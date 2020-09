“Ley de rescate al turismo”: proponen paquete de medidas para ir al salvataje del sector turístico y hotelero

País

En el marco de una sesión especial de la Cámara, que se realizará esta tarde, el diputado Sebastián Álvarez presenta proyecto de acuerdo para que el Presidente ingrese Mensaje con medidas de apoyo al sector.

Debido a la mala situación en que se encuentra el sector del turismo y hotelero a los efectos de la pandemia, la Cámara de Diputados fijó realizar una sesión especial para analizar el tema este martes, entre las 17:30 y 19:00 horas, y estudiar eventuales medidas que contribuyan a la búsqueda de soluciones en los pasos que vienen en el proceso de desconfinamiento y dada la cercanía de los meses en que, en épocas normales, hay más afluencia de público.

La sesión especial fue solicitada por el diputado Sebastián Álvarez, luego de reunirse con el presidente de los hoteleros de Chile, Andrés Fuenzalida. A raíz de este encuentro y de los problemas que le manifestó el dirigente gremial y una serie de iniciativas que le propuso, el legislador de Evópoli elaboró un proyecto de acuerdo que presentará hoy y que sugiere una serie de medidas para ir en ayuda del sector con la "Ley de Rescate al Turismo".

La iniciativa, de autoría de Álvarez, solicita al Presidente de la República que, "a través del Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, envíe a este Congreso una ley de rescate al sector turístico y sus servicios asociados".

El documento sostiene que en una asesoría encargada por el diputado patrocinante en mayo recién pasado y elaborada por el ingeniero comercial Juan Pablo Puig, denominada "Análisis prospectivo de los efectos económicos para la Industria del Turismo de Chile: Propuestas y recomendaciones hacia políticas públicas, protocolos y leyes necesarias para lograr su reactivación con énfasis en la Región de La Araucanía", se recomienda que el Estado asuma un rol reactivador en esta materia.

Ello, según el texto, creando un programa o ley del turismo, que se podría implementar a través de una ley general o un paquete de leyes y medidas específicas.

Entre las medidas propuestas en este estudio y que debería contemplar el citado programa o normativa, que el diputado hace suyas, se propone extender la Ley de Protección al Empleo, específicamente para el sector turístico a mediano plazo, por 24 meses más, al menos; procurar asegurar un porcentaje de remuneración, de al menos un 70%, por todos los meses en que se extienda la ley; que sea haga un rediseño de los créditos Covid-19 para el sector turístico, que incluya que el deducible para sistema financiero sea 0, que garantía estatal sea al 100%, para empresas con ventas hasta 600.000 UF y 85% para aquellas con ventas entre 600.000 UF y 1.000.000 UF.

Asimismo, que los montos de préstamos sean por hasta seis meses de venta, incluyan 24 meses de gracia, pagables en al menos 96 meses, y, la postergación de otros créditos vigentes, por al menos 12 meses.

Beneficios tributarios

También se proponen beneficios tributarios por el doble de los plazos, en cada caso (IVA y PPM) e idealmente que, para los próximos 24 meses, se suspenda el cobro de contribuciones y patentes; rebajas o subsidios para las cuentas de servicios básicos de las empresas turísticas, de modo que los cobros se limiten al consumo real durante al menos un periodo de 24 meses; la elaboración de un plan de reactivación al corto y mediano plazo, que incluya promoción y estímulos para los próximos 3 años.

En este sentido, se sugiere un presupuesto de promoción para el turismo nacional e internacional, con aportes públicos y privados, de entre 10 y 40 millones de dólares anuales, respectivamente por hasta 3 años; la reducción del IVA para todo el turismo nacional, durante los primeros 24 meses contados desde que se dé inicio a la reactivación; y, planes de devolución de IVA para turistas extranjeros.

Adicionalmente, crear subsidios especiales para el cumplimiento de protocolos de higiene y seguridad sanitaria, durante el tiempo que dure la pandemia, ya que implicará costos extra; tomar medidas que tengan como foco el turismo sustentable y descentralizado como ejes principales; y, generar medidas que permitan subvencionar y reinventar el turismo de la tercera edad, cuyos miembros son de alto riesgo y son una fuente importante de viajeros.

Medidas para Mipymes turísticas

También se propone elaborar medidas específicamente diseñadas para las Mipymes turísticas, como crear un subsidio para el pago de imposiciones a las Mipymes, que demuestren no contar con liquidez para pagar sus obligaciones laborales; eximir a micro y pequeños empresarios del pago de contribuciones, patentes comerciales, permisos de circulación, derechos de aseo, luz y agua, durante este año y la creación de un fondo crediticio (similar al Fondo Esperanza) para

Microempresarios, el que otorgará créditos con montos base de, a lo menos, $ 5 millones, renovables una vez pagados y sin requerimientos bancarios.

A ello se suma la eliminación, para las Pymes, de multas e intereses en la Tesorería General de la República; modificar o posponer la ley 17.235, referente a la sobretasa; la revisión de la modalidad de leasing, ya que muchos pequeños empresarios utilizan este medio para adquirir bienes y herramientas de trabajo y no tienen la posibilidad de la postergación de cuotas; un subsidio para el arriendo de locales comerciales durante un periodo acordado, a las Mipymes que demuestren no contar con liquidez para cumplir sus obligaciones; y que en la ejecución de concursos SERCOTEC y CORFO 2020, se contemple el IVA dentro del valor total del proyecto, de manera que no sea el emprendedor quien costee el impuesto de valor agregado en la compra o rendición del proyecto adjudicado.

Por último, se plantea la reformulación del programa Reactívate de SERCOTEC, pensado especialmente para la industria turística en el mediano plazo; la formación de una cartera de inversores que faciliten la reconversión de los emprendedores que decidan cambiar de rubro e innovar; y, desarrollar proyectos de revitalización y profesionalización de las cámaras de Comercio y Turismo de cada comuna con planes verificables de vinculación con gobiernos comunales, provinciales, regionales y nacional, junto con apoyos técnicos y económicos concretos.