Ministro Larraín en Chile Day: "estamos avanzando en los cambios regulatorios para convertir a Chile en centro financiero"

País

Reiteró que es necesario que el TPP11 se apruebe este año para lo que el Gobierno utilizará las herramientas legislativas que estime conveniente para "apuntalar" el diálogo en el Congreso.

Desde Londres en medio de las actividades del Chile Day, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a la polémica por el financiamiento empresarial a la COP 25. En conversación con T13 Radio dijo que hoy la evidencia es clara en que para crecer de manera sostenible se debe trabajar por el cuidado del medioambiente.

"No hay un contrasentido entre el crecimiento y la preocupación por el medio ambiente", dijo. Y agregó que existe clara evidencia respecto de los costos que ocasiona el no responsabilizarse sobre los efectos de crecer sin preocuparse por el medioambiente. Respecto a las preocupaciones provenientes de algunos sectores empresariales respecto de se tomen decisiones extremas entorno a metas medioambientales señaló que es posible lograr un equilibrio y recordó que Chile tiene como meta para 2050 emisión neutral en carbono, en 2040 se espera que la matriz energética no cuente con centrales a carbón mientras se avanza en una que involucre energías renovables no convencionales.

Respecto de la demora en el avance legislativo del TPP11 –que se encuentra a la espera de entrar en la tabla de la Comisión de Constitución del Senado para luego ir a la Sala- mencionó que es importante que se apruebe este año por lo que utilizarán las herramientas para acelerar el tranco del proyecto en el Congreso como las urgencias legislativas. Ello con el propósito de "apuntalar" el diálogo.

En tanto, sobre el proyecto de ley que trabajan para convertir a Chile en centro financiero, explicó que se ya están avanzando en los cambios regulatorios. Uno de los aspectos que mencionó fue la necesidad de igualar las condiciones para los inversionistas extranjeros con las de los locales.

En desarrollo...