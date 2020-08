Migración: “turismo laboral” tensiona al Senado ad portas de la votación del proyecto en la Sala

País

Este miércoles se votaría la iniciativa en la Cámara Alta, pero además del rechazo del oficialismo a la polémica indicación, tampoco hay acuerdo en las filas opositoras.

El proyecto de migración que moderniza el actual cuerpo legal sobre la materia, es un antiguo anhelo del gobierno, que ingresó la iniciativa al Congreso en 2013 –el último año de la primera administración del presidente Sebastián Piñera- y que este miércoles sería votado por la Sala de la Cámara Alta no sin polémica, tras pasar por las comisiones de Gobierno, Derechos Humanos y Hacienda. El elemento que augura un duro debate, lo constituye la norma que se ha denominado de parte de sus detractores del oficialismo como de "turismo laboral".

El artículo 56 bis del proyecto, incorporado a partir de una indicación opositora impulsada por los senadores Isabel Allende (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), provocó el rechazo cerrado del gobierno avalado por el oficialismo, cuyos representantes esgrimieron que ello constituye un espacio inaceptable de "turismo laboral" que va en perjuicio de los intereses de Chile; mientras sus autores refutan que la medida se adapta a los preceptos internacionales en materia de derechos humanos.

El polémico artículo establece: "Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del país de origen, a elección del solicitante". Propuesta que tampoco consigue la unanimidad del respaldo opositor, ni siquiera en el Partido Socialista, donde el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier discrepa con la iniciativa.

Desnaturalización de la idea

El senador socialista presidía la Comisión de Gobierno Interior cuando la iniciativa llegó a su segundo trámite a la Cámara Alta y plantea sus dudas sobre "qué proyecto se va a votar" en la Sala. Porque en la citada comisión, que encabezaba cuando le correspondió revisar el proyecto, se lograron acuerdos "para mejorar significativamente el texto, que venía con muchas insuficiencias" desde la Cámara, logrando finalmente "un muy buen equilibrio", comenta el senador, y esta última propuesta -dice- va en sentido contrario.

Luego, la Comisión de Derechos Humanos, agregó aspectos de su materia y, finalmente la de Hacienda abordó el proyecto, a su juicio, "más allá de cualquier consideración presupuestaria-financiera, revisando muchas normas sustantivas", Por lo que el parlamentario se pregunta ¿qué proyecto se vota?, porque –desde su punto de vista- las comisiones llegaron a informes "tremendamente contradictorios". En ese sentido, dice que la iniciativa sólo se podría votar este miércoles, sólo si la Comisión de Gobierno no pide hacer un nuevo informe porque, en su paso por las tres instancias se abordaron demasiados temas que rompieron la sistematicidad del proyecto en su conjunto.

Por lo pronto, en su calidad actual de presidente de la Comisión de Trabajo, Letelier aborda la polémica indicación que preocupa al oficialismo. Aunque parte diciendo que las "caricaturas" que se han hecho de la propuesta, calificándola de "turismo laboral, no ayudan"; aclara que en la Comisión de Gobierno Interior se propuso crear una visa para la búsqueda oportunidades laborales, pero eso –a su juicio- "se desnaturalizó en la indicación que se presentó". Porque en la propuesta de la Comisión de Gobierno, se equilibraba el beneficio con que el Estado determinara cuántos, cuándo y en qué áreas otorgar la visa –derecho que la indicación en cuestión le quita al Estado-. Idea que surgió debido a que en la actualidad miles de extranjeros vienen a Chile a desempeñarse en trabajos de temporada y es necesario que eso se regule, dice el senador.

No se condice con la realidad chilena

Sin embargo, eso se desnaturalizó en la indicación de Allende y Latorre. Por lo que Letelier enfatiza que este debate "no es sobre cómo queremos que sea el mundo, es acerca de cómo es el mundo. Ningún chileno puede ir a Europa, Estados Unidos, Canadá o a Australia y decir en su frontera 'vengo a trabajar, deme una visa' y los países se la dan, eso no ocurre".

Una visa de oportunidad laboral –en su opinión- es algo "interesante" y por eso se planteó como una posibilidad y la oposición pidió al gobierno que se creara, a lo que el Ejecutivo accedió, en el marco del debate en la Comisión de Gobierno; pero "creo que la forma como la han ido modificando tiende a desnaturalizar el instrumento y tratan, a mi juicio, de generar una flexibilidad que no se condice con el país en que vivimos; donde hay 46% de empleabilidad, donde hay tasas de cesantía enormes y atenta con el criterio de que haya una migración regulada y ordenada".

