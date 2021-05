País

VIERNES 14 DE MAYO

11:20 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.903 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.273.516 los casos totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 127 personas en el mismo período, lo que eleva a 27.647 los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contraer el virus.

El Minsal reportó la realización de 65.918 exámenes PCR ayer, lo que implica que se han aplicado 13.816.198 tests en total. Con esto, la positividad nacional queda en 9,52%, mientras que en la RM es de 11%.

09:20 La Organización Mundial de la Salud instó el viernes a los países ricos a reconsiderar los planes para vacunar a los niños y, en cambio, donar inyecciones de Covid-19 al esquema COVAX para los países más pobres.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también dijo que el segundo año de la pandemia iba a ser más mortal que el primero, y que India era una gran preocupación.

El viernes, el primer ministro indio, Narendra Modi, dio la voz de alarma sobre la rápida propagación del coronavirus a través de la vasta zona rural de India. El recuento oficial de infecciones superó los 24 millones y más de 4.000 personas murieron por tercer día consecutivo.

08:50 Los críticos al plan de Japón de celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio a pesar de una cuarta ola de infecciones por coronavirus presentaron el viernes una petición firmada por 350.000 personas durante nueve días pidiendo la cancelación del evento deportivo mundial.

El organizador de la campaña "Alto a los Juegos Olímpicos de Tokio", Kenji Utsunomiya, dijo que el evento, aplazado desde 2020 por la pandemia de coronavirus, debería celebrarse solo cuando Japón pueda recibir a visitantes y atletas por completo.

"No estamos en esa situación y, por tanto, los Juegos deberían cancelarse", dijo en una rueda de prensa. "Se deberán desviar valiosos recursos médicos para los Juegos Olímpicos si se llevan a cabo".

La petición fue presentada a los jefes de los comités olímpico y paralímpico, así como a la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.

08:15 Un equipo de científicos ha reclamado en un artículo en la revista científica 'Science' que es necesario llevar a cabo más investigaciones para determinar el origen de la pandemia de Covid-19, entre otros motivos porque "las teorías de la liberación accidental de un laboratorio y el derrame zoonótico siguen siendo viables".

"Saber cómo surgió el Covid-19 es fundamental para informar sobre las estrategias globales de mitigación del riesgo de brotes futuros", resaltan. Los autores destacan el informe conjunto entre China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los orígenes del SARS-CoV-2, algunos de cuyos resultados se publicaron en noviembre de 2020.

"El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, comentó que las consideraciones del informe sobre las pruebas que respaldan un accidente de laboratorio eran insuficientes. Como científicos con experiencia relevante, estamos de acuerdo con el director general de la OMS, Estados Unidos y otros 13 países, y la Unión Europea en que es necesario y factible lograr una mayor claridad sobre los orígenes de esta pandemia", señalan los autores.

Así, estos científicos exigen una investigación que sea "transparente, objetiva, basada en datos, que incluya una amplia experiencia, esté sujeta a supervisión independiente y se administre de manera responsable".

08:00 Grecia ha levantado este viernes las limitaciones a la movilidad y ha abierto sus puertas al turismo, lo que devuelve un sentimiento de normalidad a una población exhausta tras seis meses de confinamiento, pero que, con cifras todavía muy elevadas de contagios, conlleva el riesgo de una mayor propagación de la pandemia.

Para los griegos el cambio quizás más importante es que pueden volver a viajar a sus casas de veraneo o visitar a sus familiares en los pueblos, pues desde hoy desaparece la prohibición de desplazarse entre regiones.

Quien lo haga en coche no debe tomar medidas de seguridad adicionales, si bien el Gobierno recomienda que antes de emprender el viaje se hagan pruebas rápidas o caseras.

07:30 El Ministerio de Sanidad italiano eliminará desde el próximo 16 de mayo la obligatoriedad de realizar una cuarentena de cinco días para todas las personas procedentes de la Unión Europea, de Gran Bretaña e Israel y será sólo necesario una prueba de coronavirus realizada 48 horas antes de la llegada.

La medida que fue aprobada para la pasada Semana Santa establecía una cuarentena de cinco días a quienes hubieran pasado las últimas dos semanas en uno de los veintisiete países de la Unión Europea.

Por otra parte, Sanidad prolongó las medidas de restrictivas relativas a los vuelos procedentes de Brasil

07:00 India informó el viernes 343.144 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que llevó su número total de casos a más de 24 millones, mientras que las muertes por Covid-19 aumentaron en 4.000.

06:30 Francia agregó a Bahrein, Colombia, Costa Rica y Uruguay a su lista de países considerados como zonas de alto riesgo Covid-19, lo que significará que las personas que lleguen de esos países deberán someterse a medidas de protocolo como la cuarentena a su llegada.

06:00 La tasa de siete días de casos de Covid-19 en Alemania cayó por debajo de un umbral clave por primera vez en casi dos meses el viernes, allanando el camino para que se levanten las restricciones de virus si las infecciones continúan disminuyendo.

El número de infecciones por cada 100.000 personas se redujo a 96,5, la primera vez que ha caído por debajo del nivel de 100 desde el 20 de marzo, desde casi 126 hace una semana, mostraron datos del instituto de salud pública RKI.

El número de nuevos casos diarios aumentó en 11.336, lo que eleva el total a 3.577.040, mientras que el número de muertos aumentó en 190 a 85.848.

05:00 China continental reportó siete nuevos casos de Covid-19 el 13 de mayo, incluidas sus primeras transmisiones locales en más de tres semanas, dijo el viernes la autoridad nacional de salud del país.

Dos de los nuevos casos fueron infecciones locales en la provincia oriental de Anhui, dijo la Comisión Nacional de Salud en un comunicado. Los casos fueron las primeras transmisiones locales desde el 20 de abril, cuando China registró dos infecciones locales en la provincia suroccidental de Yunnan, donde una ciudad en la frontera con Myanmar reportó un nuevo conglomerado a fines de marzo.

JUEVES 13 DE MAYO

19:00 Google anunció este jueves que entregará US$ 33 millones a organizaciones sin ánimo de lucro como Unicef y "Amigos do Bem" para la lucha contra la covid-19 en América Latina, una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia.

Según Adriana Noreña, vicepresidente de Google para Latinoamérica, el primer fondo será de US$ 1,5 millones y se destinará a Unicef para apoyar los esfuerzos humanitarios en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, proporcionando suministros de salud y alimentos a más de 580.000 personas.

El segundo monto de un millón de dólares estará dedicado a la asociación brasileña "Amigos do Bem", con el objetivo de llevar alimentos y agua potable a más de 8.500 familias

El anuncio, que incluye US$ 3 millones en apoyos de Google.org, la rama filatrópica del gigante tecnológico, destaca el uso del programa Google Ad Grants para campañas de información sobre salud pública en América Latina.

En este sentido, Google facilita US$ 30 millones adicionales en Ad Grants – programa de publicidad gratuita en las páginas de resultados de búsqueda de Google - para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), autoridades sanitarias locales y organizaciones sin fines de lucro con el objeto de ayudar a difundir información precisa y útil sobre las vacunas y cómo mantenerse a salvo del Covid-19.

18:00 Brasil registró el jueves 2.383 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que lleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 430.417, según cifras del Ministerio de Salud.

También fueron contabilizados 74.592 nuevos casos de coronavirus, con el total aumentando en el país a 15.433.989.

Brasil registra la segunda mayor cifra de muertes por COVID-19 en el mundo, detrás sólo de Estados Unidos, y se ubica por debajo de Estados Unidos e India en número de infecciones.

Tras alcanzar un máximo de 4.249 decesos en un único día el 8 de abril, el país ha visto una estabilización en los índices de la pandemia, aunque en niveles altos.

17:20 El presidente de Pfizer para América Latina, Carlos Murillo, confirmó este jueves que la farmacéutica ofreció entregar las primeras vacunas anticovid a Brasil a fines de 2020 y que el Gobierno de Jair Bolsonaro ignoró esa propuesta.

Murillo compareció ante una comisión del Senado que investiga posibles omisiones del Gobierno en el combate a la pandemia y dijo que los contactos con Brasil comenzaron en mayo de 2020 y que, según una oferta presentada en agosto, Pfizer pudiera haber entregado al país las primeras 1,5 millones de dosis en diciembre pasado.

El instructor de la comisión, Renan Calheiros, subrayó que para el momento en que podrían haber llegado esas primeras vacunas de Pfizer el país registraba unas 194.000 muertes por coronavirus, un número que ahora llega a casi 430.000.

El senador recordó que la primera vacuna en Brasil, elaborada por el laboratorio chino Sinovac, fue aplicada el 17 de enero e indagó sobre las "dificultades" que Pfizer enfrentó en la negociación con el Gobierno.

Según Murillo, la oferta fue mejorada a fines de agosto y subió a 70 millones de dosis, con 1,5 millones en diciembre y las restantes hasta mediados de 2021.

Explicó que esa oferta, por la elevada demanda que ya había en el mundo, tenía una validez de 15 días y que, pasado ese plazo, Pfizer "no obtuvo respuesta ni negativa ni positiva" sobre el asunto.

16:00 México reportó el jueves 311 nuevas muertes vinculadas al COVID-19, con lo que el número total de fallecimientos a causa de la enfermedad subió a 219,901, mientras autoridades buscan adquirir más vacunas para acelerar la inmunizar de la población.

Los contagios, en tanto, se elevaron en 3,632 con respecto a la víspera, contabilizando un total de 2.375.115 casos conocidos, aunque las autoridades han reconocido que la cifra real podría ser mayor a la reportada.

15:40 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han anunciado este jueves que las personas completamente vacunadas contra la Covid-19, pueden omitir el uso de la mascarilla y el distanciamiento social tanto en interiores como exteriores.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que "cualquier persona que esté completamente vacunada puede participar en actividades en el interior y al aire libre, personas adultas o niños, sin usar una mascarilla o practicar distanciamiento físico", según recoge CNN.

Asimismo, explicó que existen algunas excepciones como que las mascarillas serán obligatorias en viajes transfronterizos y ha advertido de que debido a que la evolución de la pandemia de coronavirus es "impredecible", está la posibilidad de revocar estas recomendaciones.

14:00 El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, pidió este jueves a los padres y tutores de los menores de entre 12 y 15 años que animen a sus hijos para recibir la vacuna, pero ha descartado que se trate como una imposición, pues puede traer consigo el efecto contrario.

"Siempre que se habla de exigir algo, ese es siempre un tema delicado. Así que no estoy tan seguro de que debamos exigirle eso a los niños. Deberíamos animarlos", señaló Fauci durante una entrevista para la cadena CBS.

Las palabras de Fauci se producen un día después de que un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aprobara de manera unánime el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para los menores de entre 12 y 15 años.

13:08 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.181 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.266.601 los contagios totales. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 136 personas, llegando a 27.520 los decesos totales.

En el mismo período se aplicaron 60.976 exámenes PCR, lo que eleva a 13.750.280 el total de tests realizados. Con esto, la positividad nacional baja a 8,99%, mientras que en la RM el dato llega a 10%.

En lo relativo al plan paso a paso, avanzan a transición desde el lunes las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Vallenar, Viña del Mar, Valparaíso, La Calera, Maipú, Cerrillos, Isla de Maipo, María Pinto, Marchihue, Rancagua, San Fernando, Olivar, Linares, Cabrero, Los Ángeles, Cholchol, Collipulli, Purranque, Río Negro, San Pablo, San Juan de la Costa y Frutillar.

Además, avanzan a preparación el mismo lunes Ovalle, Papudo, Zapallar, Catemu y Cunco, mientras que Colchane sigue a apertura inicial. Desde la otra vereda, Dalcahue retrocede a cuarentena el sábado, y Combarbalá vuelve a transición.

11:13 La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la desigualdad que está habiendo en el reparto de las vacunas contra el Covid-19, un bien que en su opinión marca nuevas barreras entre ricos y pobres.

"Las vacunas se han convertido tristemente en la nueva frontera en el camino hacia la igualdad, demostrando que la brecha entre ricos y pobres es más grande que nunca", destacó en un foro de expertos y científicos organizado de forma virtual por la OMS, en el que participan más de 1.900 especialistas de todo el mundo.

La principal responsable de derechos humanos en Naciones Unidas recordó que más del 80 % de las dosis administradas por ahora en el mundo se han inoculado a pacientes en los países más ricos, mientras que sólo un 1,3 % han llegado a las economías de ingresos más bajos.

10:30 Decenas de ciudades japonesas han abandonado sus planes de albergar a atletas olímpicos debido a la preocupación de que sobrecarguen sus reducidos recursos médicos en medio de una cuarta ola de infecciones por coronavirus, informó el jueves el periódico Nikkei.

Cuarenta de las más de 500 ciudades registradas para recibir a los competidores internacionales decidieron no aceptar a los deportistas para los campos de entrenamiento y los intercambios culturales antes del evento deportivo mundial, informó el diario, citando una fuente del gobierno.

La renuencia de algunas localidades a acoger a los atletas visitantes, por lo general un motivo de orgullo para las comunidades fuera de la ciudad anfitriona, es la última señal del profundo malestar que se vive en Japón por la programación de los Juegos en medio de una pandemia.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospusieron el año pasado y están programados para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto, a pesar del aumento de las infecciones y del estado de emergencia en la ciudad anfitriona.

09:40 La actividad económica en Brasil bajó en marzo, según una medición del Banco Central publicada el jueves, en primer declive en 11 meses, pero el descenso fue inferior al que habían previsto los economistas.

El índice de actividad económica del Banco Central de Brasil (IBC-Br), considerado una especie de precedente del Producto Interno Bruto (PIB), bajó un 1,59% en marzo ajustado por estacionalidad, menos que la reducción prevista de 3,75%. La medición ganó un 2,3% en el primer trimestre.

08:50 Parece probable que CureVac y la vacuna Covid-19 de segunda generación de GSK protejan bien contra las variantes del virus, según los primeros datos de un estudio en animales. La compañía de biotecnología alemana dijo que un estudio preclínico mostró que la vacuna de ARNm adaptada a las variantes que surgieron en Sudáfrica, el Reino Unido y Dinamarca provocó fuertes anticuerpos neutralizantes en ratas. La respuesta inmunitaria varió según la dosis.

Igor Splawski, director científico de CureVac, dijo que los socios están tratando de "desarrollar conjuntamente candidatos a vacunas de segunda generación que ofrezcan respuestas inmunes mejoradas y se dirijan a variantes emergentes". Agregó que también podrían combinarse en dosis más bajas para crear una vacuna "multivalente" que proteja contra varias variantes.

Los datos han demostrado que las vacunas Covid-19 aprobadas pueden combatir la variante B.1.1.7, que surgió por primera vez en el Reino Unido, pero algunas son menos efectivas contra la cepa 501V.2 de Sudáfrica.

07:40 Nuevo cargamento con más de 270 mil nuevas dosis de vacunas para el Covid-19, provenientes del laboratorio Pfizer/BioNtech, llegaron a Chile esta mañana.

07:30 Los desarrolladores de la vacuna Covid-19 están haciendo afirmaciones cada vez más audaces de que el mundo necesitará inyecciones de refuerzo anuales o nuevas vacunas para abordar las variantes del coronavirus, sin embargo algunos científicos se preguntan cuándo, o si, se necesitarán tales inyecciones.

En entrevistas con Reuters, más de una docena de influyentes expertos en desarrollo de vacunas y enfermedades infecciosas dijeron que existe una creciente evidencia de que una primera ronda de vacunaciones globales puede ofrecer una protección duradera contra el coronavirus y sus variantes más preocupantes descubiertas hasta la fecha.

Algunos de estos científicos expresaron su preocupación de que las expectativas del público en torno a los potenciadores de Covid-19 estén siendo establecidas por ejecutivos farmacéuticos en lugar de especialistas en salud, aunque muchos estuvieron de acuerdo en que prepararse para tal necesidad como precaución era prudente.

Temen que un impulso de las naciones ricas para que se repita la vacunación tan pronto como este año profundice la brecha con los países más pobres que están luchando por comprar vacunas y pueden tardar años en inocular a sus ciudadanos incluso una vez.

07:00 Es poco probable que más de una cuarta parte de los adultos en la Unión Europea tomen la vacuna Covid-19 cuando se les ofrezca, mostró una encuesta publicada este jueves.

Los resultados también sugirieron un fuerte vínculo entre la indecisión ante las vacunas y el uso de las redes sociales, particularmente donde las redes sociales son la principal fuente de información, según Eurofound, que llevó a cabo la encuesta.

"Desafortunadamente, estos hallazgos reflejan una falla en brindar una comunicación clara y persuasiva sobre la eficacia y seguridad de las vacunas", dijo Daphne Ahrendt, gerente senior de investigación de Eurofound.

Los búlgaros fueron los más reacios a recibir la vacuna, y el 67% de los adultos dijeron que era poco probable o muy improbable que la recibieran. En Irlanda, solo el 10% de los adultos dijeron que no recibirían la vacuna.

06:50 La aerolínea británica British Airways (BA) probará, por primera vez en el mundo, un test de antígenos de covid que da resultados en 25 segundos, como parte de sus análisis para facilitar los viajes internacionales, informó hoy en un comunicado.

En la nota, BA, parte del grupo hispano-británico IAG, explica que el test de saliva "Pelican Covid-19 Ultra Rapid", desarrollado por la empresa canadiense de tecnología médica Canary Global, "puede detectar casos sintomáticos y asintomáticos de SARS-CoV-2, incluidas las variantes".

La prueba piloto se llevará a cabo primero entre la tripulación de la aerolínea, cuyos resultados se compararán con los obtenidos mediante otro tipo de pruebas diagnósticas, para establecer su fiabilidad.

06:30 India tuvo 362,727 nuevas infecciones de Covid-19 en las últimas 24 horas, mientras que las muertes aumentaron en 4,120, lo que elevó el número de víctimas a 258.317, según mostraron los datos del Ministerio de Salud.

06:00 España estará lista en junio para utilizar certificados Covid que facilitarían los viajes, dijo el jueves la ministra de Turismo, Reyes Maroto, instando a la Unión Europea a adoptar esta medida rápidamente.

