Matt Hancock.

Durante una intervención en la Cámara de los Comunes, el ministro ha reiterado que las vacunas han roto la cadena de contagios, las hospitalizaciones y las muertes a causa del Covid-19. A los británicos menores de 39 años y a las mujeres embarazadas se les vacuna con los fármacos de Pfizer o Moderna, lo que está en línea con las recomendaciones sanitarias vigentes, ha explicado.

12:00 Una leve baja en los contagios de Covid-19 reportó este lunes el Ministerio de Salud en un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus. La cartera reportó 6.958 nuevos contagios, con lo que los infectados totales suben a 1.434.884. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 121 personas, llegando a 30.058 los decesos a nivel nacional desde e inicio de la pandemia.

El Minsal indicó que en las últimas 24 horas se realizaron 75.405 exámenes PCR, lo que eleva a 15.284.313 el total de tests aplicados. Con esto, la positividad a nivel nacional llega a 8,39%, mientras que en la Región Metropolitana es de 10%.

El titular de la cartera, Enrique Paris, además manifestó la preocupación por la nueva variante india o Delta y señaló que es "altamente contagiosa".

En cuanto al plan Paso a Paso, la subsecretaria Paula Daza indicó que este jueves a las 05:00 horas retroceden a Cuarentena las comunas de Ovalle, Rinconada, Buin, María Pinto, Codegua, Machalí, Lebu, Panguipulli, Lanco , Calbuco y Chile Chico.

Además, avanzan a Transición Peralillo, Negrete, Angol, Purén, Lago Ranco, Corral, Monte Patria, Vicuña, Pichilemu, Lolol, Santa Cruz, Vichuquén, Portezuelo, Florida, Melipeuco y Río Ibañez. Mientras tanto, pasan a Preparación María Elena, Chañaral y Antuco.

Y, finalmente solo una comuna pasa a Apertura Inicial; Laguna Blanca, en la región de Magallanes.

La subsecretaria además informó que se mantiene hasta el 30 de junio el cierre de fronteras.

11:00 La incidencia acumulada se mantiene este lunes en Alemania por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes en una semana el primer día en el que ya cualquier persona a partir de 12 años puede solicitar cita para ser vacunado.

El Instituto Robert Koch (RKI) de virología registró en las 24 horas previas 1.117 casos (frente a los 1.978 del lunes pasado y los 2.440 de este domingo) y 22 muertes (cuando el lunes pasado fueron 36 y este domingo, 74 muertes).

La incidencia acumulada a siete días cayó hasta los 24,3 nuevos positivos por cada 100.000 habitantes, frente a los 24,7 del domingo y los 35,1 casos del lunes previo. Se trata del menor valor en el país más poblado de la Unión Europea (UE) desde mediados de octubre.

En total, Alemania suma 3.701.484 infecciones con Sars-COV2 -de los que 3.542.700 se consideran recuperados- y 89.244 muertes con o por Covid-19.

10:00 Italia sumó 1.273 nuevos casos de contagios de coronavirus y 65 fallecidos en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Sanidad italiano, mientras el toque de queda se retrasa una hora y pasa a medianoche en la mayoría del país.

Con estas cifras, Italia acumula 4.233.698 casos de infecciones totales desde que comenzó la emergencia nacional en febrero del 2020, de los que 126.588 han fallecido.

09:30 El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) describió el lunes el impacto de la pandemia de Covid-19 en el mundo del trabajo como "catastrófico" y mucho peor que el de la crisis financiera de 2008.

En la inauguración de la conferencia ministerial de dos semanas de la OIT, el director general Guy Ryder también advirtió sobre una recuperación económica desigual después de la pandemia, en parte causada por las desigualdades en la distribución de vacunas. "El impacto ha sido devastador, catastrófico", dijo. "En conjunto, esto representa una crisis en el mundo del trabajo cuatro veces más grave que la desencadenada por la crisis financiera de 2008-2009".

El organismo de Naciones Unidas dijo la semana pasada que espera que al menos 220 millones de personas sigan desempleadas este año en todo el mundo y que los puestos de trabajo perdidos debido a la pandemia no se recuperen al menos hasta el 2023.

