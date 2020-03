Ministro Mañalich anuncia que los casos de coronavirus en Chile ascendieron a 342 [Minuto a minuto]

País

10:30 Ministro Mañalich anuncia que a las 21:00 horas de ayer los casos de coronavirus en Chile ascendieron a 342. El secretario de Estado señaló que en la Región Metropolitana se registraron 73 nuevos casos, la mayoría vinculados a un colegio del sector oriente de la capital. Además, anunció que cinco personas que contrajeron el virus ya se han recuperado.

"El total de pacientes hospitalizados son 19 personas. Esto da una tasa de hospitalización de 5%, que hasta aquí es mucho más baja que a nivel de otras naciones. De estos 19 casos, la edad se concentra entre los 30 y 65 años", indicó.

En la reunión de hoy, las autoridades decidieron que desde mañana se montará una aduana sanitaria en cinco regiones del norte del país y la Isla de Pascua se pondrá en cuarentena.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, anunció que están detectando los pasos no habilitados por los que personas contagiadas de Covid-19 podrían ingresar al país. "Nuestros aviones y nuestros medios están siendo utilizados para detectar los principales pasos". Además, las fuerzas armadas apoyarán el control que se hace en las aduanas sanitarias.

"Todos nuestros medios, particularmente los aviones, están en la alerta máxima para llevar vacunas cuando se requiera" dijo, y explicó que han dispuesto de aviones para trasladar a pacientes y personal médico que lo requiera.

También, señaló que "en el caso de que se resolviera por el MinSal dictar cuarentena, la obligación de las FFAA es garantizar su cumplimiento. La decisión de la cuarentena la toma la autoridad sanitaria".

10:00 La Reserva Federal de EEUU está ampliando a nuevos países las líneas de intercambio que ya había establecido para impulsar los mercados de financiación en dólares estadounidenses. La Fed ya había establecido mecanismos similares con el BCE, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, el estrés financiero debido al brote de coronavirus ha enviado al dólar estadounidense a un nivel considerablemente más alto a medida que las instituciones financieras mundiales luchan por comprar el moneda de reserva mundial.

El banco central de EEUU dijo que las nuevas líneas de intercambio durarán al menos seis meses y proporcionarían US$ 60 mil millones en liquidez en dólares para los bancos centrales de Australia, Brasil, Corea del Sur, México, Singapur y Suecia, así como US$ 30 mil millones cada uno para bancos centrales de Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda.

9:50 El gobierno de Brasil anunciará mañana sus nuevas previsiones de crecimiento económico, que estarán "muy por debajo" del pronóstico de 2,1% anunciado la semana pasada, dijo el secretario especial del Ministerio de Economía, Waldery Rodrigues. "(Está) en línea con el mercado. De hecho, varias proyecciones ya han indicado valores entre 0,5% y 0%. Nuestros números reflejan todos estos cambios", indicó.

9:43 Las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos subieron a máximos que no se habían visto desde 2017, alcanzando 281 mil según el Departamento del Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían previsto un alza a 220.000 por efectos del coronavirus.

08:55 China desembolsará billones de yuanes en estímulos fiscales para revivir a su economía, que se espera sufra la primera contracción en cuatro décadas por la pandemia de coronavirus, mientras que prevé recortar sus proyecciones sobre el desempeño económico.

Según Reuters, cuatro fuentes vinculadas a la política monetaria afirmaron que el fuerte aumento de los gastos apunta a elevar la inversión en infraestructura, con una ayuda de hasta 2,8 billones de yuanes (US$ 394 mil millones) en bonos especiales del gobierno local.

La expansión de China tocó un mínimo de 30 años de 6,1% en 2019, y el panorama empeoró significativamente este año porque la epidemia y las estrictas medidas de contención produjeron una severa paralización de la actividad.

Los gastos fiscales más altos podrían llevar el ratio del déficit fiscal de China hasta un máximo de 3,5% del PIB, desde el 2,8% del año pasado, dijeron las fuentes.

08:24 El Ministerio de Sanidad de España dijo hoy que el número de infectados con COVID-19 asciende a 17.147 personas, mientras que el número de fallecidos se elevó a 767. Estos datos contrastan con los 13.716 casos y 558 muertes del miércoles.

08:14 Las restricciones impuestas por varios países de la Unión Europea en sus fronteras con otros miembros del bloque para frenar la propagación del coronavirus están causando trastornos en el suministro de alimentos, dijeron agricultores y representantes del sector.

"Se han observado retrasos y trastornos en las fronteras de los países para la entrega de ciertos productos agrícolas y manufacturados, así como de materiales de empaquetado", señalaron en un comunicado conjunto asociaciones que representan a los agricultores de la UE, a intermediarios de alimentos y al sector europeo de alimentación y bebestibles.

08:12 Según datos de ayer, Beijing registró 21 nuevas infecciones importadas -la mayoría de ellas en viajeros provenientes de Reino Unido y España- sumando 34 los nuevos casos importados en todo China continental.

Eso sí, no se reportaron nuevos casos domésticos por primera vez desde que el virus empezó a propapagarse a fines del año pasado en Wuhan, capital de la provincia central de Hubei. Si no se registra ningún caso nuevo durante un periodo de 14 días consecutivos, la cuarentena podría levantarse gradualmente, dijo China Daily, citando a un epidemiólogo.

"Esperamos que los nuevos casos dejen de aparecer a mediados o finales de marzo", dijo Li Lanjuan, director del Laboratorio Estatal Clave para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas de China.

08:01 El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, dijo hoy que había dado positivo en la prueba de COVID-19.

"Quisiera informarles de que he dado positivo en el test de COVID-19. Me encuentro bien y con buen ánimo. Estoy siguiendo todas las instrucciones necesarias, al igual que mi equipo", dijo en Twitter.

07:45 El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo hoy que pronto presentará al presidente Emmanuel Macron varios planes y opciones para ayudar a las mayores empresas del país a hacer frente a la crisis del coronavirus, incluyendo posibles nacionalizaciones.

"Tenemos varias opciones sobre la mesa para todas las grandes empresas industriales que podrían enfrentarse a grandes amenazas en el mercado. Podríamos aumentar nuestra participación en su capital (...) o podrían ocurrir las nacionalizaciones", dijo Le Maire en una entrevista a la radio France Inter.

Ante el bache en la producción por el brote, los fabricantes de automóviles están entre los que han sufrido las mayores depreciaciones.

Renault, en la que el Estado tiene una participación del 15%, ha sufrido una caída del 62% en su cotización desde el comienzo del año mientras que su rival PSA Peugeot Citroën, propiedad en un 12% del banco público de inversión Bpifrance, ha bajado un 52%.

Mientras tanto, la paralización de los viajes aéreos ha hecho que Air France KLM, en la que el Estado francés tiene una participación del 14%, caiga en bolsa un 54% este año.

07:04 Goldman Sachs recortó su pronóstico de crecimiento para América Latina este año y ahora espera una contracción del 1,2%. Por su parte, Credit Suisse ahora anticipa una recesión en la región del 1,5%.