MIÉRCOLES 12 DE MAYO

18:10 Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aprobó de manera unánime el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus para los menores de entre 12 y 15 años, por lo que se espera que en los próximos días se inicie el plan de inmunización de los más jóvenes.

Se prevé que ahora unas 17 millones de personas más pasen a formar parte del calendario de vacunación en Estados Unidos, que hasta el momento ya ha suministrado unas 263 millones de dosis aproximadamente, entre las cuales hay 117 millones que han percibido ambas dosis, lo que supone el 35,5% de la población total.

La decisión de los CDC se produce pocos días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobara la autorización del uso de emergencia de las vacuna contra el coronavirus en niños de entre 12 y 15 años, aunque solo un pequeño grupo de estados, entre ellos Georgia y Carolina del Norte, habían indicado a los proveedores que comenzarán a inocular las primeras dosis a los más jóvenes.

Anteriormente, ya se había aprobado el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus para los adolescentes de 16 años en adelante, recuerda la NBC.

17:00 El Ministerio de Salud de Italia registró este miércoles 7.852 nuevos positivos de coronavirus y 262 nuevas víctimas mortales.

Con estos nuevos datos, el balance desde el inicio de la pandemia de casos acumulados asciende a 4.131.082 y el de fallecidos a 123.544.

16:00 La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo el miércoles que está presionando en favor de una exención en los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid-19 porque Washington y los laboratorios tienen "la obligación de ayudar a salvar el mundo ahora mismo".

En declaraciones ante el Comité Financiero del Senado, Tai dijo que considera las conversaciones en la Organización Mundial del Comercio como una forma de retirar el asunto de la propiedad intelectual como un obstáculo a la producción de vacunas. La semana pasada respaldó las conversaciones en la OMC.

Tras alabar el trabajo de las firmas estadounidenses en el rápido desarrollo y producción de vacunas seguras y efectivas, agregó que, en el asunto de la propiedad intelectual, "el mensaje que quiero darles es que 'pueden ser héroes'".

Varios senadores republicanos criticaron a Tai por "regalar" las innovaciones estadounidenses a competidores extranjeros al apoyar las negociaciones en la OMC.

Tai indicó que ve las conversaciones menos sobre evitar que otros países "roben" tecnología estadounidense y más sobre hallar la forma de tener un impacto positivo en la vida de las personas poniendo fin a la pandemia del coronavirus.

15:00 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles en tono desafiante que no tiene miedo de eventuales consecuencias por su cuestionada gestión de la pandemia del coronavirus, la cual está siendo investigada por una comisión parlamentaria.

"No le temo absolutamente a nada y lo digo bien claro: solo Dios me saca de aquí (la Presidencia). No queremos desafiar a nadie, respeto a los demás, pero van a respetarnos", afirmó el mandatario en un acto con la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público del país.

El líder ultraderechista es objeto de una investigación en el Senado que indaga posibles responsabilidades de su Gobierno en el agravamiento de una pandemia que ya deja más de 425.000 fallecidos y 15,3 millones de infectados en el país.

"Esa pandemia realmente fue un castigo para todo el mundo. El Gobierno hizo lo que pudo y los que no hicieron nada ahora quieren obstaculizar al Gobierno", aseveró Bolsonaro, quien al mismo tiempo aseguró confiar en las instituciones.

En esa comisión de investigación, controlada por grupos de la oposición, ya han declarado dos exministros de Salud que abandonaron el Gobierno el año pasado por serias divergencias con el jefe de Estado, quien niega la gravedad de la covid y censura el distanciamiento social para combatir la enfermedad.

13:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció la próxima apertura de una investigación independiente para evaluar la gestión que ha realizado el Gobierno de la pandemia de coronavirus, con el objetivo de "examinar" las medidas adoptadas y también "aprender lecciones" para futuras emergencias.

Johnson explicó este miércoles ante la Cámara de los Comunes que su Gobierno está "plenamente comprometido" con este examen, que "pondrá las acciones del Estado bajo el microscopio" e implicará la toma de declaraciones. Los comparecientes, ha añadido, declararán bajo juramento.

Las investigaciones arrancarán en 2022, un plazo que el líder de la oposición, Keir Starmer, ha instado a acelerar para comenzar con las pesquisas antes de que acabe 2021. Starmer también ha exhortado a las autoridades a tener en cuenta a familias de afectados y a los trabajadores sanitarios.

Johnson también se ha referido durante su comparecencia al riesgo derivado de nuevas variantes de coronavirus, alertando de que si fuesen "más contagiosas" o esquivasen la protección de las vacunas podrían provocar "un sufrimiento mayor al vivido en enero", cuando Reino Unido registró tasas de contagio sin precedentes, con peak superiores a los 60.000 positivos diarios.

El Ministerio de Sanidad británico informó el martes 2.474 casos en 24 horas, pero Johnson no descarta que el próximo invierno pueda haber un nuevo repunte, pese a que más de 35 millones de personas han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Reino Unido.

12:40 Italia suma 7.852 nuevos contagios de coronavirus y 262 fallecidos en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Sanidad italiano, en un día en el que se han superado los 25 millones de dosis de la vacuna administradas.

Los nuevos casos crecen respecto a ayer, cuando se notificaron 6.946, aunque también ha sido mayor el número de pruebas diagnósticas realizadas: 306.744 hoy, frente a las 286.428 de la víspera.

Los fallecidos con coronavirus en el último día son 262, 11 más que el martes.

Con estas cifras, el número total de contagiados en el país desde que se inició la emergencia en febrero del año pasado es de 4.131.078 y el de fallecidos, de 123.544 personas.

12:00 Las autoridades sanitarias portuguesas han notificado este miércoles 485 nuevos casos de coronavirus, el peor dato de contagios desde finales de abril, aunque la pandemia parece contenida en Portugal, donde se aspira ya a alcanzar el 70 por ciento de inmunizados con al menos una dosis de la vacuna a finales de julio o principios de agosto.

Portugal acumula 840.493 casos desde el inicio de la pandemia, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 16.998, cuatro más que el martes. El dato de enfermos ingresados sigue a la baja y se sitúa en 248, de los cuales 71 corresponden a pacientes en unidades de cuidados intensivos.

11:13 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.920 nuevos contagios de Covid-19, llegando a 1.260.448 los casos totales.

La autoridad sanitaria, además, lamentó el fallecimiento de 28 personas en el mismo período, sumando así 27.384 el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contraer el virus.

En el informe de hoy, el Minsal indicó que el número de tests PCR realizados ayer bajó a 28.402, lo que implica que a la fecha se han aplicado 13.689.304 exámenes en el país. Con esto, la positividad nacional subió a 11,03%, mientras que en la RM es del 12%.

10:30 Los atletas brasileños y el personal de apoyo que viajen a Tokio para los Juegos recibirán vacunas para el Covid-19 y las primeras dosis se comenzarán a inyectar el viernes, informó el Comité Olímpico Brasileño (COB).

El COB dijo que espera administrar las segundas dosis antes del 21 de junio, antes del inicio de los Juegos que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto. Los participantes paralímpicos también recibirán sus vacunas antes de que comiencen los Juegos el 24 de agosto.

Alrededor de 1.800 personas serán vacunadas en seis ciudades y el vicepresidente del COB y jefe de misión, Marco Antonio La Porta, dijo que la población general de Brasil recibirá dos dosis por cada persona de la delegación que sea inmunizada. "Esta es una gran contribución del Movimiento Olímpico en este momento tan difícil que enfrenta el mundo", dijo La Porta.

09:30 La actividad de servicios en Brasil bajó en marzo por primera vez en 10 meses, mostraron cifras oficiales el miércoles, lo que implica que el sector decayó en el primer trimestre del año por debajo de los niveles pre-pandémicos. Las cifras muestran el efecto de las renovadas medidas de confinamiento tomadas para contrarrestar la mortal segunda ola de la pandemia del Covid-19 que azota el país, y sugieren que la economía puede haberse contraído en el trimestre de enero a marzo.

El sector de servicios se contrajo un 4,0% mensual ajustado estacionalmente, dijo la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, más que la mediana estimada en una encuesta de Reuters a economistas de una caída del 3,2%. Fue la primera caída en la actividad en 10 meses, dijo el IBGE, e implica que el sector es un 2,8% más pequeño que en febrero del año pasado, justo antes de que estallara la pandemia.

08:00 Un estudio indonesio presentado este miércoles elevó al 94% la efectividad de la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica china Sinovac, tras realizar un seguimiento durante 28 días a más de 25.000 sanitarios inoculados.

Se trata de una eficacia superior a la arrojada por otros estudios previos, que llegaron a situarla ligeramente por debajo del 50,4%, rozando el límite mínimo del 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los autores del estudio, auspiciado por el Ministerio de Sanidad indonesio, estudiaron a 25.374 sanitarios entre enero y marzo en Yakarta tras haber recibido la segunda dosis, entre 21 y 28 días después de la primera.

Además de un 94% efectiva contra el Covid-19, también lo fue en un 96% para prevenir la hospitalización y en un 98% en el caso de muerte.

Anteriormente, un estudio indonesio apuntó a una efectividad del 65,3%, mientras que otro en Turquía la situó en el 91,25% y científicos en Brasil llegaron a bajarla al 50,4%.

07:30 España espera que las llegadas de turistas extranjeros alcancen los 45 millones este año, dijo el miércoles la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en una presentación de la campaña promocional de España para atraer a los visitantes este verano.

El turismo extranjero a España cayó un 80% el año pasado desde los 83,5 millones de visitantes en 2019, ya que las restricciones pandémicas paralizaron los viajes de placer.

El gobierno ha dicho anteriormente que espera que el turismo alcance la mitad de los niveles previos a la pandemia este año.

07:15 Gran Bretaña llevará a cabo una investigación pública sobre el manejo del gobierno de la pandemia de Covid-19 el próximo año, dijo el miércoles el primer ministro Boris Johnson.

"Este proceso colocará las acciones del estado bajo el microscopio", dijo al parlamento.

06:30 El director de la Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que la agencia discutiría con sus 194 estados miembros los hallazgos y recomendaciones de un panel independiente de revisión de pandemias, que encontró deficiencias de la OMS y de los gobiernos.

Un panel de revisión de la pandemia de Covid-19 emitió su informe el miércoles diciendo que se debe establecer un nuevo sistema global transparente para investigar los brotes de enfermedades, lo que permitirá a la OMS desplegar investigadores con poca antelación y revelar los hallazgos.

"Esperamos trabajar con nuestros estados miembros para discutir las recomendaciones de este panel y los otros comités para construir una OMS más fuerte y un futuro más saludable, seguro y justo para todos nosotros", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, en un evento. para lanzar el informe.

06:00 El Papa Francisco expresó su alegría el miércoles al reanudar su audiencia general semanal en público por primera vez en seis meses, lo que refleja una disminución de los casos de coronavirus en Italia.

Durante el invierno y principios de la primavera, el Papa pronunció su discurso semanal a través de un enlace de video de la Biblioteca Apostólica del Vaticano. El miércoles por la mañana, salió al patio de San Damaso, donde se habían reunido unos cientos de fieles.

MARTES 11 DE MAYO

20:00 Brasil registró 2.311 nuevas muertes debido al Covid-19, por lo que los decesos en el país sudamericano por la enfermedad llegaron a 425.540, informó el martes el Ministerio de Salud.

También fueron contabilizados 72.715 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y el total de infecciones sumó 15.282.705.

Las cifras diarias volvieron a aumentar después de dos días por debajo del promedio, ya que acostumbran a descender los domingos y los lunes por el retraso en el procesamiento de pruebas los fines de semana.

A nivel mundial Brasil es el segundo país en cuanto a muertos, por detrás de Estados Unidos, y tercero en contagios, superado solamente por el país norteamericano e India.

19:00 México reportó el martes 234 nuevos fallecimientos ligados a COVID-19, con lo que el total de decesos se elevó a 219.323, mientras el país busca realizar estudios de fase 3 de una nueva vacuna china para aumentar sus opciones de biológicos.

Los contagios conocidos de coronavirus subieron en 1.897 respecto al registro anterior, para elevar el total a 2.368.393, aunque las autoridades han reconocido que la cifra real es mayor a la reportada.

México iniciaría pronto estudios en fase 3 de la vacuna de la firma china Walvax, convirtiéndose en el primer país fuera de la nación asiática en realizarlos, informó más temprano el canciller Marcelo Ebrard.

18:30 El regulador de salud de Brasil, Anvisa, dijo el martes que suspendió el uso de la vacuna de AstraZeneca para el COVID-19 en embarazadas después de enterarse de que una mujer había muerto por un derrame cerebral en un incidente que posiblemente esté relacionado con la inyección.

La mujer de 35 años, que murió el 10 de mayo, tenía 23 semanas de embarazo, dijo Anvisa, que agregó que no se le ha informado de ningún otro evento adverso relacionado con embarazadas.

17:00 Argentina reportó hoy 25.976 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales desde que comenzó la pandemia ascienden a 3.191.097.

De esta manera, el país se encuentra en el undécimo lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Alemania, que acumula 3.538.927 positivos, según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 490 muertos por coronavirus. Así, Argentina acumula un total de 68.311 fallecidos y se ubica en el puesto 14° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de Polonia, que acumula 70.336 decesos.

El informe también detalla que en las últimas 24 horas fueron efectuados 92.595 testeos, y desde el comienzo de la pandemia ya se hicieron 11.983.959 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Del total de positivos, 2.854.364 son pacientes recuperados y 268.422 son casos confirmados activos.

15:30 El número de pacientes con Covid-19 en los hospitales franceses descendió el martes y el número de nuevas infecciones por coronavirus aumentó al ritmo más lento desde junio de 2020, según datos del Ministerio de Sanidad.

El primer ministro, Jean Castex dijo, que los indicadores del Covid-19 muestran que la situación está mejorando. "La evolución de la epidemia es bastante favorable. La tendencia a la baja es clara. Estoy atento y soy optimista", señaló a la cadena de TV France 2.

El gobierno también espera que la intensificación de la campaña de vacunación ayude a controlar la epidemia, añadió.

El ministerio informó un total de 4.743 personas en unidades de cuidados intensivos con Covid-19, la octava caída seguida. El total de personas hospitalizadas con el virus también descendió por octava jornada seguida a 25.028.

Francia notificó 19.791 nuevas infecciones por coronavirus, lo que eleva el total a 5,8 millones. El aumento del 2,11% en comparación con el martes pasado fue el menor incremento semanal desde finales de junio de 2020.

14:20 Inglaterra entregó un informe sin muertes por Covid-19 en su última actualización diaria, un hito que pone de relieve la eficacia del programa de vacunación del Reino Unido para detener la propagación de la enfermedad.

El domingo fue el primer día sin muertes registradas por el virus en Inglaterra desde que comenzó la pandemia, en marzo del año pasado. Más de 112.000 personas han muerto desde entonces, y posteriormente con la aparición de una variante altamente transmisible del coronavirus en el Reino Unido.

La vacunación ahora está permitiendo a Inglaterra reabrir su economía y, a partir de la próxima semana, una mayor relajación de las restricciones puede que las personas se reúnan en interiores en pubs, restaurantes y cines. El Banco de Inglaterra estima que la producción económica del Reino Unido se recuperará de las pérdidas de la pandemia para multas de este año debido a que los consumidores buscan gastar parte de los ahorros que acumularon durante las restricciones.

13:00 UnitedHealth Group Inc. espera que gran parte del impacto negativo de Covid-19 desaparezca el próximo año, dijo el martes el director ejecutivo Andrew Witty.

"Nuestro plan A se asume que los impactos de Covid comenzarán a disminuir en 2022", dijo Witty en una aparición en la Conferencia Virtual Health Care 2021 de Bank of America Securities.

Las aseguradoras de salud de EEUU informaron principalmente ganancias sólidas para el primer trimestre, pero fueron conservadoras con una guía para el resto de 2021, citando incertidumbre en medio de la pandemia. Las aseguradoras de salud vieron caer los costos médicos durante Covid ya que las personas evitaron las visitas regulares al médico y las cirugías electivas en la etapa inicial de la pandemia.

12:40 La Casa Blanca anunció el martes una serie de medidas destinadas a impulsar las tasas de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos, incluida una asociación con los servicios de viajes compartidos Uber y Lyft, en un intento por cumplir el objetivo de reapertura del 4 de julio fijado por el presidente Joe Biden.

Las últimas acciones incluyen también la instalación de centros de vacunación en colegios comunitarios, entre otros esfuerzos, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

11:50 El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.771 nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra total de contagios asciende a 1.256.546. De estos últimos, 34.564 se mantienen activos.

La autoridad además reportó 38 fallecidos, por lo que los decesos totales por la pandemia se elevan a 27.356.

En la jornada se realizaron 37.399 PCR, y la tasa de positividad llegó a 9,08% a nivel país y 11% en la Región Metropolitana.

10:35 España tiene previsto suprimir la exigencia de que los ciudadanos británicos presenten un test de PCR negativo a su llegada a territorio español a partir del 20 de mayo, siempre que las tasas de infección sigan disminuyendo en Reino Unido, dijo el martes la ministra española de Turismo.

"Podrían venir a partir del 20 de mayo sin PCR, puesto que los índices de incidencia está por debajo del rango que ahora mismo se está revisando que estaría entorno a los 50 (casos) de incidencia acumulada" por cada 100.000 personas, dijo Reyes Maroto a los medios tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

10:00 El Gobierno español aprobó el martes una ampliación de los vencimientos de algunos créditos respaldados por el Estado hasta 10 años, como parte de un paquete de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) ante la pandemia de Covid-19, informó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Las empresas españolas han sido de las más activas de Europa en la solicitud de líneas de crédito y liquidez respaldadas por el Estado, que hasta ahora contaban con unos vencimientos a ocho años, movilizando un total de 126.000 millones de euros (US$ 153.000 millones) en financiación.

El Consejo de Ministros también aprobó un código de buenas prácticas que los bancos podrán aplicar en el marco de un plan de reestructuración de deuda de 3.000 millones de euros anunciado previamente, indicó la portavoz.

09:30 Los estados brasileños detuvieron el martes la vacunación de embarazadas luego de que una muerte en Río de Janeiro llevó a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) a recomendar que no se administre la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca a quienes estén en estado de gravidez.