"Al mirar cada vez más el proceso de recuperación con algunas economías que crecen rápidamente, muy rápidamente y que ahora se crean empleos a gran velocidad, creo que debemos ser conscientes de cuán desigual será la recuperación si continúa en su trayectoria actual", dijo Ryder.

09:00 Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que se están celebrando conversaciones con los países del G20, incluidos China e India, sobre las donaciones financieras y de vacunas contra el Covid-19 al programa COVAX.

Bruce Aylward, asesor principal del director general de la OMS y coordinador de ACT-Accelerator de la agencia, también dijo a la prensa que la organización quiere que Estados Unidos, los países miembro de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón contribuyan con las dosis.

Aylward dijo que una propuesta presentada el viernes por la UE a la Organización Mundial del Comercio para ampliar el acceso a las vacunas contra el Covid-19 no fue lo suficientemente lejos y afirmó que una renuncia a los derechos de patente "sumaría valor".

08:15 Las previsiones de crecimiento e inflación de Brasil en 2021 tocaron nuevos máximos, mostró un sondeo a economistas el lunes, mientras la inflación sigue avanzando bien por encima del límite más elevado del rango objetivo del banco central para el año.

La previsión mediana para la inflación en 2021 en el sondeo semanal FOCUS del banco central a más de 100 economistas se elevó del 5,3% al 5,4%, bien por encima del objetivo de fin de año de la entidad del 3,75% y alejándose del límite más alto del 5,25% en su rango más amplio.

Tras la publicación la semana pasada de unas cifras de crecimiento económico más sólidas de lo esperado para el primer trimestre, la mediana de la previsión de crecimiento para 2021 saltó a un nuevo máximo del 4,4% desde el 4%, según el estudio. Hace cuatro semanas era del 3,2%.

07:30 Ciudad de México reabrirá este mes escuelas, talleres, casas de cultura y espacios para la vida comunitaria, luego de que las cifras de casos y muertes por Covid-19 alcanzaran sus niveles más bajos en más de un año, incluso mientras en otras partes de América Latina el brote continúa empeorando.

Los estadios de fútbol y las salas de cine podrán abrir con la mitad de su capacidad y los gimnasios podrán dar clases, en un retorno gradual a lo largo de este mes. En los alrededores de la capital, el estado de México, el más poblado del país, también ha reducido sus restricciones por el covid al nivel más bajo, conocido localmente como "semáforo verde".

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes a la prensa que se abrirán más actividades económicas y se recuperarán empleos.

Las restricciones se levantarán después de que disminuyera drásticamente el número de muertes por Covid durante varias semanas en todo el país, incluidas 48 muertes el 24 de mayo, la cifra más baja desde abril del año pasado.

Expertos atribuyen el cambio a una mayor tasa de vacunación tanto en México como en Estados Unidos, y a una inmunidad más generalizada después de un devastador brote en el invierno, lo que pone al país en una tendencia de recuperación más cercana a su vecino del norte que a pares regionales como Argentina y Brasil, que no han tenido éxito para controlar el virus.

México ha aumentado sus esfuerzos de vacunación en las últimas semanas, y el miércoles administró más de un millón de vacunas. En Ciudad de México, la mayoría de la población de edad más avanzada ha recibido una vacuna y las autoridades sanitarias ahora están vacunando al grupo etario de 40 a 59 años.

La reapertura significará que millones de niños podrán regresar a las escuelas a partir del lunes, luego de que México mantuviera suspendidas todas las clases presenciales durante más de un año. El anuncio de Sheinbaum se produjo apenas dos días antes de que los mexicanos acudan a las urnas en las elecciones de medio término.

México ha recibido más de 42 millones de dosis de vacunas de diferentes laboratorios, pero solo se han administrado 32,9 millones de ellas.

07:00 Las ciudades clave de la India reabrieron sus puertas el lunes, con largas colas de autobuses en el centro financiero de Mumbai mientras el tráfico regresaba a las carreteras de Nueva Delhi después de una segunda ola devastadora de coronavirus que mató a cientos de miles.