Miércoles 18 de marzo

23:50 Esta noche se confirmó un nuevo muerto por coronavirus en Argentina. Se trata de un hombre de 64 años que se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total son tres las víctimas fatales y 97 los casos confirmados de COVID-19 hasta el momento.

23:46 México reportó el miércoles la primera muerte por coronavirus de una persona que presentó síntomas desde la semana pasada, dijo la secretaría de Salud.

La dependencia agregó en Twitter que el paciente padecía de diabetes.

23:35 El Salvador reporta primer caso de Covid-19.

22:56 El gobierno de Nicaragua reportó hoy el primer caso de coronavirus en el país, en medio de crecientes contagios en América Latina.

El paciente, un nicaragüense de 40 años, viajó a Panamá y regresó contagiado, según el reporte.

22:16 El gobierno de Colombia dijo que dispone de US$ 3.659 millones para enfrentar la crisis económica y social ocasionada por el coronavirus, mientras que el Banco Central anunció más liquidez en dólares y en moneda local para garantizar las necesidades de la economía.

Las medidas gubernamentales incluyen el giro de recursos a programas de bienestar social para familias, jóvenes y ancianos vulnerables, además de la anticipación de un plan para devolver a los sectores pobres el impuesto a las ventas (IVA).

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el país no se endeudará para financiar sus planes de contención del COVID-19.

El ministro aseguró que el gobierno también tiene disponible alrededor de 48 billones de pesos (US$ 11.867,8 millones) en la banca pública para otorgar garantías de crédito a la pequeña, mediana empresa y a los hogares colombianos a través del sistema financiero.

Las medidas se adoptarán dentro del estado de emergencia que decretó el presidente Iván Duque el martes en la noche.

22:12 La secretaría de Salud de México dijo que los casos de coronavirus en el país tuvieron un salto de 93 a 118, hasta la última cifra dada a conocer en la víspera, sin que hasta el momento haya fallecidos.

Las personas con la enfermedad van desde los 17 a los 80 años, dijo la institución durante su reporte diario.

20:21 Esta tarde el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó -como una medida de contención de la expansión del coronavirus- toque de queda para todo el territorio nacional a partir del miércoles entre las 21.00 y las 05.00 hora local. Hasta el momento, el país registra decenas de infectados por el virus y un caso de fallecimiento.

18:30 El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne a esta hora de urgencia, según Bloomberg. Comandados por su presidenta, Christine Lagarde, la máxima autoridad monetaria de la zona euro trata de coordinar un nuevo paquete de estímulos para tratar de contener lo que parece una incipiente crisis de deuda en la zona euro. (En desarrollo)

La cumbre, que mantienen los banqueros centrales de forma telemática de acuerdo a las fuentes citadas por la agencia de noticas, culmina un día de curvas en la deuda europea

17:00 A través de su cuenta de Twitter, el empresario Andrónico Luksic anunció la tarde de este miércoles que el Banco de Chile, "con la convicción de la urgente necesidad de aliviar el momento que sus clientes viven, permitirá pasar próximas cuotas de créditos hipotecario y consumo a final del vencimiento del crédito.... Unidos superaremos esta crisis".

16.53: La economía de Estados Unidos podría contraerse un 4% este trimestre y un 14% el próximo, y en el año es probable que se reduzca un 1,5%, dijo el miércoles un economista de JP Morgan, en uno de los pronósticos más nefastos emitidos hasta ahora sobre el posible impacto de la pandemia de coronavirus, consignó la agencia Reuters.

El economista jefe del banco en Estados Unidos, Michael Feroli, también pronosticó que el desempleo aumentará al 6,25% a mediados de año, antes de disminuir a cerca del 5,25% a fin de 2020 cuando se retome el crecimiento económico.

El pronóstico asume que la Fed continuará encontrando formas "creativas" de apoyar la economía y que el Gobierno y el Congreso brindarán un apoyo fiscal de 1 billón de dólares.

15:20 Senadores de oposición proponen cambio de fecha del plebiscito constitucional para domingo 6 de septiembre y el 13 de diciembre la elección de constituyentes.

14:51 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que el desempleo en el país podría alcanzar el 20% era el peor de los escenarios. Además, afirmó que está invocando la Ley de Producción de Defensa, lo que permitirá al gobierno acelerar la producción de máscaras, respiradores, ventiladores y otros equipos necesarios.

"Vamos a derrotar al enemigo invisible", señaló Trump, quien dijo que la crisis básicamente lo había convertido en un "presidente en tiempos de guerra". Además, el mandatario agregó que invocaría otra ley que permitiría a las autoridades estadounidenses rechazar a los inmigrantes que buscan cruzar ilegalmente la frontera sur del país. "La frontera no será cerrada", sostuvo.

14:05 Ministro de Economía, Lucas Palacio junto a los representantes de los centros comerciales, comercio y retail anunciaron que a partir de mañana deberán cerrar todos los centros comerciales del país, con excepción de farmacias, centros médicos, supermercados y locales con ventas de producto del hogar. La medida se extiende hasta la próxima semana y se va a ir evaluando día a día respecto al impacto que tenga por el tiempo de cierre. No obstante, los comercios que no están en los mall seguirán operando normalmente para poder asegurar el abastecimiento en el país.

13:15 El presidente del Consejo de Administración del Banco Santander de Portugal, António Vieira Monteiro, falleció hoy a sus 74 años, tras haberse contagiado coronavirus, convirtiéndose en la segunda víctima fatal del país.

Portugal informó hoy 642 casos confirmados de coronavirus, un aumento de 194 casos -o 43%- en 24 horas.

12:49 Cuba reportó hoy el primer fallecido en su territorio, un italiano de 61 años diagnosticado con Covid-19.

12:24 El Gobierno de Donald Trump ha pedido un monto adicional de US$ 45.800 millones al Congreso para reforzar los fondos destinados a coronavirus. Esta nueva solicitud estaría destinada a servicios de salud, a la administración de veteranos de guerra y al Departamento de Defensa. Esta demanda es adicional a la enviada por la Casa Blanca ayer, para establecer un paquete de ayuda por 1 billón de dólares estará destinado a contener los daños económicos provocados por el coronavirus.

12:10 El Banco Mundial destinará US$ 14 mil millones a ayudar a las empresas y los países por los efectos que tendrá sobre ellos el coronavirus. En particular, esperan contribuir a sostener las economías y proteger los empleos. "Con este paquete se reforzarán los sistemas nacionales de preparación en la salud pública, en particular en lo que respecta a la contención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad", indicó la institución.

11:30 Colombia destinará US$ 3.659 millones para enfrentar la crisis económica y social derivada del impacto por el contagio del coronavirus. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el país no tendrá que endeudarse para adoptar las medidas que incluyen el giro de recursos a los programas de bienestar social para familias, jóvenes y ancianos vulnerables, además de una aceleración en un plan para devolver el impuesto a las ventas (IVA). Las medidas se tomarán dentro del estado de emergencia que decretó el presidente Iván Duque ayer.

11:11 Organización Internacional del Trabajo advierte que cerca de 25 millones de empleos podrían perderse a nivel mundial como resultado del coronavirus.

