Ministro Palacios aseguró que la banca iniciará evaluaciones de créditos Fogape diferenciadas por industria

País

Medida que se está activando por el Banco Estado y “ hay otros bancos que están comenzando” tiene como objetivo de viabilizar la entrega de préstamos a sectores como jardines infantiles y clínicas odontológicas, entre otros.

En el contexto de una evaluación sobre el proceso de reapertura de las actividades económicas en distintos puntos del país, el ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció que la banca está avanzando hacia procesos de evaluación de riesgo de los créditos Fogape de manera diferenciada.

Esto, con el propósito de que los recursos para apoyar la liquidez de las compañías estén disponibles para industrias que por las cuarentenas se han visto afectadas, pero que en la medida que avance el desconfinamiento, se prevé que retomen sus actividades sobre la base de una demanda "ya cautiva".

“Las industrias muy golpeadas tienen activación de demanda futura que no es igual para todas. Por ejemplo, la industria de los jardines infantiles está muy golpeada, pero no significa que no vayan a ser necesarios cuando empiece a reabrir la economía”, señaló este jueves en conversación con T13 Radio.

Explicó, que “esa evaluación, de ese tipo de empresas que en general son Pymes está siendo diferenciada; lo está haciendo el Banco del Estado y hay otros bancos que están comenzando a hacer esa evaluación para poder viabilizar la entrega de esos créditos”

Aclaró que “en la etapa de transición, ya saliendo de cuarentena, no hay ninguna restricción para ningún tipo de comercio: pueden abrir todos. Solo depende de dónde provengan sus trabajadores”. Y recalcó que como Gobierno no se han impuesto restricciones a las actividades económicas sólo lo que se ha hecho es fijar restricciones al desplazamiento de los trabajadores.

En específico respecto al reinicio de las obras de construcción manifestó que “en comunas con transición, la construcción privada puede operar, pero solamente para trabajadores que viven en comunas que no están en cuarentena”.

Para evitar aglomeraciones comentó que “hemos pedido al sector privado que haga diferenciación de horarios de entrada”.