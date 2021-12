Minsal registra 2.115 casos nuevos de Covid-19 | minuto a minuto

País

VIERNES 3 DE DICIEMBRE

11:00 Este viernes, el Ministerio de Salud anunció 2.115 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.768.584 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 36 personas, por lo que los decesos suben a 38.439.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 70.189 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,51% y en la región Metropolitana de 2%.

JUEVES 2 DE DICIEMBRE

16:30 El Gobierno de Perú anunció este jueves un toque de queda en Navidad y Año Nuevo de 1.00 a 4.00 horas (hora local) en Lima Metropolitana, Callao y en todas las regiones del país que no se encuentren en nivel de alerta alto por Covid-19, donde la medida comenzará a las 23 horas, ante la variante Ómicron del coronavirus.

"El toque de queda para la Navidad y Año Nuevo será a partir de la 1.00 hasta las 4.00 horas. Recordemos que antes era hasta las 2.00 horas. Salvo en las provincias que tienen un nivel de alerta alto, que es donde hemos encontrado mayor cantidad de contagios. En esos lugares es a partir de las 23.00 horas" ha detallado el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El ministro Cevallos ha adelantado que este viernes se publicará en el diario El Peruano, la norma donde se establecen restricciones más estrictas como el cierre de fronteras y la obligatoriedad de presentar el carnet de la pauta completa de vacunación en las empresas con más de 10 trabajadores, según ha recogido la agencia de noticias peruana Andina.

Además, "los chóferes y el personal del servicio de transporte público, así como los 'delivery', solo podrán operar si acreditan haber recibido su esquema completo de vacunación y se mantiene la medida de que para poder acudir a lugares públicos cerrados se debe presentar el carnet o el código QR de doble vacunación".

El Gobierno de Perú ya echó marcha atrás con la reapertura de las fronteras con Chile y Ecuador, que en un primer momento iba a producirse el miércoles.

En este contexto, Cevallos ha informado de que a partir del 10 de diciembre, no podrán viajar por tierra o por aire las personas mayores de 18 años que no presenten su carnet de vacunación con las dos dosis y una prueba negativa con menos de 48 horas de antigüedad.

El Ministerio indicó el martes en su último balance oficial que había confirmados 2.237.842 casos y 201.209 fallecidos en las cifras totales.

15:30 La variante Ómicron del Covid-19 podría desacelerar el crecimiento económico mundial al exacerbar los problemas de la cadena de suministro y deprimir la demanda, dijo el jueves la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en la conferencia Reuters Next.

Yellen citó una gran incertidumbre sobre el impacto de la nueva variante, detectada por primera vez en Sudáfrica, dada la severa ralentización económica de Estados Unidos causada por la aparición de la variante Delta este año.

"Es de esperar que no sea algo que desacelere el crecimiento económico de manera significativa", dijo Yellen, agregando que "Hay mucha incertidumbre, pero podría causar problemas importantes. Aún lo estamos evaluando".

Yellen afirmó que la nueva cepa del coronavirus podría exacerbar los problemas de la cadena de suministro e impulsar la inflación, pero también podría deprimir la demanda y causar un crecimiento más lento, lo que aliviaría algunas de las presiones inflacionarias.

La exjefa de la Reserva Federal dijo en la conferencia global virtual que está lista para retirar la palabra "transitoria" para describir el estado actual de la inflación que complica la recuperación de Estados Unidos de la pandemia de Covid-19, replicando comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, esta semana.

"Estoy lista para retirar la palabra transitoria. Estoy de acuerdo en que esa no ha sido una descripción adecuada de lo que estamos lidiando", afirmó Yellen.

Powell dijo a legisladores esta semana que la palabra significaba cosas distintas para diferentes personas, sembrando cierta confusión, y que era un buen momento para explicar con más claridad lo que se quería decir.

12:00 São Paulo dio marcha atrás en sus planes de eliminar el uso obligatorio del cubreboca en exteriores tras los casos de la variante ómicron detectados en el estado más rico y poblado de Brasil.