10:45 En medio de la cuarta fase del coronavirus en Chile, el Presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en el país, el que entrará en vigencia a las 00:00 del jueves y se extenderá por 90 días.

El estado declarado permite dictar medidas como restricción de reuniones para evitar, asegurar, ordenar formación de reservas de alimentos, toques de queda y limitar el tránsito. El Presidente señaló que buscarán proteger la cadena logística, trasladar pacientes, resguardar cumplimiento de cuarentenas y medidas de aislamiento social, cadena de distribución y abastecimiento de bienes, además de proteger fronteras.

También, las Fuerzas Armadas podrán actuar para colaborar con los funcionarios del sistema de salud. "Quiero agradecer a la dedicación de nuestros trabajadores del sistema de la salud", dijo Piñera.

"Hemos adoptado un conjunto de medidas con una alerta sanitaria, fortalecimiento del sistema de salud, con un solo objetivo, proteger la salud de los chilenos. En consecuencia, quiero dar tranquilidad porque nos hemos preparado y quiero pedirles que realicen todas las medidas de autocuidado", sentenció.

10:00 El ministro de Salud, Jaime Mañalich, actualizó el total de chilenos contagiados por coronavirus, que alcanzaron los 238 a las 21:00 de anoche. Además, ocho personas se encuentran hospitalizadas sin riesgo vital y tres conectadas a respirador. Mañalich confirmó que los contagios seguirán aumentando, "con oscilaciones diarias". También señaló que hay 200 mil exámenes para detectar el coronavirus y que llegarán al país 250 mil más.

9:50 El banco de inversión suizo UBS recortó sus previsiones sobre el crecimiento del PIB de Brasil en 2020 a 0,5%, desde la expansión de 1,3% que estimaba la semana pasada.

9:38 Varias embajadas estadounidenses en el mundo están suspendiendo sus servicios rutinarios de procesamientos de visa como medida de precaución por la epidemia de coronavirus, anunció hoy en un comunicado la misión consular del país en Corea del Sur. La suspensión afectará a servicios de visa de inmigrantes y turistas.

9:27 La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo a los jefes de gobiernos de la Unión Europea que las cuarentenas que han impuesto para frenar la expansión del coronavirus podrían fácilmente causar una contracción económica del 5%.

9:00 El número de casos de coronavirus se ha disparado en Asia, lo que podría convertirse en una segunda ola de infecciones. Corea del Sur, Taiwán, Japón, partes de China y del sudeste asiático están tomando nuevas medidas en respuesta a un aumento en las nuevas infecciones en los últimos días después de semanas de declives.

Expertos dicen que el aumento repentino en los casos ha revelado los límites tanto del bloqueo generalizado de los ciudadanos de China como de las pruebas públicas masivas y las campañas de distanciamiento social implementadas en Asia en las últimas semanas.

Pero también destacan los nuevos casos procedentes del extranjero, ya que el número de las llamadas infecciones importadas ha aumentado considerablemente a medida que las personas llegan a la región en un intento por huir del creciente brote de coronavirus en Europa.

08:51 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que daría una conferencia de prensa hoy para hablar de "noticias muy importantes" desde la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) relacionadas con el coronavirus, aunque no dio más detalles.

El equipo de la Casa Blanca que trabaja en la respuesta a la epidemia tiene previsto ofrecer su conferencia de prensa diaria a las 16:30 GMT (13:30 hora chilena).

08:43 La propagación global del coronavirus presenta nuevos desafíos para el desarrollo económico de China y para su trabajo de prevención y control del brote, dijo el Politburó del Partido Comunista, según reportó hoy la televisión estatal.

La economía china enfrenta una presión bajista cada vez mayor, según el reporte, que citó una reunión encabezada por el presidente Xi Jinping.

El país no debe permitir que se revierta la tendencia a la mejora en la contención del virus, declaró Xi, según declaraciones recogidas por la televisión estatal.

08:33 Japón no está haciendo preparativos para aplazar los Juegos Olímpicos de 2020, dijo el principal portavoz del gobierno hoy, destacando la resolución de Tokio de celebrar el evento tal y como está agendado pese a la propagación del coronavirus a nivel mundial.

El secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga, dijo que el gobierno seguirá adelante con los preparativos para celebrar los Juegos entre el 24 de julio y el 9 de agosto, trabajando de forma estrecha con organizaciones como el Comité Olímpico Internacional (COI).

"No estamos haciendo ningún ajuste para aplazar los Juegos", dijo Suga al Parlamento cuando fue preguntado sobre si el gobierno está elaborando planes para cancelar o posponer la cita deportiva.

08:26 El recuento de casos de coronavirus en España ascendió a 13.716 hoy y el número de muertes se elevó a 558, dijo Fernando Simón, jefe del centro de emergencias sanitarias del país.

El número de casos aumentó en 2.538 personas respecto a ayer, dijo Simón, lo que implica un incremento del 18%, en línea con el 17,7% de aumento de ayer y por debajo de las semanas anteriores, añadió.

Las autoridades registraron 67 nuevas muertes, lo que eleva el total de muertos a 558 y convierte a España en el cuarto país con más víctimas mortales del mundo por coronavirus, después de China, Italia e Irán.

08:16 Volkswagen advirtió sobre interrupciones en cadena de suministro debido a la propagación del coronavirus. "Dada la situación cada vez más desafiante y dinámica tanto para proveedores y como en términos de logística, ya no es posible mantener la continuidad de suministro estable para las fábricas", dijo la marca en un comunicado, agregando que hay señales de disminución de las ventas en Europa.

"Por lo tanto, la marca Volkswagen suspenderá la producción en las fábricas europeas por un periodo inicial estimado de diez días hábiles", dijo.

08:14 Australia y Taiwán se sumaron a los gobiernos que han ofrecido ayuda financiera a las aerolíneas, en momentos en que el brote de coronavirus y controles de viajes más estrictos obligaron a las compañías a profundizar los recortes de personal y de capacidad.

El gobierno de Australia dijo que refinanciaría y eximiría de cargos a aerolíneas, como las tarifas domésticas por control de tráfico aéreo con un valor de 715 millones de dólares australianos (US$ 430 millones), luego de que advirtió a sus ciudadanos que no realizaran viajes al extranjero.

El regulador de aviación civil de Taiwán dijo en la tarde de ayer que sus aerolíneas podrían solicitar subsidios y préstamos con fechas que se podrían remontar al 15 de enero.

El brote del virus similar a la gripe ha borrado un 41%, o US$ 157 mil millones, de valor de mercado de las 116 aerolíneas del mundo que cotizan en bolsa y muchas están consumiendo su efectivo tan rápido que ahora pueden cubrir menos de dos meses de gastos, mostró un análisis de Reuters.

Por su parte, las aerolíneas de Estados Unidos han pedido a Washington US$ 50 mil millones en subvenciones y créditos, además de decenas de miles de millones de dólares en ayudas tributarias. Ejecutivos del sector conversarán con el presidente Donald Trump por teléfono hoy.

El fabricante de aviones Boeing ha pedido al gobierno estadounidense que le brinde acceso a liquidez por al menos US$ 60 mil millones, incluidas garantías de crédito, para la industria de manufacturas aeroespaciales, en momentos en que las aerolíneas han detenido las recepciones y nuevas órdenes para conservar efectivo.