Una embarazada en Río de Janeiro perdió la vida tras recibir la inyección de AstraZeneca, según el secretario de Salud del estado, Alexandre Chieppe, en un caso que las autoridades aún están investigando. El estado de Sao Paulo suspendió la vacunación Covid-19 para embarazadas con factores de riesgo y el estado de Río suspendió la vacunación de todas las embarazadas. Ambos estados citaron la recomendación de Anvisa como motivo de la decisión.

Consultado sobre la suspensión, AstraZeneca declaró en un comunicado que embarazadas y quienes estuvieran dando de mamar no fueron incluidas en los ensayos clínicos de su vacuna contra el Covid-19.

08:40 El Gobierno de México anunció este martes el inicio de la vacunación contra el Covid-19 de mujeres embarazadas con independencia de su edad, porque tienen "mayor riesgo de muerte" por la enfermedad.

"Se ha decidido incluir ya de una vez a todas las mujeres embarazadas independientemente de su edad. Serán candidatas de vacunación a partir de la semana nueve de embarazo", explicó Ruy López Ridaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

"Pueden recibir su vacunación de cualquier tipo de vacuna. Todas las vacunas disponibles en México son seguras. Se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tienen es muy importante", aseguró.

08:30 México iniciará pronto estudios en fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 de la firma china Walvax, convirtiéndose en el primer país fuera de la nación asiática en realizar esos exámenes para autorizar el biológico, dijo el martes el canciller Marcelo Ebrard.

08:25 La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, recomendó la suspensión inmediata del uso de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca en embarazadas, según un comunicado el lunes por la noche.

El Ministerio de Salud también dijo que está investigando el caso de una mujer embarazada en Río de Janeiro que supuestamente murió después de recibir la inyección de AstraZeneca, informó el diario Folha de São Paulo, citando un comunicado del Ministerio a última hora del lunes. La cartera también indicó que está reevaluando la inmunización de embarazadas sin otros factores de riesgo.

07:30 La Unión Europea informó este martes de una nueva demanda contra AstraZeneca que podría dar lugar a sanciones financieras para la empresa que, según la UE, ha incumplido un contrato de suministro de vacunas Covid-19.

La demanda es la segunda del bloque contra AstraZeneca después de que la UE tomó medidas a fines de abril por el retraso en el suministro de vacunas.

AstraZeneca ha dicho que la primera acción legal de la UE no tiene fundamento, diciendo que cumplió con el contrato. El abogado de la compañía dijo el martes que la nueva demanda no era necesaria dado que ya había una en curso.

Un abogado de la UE, hablando en un tribunal belga en la audiencia del martes, pidió que AstraZeneca entregue al menos 120 millones de dosis de vacunas para fines de junio en la primera solicitud formal de Bruselas hasta ahora sobre el volumen exacto que busca recibir para mediados de año.

La farmacéutica anglo-sueca se había comprometido originalmente a entregar 300 millones de dosis de vacunas desde diciembre hasta finales de junio, pero ha retrasado los envíos, habiendo entregado solo 50 millones hasta ahora, que según el contrato vencen en enero.

07:15 Los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 persisten en los pacientes que los desarrollan al menos 8 meses tras la infección en la mayoría de los casos, asegura un estudio dado a conocer hoy por el hospital milanés de San Raffaele y el Instituto Superior de Sanidad italiano (ISS).

Los contagiados que producen anticuerpos en los primeros quince días tienen menor riesgo de padecer síntomas graves de Covid-19, añade el estudio, publicado este martes en la revista científica "Nature Communications". La duración de los anticuerpos y la importancia de su presencia temprana para combatir la infección son los dos principales resultados de la investigación.

A partir del seguimiento de 162 pacientes positivos al SARS-CoV-2 con diversos síntomas, la investigación concluye que los anticuerpos permanecen en el organismo durante al menos 8 meses, independientemente de la gravedad de la enfermedad, la edad de los enfermos o la presencia de patologías previas.

07:00 Los reguladores estadounidenses que autorizaron la vacuna Covid-19 de Pfizer y BioNTech para su uso en niños de 12 años a 15 años, dijeron que podrían comenzar a recibir inyecciones el jueves, ampliando el programa de inoculación del país ya que las tasas de vacunación se han reducido significativamente.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los estados que pongan la vacuna a disposición de los adolescentes más jóvenes de inmediato.

Biden emitió un comunicado en el que aclamaba la autorización como "un desarrollo prometedor en nuestra lucha contra el virus".

06:45 Pfizer y la vacuna Covid-19 de BioNTech podrían recibir la aprobación europea para su uso en niños de 12 años a finales de este mes, dijo el director ejecutivo del regulador de drogas de la UE al diario Handelsblatt.

06:30 Francia asignará más del 5% de sus dosis de vacuna Covid-19 al programa Covax respaldado por la Organización Mundial de la Salud, para fines de este año, dijo un funcionario del Ministerio de Salud francés.

06:15 Los residentes en Inglaterra que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 podrán contar con un documento que certifique que han sido vacunados, en caso de que lo necesiten al viajar al extranjero, informó este martes el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock.

El Gobierno británico ha dado luz verde a las vacaciones al extranjero a partir del día 17, después de que estuvieran prohibidas para contener la propagación del coronavirus. En unas declaraciones a la cadena Sky News, el ministro dijo que los viajeros podrán utilizar en el móvil la aplicación del Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés), que sirve para hacer citas médicas, para demostrar que han recibido el preparado, pero también se podrá pedir a la Sanidad un certificado en papel.

06:00 Alemania espera un acuerdo rápido sobre un certificado Covid-19 que podría permitir a los ciudadanos viajar más fácilmente en la Unión Europea, ya que cada vez más países se están abriendo en medio de la caída de las tasas de infección antes de la temporada de vacaciones de verano.

Los ministros de asuntos europeos se reunieron este martes en Bruselas para discutir los detalles del "certificado verde" que la UE pretende introducir en junio, pero las conversaciones entre la Comisión Europea, los legisladores de la UE y los gobiernos de la UE aún no han llegado a un acuerdo.

El ministro alemán de Europa, Michael Roth, dijo a los periodistas que esperaba una solución en unas semanas.

"Esto no solo es importante para los países que dependen del turismo, sino para todos nosotros: es ... una señal clara para la libertad de movimiento y para la movilidad en la Unión Europea", dijo Roth en Bruselas.

LUNES 10 DE MAYO

20:00 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el lunes a las empresas a que ayuden a los trabajadores a acceder a las vacunas contra el Covid-19 y a que aumenten sus salarios, al tiempo que promocionó una infusión de US$ 350.000 millones en ayuda federal a los gobiernos estatales y locales.

El Departamento de Trabajo informó el viernes de que la economía añadió 266.000 puestos de trabajo en abril, por debajo del millón de empleos de la mayoría de los pronósticos.

Los republicanos dicen que los subsidios de desempleo mejorados son los responsables de estas cifras y sostienen que los beneficios desalientan a la gente a volver a trabajar.

"Mi expectativa es que, a medida que nuestra economía se recupere, estas empresas ofrezcan salarios justos y entornos de trabajo seguros", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca. Al hacerlo, las empresas "encontrarán muchos trabajadores, y todos vamos a salir de esto juntos mejor que antes", agregó.

Biden también se defendió de los críticos que sostienen que la ampliación de las prestaciones de desempleo ofrecidas en la ley de ayuda por el Covid-19 aprobada en marzo está impidiendo que los estadounidenses acepten nuevos empleos.

El mandatario sostuvo que el Gobierno le recordará esta semana a los estados del país que cualquier estadounidense desempleado al que se le ofrezca un trabajo comparable al que tenía debe aceptarlo o arriesgarse a perder las prestaciones por desempleo.

El demócrata dijo que ordenará al Departamento de Trabajo que trabaje con los estados para restablecer los requisitos de que quienes reciben beneficios por desempleo deben demostrar que están buscando trabajo activamente.

19:00 Argentina reportó este lunes 17.381 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 3.165.121, mientras que los fallecimientos se elevaron a 67.821, tras ser reportadas 496 muertes en las últimas 24 horas.

Argentina registró un récord diario de positivos el pasado 16 de abril, con 29.472 contagios, y un máximo diario de fallecimientos el pasado miércoles, con 663 decesos.

De acuerdo con el informe oficial, hay 2.837.058 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 5.357 personas con diagnóstico confirmado de Covid-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

17:30 La vacuna Covid-19 de Pfizer y BioNTech fue autorizada para su uso en niños de doce a 15 años en EEUU, lo que allanó el camino para la vacunación masiva de estudiantes de secundaria y preparatoria antes del inicio del próximo año escolar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que había ampliado la autorización de uso de emergencia original de la inyección para incluir a adolescentes de 12 a 15 años.

"La acción de hoy permite que una población más joven esté protegida del Covid-19, acercándonos a regresar a un sentido de normalidad y poner fin a la pandemia", dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.

Si bien los casos de adolescentes tienden a ser más leves, los niños aún pueden transmitir la enfermedad y los casos de niños son responsables de una proporción creciente del total de los EEUU a medida que se vacunan más adultos. Los niños pueden ser un "motor restante que alimenta la pandemia", dijo William Gruber, vicepresidente senior de investigación y desarrollo clínico de vacunas de Pfizer, en una entrevista. "Es importante para nosotros atacar eso".

16:00 Los nuevos casos de Covid-19 en Estados Unidos se redujeron por cuarta semana consecutiva, un 17% en la semana pasada, hasta algo menos de 290.000 contagios, el total semanal más bajo desde septiembre, según un análisis de Reuters de los datos estatales y de los condados.

Las muertes por Covid-19, en tanto, cayeron un 1,3% hasta 4.756 en la semana terminada el 9 de mayo, el menor número de decesos en una semana desde julio.

Más de un tercio de la población del país había recibido la totalidad de las dosis de inmunización hasta el domingo, y el 46% al menos una inyección de las vacunas contra el Covid-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Sin embargo, el ritmo de vacunación ha disminuido durante tres semanas consecutivas. En los últimos siete días se administró una media de 2 millones de dosis al día, un descenso del 17% respecto a la semana anterior y que representa la mayor caída porcentual registrada durante el Gobierno del presidente Joe Biden.

Sólo siete de los 50 estados informaron de alzas semanales de nuevos casos, en su mayoría de menos del 10%.

El número medio de pacientes con COVID-19 en los hospitales descendió un 9%, lo que supone la segunda baja semanal consecutiva.

15:00 México reportó el lunes 104 nuevas muertes ligadas al COVID-19, lo que elevó el número total de defunciones a 219,089, en momentos en que la populosa capital del país ha relajado algunas restricciones en actividades comerciales y de entretenimiento.

Los contagios de la enfermedad causada por el coronavirus subieron en 704 respecto a la víspera, para elevar el total de infectados a 2,366,496, aunque las autoridades han reconocido que la cifra real es mayor a la reportada.

La populosa Ciudad de México reabrirá al público a partir de esta semana los eventos deportivos al aire libre y conciertos bajo techo, ante un descenso en los contagios y fallecimientos por COVID-19 durante varias semanas.

14:40 Tras encabezar reunión de coordinación por las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales para este fin de semana, el presidente Sebastián Piñera anunció que se postergará para este fin de semana el toque de queda desde las 02:00 horas.

Destacó que el "gobierno asume un doble compromiso con estas elecciones, primero que sean transparente, participativas y democráticas (...) y segundo pacíficas y seguras, para proteger la integridad física y la salud de los votantes", dijo el mandatario.

Además solicitó al Servel informar sobre las posibilidades de traslado para los votantes y agregó que "las condiciones sanitarias son mucho mejores a las del mes de abril".

Sumó que se recomienda asistir a votar en horario de la tarde para evitar aglomeraciones.

14:15 Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte han informado este lunes de que no se ha contabilizado ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, un hecho que no se daba desde el 30 de julio. Gales, sin embargo, ha dado cuenta de cuatro personas fallecidas por la enfermedad.

El boletín incluye además 2.357 nuevos contagios por coronavirus en el conjunto de Reino Unido en las últimas 24 horas, lo que supone un repunte con respecto a los datos del lunes de la semana pasada, cuando se informó de 1.649 casos y una muerte.

El total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia está en 127.609. En cuanto a la vacunación, hay 35,4 millones de personas con la primera dosis administrada mientras que 17,8 millones han finalizado el tratamiento de inmunización.

El Gobierno británico espera poder levantar las restricciones para la vacunación a finales de julio. En Inglaterra ya puede vacunarse cualquier persona mayor de 40 años.

Este mismo lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado una desescalada de las restricciones a partir del 17 de mayo que permitirá retomar los contactos y las reuniones en domicilios de hasta seis participantes o dos grupos de convivientes.

13:00 La jefa de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dijo el lunes que espera que los miembros del organismo alcancen antes de diciembre una solución "pragmática" sobre si aplicarán una exención a las patentes de las vacunas para el Covid-19.

Ngozi Okonjo-Iweala dijo que ve "movimiento en ambas partes", refiriéndose a quienes proponen una exención y quienes tienen objeciones, y que espera que se alcance un acuerdo marco sobre el tema de las exenciones, las transferencias de tecnología y un mejor acceso a las vacunas para países en desarrollo.

Diciembre es "un límite extremo" para tal acuerdo, sostuvo la directora general de la OMC en una sesión informativa con periodistas durante una visita a Italia, que este año preside el Grupo de los 20 economías industrializadas y en desarrollo.

"Espero que haya un encuentro de puntos de vista sobre cómo los países en desarrollo puedan obtener un acceso más fácil a las vacunas, mayores volúmenes y más capacidad de fabricación", dijo, enfatizando repetidamente la necesidad de "pragmatismo" en las negociaciones.

12:00 Nueva York está estableciendo sitios de vacunación en Grand Central, Penn Station y otras paradas de transporte público, y ofrecerá viajes gratuitos de la Autoridad de Transporte Metropolitano para todos los que reciban una vacuna.

"Queremos ver que más y más clientes regresen al sistema", dijo el presidente de la MTA, Patrick Foye, en una conferencia de prensa con el gobernador Andrew Cuomo.

A los pasajeros se les administrará la inyección de una dosis de Johnson & Johnson. El viernes, el metro y Long Island Rail Road tuvieron la mayor cantidad de pasajeros desde que comenzó la pandemia.

11:12 Tal como cada lunes, el Ministerio de Salud anunció cambios en el plan paso a paso, dando a conocer que este jueves la comuna de Santiago avanza a transición. Además de la capital, pasan a fase 2 Pozo Almonte, Salamanca, Putaendo, San Felipe, Quilpué, Calle Larga, Villa Alemana, Los Andes, Algarrobo, La Cruz, Malloa, Cauquenes, Arauco, Lota, Coronel, Melipeuco, Temuco, Padre Las Casas y Cochamó.

Además, avanzan a preparación María Elena, Punitaqui, La Estrella, Pichilemu, Pichidegua, Peumo, Lebu, Puqueldón, Los Muermos, Guaitecas y Cochrane.

Desde la otra vereda, retroceden a cuarentena Pumanque, San Ignacio, Los Lagos, Llanquihue y Coyhaique, mientras que Sierra Gorda, Coinco y Lonquimay vuelven a transición y la comuna de Laguna Blanca retrocede a preparación.

En lo epidemiológico, el Minsal indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.357 nuevos contagios de Covid-19, llegando a 1.252.808 los casos totales. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 100 personas, sumando 27.318 los decesos en el país.

En el mismo período se realizaron 66.350 exámenes PCR, lo que eleva a 13.623.503 los tests aplicados. Con esto, la positividad nacional baja a 7,47% -una de las más bajas que ha tenido el país, según el ministro Enrique Paris- y en la RM llega a 9%.

11:54 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que la variante B.1.617, identificada por vez primera en India, fue clasificada como una variante de preocupación mundial.

"La clasificamos como una variante de preocupación a nivel global", dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la OMS, sobre el Covid-19, en una comparecencia. "Hay alguna información disponible que sugiere un incremento de la transmisibilidad".

11:40 El presidente Vladimir Putin dijo el lunes que 21,5 millones de rusos -cerca de un 15% de la población- se ha vacunado ya contra el Covid-19, animando al resto a que siga el ejemplo.

"Tenemos que seguir sometiéndonos de forma activa a los tests (de coronavirus) y vacunándonos", dijo en comentarios compartidos por el sitio web del Kremlin, agregando que el número de casos diarios se mantiene estable.

Putin dijo también que analizó sus propios niveles de anticuerpos protectores el domingo, tras haber sido vacunado hace cerca de un mes, y que los resultados fueron buenos. Rusia reportó 8.465 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas el lunes, elevando el recuento nacional a 4.888.727.

11:00 El Gobierno español está planeando ampliar los vencimientos de algunos préstamos respaldados por el Estado hasta 12 años como parte de un paquete para apoyar a las empresas de porte medio para hacer frente a la pandemia de Covid-19, dijeron el lunes dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Las medidas, que también podrían incluir una ampliación de la congelación de los reembolsos de los préstamos más allá del actual periodo de gracia de hasta dos años, podrían ser aprobadas por el Gobierno tan pronto como el martes, junto con un código de buenas prácticas que se anima a los bancos a aplicar, dijeron las fuentes.

10:30 BioNTech dijo el lunes que la estimación objetivo junto a su socia Pfizer para entrega de vacunas contra el Covid-19 este año aumentó a 1.800 millones de dosis, lo que destaca su rol crucial como un importante proveedor de las fórmulas de inmunización en el mundo. La cifra supera el compromiso en marzo de entregar 1.400 millones de dosis de vacunas en 2021.

En base a sus contratos de entregas, la firma dijo que espera alrededor de 12.400 millones de euros (US$ 15.100 millones) en ingresos por el producto este año, incluyendo ventas, pagos relacionados con su asociación y una participación de la ganancia bruta en los territorios donde mantiene alianzas, un aumento frente a su estimación anterior de 9.800 millones de euros.

09:26 Las infecciones y muertes por coronavirus en la India se mantenían cerca de máximos diarios récord el lunes, lo que aumentó los pedidos para que el gobierno del primer ministro Narendra Modi imponga un confinamiento nacional en segundo país más poblado del mundo.

