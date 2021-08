Más de 4,5 millones de muertos por Covid-19 en todo el mundo | Minuto a minuto

País

LUNES 30 DE AGOSTO

20:00 La cifra global de muertos por Covid-19 superó este lunes los 4,5 millones, con Estados Unidos y Brasil como los países más golpeados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

En total, se han registrado más de 216 millones de contagios desde que se inició la pandemia a comienzos de 2020.

Estados Unidos es el país con mayor saldo de muertes, con más de 637 mil fallecidos; seguido por Brasil, con 579 mil e India con 438 mil, de acuerdo a los datos del centro universitario estadounidense.

De 4 mil millones de dosis administradas a nivel global, más de 80% han sido aplicadas en países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial, advirtió el organismo.

19:15 Argentina reportó este lunes 5.358 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.178.889, mientras que los fallecimientos se elevaron a 111.607, tras ser notificadas 224 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el domingo, cuando se registraron 2.073 nuevos casos, aunque los fines de semana los números suelen ser menores.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron este lunes 1.198 casos; en la central provincia de Córdoba, 881; en la de San Juan (noroeste), 877, y en la capital del país, 277.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,86 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.713, por debajo de la marca de 7.969 del 14 de junio.

18:30 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 266 nuevas muertes por coronavirus, el menor número para un día en poco más de nueve meses y con el que el total de víctimas ya roza las 580 mil, informó este lunes el Ministerio de Salud.

El gigante latinoamericano no registraba un número de muertes diarias tan bajo desde el 22 de noviembre, cuando fueron contabilizadas 184 víctimas.

De acuerdo con el boletín divulgado este lunes por el Ministerio de Salud, el país también registró en las últimas 24 horas 10.466 nuevos contagios de Covid-19, igualmente el menor número en casi diez meses y con lo que el total de casos superó los 20,75 millones desde el inicio de la pandemia.

El número diario de contagios no era tan reducido desde el 2 de noviembre, cuando fueron contabilizadas 8.500 infecciones.

Los reducidos números de este lunes son relativos debido a que el Gobierno siempre ha admitido que las estadísticas tienden a bajar los domingos y los lunes por el menor número de funcionarios procesando los datos el final de semana.

Sin embargo, los promedios también cayeron este lunes a sus niveles más bajos en varios meses, lo que demuestra que la pandemia sigue cediendo en Brasil gracias al avance de la campaña de vacunación.

16:00 El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD, sigla en inglés) anunció hoy la identificación de una nueva variante del coronavirus muy mutante detectada originalmente en este país, si bien se ha hallado también en otras naciones.

La variante, denominada "C.1.2", se identificó por primera vez en mayo en dos provincias sudafricanas, Gauteng (donde están Johannesburgo y la capital, Pretoria) y la vecina Mpumalanga, aunque ya se ha descubierto en las nueve provincias del país austral.

La "C.1.2", que se ha encontrado igualmente en naciones como Nueva Zelanda, Mauricio, Portugal o Suiza, comparte algunas mutaciones con otras variantes, como la Delta (originada en India) o la Beta (surgida el año pasado en la propia Sudáfrica), pero presenta otras únicas.

Según indicó hoy en una rueda de prensa telemática la científica del NICD Cathrine Scheepers, la nueva variante presenta "hasta 59 mutaciones, que son muchas", si se toma en cuenta que otras variantes suelen tener "alrededor de 25".

De momento y pese a su capacidad de mutación, la "C.1.2" no es ni una "variante preocupante" ni una "variante de interés", según el criterio clasificatorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se ha detectado con una "frecuencia baja", explicó en la rueda de prensa virtual la doctora Jinal Bhiman, del NICD.

Sobre si la nueva variante es más transmisible que otras, Scheepers respondió: "Ahora mismo no lo sabemos", pues los científicos continúan haciendo experimentos para averiguar más de ella.

"Según nuestro conocimiento de las mutaciones en esta variante, sospechamos que podría evadir parcialmente la respuesta inmune, pero a pesar de esto, las vacunas seguirán ofreciendo altos niveles de protección contra la hospitalización y la muerte", subrayó el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles en un comunicado.

El profesor Adrian Puren, del NICD, subrayó en la rueda de prensa que las vacunas usadas actualmente en Sudáfrica, como las de las empresas farmacéuticas Johnson & Johnson y Pfizer, resultan "efectivas" ante la "C.1.2", por lo que no hay motivo para entrar en "pánico".

15:30 El Consejo de la Unión Europea retiró este lunes a Estados Unidos, Israel y a otros cuatro países de la lista de Estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.

Junto a Estados Unidos, salieron de la lista Israel, el Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo.

La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.

La recomendación implica que los ciudadanos de esos países no podrán desplazarse a la Unión Europea sin un motivo esencial, como sí han podido hacer hasta ahora desde que en junio de 2020 se adoptara por primera vez dicha lista de Estados terceros seguros desde el punto de vista epidemiológico.

Estados Unidos, sin embargo, no ha levantado restricciones de manera recíproca durante este periodo y ha limitado los viajes no esenciales para los ciudadanos europeos pese al avance de la campaña de vacunación en los países de la UE.

Los residentes en Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano son considerados como residentes de la UE a efectos de esta recomendación, de la que también forman parte los países asociados del espacio sin fronteras europeo Schengen (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein).

13:10 A partir del miércoles de esta semana, todo el país tendrá toque de queda desde las 00:00 de la noche. Así lo anunció la subsecretaria Paula Daza este lunes, recordando que las regiones Metropolitana y de Tarapacá cumplieron las metas establecidas por el Ministerio de Salud.

¡Buenas noticias! 👏🏻 Las regiones Metropolitana y de Tarapacá ya cumplieron el 80% de vacunados con esquema completo 💉 e incidencia total menor a 150, por lo que sus toques de queda comenzarán a las 24:00 horas 🕛, a partir de este miércoles 1° de septiembre a las 5 am. pic.twitter.com/k4vp1WcsHg — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 30, 2021

En cuanto a los cambios en el plan paso a paso, avanzan a preparación las comunas de Licantén, Vichuquén, Hualañé, Tirúa, Florida, Panguipulli y Fresia, mientras que siguen a apertura inicial Alto Hospicio, Pozo Almonte, Llay-Llay, Pelarco, Traiguén, Futrono y Palena.

Por el contrario, retroceden a preparación también el miércoles Pencahue y Lumaco, mientras que Caldera vuelve a transición.

11:00 Este lunes el Ministerio de Salud anunció 512 nuevos casos de Covid-19, alcanzando 1.638.330 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 38 personas, llegando los decesos totales a 36.923.

Durante las últimas 24 horas, se realizaron 44.902 exámenes PCR, lo que implicó una positividad a nivel nacional de un 1,03% y en la Región Metropolitana de un 1%.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Lunes 30 de agosto



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/Ah6OykvHRZ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 30, 2021

07:00 La farmacéutica española Rovi sigue investigando para determinar lo ocurrido en el "proceso de llenado y acabado" del lote de la vacuna de Moderna en 39 viales distribuidos en Japón, y hoy nuevamente ve un fuerte impacto en el precio de su acción.

La firma hispana ha recordado en una información relevante enviada anoche a la Comisión de Valores de España que, como han comunicado públicamente el laboratorio titular de la vacuna, Moderna, y la empresa encargada de la distribución en Japón, Takeda, han fallecido dos personas que habían recibido la vacuna en ese país asiático del citado lote.

"Hasta la fecha, no hay evidencias de que estas muertes hayan sido provocadas por la vacuna. En cualquier caso, está en curso una investigación formal para establecer si existe alguna conexión", agrega el comunicado.

Rovi continuará con la producción de la vacuna, pero los inversionistas extreman la cautela en un valor disparado en Bolsa desde que se confirmara el contrato suscrito con Moderna.

Las acciones de Rovi ya se hundieron un 13,38% el pasado jueves, cuando se conocieron los problemas detectados en vacunas suministradas a Japón. La jornada del viernes supuso una tregua, al finalizar con ganancias del 3,90%, pero las nuevas dudas surgidas en Japón con las vacunas aceleran de nuevo las ventas.

La oleada vendedora de hoy provoca un derrumbe de hasta el 20% en la cotización de Rovi. Sus títulos pasan de los 58,50 euros con los que cerró el pasado viernes a tocar mínimos intradía en el nivel de los 44 euros.

La magnitud del desplome de hoy borra prácticamente la mitad del rally acumulado en el año. El descalabro del 20% reduce su valor en Bolsa al entorno de los 2.500 millones de euros.

DOMINGO 29 DE AGOSTO

16:00 Cuba, que hasta el momento había aplicado exclusivamente vacunas contra el Covid-19 desarrollada de forma local, comenzará también a usar la china Sinopharm, en su intento por combatir uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo.

Las autoridades de salud aplicarán a partir del domingo dos dosis de Sinopharm combinadas con un refuerzo de la cubana Soberana Plus en la provincia de Cienfuegos, informó Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas, según declaraciones recogidas por el medio estatal 5 de Septiembre.

La eficacia de la combinación de vacunas está por encima del 90%, según el medio, que no entregó detalles la procedencia de los datos o si el regulador de medicamentos de Cuba había autorizado el uso de la vacuna china.

La Organización Mundial de la Salud dio la aprobación de emergencia a Sinopharm en mayo.

11:20 Este domingo las autoridades sanitarias del país informaron que el nivel de contagios por Covid sigue manteniéndose bajo.

Los nuevos casos reportados en las últimas 24 horas ascienden a 603 con lo que la cifra total suma 1.637.829. Mientras que los fallecidos fueron 44 y se totalizan víctimas fatales.



El último día se hicieron 50.110 exámenes PCR, que arrojaron una positividad de 1,03% a nivel país; y de 1% en la Región Metropolitana.

Más detalles en el Twitter oficial del Ministerio de Salud

Domingo 29 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 603 casos nuevos

🔸 368 casos con síntomas

🔸 177 casos asintomáticos

🔸 58 sin notificar

🔸 1.637.829 casos totales

🔸 4.143 activos

🔸 1.594.585 recuperados

🔸 44 fallecidos registrados (36.885 en total) pic.twitter.com/OL8gv54j2E — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 29, 2021

10:00 Dos personas murieron tras recibir inyecciones de la vacuna Covid-19 de Moderna que se encontraban entre los lotes suspendidos después del descubrimiento de contaminantes, dijo el sábado el Ministerio de Salud de Japón.

Los hombres, de unos 30 años, murieron este mes a los pocos días de recibir su segunda dosis de Moderna, dijo el ministerio en un comunicado. Cada uno fue inoculado con uno de los tres lotes suspendidos el jueves. Se están investigando las causas de la muerte.

Fumie Sakamoto, gerente de control de infecciones del Hospital Internacional St. Luke en Tokio, advirtió que no se debe establecer una conexión entre las inyecciones y las muertes reportadas el sábado.

"Puede que sólo haya una relación temporal entre la vacunación y la muerte", dijo Sakamoto a Reuters. "Hay muchas cosas que no sabemos todavía para sacar conclusiones sobre estos dos casos".

Japón suspendió la administración de 1,63 millones de dosis de Moderna enviadas a 863 centros de vacunación en todo el país, más de una semana después de que el distribuidor nacional, Takeda Pharmaceutical Co, recibió informes de contaminantes en algunos viales.

SABADO 28 DE AGOSTO

11:00 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 607 nuevos casos de coronavirus. De esta forma, el total de contagios durante la pandemia se elevó a 1.637.234, de los cuales 4.206 se encuentran activos.

Los nuevos casos se dan con 50.277 nuevos test realizados, por lo que la tasa de positividad llega a 1,07% a nivel país y 2% en la Región Metropolitana.

Además, se lamentaron 34 muertos, por lo que la cantidad de fallecidos a causa del virus llegó a 36.841.

VIERNES 27 DE AGOSTO

18:30 Brasil registró 761 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que ya suma 578.326 víctimas fatales, mientras que el total de contagios llegó a 20.703.906, con 27.345 casos notificados este viernes, informó el Gobierno.

Pese a las cifras, las muertes y los positivos por el virus vienen cediendo desde hace dos meses en el gigante suramericano, con una caída del 60% y 58%, respectivamente.

Según el último balance del Ministerio de Salud, el promedio diario de víctimas fatales está en los niveles de enero, mientras que la media de positivos es la más baja de los últimos nueve meses.

El promedio de fallecidos diarios se ubicó este viernes en 688, el menor registrado en el país desde el 6 enero, mientras que el de contagios fue de 25.115 casos diarios, el menor desde el 12 de noviembre, cuando se contabilizaron 23.866 casos.

17:30 Argentina reportó este viernes 5.807 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.167.733, mientras que los fallecimientos se elevaron a 111.270, tras ser notificadas 153 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un descenso respecto a los positivos reportados el jueves último, cuando se registraron 6.847 nuevos casos.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron este viernes 1.475 casos, en la central provincia de Córdoba 939, en la de Tucumán (noroeste) 720 y en la capital del país 346.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,85 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.872, por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

16:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que considera que un certificado de vacunación no debería ser un requisito para viajar y que tal requerimiento debe ser establecido de acuerdo a la situación de cada país en relación a la pandemia y dependiendo del riesgo de contaminación que suponga.

En la actualización de sus recomendaciones sobre viajes, la organización señaló que la información personal sobre la vacunación contra el Covid-19 puede servir, en cambio, para reducir el periodo de cuarentenas o la necesidad de someterse a uno o más test de diagnóstico a la llegada a un país.

Según la OMS, el certificado de vacunación digital puede ser utilizado de la misma manera que un documento en papel y -únicamente en ciertos contextos- servir para facilitar un viaje internacional, como es el caso del certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

Varios países lo exigen como condición de entrada a su territorio.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se pronunció poco antes sobre esta cuestión y señaló que apoya que el certificado digital covid de la Unión Europa se convierta en la referencia mundial para certificados de vacunación digitales.

"El certificado digital covid de Europa estuvo accesible en un tiempo récord y ha ayudado a los países a reanudar los viajes", sostuvo la entidad, que representa a más de 260 compañías aéreas de todo el mundo.

12:30 Japón no ha registrado por el momento ningún problema de salud en pacientes inoculados con la vacuna de Moderna y que tengan relación con la contaminación detectada en un lote de las dosis procedentes de España, según informó hoy el Ministerio de Sanidad.

Las autoridades niponas afirmaron este viernes que continúan investigando las causas de la presencia de impurezas observadas en 39 viales de la vacuna de Moderna, lo que llevó en la víspera a bloquear por precaución 1,63 millones de dosis que iban a ser utilizadas o se habían inoculado ya a algunos pacientes.

El ministro nipón de Sanidad, Norihisa Tamura, pidió hoy tanto a Moderna como a la farmacéutica nipona que distribuye sus vacunas en Japón, Takeda, que "tomen medidas para que no vuelva a suceder y para hallar la causa pronto", con vistas a "evitar la preocupación de la gente que se vacuna".

Fuentes del mismo Ministerio señalaron a Efe que Japón tiene previsto seguir contando con los suministros de Moderna procedentes de España, principal proveedor del país asiático de la vacuna de la farmacéutica estadounidense, mientras se lleva a cabo la investigación sobre los viales contaminados.

11:00 Durante este viernes, el Ministerio de Salud registró 672 nuevos casos de Covid-19, alcanzando así 1.636.627 de contagiados desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 29 personas, llegando a un total de 36.807.

En las últimas 24 horas se realizaron 53.932 exámenes PCR, lo que implicó que la positividad nacional bajó nuevamente, marcando un 1,11% y en la Región Metropolitana continúa en el 2%.

HILO] Balance Diario #COVID_19 – Viernes 27 de agosto



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/dQOqgwfn7S — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 27, 2021

07:00 Pfizer y BioNTech anunciaron un acuerdo con Eurofarma, un laboratorio brasileño, para producir en el país sudamericano 100 millones de dosis de su vacuna de ARN mensajero, con el objetivo de abastecer el mercado latinoamericano.

Según el acuerdo, el laboratorio brasileño (con sede en San Pablo) importará la droga desde las instalaciones de las empresas en Estados Unidos y se dedicará al proceso de llenado en viales y posterior distribución en América latina. Eurofarma comenzará a elaborar dosis terminadas en 2022. Mientras tanto, Pfizer y BioNTech ayudarán a facilitar la transferencia de tecnología, el desarrollo in situ y la instalación de equipos.

El CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo en un comunicado que la asociación con Eurofarma ayudará a proporcionar un acceso justo y equitativo -un reclamo de varios países y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- a la vacuna. También dijo que la compañía seguirá explorando oportunidades similares en el futuro.

06:00 El Gobierno danés anunció que el 10 de septiembre, tres semanas antes de lo previsto, eliminará las últimas restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus por el alto nivel de población vacunada y al considerar controlada la epidemia.

Dinamarca mantiene todavía limitaciones de aforo para grandes eventos, las discotecas cerradas y obliga a presentar en algunas circunstancias un "pasaporte Covid", que iba a desaparecer el 1 de octubre.

El anuncio está relacionado con la decisión del Gobierno socialdemócrata en minoría de no prolongar más allá del 10 de septiembre la categorización del coronavirus como enfermedad crítica para la sociedad, que había hecho posible introducir muchas restricciones y cuya eliminación reclamaban varios partidos de la oposición.

En Dinamarca se ha vacunado ya con la pauta completa a más del 70% de la población, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

05:30 Las autoridades de Nueva Zelanda mantendrán el confinamiento impuesto tras un brote de la variante delta del coronavirus que ya ha afectado a 347 personas, aunque relajará las restricciones en la mayor parte del país a partir de la semana que viene.

