Los miedos de Chile

Revista Capital quiso develar cómo las transformaciones sociales, la irrupción de las tecnologías, la mayor información y los escándalos están hoy provocando inquietud o temor en las personas.

La delincuencia, las pantallas, la corrupción y las pensiones. Son algunos fenómenos a los que les temen los chilenos. Aquí, un estudio que revista Capital hizo en 2009 y que fue replicado para entender cuánto hemos cambiado en los últimos diez años.

En 2009 Bachelet estaba en su primer gobierno; no había ocurrido el terremoto y tsunami del 27F; no habían estallado los escándalos empresariales como La Polar o Penta; los iPhone estaban recién penetrando el mercado, no existía Instagram, Twitter apenas se conocía, y aunque Whatsapp se había lanzado en febrero de ese año, era una aplicación de pago incipiente, que todavía no consideraba los "grupos", ni los mensajes masivos. Producto de la crisis subprime, la economía del país tuvo una recesión (-1,5%) y la migración representaba tan solo 1,3% de la población.

La última década ha sido agitada y con muchos cambios. Por lo mismo, Capital quiso develar cómo las transformaciones sociales, la irrupción de las tecnologías, la mayor información y los escándalos están hoy provocando inquietud o temor en las personas.

Si en 2009 los principales miedos de los chilenos tuvieron que ver con la vida personal o familiar de los encuestados: a no tener éxito, a la soledad, a que no alcance la plata para vivir, o a enfermarse, hoy son factores externos los que más inquietan.