Los 366.161 nuevos contagios y 3.754 decesos reportadas por el Ministerio de Salud se alejaron un poco de últimos máximos. El país registra 22.66 millones de casos y 246.116 muertes ante la falta de oxígeno y camas en hospitales y el desborde de morgues y los crematorios se desbordaron. Expertos han dicho que las cifras reales de India podrían ser mucho más altas de lo que se informó.

Las 1,47 millones de pruebas del domingo para Covid-19 fueron las más bajas de este mes hasta el momento, según datos del Consejo de Investigación Médica de la India. El número se compara con un promedio diario de 1,7 millones durante los primeros ocho días de mayo.

Muchos estados han impuesto cuarentenas estrictas durante el último mes y otros han restringido el movimiento y cerrado cines, restaurantes, pubs y centros comerciales. Pero hay una gran presión sobre Modi para imponga un confinamiento nacional como hizo durante la primera ola de infecciones el año pasado.

08:55 La Alianza de Vacunas GAVI está en conversaciones con productores de inyecciones contra el Covid-19, incluida la estatal china Sinopharm, para ampliar la cartera de COVAX y asegurar dosis para distribución, dijo el lunes una portavoz de GAVI.

Sinopharm recibió la inscripción de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el viernes, lo que hace posible su inclusión en el programa COVAX y fortalece los esfuerzos de Pekín por tener un mayor rol en la campaña de vacunación mundial. COVAX, administrado en conjunto por GAVI y la OMS para proporcionar dosis a las personas más pobres del mundo, se ha enfrentado a importantes problemas de suministro.

Hasta la fecha, la vacuna de AstraZeneca producida por el Serum Institute de India representa la mayoría de las dosis distribuidas, pero las autoridades han restringido las exportaciones debido a la masiva epidemia de COVID-19 en India. "GAVI, en nombre del programa COVAX, está en diálogo con varios fabricantes, incluido Sinopharm, para expandir y diversificar aún más la cartera y asegurar el acceso a dosis adicionales para los participantes del programa", dijo a Reuters el lunes una portavoz en respuesta a una consulta.

08:15 El Reino Unido ha reducido su estado de alerta por Covid-19 al nivel tres, lo que refleja una disminución constante de infecciones, hospitalizaciones y muertes por la enfermedad desde finales de febrero.

Han pasado más de dos meses desde la última vez que se redujo el nivel de alerta, al nivel cuatro, en reconocimiento de que los servicios de salud ya no estaban en peligro de verse abrumados. Según la definición del gobierno, el nivel tres significa que hay una epidemia "en circulación general", pero la transmisión ya no es alta ni aumenta exponencialmente.

"Gracias a los esfuerzos del público británico en el distanciamiento social y el impacto que estamos empezando a ver del programa de vacunación, el número de casos, las muertes y las presiones hospitalarias de Covid han disminuido constantemente", afirmaron las autoridades.

07:30 Alemania pondrá la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson a disposición de todos los adultos, dijo el lunes el ministro de Salud, Jens Spahn, y agregó que podrán recibir la vacuna por consejo de un médico.

El regulador de medicamentos de Europa respaldó la vacuna de J&J el mes pasado después de examinar casos de un raro problema de coagulación de la sangre en adultos estadounidenses que recibieron una dosis. Pero dejó en manos de los estados miembros de la Unión Europea decidir cómo usarlo.

La decisión de Alemania de ofrecer la vacuna de dosis única J&J sigue ampliamente al levantamiento de las restricciones la semana pasada sobre la vacuna AstraZeneca.

07:20 Una comisión de expertos creada por las autoridades noruegas recomendó este lunes sacar del programa oficial las vacunas contra el Covid-19 de AstraZeneca y Johnson & Johnson (J&J) por los casos anómalos de trombosis detectados.

Los expertos aconsejaron no obstante que esas dos vacunas puedan ser recibidas de forma voluntaria.

El dictamen coincide con el presentado a mediados de abril sobre la vacuna de AstraZeneca por el Instituto de Salud Pública (FHI), que hoy recomendó también excluir del programa oficial la de J&J, aunque no es partidario de un sistema por el que puedan ser inoculadas a las personas que así lo quieran voluntariamente.

07:15 La economía de Japón probablemente se contrajo en el primer trimestre, ya que el impacto en el consumo de las restricciones del coronavirus compensó el impulso de la sólida demanda mundial, mostró una encuesta de Reuters, que destaca la lenta recuperación del país de una caída inducida por la pandemia.

07:00 BioNTech planea establecer un centro regional y una nueva fábrica en Singapur para sus vacunas, dijo el lunes, expandiendo su presencia en Asia a medida que aumenta el debate sobre las patentes y la presión sobre los fabricantes de medicamentos para acelerar la producción de Covid-19.

06:30 Las infecciones y muertes por coronavirus en la India se mantuvieron cerca de máximos diarios récord este lunes, lo que aumentó los pedidos para que el gobierno del primer ministro Narendra Modi bloquee el segundo país más poblado del mundo.

DOMINGO 09 DE MAYO

En otro reporte sobre la situación actual del Covid-19, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se notificaron 5.521 nuevos casos, lo que eleva la cifra de contagios totales a 1.247.469.



Además, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 117 personas, por lo que hasta la fecha los decesos asociados al virus llegan a 27.218 en total.

El Minsal también dio a conocer que ayer se realizaron 62.044 exámenes PCR, lo que implica que se han aplicado 13.557.153 tests en total. Con esto, la positividad en el país llegó a 8,03%, mientras que en la RM es de 10%.





VIERNES 07 DE MAYO

19:00 Pfizer y su socio alemán BioNTech solicitaron la aprobación total del gobierno de Estados Unidos para su vacuna para el Covid-19 y tienen como meta producir de 4 mil millones de dosis el próximo año, principalmente para países de ingresos bajos y medios.

La aprobación completa de la vacuna, que hasta ahora ha sido autorizada con carácter de emergencia, podría ayudar a superar las dudas en Estados Unidos y otros países ricos.

Pfizer también señaló las nuevas y mayores previsiones de fabricación como prueba de su capacidad e intención de atender a los países más pobres que han recibido muy poco de su vacuna hasta ahora.

En una carta enviada a los empleados de Pfizer, el presidente ejecutivo de la empresa, Albert Bourla, dijo que la compañía ya tiene acuerdos o está en conversaciones con países para suministrar 2.700 millones de dosis este año, de las cuales se espera que 40% se destine a países de ingresos medios y bajos.

La balanza de suministro debería inclinarse a favor de los países menos ricos durante la segunda mitad de este año y Pfizer espera producir 3 mil millones de dosis en 2021.

Bourla envió la carta después de que el gobierno del presidente Joe Biden respaldó una suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid-19. El jefe ejecutivo dijo que la exención interrumpiría el flujo de materias primas para la vacuna.

"Es probable que entidades con poca o ninguna experiencia en la fabricación de vacunas demanden las mismas materias primas que necesitamos para ampliar nuestra producción, poniendo en riesgo la seguridad de todos", escribió Bourla.

18:00 Brasil registró el viernes 2.165 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 419.114, informó el Ministerio de Salud.

La cartera también contabilizó 78.886 nuevos casos de coronavirus, con lo cual el total de infecciones confirmadas en el país escaló a 15.082.449.

Brasil registra el segundo mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo, sólo por debajo de Estados Unidos, y la tercera mayor cifra de casos confirmados de coronavirus, luego de Estados Unidos e India.

16:30 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que no se cierra a hablar de la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, pero ha dejado claro que no cree que sea una solución eficaz para el problema inmediato, al tiempo que ha instado a Estados Unidos y otros actores que defienden esta medida a sumarse a la exportación "a gran escala" de dosis a los países más necesitados.

"Necesitamos vacunas ahora para el mundo entero y a corto y medio plazo la suspensión de patentes no va a resolver los problemas, no va a proporcionar ni una sola dosis", señaló la jefa del Ejecutivo comunitario, en una rueda de prensa en Oporto (Portugal) previa a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la que hablarán de la gestión de la pandemia.

"Invitamos a todos los que debaten sobre la suspensión de patentes a unirse al compromiso y voluntad de exportar a gran escala de lo que se produzca en su región", agregó, en un mensaje velado a países como Estados Unidos y Reino Unido a los que los Veintisiete reprochan no haber enviado ninguna partida al exterior.

La cuestión de las patentes no era parte del debate inicialmente previsto por los líderes de la UE, ya que el bloque lleva meses resistiéndose a abordar siquiera la reflexión, pero el gesto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al anunciar el pasado miércoles su respaldo a la idea de una suspensión temporal, forzó a los Veintisiete a "evaluar y abrir la discusión" sobre ello.

14:00 El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo hoy que el principal problema de la escasez de vacunas no está en la propiedad intelectual de las patentes, sino en la distribución de las dosis.

"¿Cuál es el problema ahora? No es realmente la propiedad intelectual. ¿Puedes darle propiedad intelectual a laboratorios que no saben producir y que no la producirán mañana?", cuestionó a su llegada a la Cumbre Social europea que se realiza en Oporto.

Macron defendió que la principal cuestión a tener en cuenta en términos de solidaridad "es la distribución de dosis" y destacó las donaciones realizadas por Europa, por ejemplo a la iniciativa Covax.

"Somos los más generosos del mundo hoy en día, en el grupo de los países desarrollados. Creo que Europa debe estar orgullosa, y debe saber avanzar", aseguró.

13:00 El Ministro de Salud de Italia ha informado este viernes del fallecimiento de otras 207 personas a causa del coronavirus, así como de 10.554 positivos más, por lo que son ya 4.092.747 los casos acumulados, de los cuales 122.470 han acabado en fallecimientos.

La presión hospitalaria ha descendido ligeramente con respecto a las cifras del día anterior, con unos 500 pacientes menos en planta, donde están siendo tratadas 16.331 personas con coronavirus. De ellos, 2.253 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

En las últimas 24 horas se han firmado 15.580 altas médicas, lo que suma un total de 3.572.713 personas recuperadas desde que estalló la pandemia hace poco más de un año, mientras que los casos activos han caído hasta los 397.564.

12:10 La Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizó incluir la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm en su lista de uso de emergencia, convirtiéndose así en la sexta en recibir esta validación.

Así lo anunció este viernes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa, donde aseguró que esta vacuna es "segura y eficaz" y que, por ello, el organismo la ha incluido en su lista de emergencia.

Esta lista sirve para evaluar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas Covid-19 y, a su vez, permite a los países acelerar su propia aprobación regulatoria para importar y administrar las vacunas, las cuales tienen que estar incluidas en este listado para poder ser administradas a través del mecanismo Covax.

En el caso de la vacuna Sinopharm, la evaluación de la OMS ha incluido inspecciones in situ de la instalación de producción. Se trata de una vacuna inactivada y cuyos "fáciles requisitos" de almacenamiento la hacen "muy adecuada" para entornos de bajos recursos.

También es la primera vacuna que llevará un monitor de frascos de vacunas, una pequeña pegatina en los frascos de vacunas que cambia de color a medida que la vacuna se expone al calor, lo que permite a los trabajadores de salud saber si la vacuna se puede usar de manera segura.

11:15 En un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.574 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.235.778 los casos totales en el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 109 personas en el mismo período, lo que implica que a la fecha los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse del virus llegan a 27.004 en total.

El Minsal también dio a conocer que ayer se realizaron 65.470 test PCR en todo Chile, lo que implica que a la fecha se han aplicado 13.432.114 exámenes en total. Con esto, la positividad en el país llega a 9,1%, mientras que en la RM es de 11%.

10:30 La prefectura de Río de Janeiro decidió liberar completamente el acceso a las playas de laa ciudad tras semanas de restricciones adotadas para contener el avance del Covid-19, informó el prefecto Eduardo Paes, poniendo fin también al toque de queda en la ciudad.

El municipio cerró las playas durante la segunda ola, con prohibición de tomar el sol y de nadar. El mes pasado, la prefectura empezó a aliviar las medidas e inicialmente, autorizó actividades deportivas en el mar y la arena y permitió el uso de las playas en la semana.

La prefectura acabó también ccon el toque de queda que prohibía estar en las calles de las ciudades entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. "Vamos a observar este fin de semana y, cambia la balanza de nuevo, vamos a imponer medidas específicas para algunas áreas para castigar a los irresponsable", dijo Paes.

09:25 Los líderes de la Unión Europea están divididos sobre si seguir a Washington en el apoyo a liberación de las patentes de las vacunas contra la Covid-19, ya que muchos sostienen que esto llevaría años y no abordaría la cuestión inmediata de fabricar más vacunas para acabar con la pandemia.

Los líderes del bloque de 27 países debatirán la idea de la liberación de patentes en una cumbre de dos días que comienza el viernes en la ciudad portuguesa de Oporto, pero es poco probable que formulen una posición unida firme, más allá de una disposición general a debatir la cuestión.

Algunos miembros de la UE sostienen que el proceso de liberación, que se llevaría a cabo en la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría durar dos años, lo que lo haría irrelevante para controlar rápidamente la pandemia.

Varios expertos también señalan que el acuerdo para renunciar a los derechos de patente podría variar en cuanto a la duración o en función del método utilizado por la vacuna para producir la inmunidad, siendo menos probable que la última y más avanzada tecnología de ARNm se haga gratuita para todos.

08:20 El Reino Unido ofrecerá "de forma preferente" a los menores de 40 años vacunas alternativas a la de AstraZeneca, tras vincularse este preparado con la aparición de unos inusuales trombos en adultos jóvenes, anunció este viernes el Comité conjunto de vacunación e inmunización del Reino Unido (JCVI, en inglés).

En una rueda de prensa, Wei Shen Lim, del JCVI, precisó que los ciudadanos de entre 18 y 39 años sin patologías previas, que aún no han sido vacunados en este país, podrán optar por Pfizer y Moderna, si ello "no retrasa" su plan de inmunización.

El pasado 7 de abril, el Comité ya recomendó ofrecer preparados alternativos a la vacuna producida por la farmacéutica AstraZeneca y la universidad de Oxford a las personas de entre 18 y 30 años, y hoy ha aumentado la horquilla de edad.

Esto ha sido posible en parte, explicó Shen Lim, porque Pfizer y Moderna están ahora más disponibles, debido a que ya se ha vacunado a la mayor parte de la población adulta del Reino Unido.

06:00 Japón decidió este viernes incluir a más regiones en el estado de emergencia por covid vigente en Tokio y otras tres regiones del país, y extenderla hasta el 31 de mayo para reducir los contagios y la saturación en los hospitales.

La alerta sanitaria se prolongará hasta finales de mes en Tokio, Osaka, Kioto y Hyogo, y se incluirá en ella a partir del próximo miércoles a las prefecturas de Aichi (centro) y Fukuoka (sudoeste) con el fin de adoptar medidas adicionales para intentar frenar el incremento de contagios registrado en esas zonas.

"Se ha conseguido reducir el movimiento de gente en Tokio y Osaka. Sin embargo, sigue habiendo nuevos contagios que están presionando sobre todo el sistema médico en Osaka y Hyogo", explicó el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, al anunciar la extensión.

04:00 La canciller alemana, Angela Merkel, ha abordado personalmente con el fundador y jefe de la farmacéutica BioNTech, Ugir Sahin, la liberación de patentes de la vacuna contra la covid, algo que Berlín ve con escepticismo por considerarlo contrario a la protección de la propiedad intelectual.

Según el semanario "Der Spiegel", la líder alemana y Sahin hablaron telefónicamente de esa cuestión este jueves. De acuerdo con ese medio, ambos coinciden en que deben buscarse otras fórmulas para suministrar la vacuna a países pobres y garantizar su acceso también para posibles pandemias futuras.

El Gobierno alemán transmitió ya ayer su escepticismo ante la posibilidad de liberar las patentes como vía para acelerar la lucha contra la covid-19 en todo el mundo. ´

JUEVES 06 DE MAYO

18:30 Brasil se transformó el jueves en el tercer país del mundo en superar la marca de 15 millones de casos confirmados de coronavirus, después de Estados Unidos e India, con el registro de 73.380 nuevas infecciones para totalizar 15.003.563, según datos del Ministerio de Salud.

También fueron contabilizados 2.550 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que lleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 416.949, la segunda mayor cifra de decesos a nivel mundial, sólo detrás de Estados Unidos.

Después de alcanzar un peak de 4.249 muertes en un único día el 8 de abril, luego de la propagación de una variante más transmisible del coronavirus, el país sudamericano ha visto recientemente una estabilización en los índices de la pandemia, aunque en niveles elevados.

El récord diario de fallecimientos visto a inicios del mes pasado se produjo poco después del registro de un máximo diario de casos, el 25 de marzo, cuando fueron contabilizadas 100.158 nuevas infecciones.

17:30 La canciller alemana, Angela Merkel, intervino en contra de una propuesta estadounidense de renunciar a las protecciones de patentes para las vacunas Covid-19, lo que arrojó dudas sobre si la idea tiene suficiente apoyo internacional para convertirse en realidad.

El plan estadounidense crearía "complicaciones graves" para la producción de vacunas, dijo el jueves una portavoz del gobierno alemán en un correo electrónico. Sin el incentivo de las ganancias derivadas del gasto en investigación y desarrollo, es posible que los fabricantes de medicamentos no se muevan de manera tan agresiva para fabricar vacunas en el futuro, argumentó la industria.

"El factor limitante en la fabricación de vacunas es la capacidad de producción y los altos estándares de calidad, no las patentes", dijo la portavoz. "La protección de la propiedad intelectual es la fuente de la innovación y debe seguir siéndolo".

16:00 Pfizer y BioNTech tienen capacidad para producir hasta 3 mil millones de dosis de su vacuna Covid-19 este año, más del doble de la cantidad que los socios habían pronosticado hace menos de seis meses.

Los socios aumentarán aún más su capacidad para 2022 a más de 3 mil millones de dosis, dijo BioNTech en un comunicado enviado por correo electrónico.

El aumento es el último de una serie de aumentos de objetivos de producción y se produce en medio de una mayor demanda de vacunas Covid de ARN mensajero en todo el mundo.

14:30 La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) consideró hoy "decepcionante" el apoyo expreso del presidente estadounidense, Joe Biden, a una suspensión de las patentes en las vacunas contra el Covid-19, algo que, aseguraron, "no aumentará la producción de dosis".