06:30 El Ministerio de Salud colombiano informó que en las últimas 24 horas se registraron 24.050 casos nuevos de Covid-19 a lo largo del país, hasta el momento van 3.571.067 de casos confirmados en toda Colombia. Además, hay un total de 157.064 casos activos.

06:00 La mitad del público japonés cree que los Juegos Olímpicos de 2020 se llevarán a cabo este verano, según mostró el lunes una encuesta del diario Yomiuri, a pesar de que la mayoría de la gente se opone a la celebración de los Juegos durante la pandemia de Covid-19.

En el reporte también se conoció que hubo un total de 539 muertes relacionadas con el virus, razón por la cual la cifra ascendió a 91.961 fallecidos. El Ministerio añadió que el total de los casos llegó a 3.571.067.

Los Juegos Olímpicos ya se han pospuesto un año en medio de preocupaciones sobre cómo los organizadores pueden mantener seguros a los voluntarios, atletas, funcionarios y al público japonés cuando comiencen el 23 de julio después de una cuarta ola de infecciones.

Los legisladores de la oposición interrogaron al primer ministro Yoshihide Suga y a los ministros del gabinete en el parlamento el lunes por la decisión de seguir adelante con el evento después de que varias encuestas mostraran que el público no estaba a favor.

Altos funcionarios del gobierno dijeron repetidamente que el gobierno continuaría trabajando en las medidas del coronavirus para unos Juegos "seguros y protegidos", y que este mes se tomaría una decisión sobre los espectadores nacionales.

DOMINGO 06 DE JUNIO

18:00 Los miembros de una comisión del Senado que investiga el manejo de la pandemia de coronavirus en Brasil dijo este domingo que la Copa América no debía celebrarse en medio del segundo brote más letal del mundo y que se tiene que posponer.

La Conmebol resolvió el lunes pasado realizar el evento en Brasil tras suspenderlo en Argentina y Colombia, que iban a ser coanfitriones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su nación albergará los 28 juegos entre el 13 de junio y el 10 de julio. Más de 472.000 personas han muerto por el virus en Brasil, más que en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos.

En una carta al equipo de fútbol de la nación, miembros de la comisión del Senado dijeron que Brasil había vacunado sólo al 10,77% de la población hasta el viernes con las primeras dosis.

"Brasil no ofrece seguridad sanitaria para la realización de un torneo internacional de esta magnitud. Además de transmitir una falsa sensación de seguridad y normalidad, frente a la realidad que viven los brasileños, alentaría aglomeraciones de personas y daría un mal ejemplo", declaró la misiva.

"No estamos contra la Copa América en Brasil ni en ningún otro lugar. Pero creemos que el torneo puede esperar hasta que el país esté listo para albergarlo".

No realizar el torneo o participar en él en Brasil sería un gesto de respeto por la vida de millones de familias que están de luto por los miembros fallecidos, dijo.

Casemiro, capitán de la selección brasileña, declaró que los jugadores emitirían un comunicado el martes sobre si desean o no competir en la Copa América. Declaró también que cualquier decisión se tomaría conjuntamente entre los jugadores y el entrenador.

Los medios brasileños afirman que los jugadores no quieren jugar en un torneo organizado apresuradamente que comenzará en una semana mientras están ocupados con las clasificatorias del Mundial.

11:00 En un nuevo balance sobre la situación actual del Covid-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud reportó 7.768 nuevos casos en las últimas 24 horas. El total de contagios llega a 1.427.956.



Además, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 121 personas, con lo cual el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse de Covid-19 se eleva a 29.937 hasta el momento.

De acuerdo a la cartera, ayer se aplicaron 77.462 exámenes PCR, lo que conlleva que la positividad a nivel nacional llegó a 8,86%, mientras que el dato para la Región Metropolitana alcanzó el 11%.





