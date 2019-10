Mañalich y medidas en salud: próxima semana ingresan proyectos de ley de seguro catastrófico y de medicamentos

País

Junto con anunciar que ambas iniciativas tendrán discusión inmediata, el titular del Minsal aseveró que “el Fisco ha comprometido más recursos y se están ingresando a los servicios de salud”.

Al abordar la batería de medidas anunciadas anoche el Presidente Sebastián Piñera para hacer frente al conflicto social en el país, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que el próximo lunes ingresará al Congreso el proyecto de ley de seguro para enfermedades catastróficas y el que el martes se concretará lo mismo con la iniciativa para cubrir parte del gasto de las familias en medicamentos, ambos con urgencia de discusión inmediata.

En el caso de esta última medida, el objetivo es crear un mecanismo de cobertura para aquellos fármacos que no estén cubiertos actualmente por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto.

Por su parte, el Seguro de Enfermedades Catastróficas se aplicará a todos los beneficiarios del Fonasa apunta a establecer un techo al gasto de salud de las familias y el financiamiento del costo extra.

En términos generales, el ministro Mañalich indicó que "la medida más importante no dada a conocer es el aumento presupuestario", y agregó que "el Fisco de Chile ha comprometido más recursos y se están ingresando a los servicios de salud".

Al respecto, explicó que la cartera que dirige es la que considera el mayor aumento para el próximo año, y manifestó que ante la discusión parlamentaria: "esperamos que no haya reasignaciones". Por ello, fue tajante al sentenciar que: "No hay argumentos para decir que un servicio de salud no tiene recursos".

Balance de atención a heridos

El ministro Mañalich realizó un balance oficial de los heridos y fallecidos durante el conflicto social que se han registrado en servicios de salud públicos, indicando que actualmente 20 personas se encuentran en riesgo vital, catorce de ellas en la Región Metropolitana y el resto en las regiones.

Adicionalmente, confirmó cuatro fallecidos en centros asistenciales desde el inicio de las protestas, uno anoche en la Posta Central y tres en regiones.

Desde que comenzaron las manifestaciones, el 18 de octubre, se han contabilizado 229 hospitalizaciones en todo el país.

El ministro admitió que "aproximadamente la mitad de la gente que ha llegado a los servicios de salud tienen que ver con lesiones infringidas por fuerzas de orden", pero agregó que "cabe destacar que esta estadística muestra un claro descenso respecto a lo que está ocurriendo en los reportes cada 12 horas anteriores".

Respecto al llamado a movilización de hoy, el titular de Salud hizo un llamado a los trabajadores del sector a "comportarse con el mayor estándar ético y no abandonar sus puestos de trabajo".