Costo total de US$ 1.200 millones de la agenda social anunciada anoche por el gobierno será financiada por reasignación de gastos, recaudación adicional por nuevo tramo del Global Complementario y mayor gasto.

Tras el anuncio de anoche realizado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, de una serie de medidas que busca dejar atrás el conflicto social que ha semiparalizado el país durante casi seis días, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, detalló en canal 13 y Radio Cooperativa esta mañana que el costo total de la medidas ascenderá a US$1.200 millones para el próximo año. De ellos un 40% es para pensiones, esto es algo más de US$ 500 millones.

El desglose del gasto significará un mayor déficit fiscal previsto en US$ 600 millones; US$ 440 millones vendrán de reasignación de gastos en los ministerios y US$ 160 millones vendrán por la recaudación que tendrá el nuevo tramo de impuesto anunciado ayer.

Respecto del mayor déficit señaló en Radio Cooperativa que: "Vamos a ver qué hacemos pero va a ser difícil cumplir la meta con este paquete".

Propuesta de nuevo tramo en el impuesto global complementario de 40% para las rentas superiores a los $8 millones mensuales. Actualmente la tasa es de 35%, para rentas superiores a $5,9 millones (120 UTM).

Respecto de los proyectos de pensiones y de modernización tributaria comentó que "vamos a conversar para lograr un acuerdo ambos son proyectos importantes porque tienen incentivo en la inversión y el empleo", dijo en Canal 13.

En tanto en Radio Cooperativa reiteró -sobre el punto en debate de la reintegración del sistema tributario- que: "no es el momento para conversar para nosotros todavía ese tema".

En relación a la posibilidad de dividir la reforma de pensiones mencionó que se revisará la manera de hacer más expedito su despacho del Congreso.

En otro frente respecto del malestar social y en particular sobre su comentario "de las flores", cuando se anunció el IPC de septiembre dijo que: "Si a alguien le incomodó, lo lamento. La intención fue otra, no nos quedemos en eso. Ahora preocupémonos de salir adelante", señaló en canal 13.

Sobre si su polémica frase tuvo algo que ver con el detonante de los disturbios, señaló: "siempre hay gente que no comparte y uno tiene que entenderlo. Si usted cree que los problemas se derivaron de eso, cada uno es libre de pensar lo que quiera", dijo el ministro.