"Muy al contrario, puede llevar a la desorganización", aseguró en un comunicado la federación global de farmacéuticas, que señaló que deben solucionarse otras limitaciones a la producción de dosis "como la eliminación de barreras comerciales o de cuellos de botella en el suministro de materias primas y otros ingredientes".

"La única forma de garantizar un rápido aumento de las vacunas y un acceso equitativo de ellas para todo sigue siendo un diálogo pragmático y constructivo con el sector privado", añadió la IFPMA.

La organización aseguró que "está completamente a favor de garantizar que las vacunas se compartan de forma rápida e igualitaria en todo el mundo, pero una suspensión (de patentes) es una solución simplista y equivocada a un problema muy complejo".

También hizo alusión a la transferencia de tecnología como vehículo preferible para aumentar la producción de vacunas en lugar de una suspensión de los derechos de propiedad intelectual, recordando que se han firmado más de 200 acuerdos de ese tipo para expandir la fabricación de esos fármacos contra la pandemia.

La Administración Biden manifestó el miércoles su apoyo a una propuesta de suspensión de patentes presentada hace más de medio año por India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que busca aumentar los centros de producción de vacunas y con ello acelerar la inmunización global.

El anuncio de Biden fue acogido con fuertes caídas de las acciones de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, además de Moderna y Novavax en la bolsa de Wall Street.

Gran parte de los países en desarrollo han apoyado la propuesta en los últimos meses de debates en la OMC, pero numerosas economías desarrolladas, muchas de ellas sedes de grandes farmacéuticas (UE, Reino Unido, Suiza, Japón, etc) han manifestado su oposición, aunque coinciden en la necesidad de cambios para aumentar la producción.

Los contrarios a la suspensión de patentes señalan que la protección de la propiedad intelectual es clave para fomentar la innovación tecnológica, y que sin ella no se habría logrado, por ejemplo, el desarrollo de vacunas anticovid en un tiempo récord de menos de un año.

La propuesta continúa debatiéndose en la OMC, que esta semana celebra su Consejo General, e India y Sudáfrica dijeron ayer, miércoles, poco antes del anuncio de Biden, que iban a modificar su texto, algo que fue recibido positivamente por la mayoría de miembros de la organización.

14:00 Uruguay vacunará contra el Covid-19 con las dosis del laboratorio Pfizer a adolescentes de

entre 12 y 17 años, anunció este jueves el director de la Ocina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, en el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí.

"Ya está claro que hay que vacunar a los muchachos de entre 12 y 17 años y en principio solo Pfizer tiene la autorización para eso", aseguró el jerarca y destacó que Uruguay "ya tiene las vacunas para hacerlo".

El director Alfiee subrayó que esta situación se venía previendo hace más de "un mes". "Todas esas cosas se fueron previendo. Y en una negociación excepcional de (Álvaro) Delgado consiguen adelantar que vengan mas dosis de las que se compraron de Pfizer justamente para esto", dijo Alfie.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció el miércoles un acuerdo con el laboratorio Pfizer por el que aumentará la cantidad de vacunas contra el Covid-19 que recibe

por semana y que en mayo llegarán medio millón de dosis. "Se está viendo, como dijo Delgado, el tema de la tercera dosis eventual, el tema de la combinación (de vacunas), hay algunos estudios que hay que esperar que los cientícos digan si está bien o si está mal", aseguró.

12:22 Tal como cada jueves, el Ministerio de Salud dio a conocer cambios en el plan paso a paso. Avanzan a transición el próximo lunes las comunas de Calama, Caldera, Illapel, Quillota, Concón, Cartagena, Nogales, Tiltil, Curacaví, Chimbarongo, Placilla, San Rafael, Yerbas Buenas, Hualañé, San Clemente, Villa Alegre, Yungay, San Fabián, Coihueco, Florida, San Pedro de la Paz, Concepción, Talcahuano, Hualpén, Tucapel, Pucón, Saavedra y Río Bueno.

Además, avanzan a preparación Mejillones, Paihuano, Vicuña, La Higuera, Pelluhue, Chanco, Cobquecura, Hualaihué, Calbuco y Curaco de Vélez, y Ollagüe pasa a apertura inicial.

Por el contrario, retroceden a cuarentena el sábado Chañaral, San Rosendo y Traiguén, mientras que Llanquihue vuelve a transición.

En lo relativo a la vacunación, el ministro de Economía, Lucas Palacios indicó que junto a los gremios empresariales definieron una campaña especial para los trabajadores de todo el país. "A partir de mañana todos aquellos trabajadores que les corresponda de acuerdo al calendario de vacunación, deben dirigirse a su jefatura para facilitar su vacunación", señaló la autoridad, agregando que "aquí convergen los objetivos sanitarios con los objetivos económicos".

Desde mañana, en la página web del ministero de Economía habrá un banner y un correo electrónico para que los trabajadores que tengan problemas con la vacunación reporten su situación -de manera anónima- y así la cartera intermedie.

En lo epidemiológico, el subsecretario Alberto Dougnac indicó que se reportaron 6.202 nuevos contagios, lo que eleva a 1.229.248 los casos totales. La autoridad lamentó el fallecimiento de 160 personas, sumando 26.895 los decesos a la fecha.

El número de PCR aplicados subió a 62.816 en las últimas 24 horas, lo que implica que se han realizado 13.366.644 tests en total. Con esto, la positividad nacional es de 9,09%, mientras que en la RM de 10%.

12:00 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció a favor de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus para agilizar su producción, alegando que en momentos de emergencia como el actual se debe anteponer la protección de las personas a consideraciones empresariales.

"No debemos pensar en obtener los máximos beneficios", declaró el mandatario ruso, durante una reunión con la viceprimera ministra Tatiana Golikova recogida por la prensa oficial. En este sentido, recordó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya contempla ciertas excepciones en materia de propiedad intelectual.

Putin defendió la política de Rusia en relación al desarrollo de las vacunas, señalando que cede tecnología a otros países para que también ellos puedan desarrollar fármacos con los que inmunizar a la población frente a la Covid-19.

Más de 60 países han autorizado ya el uso de la vacuna 'Sputnik V', según refleja la web del fármaco, donde se estima en más de 20 millones las personas que han recibido hasta esta semana al menos una dosis en todo el mundo. Este jueves, las autoridades rusas han dado luz verde a otra vacuna de una sola dosis, la 'Sputnik Light'.

11:00 Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este jueves 373 nuevos casos de COVID-19 y cinco fallecidos más, un balance diario en línea con el de jornadas previas y que mantiene al país con el virus aparentemente contenido, con los mejores datos de contagio de toda la UE.

La Dirección General de Salud (DGS) lusa tiene registrados por el momento 838.475 positivos y 16.988 víctimas mortales, con una cifra de casos activos que ronda los 22.000. Casi 800.000 enfermos han sido dados de alta desde el inicio de la pandemia.

10:00 La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, celebró hoy el apoyo dado por el Gobierno de Estados Unidos a la propuesta de suspensión de patentes para las vacunas anticovid y expresó el deseo de que las negociaciones al respecto comiencen pronto.

"Los promotores de la propuesta (la India y Sudáfrica) están preparando una revisión y les urjo que la pongan sobre la mesa lo antes posible para que las negociaciones puedan comenzar", destacó la directora general en un comunicado.

"Debemos responder urgentemente al Covid-19 porque el mundo está observando y mucha gente está muriendo", añadió la política nigeriana, que hasta el año pasado fue presidenta de la junta directiva de la Alianza para las Vacunas GAVI.

Okonjo-Iweala añadió que "sólo sentándonos juntos encontraremos una solución pragmática, aceptable para todos los miembros (de la OMC), que aumente el acceso de los países en desarrollo a las vacunas a la vez que protege y sostiene la investigación y la innovación, tan vitales en la producción de estas vitales vacunas".

La propuesta que EEUU apoya tras meses de oposición, presentada por la India y Sudáfrica ante la OMC en octubre, pide suspender los derechos de la propiedad intelectual de vacunas, tratamientos y test contra la Covid-19, con el fin de que puedan producirse en más países y aumentar el acceso de las naciones en desarrollo a estos fármacos.

Por ahora la propuesta aún es vista con recelo por países donde tienen su sede algunas de las multinacionales del sector farmacéutico (Reino Unido, Suiza, Japón y los miembros de la Unión Europea), que argumentan que las patentes son vitales para que se mantenga la innovación en éste y otros sectores.

07:00 La UE también está dispuesta a levantar las patentes de las vacunas contra el Covid-19. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que el bloque comunitario está preparada para discutir esta propuesta y seguir los pasos de EEUU, que también ha apoyado el plan para la suspensión de la protección intelectual de los antígenos contra el coronavirus.

"La UE también está dispuesta a debatir cualquier propuesta que aborde la crisis de manera eficaz y pragmática. Eso es por lo que estamos preparados para discutir cómo la propuesta de EEUU sobre una exención de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas Covid-19 podría ayudar a lograr ese objetivo", dijo la jefa del Ejecutivo comunitario en una conferencia.

El anuncio de la UE llega después de que la administración Biden haya votado a favor de la suspender temporalmente las patentes, una propuesta que varios países plantearon en el seno de la OMC, debido a la situación extraordinaria frente al Covid-19, que ha provocado la mayor emergencia sanitaria en el mundo en más de un siglo.

Tras ella, varios líderes europeos han manifestado su apoyo a esta iniciativa, el primero de ellos, Emmanuel Macron. El mandatario francés dijo que está "muy a favor de la apertura de la propiedad intelectual. Obviamente, debemos hacer de esta vacuna un bien público mundial ", aseguró en un punto de prensa esta mañana.

06:30 Las esperanzas de que la segunda ola mortal de Covid-19 en India estuviera a punto de alcanzar su punto máximo fueron barridas este jueves, ya que registró un récord de infecciones y muertes diarias y cuando el virus se propagó de ciudades a pueblos en la segunda nación más poblada del mundo.

India informó un récord de 412.262 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas y un récord de 3.980 muertes. Las infecciones por Covid-19 ahora han superado los 21 millones, con un número total de muertos de 230.168, según muestran los datos del Ministerio de Salud.

El modelo del gobierno había pronosticado un peak en las infecciones de la segunda ola para el miércoles.

06:00 Moderna elevó su pronóstico de ventas para 2021 para su inyección de Covid-19 en un 4,3% a US$ 19.200 millones este jueves, lo que refleja la demanda de los países que buscan volver a la normalidad a través de rápidos lanzamientos de vacunas.

Los acuerdos por dosis de "refuerzo", las naciones que buscan abastecerse de suministros para 2022 y más allá y una posible autorización para el uso de las vacunas en niños han llevado a Moderna y su rival más grande, Pfizer, a aumentar sus suministros.

Moderna dijo que un análisis inicial de un estudio en adolescentes de 12 a 17 años mostró una tasa de eficacia del 96% para su vacuna.

05:30 Tokio, la capital de Japón buscará extender hasta el 31 de mayo su estado de emergencia destinado a frenar las infecciones por coronavirus, dijo el jueves la gobernadora Yuriko Koike, una medida que podría generar más preguntas sobre su capacidad para albergar los Juegos Olímpicos.

05:00 El turismo extranjero en España en marzo cayó un 76% con respecto al año anterior cuando se impuso un bloqueo a mediados de mes, mostraron los datos el jueves, lo que significa que aún no se vislumbra una recuperación del sector crucial del golpe de Covid-19.

MIÉRCOLES 05 DE MAYO

19:00 La farmacéutica Moderna aseguró este miércoles que la dosis de refuerzo que está probando para hacer frente a las variantes de coronavirus de Sudáfrica y Brasil ha dado resultados prometedores, puesto que incrementa la presencia de anticuerpos que neutralizan esos virus mutantes.

Moderna hace referencia a un ensayo clínico que aún está llevando a cabo, en el que apunta que se ha utilizado una dosis de 50 microgramos de la vacuna en individuos que ya fueron inmunizados.

Además, la empresa señala que una dosis de refuerzo de otra vacuna que ha desarrollado, y que denomina mRNA-1273.351, generó una respuesta inmunitaria incluso mejor que la de su vacuna actual ante la variante sudafricana.

Los resultados preliminares, que Moderna publicará en internet, todavía no han sido revisados por otros científicos.

"Mientras buscamos derrotar la pandemia actual, seguimos comprometidos con seguir siendo activos según evoluciona el virus", dijo en un comunicado el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel.

"Estos nuevos datos nos animan, lo que apoya nuestra confianza en que la estrategia de la dosis de refuerzo debería proteger contra estas variantes detectadas recientemente", agregó.

Moderna señaló asimismo que los efectos secundarios de este refuerzo son similares a los que se han visto después de la segunda dosis de su vacuna, entre los que se encuentran dolor en la zona de la inyección, fatiga, jaqueca y dolor muscular y de articulaciones.

La noticias de Moderna se produce poco después de que los científicos y las farmacéuticas hayan asegurado que es probable que la gente necesite una dosis de refuerzo o una vacuna anual contra el coronavirus, similar a la inyección contra la gripe que se ofrece todos los años.

17:20 El Ministerio de Salud francés informó este miércoles de otros 26.000 casos de coronavirus registrados, así como otras 244 muertes a causa de la enfermedad, por lo que son ya 5.706.378 los contagios acumulados y 105.631 los decesos que se han confirmado en el país desde el inicio de la pandemia.

En su último parte, la Dirección General de Salud (DGS) comunicó que hay 5.402 personas ingresadas en cuidados intensivos y otras 27.686 en planta. En total, son 800 pacientes menos aproximadamente los que se encuentran en los hospitales franceses.

En relación al plan de vacunación, el 25% de la población francesa, unos 16,4 millones de personas, han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 10,7% ha percibido ya ambas, o lo que es lo mismo, 7,1 millones de personas.

15:30 El presidente de Perú, Francisco Sagasti, dijo el miércoles que el Gobierno cerró un contrato con el laboratorio Pfizer para la compra de 12 millones de dosis adicionales de vacunas contra el Covid-19, que deberán llegar al país sudamericano antes de fin de año.

Perú ya tenía un contrato con Pfizer por 20 millones de dosis, que están llegando poco a poco al país, que transita por el peor momento de la segunda ola de la pandemia.

El ministro de Salud "acaba de firmar un contrato adicional para recibir 12 millones de dosis de vacunas de Pfizer. Esto será entregado antes de fin de año", dijo el mandatario a través de un mensaje difundido por Twitter.

Sagasti manifestó que con este nuevo contrato, el país elevó sus compromisos de compra con diferentes laboratorios a 60 millones de dosis para vacunar a todos los peruanos antes de fin de año.

Además de Pfizer, el país andino tiene acuerdos firmes con AstraZenaca por 14 millones de dosis, con la alianza Covax por 13,2 millones y con la china Sinopharm por un millón de dosis.

El Gobierno está negociando desde hace meses la adquisición de 20 millones de dosis de vacunas Sputnik V de Rusia, pero esto se ha dilatado ante la falta de la redacción final de un contrato y de un cronograma de entrega del laboratorio Gamaleya.

Asimismo negocia un suministro adicional por 37 millones de dosis con Sinopharm y con otros como Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Sinovac y Curevac, según el Gobierno.

13:00 Es probable que la Administración de Alimentos y Medicamentos emita una autorización de emergencia para el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech en adolescentes "dentro de varios días", dijo el asesor médico en jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

"Creo que será muy pronto", dijo Fauci durante una entrevista con NBC News. "Quiero decir, no quiero adelantarme a la FDA, pero creo que será dentro de varios días".

12:00 Los funcionarios canadienses de salud pública autorizaron el uso de la vacuna Pfizer Inc.-BioNTech SE Covid para adolescentes, lo que convirtió a Canadá en el primer país en hacerlo. Supriya Sharma, asesora médica en jefe de Health Canada, hizo el anuncio el miércoles en una conferencia de prensa. El departamento determinó que la vacuna era "segura y eficaz" para el grupo de edad más joven, dijo Sharma. Estados Unidos está considerando una acción similar.

11:05 Un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus dio a conocer el Ministerio de Salud esta mañana, el cual reveló que en las últimas 24 horas se reportaron 3.791 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva a 1.222.949 los contagios totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 30 personas en el mismo período, con lo cual los decesos de quienes han sufrido complicaciones fatales luego de haberse infectado del virus suman 26.726 hasta el momento.

El Minsal indicó que ayer se aplicaron 30.531 exámenes PCR en el país, con lo cual el total de test realizados a la fecha llega a 13.303.828 en total. Con esto, la positividad a nivel nacional subió a 10,52%, mientras que en la Región Metropolitana llegó a 12%.

09:30 Las nóminas privadas en Estados Unidos se incrementaron en abril, ya que las compañías buscaron aumentar la producción por el alza de la demanda interna, lo que sugiere que la economía siguió ganando tracción a inicios del segundo trimestre, ayudada por el masivo gasto fiscal del Gobierno y las vacunaciones.

Las nóminas privadas en Estados Unidos crecieron en 742.000 puestos el mes pasado, de acuerdo al reporte nacional de la firma ADP divulgado el miércoles. Los datos de marzo fueron revisados al alza para indicar que se sumaron 565.000 empleos, en lugar de los 517.000 inicialmente reportados. Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el sector privado crearía 800.000 puestos de trabajo en abril.

El informe de ADP se desarrolla en conjunto con Moody's Analytics. El informe tiene diferencias de metodología que pueden ser de poca ayuda en anticipar el dato de empleo nacional que publicará el viernes el Gobierno, el que será analizado con atención por los mercados financieros.

Pero la creación de puestos de trabajo de abril está en línea con la reciente mejoría de las condiciones del mercado laboral, incluyendo el fuerte declive de los nuevos pedidos de beneficios por desempleo, hasta su menor nivel desde marzo del 2020, cuando empezaron los despidos y la norma de cerrar los negocios no esenciales debido a la pandemia.

08:30 Casi 20 millones de personas más sufrieron crisis alimentarias el año pasado en medio del conflicto armado, la pandemia del Covid-19 y los extremos climáticos, y las perspectivas para este año son nuevamente sombrías, según un informe del Programa Red mundial contra las crisis alimentarias

La agencia humanitaria, creada en 2016 por la Unión Europea y Naciones Unidas, también advirtió que la inseguridad alimentaria aguda ha seguido empeorando desde 2017, el primer año de su informe anual sobre crisis alimentarias.

