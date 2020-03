Ministro Briones insiste en postergar debate legislativo por 40 horas

País

En materia de reformas de pensiones hizo un llamado a la oposición a salir de su "solución esquina" que propone que el aumento de cotización de 6 puntos se destine por completo al pilar contributivo.

Con la preocupación del daño que pueda provocar en el contexto económico actual una reducción de la jornada laboral a 40 horas como lo promueve el proyecto que avanza en el Congreso, de las diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo un llamado de atención a la oposición a postergar la iniciativa.

"Preferiría que nos tomáramos el tiempo y se postergara, tal como fue la recomendación de la comisión (...) Creo que hay suficientes antecedentes que aconsejan mirar esto con harto cuidado, particularmente en el momento que vive la economía chilena", señaló esta mañana en conversación con tele13 Radio el secretario de Estado.

Explicó que "hay propuestas legislativas que parecen suponer que elevar costos de contratación no tiene costos en materia del empleo formal, por ejemplo el tema de las 40 horas donde pareciera ser que bajando las horas trabajadas y manteniendo el mismo sueldo no provoca ningún efecto. Creo que esa postura se equivoca", dijo y, advirtió sobre el impacto que puede provocar en la informalidad del mercado laboral.

Si bien la tasa de desempleo no se ha empinado a los dos dígitos como se previó en un comienzo por el negativo impacto en la actividad económica que dejó la violencia de octubre y noviembre en el contexto del conflicto social, si se ha visto un incremento de la informalidad: "Es una preocupación la informalidad en el mercado del trabajado porque tiene una serie de inconvenientes, no sólo respecto del trabajador –que a uno siempre le gustaría proteger con un empleo de calidad- sino también en términos de la informalidad y los ingresos fiscales".

"Hemos visto pérdidas importantes en empleos formales, las desvinculaciones por necesidad de las empresas han tenido un alza tremendamente elevada, en cualquier métrica que uno lo tenga-. Y la contracara de eso es que el desempleo general no ha subido tanto porque ha habido aumento del empleo informal, que es gente trabajando en condiciones precarias que no tiene seguridad social". Esto -agregó- trae aparejado un deterioro en la economía porque afecta a los ingresos del Estado dado que los comercios callejeros no pagan impuestos.

En esta misma dirección señaló que la idea de subir el salario mínimo (que debe discutirse en agosto) desde $301.000 brutos –que en marzo se ajustará a $319.00 brutos- a $500.000 debe también "sofisticar su mirada" en aquellos puntos de encuentro: "nadie de la izquierda o la derecha puede ser indiferente a la precarización del trabajo".

Pensiones

Otro punto que abordó fue la necesidad de que un sector de la oposición" salga de su esquina" y avance hacia la propuesta del Gobierno de destinar los 6 puntos de cotización adicional dividida en 3 puntos para solidaridad y los otros 3 hacia la cuenta individual del trabajador. "Veo a parte de la oposición que sigue en su solución esquina, y así como nosotros salimos de nuestra esquina los invito a que ellos salgan de su esquina que es que los 6 puntos, ninguno de ellos vaya a la cuenta individual".

Recordó que el Ejecutivo hizo un cambio importante en su propuesta original al destinar parte del alza hacia el pilar contributivo, por lo que ahora que se iniciará el debate en el Senado espera que este gesto sea valorado –tal como ocurrió en la Cámara de Diputados- y los parlamentarios de oposición vayan en la misma dirección. "Estoy confiado en que podemos lograr acuerdo y avanzar en esa materia teniendo a la vista que como Gobierno transparentemente y de buena fe hicimos la movida que correspondía hacer", señaló.