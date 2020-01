Marfán: “Se ha vendido la idea de que la Constitución resuelve problemas que no están destinados a ser resueltos por esa vía”

País

En conversación con DF reflexionó en torno a lo que hoy nos tiene ad portas de deliberar el rediseño constitucional.

Con preocupación el exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, mira el desarrollo de los hechos desde el 18 de octubre a la fecha. Su conclusión: "hace falta una estrategia de mediano y largo plazo de cómo lograr ir avanzando día a día con persistencia en mejorar las condiciones de vida de una clase media que ha sido desatendida gravemente".

Si bien concuerda con que una nueva Constitución "es necesaria por muchas razones", éstas no tienen relación con los temas que evidencia el conflicto social como prioritarios a resolver: Pensiones, salud y educación.

"Se ha vendido la idea, a mi juicio de manera irresponsable, de que la Constitución resuelve problemas que no están destinados a ser resueltos por la Constitución", señaló en conversación con DF al término de su exposición en el seminario "Desafío Constitucional: Política y economía", organizado por el CEP y Cieplan.

Ante esto, advirtió que la convención constituyente necesitará un respaldo técnico jurídico transversal para "derribar mitos de las cosas que no puede hacer una Constitución". Y es que a su entender, el sólo hecho de poner un derecho en la Carta Magna no es garante de que, por ejemplo, los montos de las pensiones mejoren: "la plata no va a salir sola".

"Tenemos un problema en el sistema de pensiones, pero no es un problema que se pueda resolver de un día para otro (...) ni con una agenda", por lo que a la luz de la propuesta anunciada por el Gobierno cree que "se trata de una iniciativa para salir de la crisis actual, pero no se ve cuál es la estrategia de largo plazo".

Su recomendación es que para llegar a un acuerdo con la oposición ayudaría si se incluyera "hacia dónde se quiere converger", pero su expectativa sobre este punto es más bien pesimista ya que no cree que vaya a ocurrir.

Recordó lo avanzado en la reducción de la pobreza en las últimas décadas "así como se hizo con la pobreza en su momento, hay que generar las condiciones de que a uno le dé vergüenza, no avanzar en estos temas".

Su radiografía es que si bien la clase media chilena es muy heterogénea tienen en común que están obligados a generar ingresos para poder mantener sus condiciones.

"La pelea de ellos, de todos los meses, es cómo calzar ingresos con gastos. Y, a lo que le tiene temor y pánico, esa clase media con toda su heterogeneidad, es a la miseria en la vejez, a que mis hijos no sufran las precariedades que sufrimos nosotros , a que haya un problema de salud que no se pueda pagar", señaló.

A su juicio, estos temas no tienen soluciones rápidas ni fáciles, ni parecieran estar destinados a ser resueltos en una nueva Constitución ya que "el punto de partida tiene que ser una voluntad de avanzar y de darnos vergüenza no hacerlo de manera persistente".

Durante su exposición mostró lo ocurrido en Alemania "un país con un problema de convivencia interna gravísima posterior a la Segunda Guerra Mundial", ya que la Constitución de ese país "aborda de manera inteligente" estas problemáticas.