"Todavía se necesita precaución. (...) La variante Delta es definitivamente más infecciosa, y se mueve más rápido", ha advertido este viernes la primera ministra, Jacinda Ardern, en una comparecencia ante los medios recogida por el portal 'Newsroom'.

La parte norte del país, donde se concentran la gran mayoría de los casos, seguirá bajo un confinamiento severo mientras que en el resto del territorio se podrá salir a hacer compras esenciales y a trabajar, aunque la mayoría de negocios de cara al público seguirán cerrados.

JUEVES 26 AGOSTO

20:00 El Gobierno de Japón decidió hoy bloquear 1,63 millones de vacunas anticovid de la farmacéutica Moderna y producidas en España, como medida preventiva después de que se hallaran "sustancias anómalas" en algunos de los viales.

La decisión fue anunciada este jueves por el Ministerio de Sanidad nipón y por la farmacéutica local Takeda, a cargo de la distribución y venta de la vacuna de Moderna en el archipiélago, tras las anomalías detectadas en los envases de las vacunas por el personal a cargo de la inoculación.

Las 1,63 millones de dosis bloqueadas corresponden a tres lotes producidos en una planta afiliada a Moderna en España, según confirmó a Efe un portavoz del Ministerio de Salud.

Según informó en un comunicado Takeda, se habrían encontrado "sustancias anómalas" en algunos de los frascos pertenecientes a uno de los tres lotes bloqueados y empleados en centros de vacunación en Japón.

Ante el hallazgo, las autoridades niponas decidieron suspender por precaución el uso de los tres lotes producidos al mismo tiempo y en la misma planta española, y sin que por el momento se haya podido confirmar cuántos viales presentaban contaminación ni el riesgo que podrían representar para la salud.

"No se ha informado de ningún caso en el que haya habido efectos secundarios relacionados con eso", dijo en rueda de prensa el ministro portavoz del Ejecutivo, Katsunobu Kato.

18:30 Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia, registró 920 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que ya suma 577.565 fallecidos, en momentos en que la variante Delta continúa tomando fuerza en el país, informó este jueves el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass).

Desde que la pandemia llegó al gigante sudamericano, hace exactamente un año y medio, los contagios ya suman 20.676.561 casos con los 31.024 nuevos positivos notificados en la última jornada, según los datos divulgados por el foro que reúne a las 27 secretarías regionales de salud del país.

Las cifras continúan ubicando a Brasil como el segundo país del mundo con más muertes por Covid-19, detrás de Estados Unidos, y el tercero en cantidad de contagios, después del país norteamericano e India.

La variante Delta es responsable de 72% de los nuevos contagios en Río de Janeiro, lo que ha convertido a la ciudad en el epicentro en Brasil de esta cepa, según expertos.

Los alcances de la cepa india tienen en alerta roja a todo el estado, donde más de 60% de los casos son ocasionados por la Delta.

Las alarmas se han extendido a las regiones vecinas, como el estado de Minas Gerais, el segundo más poblado del país, donde esta variante ya ha sido identificada en la mayoría de los casos reportados en Belo Horizonte, su capital.

17:30 El ministro francés de Sanidad, Olivier Veran, se felicitó por haber evitado "lo peor" por culpa de la contagiosa variante Delta y puso como ejemplo la ocupación de las unidades de cuidados intensivos: tres veces menos en relación a los peaks de las otras tres oleadas.

"Con la Delta podríamos haber esperado lo peor, pero la saturación de los hospitales no ha sucedido. Los 2.200 pacientes en ucis son tres veces menos que durante la primera oleada. Esperamos una estabilización los próximos días", expuso Veran en una rueda de prensa.

En total, hay 11.000 ingresados en los hospitales por Covid-19, agregó el ministro, cifra que ya incluye a los pacientes de las ucis, apuntó el ministro.

No obstante, alertó de que la "cuarta oleada aún no se ha quedado detrás" y dijo que las muertes por Covid-19 son actualmente de personas no vacunadas. En Francia en torno al 63 % de la población tiene la pauta completa de la vacuna.

Si en la Francia metropolitana la tendencia se estabiliza, las Antillas francesas del Caribe, formadas por las islas de Guadalupe y la Martinica, están en una situación "grave", alertó Veran. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes alcanza en Guadalupe los 2.500 infectados, diez veces más que la media en la Francia continental.

17:00 Argentina reportó este jueves 6.847 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.161.926, mientras que los fallecimientos se elevaron a 111.117, tras ser notificadas 151 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un leve descenso respecto a los positivos reportados el miércoles último, cuando se registraron 6.994 nuevos casos.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron este jueves 1.694 casos, en la central provincia de Córdoba 934, en la de San Juan (noroeste) 920 y en la capital del país 333.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,8 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado del Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.952, por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

En las últimas dos semanas se registró una bajada del 36,8 % en el número de contagios y otro 19,9 % en el de fallecidos.

Por otra parte, para este jueves y viernes se distribuirán 901.040 vacunas de Moderna entre las 24 jurisdicciones de Argentina, dosis que representan la segunda parte de las 3.500.000 que fueron donadas por Estados Unidos.

15:00 Fedetur y agrupaciones regionales cuestionan la determinación del Ejecutivo de mantener cerradas las fronteras, y afirman que se trata de una decisión más bien política que sanitaria. Además, dicen que mantenerlas cerradas provoca pérdidas diarias por US$ 8 millones y representa un freno para la generación de empleos.

"El turismo receptivo representaba al año (previo al estallido y la pandemia) una parte importante del turismo nacional en cuanto a aporte a la economía, permitiendo ingresos por US$ 3.000 millones. Hoy, por cada día que Chile mantiene las fronteras cerradas a los extranjeros, el país y el rubro pierden US$ 8 millones", asegura Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

13:10 Todas las comunas de la Región Metropolitana avanzan a apertura inicial este sábado. Así lo anunció el Ministerio de Salud en el balance de este jueves, en el que además comunicó que Petorca, Santo Domingo, Papudo y Tucapel también pasan a fase 4. Sumado a esto, Pelarco pasa a Preparación.

🔵 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del sábado 28 de agosto a las 5:00 horas, todas las comunas de la Región Metropolitana avanzan a #Apertura.



Para más información, visita 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/TmEkEsqGVk — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 26, 2021

11:05 Luego de dos días dando cuenta de menos de 400 nuevos contagios de Covid-19, el Ministerio de Salud reportó 801 casos del virus, llegando a 1.635.958 las infecciones totales. La cartera lamentó el fallecimiento de 60 personas, con lo que los decesos se elevan a 36.778 a la fecha.

En las últimas 24 horas se realizaron 56.871 exámenes PCR, lo que implica que la tasa de positividad subió a 1,29% a nivel nacional, mientras que en la Región Metropolitana el indicador se elevó a 2%.

Jueves 26 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 801 casos nuevos

🔸 505 casos con síntomas

🔸 234 casos asintomáticos

🔸 62 sin notificar

🔸 1.635.958 casos totales

🔸 4.327 activos

🔸 1.592.707 recuperados

🔸 60 fallecidos registrados (36.778 en total) pic.twitter.com/W6XqrBs8Eh — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 26, 2021

07:00 El presidente de Colombia, Iván Duque anunció que el Gobierno ampliará la Emergencia Sanitaria por 90 días más, al tiempo que se fortalecerá la vacunación masiva, la reactivación segura y los protocolos de bioseguridad.

"Sobre esa materia voy a emitir un pronunciamiento, con el Ministro Fernando Ruiz. Yo creo que la condición de pandemia sigue existiendo a nivel mundial; todavía estamos lejos de ver superada la pandemia y, por lo tanto, nosotros vamos a extender la emergencia sanitaria por 90 días más", precisó el mandatario desde Seúl, Corea.

06:00 El Ministerio de Salud de Japón ha suspendido este jueves "como medida de precaución" el uso de 1,6 millones de vacunas de Moderna después de haber hallado en varios viales "materiales extraños". La cartera japonesa ha comunicado que se han confirmado sustancias extrañas desde el 16 de agosto en ocho sitios de vacunación y el socio japonés de Moderna, Takeda Pharmaceutical, ha instado a las instituciones a no usar ninguna dosis con anomalías.

La cartera japonesa ha comunicado que se han confirmado sustancias extrañas desde el 16 de agosto en ocho sitios de vacunación y el socio japonés de Moderna, Takeda Pharmaceutical, ha instado a las instituciones a no usar ninguna dosis con anomalías.

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO

18:30 El Ministerio de Salud de Brasil anunció este miércoles que a partir del 15 de septiembre comenzará a distribuir vacunas para ser aplicadas en tercera dosis, inicialmente, para la población mayor de 70 años con más de seis meses de haber culminado su ciclo de inmunización.

Además de las "dosis de refuerzo", que luego serán aplicadas a todas las personas con más de 28 días de su ciclo de inmunización completo, la medida contempla también "reducir el intervalo entre las dosis de Pfizer y AstraZeneca", que pasará de las actuales 12 semanas entre la primera y segunda dosis para 8 semanas.

"La inmunización deberá ser realizada, preferentemente, con una tercera dosis de Pfizer o, de manera alternativa, con una vacuna de vector viral de Janssen o de AstraZeneca", detalló el Ministerio de Salud en un comunicado.

La decisión, según la nota oficial, fue tomada en conjunto con el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) de los 27 estados del país y la Cámara Técnica Asesora de Inmunización Covid-19 de la propia cartera ministerial.

17:00 Argentina reportó este miércoles 6.994 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.155.079, mientras que los fallecimientos se elevaron a 110.966, tras ser notificadas 161 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un descenso respecto a los positivos reportados el martes último, cuando se registraron 8.119 nuevos casos.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron este miércoles 1.929 casos, en la central provincia de Córdoba 984, en la de Tucumán (norte) 698 y en la capital del país 419.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,8 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 3.087, por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

Hasta el momento, en el país suramericano se han realizado 21,6 millones de test para detectar el virus, de los cuales 108.061 se realizaron en esta jornada.

16:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que China está avanzando con sus propias investigaciones sobre el origen del coronavirus causante de Covid-19 y negó que haya demora en los estudios que se necesitan para determinar cómo se inició la pandemia, a pesar de la reiterada negativa de China a permitir que misiones internacionales participen en esta tarea dentro del país.

Los científicos que participaron por encargo de la OMS en una misión que visitó Wuhan entre enero y febrero para analizar el origen del SARS-CoV-2 han publicado un artículo en la revista científica Nature advirtiendo que la investigación está estancada y que la ventana de oportunidad para realizar algunos estudios clave "se está cerrando rápidamente".

Han señalado que más demoras harán que se vuelva muy difícil -desde el punto de vista biológico- realizar ciertas investigaciones que son cruciales.

En una conferencia de prensa en Ginebra, los responsable de la lucha contra el Covid-19 en la OMS ignoraron esta advertencia, aseguraron que "no hay demoras" y dijeron que confían en la capacidad de los científicos chinos para avanzar en las investigaciones.

"Hay estudios que se están haciendo en China y en otros países, y desde que el equipo internacional ha vuelto se han publicado muchos estudios", dijo la responsable de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove.

11:10 Menos de 400 contagios diarios volvió a reportar el Ministerio de Salud este miércoles, al dar cuenta de 392 casos en las últimas 24 horas. La autoridad sanitaria dio cuenta de 17 fallecidos en el mismo período, con lo que los decesos subieron a 36.718 a la fecha.

Ayer se realizaron 31.128 exámenes PCR, lo que implicó que la tasa de positividad a nivel país bajara del 1% por primera vez en toda la pandemia. El indicador llegó a 0,98% a nivel nacional en las últimas 24 horas, mientras que en la Región Metropolitana volvió a descender a 1%.

Miércoles 25 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 392 casos nuevos

🔸 279 casos con síntomas

🔸 85 casos asintomáticos

🔸 28 sin notificar

🔸 1.635.173 casos totales

🔸 4.115 activos

🔸 1.592.238 recuperados

🔸 17 fallecidos registrados (36.718 en total) pic.twitter.com/asS4U9BIFp — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 25, 2021

07:00 La protección contra el Covid-19 que ofrecen dos dosis de las vacunas Pfizer BioNTech y Oxford AstraZeneca comienza a desaparecer en seis meses, lo que subraya la necesidad de inyecciones de refuerzo, según investigadores en Gran Bretaña.

Después de cinco a seis meses, la efectividad de la pauta de Pfizer para prevenir la infección por Covid-19 en el mes posterior a la segunda dosis cayó del 88% al 74%, mostró un análisis de los datos recopilados en el estudio ZOE COVID de Gran Bretaña.

Para la vacuna AstraZeneca, la efectividad cayó del 77% al 67% después de cuatro a cinco meses.

El estudio se basó en datos de más de un millón de usuarios de la aplicación, comparando las infecciones autoinformadas en participantes vacunados con casos en un grupo de control no vacunado.

Se necesitan más datos en las personas más jóvenes porque los participantes que recibieron sus inyecciones hasta hace seis meses tendían a ser ancianos, ya que se dio prioridad a ese grupo de edad cuando se aprobaron las inyecciones por primera vez, dijeron los autores del estudio.

ZOE Ltd se fundó hace tres años para ofrecer asesoramiento nutricional personalizado basado en kits de prueba. La aplicación ZOE COVID Symptom Study de la compañía es una iniciativa sin fines de lucro en colaboración con King's College London y financiada por el Departamento de Salud y Asistencia Social.

En el peor de los casos futuros, la protección podría caer por debajo del 50% para las personas mayores y los trabajadores de la salud en el invierno, dijo Tim Spector, cofundador de ZOE Ltd e investigador principal del estudio.

"Está enfocando esta necesidad de acción. No podemos quedarnos sentados y ver cómo la protección disminuye lentamente mientras los casos aún son altos y la probabilidad de infección también es alta", dijo Spector a la televisión de la BBC.

06:30 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este martes un informe clasificado de la Inteligencia estadounidense no concluyente sobre el origen del Covid-19, ya que no determina si el virus saltó de un animal a un humano o salió de un laboratorio en China.

Así lo han confirmado dos funcionarios familiarizados con el asunto al medio estadounidense 'The Washington Post', al que han indicado que la Inteligencia busca desclasificar partes del informe para divulgarlos públicamente.

Biden encargó en mayo a las agencias estadounidenses que llevasen a cabo, en un plazo de 90 días, un informe que acercase a una "conclusión definitiva" sobre el origen del Covid-19, si bien no se ha llegado a un consenso al respecto pese a la búsqueda de nuevas pistas y datos.

MARTES 24 DE AGOSTO

19:00 Argentina reportó este martes 8.119 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.148.085, mientras que los fallecimientos se elevaron a 110.806, tras ser notificadas 198 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras continúan en ascenso respecto a los positivos reportados el lunes pasado, cuando se registraron 6.135 nuevos casos.

Argentina registró un récord diario de contagios el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 casos, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 22 de junio, con 792 fallecimientos.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron este martes 2.026 casos, en la central provincia de Córdoba 1.367, en la de San Juan (noroeste) 979 y en la capital del país 416.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,8 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en jornada de 3.173, por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

18:00 Brasil registró 894 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el país ya suma 575.742 víctimas fatales por la pandemia, mientras que los contagios superaron los 20,6 millones, informó este martes el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud, el gigante suramericano ya suma 20.614.866 casos confirmados con el virus, tras ser notificados 30.872 nuevos positivos en la última jornada.

Las cifras, aunque todavía altas, siguen a la baja en el gigante latinoamericano. El promedio de fallecidos en la última semana se ubicó hoy, por cuarto día consecutivo, por debajo de las 800 víctimas por día, mientras que la media de casos por covid ya lleva 10 días bajo los 30.000 contagios diarios.

Según los datos del Ministerio, el promedio de muertes en la última semana se ubicó este martes en las 735 víctimas diarias, un número que no se veía desde comienzos de enero, mientras que la media de infecciones por covid cayó a los 28.383 diarias, una cifra vista por última vez en noviembre del año pasado.

Brasil, con sus 212 millones de habitantes, es uno de los países más azotados por la pandemia del coronavirus, pero desde abril ha visto caer las cifras, gracias a los avances en la campaña de vacunación.

15:30 Estados Unidos podría tener el Covid-19 bajo control a principios del próximo año si aumentan las vacunaciones, dijo el martes el doctor Anthony Fauci, un día después de que Pfizer obtuvo la aprobación completa de la FDA, con más aprobaciones potenciales en camino en las próximas semanas.

Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo en varias entrevistas de televisión que la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la vacuna Pfizer-BioNTech allana el camino para que más personas se vacunen, junto al posible visto bueno a Moderna y Johnson & Johnson en las próximas semanas y las dosis para niños pequeños posiblemente el cuarto trimestre.

"Si logramos la abrumadora mayoría de esos 80 a 90 millones de personas que aún no han sido vacunadas, que se han mostrado reacias a vacunarse o no han tenido la oportunidad, creo que podemos ver la luz al final del túnel", dijo al programa 'Today' de NBC. "Podemos darle la vuelta a esto", afirmó a MSNBC.

Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a MSNBC que espera que Moderna y Johnson & Johnson obtengan la aprobación completa de la FDA "relativamente pronto", posiblemente en un plazo de algunas semanas a un mes.

13:30 China agregó solo un caso local confirmado en la provincia central de Henan, después de cero casos nuevos en el país un día antes, que contiene uno de los peores brotes en la nación desde que apareció el virus por primera vez en 2019.

Un mes de medidas parece haber puesto fin al último auge, pero la pregunta sigue siendo cuánto tiempo la segunda economía más grande del mundo puede mantenerse alejada del virus dada la propagación de la variante Delta infecciosa en el extranjero. La ciudad oriental de Yangzhou, que fue la más afectada por el último brote, así como la provincia de Jiangsu, ya no tienen casos críticos, según declaraciones del gobierno local .