"Debemos hacer todo lo posible para poner fin a este círculo vicioso. No hay lugar para el hambre y la inanición en el siglo XXI", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres. Agregó que el conflicto y el hambre deben abordarse de manera conjunta, ya que se refuerzan mutuamente.

07:30 La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete en Londres se vio afectada por un susto de Covid-19 este miércoles cuando el ministro de Relaciones Exteriores de India y todo su equipo dijeron que se estaban autoaislando después de que dos miembros de la delegación dieron positivo.

Gran Bretaña es la sede de la reunión de tres días, el primer evento del G7 de este tipo en dos años, que ha sido ampliamente anunciado como una oportunidad para reiniciar la diplomacia cara a cara y una oportunidad para que Occidente muestre un frente unido contra las amenazas de China y Rusia.

India, que actualmente atraviesa el peor aumento mundial de casos de Covid-19, asiste al G7 como invitado y debía participar en las reuniones el martes por la noche y durante todo el miércoles.

07:00 Los expertos de la OMS han expresado "muy poca confianza" en los datos proporcionados por la farmacéutica estatal china Sinopharm sobre su vacuna Covid-19 con respecto al riesgo de efectos secundarios graves en algunos pacientes, pero confianza general en su capacidad para prevenir la enfermedad, según un documento revisado por Reuters.

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud dijo que el documento sobre la vacuna BBIBP-CorV de Sinopharm era "uno de los muchos recursos" sobre los que se hacen recomendaciones, tentativamente programadas para publicarse a finales de esta semana.

En Beijing, no se pudo contactar de inmediato a Sinopharm para hacer comentarios fuera del horario laboral.

El documento de "evaluación de evidencia" fue elaborado por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) de la OMS para su evaluación de la inyección Sinopharm, autorizada por 45 países y jurisdicciones para su uso en adultos, con 65 millones de dosis administradas. Los expertos revisan la evidencia y dan recomendaciones sobre políticas y dosis asociadas con una vacuna.

06:30 Algunas partes de Alemania están considerando una relajación de las restricciones de encierro a medida que el número de nuevos casos disminuyó en todo el país este miércoles, aunque las tasas de infección siguen siendo altas en algunos de los 16 estados federales.

Los nuevos casos confirmados de coronavirus en Alemania aumentaron las últimas 24 horas en 18.034 a 3.451.550, pero esa cifra fue 4.000 más baja que hace una semana, y la incidencia de siete días por cada 100.000 personas se redujo a 132 desde 141 el martes, la menor en tres semanas.

La legislación aprobada el mes pasado permitió al gobierno federal imponer toques de queda nocturnos en áreas donde los casos superan los 100 por cada 100.000 habitantes en tres días consecutivos, e incluso restricciones más estrictas donde los casos superan los 165 por 100.000.

05:00 El gobierno japonés está considerando una extensión del estado de emergencia para Tokio y otras áreas urbanas importantes que estaba programado para finalizar el 11 de mayo, dijo el miércoles el periódico Yomiuri.

02:00 India detuvo su enormemente popular liga de cricket el martes cuando las infecciones por Covid-19 superaron los 20 millones en el segundo país más poblado del mundo y el líder de la oposición dijo que un bloqueo nacional era ahora la única salida. Las cifras de la India representaron el 46% de los nuevos casos de Covid-19 registrados en todo el mundo la semana pasada y una de cada cuatro muertes, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

MARTES 04 DE MAYO

19:30 El Reino Unido está estableciendo un centro de pruebas Covid-19 destinado a acelerar el despliegue de vacunas diseñadas para hacer frente a las nuevas variantes del coronavirus.

El gobierno invertirá US$ 40,6 millones en laboratorios "de vanguardia" en las instalaciones de investigación militar de Porton Down para evaluar la eficacia de las vacunas existentes y nuevas contra variantes preocupantes, dijo el Departamento de Salud en un comunicado enviado por correo electrónico.

La financiación adicional significa que los científicos podrán analizar 3.000 muestras de sangre a la semana, frente a las 700 actuales, para medir el nivel de anticuerpos contra Covid-19 generados por las vacunas.

El primer ministro Boris Johnson quiere reabrir todos los sectores de la economía británica a partir del 21 de junio, en medio de caídas dramáticas en las tasas de infección y muertes por coronavirus en los últimos meses.

Pero los científicos han advertido sobre un posible resurgimiento del virus a finales de año, cuando más personas se vuelvan a mezclar en el interior. Cualquier aumento en los casos hace que sea más probable que Covid-19 mute y forme una nueva variante que podría ser parcialmente resistente a las vacunas, lo que podría resultar en más cierres.

El gobierno anunció la semana pasada que había comprado 60 millones de dosis adicionales de la vacuna producida por Pfizer y BioNTech para formar parte de un programa de refuerzo que comenzará en otoño. La vacuna de refuerzo estará disponible para personas mayores de 50 años y con condiciones de salud subyacentes, informó el miércoles el periódico The Times citando fuentes no identificadas.

18:00 Brasil registró el martes 2.966 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 411.588, informó el Ministerio de Salud.

También fueron contabilizados 77.359 nuevos casos de coronavirus, para un total de infecciones confirmadas en el país de 14.856.888, agregó la cartera.

Las cifras diarias informadas por el ministerio volvieron a subir tras dos días por debajo del promedio, ya que acostumbran a descender en domingo y lunes ante el retraso en el procesamiento de las pruebas los fines de semana. El lunes, se registraron menos de 1.000 muertes en un solo día por primera vez en casi dos meses.

Brasil registra el segundo mayor número de muertes a nivel mundial por Covid-19, detrás de Estados Unidos, y la tercera mayor cifra de contagios confirmados de coronavirus, por debajo del país norteamericano e India.

16:00 Pfizer aumentó su pronóstico para todo el año para las ventas de su vacuna producida con BioNTech SE a aproximadamente US$ 26 mil millones, desde los US$ 15 mil millones anteriores. La guía incluye 1.600 millones de dosis que se espera que se entreguen este año en virtud de contratos que se firmaron hasta mediados de abril, y puede ajustarse a medida que se ejecuten contratos adicionales, dijo Pfizer en su comunicado.

"También estamos en conversaciones en curso con varios países de todo el mundo sobre sus necesidades, y esperamos que estas discusiones conduzcan a acuerdos de suministro adicionales", dijo el CEO Albert Bourla .

15:00 Pasaportes de vacunas de las naciones líderes contrastadas. 20 mayores economías del mundo lanzaron su peso detrás de los esfuerzos para introducir los llamados pasaportes de vacunas para viajes impulso y el turismo, haciendo hincapié en que la reanudación es crucial para una recuperación económica mundial, según un proyecto de declaración visto por Bloomberg.

Los ministros de turismo de las naciones del Grupo de los 20, que se reunieron el martes, dijeron que las perspectivas para un sector devastado por los bloqueos siguen siendo "muy inciertas", según el borrador, que está sujeto a cambios.

13:30 El primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció la introducción a partir de la segunda quincena de mayo de un certificado que facilite los desplazamientos entre las regiones italianas para los turistas vacunados contra la Covid-19.

"A la espera del 'pasaporte Covid europeo', que esperamos llegue lo antes posible, el Gobierno italiano ha introducido uno nacional que permitirá a las personas moverse entre regiones", dijo Draghi, según recoge la agencia Adnkronos.

Respecto a la situación epidemiológica, el Ministerio de Italia registró este martes 9.116 nuevos casos y 305 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas con lo que el balance de casos acumulados asciende a 4.059.824 y el de fallecidos a 121.738.

11:08 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.198 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.219.064 los casos totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 37 personas en el mismo período, con lo cual el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse del virus, se eleva a 26.696 a la fecha.

El número de exámenes PCR aplicados ayer bajó a 29.850, lo que implica que hasta el momento se han realizado 13.273.297 tests. En función de ello, la positividad nacional subió a 9,68%, mientras que en la RM se elevó a 10%.

09:14 El Consejo de Ministros de Alemania aprobó el martes una normativa para relajar las restricciones a las personas que están totalmente vacunadas contra la enfermedad Covid-19, según informó la ministra de Justicia, Christine Lambrecht. La normativa, que aún debe ser aprobada por las cámaras baja y alta del Parlamento, podría entrar en vigor el fin de semana.

Alrededor del 8% de la población alemana ha recibido dos dosis de la vacuna y más del 28% la primera. Con el aumento del ritmo de vacunación y la disminución de los contagios, el Gobierno espera que las medidas de confinamiento aplicadas desde noviembre y endurecidas después se levanten pronto.

08:40 Melinda Gates ha pedido a las naciones ricas que dejen de "acumular" vacunas contra el coronavirus, diciendo que es decepcionante lo poco que se está haciendo para evitar que la pandemia asole el mundo en desarrollo. La filántropa estadounidense le dijo al Financial Times que los países desarrollados deberían vacunar a sus poblaciones sólo "hasta cierto punto" antes de donar suministros a los más necesitados.

"No es necesario vacunar hasta el final, digamos, hasta la población adolescente... antes de enviar las dosis de la vacuna ", dijo Gates en una entrevista pregrabada para el evento Global Boardroom de FT. "Es increíblemente desafortunado" que las naciones de bajos ingresos no estuvieran recibiendo más disparos, dijo Gates como parte de la conferencia FT Live de tres días. Algunos "ni siquiera pueden vacunar a sus trabajadores sanitarios".

08:00 Las personas que viajen a Polonia desde Brasil, India y Sudáfrica tendrán que ponerse en cuarentena, indicó el martes el ministro de Salud polaco, durante el informe de brotes de la variante india del Covid-19 en Varsovia y áreas de Katowice.

"En el caso de Brasil, India y Sudáfrica, las personas que viajen desde estos lugares automáticamente tendrán que ponerse en cuarentena sin la posibilidad de obtener una excepción por un test", dijo Adam Niedzielski en una conferencia de prensa.

07:00 Pfizer Inc. pronosticó este martes US$ 26 mil millones en ventas de la vacuna Covid-19 este año, un aumento de más del 70% desde su última proyección y un reflejo de la creciente campaña mundial de vacunación.

La vacuna, que desarrolló conjuntamente con BioNTech SE de Alemania, generó US$ 3,5 mil millones en ingresos en el primer trimestre, superando la estimación de consenso de US$ 3,2 mil millones, según seis analistas encuestados por Refinitiv.

"Según lo que hemos visto, creemos que una demanda duradera de nuestra vacuna Covid-19, similar a la de las vacunas contra la influenza, es un resultado probable", dijo el director ejecutivo Albert Bourla en sus comentarios preparados antes de la conferencia telefónica.

El costo y la ganancia bruta de la vacuna se dividen al 50% entre Pfizer y BioNTech. El objetivo planteado asume que se entregarán 1.600 millones de dosis de vacunas en el año.

06:30 Eli Lilly and Co dijo el martes que suministraría 400.000 tabletas de su tratamiento Covid-19, para usar con el remdesivir de Gilead, al gobierno indio mientras el país lucha contra una pandemia que tiene morgues y hospitales desbordados.

Con 3,45 millones de casos activos, India registró 357.229 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, mientras que las muertes aumentaron 3.449 para un saldo de 222.408, mostraron datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, los expertos dicen que las cifras reales podrían ser de cinco a diez veces más altas.

La farmacéutica dijo que trabajará con urgencia para multiplicar la oferta durante las próximas semanas.

04:00 Nepal necesita urgentemente al menos 1,6 millones de dosis de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca para administrar segundas inyecciones, ya que el país del Himalaya está registrando un aumento en los nuevos casos de coronavirus.

"Las personas que ya recibieron la primera dosis tendrán dificultades si no reciben la segunda dosis dentro del tiempo estipulado", dijo Samir Adhikari, un alto funcionario del Ministerio de Salud y Población en la capital, Katmandú.

El lunes, el primer ministro KPSharma Oli instó a los donantes extranjeros a suministrar vacunas y medicamentos de cuidados críticos para evitar el colapso de la frágil infraestructura de salud del pequeño país.

Nepal, encajado entre China e India, ya ha vacunado a más de dos millones de personas con la vacuna AstraZeneca proporcionada por India y Sinopharm de China.

00:00 La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. se está preparando para autorizar la vacuna Covid-19 de Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech SE para adolescentes de entre 12 y 15 años a principios de la próxima semana, informó el New York Times el lunes, citando a funcionarios federales familiares con los planes de la agencia.

LUNES 03 DE MAYO

19:30 El Gobierno de Argentina propuso este lunes al Reino Unido producir localmente la vacuna contra la covid-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford.

Así lo transmitió la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, al embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, durante una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

"Tal como le comunicamos a AstraZeneca, le solicitamos al embajador seguir buscando más y mejores oportunidades, entre ambos estados, a través de la Universidad de Oxford para poder explorar la posibilidad de ser parte de la cadena de producción de la vacuna, a corto y mediano plazo, no solo para la Argentina sino para Latinoamérica", expresó Vizzotti en un comunicado.

18:00 La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés) tiene previsto autorizar la próxima semana el uso de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech en niños de 12 a 15 años, según informó este lunes The New York Times.

El diario, que cita a fuentes anónimas de la Administración federal, señala que la decisión puede llegar a principios de la semana próxima y que, tras ella, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) se reunirán de inmediato para hacer recomendaciones sobre el uso de la vacuna en esta franja de edad.

Pfizer solicitó el mes pasado a las autoridades estadounidenses que se autorice el uso de emergencia de su vacuna entre los 12 y los 15 años, después de llevar a cabo un estudio con 2.260 individuos que mostró una eficacia del 100 % en ese grupo de edad.

17:30 Nueva York anunció este lunes que levantará a lo largo de mayo la mayoría de las restricciones de aforo impuestas a bares, restaurantes, teatros o museos por la covid-19 y que el metro de la Gran Manzana volverá a operar las 24 horas del día.

Las medidas son un paso más en la estrategia de vuelta a la normalidad que la ciudad y el estado de Nueva York tienen previsto desplegar en las próximas semanas y que se espera que culmine con una reapertura completa para el 1 de julio como muy tarde.

El gobernador estatal, Andrew Cuomo, anunció en una conferencia de prensa que a partir del 19 de mayo se terminarán las restricciones de aforo que han imperado para la hostelería, el ocio y otros muchos negocios como tiendas minoristas, gimnasios o peluquerías.

14:30 Perú mantendrá suspendidos los vuelos comerciales con Reino Unido, Sudáfrica y Brasil hasta por lo menos mediados de mayo, después de que el Gobierno ampliara la suspensión por dos semanas más para frenar la propagación de la covid-19.

Así lo estableció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de una resolución ministerial publicada este fin de semana en el diario oficial El Peruano.

La norma prorroga del 1 al 15 de mayo la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, donde se ha registrado el brote de nuevas variantes de coronavirus, como medida preventiva de control para limitar el riesgo de contagio.

13:08 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.874 contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.149.795 los casos totales.

La autoridad lamentó el fallecimiento de 98 personas también, con lo cual la cifra total de decesos de quienes han sufrido complicaciones por el virus, hasta la fecha, asciende a 26.659 en lo que va de la pandemia.

El subsecretario Alberto Dougnac señaló que en las últimas 24 horas se realizaron 60.737 exámenes PCR, lo que eleva a 13.243.447 los tests aplicados. Con esto, la positividad nacional llega a 7,58%, mientras que en la Región Metropolitana es de 9%.

De cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo, el ministro Enrique Paris afirmó que "para las elecciones de mayo tendremos cifras mucho menores de las que vimos y sufrimos en abril, que era la fecha inicial de las elecciones", precisando que proyectan que la cifras "podrían estar entre 3.500 y 4.500 casos en el promedio de siete días"

Tal como cada lunes, el ministerio anunció cambios en el plan paso a paso, los que empiezan a regir este jueves. La subsecretaria Paula Daza indicó que avanzan a transición las comunas de Casablanca, San Esteban, Papudo, Colina, Huechuraba, Litueche, Chépica, San Vicente, Pichidegua, Rengo, Chillán, Chillán Viejo, Yumbel, Los Álamos, Chiguayante, Hualqui, Penco, Cunco, Loncoche, Paillaco y Osorno.

Además, avanzan a preparación las comunas de Huara, Alto del Carmen, Monte Patria, Santa Cruz, Portezuelo y Teodoro Schmidt, mientras que pasan a apertura inicial Chaitén, Futaleufú y Palena.

Desde la otra vereda, retroceden a transición Curepto, Pencahue y Quirihue, así como Quinta de Tilcoco, Toltén, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir vuelven a cuarentena.

12:55 La mayoría de las restricciones de aforo por el coronavirus en actividades que incluyen tiendas, servicios de comida y gimnasios terminarán el 19 de mayo en el área de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, dijo el lunes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

La autoridad aseguró que se mantendrán las medidas de mitigación, como mantenerse a dos metros de distancia, de acuerdo con las orientaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, excepto en las situaciones en las que haya una prueba de vacunación o un test Covid-19 negativo.

"Se trata de una importante reapertura de la actividad económica y social", afirmó Cuomo. El gobernador también anunció que el metro de Nueva York reanudará su servicio de 24 horas a partir del 17 de mayo.

12:10 Dinamarca se convirtió el lunes en el primer país en excluir las inyecciones contra el Covid-19 de Johnson&Johnson de su programa de vacunación debido a un posible vínculo con una forma rara pero grave de coágulo sanguíneo. La medida se produce después de que el país nórdico dijo en abril que dejó de usar por completo la vacuna de AstraZeneca citando preocupaciones similares.

La autoridad sanitaria del país dijo en un comunicado que había descubierto que "los beneficios de usar la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson no superan el riesgo de causar el posible efecto adverso en quienes la reciben".

Excluir la vacuna de J&J, que representa alrededor de un tercio del total de suministros contratados de inyecciones contra el COVID-19 en Dinamarca, retrasaría el calendario de vacunación del país hasta en cuatro semanas, agregó.

11:20 El Oktoberfest no se celebrará por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus, anunciaron el lunes autoridades. El primer ministro bávaro, Markus Soeder, dijo a periodistas que era necesario cancelar de nuevo este año grandes eventos como el Oktoberfest porque requerían enormes compromisos financieros y el riesgo es demasiado grande dada la incertidumbre sobre cuándo podría remitir la pandemia.

