Los planes de Chile para mantener la relación comercial con Reino Unido luego del Brexit y en pandemia

El último día de este año entra en vigor el acuerdo de asociación entre ambos países, que permite que las condiciones para los exportadores nacionales se mantengan luego del Brexit.

A solo dos meses de que concluya el período de transición y Reino Unido salga para efectos prácticos de Europa, Chile sería uno de los países más preparados para que esta nueva realidad no afecte la relación comercial entre ambos.

Esto, porque el año pasado Chile y Reino Unido suscribieron un acuerdo de asociación bilateral, que traspasa las condiciones del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea (UE) -vigente desde 2003- a uno entre los dos países.

Rodrigo Yáñez, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.

Ian Duddy, Embajador británico en Chile.

En la práctica, el instrumento -el primero de continuidad firmado por los británicos- implica que cuando concluya la salida de Reino Unido del bloque, los exportadores nacionales que realizan envíos al mercado británico estarán resguardados, ya que se mantendrán las condiciones actuales.

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Rodrigo Yáñez, explica que el acuerdo fue un “seguro” frente a la salida de la UE, el cual “resguarda y entrega certeza”, no solo sobre el pago de aranceles -que se mantendrán en cero para el vino, productos agropecuarios y forestales, entre otros-, sino también en cuanto a las condiciones regulatorias necesarias para acceder al mercado británico.

Algo similar plantea el embajador británico en Chile, Ian Duddy, quien afirma que las relaciones comerciales bilaterales seguirán “de manera ininterrumpida”, por lo que “los exportadores chilenos no notarán una diferencia significativa”.

A juicio del diplomático, “este nuevo acuerdo presenta oportunidades para abrir aún más el comercio entre ambas naciones en el futuro”, pero Reino Unido ya es un mercado importante para Chile. En 2019 el intercambio comercial entre ambos países sumó US$ 1.207 millones, lo que equivale a 0,86% del total de Chile con el mundo durante dicho período.

Las exportaciones a Reino Unido alcanzaron US$ 620 millones el año pasado, siendo el sexto comprador entre los países del bloque. Prácticamente el 99,9% de los envíos nacionales al país europeo son productos no cobre, -agropecuarios, vinos y manufacturas forestales, mayoritariamente- y el 86% de las ventas al país son alimentos, o sea, US$ 534 millones el año pasado (ver gráfico).

Por lo mismo, Yáñez destaca que uno de los elementos más relevantes del nuevo acuerdo de asociación es su carácter evolutivo, lo que se traduce en que cada dos años las partes revisarán la situación de la liberalización arancelaria para productos agrícolas, “pudiendo mejorar las condiciones y aprovechar al máximo su amplio potencial”.

Factor Covid-19

Reino Unido es el cuarto inversionista europeo en Chile, superado solo por España, Holanda e Italia. En 2018, su stock llegó a US$ 11.951 millones, equivalentes al 11% de la inversión del Viejo Continente en el país.

En medio de la pandemia es inevitable pensar que dicha área se podría ver afectada, y si bien Duddy plantea que “la inversión británica en Chile se mantendrá firme”, admite que “inevitablemente habrá un impacto a corto plazo en las exportaciones”.

Pero, a su juicio, la crisis sanitaria implica una oportunidad para trabajar en la disponibilidad de suministros médicos, por lo que Reino Unido “seguirá apoyando el comercio de equipos de protección personal y otros productos médicos y sanitarios clave”.

El jefe de la Subrei, en tanto, afirma que “es muy importante mantener a Reino Unido como un inversionista extranjero relevante sobre todo cuando hablamos de reactivación económica”. Así, los esfuerzos desde enero irán enfocados en “abordar las barreras restantes al aumento del comercio y la inversión para maximizar las oportunidades económicas entre los dos países”, indica.