Hong Kong permitirá que los trabajadores domésticos de Filipinas e Indonesia regresen por fases, ya que la ciudad reconocerá los registros de vacunación de otros países, dijo la directora ejecutiva Carrie Lam. En otro desarrollo, Hong Kong prohibió los vuelos de pasajeros desde Dubai y Bangkok operados por Emirates del 24 de agosto al 6 de septiembre después de que cinco personas en un vuelo dieron positivo.

12:00 Anthony Fauci dijo que una tercera dosis de vacuna de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna podría conducir a niveles duraderos de protección contra el virus. Hablando en MSNBC, dijo que "es totalmente concebible" que una tercera dosis "muy bien pueda permitir un período de protección bastante prolongado". Añadió que esto significa que es posible que las inyecciones de refuerzo no sean necesarias "indefinidamente".

11:00 En un nuevo balance sobre los casos de Covid-19 en nuestro país, el Minsal anunció 387 casos, sumando en total 1.634.774 desde el inicio de la pandemia. Desde abril de 2020 no se registraban cifras similares.

Además, el Ministerio lamentó el fallecimiento de 13 personas, alcanzando hasta la fecha 36.701 decesos. En las últimas 24 horas fueron realizados 25.882 exámenes PCR, registrando una positividad a nivel nacional de un 1,32% y en la Región Metropolitana de un 2%.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Martes 24 de agosto



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/FV4nlwfjpw — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 24, 2021

08:00 Los Juegos Paralímpicos se inauguran en Tokio este martes rodeados de inquietud debido a la ola de contagios récord que afecta a Japón y que obliga a celebrar el evento entre amplias restricciones como ya sucedió con los JJOO.

La ceremonia de apertura de los Paralímpicos se celebra hoy en el Estadio Olímpico de Tokio, más de dos semanas después del cierre de los Juegos Olímpicos y mientras la capital continúa bajo emergencia sanitaria, al igual que las otras principales regiones del país, ante la continuada propagación del virus.

Los de Tokio serán los Paralímpicos con mayor participación de atletas hasta la fecha, unos 4.400 deportistas provenientes de 162 países, aunque se verán deslucidos por la ausencia de público y el estricto protocolo sanitario puesto en marcha para prevenir contagios.

07:00 El Ministerio de Sanidad de Israel ha informado este martes de casi 9.900 nuevos casos de Covid-19, un balance diario sin precedentes desde el mes de enero y que sitúa al país ya por encima del millón de positivos desde el inicio de la pandemia, tras el rápido avance de la variante Delta.

En concreto, Israel tiene en su recuento oficial 1.005.511 casos de Covid-19, 9.831 más que el lunes. Las autoridades estiman que hay más de 72.000 casos activos tras un nuevo repunte en las últimas 24 horas.

El Gobierno que encabeza Naftali Bennett ha anunciado en las últimas semanas nuevas medidas para contener los contagios, entre ellas la obligatoriedad de presentar el 'pasaporte Covid' para acceder a ciertos lugares. El Ejecutivo aspira a evitar un nuevo confinamiento --sería el cuarto-- por el temor a sus efectos económicos colaterales. (Europa Press)

04:00 Las autoridades francesas de sanidad recomendaron este martes la inoculación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a ancianos y personas con enfermedades que les hacen especialmente frágiles.

La tercera dosis debe ser de vacunas del tipo ARN mensajero para personas de 65 años o más, además de para aquellas que presenten comorbilidades que aumenten el riesgo de sufrir una forma grave de covid-19, señaló la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) en un comunicado.

Esta nueva dosis deberá administrarse una vez que hayan pasado al menos seis meses desde la conclusión de la pauta de vacunación completa.

La decisión de la HAS es la respuesta a la consulta que le había solicitado el Ministerio de Sanidad, después de que el Gobierno hubiera planteado en julio la hipótesis de una tercera dosis.

LUNES 23 DE AGOSTO

17:00 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le pedirá al ministro de Salud, Marcelo Queiroga, que fije una fecha para acabar con el uso de las mascarillas como una de las medidas aplicadas para reducir la transmisión del Covid-19 en el país.

Aunque resulte insólito, las mascarillas se han convertido en un tema político en Brasil, con Bolsonaro quejándose por su uso y negándose con frecuencia a usarlo en público pese a la obligación legal de hacerlo.

Bolsonaro relató que encargó un estudio sobre los barbijos con el objetivo de recomendar el fin de su uso generalizado, confirmó que hoy se reunirá con Queiroga y dijo que durante la jornada podría hacerse un anuncio al respecto.

En una entrevista radiofónica, el presidente argumentó que, dado que gran parte de la población ya está vacunada o se ha contagiado el coronavirus, las mascarillas no son necesarias.

Sin embargo, los epidemiólogos afirman que es demasiado pronto para tomar esa medida, especialmente debido al aumento de la variante Delta en Brasil. Aunque casi el 60% de la población recibió la primera dosis, sólo el 25% está totalmente vacunado.

14:00 El presidente Joe Biden dijo que la aprobación total de la vacuna Pfizer Inc. y BioNTech SE Covid-19 debería despejar el camino para que las empresas impongan requisitos de vacunas para los empleados.

"Hago un llamado a más empresas del sector privado para que aumenten los requisitos de vacunas que llegarán a millones de personas más", dijo Biden el lunes en la Casa Blanca.

Biden habló después de que la Administración de Drogas y Alimentos de los EEUU otorgara la aprobación para la vacuna entre las personas de 16 años o más, después de permitir anteriormente que las inyecciones se administraran bajo autorización de emergencia. Es la primera vacuna aprobada por los reguladores estadounidenses.

Biden había estado expresando públicamente su esperanza de una aprobación, que cree que aliviará las dudas sobre la vacuna y al mismo tiempo dará una base más sólida para que las empresas, las escuelas y las agencias gubernamentales requieran la vacuna. Ya el lunes, el Pentágono dijo que pronto requeriría que todos los miembros del servicio fueran vacunados.

Una ola de nuevos casos ha surgido en los EEUU durante el verano, impulsada por la variante Delta más contagiosa. El aumento de casos ha provocado preocupación por la recuperación económica de Estados Unidos y ha llevado a la Casa Blanca a ampliar sus esfuerzos para persuadir a los no vacunados de que se vacunen.

12:00 Tras el nuevo balance del Minsal, las autoridades informaron respecto al "Plan 18 Seguro Parte por Casa "que se aplicará para las Fiestas Patrias durante los feriados irrenunciables del 17, 18 y 19 de septiembre pero partirá desde el 16 de septiembre.

EL plan consistirá en:

Se mantienen los aforos iguales en los hogares

Se mantiene pase de movilidad

Se mantiene medidas de autocuidado

El toque de queda se mantiene

No habrá cordones sanitarios.

Plan Paso a Paso se mantiene en las comunas

Cambia el aforo en los espacios abiertos y para las fondas, ramadas y celebraciones:

Comunas en 1 y 2 las fondas y celebraciones en espacios abiertos quedan prohibidas En las que estén en fase 3 y 4 los aforos serán: Espacio abierto de 100 personas o 300 si todos tienen pase de movilidad, espacio cerrado de 50 personas en total y de 100 si todos tienen pase de movilidad.

Respecto al Plan Paso a Paso la comuna que pasa a Transición es Puerto Octay.

Pasan a Apertura Inicial San Pedro Atacama, Loncoche, Toltén, Cunco, Curarrehue, Hualaihué, Algarrobo, Lanco, San Antonio, Quintero, Uraquehue, Paillaco, Toltén, Loncoche, Los Lagos, Corral y Valdivia. Asímismo pasa a Preparación Navidad, Penco, Caldera y Andacollo.

La Región Metropolitana se mantiene por cuarta semana sin ningún cambio.

Los cambios en el toque de queda que iniciará desde las 00 horas será en la región de Arica y Parinacota.

La apertura de las fronteras internacionales se mantienen según el decreto hasta el 31 de agosto pero desde 01 de septiembre disminuirá a 7 días la cuarentena en residencias sanitaria o domicilio al ingresar al país.

11:00 En un nuevo balance sobre los casos de Covid-19 en el país, el Ministerio de Salud anunció este lunes 591 contagios, alcanzando 1.634.394 los casos totales desde el inicio de la pandemia. La autoridad también lamentó el fallecimiento de 38 personas, llegando a 36.688 los decesos totales.

El Minsal agregó que en las últimas 24 horas se realizaron 48.757 exámenes PCR, disminuyendo a un 1,11% la positividad a nivel país y manteniéndose en un 2% en la Región Metropolitana.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Lunes 23 de agosto



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/9tQzBznP9R — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 23, 2021

07:00 La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este lunes la extensión hasta el viernes del confinamiento impuesto tras el último brote de casos de Covid-19.

Según Ardern, la ampliación permitirá a las autoridades recopilar más datos sobre cómo frenar la expansión del brote. La decisión se revisará el viernes y una eventual extensión dependerá de cuántos casos de la enfermedad se confirmen en los próximos días.

El brote se detectó inicialmente en Auckland, pero se ha extendido a Wellington. El Gobierno de Jacinda Ardern respondió con un confinamiento nacional de tres días que, en el caso de Auckland, iba a ser de siete. Posteriormente, la mandataria anunció una ampliación, hasta este martes. En el caso de Auckland, los movimientos no esenciales estarán limitados hasta finales de agosto.

DOMINGO 22 DE AGOSTO

18:00 Una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 mejoró significativamente la protección frente a la infección y enfermedades serias entre personas de 60 años de edad y mayores en Israel, comparado con quienes recibieron dos dosis, mostraron este domingo las conclusiones publicadas por el Ministerio de Salud de ese país.

Los datos fueron presentados en un encuentro de un panel ministerial de expertos en vacunas el jueves, y descargados a su sitio web el domingo, aunque los detalles completos del estudio no fueron divulgados.

Las conclusiones estuvieron en línea con unas estadísticas reportadas por separado la semana pasada por Maccabi, un proveedor de servicios de salud israelí que forma parte de varias organizaciones que están suministrando vacunas de refuerzo para tratar de frenar la variante Delta del coronavirus.

Desglosando estadísticas del Instituto Gertner de Israel y el Instituto KI, funcionarios del ministerio dijeron que entre las personas de 60 años y más, la protección de la infección ofrecida a partir de 10 días después de una tercera dosis era cuatro veces más alta que después de dos dosis.

Una tercera dosis para los mayores de 60 años ofrecía una protección cinco a 6 veces mayor después de 10 días con respecto a enfermedades serias y hospitalización.

Ese grupo etario es particularmente vulnerable el Covid-19 y en Israel fue el primero en ser inoculado cuando comenzó el impulso de la vacunación a fines de diciembre.

En semanas recientes, el ministerio de salud ha dicho que la inmunidad ha disminuido con el paso del tiempo para los mayores y también los más jóvenes. La mayoría de los vacunados que se enfermaron seriamente en Israel eran mayores de 60 años y tenían condiciones de salud subyacentes.

11:00 El Ministerio de Salud reportó 679 nuevos casos de coronavirus. 429 presentaron síntomas y 168 casos fueron asintomáticos. De esta forma los casos totales suben a 1.633.816, de los cuales 4.853 se mantienen activos.

Los contagios fueron detectados con 52.718 exámenes PCR en las últimas 24 horas, registrando una positividad país de 1,11% y de 1% en la Región Metropolitana.

El Minsal informó el lamentable fallecimiento de 45 personas, lo que suma un total de 36.650 muertes en lo que va de la pandemia.

SÁBADO 21 DE AGOSTO

11:00 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se registraron 698 nuevos casos de coronavirus. De esta forma los casos totales suben a 1.589.484, de los cuales 5.024 se mantienen activos.

Estas cifras se dan con 54.422 exámenes PCR realizados, por lo que la tasa de positividad a nivel nacional llega a 1,12% y en la Región Metropolitana queda en 2%.

Además, se lamenta el fallecimiento de 39 personas asociadas al virus, por lo que la cifra total de decesos llega a 36.605.

VIERNES 20 DE AGOSTO

18:00 Japón ha registrado 25.876 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, en lo que es el tercer día consecutivo de máximos de contagios a menos de una semana del inicio de los Juegos Paralímpicos.

En Tokio han sido detectados 5.405 casos y en Osaka, 2.586, que es una nueva cifra máxima para esta prefectura. De hecho, quince de las 47 prefecturas del país han registrado durante las últimas 24 horas el más alto nivel de la infección.

Desde el comienzo de la pandemia el total de contagios en Japón es de 1.258.327 personas, de las cuales 1.816 se encuentran en estado grave o crítico, y 15.591 personas han fallecido.

El director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, Norio Ohmagari, ha avisado de que "si los nuevos casos continúan aumentando a este ritmo, Tokio se encontrará en una situación en la que se perderán vidas que podrían haberse salvado".

La gobernadora de la prefectura, Yuriko Koike, no se ha andado con rodeos. "No es exagerado decir que Tokio se enfrenta a su mayor crisis. La situación actual es como un desastre natural. No hay momento más importante que ahora", ha indicado.

La situación de los hospitales de las grandes ciudades está al límite. En Okinawa, por ejemplo, esta semana se agotaron las camas destinadas para los pacientes graves.

Debido al empeoramiento de la situación epidemiológica, desde este 20 de agosto se ha declarado la emergencia en las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kioto, Hyogo y Fukuoka, donde antes regían unas medidas más suaves de lucha contra el Covid-19. El nuevo régimen se mantendrá hasta el 12 de septiembre.

También se ha prorrogado hasta ese día el estado de emergencia en Tokio y en las prefecturas de Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa y Osaka.

17:00 Brasil registró en las últimas 24 horas 979 muertes asociadas al coronavirus y 36.315 nuevos casos, quedando al borde de los 20,5 millones de contagios acumulados y 572.641 muertes, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Salud.

El más reciente boletín epidemiológico oficial indicó que se han recuperado 19.393.047 pacientes del nuevo coronavirus, lo que supone el 94,6 % del total de infectados.

Otros 572.641 pacientes se encuentran en acompañamiento médico en hospitales o en sus residencias después de haber dado positivo en las pruebas clínicas.

En Brasil se han aplicado 172,9 millones de vacunas, con 119,9 millones suministradas en primera dosis y 52,9 millones en segunda o única.

15:00 La subsecretaria de Salud, Paula Daza anunció este viernes que abrirá "prontamente" las fronteras a los turistas, cerradas desde el pasado abril, ante la continúa mejoría de la pandemia y el exitoso proceso de vacunación, gracias al cual casi el 84 % de la población objetivo ha recibido ya la pauta completa.

"Vamos a dar a conocer prontamente cómo iremos avanzando en el tema de las fronteras, pero queremos hacerlo paulatinamente, porque no queremos perder esta buena situación epidemiológica que tenemos", dijo la subsecretaria de Salud Pública.

El cierre de fronteras, criticado por el sector turístico, fue total hasta el pasado 26 de julio, cuando el país empezó a permitir los viajes de nacionales y residentes extranjeros con la pauta de vacunación completa.

Actualmente, tanto turistas como no vacunados tienen prohibido salir o entrar a Chile, salvo que consigan un permiso excepcional para residir de manera permanente en el exterior, realizar labores fundamentales para el país, labores humanitarias o gestiones esenciales para su salud.

El protocolo establece que cualquiera que entre a Chile debe hacerlo con un PCR negativo, someterse a otro test en el aeropuerto y cumplir 10 días de cuarentena obligatoria en su domicilio o en una residencia sanitaria.

AHORA - Ministra (s) de Salud, @pdazan hace balance con la llegada de nuevo cargamento de vacunas Sinovac https://t.co/Ev1b8xXgLr — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 20, 2021

12:00 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 763 casos nuevos de Covid-19, llegando a 1.632.441 las infecciones totales. La autoridad lamentó el fallecimiento de 42 personas, lo que eleva a 36.566 los decesos totales.

El Minsal señaló que en las últimas 24 horas se realizaron 55.028 exámenes PCR, lo que implica que la positividad a nivel país cae a 1,23 %, mientras que en la Región Metropolitana el indicador sigue en 2%.

Viernes 20 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 763 casos nuevos

🔸 514 casos con síntomas

🔸 203 casos asintomáticos

🔸 46 sin notificar

🔸 1.632.441 casos totales

🔸 5.324 activos

🔸 1.588.536 recuperados

🔸 42 fallecidos registrados (36.566 en total) pic.twitter.com/jJoDatCVD7 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 20, 2021

09:00 Toronto-Dominion Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce y Bank of Montreal se unieron a otras firmas financieras importantes para exigir que el personal esté completamente vacunado contra Covid-19 antes de regresar a la oficina.

Se pedirá a todos los empleados del TD con sede en Toronto que registren su estado de vacunación antes del 30 de septiembre, según un memorando enviado al personal el viernes. A partir del 1 de noviembre, se requerirá la vacunación completa de los empleados de TD que trabajen en todas las ubicaciones de la compañía a nivel mundial, dijo un portavoz.

07:00 El Instituto Robert Koch (RKI) de virología dio oficialmente por comenzada la cuarta ola de la pandemia en Alemania, donde la incidencia acumulada en siete días se sitúa en 48,8 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes, frente a 44,2, ayer y 30,1 hace una semana.

El RKI precisa en su informe semanal que el descenso de la incidencia observado entre finales de abril y finales de junio ha parado y que los contagios vuelven a subir desde principios de julio y "crecen notablemente más pronto y con mayor rapidez que el año pasado, cuando sólo en octubre se alcanzaron incidencias comparables".

Asimismo, el porcentaje de pruebas con resultado positivo de los test PCR realizados en los laboratorios sigue aumentando y entre el 9 y el 15 de agosto ascendía al 6%, frente al 4% la semana anterior.

Los grupos de edad jóvenes son los más afectados por los contagios y donde los porcentajes de positivos son con diferencia los más elevados.