"Además, en las cervecerías no se pueden aplicar medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas", dijo Soeder. La celebración atrae a unos 6 millones de visitantes a Múnich al año, muchos de ellos procedentes del extranjero. Alemania ha vacunado a más del 28% de su población. Con el aumento de las inmunizaciones y el descenso de los contagios, se espera que las restricciones reimpuestas en noviembre y reforzadas la semana pasada se levanten pronto.

10:40 Novavax Inc dijo el lunes que expandió el estudio de última etapa que prueba su candidato a vacuna contra el Covid-19, para incluir hasta a 3.000 adolescentes de entre 12 y 17 años. Sus rivales Moderna Inc y Pfizer Inc están probando también sus vacunas contra el COVID-19 en grupos de edades más jóvenes.

La de Moderna está autorizada para uso de emergencia en Estados Unidos en adultos de 18 o más años, mientras que la de Pfizer está autorizada para su inoculación en personas de 16 y más años.

Se espera que Novavax reporte los datos de su actual gran estudio de última etapa en Estados Unidos y México durante el segundo trimestre del año. La compañía dijo que el ensayo, que será realizado en hasta 75 lugares de Estados Unidos, probará dos dosis de su candidato a vacuna con una diferencia de 21 días.

10:00 Reino Unido está en vías de descartar a partir de junio las normas de distanciamiento social por el Covid-19 que piden a las personas permanecer separadas a al menos un metro entre sí, dijo el lunes el primer ministro Boris Johnson.

El Gobierno de Johnson ha implementado una hoja de ruta para terminar con el confinamiento y otras restricciones por fases, a medida que la campaña de vacunación masiva va controlando las cifras de infecciones nuevas. El 21 de junio se dispuso como la fecha posible para anunciar el fin de distanciamiento social.

Consultado sobre esa posibilidad durante una visita al norte de Inglaterra, Johnson dijo: "Creo que tenemos buenas posibilidades, muy buenas, de poder descartar la regla del metro de distancia". La norma implica que las personas deben permanecer a un metro de distancia unas de otras y adoptar otras medidas de mitigación para prevenir infecciones. Ha recibido fuertes críticas de expertos en salud de hospitales.

El próximo paso para los planes de desconfinamiento del Gobierno se dará el 17 de mayo, cuando se espera que se levanten algunas de las restricciones a viajeros procedentes del exterior, aunque de todas formas se tomarán resguardos.

09:12 La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el fabricante de vacunas indio Bharat Biotech y la compañía bioterapéutica estadounidense Ocugen, es potencialmente eficaz contra tres cepas del virus.

Covaxin neutralizó eficazmente las variantes detectadas por primera vez en el Reino Unido, Brasil e India, mostraron los resultados de estudios llevados a cabo por el Consejo Indio de Investigación Médica, dijo Ocugen el lunes.

"Nos complace ver los resultados de este estudio, ya que demuestra la eficacia potencial de Covaxin contra múltiples variantes, lo que refuerza aún más nuestra creencia de que esta vacuna puede eliminar potencialmente la posibilidad de escape del virus mutante", dijo el Dr. Satish Chandran, presidente del consejo científico asesor de vacunas de Ocugen.

08:40 Las ventas en línea representaron casi una quinta parte de la facturación minorista total el año pasado, ya que los confinamientos para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus impulsaron un auge en el comercio electrónico, mostró un estudio de las Naciones Unidas publicado el lunes.

Las ventas en línea representaron el 19% de las ventas minoristas totales en 2020, frente al 16% del año anterior, según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) basadas en oficinas nacionales de estadística en las principales economías.

Corea del Sur registró la participación más alta con un 25,9%, frente al 20,8% del año anterior. China tuvo una participación del 24,9%, Reino Unido del 23,3% y Estados Unidos el 14,0%.

Las ventas mundiales de comercio electrónico aumentaron un 4% a 26,7 billones de dólares en 2019, según las últimas estimaciones disponibles, dijo la UNCTAD. Esto incluyó las ventas de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), y fueron equivalente al 30% de la producción económica mundial de ese año.

08:05 Una reciente escalada de contagios de Covid-19 amenaza con generar un nuevo año de dolor al vital sector turístico de Costa Rica, que apostaba por una gradual recuperación de viajeros a medida que avanza la vacunación global.

En medio de un veloz incremento de casos, la disponibilidad de camas hospitalarias comenzó a escasear. El promedio diario de nuevos contagios por millón de habitantes superó la semana pasada a Brasil e India, entre los más castigados por la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Aunque debido a la falta de pruebas suficientes, las cifras reales podrían ser incluso peores en el pequeño país centroamericano, conocido mundialmente por sus playas vírgenes y su vibrante vida salvaje.

Los hoteleros de Costa Rica y otras empresas de viajes esperaban que la inmunización trajera cada vez más turistas de los principales mercados de Norteamérica y Europa, suministrando una inyección de efectivo a la industria después de la caída de visitantes del año pasado, pero eso ya no parece probable.

"Estamos previendo un año mucho peor que el 2020", dijo Shirley Calvo, directora de la Cámara Nacional de Turismo. "Es dramático. Si no hay ayuda estatal tendremos un cementerio de empresas al final del año".

07:30 Pfizer está en conversaciones con el gobierno indio en busca de una "vía de aprobación acelerada" para su vacuna Covid-19, dijo este lunes su director ejecutivo, Albert Bourla, en LinkedIn, al anunciar una donación de medicamentos por valor de más de US$ 70 millones.

"Desafortunadamente, nuestra vacuna no está registrada en India, aunque nuestra solicitud se envió hace meses", dijo.

"Actualmente estamos discutiendo con el gobierno de la India una vía de aprobación acelerada para que nuestra vacuna Pfizer-BioNTech esté disponible para su uso en el país".

07:00 Estados Unidos ha administrado 245.591.469 dosis de vacunas Covid-19 en el país hasta el domingo por la mañana, reportaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

La agencia dijo que 147.047.012 personas habían recibido al menos una dosis, mientras que 104.774.652 personas estaban completamente vacunadas hasta el domingo.

El recuento de los CDC incluye vacunas de dos dosis de Moderna Inc y Pfizer Inc / BioNTech SE, así como la vacuna de una sola inyección de Johnson & Johnson.

05:00 Taiwán se convirtió el lunes en el lugar más reciente en prohibir las llegadas de la India, tras el fuerte brote de coronavirus que la afecta, mientras más países informaron casos de la variante identificada por primera vez en el subcontinente.

La variante, B.1.617, ha llegado al menos a 17 países, desde Gran Bretaña e Irán hasta Suiza, lo que ha provocado preocupación mundial y ha llevado a varios a cerrar sus fronteras a las personas que viajan desde la India.

Los científicos están estudiando si la variante, resultante de dos mutaciones clave en la parte externa del virus que se adhiere a las células humanas, está provocando una explosión inesperada en algunos casos en la India.

El recuento de infecciones de la nación del sur de Asia fue casi de 20 millones el lunes, luego de que informara más de 300,000 nuevos casos de coronavirus por duodécimo día consecutivo.

La semana pasada, Indonesia, que ha estado luchando contra uno de los peores brotes de Covid-19 en Asia, dejó de emitir visas para extranjeros que habían estado en India en los 14 días anteriores.

DOMINGO 02 DE MAYO

11:00 Este domingo el Ministerio de Salud reportó 6.122 nuevos casos de Covid-19 en nuestro país. Alcanzando 1.210.920 contagios en total, de los cuales 40.142 se encuentran en etapa activa del virus. 4.115 presentan síntomas y 1.569 casos fueron asintomáticos.

Al total de fallecidos se suman 104 nuevas muertes alcanzando los 26.561 decesos en lo que va de la pandemia.

09:00 El Gobierno del Reino Unido estudia administrar una dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a los niños mayores de 12 años en septiembre, al inicio del siguiente curso escolar, reveló este domingo el diario "The Sunday Times".

"Necesitamos estar preparados para inmunizar a los niños, particularmente a los adolescentes, de manera rápida y efectiva si es necesario", afirmó al diario Adam Finn, miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI, en inglés).

El pediatra subrayo que "es extremadamente importante que la educación no se interrumpa en modo alguno el próximo año académico".

Linda Bauld, profesora de Salud Pública en la Universidad de Edimburgo, constató que los planes sanitarios del Reino Unido se mueven "en esa dirección".

"El motivo para vacunar a los niños es realmente mejorar la inmunidad de rebaño", sostuvo en una entrevista con "Times Radio".

06:17 La India registra un nuevo récord de muertes por coronavirus. Más de 3.680, después de que ayer el número de casos superase por primera vez la barrera de los 400.000 contagios en una jornada.

Con 3.689 nuevos fallecidos por coronavirus, la India reportó la cifra más alta hasta el momento en pleno peak de esta crisis, lo que le mantiene como el cuarto país con más muertes en términos absolutos, 215.000, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y México.

Después de superar el sábado los 400.000 casos diarios por primera vez, los nuevos contagios se redujeron levemente hasta los 392.488, sumando más de 19,5 millones de positivos desde el inicio de la pandemia, según los datos del Ministerio de Salud indio.

VIERNES 30 DE ABRIL

19:00 El ISP no ha visto evidencia de problemas con la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, pese a que su par brasileño negó su aprobación esta semana debido a falta de información sobre su seguridad.

El director del Instituto de Salud Pública (ISP), Heriberto García, dijo que buscaba la misma información de Rusia que el organismo brasileño Anvisa dijo que quería sobre la posible presencia de un adenovirus que podría reproducirse, posiblemente creando una reacción adversa en el receptor de la vacuna.

Pero agregó que los datos del mundo real de Argentina y México, donde ya se aplica la Sputnik V, no mostraron efectos adversos significativos entre los receptores que los que Chile había visto en sus ciudadanos, que recibieron las equivalentes de Pfizer-BioNTech o Sinovac.

Incluso dijo que si los desarrolladores proporcionaran información que sugiera la presencia de "adenovirus capaces de replicación", el ISP no necesariamente la rechazaría.

"Tenemos que balancear el beneficio de vacunarse versus no vacunarse", señaló. "Hay que balancearlo y decir mira puede ser que sí te va a dar un resfrío común, versus no vacunarte y tener COVID".

Chile se encuentra en la etapa final de la negociación de un acuerdo para comprar cuatro millones de dosis de Sputnik V mientras se apresura a cumplir el objetivo de vacunar al 80% de su población objetivo -15 millones de personas- para julio.

El Instituto Gamaleya de Moscú, que desarrolló la vacuna, dijo en un comunicado enviado a Reuters el viernes que no se detectó RCA en ninguno de los lotes de Sputnik V.

La junta de cinco miembros de Anvisa votó unánimemente no aprobar la vacuna rusa, diciendo que había identificado "riesgos inherentes" y defectos "graves".

El regulador brasileño también citó la falta de información que garantice su seguridad, calidad y efectividad.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que comercializa la vacuna en el extranjero, rechazó los comentarios de Anvisa, diciendo que la seguridad y eficacia habían sido evaluadas por reguladores en 61 países que aprobaron su uso.

También afirmó que la decisión de retrasar la aprobación de la vacuna podría tener motivaciones políticas.

El Instituto Gameleya ha dicho que la Sputnik V tiene una efectividad del 97,6% contra el COVID-19 en una evaluación del "mundo real" basada en datos de 3,8 millones de personas.

El regulador de la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), revisa actualmente la inyección y su proceso de fabricación, y se espera una decisión sobre su uso en mayo o junio.

García comentó que las conversaciones con el RDIF habían comenzado hace un mes y hasta la fecha eran "100% positivas".

Agregó que confía en que el RDIF podría proporcionar la documentación adicional solicitado antes de poner en consideración la aprobación de Sputnik V para uso de emergencia.

"Dudo que haya un problema pero es bueno que esté esa información para uno, como autoridad sanitaria, dar toda la certeza y la seguridad a la población"

Consideró que el rechazo de Anvisa por la falta de documentación era "válido", pero que el ISP insistiría en tener toda la documentación necesaria antes de evaluarla formalmente para su uso en Chile.

"Para evitar la desconfianza en las vacunas que no nos va a llevar a ninguna parte", opinó.

El RDIF ha afirmado que Anvisa sufrió "presión política" para rechazar la Sputnik V. García dijo que no podría haber un reclamo similar hacia Chile.

"La presión que tengo, que tenemos todos, es que por favor este pandemia termine pronto y que para eso sabemos que las vacunas son una buena herramienta por lo todo estamos haciendo todo lo posible para tener la mayor cantidad de vacunas y poner en balance el riesgo-beneficio", dijo.

17:00 Argentina informó este viernes que en las últimas 24 horas se reportaron 357 muertes y 22.420 nuevos contagios de coronavirus, un total de 3.633 casos menos que ayer.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el total acumulado de contagios se elevó a 2.977.363 y las víctimas fatales a 63.865. Además, se informó que los pacientes que permanecen internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 5.369, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es 69.1% en la nación.



En tanto, el decimotercer vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó esta tarde al país 17.01 proveniente de Moscú, con un nuevo cargamento de 765.545 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, que se sumarán a las más de diez millones de dosis recibidas.

16:00 El presidente Joe Biden prohibió la mayoría de los viajes a los EEUU Desde India a partir del martes, mientras el país lucha por combatir el peor aumento de casos de coronavirus en el mundo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Recomendaron la prohibición, que no se aplicará a los ciudadanos estadounidenses ni a los residentes permanentes.

"La política se implementará a la luz de los casos de Covid-19 extraordinariamente altos y las múltiples variantes que circulan en la India", dijo Psaki en un comunicado.

India registró 387.000 nuevas infecciones el jueves, un récord y casi 3.500 muertes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins . Gayle Smith, coordinadora del Departamento de Estado para la respuesta global de Covid y la seguridad sanitaria, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica el viernes que el aumento en India es "muy, muy serio".

15:00 Disneyland de Walt Disney está abriendo sus puertas después de estar cerrada durante 13 meses debido a la pandemia.

El parque temático de Anaheim, junto con el cercano Disney California Adventure, se abrirá inicialmente solo para los residentes de California con límites de capacidad y medidas de distanciamiento social implementadas. Disney despidió a 32.000 empleados durante el último año, la mayoría de ellos en la unidad de parques temáticos. Los planes de la compañía traer de regreso a más de 10.000 empleados licenciados para la reapertura.

El parque temático ya está agotado para los fines de semana hasta mayo, una indicación de la demanda reprimida de actividades de ocio a medida que la pandemia disminuye.

14:00 El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que se espera que 80.000 empleados de la ciudad regresen a sus oficinas el 3 de mayo, proporcionando un "indicador importante" para que el sector privado siga su ejemplo después de que la pandemia mantuvo a millones de personas en casa.

"La gente necesita regresar porque tenemos trabajo que hacer", dijo de Blasio el viernes en una entrevista de radio de WNYC.

Menos del 16% de los trabajadores en el área metropolitana de Nueva York estaban de regreso en sus escritorios al 30 de abril, según datos de Kastle Systems.

13:00 Cien millones de estadounidenses mayores de 16 años están ya completamente vacunados contra el Covid-19, informó este viernes el equipo de respuesta contra la pandemia del Gobierno del presidente Joe Biden.

"Esto supone cien millones de estadounidenses con sensación de alivio y paz mental, sabiendo que después de un largo y duro año están protegidos contra el virus", señaló Jeff Zients, el coordinador de la respuesta contra Covid-19 de la Casa Blanca, en rueda de prensa.

En total, se han administrado por ahora en el país más de 230 millones de dosis de algunas de las vacunas disponibles: las de Moderna y Pfizer, que requieren dos inyecciones, y la de monodosis de Johnson & Johnson, según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

En la última semana, la media diaria de dosis administradas fue de 2,6 millones, con lo que se espera cumplir con la promesa de Biden de tener suficientes vacunas disponibles para todos los estadounidenses a finales de mayo.

Las personas completamente vacunadas pueden cumplir así con las nuevas directrices marcadas por los CDC esta semana, subrayó Zients, "y disfrutar tiempo en el parque con su familia, cenando y socializando con sus amigos en el exterior sin la necesidad de llevar mascarilla".

12:30 Italia administró casi 500.000 dosis de vacunas el jueves, cumpliendo un objetivo clave establecido por el primer ministro Mario Draghi en su esfuerzo por acelerar la campaña de vacunación del país.

Los hospitales y centros de vacunación entregaron 497.993 inyecciones, según datos provisionales publicados por un portavoz del gobierno. Draghi se había comprometido a alcanzar la marca del medio millón en abril, ya que una campaña de vacunación más rápida es una condición clave para la flexibilización de las restricciones de Covid-19 que comenzaron el lunes.

12:00 Francia permitirá que todos los adultos se vacunen contra el coronavirus a partir del 15 de junio, dijo el presidente Emmanuel Macron en un tuit.

A partir de este fin de semana, todos los adultos "vulnerables" y, a partir del 15 de mayo, todos los mayores de 50 años, tendrán derecho a vacunarse.

11:10 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 hora se reportaron 7.199 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.198.245 el total nacional de infecciones.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 106 personas también ayer, lo que implica que los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contagiarse suman 26.353 hasta el momento.

También en las últimas 24 horas, se aplicaron 71.802 exámenes de PCR para detectar infecciones, lo que implica que a la fecha se han realizado 13.051.622 tests. Con esto, la positividad nacional es de 9,35%, y en la RM de 12%.

🔸 1.129.347 recuperados

🔸 106 fallecidos (26.353 en total) pic.twitter.com/BJSnTihfj3 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 30, 2021

09:48 Los países deberían compartir sus dosis sobrantes de vacunas con la golpeada Brasil para ayudar en el combate mundial contra el Covid-19, incluida la propagación de nuevas variantes, dijo el viernes el ministro de Salud brasileño, Marcelo Queiroga, en una comparecencia con la Organización Mundial de la Salud.

Queiroga dijo que Brasil entregó 41 millones de dosis, pero necesita más suministros para cumplir su objetivo de 2,4 millones de inoculaciones diarias. Los países deberían contribuir sus dosis sobrantes en cuanto sea posible "para que podamos ampliar nuestra vacunación y contener la pandemia en este momento crítico y evitar la proliferación de nuevas variantes".