SÁBADO 05 DE JUNIO



13:00 El Ministerio de Salud reportó este sábado 8.867 casos nuevos en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta de la pandemia. De ellos, 5.959 presentaron síntomas, 2.186 fueron asintomáticos y hubo 722 sin notificar. En relación a los casos activos, estos subieron a 47.388.

Asimismo, la autoridad sanitaria notificó 120 nuevos decesos por Covid-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), lo que eleva el total nacional de defunciones a 29.816 con PCR confirmado.

En el período analizado se realizaron 77.869 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas del 10% y en la RM 12%.

Y en lo que respecta a la hospitalización, la autoridad informó de 3.213 personas ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con una disponibilidad de camas críticas de 167 en la red integrada a nivel nacional.

09:30 China autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19, CoronaVac, creada por el laboratorio Sinovac, la más utilizada en Chile, para menores de entre tres y 17 años.

El presidente de Sinovac, Yin Weidong, indicó a medios locales que las autoridades pertinentes han aprobado el uso de emergencia de la vacuna en China en menores, pero que "aún no se ha decidido cuándo se utilizará y a partir de qué edad".

Sinovac finalizó las fases I y II de investigación clínica con cientos de voluntarios dentro de este grupo de edad, según los cuales "la vacuna es tan segura y eficiente como lo es para los adultos", detalló Yin a la cadena estatal CCTV.

El pasado 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac, segunda de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm.

VIERNES 04 DE JUNIO

19:00 El Instituto de Salud Pública (ISP) decidió dejar en "pausa" el uso de la vacuna de AstraZeneca para menores de 45 años, luego de que se reportara un cuadro de trombosis en un paciente de 31 años. Asimismo, llamó a los menores de esa edad, inoculados con la primera dosis, a continuar con el proceso en caso de no haber presentado "alguna sintomatología extraña a la situación de trombosis o trombocitopenia".

"Es importante decir que quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca deben seguir el esquema para cumplir con la segunda vacuna", dijo el director del instituto, Heriberto García.

El funcionario reiteró que se mantiene la medida preventiva de inocular a mayores de 45 años "hasta contar con mayores antecedentes nacionales e internacionales". Los reguladores aprobaron inicialmente la vacuna para hombres mayores de 18 y mujeres mayores de 45.

Respecto al paciente afectado, García dijo que está "evolucionando bastante bien" y comentó que en su cuadro pudo haber contribuido ser trabajador minero y haber subido a su lugar de trabajo -habitualmente en altura cordillerana- poco después de recibir la inoculación.

Pese a la polémica por algunos casos de trombos en personas que recibieron AstraZeneca, varios organismos reguladores han subrayado que los beneficios de la vacunación superan a los riesgos.

18:00 Argentina superó el viernes los 80 mil fallecidos por coronavirus, en medio de una feroz segunda ola de la pandemia que ha convertido al país en uno de los de mayor mortalidad por habitante del mundo.

Hoy hubo 30.950 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.915.397. Así, el país se ubica en el noveno lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.227.719.

El Ministerio de Salud reportó además 539 muertos por coronavirus. Así, Argentina completa un total de 80.411 fallecidos y está en el puesto trece a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de España, que registra 80.099 decesos.

"La intensidad de la pandemia puede disminuir en el segundo semestre, pero vamos a tener cifras altas o cifras intermedias-altas durante unos cuantos meses", dijo a Reuters el infectólogo Roberto Debbag.

Aunque el sistema de salud argentino hasta ahora ha resistido la crisis, la situación asoma compleja. Según datos del Ministerio de Salud, la ocupación de camas de terapia intensiva llegó a 77,9%.

Al advertir la multiplicación de casos, el Gobierno dictó una estricta cuarentena de nueve días que concluyó el último fin de semana, pero el confinamiento no parece haber mostrado los resultados esperados porque los casos no han descendido de forma marcada.

Debbag explicó que la segunda ola comenzará a ceder cuando haya 30% o 40% de la población vacunada con dos dosis, objetivo que se lograría en los próximos dos o tres meses.

16:00 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lamentó que existan "prohibiciones por motivos políticos" a la compra de vacunas "probadas, eficaces y confiables" contra Covid-19, en una aparente referencia al fármaco desarrollado por Rusia, Sputnik V.