"Esto muestra claramente el inicio de la cuarta ola, que está ganando ritmo sobre todo por las infecciones en la población adulta joven", afirma el RKI. También la cifra de hospitalizados con Covid-19 está volviendo a aumentar y la mayoría de casos son en la franja de edad entre los 35 y los 59 años.

La variante Delta, predominante en el país, es responsable de hasta el 99% de los contagios, mientras el resto de casos es atribuible a la variante Alfa. (EFE)

JUEVES 19 DE AGOSTO

16:00 El Ministerio de Salud argentino notificó este miércoles 9.764 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.106.207, mientras que los fallecimientos se elevaron a 109.652, tras ser reportadas 247 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras presentan un descenso en comparación con los casos positivos registrados este martes, cuando se comunicaron 8.172 infecciones.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, al reportarse 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 22 de junio, con 792 fallecimientos.

14:00 International Business Machines está cerrando temporalmente sus oficinas en la ciudad de Nueva York en medio de un aumento de los casos de Covid-19, pero la compañía no llegó a retrasar los planes para reabrir otras ubicaciones en Estados Unidos para septiembre.

Los empleados fueron notificados el miércoles que las oficinas de la ciudad de Nueva York estarán abiertas solo para el personal esencial, dijo una portavoz de IBM en un comunicado, citando "condiciones clínicas actuales" que "no cumplen con los protocolos de salud y seguridad de IBM".

La decisión de IBM se produce cuando la variante Delta impulsa a las empresas a reevaluar los planes de regreso al trabajo a medida que aumentan las infecciones en todo el país. Nueva York informó el jueves 5,138 nuevos casos de virus y dijo que el número de pacientes hospitalizados por la enfermedad aumentó de 49 a 1,937.

"Desde el comienzo de la pandemia, IBM ha seguido un conjunto de protocolos en todas nuestras ubicaciones a nivel mundial que incluyen pautas del gobierno local, condiciones clínicas y de salud locales, y el bienestar de los empleados para determinar un regreso seguro al lugar de trabajo", dijo la portavoz. . La política actual de IBM requiere máscaras en las oficinas, independientemente del estado de vacunación.

13:10 Tal como cada jueves el Gobierno dio a conocer cambios en el plan paso a paso, los que una vez más no incluyeron avances en la Región Metropolitana. Este sábado pasan a preparación las comunas de: Contulmo, Futrono y Palena, mientras que el mismo día siguen a apertura inicial: La Ligua, Limache, Cañete y Galvarino.

Desde la otra vereda, también el sábado retocede a preparación la comuna de Longaví, mientras que Florida vuelve a transición.

🔵 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del sábado 21 de agosto a las 5:00 horas, avanzan a #Apertura: La Ligua, Limache, Cañete y Galvarino.



Más info en 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/0chLULJuBM — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 19, 2021

11:10 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 899 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.631.689 las infecciones totales. La cartera dio cuenta de 68 fallecidos por complicaciones asociadas al virus, lo que implica que los decesos suman 36.524 a la fecha.

El Minsal realizó 61.616 exámenes PCR en las últimas 24 horas, con lo que la tasa de positividad bajó levemente a nivel país, a 1,32%, mientras que en la Región Metropolitana el indicador sigue estando en 2%.

Jueves 19 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 899 casos nuevos

🔸 584 casos con síntomas

🔸 263 casos asintomáticos

🔸 52 sin notificar

🔸 1.631.689 casos totales

🔸 4.933 activos

🔸 1.588.236 recuperados

🔸 68 fallecidos registrados (36.524 en total) pic.twitter.com/AlPUa23KHX — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 19, 2021

08:00 Si bien la pauta completa de la vacuna de Pfizer/BioNTech es inicialmente más efectiva contra el covid provocado por la variante Delta que la del preparado de AstraZeneca/Oxford, la eficacia de la primera decae más rápidamente.

Así, la eficacia de la vacuna Pfizer contra la infección sintomática casi se redujo a la mitad después de cuatro meses y las personas vacunadas infectadas con la variante Delta más infecciosa tenían cargas virales tan altas como las no vacunadas, según una investigación preliminar, liderada por expertos de la Universidad de Oxford.

Este es el primer estudio que sugiere que la eficacia de la inyección de Pfizer puede estar disminuyendo más rápido que la de AstraZeneca, y que la baja de la eficacia de la vacuna puede deberse a la disminución de la inmunidad, lo que respalda el argumento a favor de una tercera inyección.

De hecho, los investigadores apuntan que sus conclusiones pueden servir para asesorar al Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI, en sus siglas inglesas), que debe decidir si recomienda la administración de una tercera dosis de refuerzo el próximo otoño, decisión que tomará la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la semana que viene.

Los científicos de Oxford muestran que la eficacia de la vacuna disminuye a medida que la variante Delta pasaba a ser dominante en Reino Unido en mayo. "Si bien la inyección de Pfizer fue más efectiva al principio, entre cuatro y cinco meses después de la segunda dosis su eficacia fue aproximadamente la misma que la vacuna de AstraZeneca, ya que la protección ofrecida por este último apenas ha cambiado", señala la investigación de la que se hace eco Financial Times.

07:00 Facebook Inc lanzó este jueves una prueba de una nueva aplicación de trabajo remoto en realidad virtual, en la que los usuarios de los auriculares Oculus Quest 2 de la compañía pueden celebrar reuniones como versiones avatar de ellos mismos.

La prueba beta de la aplicación Horizon Workrooms de Facebook se produce mientras muchas empresas siguen trabajando desde casa después de que la pandemia de Covid-19 cerró los espacios de trabajo físicos y una nueva variante se está extendiendo por todo el mundo.

Facebook ve su último lanzamiento como un primer paso hacia la construcción del "metaverso" futurista que su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha promocionado en las últimas semanas.

La red social más grande del mundo ha invertido mucho en realidad virtual y aumentada, desarrollando hardware como sus auriculares Oculus VR, trabajando en gafas y tecnologías de pulsera y comprando varios estudios de juegos de realidad virtual, como BigBox VR.

Ganar dominio en este espacio, que Facebook apuesta a que será la próxima gran plataforma informática, le permitirá depender menos en el futuro de otros fabricantes de hardware, como Apple Inc, dijo la compañía.

El vicepresidente de Facebook de su grupo Reality Labs, Andrew "Boz" Bosworth, dijo que la nueva aplicación Workrooms da "una buena idea" de cómo visualiza la compañía los elementos del metaverso.

"Este es uno de esos pasos fundamentales en esa dirección", dijo Bosworth a los periodistas durante una conferencia de prensa en realidad virtual.

El término "metaverso", acuñado en la novela distópica de 1992 "Snow Crash", se utiliza para describir espacios compartidos inmersivos a los que se accede a través de diferentes plataformas donde convergen lo físico y lo digital. Zuckerberg lo ha descrito como una "Internet incorporada".

06:00 Un estudio ha demostrado que las vacunas contra el Covid-19 reducen hasta un 90% las infecciones, los ingresos y la mortalidad en usuarios y profesionales de residencias y en sanitarios de Cataluña.

El informe, del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el Centro de Estadística en Medicina de la Universidad de Oxford, y publicado en el British Medical Journal (BMJ), ha empleado datos sobre la atención primaria, hospitalaria, de vacunaciones y de laboratorio de Cataluña y los científicos creen que será útil para comprender los beneficios de la vacuna más allá de los ensayos controlados aleatorios en poblaciones poco representadas hasta el momento, informa Efe.

Tal y como ha informado el Departamento de Salud, del que forma parte el ICS, el estudio incluyó casi 30.000 usuarios de residencias de ancianos "altamente vulnerables", que estaban poco representados en ensayos clínicos anteriores.

También se estudió durante medio año a más de 26.000 profesionales de estas residencias y a más de 60.000 trabajadores sanitarios, en los que se detectaron grandes reducciones en las infecciones, comparables a las observadas en las personas mayores que viven en estos centros.

05:00 Las autoridades sanitarias de Australia han notificado este jueves más de 750 nuevos casos de Covid-19, un balance diario sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que deriva en gran medida de los récords que acumula Nueva Gales del Sur, donde se ubica la ciudad de Sídney.

En este estado se han confirmado 681 positivos adicionales. La responsable del Gobierno local, Gladys Berejiklian, ha informado del fallecimiento de un enfermo de más de 80 años, lo que eleva a 117 las víctimas mortales del virus en Nueva Gales del Sur desde que estalló la crisis sanitaria.

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO

18:30 Científicos británicos investigarán la posibilidad de combinar las vacunas de la gripe y el Covid en una sola inyección, a fin de agilizar los futuros programas de inmunización, adelantó el director del Centro de Fabricación e Innovación de Vacunas (VMIC, en inglés), Matthew Duchars.

El centro, fundado por varias universidades del Reino Unido y que cuenta con 215 millones de libras de financiación pública (US$ 295 millones), fue anunciado por el Gobierno en 2018, aunque su construcción se aceleró a raíz de la pandemia e iniciará su actividad en los próximos meses.

Combinar las vacunas del Covid y la gripe podría ahorrar "mucho tiempo", dijo Duchards al diario "The Telegraph". "Sería mucho más práctico hacer solo un pinchazo, así que esa será uno de los aspectos que nosotros y los productores (de vacunas) vamos a estudiar", agregó.

"Pongamos por caso que necesitamos inocular una vacuna anual, y la gente necesita una inyección para la gripe, una para el Covid y otra para alguna otra cosa. Si las puedes poner todas en una, obviamente es mejor", dijo Duchards.

El responsable del VMIC indicó que el centro biotecnológico, en el que participan la Universidad de Oxford, el Imperial College London y la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, estará en disposición de producir unos 70 millones de dosis de vacunas en un periodo de entre cuatro y cinco meses, una vez esté operativo.

Duchards apuntó que el Reino Unido ya tiene asegurado el suministro de vacunas para 2021, por lo que la producción que salga del nuevo centro de fabricación no será necesaria hasta el próximo año.

17:00 México superó este miércoles los 250.000 decesos confirmados por el Cvid-19, en plena tercera ola de la pandemia, con lo que se mantuvo como el cuarto país del mundo con más muertes por Covid-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias confirmaron 940 fallecimientos, la cifra más alta durante la tercera ola en el país, para llegar a los 250.469

México, que ahora vive un tercer repunte y avanza en su plan de vacunación, reportó su primera muerte por coronavirus el 18 de marzo de 2020 y casi un año después, el 25 de marzo de 2021, superó las 200.000 muertes por Covid-19.

16:20 Casi todos los casos positivos de coronavirus en el estado de Nueva York están relacionados con la variante delta de alta transmisión, dijo el gobernador Andrew Cuomo.

El estado está experimentando un aumento dramático en los casos, con 4.737 nuevos positivos reportados el miércoles, frente a los 823 casos de hace un mes, según datos estatales. Hubo 20 muertes relacionadas con el coronavirus y 1,888 hospitalizaciones.

Las muestras recolectadas entre el 1 y el 14 de agosto mostraron que el 95% de los positivos recientes en el estado están vinculados a la variante, dijo Cuomo en un comunicado de prensa. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 65,5% de los neoyorquinos tienen al menos una dosis de vacuna.

15:00 La campaña de vacunación contra el Covid-19 se ha detenido en Haití por el sismo del sábado pasado y el país necesita de manera urgente personal y equipamiento médico, además de apoyo logístico, para lidiar con múltiples emergencias sanitarias dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo en una sesión de prensa virtual que muchos hospitales en tres regiones habían sido dañados o destruidos, mientras el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, indicó que la campaña de vacunación de Covid-19 se había detenido porque los equipos de salud debieron cambiar sus prioridades.

"Nuestros corazones están con el pueblo de Haití, estamos haciendo todo lo posible para brindar asistencia en estos momentos difíciles", dijo Etienne. "Las consecuencias del sismo combinadas con la pandemia de Covid-19 presentan una situación muy desafiante", agregó.

"Esperamos que la comunidad internacional pueda aunar esfuerzos para proveer el apoyo logístico aéreo y terrestre que se necesita con tanta urgencia para evacuar pacientes y transportar suministros humanitarios esenciales. Esto se necesita ahora", afirmó.

El sismo del sábado derribó decenas de miles de edificios en el país más pobre de América, dejando al menos 2.000 muertos y unos 9.915 heridos, con muchas personas aún desaparecidas o bajo los escombros. Unas 12.000 viviendas se han visto gravemente dañadas, dijo la OPS citando cifras del gobierno.

13:20 El Gobierno de Estados Unidos dijo que planea hacer que las inyecciones de refuerzo de la vacuna Covid-19 estén ampliamente disponibles para todos los estadounidenses a partir del 20 de septiembre, a medida que aumentan las infecciones por la variante Delta del coronavirus.

La Casa Blanca está preparada para ofrecer una tercera vacuna de refuerzo a partir de esa fecha a todos los estadounidenses que completaron su inoculación inicial hace al menos ocho meses, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en un comunicado.

Inicialmente, las vacunas de refuerzo se administrarán principalmente a los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y las personas mayores, todos los cuales se encontraban entre los primeros grupos en vacunarse a fines de 2020 y principios del 2021, dijo el departamento.

Los principales funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron en un comunicado conjunto que basaron su decisión de ofrecer refuerzos en datos que muestran que la protección de las dosis de Covid-19 actualmente autorizadas en Estados Unidos comienza a disminuir en los meses posteriores a la administración de las inyecciones.

11:00 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 503 casos nuevos de Covid-19, llegando a 1.630.831. las infecciones totales. La autoridad lamentó el fallecimiento de 18 personas, lo que eleva a 36.456 los decesos totales.

El Minsal señaló que en las últimas 24 horas se realizaron 32.915 exámenes PCR, lo que implica que la positividad a nivel país es de 1,38% y en la Región Metropolitana es de 2%.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Miércoles 18 de agosto



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/Oor0XuDRL1 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 18, 2021

07:00 Israel comienza a aplicar desde este miércoles la obligatoriedad de presentar el 'pasaporte Covid' para tener acceso a actividades y establecimientos públicos, en un intento por contener un auge de la pandemia, que el martes alcanzó sus niveles más altos de contagio desde el mes de enero.

El Ministerio de Sanidad notificó ayer más de 8.500 nuevos casos de coronavirus, una cifra que se ha reducido ligeramente este miércoles, jornada en la que se han confirmado 7.832 positivos adicionales. No obstante, la cifra de pacientes graves sigue subiendo, hasta los 578.

05:00 El Ministerio de Salud de Malasia ha notificado este miércoles 22.242 nuevos contagios de Covid-19, lo que constituye un nuevo récord de casos en el país a pesar del confinamiento que rige desde hace tres meses.

El estado de Selangor concentra la mayoría de los nuevos casos, 6.858, seguido de Sabah, con 2.413, y Penang, con 1.867, según los datos difundidos en Twitter por el director general de Sanidad, Nur Hisham Abdulá. El total de casos ha ascendido hasta los 1.466.512

04:00 La ministra de Salud de Ecuador, Ximena Garzón, ha confirmado que las autoridades sanitarias aplicarán una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a personas inmunodeficientes, mientras que se realizarán pruebas para determinar si el resto de la población inoculada requiere de una dosis de refuerzo.

MARTES 17 DE AGOSTO

20:00 Todavía no está claro si el brote de la variante Delta del coronavirus tendrá un impacto notable en la economía de Estados Unidos, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

"El Covid sigue con nosotros (...) y es probable que siga siendo así durante un tiempo", dijo Powell, pero "la gente y las empresas han improvisado y han aprendido a adaptarse. A vivir sus vidas a pesar del Covid".

Powell habló en un evento transmitido en línea con maestros y estudiantes, y gran parte del evento incluyó información básica sobre el banco central de Estados Unidos y la importancia de la educación económica.

Pero sus breves comentarios sobre la recuperación indican que el aumento de las infecciones y el retraso en el ritmo de vacunación no han socavado la opinión de la Fed de que la recuperación seguirá por buen camino.

La pandemia "sigue ensombreciendo la actividad económica. No podemos declarar victoria todavía", dijo Powell. Pero "muchas empresas (...) han adaptado sus modelos de negocio al nuevo mundo" y pueden seguir adelante.

19:15 Brasil volvió a registrar este martes más de 1.000 muertes en un solo día asociadas al coronavirus, pero mantiene la desaceleración de la pandemia evidenciada en las últimas semanas con los promedios más bajos del año, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Salud.

El más reciente boletín epidemiológico oficial indicó que en las últimas 24 horas se registraron 37.613 nuevos casos y 1.106 fallecimientos, con lo que Brasil superó la trágica cifra de los 570.000 muertos.

Así, desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y de la primera muerte, el 12 de marzo del mismo año, ambos en Sao Paulo, el país acumula ahora 20.416.183 casos confirmados y totaliza 570.598 decesos.

18:00 La cantidad de personas que reciben una primera dosis de la vacuna Covid-19 ha aumentado a casi medio millón por día, un nivel visto por última vez a fines de mayo, cuando la campaña de vacunación de EEUU todavía estaba en pleno apogeo en gran parte del país.

Sin embargo, a diferencia del lanzamiento, el nuevo aumento en las vacunas ha sido impulsado por los condados del sur, que a principios de año se encontraban entre los más resistentes a recibir las vacunas y aún tienen tasas de vacunación más bajas que muchos otros lugares.

Sin embargo, esas regiones se han visto afectadas por una ola de infecciones por Covid en rápido movimiento que ha enviado a miles de personas al hospital.

17:30 Argentina reportó hoy 8172 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 5.096.443. Así, el país se ubica en el 8º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Turquía, que acumula 6.118.508.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 300 muertos por coronavirus. Argentina acumula 109.405 fallecidos por coronavirus y está en el puesto 12° a nivel mundial en cantidad total de decesos, por detrás de Francia, que acumula 112.753 víctimas fatales.

