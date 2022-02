Más de 41 mil personas postularon a la PGU en los primeros cuatro días del proceso

País

El beneficio de la Pensión Garantizada Universal comenzará a pagarse a partir del 18 de febrero.

Más de 41 mil postulaciones a la Pensión Garantizada Universal (PGU) se constataron durante los primeros cuatro días desde que se inició el proceso el 1 de febrero, considerando tanto el caracter presencial como online del trámite.

El canal web fue la principal vía para hacer la gestión. El 78% de las personas realizó la solicitud a través de www.chileatiende.com; mientras que el 22% restante lo hizo a través de la AFP correspondiente (4,9%), compañías de seguros (0,5%); Instituto de Previsión Social (15%) y los municipios (1,5%).

Además, a través de la red ChileAtiende se efectuaron más de 1.140.000 atenciones relacionadas con este beneficio.

En cuanto a nivel país, las regiones que más postulaciones registraron fueron la Metropolitana con un 18.102 (44%), Valparaíso con 5.289 (12,9%) y Bío-Bío con 3.442 postulaciones (8,4%).

En el otro extremo, las regiones donde hubo menos de 500 postulantes fueron Aysén y Magallanes y Antártica, con 142 y 399 solicitudes respectivamente, desde el 1 de febrero hasta el viernes 4 de febrero.

Se estima que alrededor de 600 mil adultos mayores de 65 años que no pertenecen al Pilar Solidario -y los cuales deben postular- serán los favorecidos con esta iniciativa a partir de la tercera semana de febrero.

Requisitos de postulación

Desde el ministerio de Trabajo se ha explicado que las condiciones para poder optar al beneficio de $ 185 mil son tener más de 65 años, no ser parte del 10% más rico de la población y acreditar 20 años de residencia en Chile. Las personas que ya son beneficiadas con el pilar solidario no deben postular debido a que ingresarán directamente a la PGU.

En cuanto a las personas que tienen Aporte Previsional Solidario que complementa su pensión, ya sea de renta vitalicia o retiro programado, el ministro del Trabajo (s), Pedro Pizarro, explicó hace unos días que ellos también acceden a la PGU y "van a recibir el pago por la misma vía que tienen con la entidad que les paga mes a mes su pensión".

A través de la página web de ChileAtiende, con el número de la cédula de identidad y la fecha de nacimiento, la persona puede averiguar de inmediato si ya está en el Pilar Solidario o no, y si no lo está, puede con su clave única postular ahí mismo y va a ser contactada por la misma vía para precisarle si quedó -de inmediato- o, bien, si cumple con los requisitos para acceder desde el mes de agosto, que es para aquellas personas que están entre el 60% y 90% que hoy no eran favorecidas con una pensión.

El trámite también se puede hacer de forma presencial en las oficinas de ChileAtiende.