El mandatario ruso también ha tildado estas "prohibiciones" de "absurdas". "Por desgracia (...) en la lucha contra la pandemia a escala global no hay una ayuda significativa donde debería haber o, algo que en general es absurdo, existen prohibiciones por motivos políticos a la compra de vacunas probadas, eficaces y confiables", señaló durante su intervención en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Putin, destacó la contribución rusa en la lucha contra la pandemia, indicó también que, de momento, cientos de millones de personas no tienen acceso a las vacunas contra la enfermedad, ya que varios países no tienen "tecnología, capacidad de producción o fondos para pactar la compra".

14:00 El principal experto en enfermedades contagiosas de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, ha pedido a las autoridades chinas que divulguen los análisis de nueve personas que presentaron síntomas muy parecidos a los provocados por el coronavirus antes de la declaración oficial de la pandemia, entre ellos tres investigadores del Instituto de Virología de la ciudad de Wuhan, primer origen identificado de la crisis, que podrían haber estado enfermos un mes antes del primer caso confirmado.

"Me gustaría ver los informes médicos de esas tres personas que presuntamente cayeron enfermas en 2019. ¿Se pusieron enfermos de verdad? Y, de ser así, ¿de qué", ha indicado Fauci en una entrevista con el 'Financial Times'.

Fauci también ha instado a China a que divulgue los informes médicos de seis mineros que cayeron enfermos con una neumonía de origen vírico tras entrar en una cueva con murciélagos en la provincia china de Yunan, en 2012.

Fauci se hizo eco así de un informe de Inteligencia publicado el mes pasado por el 'Wall Street Journal', en el que se detallaba que tres investigadores de Wuhan cayeron enfermos en noviembre de 2019 por, precisamente, una muestra de coronavirus relacionada con el hallazgo de los mineros en esa cueva.

"Es totalmente concebible", ha indicado el epidemiólogo, "que los orígenes de SARS-CoV-2 estuvieran en esa cueva y comenzaron a propagarse de forma natural o pasaron por el laboratorio".

12:00 La provincia argentina de Buenos Aires informó el viernes que firmó un contrato para comprar 10 millones de vacunas Covaxin al laboratorio indio Bharat Biotech, en medio de una grave segunda ola de coronavirus.

El acuerdo, sujeto a condiciones de disponibilidad y aprobación de autoridades sanitarias, podría ampliarse a cinco millones de dosis más, según las autoridades de la provincia más grande y con más casos de Covid-19 de Argentina, que actualmente tiene una de las tasas más altas de muertes por habitante del mundo.

"Este es un anuncio muy importante para nosotros, no solo por el enorme esfuerzo que venimos haciendo para conseguir vacunas, sino también por la proeza administrativa y legal que se ha cumplido para la firma de este contrato", dijo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia.

11:10 Una vez más, los casos diarios de Covid-19 superaron los 8.000. En un nuevo balance diario sobre la situación nacional de la pandemia, el Ministerio de Salud reportó 8.273 nuevos contagios del virus, subiendo a 1.411.346 el total nacional.

Además, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 98 personas, con lo cual el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse de Covid-19 se eleva a 29.696 hasta el momento.

Ayer se aplicaron 72.491 exámenes PCR, de acuerdo a la cartera, lo que conlleva a que la positividad a nivel nacional subió a 10%, mientras que el dato para la Región Metropolitana incrementó a 12%.

10:30 Rusia exporta principalmente las materias primas para fabricar la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, no el producto terminado, indicó el viernes el ministro de Industria, Denis Manturov.

El funcionario dijo que el producto totalmente terminado también se exportaba, pero "en pequeños volúmenes". Rusia producirá 37 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para fines de junio, precisó Manturov.

09:30 La Unión Europea presentó el viernes un plan a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, en su opinión, ampliará de forma más eficiente el suministro de vacunas contra el Covid-19 que la exención de derechos de propiedad intelectual (PI) que defiende Estados Unidos.

