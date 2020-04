Letelier insiste en acordar una ley corta en medio de pandemia

País

Senador insistió en la necesidad de conciliar una visión con el Gobierno.

La reforma previsional está hoy en la comisión de Trabajo del Senado, cuyo presidente, el senador Juan Pablo Letelier (PS), insistió ayer en que la iniciativa no verá luz verde sino se avanza en conciliar una visión conjunta sobre el tema. “Si no tenemos acuerdo en el modelo mixto y nos mantenemos tan lejanos como estamos, los plazos dan igual. Espero que no esté ocurriendo que el Gobierno se esté arrepintiendo de seguir adelante con la reforma”, advirtió.

Según Letelier, ya le sugirieron a la administración Piñera abordar una ley corta dada la situación actual, pero señaló que “el Gobierno no ha querido enfrentar esa conversación, lo que a mi juicio es lamentable. No ha habido eco de parte del Ejecutivo”.

Parte de las propuestas pasan por flexibilizar los requisitos para la pensión anticipada. “Los que hoy existen son sólo alcanzables para gente de altos ingresos. Queremos abrir la pensión anticipada para algunos sectores medios que perdieron su trabajo y que no conseguirán”, explicó.

“Estamos pendientes de los resultados de una conversación que tuve con los ministros de Hacienda y Trabajo para completar el modelo que habíamos solicitado para seguir avanzando en una ley corta y retomar la discusión de la reforma previsional”, concluyó el senador.

El planteamiento de Letelier se da en un contexto en que la oposicion insiste el promover cambios al sistema previsional debido a la pandemia del coronavirus.

El martes los senadores Yasna Provoste (DC), Alfonso De Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Carlos Bianchi (independiente) y Alejandro Navarro (País Progresista) presentaton una moción para derogar el decreto ley que crea las AFP, reemplazándolo por un “Sistema de Pensiones Solidarias”.

Además, ayer los diputados PPD, Tucapel Jiménez, Raúl Soto y Carolina Marzán, entre otros, solicitaron a las autoridades antecedentes sobre el retiro de utilidades de las AFP y el posible efectos en los cotizantes y en la bolsa.