Instrumento pospandemia

Pero la postura de Letelier contrasta con la de su compañera de partido Isabel Allende y con el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, autores de la polémica indicación. Este último, desde luego, defiende la propuesta. Por lo pronto, al senador le llama la atención la premura del gobierno por aprobar un proyecto que, si bien lleva mucho tiempo discutiéndose, la pandemia reactivó. De hecho, recuerda que en su minuto el exministro Gonzalo Blumel le confesó que "a ellos les interesaba, prácticamente, sacarlo sin modificaciones de lo que había sido en Gobierno Interior, porque querían tener el instrumento legal disponible para el período postpandemia".

El supuesto que no comparte Latorre es que Chile tendrá una reactivación económica importante superior al resto de América Latina, al final de la pandemia, por lo que recibiría un flujo migratorio significativo. El senador refuta esta impresión del gobierno, ya que lo ha conversado con especialistas en materia migratoria, que le han señalado que "los países que están en crisis económicas, que vienen también con contextos sociales y políticos complejos, no suelen ser receptores en los ciclos más expansivos de los flujos migratorios, todo lo contrario". Por lo que le preocupa apurar un proyecto con un enfoque puramente "economicista" y "alentando un cierto discurso de discriminación y racismo, que tiene que ver con este guión que usa la derecha para desviar el foco de atención de otros conflictos que tiene la coalición de gobierno".

Ineficacia de normas restrictivas

Pero entrando de lleno a la indicación, Latorre explica que basándose en experiencia comparada, los países que tienen migración ordenada, regular, son aquellos que "dan la posibilidad, de manera flexible, de cambiar el estatus migratorio de solicitar cambio de visa y poder regularizar la situación migratoria en el país, de parte de los inmigrantes, dados los cambios que van ocurriendo en la dinámica migratoria".

Ello, porque se sabe y ocurre en todos los países, que –guste o no- la gente entra, por distintas vías, algunos legalmente y en otros casos por vías no habilitadas –explica-, como es el caso de Estados Unidos, pese a tener una política migratoria restrictiva, y lo que hacen los países "con buenas políticas migratorias, con estándares de derechos humanos, lo que buscan es facilitar por ley, no por una medida arbitraria del gobierno de turno, sino estableciendo por ley los requisitos para que las personas puedan regularizar su situación, para disminuir las tasas de migración irregular", argumenta el senador.

Todo ello, porque –según añade- si un país tiene bajas tasas de migración irregular, disminuye las posibilidades de exclusión, abuso, de explotación laboral, trata de personas e integra y ordena mejor los flujos migratorios. Por lo mismo, invita al gobierno a dar ese debate y si no le gusta su indicación –dice- se puede buscar otra.

Otro proyecto candidato a veto

Desde el oficialismo, en cambio, no comparten para nada esa posición y llaman a enfrentar la votación con "sentido común". Por su parte, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, alineado con el gobierno, estima que la votación del proyecto es decisiva para definir cómo Chile enfrenta el tema de la migración hacia adelante. Y que el objetivo de elaborar un proyecto de ley es que "establezca buenas políticas públicas para que ordene la situación, desde la perspectiva interna, y que se abra a la migración ordenada y legal, desde la perspectiva externa, como deben ser las cosas", advierte el senador.

No obstante, estima que a ello no contribuye la indicación en debate, que a su juicio es "muy grave", ya que "establece una especie de visa de turismo laboral, en donde cualquier extranjero, llegando a la frontera chilena pueda pedir una visa, como su nombre lo dice, para oportunidad laboral, buscar trabajo, y hay que dársela, con muy pocas excepciones, y con eso pueden entrar 10, 100, 500 mil personas, en un momento que, además, el empleo en Chile es muy escaso, a mi me parece que es una pésima forma de enfrentar el tema de la migración".

Por su parte, el senador de RN Francisco Chahuán advirtió que la indicación atenta "contra el trabajo desplegado en la modernización de la normativa" y que "una cosa es velar por los derechos humanos de los inmigrantes y una muy distinta es establecer indicaciones que vulneran abiertamente los principios de la migración segura, ordenada y regular". Incluso se adelantó a pedir al Presidente que, en el caso de que el proyecto –al que aún le queda el tercer trámite en la Cámara- se aprobara "tenga la conciencia y la capacidad para enviar un veto presidencial, porque no permitiremos que esta ley de migración termine siendo completamente permisiva".