Airbus también ha indicado que podría necesitar respaldo del gobierno si la crisis del coronavirus se prolonga por varios meses, dijeron tres personas con conocimiento del tema.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa al sector, dijo que se podrían necesitar US$ 200 mil millones de apoyo gubernamental a nivel mundial.

08:13 El Banco Central Europeo (BCE) está dispuesto a hacer lo necesario conforme a su mandato para aliviar la agitación del mercado, dijo la integrante del consejo de gobierno, Isabel Schnabel, justo cuando los bonos italianos sufrían su peor liquidación desde la crisis de deuda del bloque monetario.

Invocando las ahora famosas palabras del exjefe del BCE, Mario Draghi, de que hacer "lo que sea necesario" para salvar el euro, Schnabel dijo que el organismo buscaría la forma de contrarrestar las turbulencias financieras, en un mensaje destinado a detener la ola vendedora masiva.

Los costos de endeudamiento de Italia se encaminaban el miércoles a su mayor salto diario desde la crisis de deuda de la zona euro de 2011, ante las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda del país a medida que la epidemia del coronavirus causaba estragos.

La liquidación se vio agravada por la preocupación de que el BCE esté llegando a los límites de su espectro de políticas y no pueda hacer mucho más.

"El BCE está dispuesto a hacer todo dentro de su mandato para contrarrestar la agitación del mercado que paraliza la transmisión de la política monetaria, de otra forma la política monetaria no puede funcionar", dijo Schnabel al periódico alemán Die Zeit en una entrevista.

07:30 El Fondo Monetario Internacional (FMI) negó el préstamo por US$ 5 mil millones que pidió Venezuela para hacer frente a la pandemia del covid-19 en medio del desplome de los precios del petróleo. El organismo multilateral argumentó que "el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre su reconocimiento en este momento", agregó un funcionario a través de un comunicado.

Martes 17 de marzo 2020

23:24 El presidente de Colombia, Iván Duque, decretó estado de emergencia, una figura que le permite expedir decretos con fuerza de ley sin la autorización previa del Congreso, al tiempo que ordenó el aislamiento obligatorio de los adultos mayores de 70 años para contener la expansión del coronavirus.

"Para protege a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las siete de la mañana, hasta el 31 de mayo. Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares", dijo Duque.

Sin embargo, los adultos podrán salir de sus casas solo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros.

21:18 El puente internacional que une la localidad paraguaya Ciudad del Este con la brasileña Foz do Iguaçu permanecerá cerrado desde mañana para el tránsito de personas, anunció el presidente Mario Abdo, como parte de las medidas que buscan mitigar la expansión del coronavirus en el país.

El gobierno ya había anunciado el fin de semana el cierre temporal de fronteras autorizando únicamente el ingreso de paraguayos, extranjeros residentes y miembros de misiones diplomáticas y de organismos internacionales. La circulación de personas dentro del país en horario nocturno también se encuentra restringida.

Eso sí, la medida no afectará el tránsito de bienes. "Bajo estricto control sanitario, vamos a verificar a los choferes para que no pare el comercio y el movimiento económico", agregó el mandatario.

19:34 El gobierno de Argentina anunció una serie de medidas económicas "decisivas", como una reducción de impuestos y créditos baratos, para proteger la producción y el nivel de empleo de los efectos del coronavirus.

El país registra hasta el momento 65 casos y dos fallecidos, y apuesta a anticiparse a una escalada del brote con férreas medidas como el cierre de fronteras, como hicieron otras naciones de la región.

"Estamos aquí para tomar medidas decisivas en pos de asegurar que la actividad económica va a funcionar", dijo a periodistas el ministro de Economía, Martín Guzmán. El funcionario agregó que el gobierno de centroizquierda bajará impuestos a las empresas, aumentará el gasto en obra pública y lanzará 200.000 créditos baratos para las pequeñas empresas y los emprendedores.

Más temprano, la gestión del presidente Alberto Fernández había anunciado mayores subsidios para los desempleados y para los jubilados, con el fin de evitar una mayor caída del consumo en momentos en que Argentina atraviesa una recesión con alta inflación.

19:00 Ecuador en un día casi duplicó el número de contagiados de coronavirus al registrar 111 casos confirmados a esta hora, en una jornada en la que la autoridad sanitaria habló sobre contagios comunitarios en el país.

La última medida del gobierno ecuatoriano fue declarar un estado de excepción y toque de queda nocturno desde hoy, así como restricción en circulación interna de personas y vehículos, a excepción de los relacionados con la emergencia.

"Hoy son 111 casos, ayer eran 58, casi duplicamos en un sólo día", dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en una conferencia de prensa virtual.

18:24 Las mineras de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre y plata, podrán realizar sólo "operaciones críticas" durante el estado de emergencia por 15 días decretado por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus, según la cartera encargada.

Las empresas "podrán trasladar hacia la unidad minera el personal indispensable para garantizar el sostenimiento de sus operaciones críticas y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la emergencia", dijo el ministerio.

Perú, además, suspendió desde ayer derechos constitucionales, incluidas la libre circulación y reunión de personas, para combatir el virus que, a esta hora, ha aumentado a 117 casos confirmados.

18:11 Brasil cerrará mañana parcialmente su frontera con Venezuela para frenar la expansión del brote de coronavirus, pero se permitirá el flujo de camiones con mercancías, dijo el presidente Jair Bolsonaro.

18:04 La Reserva Federal continúa debatiendo sus próximas medidas para aumentar el respaldo a la economía durante la pandemia del coronavirus, con la posibilidad de un ajuste en las normas para el préstamo de los bancos, dijo hoy el jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Bostic afirmó que las medidas de la Fed del fin de semana, incluyendo un recorte de tasas de interés y el restablecimiento de compra de bonos, buscaba mostrar la intención del organismo de entregar los "máximos" estímulos mientras la economía atraviesa la crisis sanitaria.

17:19 La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) postergará la Copa América programada para junio de 2021 en Argentina y Colombia debido al brote. La organización anunció en un comunicado que tomó la decisión para proteger "la salud y seguridad de las selecciones, aficionados, medios de comunicación y ciudades anfitrionas".

El organismo había pedido a la FIFA aplazar el inicio de la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2022 y suspendió los partidos de la Copa Libertadores en medio de la alarma mundial por la expansión del virus.

16:46 Los líderes de la Unión Europea dijeron hoy que acordaron cerrar las fronteras del continente durante 30 días para evitar la propagación del virus, pero impusieron vías rápidas en los límites de sus países para mantener el movimiento de mercancias.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una conferencia de prensa que corresponderá a los países del bloque implementar el cierre de sus fronteras a ciudadanos de terceros países. "El enemigo es el virus y ahora tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestra gente y proteger nuestras economías", sostuvo. "Estamos dispuestos a hacer todo lo que se requiera. No dudaremos en tomar medidas adicionales mientras la situación evolucione".