La medida fue anunciada el jueves en redes sociales por el gobernador João Doria, aproximadamente una semana antes de la fecha prevista para el cambio. Dijo que si bien las cifras de la pandemia continúan mostrando una mejora, el comité científico del estado recomendó precaución.

A principios de esta semana, São Paulo detectó tres casos de la nueva variante del virus, los primeros contagios confirmados en América Latina. La ciudad de São Paulo, capital del estado, también decidió cancelar la tradicional fiesta de Nochevieja, informó el diario Folha de S.Paulo. Organizadas por el ayuntamiento, las festividades reúnen a miles de personas en el centro de São Paulo para una noche de conciertos y fuegos artificiales.

11:00 Este jueves, El Ministerio de Salud (Minsal) reportó un total de 2.244 nuevos contagios, en las últimas 24 horas. En este sentido, la cifra de casos totales sube a 1.766.493, desde que inició la pandemia.

Asimismo, la máxima autoridad sanitaria registró 47 personas fallecidas, por lo que el número de víctimas fatales asciende a 38.403.

Adicionalmente, el organismo detalló en su informe que ha llevado a cabo 70.711 exámenes PCR durante la jornada, lo que implicó una positividad a nivel nacional de 2,64% y en la RM de 2%.

08:00 Las autoridades sanitarias de Francia han confirmado este jueves el primer caso de la variante ómicron del SARS-CoV-2 en su territorio continental, el de un hombre que dio positivo tras llegar en avión desde Nigeria.

El caso, que se suma a otro que ya había sido identificado el martes en la isla de Reunión, corresponde a un hombre de entre 50 y 60 años que dio positivo el 25 de noviembre, un día antes de que Sudáfrica diese la voz de alarma por esta nueva variante. El enfermo reside en el departamento de Sena y Marne, cerca de París.

También ha dado positivo su mujer, si bien los servicios de salud aún tratan de secuenciar la muestra para determinar si también corresponde a la variante ómicron. Ninguno de los miembros de la pareja estaban vacunados, según la Agencia de Salud de Isla de Francia.

Las autoridades han procedido a identificar a todos los posibles contactos de la pareja, que permanece aislada en su propio domicilio. Una tercera persona, que tampoco está vacunada y vive en la misma casa, ya ha sido sometida a un test, informa la agencia en un comunicado.

El Gobierno galo ha endurecido las restricciones de viaje para contener la expansión de la nueva variante y, tras suspender los vuelos con el sur de África, anunció el jueves que exigiría un test negativo de Covid-19 a todos los viajeros llegados desde fuera de la Unión Europea, estén vacunados o no. Quienes procedan de la UE y no estén vacunados también deberán presentar una prueba.

07:00 El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, ha abogado por imponer un confinamiento domiciliario para quienes no se hayan vacunado contra el Covid-19, una nueva iniciativa que, en cualquier caso, podría terminar aplicando el futuro Gobierno, con el socialdemócrata Olaf Scholz al frente.

Spahn, compañero de partido de la canciller, Angela Merkel, ha reconocido la necesidad de que se acuerden nuevas restricciones en la reunión que tienen previsto mantener este jueves el Gobierno central y los representantes de los 16 estados. Los no vacunados, ha añadido, "representan un riesgo para todo el sistema de salud".

Además, Spahn ha planteado la cancelación de grandes eventos, o al menos la reducción de aforos, así como cierres de locales de ocio nocturno.

Alemania ha reducido ligeramente los niveles de contagio en estos últimos días -la incidencia de positivos a siete días ronda los 440 por 100.000 habitantes-, pero el ministro da por hecho que al menos durante los próximos días seguirá habiendo más de 6.000 enfermos en unidades de cuidados intensivos.

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE

17:00 Estados Unidos identificó un primer caso de la nueva variante del coronavirus Ómicron en California, según informaron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del país.

