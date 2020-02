Mewes se desmarca de Sutil y no da a conocer su voto en el plebiscito: "No puedes vincular una opinión personal a lo que uno representa"

País

El representante del Comercio para las elecciones de marzo en la CPC indica que su estrategia es ir construyendo con cada gremio el programa de su candidatura.

Falta aproximadamente un mes para las trascendentales elecciones en la Confederación del la Producción y del Comercio (CPC) y hasta el momento los únicos candidatos confirmados son el empresario Juan Sutil y el expresidente del CNC Ricardo Mewes.

Este último conversó con CNN, instancia en que declinó definir su postura sobre su votación en el plebiscito de abril tal como lo hizo Juan Sutil.

"Cuando uno es dirigente gremial, no puedes –creo yo- vincular una opinión personal a lo que uno representa. No me parece y no creo que sea razonable plantear una opinión porque uno está representando, en este caso, al comercio", argumentó Mewes su decisión de no dar a conocer su postura.

Además, indicó que más allá del voto, le interesa del proceso constituyente que exista una paz social y orden público, añadiendo que "cualquier proceso que no cuente con esos elementos será muy complejo. Cómo la gente va a ir a votar con libertad e interés profundo cuando no hay orden público y no hay paz social".

Sobre la búsqueda del apoyo de otras ramas para la elección en el gremio de grandes empresarios, sostuvo que han estado conversando, comentando que sus estrategia es ir con cada presidente formando el programa de su gestión.

"Mucha gente habla del programa del candidato, pero el programa uno lo construye con los presidentes. Uno puede tener ideas centrales, pero sin emabrgo uno no está solo y no puede llegar con un programa para impornerlo a los presidentes, tenemos que construir un diseño que nos permita abordar lo que el país está viviendo hoy día", comentó.