16:01 Bolivia anunció hoy que cerrará sus fronteras a no residentes y suspenderá todos los vuelos internacionales para combatir la propagación del coronavirus. Las medidas entrarán en vigencia en los próximos tres días hasta el 31 de marzo, dijo el gobierno.

15:30 Goldman Sachs redujo su proyección de crecimiento mundial a 1,25% para 2020, estimación inferior al 1,9% que esperaba en su último cálculo. La cifra esperada es menos severa que las alcanzadas en las crisis financieras de 1981 y 2008, pero es peor que las de 1991 y 2001. Los economistas advirtieron que esperan recesiones para Europa, Japón, Canadá y posiblemente Estados Unidos.

15:18 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al Fondo Monetario Internacional financiamiento de US$ 5 mil millones para destinar a temas de salud, por los efectos del coronavirus en el país.

15:00 El número total de casos de coronavirus diagnosticados en Italia llegó a 31.506 hoy martes, y 345 personas murieron en las últimas 24 horas. Las cifras oficiales mostraron que el número de casos actuales aumentó en 2.989 a un total de 26.062 de lunes a martes, mientras que el número de muertos aumentó a 2.503. El total de casos hasta ahora, que incluye a los que se recuperaron y los que murieron, aumentó en un 12,6 por ciento en comparación con el lunes.

14:55 Donald Trump advirtió que era "posible" que la administración impusiera restricciones a los viajes nacionales, pero dijo que no se había tomado una decisión en este momento.

13:30 La administración de Trump busca enviar cheques de un monto de US$ 1.000 a los hogares estadounidenses dentro de dos semanas, como parte de un nuevo paquete de estímulo para limitar el daño a la economía estadounidense por el brote de coronavirus, señaló Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

"Los estadounidenses necesitan efectivo ahora, y el presidente quiere dar efectivo ahora", dijo Mnuchin hoy en una reunión informativa en la Casa Blanca. Trump, por su parte, indicó que "va a ser grande y va a ser audaz", refiriéndose a la nueva acción que propondría.

12:45 El jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció lo que describió como la "mayor movilización de recursos en la historia democrática de España" para combatir el impacto económico de la crisis del coronavirus, que consiste en destinar 100 mil millones de euros (US$ 109 mil millones) a garantías de préstamos estatales para garantizarían la liquidez de todas las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas.

"El estado español proporcionará a nuestros negocios toda la liquidez que necesitan, toda la liquidez que necesitan, para que puedan seguir operando", dijo. "No vamos a permitir que los problemas temporales de liquidez se conviertan en problemas de solvencia".

Entre otras medidas, Sánchez anunció una moratoria en los pagos de hipotecas para las personas cuyos ingresos se vieron afectados por la crisis, y una moratoria similar para las facturas de servicios públicos. El decreto también facilita que las personas sean suspendidas temporalmente del trabajo, en lugar de ser despedidas, y retener todos sus beneficios. Se suspenderán algunos pagos de la seguridad social y habrá 600 millones de euros para ayudar a las personas vulnerables y a quienes dependen de los servicios sociales.

11:55 Las empresas afectadas por el coronavirus en la Unión Europea podrán recibir subvenciones estatales de hasta 500.000 euros (US$ 551.200) o avales estatales para préstamos bancarios como parte de una serie de nuevas normas temporales de la comunidad. La medida dará liquidez para mantener a las empresas en funcionamiento y garantizar la coherencia en todo el bloque de 27 países, donde algunos Gobiernos han tomado medidas unilaterales para proteger a sus ciudadanos y empresas.

11:50 La Reserva Federal anunció hoy martes que comenzará a comprar papeles comerciales a través de un mecanismo aplicado por última vez durante la crisis financiera de 2008, marcando otro movimiento para apuntalar mercados financieros disfuncionales. Los papeles comerciales son un mercado de deuda a corto plazo crucial para las empresas que buscan recaudar efectivo para cubrir sus necesidades de financiamiento.

Además, la Fed ofrecerá US$ 500 mil millones adicionales en fondos durante la noche en el mercado de repos.

11:30 Berlín planea construir un nuevo hospital con capacidad de hasta mil pacientes con coronavirus. Hasta el lunes se habían registrado 6.012 personas en Alemania infectadas con el coronavirus, de las cuales 300 están en Berlín.

11:10 Los líderes de la Unión Europea se reunirán por video conferencia hoy, y se espera que ordenen el cierre de las fronteras exteriores del bloque, enfatizando su estrategia de que es necesario "hacer lo que haga falta" para aliviar las prolongadas consecuencias económicas del coronavirus.

10:55 Brasil anunció la primera muerte en el país por el brote de coronavirus. Las autoridades confirmaron que se trata de un paciente en el estado de Sao Paulo.

10:50 La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió hoy que existe el riesgo de que una gran cantidad de operadores se queden sin efectivo en dos meses. "Hay varias aerolíneas que tienen líneas de crédito y acceso a efectivo, pero hay una cantidad mucho mayor que se encuentra en una posición más débil", dijo Brian Pearce, economista jefe de Iata.

La Asociación ha estimado que toda la industria de las aerolíneas podría necesitar entre US$ 150 mil millones y US$ 200 mil millones en apoyo de emergencia por parte de los gobiernos, lo que podría incluir efectivo y garantías de préstamos.

10:25 La administración de Donald Trump planea pedirle al Congreso hoy martes un nuevo paquete de estímulo valorado en entre US$ 800 mil millones y US$ 850 mil millones, para limitar el daño a la economía estadounidense por el brote de coronavirus. Además, el Senado analizará hoy un plan de gasto multimillonario de emergencia aprobado por la Cámara de Representantes para ofrecer algo de alivio económico por el brote de coronavirus, en medio de presiones del gobierno para que se aumente los montos.

10:00 S&P Global pronostica una recesión mundial este año, a medida que "la pandemia de coronavirus se intensifica y el crecimiento baja drásticamente en un contexto de mercados volátiles y creciente estrés crediticio". La agencia calificadora con sede en Nueva York dijo que la tasa de incumplimiento de las empresas no financieras en EEUU puede aumentar por encima de 10% y alcanzar altos dígitos únicos en Europa durante los próximos 12 meses.

En general, S&P espera un crecimiento global de 1% a 1,5% con riesgos que se mantienen "firmemente" a la baja. El economista jefe de S&P, Paul Gruenwald, dijo que "los datos iniciales de China sugieren que su economía se vio afectada mucho más de lo previsto, aunque ha comenzado una estabilización tentativa. Europa y Estados Unidos están siguiendo un camino similar, ya que las crecientes restricciones en los contactos de persona a persona presagian un colapso de la demanda que reducirá considerablemente la actividad en el segundo trimestre antes de que comience la recuperación más adelante en el año".

10:00 España ordenará suspensión de pagos de hipotecas para trabajadores afectados por coronavirus. El gobierno español también concederá subsidios de desempleo a los trabajadores despedidos temporalmente, como parte de las medidas destinadas a amortiguar los efectos económicos de la epidemia de coronavirus, según un borrador del Ministerio de Trabajo. Además, permitirá la reducción de las jornadas de trabajo de los empleados que estén al cuidado de otras personas, según Reuters.