Durante días, las autoridades sanitarias estadounidenses han dicho que la nueva variante -detectada por primera vez en Sudáfrica y anunciada el 25 de noviembre- probablemente ya estaba en Estados Unidos, ya que decenas de otros países también detectaron su llegada.

La agencia de salud estadounidense dijo que la persona era un viajero que regresaba de Sudáfrica y estaba totalmente vacunado.

Ómicron, denominada "variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud, se está estudiando para ver si es más contagiosa o causa enfermedades graves que otras variantes.

La variante también se ha detectado en varios países, como España, Canadá, Reino Unido, Austria y Portugal.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que el individuo contagiado había regresado de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo siete días después. Añadió que no se había puesto una vacuna de refuerzo y que los síntomas eran leves.

11:00 Este miércoles, el Ministerio de Salud notificó 1.538 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.764.274 contagios desde el inicio de la pandemia.

El organismo, además, informó el fallecimiento de 10 personas, por lo que los decesos suben a 38.356.

Por otro lado, destacó que durante la última jornada se realizaron 43.546 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 2,58% y en la región Metropolitana del 1%.

10:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó el miércoles iniciar negociaciones sobre un pacto internacional para prevenir y controlar futuras pandemias, en un momento en que el mundo se prepara para combatir la nueva variante ómicron del coronavirus.

Se espera que dicho acuerdo para reforzar las medidas para prevenir y combatir las pandemias esté listo en mayo de 2024, cubriendo asuntos que van desde el intercambio de datos y la secuenciación del genoma de virus emergentes hasta posibles vacunas y medicamentos derivados de la investigación.

La decisión fue adoptada por consenso en una asamblea ministerial especial de las 194 naciones que integran el organismo de salud de la ONU, lo que provocó el aplauso de las delegaciones al final de una reunión de tres días.

"El texto que tenemos ante nosotros es el producto de extensas discusiones, de francos intercambios y de compromisos", dijo la embajadora de Australia, Sally Mansfield, quien copresidió el grupo de trabajo. "Avancemos juntos en solidaridad para hacer el arduo trabajo que tenemos por delante".

La Unión Europea había presionado para que se llegara a un acuerdo sobre un tratado internacional legalmente vinculante, junto con unos 70 países, pero Brasil, India y Estados Unidos fueron algunos de los reacios a comprometerse con ese pacto, dijeron diplomáticos.

Se ha informado de que más de 262,22 millones de personas se infectaron con el SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, y 5,46 millones murieron desde que surgió en China en diciembre de 2019. La OMS dice que China no ha compartido aún algunos de sus primeros datos, que podrían ayudar a identificar el origen del virus.

Estados Unidos acogió con satisfacción la decisión sobre las conversaciones para el acuerdo que copatrocinó.

"Este paso trascendental representa nuestra responsabilidad colectiva de trabajar juntos para promover la seguridad sanitaria y hacer que el sistema de salud mundial sea más fuerte y más receptivo", dijo su misión de la ONU en Ginebra en un comunicado el miércoles.

07:00 Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en sus siglas inglesas) dio el visto bueno al uso de emergencia de molnupiravir, la pastilla contra el covid de la estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD, tras concluir su proceso de evaluación y someterlo al dictamen de los expertos.

Después de casi ocho horas de reunión, los integrantes del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA dieron luz verde a la recomendación en una votación ajustada, con 13 votos a favor y 10 en contra, lo que refleja la complicada combinación de beneficios y riesgos que implican los nuevos tratamientos durante la pandemia. El dictamen de los expertos no tiene carácter vinculante para la FDA, pero por lo general sigue las recomendaciones de sus asesores externos.

Molnupiravir, un antiviral desarrollado por Merck y Ridgeback Biotherapeutics, ya cuenta con el aval de Gran Bretaña y la EMA.

El medicamento se toma en casa durante los primeros cinco días tras presentarse los síntomas de la enfermedad, y los estudios han demostrado que reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte, aunque en una segunda revisión durante la fase de evaluación continua del fármaco, la farmacéutica rebajó esta eficacia media del 50% al 30%, lo que ha generado dudas entre los expertos.

