Minsal registra casi 900 casos de Covid-19 y positividad aumenta | Minuto a minuto

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

11:00 Este jueves, el Ministerio de Salud anunció 895 casos nuevos de Covid-19, aumentando a 1.654.264 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 13 personas, por lo que los decesos subieron a 37.468.

Durante las últimas 24 horas, se realizaron 59.848 exámenes PCR, lo que implicó que la positividad nacional subiera a un 1,33% y en la región Metropolitana al 2%.

07:00 La vacuna de AstraZeneca ha demostrado una eficacia media del 74% para prevenir la enfermedad sintomática, un porcentaje que aumentó al 83,5% en personas de 65 años o más, según los resultados de un ensayo clínico de la compañía que incluyó Chile y fue publicado en New England Juornal of Medicine.

El estudio en fase III que ha contado con más de 26.000 participantes de Estados Unidos, Chile y Perú, arroja una eficacia media del 74%, menor que la cifra provisional del 79% reportada por la farmacéutica británica en marzo, un resultado que AstraZeneca rebajó al 76% tras reconocer que había publicado sus datos basados en información desactualizada.

La vacuna libró a más de 17.600 participantes de padecer síntomas graves o críticos, en comparación con 8 casos de este tipo entre los 8.500 voluntarios que recibieron placebo. Se produjeron dos muertes en el grupo placebo, pero ninguna entre los que recibieron la vacuna, ni tampoco se reportaron casos de trombocitopenia inducida por vacunas ni otros problemas de coagulación.

In a phase 3 trial of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine in over 32,000 participants the incidence of serious adverse effects was low and the vaccine efficacy was 74%. Efficacy was documented in a range of demographic subgroups. #Covid19vaccine https://t.co/hK8q2dD6OT pic.twitter.com/58aXusCS4I