08:52 Reino Unido anunciará hoy un paquete de rescate para empresas amenazadas de enfrentar un colapso por el brote de coronavirus. Esto, luego de que expertos en presupuesto afirmaran que la magnitud de los préstamos necesarios podría parecerse a los desembolsados para cubrir una enorme deuda durante la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que el primer ministro británico, Boris Johnson -quien dijo a las personas que evitaran los pubs, clubes, restaurantes, cines y teatros ayer-, se dirija al país junto al ministro de finanzas, Rishi Sunak, más tarde.

Esto va en línea con lo anunciado la semana pasada por Sunak, cuando anunció ayuda para los negocios, incluidas algunas suspensiones de impuestos para empresas más pequeñas, junto con medidas de emergencia del Banco de Inglaterra.

08:41 China autorizó el inicio de ensayos clínicos de su primera vacuna desarrollada para combatir la nueva cepa de coronavirus, reportó hoy el periódico People's Daily del gobernante Partido Comunista.

08:34 La economía china se contraería 9% durante el primer trimestre debido al brote del coronavirus, estimó Goldman Sachs. El banco de inversión redujo su estimación para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del gigante asiático a una contracción del 9%, desde un pronóstico anterior de crecimiento de 2,5%, citando datos económicos "sorprendentemente débiles" de enero y febrero que fueron informados ayer.

Asimismo, Goldman bajó su expectativa para el PIB de China en todo 2020 a un crecimiento de 3% desde una estimación anterior de 5,5%.

El país informó un repunte en los nuevos casos de coronavirus, la mayoría importados.

07:56 El gobierno francés afirmó esta mañana que está dispuesto a apoyar a las empresas afectadas por el coronavirus a como de lugar, incuyendo la nacionalización de las grandes compañías si es que fuese necesario.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, que aseguró: "No dudaré en usar todos los medios disponibles para proteger a las grandes compañías francesas (...) Puede hacerse a través de una recapitalización, que puede ser adquiriendo una participación, y también puedo usar el término nacionalización si es necesario". Eso sí, no especificó ninguna firma como prioritaria.

Además, celebró la decisión de la autoridad de los mercados financieros franceses quien prohibió -durante las operaciones de hoy- las ventas cortas de 92 acciones francesas, y dijo que la medida podría extenderse hasta un mes si es necesario. Esta prohibición incluye a algunas de las empresas francesas más conocidas, como el banco BNP Paribas, la automotriz Renault y la aerolínea Air France KLM, que han sufrido graves pérdidas en los mercados bursátiles en los últimos días.

07:39 Volkswagen suspenderá a partir de este viernes la producción de sus automóviles en plantas europeas debido al brote. Particularmente, las sedes de Italia, Portugal, Eslovaquia y España detendrán sus operaciones, mientras que la firma se prepara para cerrar el resto de sus fábricas en toda Europa.

El fabricante de automóviles alemán, propietario las marcas Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat y Skoda, sostuvo que la incertidumbre sobre las consecuencias del virus hace que sea imposible dar ninguna previsión sobre su desempeño este año. Argumentó que la distancia suficiente entre empleados para no contagiarse, no puede garantizarse.

Lunes 16 de marzo de 2020

22:49 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó hoy estado de excepción, en el país a raíz del virus. Esto implica toque de queda desde la noche de mañana y la suspensión de todas las actividades, excepto aquellas que tengan que ver con la salud y el abastecimiento de alimentos para evitar que se expanda el coronavirus en el país.

El gobierno comenzó a tomar medidas desde la semana pasada, como por ejemplo, la restricción de ingresos internacionales de personas al país desde el domingo, cierre parcial de frontera terrestre y desde mañana, la prohibición parcial de circulación interna.

"He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos", dijo Moreno. "Desde mañana martes rige toque de queda desde las 9.00 de la noche hasta las 5.00 de la mañana", agregó.

Además a partir de mañana a las 00:00, se suspenderá por 14 días el transporte interprovincial, vuelos domésticos y circulación de vehículos particulares, a excepción de los relacionados con la emergencia.

22:17 El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy el cierre de todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales a partir de mañana para contener el contagio. Las autoridades sanitarias locales, hasta esta hora, han confirmado 54 personas infectadas, sin fallecidos.

"He tomado la decisión de cerrar a partir de esta media noche, todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país", dijo el presidente Duque en su cuenta de Twitter al precisar que la medida tendrá vigencia hasta 30 de mayo.

El mandatario aseguró que, con el cierre de las fronteras, acordado y coordinado con mandatarios de otros países de Sudamérica, restringirá la entrada y salida de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, aunque se permitirá el transporte de carga.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes tiene fronteras terrestres con Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela. Además, tiene límites marítimos con naciones centroamericanas y del Caribe como Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Haití y Jamaica.

21:30 Autoridades chilenas anunciaron que esperan el peak de contagios por coronavirus para fines de abril o mayo.

19:30 La Bolsa Electrónica de Comercio también informó que los colaboradores de la BEC trabajaron desde sus hogares, siguiendo los protocolos previamente establecidos. Lo que implicó la coordinación de distintos sistemas operativos de la Bolsa y de la plataforma del dólar, además de la implementación de mensajería instantánea, derivación de llamadas a los teléfonos móviles y uso de video conferencia.

"Con gran satisfacción, les informamos que se cumplió cabalmente con el objetivo. Las transacciones bursátiles y de la plataforma Datatec funcionaron con total normalidad, sin ningún contratiempo, y el quehacer diario de la BEC pudo realizarse como cualquier otro día del año", informó a través de un comunicado.

19:00 Amazon anunció que contratará 100.000 trabajadores en Estados Unidos para hacer frente al aumento del e-commerce debido al brote de coronavirus. La misma medida están tomando algunas cadenas locales de supermercados -como Albertsons, Kroger y Raley's-, para dar abasto al mismo tipo de pedidos.



"Si su ingreso se ha visto afectado debido a los eventos actuales o si está buscando trabajo a tiempo parcial, Raley's tiene oportunidades para que usted obtenga un ingreso y atienda a nuestras comunidades", dijo la firma en su anuncio de "contratación masiva" a través de LinkedIn.

18:30 "Nos permitimos informar a nuestros clientes y al mercado, que todos nuestros sistemas se encuentran operando con normalidad y contamos, en caso de ser necesario, con los protocolos y planes de contingencia correspondiente" informó la Bolsa de Comercio de Santiago tras el cierre del mercado hoy lunes, jornada en que se registró la peor caída del Ipsa desde los años ochenta ante el escenario de la pandemia del coronavirus.

En el comunicado se agregó que la institución está tomando diferentes acciones "tendientes a asegurar la continuidad de todas nuestras operaciones y compatibilizar dichas medidas con la debida preocupación por la salud y la seguridad de nuestros colaboradores".

Entre ella, se ha activado el plan de personal crítico, se han hecho diversas pruebas de continuidad incluyendo la operación remota y se ha adoptado el trabajo a distancia, entre otras medidas tendientes a reforzar servicios para para atender las consultas.