India, Sudáfrica y decenas de países en desarrollo exigen una exención de los derechos de PI para abordar lo que califican como una "asombrosa desigualdad" en el acceso a las vacunas y otros tratamientos contra el Covid-19.

08:30 Reino Unido dijo que el grupo de economías avanzadas del G7 acordó el viernes acelerar y compartir los resultados de los ensayos clínicos sobre cuestiones como las vacunas para afrontar mejor la pandemia de Covid-19 y las futuras amenazas para la salud mundial.

La Carta de Ensayos Clínicos sobre Terapias y Vacunas del G7 establece principios compartidos para acelerar la velocidad con la que los ensayos clínicos generan evidencias que permitan una acción oportuna y decisiva sobre los hallazgos, dijo el Ministerio de Sanidad británico.

"Contiene una serie de medidas para que todos estemos más seguros mediante la mejora de los ensayos clínicos, un acceso más rápido y amplio a vacunas seguras, un mejor uso de los datos, herramientas de vigilancia sanitaria más precisas y una mayor colaboración entre países", dijo el viernes el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, en un comunicado.

07:45 El nivel de anticuerpos en sangre capaces de neutralizar la variante india del coronavirus (B.1.617.2) es menor respecto al de anticuerpos eficaces contra otras variantes en personas que han recibido la vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNTech, según una investigación publicada en The Lancet.

El estudio ha comprobado que la cantidad de anticuerpos es menor cuanto más elevada es la edad y cuanto más tiempo pasa en pacientes vacunados con Comirnaty en mayor medida cuando se trata de la variante india, según las conclusiones de la investigación.

Los autores apuntan que el nivel de anticuerpos capaces de neutralizar la variante india B.1.617.2 es más de cinco veces menor respecto a la variante original del coronavirus identificada en Wuhan, sobre la que están diseñadas las actuales vacunas en personas que han recibido la pauta completa de Pfizer.

Se trata de unas conclusiones de gran relevancia puesto que el SARS-CoV-2 B.1.617.2, detectado por primera vez en India, es ahora la variante dominante de Reino Unido tras haber desplazado rápidamente1 a la cepa B.1.1.72 (variante británica) que surgió en el Reino Unido a finales de 2020, y todavía "se desconoce la eficacia de las vacunas Covid-19 actualmente autorizadas contra B.1.617.2; aunque posee 12 mutaciones en relación con la cepa del SARS-CoV-2 detectada por primera vez en Wuhan, China", apuntan los autores.

07:30 Contagiarse de Covid-19 reduce sustancialmente el riesgo de reinfectarse durante al menos los siguientes diez meses, según un estudio publicado en la revista Lancet Healthy Longevity.

Para alcanzar esa conclusión, científicos del University College London (UCL) han analizado los patrones de contagio entre más de 2.000 personas que vivían o trabajaban en residencias de ancianos de Inglaterra entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

Los residentes que habían superado la enfermedad en los últimos diez meses mostraron un 85% menos de posibilidades de volverse a infectar durante el periodo estudiado, mientras que entre los empleados la reducción del riesgo fue del 60%.

07:21 La Unión Europea presentó a la Organización Mundial del Comercio el viernes un plan que cree que ampliará de manera más efectiva el suministro de vacunas Covid-19 que la exención de derechos de propiedad intelectual (PI) respaldada por Estados Unidos.

India, Sudáfrica y decenas de países en desarrollo están exigiendo una exención de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas Covid-19 y otros tratamientos para abordar lo que dicen es una "desigualdad asombrosa" en el acceso a los bienes públicos globales.

Un sorpresivo cambio de Estados Unidos en mayo para apoyar una exención de patente acumuló presión sobre los oponentes restantes, como la Unión Europea y Suiza, que son el hogar de muchas farmacéuticas.

05:00 Reino Unido no añadirá por ahora nuevos países o territorios a su "lista verde" de destinos considerados seguros del Covid-19, después de que se especulara con que las islas Canarias o las Baleares podrían entrar en esa categoría.