Si se toman las últimas 24 horas, Argentina quedó en el puesto 6º a nivel mundial en cuanto a cantidad de decesos reportados para una sola jornada, detrás de Vietnam, que hoy sumó 331 muertos.

15:00 Luego de que Nueva Zelanda detectara el primer caso de coronavirus por transmisión comunitaria desde febrero, la primera ministra, Jacinda Ardern, estableció en todo el país un confinamiento estricto de tres días denominado "cierre relámpago".

Esta estrategia busca cortar de raíz una mayor transmisión comunitaria del virus a futuro a través de una investigación epidemiológica que tiene como objetivo detectar los contactos estrechos de este "caso cero", testearlos y aislarlos para prevenir nuevas problemáticas.

El cierre que obliga a volver al llamado "Nivel de alerta 4" comenzará a la medianoche de este miércoles 18 de agosto a nivel nacional y resulta el primero que afecta a todo el país desde la respuesta inicial a la pandemia hace más de un año.

En esta fase todas las escuelas, lugares públicos y la mayoría de los negocios deberán cerrar y solo las tiendas que ofrecen servicios esenciales como comestibles, gasolina y productos para la salud podrán permanecer abiertas.

Además, en caso de precisar salir del hogar se deberá utilizar de forma obligatoria la mascarilla.



El caso fue descubierto en Coromandel, localidad cercana a Auckland, la ciudad más poblada de la pequeña nación. Por lo pronto, aunque la secuenciación genómica todavía no ha finalizado, se asume que se trata de un caso de la variante Delta, cepa mayoritaria en una gran cantidad de países que destaca por su rápida transmisibilidad, un 90% más efectiva que la variante original surgida en China.

Así lo admitió Ardern: "Delta ha cambiado las reglas del juego, estamos respondiendo a eso. Lo mejor que podemos hacer para salir de esto lo más rápido posible es ser exigentes", manifestó la primera ministra en la conferencia de prensa que brindó este martes en la ciudad de Wellington, la capital neozelandesa.

Tal como indicó el director general de Salud, Ashley Bloomeld, el caso en particular se trata de un hombre no vacunado de unos 50 años que se considera contagioso desde el pasado jueves 12 de agosto. La alarma surgió luego de que se diera a conocer que el individuo visitó este fin de semana (14 y 15) junto a su esposa -totalmente vacunada- un bar lleno de gente en la región de Coromandel, donde ambos presenciaron un partido de rugby del equipo nacional, All Blacks.

Debido a estos movimientos y la probabilidad de que se trate de la variante Delta, los funcionarios aconsejaron una respuesta inmediata a nivel nacional y es así como todo el país estará confinado durante tres días mientras que Auckland y Coromandel tendrán una cuarentena de una semana.

13:30 Una comisión del Senado reafirmó este martes la sospecha de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se valió de datos falsos para afirmar que el número de muertos por la pandemia de Covid-19 era "inflado" por gobernadores y alcaldes.

El grupo parlamentario tomó declaración a Alexandre Marques, un funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que admitió ser el autor de un "papel de trabajo" que Bolsonaro citó, como si fuera un documento oficial de ese órgano fiscalizador, para afirmar que el país tenía al menos "un 50 % menos de muertos" por Covid-19.

El mandatario hizo esa declaración en junio pasado, cuando ya el país sumaba 475.000 muertos por coronavirus (hoy son casi 570.000) y acusó a alcaldes y gobernadores de "inflar" esas cifras a fin de recibir más recursos financieros del Estado para atender la crisis sanitaria.

La información fue desmentida en su momento por el TCU, pero aún así Bolsonaro insistió en que "documentos" de ese organismo admitían la posibilidad de que los muertos por Covid-19 fueran "exagerados" en forma fraudulenta.

El funcionario del TCU precisó ante la comisión que ese "papel de trabajo" era sólo parte de una discusión "preliminar" que fue dejada de lado cuando se constató que no había fraudes en las cifras de muertos, que por el contrario podían sufrir una "subnotificación" por falta de test en muchas zonas del país.

"Era una discusión muy inicial", explicó el funcionario, quien confesó que le envió ese "papel de trabajo" a su padre, el coronel Ricardo Silva Marques, que a su vez se lo transmitió a Bolsonaro.

12:00 La Agencia Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, en inglés) informó este martes de que ha aprobado el uso de la vacuna para el coronavirus de la farmacéutica Moderna en niños de entre 12 y 17 años.

El regulador británico ya había dado luz verde a la inoculación de la vacuna de Pfizer en menores de edad, si bien por ahora el Gobierno del Reino Unido no ha comenzado a ofrecer la inyección a menores de 16 años sin factores de riesgo especiales.

En Inglaterra, los adolescentes de 16 y 17 años comenzarán a poder vacunarse a partir del próximo día 23, antes del comienzo del siguiente curso escolar.

11:10 Un mínimo en los contagios de Covid-19 que no se veía desde abril del año pasado volvió a reportar el Ministerio de Salud, que este martes dio cuenta de 405 casos nuevos. La cartera lamentó el fallecimiento de 18 personas, con lo que los decesos suben a 36.438 a la fecha.

En las últimas 24 horas se realizaron 29.917 exámenes PCR, de acuerdo a lo señalado por el Minsal, lo que implica que la tasa de positividad cayó a 1,2% a nivel país, mientras que en la Región Metropolitana el indicador bajó a 1%.

Martes 17 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 405 casos nuevos

🔸 278 casos con síntomas

🔸 92 casos asintomáticos

🔸 35 sin notificar

🔸 1.630.330 casos totales

🔸 5.160 activos

🔸 1.586.798 recuperados

🔸 18 fallecidos (36.438 en total) pic.twitter.com/30V6o2k8jb — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 17, 2021

10:00 Pfizer Inc y su socio alemán BioNtech SE dijeron el lunes que habían presentado los datos iniciales de un ensayo en fase inicial a las autoridades reguladoras estadounidenses como parte de una solicitud de autorización de una dosis de refuerzo de su vacuna contra el Covid-19.

Los datos también se presentarán a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y a otras autoridades reguladoras en las próximas semanas, dijeron los fabricantes de medicamentos.

En el ensayo, la tercera dosis provocó anticuerpos neutralizantes significativamente más altos contra el virus inicial del SRAS-CoV-2 en comparación con los niveles observados tras la serie inicial de dos dosis, así como contra la variante beta y la variante delta, altamente infecciosa.

09:00 Japón extendió el estado de emergencia en Tokio y otras regiones y anunció nuevas medidas en otras siete prefecturas para frenar un aumento de casos de Covid-19 que amenaza al sistema médico. El actual estado de emergencia -el quinto en lo que va de pandemia- debía expirar el 31 de agosto, pero ahora se prorrogará hasta el 12 de septiembre. Tokio anunció 4.377 casos nuevos el martes, tras el récord de 5.773 del viernes.

"La variante Delta que afecta al mundo está causando casos sin precedentes en nuestro país", dijo el primer ministro, Yoshihide Suga. "Los casos graves están subiendo con rapidez, lastrando bastante al sistema médico, sobre todo en la región de la capital".

El estado de emergencia cubrirá ahora casi al 60% de la población japonesa, ante la inclusión de las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kioto, Hyogo y Fukuoka. En otras 10 prefecturas se aplicarán medidas menos estrictas de "cuasiemergencia".

Los restaurantes deberán cerrar temprano y dejar de servir alcohol a cambio de una subvención. Suga afirmó que el gobierno pedirá también limites de ocupación en tiendas por departamentos y pedirá a la gente que reduzca a la mitad las veces que acude a zonas concurridas.

07:00 Viajes en taxi, ropa y vales de vacaciones son algunos de los nuevos incentivos que se ofrecen como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno británico para convencer a más jóvenes de que se vacunen contra el Covid-19.

Empresas como Asda, Lastminute.com y la compañía de taxis Free Now ofrecerán promociones y descuentos a quienes se vacunen en las próximas semanas, según anunciaron los ministros el lunes.

Sajid Javid, secretario de Salud británico, instó a la gente a "vacunarse lo antes posible" y a "aprovechar estas excelentes ofertas".

Los incentivos forman parte de una campaña para aumentar las vacunaciones en los menores de 30 años, ante la preocupación del Ejecutivo por la indecisión de los jóvenes a la hora de inocularse.

Según datos del Servicio Nacional de Salud, el 70% de las personas de 18 a 29 años han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que contrasta con el 90% de los adultos.

Los expertos creen que la complacencia sobre los peligros del Covid-19 para los más jóvenes y las preocupaciones sobre la seguridad son los factores que más han disuadido a los jóvenes a vacunarse.

No obstante, según un estudio de la Oficina Nacional de Estadística, las dudas sobre la vacuna entre los jóvenes parecen estar disminuyendo lentamente.

Alrededor del 11% de los jóvenes de 16 a 17 años, el 5% de los de 18 a 21 años y el 9% de los de 22 a 25 años han expresado sus dudas sobre la vacunación. El dato contrasta con el 4% de la población adulta.

Mariusz Zabrocki, director general de la empresa de taxis Free Now, que ofrece hasta 1 millón de libras en viajes gratuitos en taxi para los mayores de 18 años que acudan a sus citas para vacunarse, afirma que las vacunas "ayudarán a recuperar muchas de las libertades que se han limitado o perdido en los últimos dos años".

Los nuevos incentivos se produjeron después de que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social dijera que a todos los jóvenes de entre 16 y 17 años de Inglaterra se les debe ofrecer una primera dosis de la vacuna antes del 23 de agosto.

Los ministros dieron un giro este mes y ampliaron el programa de inmunización a los jóvenes de 16 y 17 años. Con esta medida, el Reino Unido se aproxima a otros países, como Estados Unidos y Francia.

El gobierno ha probado una serie de métodos para fomentar la vacunación entre los más jóvenes, como los centros de vacunación en los estadios de fútbol, los festivales y la discoteca Heaven de Londres.

También ha habido famosos que han colaborado y promoción en apps de citas y redes sociales, mientras que la empresa de reparto de comida Deliveroo y las apps de transporte Uber y Bolt ya se han comprometido a ofrecer a sus clientes incentivos para que se vacunen.

El primer ministro, Boris Johnson, ya ha anunciado que a finales de septiembre se exigirá a los jóvenes pasaporte Covid para entrar en una discoteca, mientras que a principios de este mes el secretario de Transportes, Grant Shapps, advirtió a los menores de 30 años de que su capacidad para viajar libremente de vacaciones al extranjero en el futuro dependería de que se vacunaran.

El domingo, el Reino Unido informó de 26.750 nuevos contagios de Covid, mientras que otras 61 personas murieron en los 28 días siguientes a un test de Covid positivo, según datos oficiales

LUNES 16 DE AGOSTO

18:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado "urgente" de US$ 7.700 millones para frenar la "oleada" de variantes peligrosas del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, y "salvar vidas en todo el mundo".

"Muchos países están experimentando nuevas oleadas de infecciones y, mientras que muchos países de renta alta y algunos de renta media-alta han implementado la vacunación generalizada, han puesto en marcha sistemas de pruebas más robustos y han hecho que los tratamientos estén cada vez más disponibles, muchos países de renta baja y media-baja están luchando por acceder a estas herramientas vitales debido a la falta de fondos y suministros. Invertir en el ACT-Accelerator para que las herramientas estén disponibles para todos, en cualquier lugar, beneficiará a todos los países a través de una respuesta más inclusiva y coordinada a nivel mundial", reivindica la OMS a través de un comunicado.

Entre sus propuestas, se destinarían US$ 2.400 millones para poner a todos los países de renta baja y media-baja en la senda de multiplicar por diez las pruebas de Covid-19 y garantizar que todos los países alcancen niveles satisfactorios de pruebas.

"Esto mejorará significativamente la comprensión local y global de la cambiante epidemiología de la enfermedad y de las variantes emergentes que son motivo de preocupación, informará sobre la aplicación adecuada de medidas sociales y de salud pública y romperá las cadenas de transmisión", defienden.

Unos mil millones de dólares se destinarían a I+D, permitir una mayor configuración del mercado y la fabricación, asistencia técnica y generación de demanda para garantizar que las pruebas, los tratamientos y las vacunas sigan siendo eficaces contra la variante Delta y otras variantes emergentes, y que sean accesibles y asequibles donde se necesiten.

Otros US$ 1.200 millones se aportarían para atender rápidamente las necesidades de oxígeno para tratar a los enfermos graves de Covid-19 y controlar el aumento exponencial de muertes causado por la variante Delta.

Un total de US$ 1.400 millones irían para ayudar a los países a identificar y abordar los principales cuellos de botella para el despliegue y uso eficaz de todas las herramientas de Covid-19. Por último, unos US$ 1.700 millones para dotar a dos millones de trabajadores sanitarios esenciales de equipos de protección individual (EPI) básicos suficientes para mantenerlos seguros mientras atienden a los enfermos, evitar el colapso de los sistemas de salud donde el personal sanitario ya está falto de personal y sobrecargado, y prevenir una mayor propagación del Covid-19.

"Se necesitan urgentemente US$ 7.700 millones para financiar el trabajo del ACT-Accelerator para hacer frente al aumento de la variante Delta y poner al mundo en camino de acabar con la pandemia. Esta inversión es una parte ínfima de la cantidad que los gobiernos están gastando para hacer frente al Covid-19 y tiene sentido desde el punto de vista ético, económico y epidemiológico. Si estos fondos no se ponen a disposición ahora para detener la transmisión de Delta en los países más vulnerables, sin duda todos pagaremos las consecuencias más adelante", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

17:00 Pfizer está aprovechando el mercado de grado de inversión de EEUU con un bono de sostenibilidad que ayudará a financiar los gastos de la vacuna Covid-19, según una persona familiarizada con el asunto.

El pagaré, que vence en 2031, puede rendir 0,75 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

Las ganancias de la venta están marcadas para gastos de investigación y desarrollo y la fabricación y distribución de vacunas Covid-19. La compañía farmacéutica con sede en Nueva York prevé que la vacuna generará ingresos por US$ 33.500 millones este año, lo que la convertiría en uno de los medicamentos más vendidos de la historia.

16:00 Los grupos empresariales en Hong Kong reaccionaron con consternación después del anuncio de restricciones de viaje más estrictas el lunes para los residentes que regresan de más de una docena de países, incluidos Estados Unidos, Francia y España, menos de dos meses después de que comenzara a flexibilizar algunas de las medidas de cuarentena más estrictas del mundo.

Citando amenazas de resurgimientos de variantes del delta, el gobierno de la ciudad dijo que movería 15 países a la categoría de "alto riesgo", lo que significa que los residentes vacunados de Hong Kong que regresen a casa deben pasar 21 días en cuarentena de hotel a su llegada, el triple de la estancia anterior. Ya no se permite la entrada a turistas y residentes no vacunados de esos lugares.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor a partir del 20 de agosto, según un comunicado del gobierno . Los residentes y turistas con resultados de pruebas de anticuerpos que demostraran que habían sido vacunados anteriormente tuvieron que pasar una semana en cuarentena de hotel.

"La reapertura de Hong Kong se ha pospuesto hasta nuevo aviso", dijo Frederik Gollob, presidente de la Cámara de Comercio Europea en Hong Kong. "No hay confiabilidad alguna proveniente del gobierno de Hong Kong con respecto a cuánto tiempo pueden durar las nuevas medidas y cuáles son los criterios para cambiar las medidas de cuarentena y los arreglos de viaje".

Hong Kong está atrapado entre su deseo de reabrir y su tolerancia cero para cualquier caso de Covid-19. Mientras tanto, su centro financiero rival en Singapur ha anunciado planes para aliviar las restricciones relacionadas con el coronavirus en la vida diaria y comenzar a flexibilizar ligeramente los controles fronterizos, citando tasas de vacunación que se encuentran entre las mejores del mundo.

15:30 Cuando Covid-19 surgió el año pasado, los gobiernos de todo el mundo promocionaron la esperanza de la "inmunidad colectiva ", una tierra prometida donde el virus dejó de propagarse exponencialmente porque suficientes personas estaban protegidas contra él. Eso ahora parece una fantasía.

Se pensaba que la pandemia disminuiría y luego desaparecería una vez que una parte de la población, posiblemente de 60% a 70%, fuera vacunada o tuviera resistencia a través de una infección anterior. Pero nuevas variantes como la Delta, que son más transmisibles y se ha demostrado que evaden estas protecciones en algunos casos, están moviendo el listón de la inmunidad colectiva a niveles increíblemente altos.

Delta está provocando brotes cada vez mayores en países como los EEUU y el Reino Unido que ya han sido golpeados por el virus y, presumiblemente, tienen alguna medida de inmunidad natural además de tasas de vacunación de más del 50%. También está afectando a naciones que hasta ahora han logrado mantener el virus fuera casi por completo, como Australia y China.

Este mes, la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas estimó que el delta había elevado el umbral de inmunidad colectiva a más del 80% y posiblemente cerca del 90%. Los funcionarios de salud pública como Anthony Fauci han generado controversia al cambiar los postes de la portería durante el año pasado, aumentando el número de personas que necesitan protección antes de alcanzar la inmunidad colectiva. Mientras tanto, la vacilación y los problemas de suministro de vacunas significan que la mayoría de los países no se acercarán ni siquiera a las cifras originales.

"¿Conseguiremos la inmunidad colectiva? No, muy poco probable, por definición ", dijo Greg Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

Incluso una tasa de vacunación tan alta como el 95% no lo lograría, dijo. "Es una carrera cuerpo a cuerpo entre el desarrollo de variantes cada vez más transmisibles que desarrollan la capacidad de evadir la inmunidad y las tasas de inmunización".