17:50 La Superintendencia de Casinos de Juego instruyó el cierre de todos los casinos de juego del país a partir de las 00:01 horas de este miércoles 18 de marzo, hasta el domingo 29 de marzo a las 24:00 horas, que corresponde al periodo de suspensión de clases decretadas por el Gobierno, esto en consideración a la prohibición de realizar actividades con más de 200 personas, de manera de evitar la propagación del virus. "Ello, sin perjuicio de que el cierre decretado se pueda extender en función de las instrucciones sanitarias que pueda establecer la autoridad de salud y la evaluación que se haga respecto de las mismas", señala en un comunicado la institución.

15:23 Bci se suma a empresas que adoptan medidas por coronavirus. En materia financiera, desde la entidad señalaron que "en cuanto a nuestros clientes, estamos en proceso de evaluación de nuestra cartera con el fin de determinar qué acciones podemos tomar para apoyarlos, sobre todo a nuestros clientes "Persona" y "Pymes".

Desde el banco hacen un llamado a sus clientes a usar los canales digitales que tiene disponible. Informan además que el 100% de las sucursales están operativas aunque este estatus, aclaran, se evaluará conforme pasen los días y cómo se desarrolle la propagación del coronavirus.

También desde la empresa informan que respecto a sus empleados, desde esta semana han habilitado el trabajo remoto para todos los colaboradores que -dada la naturaleza de sus funciones- tengan las herramientas de trabajo habilitadas.

16:40 Francia endureció aún más las medidas para enfrentar el coronavirus. El presidente Emmanuel Macron anunció que se prohibirán las salidas no esenciales durante dos semanas, suspendió las reformas económicas y retrasó la segunda vuelta de las elecciones locales del país, declarando en un discurso a la nación: "Estamos en guerra ".

Si bien se restringieron las libertades de movimiento, a las personas se les permitiría comprar comida, hacer ejercicio e ir a trabajar si fuera imposible hacer su trabajo de forma remota. "Nunca ha tenido que tomar Francia tales decisiones, aunque sean temporales, en tiempos de paz", dijo. "Toda nuestra energía debe estar en un solo objetivo, frenar el progreso del virus".

Además, Macron anuncia, entre otras medidas, la suspensión de las facturas de agua y electricidad para paliar las consecuencias económicas de la cuarentena en la vida cotidiana de los franceses.

16:30 Donald Trump dice en conferencia de prensa desde la Casa Blanca que EEUU puede estar encaminándose a una recesión y que lo peor del brote de coronavirus podría terminar en julio o agosto. Además el madatario destacó que en este momento el gobierno no considera un toque de queda en EEUU, pero podría analizarlo en algunos de los lugares más afectados.

También dijo que su administración estaba presentando nuevas recomendaciones que incluían evitar reuniones con 10 o más personas, evitar viajes innecesarios e instar a las personas a no comer ni beber en bares, restaurantes y patios de comida públicos.



16:20 Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se suma y anuncia que cerrará las fronteras de ese país desde mañana al mediodía en coordinación con la Unión Europea. "Hemos tomado, entre europeos, una decisión común: desde mañana al mediodía, las fronteras para entrar en la UE y el espacio Schengen serán cerradas. Todos los viajes entre los países europeos y la UE serán suspendidos".

15:10 Canadá cerrará sus fronteras a los ciudadanos extranjeros y no residentes, con excepción de estadounidenses, como parte de su esfuerzo para frenar la propagación del coronavirus. El primer ministro Justin Trudeau dijo que el nivel de integración de las dos economías sitúa a Estados Unidos en una categoría distinta que el resto del mundo.

14:45 El presidente de Chile, Sebastián Piñera encabeza reunión con mandatarios de países de Prosur para coordinar acciones y cuantificar el efecto económico del brote.

14:40 Los líderes del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón) prometieron hacer "lo que sea necesario" para apoyar la economía global sacudida por el coronavirus. "Nosotros reconocemos que la pandemia de Covid-19 es una tragedia humana y una crisis de salud global, que también plantea grandes riesgos para la economía mundial", dijo el comunicado del G7. "Estamos comprometidos a hacer lo que sea necesario para garantizar una respuesta global sólida a través de una cooperación más estrecha y una mejor coordinación de nuestros esfuerzos".

14:30 Muertes en Italia superan las 2.000, pero el aumento de casos disminuyó en las últimas 24 horas. El total de casos confirmados aumentó en un 13% en el último recuento, el incremento diario más lento desde que Italia diagnosticó a su primer caso a fines de febrero, lo que podría indicar que las amplias medidas de distanciamiento social podrían estar teniendo un efecto en la desaceleración del brote.

El número total de casos diagnosticados desde el domingo aumentó a 27.980, frente a los 24.747, y el número de fallecidos aumentó en 349 hasta 2.158 desde 1.809 el domingo.

14:05 La Unión Europea entregará financiamiento al grupo biofarmacéutico CureVac, desarrollador de una vacuna contra el coronavirus. "La UE apoyó su investigación en una etapa temprana y ahora ayudará nuevamente financieramente. Necesitamos encontrar lo antes posible una vacuna que ayude al mundo", indicó en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen .

14:15 Latam vuelve a ajustar sus operaciones: bajára 90% los vuelos internacionales. A nivel doméstico, la baja será del 40% de la oferta. La empresa ha reconocido que la crisis puede afectar su liquidez.

13:52 En una Reunión de Política Monetaria convocada de manera extraordinaria, el instituto emisor recortó en 75 puntos base la tasa de interés, para situarla en 1%. En esta decisión el Consejo se dividió, ya que el presidente Mario Marcel, el vicepresidente Joaquín Vial y el consejero Pablo García se inclinaron por un recorte de 75 puntos base, mientras que los consejeros Alberto Naudon y Rosanna Costa dieron su voto para un ajuste de 50 puntos base.

13:35 Entre 1% y 2,5% podría contraerse la economía de la Unión Europea este año como resultado del coronavirus, según un documento de la Comisión Europea. "Dado que se pronostica que el crecimiento real del PIB sea de 1,4% para la UE en 2020, esto implicaría que podría caer a poco más del -1% del PIB en 2020, con un repunte sustancial pero no completo en 2021", dice el texto.



13:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a todos los países hoy que incrementen sus programas para realizar pruebas para detectar el coronavirus, ya que es la mejor manera de frenar el avance de la pandemia. "Tenemos un mensaje simple para todos los países: exámenes, exámenes, exámenes", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom. "Sin pruebas, los casos no podrán ser aislados y la cadena de infección no se romperá", agregó.

13.20. Esta mañana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comunicó vía Twitter que declaró "emergencia comunal", luego de que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciara que el país entró a la fase 4 del coronavirus.

"No podemos cometer los errores de Europa o el costo lo pagaremos en vidas. En La Florida declararemos emergencia comunal. En las próximas horas se suspenderán todo tipo de actividades comerciales que impliquen presencia de público. #covid19chile fase4", fue el mensaje que envió el edil a través de redes sociales.

12:50 La Comisión Europea propone prohibir la entrada en la UE durante 30 días. La medida tiene que ser aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre prevista para el martes.