Boris Johnson ha llegado a esta conclusión tras evaluar la situación epidemiológica y de vacunaciones en otros países, según la cadena pública BBC.

Pero el jarro de agua fría llega también a Portugal, que era hasta ahora el único país de la Unión Europea (UE) actualmente en la lista de destinos 'seguros'. Los medios británicos especulaban de antemano con que a causa del aumento de los contagios, Portugal podría ser rebajado a la lista ámbar, como así ha ocurrido.

La clasificación de los países por el sistema de semáforo se revisa cada tres semanas, según anunció el Gobierno al hacerla pública.

JUEVES 03 DE JUNIO

19:00 Brasil registró este jueves 1.682 muertos a causa del Covid-19 y acumuló casi 470.000 fallecidos por la pandemia, que está castigando con fuerza al país más poblado de Latinoamérica.

Con las cifras de hoy Brasil llegó a 469.388 muertos a causa de esta pandemia, lo que mantiene al país como el que más fallecidos registra a causa del coronavirus, detrás de Estados Unidos, según el saldo más reciente de las secretarías de Salud de los distintos estados.

De acuerdo con estos datos oficiales, en las últimas 24 horas hubo 83.391 casos positivos, lo que eleva a 16,8 millones de personas la cifra de infectados, el tercer lugar a nivel mundial después de Estados Unidos y la India.

El aumento de infecciones ocurre en medio de una mayor flexibilización de las medidas de restricción por parte de los estados, algo que ha encendido las alertas de la comunidad médica y científica, que prevé la llegada de una tercera ola en las próximas semanas.

La nueva cifra se conoce un día después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistiera sobre la necesidad de relanzar la actividad económica frente a las medidas de restricción adoptadas por gobernadores y alcaldes para frenar la pandemia.

18:00 Con la aprobación apenas otorgada, la producción argentina de la vacuna rusa Sputnik V no solo aspira a abastecer el mercado local con la elaboración de hasta 500.000 dosis por semana, sino incluso se proyecta exportar a varios países vecinos necesitados de acelerar la campaña de vacunación.

Luego de conocerse que el Centro Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) aprobó las muestras enviadas por Laboratorios Richmond en abril pasado de los primeros lotes que había fabricado en el país, este jueves comenzaron formalmente las negociaciones para llevar el antígeno ruso-argentino a varios países de la región.

Los dos países que abiertamente pidieron vacunas Sputnik vienen rezagados en la vacunación. Paraguay ha vacunado hasta junio 407.644 personas, mientras Bolivia aplicó más de 1,7 millón de dosis, de acuerdo a los datos recolectados por la plataforma Our World In Data. Ocupan, respectivamente, los puestos 14 y 18 en el continente.

17:00 Los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial instaron el jueves a las economías avanzadas del Grupo de los Siete a liberar cualquier exceso de vacunas Covid-19 a los países en desarrollo lo antes posible, y pidieron a los fabricantes que aumenten la producción.

En una declaración conjunta al G7, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, también pidieron a los gobiernos, las empresas farmacéuticas y los grupos involucrados en la adquisición de vacunas que impulsen la transparencia sobre la contratación, el financiamiento y las entregas.

"Distribuir vacunas más ampliamente es tanto una necesidad económica urgente como un imperativo moral", dijeron. "La pandemia de coronavirus no terminará hasta que todos tengan acceso a las vacunas, incluidas las personas de los países en desarrollo".

Malpass y Georgieva se reunirán en persona el viernes y sábado con funcionarios de finanzas de los países del G7 (Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia y Japón) y la pandemia de Covid-19 será un tema central.

16:00 Argentina reportó hoy 32.291 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.884.447. Así, el país se ubica en el 9º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.225.163.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 553 muertos por coronavirus. Así, la Argentina acumula un total de 79.873 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de España, que acumula 80.099 decesos.

15:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha recibido este jueves la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, contando así con el esquema completo de inmunización.

Así lo ha anunciado el propio mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha animado a los ciudadanos a seguir su ejemplo, pidiendo que "cuando sea tu turno, vacúnate".

Second jab done.



When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