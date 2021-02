Máximo Pávez Ministro (S) Segpres: La Moneda se prepara para acuerdo por pensiones, frenar tercer retiro y avanzar en digitalizar trámites

País

Ministro (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pávez, dice que el Gobierno espera llegar a entendimientos en varios temas en recta final de la actual administración.

“Vamos a impulsar la agenda legislativa hasta el último día del mandato”, afirma el ministro (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pávez. Y la intención es hacerlo en el marco de acuerdos con la oposición en las áreas de pensiones, salud y seguridad ciudadana, profundizar la modernización el Estado, incluida la digitalización de trámites y el proyecto de empleo público -que esperan dejar enviado-, el que incluye aristas como teletrabajo y meritocracia.

“Lo primero es la reforma de pensiones, queremos llegar en marzo a un acuerdo en materia de destino de la cotización y regulación de la industria que nos permita enfrentar el desafío de mejorar las pensiones de todos los chilenos”, precisa el abogado y militante UDI al abordar los ejes realzados por el Presidente, que también incluyen la agenda de salud con normas como mejorar el Fonasa, seguro catastrófico, y la ley de fármacos II sobre regulación de precios.

- ¿Por qué se ha demorado tanto el acuerdo en pensiones?

- Porque es una negociación compleja, hay visiones muy contrapuestas y difíciles de conciliar, son visiones legítimamente distintas respecto del rol del Estado, la capitalización individual y todos estamos haciendo un esfuerzo por acercar posiciones y esperamos en marzo tener novedades.

- En un año con muchas elecciones se podrían debatir proyectos como un tercer retiro de fondos de AFP. ¿Cómo enfrentarán ese escenario?

- La dinámica política no se va a detener, un año electoral siempre es más desafiante. Tenemos un fallo del Tribunal Constitucional, un paquete de ayuda sustantiva a las personas, esperamos que la economía se restablezca lo antes posible y entendemos que esta maniobra del tercer retiro no es más que intento de la oposición de distraer la agenda en una materia en que el Gobierno ya aprobó un proyecto de retiro y uno para los enfermos terminales.

El TC ya determinó que las reformas constitucionales para estos efectos no son la vía idónea, por lo tanto, hay argumentos políticos muy débiles para estar promocionando de manera majadera un tercer retiro, que lo único que hace es socavar las bases del sistema previsional y las pensiones futuras. Incluso, hay personas que ya se quedaron con los dos primeros retiros sin pensión.

- Y por el impuesto a los altos patrimonios, ¿el Gobierno recurrirá al TC?

- El Gobierno ha dicho que va a hacer frente a todas las herramientas que el Estado de Derecho le pone a disposición para poder enfrentar aquellas ofensivas que -teniendo nobles aspiraciones- pugnan con la institucionalidad vigente. No existe en ninguna parte en la historia constitucional tributos que se hayan impuesto por la vía constitucional, que es un atajo. Además, el proyecto de impuesto a los súper ricos es pésimo, está mal diseñado, no tiene base imponible, es un punto político del PC, pero no tengo dudas que el Congreso va a estar a la altura de un debate serio y no debiera tener apoyo si avanza en esa comisión (Constitución de la Cámara).

Menos trámites

Pavez destaca los avances que presenta el plan de modernización y gestión del Estado, de la cual participa la Segpres.

El subsecretario recuerda que en 2018 se creó un consejo asesor permanente para impulsar el tema y detalla los avances que califica como importantes: “Hoy en Chile nueve de cada diez hogares tiene Internet y al cierre de 2020 el 70% de los más de tres mil trámites que existen en el Estado se pueden realizar en línea”.

La meta del consejo asesor, agrega, es que más del 80% de los trámites sean digitalizados a fines de 2021. “Estamos encaminados en una senda digital. En materia legislativa el avance más relevante fue el proyecto de modernización y transformación digital del Estado que permite acelerar este proceso ahorrando tiempo a las personas y al Estado y evitar que el Estado pida a las personas un papel que el Estado ya tiene.