12:30 Banco Central reunido a esta hora para analizar la coyuntura. Se espera al menos una baja de tasas y otras medidas, tal como lo han hecho otros bancos centrales.

12:30 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que presionará para que se prohíba viajar a ciudadanos de la Unión Europea fuera de la misma durante al menos 30 días, plazo que podría extenderse. Para que la medida sea oficial, los líderes de la EU27 deben firmar la prohibición temporal de viaje y tendría exenciones para médicos y profesionales de la salud, viajeros diarios transfronterizos y ciudadanos no pertenecientes a la UE que son residentes a largo plazo del bloque.

12:20 Nuevos países en todo el mundo se suman a la prohibición de viajes y cierre de fronteras. Egipto anunció que suspenderá todos los vuelos internacionales dentro y fuera del país desde el jueves y hasta fin de mes.

Finlandia intensificó significativamente sus medidas al cerrar sus fronteras, así como escuelas y universidades, además de prohibir cualquier reunión pública de más de 10 personas y prepararse para introducir poderes de emergencia.

India, en tanto, anunció que prohibirá la entrada a pasajeros desde Reino Unido y la Unión Europea hasta fines de marzo.

12:10 Brasil carecería de legislación que le permita al gobierno cerrar sus fronteras tal como están haciendo algunos de sus vecinos, dijo hoy el presidente Jair Bolsonaro. El mandatario advirtió que la respuesta de algunos gobernadores estaba afectando a la economía y que él analizaría medidas con el ministro de Economía, Paulo Guedes, para ayudar a las empresas.

10:45 El Presidente Sebastián Piñera informó Chile entra oficialmente en la fase 4 de la pandemia. Esto implica que se cierra espacio aéreo para enfrentar coronavirus que tiene 155 casos en Chile. No se afecta entrada y salida de cargas y las medidas regirán desde el 18 de marzo.

Entrar en la cuarta etapa significa que hay una "transmisión sostenida en el país", con un crecimiento exponencial del virus en la población.

10:30 El consejo monetario internacional de Brasil aprobó nuevas medidas para reforzar la liquidez del sistema y mantener el flujo de créditos de la economía, anunció el Banco Central de ese país.

10:00 El riesgo país de Argentina subió hoy 353 puntos base A 3.417 unidades, impulsado por el temor a una recesión global por causa del coronavirus, luego de que la Reserva Federal aplicara un nuevo recorte de tasas de interés como medida de emergencia. El país no alcanzaba estos niveles desde junio de 2005, de hecho, en 2019 cerró a un nivel de 1.770 puntos y alcanzó un nivel de casi 2.600 puntos en septiembre pasado.

10:00 Air France KLM dejará en tierra a sus aviones de mayor tamaño y recortará los servicios en hasta 90% en los próximos días en respuesta al impacto del coronavirus, lo que provocó una baja de 16% en sus acciones. la aerolínea dijo que identificó medidas para ahorrar 200 millones de euros en 2020 y formas de recortar su capital en 350 millones de euros.

10:00 El Consejo Monetario Nacional de Brasil aprobó hoy nuevas medidas para reforzar la liquidez del sistema financiero y mantener el flujo de créditos en la economía, anunció el Banco Central. Para combatir a los daños financieros y económicos generados por el coronavirus, las familias y las empresas con buen perfil de crédito podrán renegociar sus préstamos y los bancos tendrán menos requerimientos de capital por un monto disponible de 637.000 millones de reales (US$ 127.000 millones) en nuevos créditos.

9:30 Oneworld, SkyTeam y Star Alliance -que representan a casi 60 aerolíneas en todo el mundo- solicitaron conjuntamente a sus gobiernos respectivos y "a las partes interesadas" que tomen medidas para aliviar los desafíos sin precedentes que enfrenta la industria. Las tres se acogen a los movimientos en los últimos días por parte de algunos reguladores que han suspendido temporalmente las regulaciones de tragamonedas e instan a otros a seguir su ejemplo con prontitud. Pero también solicitan que los reguladores consideren extender las suspensiones durante toda la temporada operativa.

"Las alianzas también exigen a otras partes interesadas que brinden apoyo. Por ejemplo, se insta a los operadores de aeropuertos a evaluar los cargos y tarifas de aterrizaje para mitigar la presión financiera que enfrentan las aerolíneas debido a una fuerte disminución en la demanda de pasajeros", señala el comunicado.

9:00 La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llamó a los gobiernos a tomar medidas adicionales de estímulo fiscal y a mantenerse en comunicación estrecha para impedir que el coronavirus provoque un daño económico de largo plazo. Cerca de 20 países han contactado al prestamista global por interés en sus programas de financiamiento, y el FMI estaría preparado para movilizar su capacidad de crédito por 1 billón (millón de millones) de dólares para apoyar a los 189 países miembros.

08:30 IAG, el holding que agrupa a British Airways (BA), Iberia, Vueling y Aer Lingus, anunció esta mañana que para los meses de abril y mayo, el grupo planea reducir la capacidad en al menos un 75%, respecto a los mismos meses del año pasado.

El holding está aplicando drásticas medidas para reducir costos y dotarse de liquidez. Está dejando en tierra aviones que no usa, ha comenzado a reducir y aplazar inversiones y costos no relacionados con la ciberseguridad y suspenderá temporalmente contratos de trabajo.

En cuanto a la caja, IAG asegura tener "una posición sólida de liquidez", con un total de 9.300 millones de euros, entre activos líquidos y depósitos de 7.350 millones de euros y líneas de crédito de 1.900 millones.

08:00 Lejos está de contenerse la propagación del coronavirus. Los últimos datos en Europa dan cuenta de ello. En Italia se triplicó la cifra diaria de muertos por el coronavirus, y se cuadruplicó la cantidad de infectados. Hasta anoche, lamentaban 1.809 fallecimientos y casi 25.000 infectados en todo el país, indicó el responsable de Protección Civil, Angelo Borrelli. Lombardía, con 1218 muertos y 13.272 infectados, sigue siendo la región más afectada del país, donde las autoridades sanitarias habilitaron más de 1.200 puntos de cuidados intensivos.

07:50 En España, informaron 309 muertos y 9.191 infectados, tras lo cual el Ministerio de Sanidad dispuso una masiva contratación de médicos residentes. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron desplegados en las zonas de mayor riesgo de propagación del coronavirus de varias ciudades para realizar labores de reconocimiento y desinfección, indicó el Ministerio de Defensa.

En Francia ya van 901 contagios nuevos en 24 horas: el ministro de Sanidad, Olivier Véran, confirmó que hay 120 muertos y 5.400 infectados. Mientras el gobierno británico reportó 35 muertos por coronavirus y 1.372 casos positivos del virus en todo el país. La estrategia británica frente al coronavirus es radicalmente distinta a la de los demás países europeos, ya que permite las reuniones públicas con la conanza de desarrollar una inmunización colectiva ante la enfermedad.

04:00 El número de infectados por coronavirus que continúan contagiados en China se redujo por debajo de la barrera de los 10.000 hasta los 9.898 durante las últimas 24 horas, un lapso de tiempo que dejó 16 nuevos contagios y 14 muertes, informan las autoridades sanitarias del país asiático.