13:20 Nuevos cambios en el plan paso a paso dio a conocer este lunes la subsecretaria Paula Daza. El miércoles Panguipulli avanza a transición, mientras que Teodoro Schmidt, Curarrehue, Lonquimay, Lago Ranco y Llanquihue siguen a preparación.

Además, pasan a apertura inicial las comunas de Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla, Paihuano, Vicuña, Catemu, El Quisco, El Tabo, Zapallar, Río Claro, San Clemente, Negrete, Nacimiento, Lebu, Los Álamos, Coronel, Arauco, Lota, Quilaco, Santa Juana, Saavedra, Melipeuco, Villarrica, Purén, Ercilla, Pucón, Vilcún, Mariquina, Río Negro, Castro, San Juan de la Costa y Queilen.

Desde la otra vereda, retroceden a preparación Pozo Almonte y Puerto Octay, mientras que Vichuquén, Licantén, Pelarco, Hualañé y Fresia vuelven a transición.

Por el momento no hubo novedades para las comunas de la Región Metropolitana, que se mantienen en fase 3 y con el toque de queda a las 10 de la noche (con una tasa de vacunación sobre el 78%). La autoridad sanitaria instó a las comunas que tienen menores índices de vacunación, entre ellas Estación Central, Independencia, Renca, Puente Alto y Santiago, a sumarse con mayor ímpetu a la campaña de inoculación, mientras resaltó el desempeño de aquellas que ya bordean o superan el 100% como Huechuraba, La Reina, y La Granja.

11:00 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 754 casos nuevos de Covid-19, llegando a 1.629.932 las infecciones totales. La autoridad lamentó el fallecimiento de 40 personas, lo que eleva a 36.420 los decesos totales.

El Minsal señaló que en las últimas 24 horas se realizaron 51.733 exámenes PCR, lo que implica que la positividad a nivel país cae a 1,32%, mientras que en la Región Metropolitana el indicador sigue en 2%.

Lunes 16 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 754 casos nuevos

🔸 449 casos con síntomas

🔸 216 casos asintomáticos

🔸 89 sin notificar

🔸 1.629.932 casos totales

🔸 5.573 activos

🔸 1.585.995 recuperados

🔸 40 fallecidos registrados (36.420 en total) pic.twitter.com/myCUZ8Erew — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 16, 2021

07:00 El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, ha admitido que existe una "alta probabilidad" de que la nación andina haya entrado en una tercera ola de contagios de Covid-19, achacada a la variante delta del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad.

DOMINGO 15 DE AGOSTO

"Estamos frente a una alta probabilidad de haber iniciado la tercera ola en nuestro país", ha reconocido, antes de recordar que las autoridades sanitarias peruanas han registrado "brotes importantes" en distintos distritos de la capital, Lima.

"Hay un incremento de casos de Covid-19, todavía no podemos hablar con certeza de una tercera ola, pero sí hay una alta posibilidad de tenerla", ha incidido el titular de la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud de Perú ha confirmado cerca de 500 nuevos contagios y una veintena de fallecidos a causa del Covid-19 en las últimas 24 horas, según datos compartidos a través de la red social Twitter. En total, las autoridades sanitarias peruanas han notificado más de 2,1 millones de contagios, incluidos cerca de 197.400 fallecidos debido a la enfermedad. (Europa Press)

06:00 El Ministro de Salud de Cuba, José Angel Portal Miranda, ha declarado este domingo que el sistema sanitario del país ha presentado "limitaciones con la cobertura de oxígeno medicinal para la atención a los pacientes" del Covid-19 debido a "una avería que ha sufrido la principal planta productora de oxígeno del país".

Cuba ha registrado en la última jornada 8.683 nuevos casos de Covid-19 y 98 fallecidos. Desde el inicio de la pandemia, el país caribeño ha lamentado 3.925 fallecidos y 509.032 personas han contraído la enfermedad.

05:00 Las autoridades sanitarias de Rusia han confirmado este lunes 806 fallecidos a causa del Covid-19 y 20.765 nuevos contagios, que han elevado los totales a 171.305 y 6.621.601, respectivamente.

DOMINGO 15 DE AGOSTO

11:00 En un nuevo reporte, el Ministerio de Salud, notificó 904 nuevos casos en las últimas 24 horas. Así, el total de contagios hasta la fecha llega a 1.629.192, de los cuales 5.728 permanecen activos.

Además, en la última jornada se registraron 54.573 exámenes PCR, por lo que la positividad alcanza el 1,48% a nivel nacional y un 2% en la Región Metropolitana.

En cuanto a los decesos, el organismo de salud lamentó el fallecimiento de 49 personas, con lo que la cifra se eleva a 36.380.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Domingo 15 de agosto.



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/VnO0n0oU1x — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 15, 2021

SÁBADO 14 DE AGOSTO

11:30 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 877 nuevos casos de coronavirus. De esta forma, el total de contagiados desde la llegada a la pandemia sube a 1.584.227, de los cuales 5.854 permanecen con el virus activo.

Los nuevos casos se dan con 54.783 exámenes realizados en la última jornada, por lo que la tasa de positividad llega a 1,43% a nivel nacional y a 2% en la Región Metropolitana.

Además, se lamentó la inscripción de 44 fallecidos, por lo que el total de decesos llegan a 36.331.





[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Sábado 14 de agosto



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/yJaUXc1dre — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 14, 2021

10:30 Las personas inmunodeprimidas menores de 65 años que recibieron la tercera dosis de la vacuna Pfizer en Israel desarrollaron un 43 % más de anticuerpos que después de la segunda inyección, revela un estudio del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv.



El estudio, del que se hacen eco hoy los medios israelíes, se realizó entre 240 pacientes inmunosuprimidos que han recibido la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 desde que el gobierno aprobó la medida el mes pasado.



Según los investigadores, solo el 25 % de los pacientes con trasplante de órganos tuvieron una respuesta de anticuerpos a la vacuna después de su primera y segunda dosis; mientras que después de una tercera vacuna respondió alrededor del 50 %.



Entre los pacientes hematológicos, un tercio más respondió a la tercera dosis frente a la segunda.

VIERNES 13 DE AGOSTO

17:30 Un grupo de diputados opositores presentó el viernes un pedido de juicio político contra el presidente argentino Alberto Fernández por "mal desempeño en la gestión de la pandemia" de Covid-19 y por violar la estricta cuarentena del país con la celebración de una fiesta en su residencia.

El escándalo lo provocó la difusión de planillas con visitas de personas a la quinta presidencial de Olivos, pero se agravó tras conocerse fotos de Fernández en la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, junto a nueve personas y una niña, todos sin mascarilla ni distanciamiento, en julio del 2020, cuando un decreto que prohibía los encuentros.

El proyecto de ley que se presentará en el Congreso Nacional fue elaborado por diputados del partido de centroderecha Juntos por el Cambio, por "mal desempeño en la gestión de la pandemia (...) y "violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia", según el texto al que tuvo acceso Reuters.

Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo, lo que no impidió que el país superara los 108.500 muertos por la pandemia de coronavirus, que afectó duramente a una economía que viene de tres años de recesión, con altos índices de inflación y alarmantes números de pobreza.

"Infringir la ley es un delito y más cuando uno la dicta. Es un delito que tiene implicancias éticas, morales y de gobernabilidad. ¿Cómo se le puede pedir algo a un ciudadano si quien comete el ilícito después de haber dictado la ley dice que no se trata de un ilícito?", dijo Waldo Wolff, uno de los diputados que firma la solicitud de juicio político.

Es poco probable que el pedido, que también cuestiona la capacidad del gobierno para conseguir vacunas contra el Covid-19, pueda prosperar por la composición actual de legisladores oficialistas y opositores en el Congreso.

"Más allá de no tener los votos, entiendo que es un momento para exhibirlo y exponerlo en el recinto y que, en nombre de cierta enorme cantidad de ciudadanía que acuerda con nosotros, respaldemos esos valores", sostuvo Wolff.

En un discurso el viernes en la provincia de Buenos Aires, Fernández dijo que durante la cuarentena su trabajo se había trasladado a la residencia presidencial de Olivos, por donde pasó mucha gente con la que mantuvo reuniones.

"En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos, a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento", sostuvo Fernández.

16:00 La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó una dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer Inc y Moderna Inc contra el Covid-19 para las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

La enmienda a la autorización de uso de emergencia del jueves allana el camino para que las personas que hayan tenido un trasplante de órganos, o las que tengan un sistema inmunológico igual de débil, reciban una dosis adicional de la misma inyección que recibieron inicialmente. La mezcla de vacunas de ARNm para la tercera inoculación se permitirá si la dosis original no está disponible.

Los pacientes no necesitarán una receta o la aprobación de un proveedor de atención médica para demostrar que están inmunodeprimidos y recibir la dosis adicional, dijo un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que habló ante un panel de asesores que votará sobre las dosis adicionales más tarde el viernes.

Los pacientes podrán atestiguar su estado por sí mismos.

"Tras una revisión exhaustiva de los datos disponibles, la FDA determinó que este grupo pequeño y vulnerable puede beneficiarse de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna", dijo Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA en un tuit el jueves.

"El resto que está completamente vacunado está adecuadamente protegido y no necesita una dosis adicional de la vacuna Covid-19 en este momento", afirmó.

El grupo vulnerable representa menos del 3% de los adultos estadounidenses, había dicho Rochelle Walensky, directora de los CDC, antes de la autorización.

La decisión de la FDA no se aplicará a las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson de una dosis, dijeron los CDC, porque todavía no hay datos suficientes para respaldar inyecciones adicionales.

"Creemos que al menos es una solución para la gran mayoría de las personas inmunodeprimidas, y que probablemente tendremos una solución para el resto en un futuro no muy lejano", dijo el funcionario de la FDA, Peter Marks, al panel de los CDC.

13:30 La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo que la propagación del virus está en niveles de desastre comparables con las fuertes lluvias e inundaciones que azotan las regiones occidentales de Japón e instó a los residentes a evitar salir y vacunarse.

Koike habló con los periodistas un día después de que un asesor experto del gobierno de Tokio dijera que el virus estaba fuera de control. Tokio informó de poco menos de 5.000 casos nuevos el jueves, cerca de un récord marcado la semana pasada; el número de casos nacionales también saltó a un nuevo máximo de casi 19.000.

12:00 La Administración de Drogas y Alimentos de EEUU enmendó las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna Covid-19 para permitir una dosis adicional para algunas personas inmunodeprimidas.

La FDA evaluó la información sobre la tercera dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, dijo en un comunicado, y agregó que otras personas completamente vacunadas no necesitan una dosis de vacuna adicional en este momento.

11:10 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se notificaron 882 nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra total de contagios se eleva a 1.583.180.

En la jornada se realizaron 56.188 exámenes, por lo que la positividad a nivel país alcanzó el 1,4% y en la Región Metropolitana se mantiene en 2%.

Además, se lamentó el fallecimiento de 44 personas, por lo que el deceso por el covid asciende a 36.287.

07:00 China insiste en ampliar la búsqueda de los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2 "a otros países", reitera que la teoría de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan es "extremadamente improbable" y pide "no politizar" las investigaciones al respecto.

"Ningún país tiene el derecho de anteponer sus intereses políticos a la ciencia", ha dicho hoy en una rueda de prensa virtual el viceministro de Asuntos Exteriores Ma Zhaxou en respuesta a lo que Beijing considera presiones de Estados Unidos para demostrar la teoría de que el virus salió del Instituto de Virología de Wuhan.

El informe de la primera misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Wuhan, publicado en abril, apuntaba cuatro teorías posibles sobre el origen de la Covid-19, aunque señalaba que la de un accidente de laboratorio era la menos probable.

"Todas las partes deben respetar ese estudio, incluyendo la propia OMS", increpó Ma después de que la propia organización pidiera "espacio" para continuar con sus investigaciones tras el rechazo de China a otra fase de sus indagaciones en su territorio.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió también a China "que sea transparente y abierta" y que aporte "datos en bruto sobre los primeros días de la pandemia", mientras que Pekín ha negado en varias ocasiones que ocultara información o dificultara el trabajo de los científicos de la OMS que viajaron a Wuhan.

"Es inaceptable que la OMS salga ahora con una segunda fase de investigaciones basada en la teoría del laboratorio", ha añadido el funcionario Gu Jinhui, mientras que el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el origen del coronavirus, Liang Wannian, sostiene que "la siguiente fase de investigaciones debe realizarse en otros países".

Entre ellos -apuntó- "aquellos en los que residan murciélagos de herradura y pangolines". Liang también recuperó la teoría de que el virus pudo llegar al mercado de Huanan en Wuhan, donde se detectó el primer brote de covid, "a través de la cadena de frío de los alimentos congelados".

La prensa oficial ha lanzado esta semana una ofensiva a gran escala para incidir en que los primeros brotes de covid se pudieron haber producido en otros países, entre ellos España, Italia y Francia, apuntando también la posibilidad de que el virus se escapara del laboratorio estadounidense de Fort Detrick, que se cerró en julio de 2019, informa Efe.

"Si no se quiere abandonar esta teoría del laboratorio, habría que investigar también en otros centros, como el de Fort Detrick. Pero creemos que se debe respetar el informe de la OMS, que considera una fuga altamente improbable", ha apuntado hoy Ma.

JUEVES 12 DE AGOSTO

17:30 La variante Delta del coronavirus arrasa en EEUU, donde se han disparado los contagios y hospitalizaciones, mientras las autoridades están movilizando todos los recursos a nivel nacional, estatal e incluso al sector privado para lograr que el máximo número de estadounidenses se vacune.

El miércoles hubo 132.384 nuevos casos de Covid-19 en EEUU, con una media diaria semanal de 113.000 contagios, lo que supone un incremento del 24 % respecto a los siete días anteriores.

Así lo indicó este jueves la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, en una rueda de prensa de la Casa Blanca.

El número de ingresos en hospitales también ha aumentado un 31 % respecto a la semana anterior, con una media de 9.700 admisiones diarias en centros sanitarios.

"Seguimos viendo un aumento de los casos, hospitalizaciones y muertes en todo el país, y ahora el 90 % de los condados de Estados Unidos está experimentando una transmisión sustancial o alta" del Covid, subrayó Walensky.

Además, los casos en menores están también creciendo.

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, detalló en la misma comparecencia ante los medios que el mayor número de contagios en niños y adolescentes se debe a que la variante Delta es mucho más infecciosa que otras variantes, como la Alfa.

"Lo único que sabemos seguro es que más casos significan más menores en el hospital", alertó.

17:00 Facebook está retrasando sus planes de regreso a la oficina debido a un resurgimiento en los casos de Covid-19, y les dijo a los empleados estadounidenses el jueves que no necesitan regresar al trabajo en persona hasta enero de 2022.

"Dados los datos de salud recientes que muestran el aumento de casos de Covid basados ​​en la variante delta, nuestros equipos en los EEUU no estarán obligados a regresar a la oficina hasta enero de 2022", dijo Tracy Clayton, portavoz de Facebook, en un comunicado.

Facebook había dicho originalmente que esperaba alrededor del 50% de la capacidad de oficinas en los EEUU para septiembre, con un retorno completo para octubre.

16:00 Airbnb pronosticó una disminución en la cantidad de noches y experiencias reservadas en el tercer trimestre en comparación con los niveles previos a la pandemia, citando la propagación de la variante Delta de Covid-19. Las acciones cayeron más del 3% en operaciones extendidas.

La divulgación en un comunicado el jueves amplificó los temores de los inversores de que el último brote tendrá un gran impacto en la industria de viajes Booking Holdings y Expedia Group emitieron advertencias similares sobre el impacto de la variante delta durante sus informes financieros de este mes.

Los tres reportaron trimestres por lo demás sobresalientes. Airbnb superó las expectativas pasadas para las reservas del segundo trimestre y reportó una perspectiva de ingresos sorprendentemente positiva para el período actual, lo que indica que la disminución esperada en las reservas totales no obstaculizará las ventas.

La compañía con sede en San Francisco informó un valor de reservas brutas en el segundo trimestre de US$ 13,4 mil millones, un aumento del 37% con respecto a los niveles previos a la pandemia en 2019. Los analistas habían pronosticado un promedio de US$ 11,2 mil millones, según datos compilados por Bloomberg.

Los ingresos trimestrales fueron de US$ 1,34 mil millones durante los tres meses que terminaron en junio, una ganancia del 10% con respecto al mismo período en 2019.

15:00 La congestión en los dos principales puertos de contenedores de China, Shanghái y Ningbo, está empeorando tras el cierre de una terminal de embarques en Ningbo, donde se detectó un caso de Covid-19 esta semana.

Las restricciones más severas para combatir el último brote de coronavirus en China están comenzando a afectar a más partes de la economía. La variante Delta altamente transmisible se ha detectado en más de una docena de ciudades desde finales de julio.

Cuarenta buques portacontenedores esperaban en el fondeadero exterior de Zhoushan el jueves, con partidas previstas hasta el 10 de agosto, cuando un trabajador en la terminal de Meidong dio positivo por Covid-19, según mostraron datos tomados por Refinitiv.

La terminal de Meidong suspendió todas las operaciones desde la madrugada del miércoles, mientras que otras terminales en Ningbo impusieron restricciones que limitan la cantidad de personas y cargas que ingresan a las áreas portuarias.

La naviera CMA CGM emitió una nota el jueves diciendo que algunos barcos serán redestinados a Shanghái o se saltearán las escalas en Ningbo. Hapag-Lloyd espera que la suspensión en Meidong provoque retrasos en algunos viajes previstos, según un comunicado de la empresa.