Mientras muchos expertos consideran que el medicamento podría tener un alto impacto en la evolución de la pandemia justo en un momento en que la variante ómicron ha hecho su aparición, que vislumbra un horizonte más largo y complicado, otros creen que el beneficio podría ser mínimo.

MARTES 30 DE NOVIEMBRE

18:00 El regulador de salud de Brasil, Anvisa, dijo el martes que análisis de laboratorio habían encontrado dos casos locales de la variante Ómicron del Covid-19, los primeros informados en América Latina.

Anvisa afirmó que un viajero que llegaba a Sao Paulo desde Sudáfrica y su esposa aparentemente habían contraído la variante.

El viajero aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos el 23 de noviembre con una prueba negativa para Covid-19. Pero antes de un viaje de regreso planificado la pareja dio positivo y las muestras se enviaron para un análisis adicional, que identificó la variante Ómicron.

Las muestras se enviarán para un segundo análisis confirmatorio, indicó el regulador.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud anunció 1.392 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.762.751 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, informó el fallecimiento de 3 personas, por lo tanto, el número de víctimas fatales se eleva a 38.346.

Durante la última jornada se realizaron 35.788 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3, 62% y en la región Metropolitana del 2%.

07:00 Moderna ha hecho saltar hoy de nuevo la alarma en los mercados financieros tras reconocer que es poco probable que las vacunas reforzadas contra la variante ómnicron sean tan efectivas como están siendo contra la delta.

El CEO de la biofarmacéutica, Stéphane Bancel dijo que la resistencia a las vacunas podría generar más síntomas graves y hospitalizaciones, prolongando la pandemia. "Creo que no hay manera en el que (la eficacia) esté al mismo nivel (...) que habíamos alcanzado con delta", ha señalado Bancel en declaraciones a Financial Times.

Las acciones de Moderna habían subido en torno a un 20% el viernes y un 11% ayer tras anunciar el desarrollo de su vacuna. Las declaraciones de hoy han hecho perder las ganancias al Nikkei esta mañana.

"Creo que la eficacia será mucho menor, una caída material. No sé cuánto, porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado (...) me dicen que no tiene buena pinta, pinta mal", ha anticipado Bancel al FT.

Malas noticias, si esto se confirma, en un momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que la nueva variante conlleva un riesgo "muy alto" y los cierres de fronteras y restricciones al turismo internacional están ensombreciendo la incipiente recuperación económica en una pandemia que se prolonga ya casi dos años.

Los inversionistas esperan nuevos datos sobre las características de la variante y Colin Powell ha reconocido que la aparición de la nueva variante afectará también a la recuperación en Estados Unidos.

LUNES 29 DE NOVIEMBRE

20:00 El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en sus primeros comentarios públicos sobre la variante Ómicron del coronavirus, dijo que representa riesgos para ambos lados del mandato del banco central de lograr precios estables y el máximo empleo.

"El reciente aumento en los casos de Covid-19 y la aparición de la variante Ómicron plantean riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y una mayor incertidumbre para la inflación", dijo Powell en un testimonio preparado publicado el lunes, un día antes de su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado. . "Una mayor preocupación por el virus podría reducir la disposición de las personas a trabajar en persona, lo que ralentizaría el progreso en el mercado laboral e intensificaría las interrupciones de la cadena de suministro".

Powell, en el texto relativamente breve, no discutió acciones específicas de política monetaria o la posibilidad de cambiar el ritmo de la reducción de sus compras de activos, un tema clave que otros funcionarios han señalado en comentarios recientes.

17:00 El alto ejecutivo de Pfizer dijo que la compañía sabrá dentro de dos o tres semanas qué tan bien se mantiene su vacuna Covid-19 frente a la nueva variante de Ómicron, e incluso en el peor de los casos, espera que la fórmula existente retenga cierta eficacia contra la cepa fuertemente mutada.

