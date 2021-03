Mathias Francke Embajador de Chile ante la OMC: “Estamos buscando abrir un diálogo con las farmacéuticas en el contexto de la OMC”

País

El jefe de la misión nacional ante el organismo es optimista sobre el trabajo durante 2021, pero también advierte que no se debe esperar ningún “acuerdo gigantesco” en la entidad para este año.

Menos de dos meses han pasado desde que Mathias Francke llegó a Ginebra. El 18 de enero el Gobierno anunció al abogado como el nuevo embajador de Chile ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad que volvió al debate público con la elección de Ngozi Okonjo-Iweala como directora general.

“Fue muy bien recibida la noticia en Ginebra. Era algo que se estaba esperando y que estaba, de alguna manera, condicionando el trabajo futuro de la organización”, dice sobre la aprobación de la economista, y agrega que “hay esperanza, por lo menos en los primeros dos meses de este año se han producido cosas concretas que permiten pensar en que puede haber progreso”.

Pero, desde Suiza, advierte que “si alguien está esperando que haya un acuerdo gigantesco en la OMC a finales de año no es el caso”.

- ¿En qué se ha enfocado en sus primeras semanas?

- Primero, principalmente al tema Covid. He estado también en la reforma a la OMC y la otra gran negociación donde Chile tiene intereses y esperanza es subsidios a la pesca. Lamentablemente, se pasó el plazo, pero la negociación sigue andando y hemos puesto énfasis en que tiene que terminar antes de la ministerial de diciembre.

- ¿Qué debiese considerar esta reforma a la OMC?

- La OMC tiene tres pilares, cada uno está debilitado y hay que reforzarlos. Uno es transparencia, hay notificaciones que se debiesen hacer anualmente, y eso se ha ido perdiendo. Hay que potenciar esa capacidad de notificación, de monitoreo. El segundo pilar es de negociación, y también ha perdido fuerza por la incapacidad de lograr acuerdos. Quizá ya el camino no es que todos los miembros tienen que estar en una negociación, sino que se pueden hacer negociaciones plurilaterales, donde estén interesados en ciertos temas.

El tercer pilar es un mecanismo de solución de diferencias, pero lamentablemente está muy debilitado, principalmente por el bloqueo que EEUU puso al nombramiento de los miembros del Órgano de Apelación, la segunda instancia.

- Una de las mayores críticas ha sido la incapacidad de alcanzar consensos. ¿Hay señales de que con Biden esto vaya a cambiar?

- Obviamente que el cambio de giro en el nombramiento de la directora general es importante y es una buena señal. Pero muchos otros temas van a costar, EEUU ha dicho que partiendo por el tema del Órgano de Apelación son temas importantes, pero no necesariamente la prioridad. Hay esperanza, pero lo que se escucha y lo que recibimos de Washington no va a ser un cambio radical en 180 grados. Probablemente, van a haber énfasis diferentes.

- ¿Ha habido otras señales de que este escenario de polarización pueda cambiar?

- Hay mucha esperanza en la nueva directora general. Es una persona que creo que habla el lenguaje también que se necesita para sacar la organización del letargo.

Comercio y vacunas

-Cada vez son más los países en desarrollo que se suman a la propuesta de hacer una exención al acuerdo de propiedad intelectual de la OMC, que implicaría derogar temporalmente ciertos derechos de ese ámbito para que cualquier país pueda producir vacunas Covid-19 sin preocuparse de las patentes. ¿Cómo se está abordando este tema?

- Los argumentos de India, Sudáfrica y este grupo son que en la medida que no respetes la propiedad intelectual ni las patentes de las farmacéuticas, podrías generar mayor capacidad de producción a través de genéricos y derechamente a través de copia. Cuando le sacas la patente a Pfizer, AstraZeneca o cualquier farmacéutica ellas no pueden bloquear la producción de copias. Lo que está planteando este grupo es una erosión a uno de los acuerdos importantes de la OMC.

La misma directora general habló de una tercera vía, algo entremedio que no es una exención temporal del acuerdo de propiedad intelectual ni tampoco una protección a las farmacéuticas. Y nosotros, Chile con otros miembros estamos viendo qué podría ser esa tercera vía.

- ¿En qué consistiría esto?

- Estamos buscando abrir un diálogo con las farmacéuticas en el contexto de la OMC para ver con ellas cuáles son los problemas, cómo podemos generar mayor producción, qué barreras comerciales enfrenta la industria que le hacen difícil producir más o distribuir más, y cómo podemos como OMC facilitar el alivio de esas barreras. Esto sin perjuicio de que se siga discutiendo la exención. No significa pararlo ni bloquearlo, solo que en paralelo a las discusiones jurídicas podamos trabajar con la industria y buscar soluciones. Estamos planteándole a la directora general la formación de una mesa de diálogo, una mesa de trabajo entre la industria y la OMC.

-¿Qué países impulsan esta propuesta con Chile?

- Canadá, en los otros estamos trabajando. Es un grupo de países de tamaño mediano, sistémicos, no grandes productores de vacunas, pero creemos que la solución debe darse en el contexto del acuerdo de la OMC, y por lo tanto no nos gusta per se la idea de la exención.