Los puertos en las cercanías de Shanghái, donde muchos buques están siendo desviados, están experimentando la peor congestión en al menos tres años. Cerca de 30 embarcaciones hacen cola fuera del puerto de Yangshan, una terminal de contenedores clave en Shanghái, mostraron los datos de Refinitiv.

Los puertos del este de China habían reanudado sus operaciones y han despejado los atrasos tras el tifón In-Fa, que afectó el volumen de manipulación de contenedores en un 10% a finales de julio con respecto al mismo período del año pasado, según datos de la Asociación de Puertos y Terminales de China.

Los últimos atascos se producen tras las interrupciones masivas en el manejo de contenedores en el sur de China en junio, cuando los puertos cercanos a Shenzhen impusieron estrictas medidas de contención del Covid-19 que dejaron a docenas de portacontenedores atascados en el tráfico.

La última ola de congestión portuaria en el este de China podría aumentar aún más las tarifas de envío de contenedores, ya que el aumento de los pedidos minoristas antes de la temporada alta de compras en Norteamérica suma presión a la cadena de suministro.

"Las empresas deberían actuar ahora para hacer planes de contingencia para la temporada navideña. Existe un riesgo real de que en 2021 los consumidores tengan efectivo para gastar, pero que los minoristas tengan dificultades con la disponibilidad de stock, la volatilidad de los costos y su propia viabilidad financiera", dijo Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de Proxima, una consultora de cadena de suministro.

13:00 Tras el balance informado por el Ministerio de Salud a través de Twitter, las autoridades sanitarias anunciaron el nuevo plan de llegada de vacunas para los proximos días de agosto.

Cecilia González, directora del Programa Nacional de Innmunización informó que se inició ayer el proceso de vacunación de dosis refuerzo para mayores de 55 años, registrando en la jornada un total de 65.867 personas inoculadas.

Respecto al Pan Paso a Paso la subsecretaria de Salud, Paula Daza informó que avanza a Prearación desde el sábado a las 05:00 las comunas de: Toltén.

Pasan a Apertura Inicial: Illapel, Monte Patria, Combarbalá, San Rafael, Sagrada Familia, Talca, Quillón, San Carlos, Curanilahue, Padre Las Casas, Temuco, Freire, Los Sauces, Máfil, Río Bueno, La Unión.

En la Región Metropolitana avanzan a Fase 4 las comunas de San Pedro y Alhué.

No hay cambios en relación al toque de queda.

11:15 Luego de dos días reportando menos de 600 contagios diarios, el Ministerio de Salud dio cuenta hoy de 1.128 casos nuevos, lo que eleva a 1.626.594 el total de infecciones. La cartera lamentó el fallecimiento de 86 personas, lo que hace que los decesos sumen 36.243 a la fecha.

El Minsal señaló que el número de PCR realizados ayer subió a 59.175 exámenes, con lo que la tasa de positividad a nivel país queda en 1,7%, al mismo tiempo que en la Región Metropolitana el indicador sigue estando en 2%.

Jueves 12 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 1.128 casos nuevos

🔸 744 casos con síntomas

🔸 276 casos asintomáticos

🔸 108 sin notificar

🔸 1.626.594 casos totales

🔸 5.744 activos

🔸 1.582.781 recuperados

🔸 86 fallecidos registrados (36.243 en total) pic.twitter.com/nKXY1n3CCQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 12, 2021

07:00 El Gobierno de Francia ha acordado este miércoles el inicio de la tercera ronda de vacunas contra el Covid-19 a partir de mediados de septiembre, en un intento por reforzar la inmunización de "poblaciones de riesgo" frente a la posible expansión de nuevas variantes del coronavirus.

El presidente galo, Emmanuel Macron, ha alertado del riesgo que aún persiste por la pandemia. "La crisis sanitaria no ha pasado. Vamos a vivir todavía varios meses más con este virus", ha declarado el mandatario durante un Consejo de Defensa en el que ha expresado su especial preocupación por la situación en los territorios de ultramar. (Europa Press)

06:00 Las autoridades de Rusia han confirmado este jueves la muerte de 808 personas durante el último día a causa del coronavirus, lo que supone una nueva cifra máxima desde el estallido de la pandemia, según los datos recabados por el centro operativo nacional contra el coronavirus.

El organismo ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado además 21.932 casos de coronavirus, lo que eleva el total a 6.534.791, con 168.049 muertos, en el marco de un repunte achacado en parte por las autoridades a la propagación de la variante delta. (EP)

05:00 Las autoridades de India han notificado este jueves más de 41.000 casos y cerca de 500 muertos por coronavirus durante el último día, después de superar durante la jornada del miércoles la barrera de los 32 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO

19:00 Los presidentes de Chile y Portugal, Sebastián Piñera y Marcelo Rebelo de Sousa, respectivamente, mantuvieron este miércoles una reunión telemática para coordinar medidas de control del Covid-19, informaron fuentes oficiales.

Durante el encuentro, que se dio en el marco de la conmemoración de los 200 años de relación diplomática entre ambos países, los mandatarios abordaron los procesos de vacunación contra el virus y los detalles del Tratado Internacional de Preparación y Respuesta ante las Pandemias, promovido por Chile al amparo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, intercambiaron miradas respecto a la recuperación económica pospandemia y el la lucha para frenar el avance del cambio climático, concluye un comunicado de la Presidencia chilena.

Chile ha desplegado una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo, que alcanza a más del 82 % de la población objetivo. Esto se ha traducido en una sostenida caída de los contagios durante las últimas semanas.

Mientras que en Portugal, donde ya enfrentaron la cuarta ola de contagios por Covid, se sigue avanzando en la vacunación. Este fin de semana comenzarán a vacunar a los menores de edad, de 16 y 17 años.

Hoy, el Presidente @sebastianpinera sostuvo una reunión con su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para conmemorar 200 años de relación diplomática y coordinar medidas de control del Covid-19.



Más información en https://t.co/geMIhgJICh pic.twitter.com/Z1VWITbz6r — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) August 11, 2021

18:30 Un año después de convertirse en el primer centro financiero importante del mundo en controlar el virus, Shanghái está volviendo a estar en alerta máxima a medida que la variante Delta se propaga en China.

Los más de 470.000 profesionales financieros de Shanghái, que casi todos han vuelto al trabajo y sin máscaras desde mediados del año pasado, ahora se enfrentan a escaneos y controles de temperatura regulares para permitir el rastreo de contactos. En algunos bancos, se les dijo a las personas que se volvieran a poner las mascarillas en las áreas comunes y se prohibió nuevamente recibir visitantes en las salas de conferencias.

Entre los que cambiaron de postura se encuentra Fidelity International Ltd., que nuevamente desalienta a sus empleados de Shanghái de realizar viajes no esenciales y los insta a evitar las grandes multitudes. Algunos se están preparando para lo peor. Guotai Junan Securities Co.está elaborando planes de contingencia que incluyen turnos rotativos para garantizar operaciones continuas si es necesario, según un memorando de la semana pasada. Se insta a los departamentos de la correduría con tasas de vacunación por debajo del 90% a que vacunen a su personal.

18:00 La Bolsa de Valores de Nueva York requerirá vacunas Covid-19 para todos los que ingresen a sus pisos de negociación, uniéndose a las filas de empresas que adoptan un enfoque más cauteloso en medio de una nueva ola de casos de coronavirus.

El mandato entrará en vigor el 13 de septiembre, dijo el miércoles el director de operaciones Michael Blaugrund en un memo al que tuvo acceso Bloomberg. La póliza cubre a cualquier persona con acceso a los pisos de negociación de NYSE y American Options, incluidas las firmas miembro, los empleados y los proveedores.

A algunas personas se les puede otorgar una excepción al mandato por razones médicas o religiosas, según el memo. Quienes obtengan una exención deberán presentar una prueba negativa dentro de las 48 horas previas al ingreso, equivalente a tres veces por semana. También tendrán que estar enmascarados cuando estén en el piso, mientras que las máscaras para los empleados vacunados siguen siendo opcionales, según muestra el memo.

17:00 Las autoridades sanitarias de Japón han notificado este miércoles más de 15.800 nuevos casos de coronavirus, un dato sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que los expertos atribuyen a la expansión de la variante Delta, que ha puesto en jaque el aparente éxito de la burbuja generada en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En concreto, este miércoles se han notificado 15.813 nuevo contagios, un 33% más que la semana antes, si bien en algunas prefecturas la subida es superior al 50%. El ministro de Sanidad, Tamura Norihisa, ha advertido de que no se trata solo de una cuestión "local" en Tokio, según la cadena NHK.

En el caso de la capital, los nuevos casos rondan los 4.200, con una especial incidencia de los casos graves, hasta el punto de que se están derivando ya pacientes a otras prefecturas por la falta de capacidad sanitaria. Todo ello a menos de dos semanas de que el 24 de agosto arranquen los Juegos Paralímpicos.

El Gobierno ha incidido en la importancia de la vacunación contra el coronavirus, algo a lo que también se estaría sumando el sector privado. Según la agencia de noticias Kiodo, algunos restaurantes y hoteles han comenzado a ofrecer descuentos a los clientes que acrediten haberse vacunado.

15:00 Las aerolíneas estadounidenses American Airlines, Delta Airlines y Southwest Airlines se desmarcaron de su rival United, que la semana pasada reveló que requerirá a sus empleados estar vacunados, y han asegurado que optarán por los incentivos, según informaron este miércoles medios locales.

El CEO de Southwest, Gary Kelly, dijo a su plantilla que "seguirá alentando firmemente" la vacunación" pero no cambiará su política, de acuerdo con un documento interno obtenido por CNN.

"Obviamente, estoy muy preocupado por la última variante Delta, y el efecto sobre la salud y seguridad de nuestros empleados y nuestra operación, pero nada ha cambiado", agregó Kelly.

Mientras tanto, el máximo ejecutivo de Delta, Ed Bastian, indicó al medio Good Day New York que el 75 % de su fuerza de trabajo ya se ha inmunizado sin necesidad de imponer una orden.

"Creo que hay algunos pasos y mediadas adicionales que podemos tomar para elevar aún más la tasa de vacunación, pero lo que vemos es que cada día siguen subiendo las cifras", sostuvo.

Por su parte, American ha optado por incentivar a los empleados con un día de vacaciones extra en 2022 si se vacunan antes de final de mes, con su CEO, Doug Parker, rechazando también el requisito.

"Ciertamente lo alentamos allá donde podemos, lo alentamos para nuestros clientes y nuestros empleados, pero no vamos a imponer órdenes", señaló.

United Airlines pidió a todos sus empleados en el país que estén vacunados contra el Covid-19 antes de finales de octubre o de lo contrario serán despedidos, una estricta orden que se pensaba podría sentar precedente.

Desde el pasado junio, United solo exigía estar vacunados a sus nuevos contratados, una medida impuesta ya un mes antes por Delta.

Fuera del sector de las aerolíneas otras empresas han elegido políticas estrictas similares a la de United, como Google, Disney o Walmart, que requieren a sus empleados estar vacunados para acceder a las oficinas.

13:30 El Gobierno de Francia ha acordado este miércoles el inicio de la tercera ronda de vacunas contra el Covid-19 a partir de mediados de septiembre, en un intento por reforzar la inmunización de "poblaciones de riesgo" frente a la posible expansión de nuevas variantes del coronavirus.

El presidente galo, Emmanuel Macron, ha alertado del riesgo que aún persiste por la pandemia. "La crisis sanitaria no ha pasado. Vamos a vivir todavía varios meses más con este virus", ha declarado el mandatario durante un Consejo de Defensa en el que ha expresado su especial preocupación por la situación en los territorios de ultramar.

Macron ha apuntado que, a la vuelta de vacaciones, la vacunación volverá a centrarse en "personas de más de 80 años y particularmente vulnerables", algo que ha apuntado también el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, que ha confirmado que a finales de agosto se abrirán de nuevo las citas para este colectivo, cuyo alcance aún está por precisar.

12:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con tres nuevos posibles tratamientos en los que se usarán los fármacos artesunate (producido por la farmacéutica Ipca), imatinib (de Novartis) e infliximab (de Johnson & Johnson).

El artesunate hasta ahora era utilizado en el tratamiento de casos graves de malaria, el imatinib en algunos tipos de cáncer, y el infliximab para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico, señaló la OMS en un comunicado.

Los tres productos han sido donados por sus fabricantes y fueron seleccionados por un panel independiente de expertos, "dado su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento en pacientes de Covid-19", señaló la organización con sede en Ginebra.

Con ellos se inicia la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no logró resultados positivos tras probar en pacientes cuatro tratamientos: la hidroxicloroquina (creada inicialmente contra la malaria), el antiviral remdesivir, el interferón o los antirretrovirales lopinavir y ritonavir.

La OMS concluyó a finales del pasado año que ninguno de esos cuatro tratamientos lograba reducciones importantes en la duración de las hospitalizaciones, los fallecimientos por Covid-19 o el número de personas que requerían ventilación.

12:00 Italia registró 6.968 nuevos contagios de coronavirus y 31 fallecidos en las últimas 24 horas, según el boletín de hoy del Ministerio de Sanidad, mientras siguen al alza los ingresos hospitalarios, aunque aún de forma moderada.

Con este nuevo aumento, en línea al de las últimas semanas, la cifra de infecciones totales asciende a las 4.413.162 desde que comenzara la pandemia en el país en febrero de 2020.

De estas personas, 128.304 han perdido la vida.

Por otro lado aumenta la presión en los hospitales, aunque lejos de los datos alarmantes que se alcanzaron en los peores momentos de la emergencia.

11:10 Por segundo día consecutivo el Ministerio de Salud dio cuenta de menos de 600 nuevos contagios de Covid-19. En su último balance, la cartera reportó 584 casos de virus, lo que eleva a 1.625.456 los infectados totales. La autoridad lamentó el fallecimiento de 19 personas en las últimas 24 horas, con lo que los decesos totalizan 36.157 a la fecha.

De acuerdo al Minsal, el número de exámenes PCR realizados ayer bajó levemente a 26.334, con lo cual la tasa de positividad a nivel país se elevó a 1,61%, al mismo tiempo que el indicador se mantuvo en 2% en la Región Metropolitana.

Miércoles 11 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 584 casos nuevos

🔸 430 casos con síntomas

🔸 103 casos asintomáticos

🔸 51 sin notificar

🔸 1.625.456 casos totales

🔸 5.489 activos

🔸 1.582.029 recuperados

🔸 19 fallecidos registrados (36.157 en total) pic.twitter.com/x7zn6q471T — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 11, 2021

10:30 Colombia advirtió que su plan de vacunación está en riesgo tras información confidencial de contratos con Pfizer Inc. y AstraZeneca Plc que fue publicada por error por una alta corte y replicado por otras partes.

"La irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el plan nacional de vacunación y, como tal, la vida y la salud de los colombianos", escribió en un tuit Víctor Muñoz, funcionario del gobierno que lidera la estrategia del país para lograr acceso a las inoculaciones contra el covid.

El Consejo de Estado dijo en un comunicado que la publicación de enlaces a los documentos, que incluyen el precio que la nación andina pagó a las dos farmacéuticas por cada dosis, fue un "error involuntario". Si bien eliminó los enlaces, la información fue replicada por otros, incluidos medios locales.

Más del 26% de los colombianos están completamente vacunados, según la iniciativa Vaccine Tracker de Bloomberg, superando a México y Brasil. De los más de 36 millones de dosis que han llegado al país, el 39% son de Sinovac, el 34% de Pfizer y el 10% de AstraZeneca.

08:00 El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, adelantó este miércoles que los controles en las fronteras serán "más rígidos" y detalló que todos los viajeros que procedan de países considerados de riesgo epidémico serán sometidos a una prueba de antígenos.

Los controles en las fronteras serán "más rígidos, más drásticos si cabe", dijo en una conferencia de prensa al término de un Consejo de Defensa centrado en la situación sanitaria.

La idea, añadió, será la de hacer pruebas de antígenos "al 100 % de los viajeros que vengan de países en riesgo", sin precisar cuándo se pondrá en marcha la iniciativa.

06:00 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio e Sanidad, ha autorizado el ensayo clínico de la vacuna PHH-1V contra el Covid-19, de la compañía Hipra. Se trata del primer ensayo en personas de una vacuna desarrollada en España.

Es un ensayo fase I/IIa de escalada de dosis, aleatorizado, controlado y enmascarado (se administra la vacuna de Hipra o una vacuna autorizada enmascaradas, de manera que se impida su identificación tanto por el paciente como por el equipo investigador), que estudiará principalmente la seguridad y la tolerabilidad de esta vacuna, así como su inmunogenicidad y eficacia como objetivos secundarios

Para ello se reclutarán varias decenas de voluntarios de centros hospitalarios que iniciarán, tan pronto como sea posible, el proceso para seleccionar a los voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión especificados en su protocolo.

05:00 Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles cerca de 5.000 casos dairios de coronavirus por primera vez desde mayo, en medio de un nuevo repunte de los contagios achacado a la propagación de la variante delta que ha hecho saltar las alarmas en el país.

El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 4.996 positivos y catorce fallecidos, lo que sitúa los totales en 3.799.425 y 91.817, respectivamente.

04:00 Las autoridades de Corea del Sur han notificado este miércoles más de 2.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia, a pesar de que impuso hace un mes una serie de restricciones para intentar contener la propagación de la enfermedad.

La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA) ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 2.223 positivos -cerca de 700 más que el día anterior- y un muerto, lo que eleva las cifras totales a 216.206 y 2.135, respectivamente. (Europa Press)

MARTES 10 DE AGOSTO

19:00 El aumento de los contagios de Covid-19 entre los niños y las divergencias sobre las mascarillas y las vacunas han ensombrecido el comienzo del curso escolar en Estados Unidos, al enfrentar a padres con profesores, a escuelas con políticos y al Gobierno federal con varios estados.