Actualmente, la compañía está realizando pruebas de laboratorio para ver cómo los anticuerpos generados por la vacuna existente funcionan contra la nueva variante, dijo el presidente ejecutivo Albert Bourla en "Balance of Power with David Westin" de Bloomberg Television.

14:00 Las personas infectadas por Ómicron en Sudáfrica muestran síntomas muy diferentes a los que padecen la cepa delta, dijo el médico que alertó a los científicos del gobierno sobre la posibilidad de una nueva variante.

Los pacientes que lo contrajeron se quejan de fatiga, dolores de cabeza y cuerpo y dolores de garganta y tos ocasionales, dijo Angelique Coetzee, quien también es presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica. Las infecciones delta, en comparación, causaron un pulso elevado, dieron como resultado niveles bajos de oxígeno y pérdida del olfato y el gusto, dijo.

12:00 Autoridades sanitarias chilenas anunciaron que prohibirán el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado recientemente en algunos países del sur de África en medio del temor por la aparición de la cepa Ómicron del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo más temprano que la variante Ómicron conlleva un riesgo muy alto de fuertes aumentos de infecciones que podrían tener "graves consecuencias" en algunos lugares.

"A partir del miércoles 1 de diciembre se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en algunos de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique", dijo el ministro de Salud encargado, Alberto Dougnac.

Además, los chilenos y extranjeros residentes que provengan de esos países tendrán que guardar una cuarentena obligatoria de al menos siete días, independiente de su esquema de vacunación o el resultado negativo del test PCR al ingresar al país.

También se postergó el permiso para que los viajeros que tuvieran dosis de refuerzo se eximieran de hacerse el test PCR a su llegada al país y además deberán realizar cuarentena hasta recibir el resultado negativo.

Las autoridades también anunciaron que a partir del 1 de enero los mayores de 18 años solo podrán acceder al "pase de movilidad", que permite mayores libertades, si cuentan con la dosis de refuerzo contra el Covid-19.

11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud anunció 1.979 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.761.365 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 30 personas, por lo que los decesos suben a 38.343.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 61.588 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,81% y en la región Metropolitana de 2%.

08:30 Moderna, que subió el pasado viernes más de un 20% en bolsa tras anunciar que ya se encontraba trabajando en una vacuna contra la recién catalogada variante de preocupación por la OMS (VOC), prevé que la vacuna se pueda adaptar en poco tiempo para tener lista una tercera dosis efectiva contra la mutación que ya se ha detectado en en Australia, Bélgica, Botswana, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Países Bajos, Francia, Sudáfrica y Canadá.

"Si tenemos que crear una vacuna completamente nueva, eso será a principios de 2022", ha dicho Burton, que también apuntó en el programa de Andrew Marr en la televisión británica que la farmacéutica tiene a cientos de personas trabajando en esta nueva variante desde el jueves y en las próximas semanas prevén haber podido determinar la efectividad de la vacuna ya existente contra ómicron, informa Efe.

07:00 El riesgo que plantea globalmente la nueva variante ómicron del coronavirus es "muy alto", advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe técnico sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2.

Teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es "alto", afirmó el documento, redactado este domingo pero hecho público hoy por la OMS.

"Puede haber nuevas olas de Covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran", anticipó el informe.

Ante estos riesgos, la OMS pide a sus estados miembros que tomen determinadas acciones prioritarias, entre ellas "acelerar la vacunación contra la Covid-19 lo antes posible, especialmente entre población de riesgo que siga sin vacunar".

También solicita a todos los países que aumenten las medidas de vigilancia, que reporten posibles casos o brotes asociados con la variante, y que los laboratorios incrementen los trabajos de secuenciación necesarios para analizar la estructura del coronavirus.

La OMS no recomienda en el informe técnico abiertamente que prohíban los vuelos a determinadas regiones, señalando únicamente que las autoridades nacionales "deben usar bases científicas a la hora de ajustar de forma puntual las medidas en torno a los viajes internacionales".