Uno de cada cuatro alumnos estadounidenses vuelve a la escuela esta semana, en muchos casos por primera vez en persona desde el comienzo de la pandemia, y lo hacen en un clima de nerviosismo y preocupación por la propagación de la variante delta en Estados Unidos.

Aunque todavía no hay pruebas de que esa variante genere casos más graves entre los menores, lo cierto es que los contagios entre niños y adolescentes se están disparando en varios estados con casi 94.000 nuevos casos detectados la semana pasada, según datos de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró este martes "muy preocupado" por los casos de "niños pequeños, de cuatro, cinco o seis años, ingresados en hospitales".

"Los niños se están contagiando porque en la mayoría de los casos viven en estados y comunidades con una baja tasa de vacunación, y se contagian de adultos no vacunados", lamentó el mandatario en una rueda de prensa.

Ese problema ha avivado el pulso entre distritos escolares, estados y el Gobierno de Biden sobre la posibilidad de imponer mandatos sobre el uso de mascarillas en las aulas o de exigir pruebas de vacunación a los profesores.

17:30 Argentina reportó hoy 12.412 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 5.041.487. Así, el país se ubica en el 8º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Turquía, que acumula 5.942.271.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 206 muertos por coronavirus. Argentina acumula 108.165 fallecidos por coronavirus y está en el puesto 12° a nivel mundial en cantidad total de decesos, por detrás de Indonesia, que acumula 110.619 víctimas fatales.

Si se toman las últimas 24 horas, Argentina estuvo en 9º puesto a nivel mundial en cuanto a cantidad de decesos reportados para una sola jornada, detrás de Myanmar, que hoy sumó 220 muertos.

16:00 La confianza de los inversionistas en la recuperación de Alemania cayó al nivel más bajo desde fines del año pasado, después de que un aumento en las tasas de contagio reactivara la preocupación por un posible endurecimiento de las restricciones para controlar la pandemia.

El indicador de expectativas del ZEW descendió a 40,4 en agosto desde 63,3 el mes anterior, y el presidente del instituto, Achim Wambach, advirtió de "crecientes riesgos" para la economía. Una medida de las condiciones actuales mejoró.

Aunque más de la mitad de la población alemana está totalmente vacunada, las infecciones por coronavirus en la mayor economía de Europa van en aumento. El Gobierno ya ha endurecido algunas normas de viaje y tiene previsto discutir medidas adicionales durante una cumbre el martes.

Además, el sector manufacturero alemán —una parte clave de la economía— sigue sufriendo una escasez de suministros a nivel mundial y retrasos en las entregas sin precedentes. Ambos factores han aumentado la presión sobre los precios en los últimos meses.

El Bundesbank considera que el crecimiento se recuperará este trimestre después de que la producción se expandiera 1,5% en los tres meses hasta junio. Considera que la economía está a punto de recuperar el terreno perdido durante la pandemia.

15:30 Actualmente no se necesitan inyecciones de refuerzo para las vacunas Covid-19 y las dosis deberían ser entregadas a otros países, dijo el martes el jefe de vacunas de Oxford, Andrew Pollard, en contraste con la posición adoptada por el ministro de Salud británico.

Pollard, que encabeza el Grupo de Vacunas de Oxford, dijo que la decisión de reforzar la vacuna debe basarse en estudios científicos, y aún no ha habido evidencias de un aumento de enfermedades graves o muertes entre los completamente vacunados.

"No hay ninguna razón en este momento para entrar en pánico. No estamos viendo un problema con el descubrimiento de enfermedades graves", dijo en una reunión informativa en línea con legisladores.

"Si hubo alguna caída en la protección, es algo que sucederá gradualmente, y ocurrirá en un punto en el que podremos detectarlo y ser capaces de responder", agregó.

Reino Unido está planeando un programa de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, y el ministro de Salud, Sajid Javid, dijo que espera que comience a principios de septiembre, a la espera del asesoramiento final de los funcionarios.

13:00 Gran Bretaña reportó el martes 146 nuevas muertes dentro de los 28 días desde una prueba Covid-19 positiva, el total diario más alto desde el 12 de marzo, ya que el incremento de infecciones informadas el mes pasado derivó en más fallecimientos, según datos del Gobierno.

El número de casos nuevos reportados el martes cayó a 23.510 desde 25.161 el lunes, menos de la mitad del máximo de 54.674 registrado el 17 de julio, poco antes de que se eliminaran la mayoría de las medidas de distanciamiento social en Reino Unido.

Pero los casos de coronavirus han comenzado a aumentar nuevamente, con 196.047 británicos infectados por Covid-19 la semana pasada, un 7% más que la semana anterior y el total más alto de siete días este mes.

El Gobierno del primer ministro Boris Johnson siguió adelante con la flexibilización de las restricciones del Covid-19 en Gran Bretaña debido a avance de la vacunación, que dijo, rompió en gran medida el vínculo entre las infecciones y la posterior hospitalización y muerte.

Tres cuartas partes de los adultos británicos ha recibido dos dosis de una vacuna contra el Covid-19 y el 89% ha recibido al menos una.

11:08 Un nuevo mínimo de nuevos contagios desde abril de 2020 reportó este martes el Ministerio de Salud. En su último balance diario, la cartera dio cuenta de 514 casos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 1.624.823 las infecciones. La autoridad informó de 31 fallecidos en el mismo período, con lo que los decesos llegan a 36.138 a la fecha.

De acuerdo al Minsal, ayer se realizaron 28.474 exámenes PCR, lo que implica que la tasa de positividad a nivel país sube levemente a 1,57%, mientras que en la Región Metropolitana se mantiene en 2%.

Martes 10 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 514 casos nuevos

🔸 309 casos con síntomas

🔸 165 casos asintomáticos

🔸 40 sin notificar

🔸 1.624.823 casos totales

🔸 5.778 activos

🔸 1.581.129 recuperados

🔸 31 fallecidos registrados (36.138 en total) pic.twitter.com/N60UkoGpGR — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 10, 2021

07:00 Las autoridades de Israel han notificado este martes más de 6.000 casos diarios por primera vez en seis meses, tras superar una barrera fijada a principios de febrero, en medio de un repunte achacado principalmente a la propagación de la variante delta.

El Ministerio de Sanidad israelí ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 6.275 contagios, para un total de 908.332, con 6.559 fallecidos, mientras que hay 35.466 casos activos, incluidos 394 pacientes en estado grave.

Asimismo, ha destacado que 5.816.547 personas han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las que 5.400.236 cuentan ya con la pauta completa. Asimismo, 577.899 personas han recibido una tercera dosis, aprobada el 1 de agosto para los mayores de 60 años para reforzar la inmunidad.

El jefe de la respuesta israelí contra el coronavirus, Salman Zarka, ha manifestado este mismo martes que el país está en un momento "clave" para "la sanidad, la vida y la economía", antes de pedir a la población que acuda a vacunarse, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

06:30 Animado por el desplome de casos de coronavirus -el promedio diario de contagios cayó a menos de 150 desde los 3500 de principios de junio-, el gobierno uruguayo anunció su plan de reapertura de fronteras, que comenzará el próximo septiembre.

A partir del próximo 1 de septiembre se habilitará el ingreso a propietarios extranjeros de inmuebles. También aplica a copropietarios y propietarios en sociedades anónimas, según Subrayado. Las personas deberán mostrar que ya recibieron las dos dosis de la vacuna; tener un documento avalado por escribano público que acredite la propiedad; y un PCR negativo.

06:00 Las autoridades de India han confirmado este martes cerca de 28.200 casos de coronavirus durante el último día, su cifra más baja durante los últimos cinco meses, en un momento en el que el país roza el umbral de los 32 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno indio ha manifestado en su balance, publicado a través de la red social Twitter, que durante las últimas 24 horas se han confirmado 28.204 contagios y 373 decesos, lo que eleva los totales a 31.998.158 y 428.628, respectivamente.

05:00 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, han mantenido este lunes una conversación telefónica en la que Estados Unidos se ha comprometido a enviar más dosis de la vacuna contra el Covid-19 al país vecino.

El presidente mexicano ha agradecido a Harris los más de cuatro millones de vacunas contra el Covid-19 ya entregadas por Washington, a lo que ella ha garantizado el "envío de dosis adicionales" a territorio mexicano, según un comunicado de la Casa Blanca.

LUNES 9 DE AGOSTO

19:00 Brasil informó el lunes de 411 nuevas muertes como consecuencia del Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 563.562, informó el Ministerio de Salud de ese país.

También fueron contabilizados 12.085 nuevos casos de coronavirus, con el total de infecciones en el país avanzando a 20.177.757, agregó el ministerio.

Las cifras de la pandemia en Brasil acostumbran a ubicarse por debajo de los promedio los lunes, debido a un retraso en las pruebas los fines de semana.

En términos absolutos, Brasil es el segundo país con mayor número de muertos por la enfermedad, por detrás de Estados Unidos, y el tercero a nivel de casos, por debajo de Estados Unidos e India.

Sin embargo, la nación sudamericana ha registrado una reducción en los números relacionados con la pandemia en las últimas semanas, a medida que avanza con su campaña de vacunación contra el coronoavirus.

El gobierno federal también informa 18.939.051 personas recuperadas del COVID-19 y 675.144 pacientes en seguimiento.

17:20 Argentina recibió este lunes 400.000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V para completar esquemas de vacunación contra el covid-19, un objetivo que el Gobierno de Alberto Fernández se ha trazado como prioridad para este mes.

Este lote se suma a otro de 200.000 dosis del segundo componente de Sputnik V que llegó al país suramericano la semana pasada.

Los envíos de dosis del segundo componente de la vacuna desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya se han visto retrasados, pero el Gobierno argentino espera contar con más dosis este mes para completar los esquemas de vacunación, no obstante lo cual ya comenzó desde la semana pasada a aplicar vacunas de otros laboratorios a quienes recibieron Sputnik V como primera dosis.

En tanto, según informaron fuentes oficiales, para la noche de este lunes se espera la llegada a Argentina de 204.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, mientras que para el próximo miércoles se prevé el arribo de otras 326.400 dosis de este mismo laboratorio.

15:00 Canadá reabrió este lunes sus fronteras terrestres a ciudadanos estadounidenses que estén vacunados con la pauta completa y presenten una prueba negativa de la covid-19, tras 17 meses con los puestos fronterizos cerrados a todos los viajes considerados no esenciales.

Canadá también ha anunciado que a partir del 7 de septiembre la reapertura se ampliará a viajeros del resto del mundo con la pauta completa de las cuatro vacunas permitidas por el país: AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.

14:00 Los casos confirmados de la variante delta del coronavirus en Perú se han casi duplicado durante la primera semana de agosto, al pasar de 40 a 76, informó este lunes el ministro de salud, Hernando Cevallos.

Durante una visita a un centro de vacunación de Lima, Cevallos indicó que esperan incrementar la capacidad de procesamiento de pruebas de detección de covid-19 para que el Instituto Nacional de Salud (INS) alcance las 10.000 pruebas moleculares (PCR) al día.

El ministro destacó la necesidad de extremar todos los controles y precauciones frente a la variante delta por ser "el doble de contagiosa y más agresiva".

13:05 Este miércoles 46 comunas avanzarán en el plan paso a paso. La subsecretaria Paula Daza anunció hoy que pasan a apertura inicial las comunas de: Arica, Huara, Freirina, La Higuera, La Calera, Nogales, La Cruz, Pichilemu, Colbún, Retiro, Yerbas Buenas, Constitución, Linares, Parral, Teno, Villa Alegre, San Fabián, San Nicolás, San Rosendo, Quilleco, Alto Biobío, Hualqui, Cabrero, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Penco, Hualpén, Laja, Collipulli, Gorbea, Cholchol, Perquenco, Carahue, Lautaro, Pitrufquén, Puyehue, Chonchi y Osorno.

Además, avanzan a preparación San Pedro de Atacama, Tierra Amarilla, Loncoche, Los Lagos, Paillaco y Corral, mientras que retroceden a preparación Paredones, Pelarco y Cunco, y a transición vuelve Puqueldón.

🔵 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del miércoles 11 de agosto a las 5:00 horas, las siguientes comunas avanzan a #Apertura.



Para más información, visita 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/6Hzt3c8Ppq — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 9, 2021

11:35 A la espera de que se presenten nuevos cambios en el plan paso a paso, el Ministerio de Salud reportó 871 nuevos contagios de Covid-19, llegando a 1.624.316 los casos totales. La cartera lamentó el fallecimiento de 91 personas, sumando 36.107 los decesos a la fecha.

En las últimas 24 horas se realizaron 53.938 exámenes PCR, lo que implica que la tasa de positividad siguió bajando a 1,48%, mientras que en la Región Metropolitana el indicador sigue estando en 2%, según la autoridad sanitaria.

Lunes 9 de agosto | Balance diario #COVID_19



🔸 871 casos nuevos

🔸 557 casos con síntomas

🔸 241 casos asintomáticos

🔸 73 sin notificar

🔸 1.624.316 casos totales

🔸 6.261 activos

🔸 1.580.173 recuperados

🔸 91 fallecidos registrados (36.107 en total) pic.twitter.com/ZMnGVNP72i — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 9, 2021

09:25 BioNTech y su socio Pfizer han suministrado más de 1.000 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 hasta el 21 de julio, una cifra mayor que la suministrada por su competidor AstraZeneca, según informó el lunes el grupo biotecnológico alemán.

La cifra de suministro, superior a los más de 700 millones de dosis anunciados por la empresa biotecnológica en junio, se compara con la declaración de AstraZeneca a finales del mes pasado de que, junto con su socio de fabricación Serum Institute of India, había suministrado 1.000 millones de dosis a 170 países en ese momento.

Basándose en los contratos de entrega de más de 2.200 millones de dosis hasta ahora, BioNTech dijo en un comunicado que espera acumular 15.900 millones de euros (US$ 18.700 millones) en ingresos por la vacuna este año, frente a una previsión de mayo de 12.400 millones de euros.

BioNTech añadió el lunes que junto con Pfizer creen que una tercera dosis, tras el régimen establecido de dos inyecciones, "tiene el potencial de preservar los niveles más altos de eficacia protectora contra todas las variantes actualmente probadas, incluida la Delta".

09:00 La edad mínima para una vacuna de refuerzo en Israel podría reducirse a 50 años mientras el país lucha por contener un aumento en el número de nuevos casos, informó Kan News, citando una entrevista con la ministra del Interior, Ayelet Shaked.

Israel anunció a fines de julio que ofrecería una vacuna de refuerzo a los adultos mayores de 60 años, convirtiéndose en el primer país en implementar ampliamente terceras dosis. Alrededor de un tercio del grupo objetivo recibió una inyección de refuerzo, dijo el domingo el primer ministro Naftali Bennett.

Por separado, un estudio preliminar realizado por la organización de mantenimiento de la salud más grande de Israel mostró que la mayoría de las personas que recibieron una inyección de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech tuvieron efectos secundarios similares o menos que después de la segunda dosis.

08:00 Moderna suministrará a Corea del Sur menos de la mitad de las 8,5 millones de vacunas previstas en agosto debido a problemas relacionados con la producción, dijo la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea. Corea del Sur extenderá el intervalo de inoculación de la vacuna de ARNm entre la primera y la segunda inyección de cuatro a seis semanas.

07:00 Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, han diseñado un pequeño dispositivo de sobremesa que puede detectar el SARS-CoV-2 a partir de una muestra de saliva en aproximadamente una hora. En su nuevo estudio, publicado en la revista 'Science Advances', han demostrado que el diagnóstico es tan preciso como las pruebas de PCR que se utilizan actualmente.

El dispositivo también puede utilizarse para detectar mutaciones víricas específicas relacionadas con algunas de las variantes del SRAS-CoV-2 que circulan actualmente. Este resultado también puede obtenerse en una hora, lo que podría facilitar el seguimiento de las distintas variantes del virus, especialmente en regiones que no tienen acceso a instalaciones de secuenciación genética.

El nuevo diagnóstico, que se basa en la tecnología CRISPR, puede ensamblarse por unos US$ 15, pero esos costos podrían reducirse significativamente si los dispositivos se produjeran a gran escala, dicen los investigadores.

La variante Delta aún no estaba extendida cuando los investigadores realizaron este estudio, pero como el sistema ya está construido, dicen que debería ser sencillo diseñar un nuevo módulo para detectar esa variante. El sistema también podría programarse fácilmente para vigilar nuevas mutaciones que pudieran hacer que el virus fuera más infeccioso

Los investigadores creen que su dispositivo podría fabricarse a un costo de entre 2 y 3 euros por aparato. Si es aprobado por la FDA y fabricado a gran escala, prevén que este tipo de diagnóstico podría ser útil tanto para las personas que quieren poder hacer la prueba en casa, como en los centros de salud de zonas sin acceso generalizado a las pruebas de PCR o a la secuenciación genética de las variantes del SARS-CoV-2.

06:00 El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha recalcado este lunes que el país "ha cumplido su responsabilidad" como anfitrión de los Juegos Olímpicos en medio de la pandemia y ha dado las gracias a la población por su "comprensión y cooperación", ante un repunte de los contagios durante las últimas semanas.

"A pesar de que los Juegos Olímpicos fueron aplazados un año y celebrados bajo diversas restricciones, creo que hemos sido capaces de cumplir nuestra responsabilidad como país anfitrión", ha manifestado, un día después de la clausura del evento y a pocos días del inicio de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

05:00 Rusia ha superado este lunes el umbral de los 165.000 muertos por coronavirus tras confirmar más de 750 durante el último día, una cifra ligeramente inferior a la de las últimas jornadas, cuando ha rozado el máximo histórico de 800 decesos diarios.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