09:10 El número de hospitalizaciones y muertes por Covid-19 ha empezado a declinar tras cuatro semanas de ralentización de las infecciones en Brasil, dijo la Organización Mundial de la Salud el viernes.

"Los casos han declinado ya por cuatro semanas seguidas y las hospitalizaciones y muertes están bajando también. Son buenas noticias y esperamos que esta tendencia continúe", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia. Pese a todo, describió una situación grave en el país, que se convirtió esta semana en el segundo que supera los 400.000 decesos por Covid-19, tras Estados Unidos.

"Desde principios de noviembre, Brasil ha experimentado una crisis aguda, con un aumento de casos del Covid-19, hospitalizaciones y muertes, incluida entre gente más joven. Durante abril, las unidades de cuidado intensivo han estado casi a su máxima capacidad en todo el país", comentó.

08:40 Pfizer Inc y su socio BioNTech SE dijeron el viernes que habían solicitado al regulador sanitario europeo la ampliación de la autorización de comercialización de su vacuna contra el coronavirus para su uso en adolescentes de 12 a 15 años.

Las empresas presentaron una solicitud similar en Estados Unidos a principios de este mes para la vacuna, que ya está autorizada para su uso en personas a partir de 16 años tanto en ese país como en la Unión Europea. Las solicitudes se basan en los datos positivos de un ensayo clínico de última etapa en el que se inscribieron 2.260 participantes de entre 12 y 15 años, dijeron las empresas.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, declaró a principios de este mes a ABC News que esperaba que la vacuna se autorizara para los niños de 12 a 15 años a mediados de mayo.

08:10 El Ministerio de Salud de Colombia informó en su reporte diario que en las últimas 24 horas se registraron 17.308 casos nuevos de Covid-19 en el país, por lo que en total van 2,84 millones de casos confirmados del virus a lo largo del territorio.

En este reporte también se conoció que hubo 505 muertes relacionadas con el virus, el mayor registro diario de toda la pandemia, por lo que a la fecha van 73.320 fallecidos. Por otra parte, la cartera anunció que el número de recuperados ascendió a 2,6 millones y el número de casos activos llegó a 108.611.

Este resultado se dio tras llevarse a cabo el procesamiento de 89.407 pruebas, de las cuales 54.649 se hicieron por PCR y 34.758 por la de antígenos.

08:00 Las autoridades sanitarias de Españan decidieron posponer la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años, hasta obtener los resultados del estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) sobre la seguridad y eficacia de poner en su lugar una dosis de Pfizer.

De la misma forma, y en línea con esta decisión, las autoridades han acordado ampliar de 12 a 16 semanas el intervalo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca para menores de 60 años que ya han recibido la primera, al igual que otros países como Irlanda.

07:30 El presidente chino, Xi Jinping, se ofreció a ayudar a India a luchar contra la pandemia de coronavirus, informaron medios estatales el viernes.

Xi también expresó sus condolencias al primer ministro indio, Narendra Modi.

"China está dispuesta a mejorar la cooperación con India en la lucha contra el Covid-19 y brindar apoyo y asistencia a India", dijo Xi, según citó la televisión estatal.

07:00 AstraZeneca dijo que sus ventas de la vacuna Covid-19 fueron de US$ 275 millones en el primer trimestre y que está en camino de entregar 200 millones de dosis al mes a partir de abril. Los resultados mejores de lo esperado y un pronóstico de crecimiento del segundo semestre impulsaron sus acciones.

Asimismo, la firma señaló que está trabajando lo más rápido posible para recopilar datos sobre su vacuna Covid-19 para solicitar la aprobación de Estados Unidos, pero el conjunto de datos es muy grande, dijeron ejecutivos el viernes, de ahí que la farmacéutica enfrenta retrasos en su presentación.

06:30 El regulador de aviación de China dijo el viernes que suspendería un vuelo de Air France de París a Shangai durante dos semanas a partir del 10 de mayo debido a casos de Covid-19.

Seis pasajeros en el vuelo del 20 de abril desde París dieron positivo por coronavirus después de llegar a Shanghai, dijo la Administración de Aviación Civil de China en un comunicado en su sitio web.

06:00 Singapur bloqueará la entrada de visitantes con antecedentes de viajes recientes a Bangladesh, Nepal, Pakistán y Sri Lanka a partir del 2 de mayo debido al aumento sostenido de casos de Covid-19 en la región, dijo este viernes su Ministerio de Salud.

La prohibición de entrada se aplica a los titulares de visas de larga duración y a los visitantes de corta duración. Singapur ya ha bloqueado a los visitantes de la India, que está luchando contra una oleada de infecciones.

JUEVES 29 DE ABRIL

17:30 Brasil registró el jueves 3.001 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que elevó el total de decesos en el país debido a la enfermedad a 400.000, dijo el Ministerio de Salud.

La cartera también notificó 69.389 nuevos casos confirmados de coronavirus, para un total de infecciones de más de 14,5 millones.

16:00 El primer ministro de Portugal, António Costa, anunció este jueves la reapertura para este sábado la apertura de las fronteras con España, después de que permaneciesen cerradas desde enero a causa de la pandemia del coronavirus.

Costa hizo el anuncio después de una reunión del Consejo de Ministros sobre las restricciones actuales, según ha informado la agencia de noticias Lusa.

En la frontera terrestre, la circulación entre Portugal y España estaba limitada, con solo 18 puntos autorizados para el transporte internacional de mercancías, trabajadores transfronterizos y estacionales debidamente documentados y vehículos de emergencia y rescate.

Poro otro lado, las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este jueves 470 nuevos casos y un fallecido por Covid-19, dentro de un balance diario por la pandemia que precede al inminente final del estado de emergencia, que expirará el sábado tras la decisión consensuada de no aprobar una nueva prórroga.

Portugal tiene acumulados 836.033 de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales más de 795.000 corresponden a pacientes ya recuperados. Al menos 16.974 enfermos han perdido la vida, mientras que hay 324 ingresados, 89 de ellos en unidades de cuidados intensivos.

15:30 Las autoridades sanitarias estudian implantar un "carnet verde" para las personas que hayan completado el proceso de vacunación contra el Covid-19, lo que debería incentivar a los ciudadanos a inocularse, dijo el jueves el ministro de Salud.

De acuerdo a las últimas semanas, se ha ralentizado el ritmo del masivo programa de inoculación y Chile se uniría a países como Israel en este tipo de pases que permite acceso a gimnasios, teatros y hoteles, entre otros.

Se estudia un "carnet que certifique que uno está vacunado con las dos dosis y tiene más de 14 días después de la segunda", dijo a periodistas el ministro Enrique Paris durante la entrega del informe sanitario diario.

"Lo estamos estudiando y creo que debería ser un estímulo bastante importante para que la gente se vacune", agregó, aclarando que no hay un plazo para la iniciativa.

Luego de un fuerte alcance en la población de adultos mayores, las autoridades intensificaron el llamado a vacunarse, según su plan por edad, tras un bajar el porcentaje de personas alcanzadas. Como ejemplo, el 80,4% de personas con 55 años recibió al menos la primera dosis, frente a solo un 64,1% de 47 años.

Ya se han vacunado más de ocho de los 15 millones de personas del grupo objetivo con la primera dosis, y 6,6 millones con las dos requeridas.

El titular de la cartera dijo que además trabajan sobre la idea de un pasaporte verde, aunque destacó que el presidente Sebastián Piñera ha insistido en que la Organización Mundial de la Salud debería ser la encargada de la certificación de las vacunas a nivel global.

Respecto a la eventualidad de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, una de las que se ha aplicado el país, Paris indicó que todavía era pronto para tomar una decisión al respecto y estaban pidiendo el apoyo de los órganos expertos para estudiar el tema.

"Si los estudios científicos comienzan a demostrar que la duración de anticuerpos en el tiempo comienza a disminuir y nosotros tenemos todavía una circulación viral importante, vamos a tener que buscar una solución a ese problema, quizás indicando una tercera dosis para volver a aumentar la inmunidad", dijo.

"Si es así, se comunicará oportunamente. Además que si tomamos esa decisión, como muy bien debe entender, vamos a tener que adquirir más vacunas", señaló.

14:30 La autoridad sanitaria británica registró este jueves 2.445 nuevos contagios de Covid-19, una cifra en línea con las registradas en los últimos días, que se mantienen en torno a los 2.000 casos diarios, en medio de una mejora notable de la situación epidemiológica en el país europeo.

Hasta el momento, 4.414.242 personas han contraído Covid-19 en Reino Unido desde que comenzó la pandemia, de las que 127.502 han fallecido, 22 más que en el balance del miércoles.

En referencia al plan de vacunación, el Ministerio de Salud de Reino Unido detalló que más de 34 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad, causada por el nuevo coronavirus, mientras que más de 14 millones han sido inoculadas también con la segunda.

14:00 El Ministro de Sanidad de Italia, Roberto Speranza, anunció este miércoles una nueva ampliación del requisito de cuarentena para los viajeros procedentes de otros países de Europa.

Esta medida, que estará vigente hasta mediados de mayo, implica un resultado negativo en la prueba de coronavirus para acceder al país transalpino y un periodo de cinco días de cuarentena antes de someterse de nuevo a otra prueba.

Asimismo, Italia también extendió la prohibición de entrada al país de extranjeros procedentes de India, Bangladesh y Sri Lanka, debido a la variante india, la cual fue detectada por primera vez este martes dentro las fronteras italianas. Aún así, los italianos pueden seguir regresando a casa desde estos países.

Respecto a los casos de coronavirus, Italia ha superado este jueves los 120.000 fallecidos y se acerca a los cuatro millones de casos acumulados.

Concretamente, la cartera de Salud registró este jueves 14.320 nuevos y 288 muertes, por lo que balance total desde el inicio de la pandemia asciende a 120.544 fallecidos y 3.995.838 casos acumulados.

13:03 Tal como cada jueves, el Gobierno dio a conocer cambios en el plan paso a paso. La subsecretaria Paula Daza indicó que avanzan a transición el lunes las comunas de Diego de Almagro, Puchuncaví, Catemu, La Ligua, Llay Llay, La Estrella, La Unión y Los Muermos. Además, avanzan a preparación Navidad, Río Ibáñez y Chile Chico.

Desde la otra vereda, retroceden a cuarentena el sábado las comunas de Paredones, Quilaco y Cisnes, mientras que vuelven a transición Camiña, Freirina y Ancud.

🔴 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del próximo sábado 1º de mayo a las 5:00 horas, retroceden a #Cuarentena: Paredones, Quilaco y Cisnes.



Para más información, visita 📲 https://t.co/Ovn2CfAVnK pic.twitter.com/Or7botaDA3 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 29, 2021

En el plano epidemiológico, el subsecretario Alberto Dougnac indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.889 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.190.991 las infecciones a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 174 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han fallecido tras contraer el brote suman 26.247 hasta el momento.

En las últimas 24 horas se aplicaron 63.239 exámenes PCR en todo el país, lo que indica que a la fecha se han realizado 12.979.820 de tests en total. Con esto, la positividad a nivel país llega a 10,07%, mientras que en la Región Metropolitana se sitúa en 12%.

Jueves 29 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 6.889 casos nuevos

🔸 4.738 casos con síntomas

🔸 1.652 casos asintomáticos

🔸 499 sin notificar

🔸 1.190.991 casos totales

🔸 38.388 activos

🔸 1.125.761 recuperados

🔸 174 fallecidos (26.247 en total) pic.twitter.com/mXob4CgvPV — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 29, 2021

12:19 Moderna Inc. dijo que producirá hasta 3 mil millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 el próximo año, ya que realiza nuevas inversiones para impulsar la producción en varias fábricas de Estados Unidos y Europa.

La compañía de biotecnología dijo que aumentaría el suministro en un 50% en su planta de Norwood, Massachusetts, que produce gran parte de la sustancia de la vacuna que se usa en las inyecciones para el mercado estadounidense. Las inversiones también permitirían al socio Lonza Group AG, que suministra a los mercados extranjeros, duplicar su producción en una fábrica en Suiza que fabrica sustancia para vacunas.

11:40 Los funcionarios de salud de Michigan, EEUU, retirarán las órdenes de salud pandémicas restantes del estado a medida que los residentes alcancen los puntos de referencia de vacunación, anunció el jueves la gobernadora Gretchen Whitmer.

Aproximadamente el 49% de los habitantes de Michigan de 16 años o más están vacunados. Al 70%, dijo que se eliminarán todas las órdenes de distanciamiento social, ocupación y máscaras. La flexibilización adicional de las reglas para el trabajo remoto comienza en el 55%, un objetivo que, según ella, podría alcanzarse a fines de la próxima semana.

"Las vacunas son nuestra mejor oportunidad de dejar atrás esta pandemia y volver a la normalidad", dijo la gobernadora demócrata en una rueda de prensa. "Si trabajamos juntos, podemos hacer esto".

11:00 El enfoque de EEUU de aumentar el suministro de vacunas Covid-19 para otros países puede significar impulsar la fabricación en las instalaciones estadounidenses en lugar de renunciar a las protecciones de propiedad intelectual para las dosis, dijo la Casa Blanca.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, aún tiene que hacer una recomendación a la Casa Blanca sobre la propuesta de exención, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una entrevista con CNN. El presidente Joe Biden y su equipo de Covid-19 tomarán la decisión final sobre la posición de exención de EEUU, dijo.

10:30 Francia aliviará sus restricciones al coronavirus en cuatro etapas a partir del 3 de mayo y hasta el 30 de junio, dijo el presidente Emmanuel Macron citado en una entrevista con los medios franceses por Le Parisien.

A partir del lunes, se eliminarán las restricciones en los viajes nacionales, y el toque de queda se retrasará de las actuales 7 de la tarde a 9 de la noche a partir del 19 de mayo. A partir del 9 de junio, el toque de queda será a las 11 de la noche.

09:42 La ciudad de Nueva York levantará todas las restricciones a las empresas inducidas por el coronavirus a comienzos de julio, anunció la mañana de este jueves el alcalde Bill de Blasio. "Nuestro plan es reabrir completamente la ciudad de Nueva York el 1 de julio", dijo De Blasio en una entrevista en MSNBC, precisando que "estamos listos para que abran tiendas, para que abran negocios, oficinas, teatros, todo su potencial".

El alcalde hizo referencia al progreso en la implementación de las vacunas contra el Covid-19 y una disminución en los contagios y hospitalizaciones. Dijo que las métricas que rastrean el virus en la ciudad de Nueva York estaban por debajo de la mayoría de los umbrales que los funcionarios usan para determinar cuándo reabrir. "Creo que la gente va a acudir en masa a la ciudad de Nueva York porque quieren vivir de nuevo", señaló la autoridad.

09:00 Alemania administró alrededor de 1,1 millones de inyecciones de Covid-19 el miércoles, un récord. Más de una cuarta parte de los alemanes ya han recibido una dosis, dijo el ministro de Salud federal, Jens Spahn. Alrededor del 7,5% de los alemanes han recibido dos dosis, dijo.

Alemania ha logrado controlar una tercera ola del virus, pero es demasiado pronto para que todo esté claro, según el presidente del instituto de salud pública del país.

"El número de casos sigue siendo demasiado alto, especialmente entre los menores de 60 años, donde incluso están aumentando", dijo el presidente de RKI, Lothar Wieler. "La pandemia, lamentablemente, no ha terminado y no estará bajo control hasta que esté bajo control en todas partes del mundo".

08:25 BioNTech espera para septiembre los resultados de ensayos sobre una vacuna contra el Covid-19 para niños pequeños y bebés de hasta seis meses, que desarrolló en conjunto con Pfizer, reportó la revista alemana Spiegel tras citar a su presidente ejecutivo.

"En julio, los primeros resultados podrían estar disponibles para los niños de cinco a 12 años, en septiembre para los niños más pequeños", dijo a Spiegel el presidente ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin. Añadió que se necesitan entre cuatro y seis semanas para evaluar los datos.

"Si todo va bien, tan pronto como se evalúen los datos, podremos presentar la solicitud de aprobación de la vacuna para todos los niños en el grupo de edad respectivo en diferentes países", dijo. BioNTech y Pfizer pidieron a los reguladores estadounidenses este mes que aprobaran el uso de emergencia de su vacuna para adolescentes de 12 a 15 años.

07:45 Nuevo cargamento con más de 200 mil nuevas dosis de vacunas Pfizer llegó a Chile. Además, desde el gobierno se indica que en total se han recibido en total - incluyendo este nuevo cargamento- 2.589.600 de dosis de Pfizer-BioNTech, de Sinovac 13.471.476 y mediante Covax 158.400. Por lo tanto, el total ascendería a 16.219.476 vacunas.

¡Siguen llegando vacunas al país! 🥳 Hace pocos minutos llegó un nuevo cargamento con más de 200 mil dosis #Pfizer 💉 para seguir con el plan de vacunación de @ministeriosalud



🏥 ¿Dónde te puedes vacunar? Revísalo acá 👉🏻 https://t.co/QNj4wKWG7t#YoMeVacuno ✌🏻 pic.twitter.com/aehVdTmrwU — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) April 29, 2021

07:40 El gasto total global en vacunas contra el Covid-19 está proyectado en 157.000 millones de dólares al 2025, debido a los masivos programas de inmunización que se llevan a cabo y a la necesidad de "dosis de refuerzo" cada dos años, indicó el jueves un reporte de la compañía de datos de salud IQVIA.

La estadounidense IQVIA Holdings Inc, que provee datos y análisis para la industria médica, dijo que espera que la primera ronda de vacunaciones alcance al 70% de la población mundial a fines del 2022. Es probable que las dosis de refuerzo se administren más adelante cada dos años, dijo en informe, basado en los datos actuales sobre el efecto inmunizador de las fórmulas.

05:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este jueves que el contagio por coronavirus se ha reducido de forma "significativa" en Europa pero recordó que la tasa de infección sigue siendo muy elevada.

"Por primera vez en dos meses los nuevos casos cayeron de forma significativa la semana pasada. Sin embargo, las tasas de contagio por toda Europa permanecen muy altas", afirmó en rueda de prensa virtual el director de OMS-Europa, Hans Kluge. Resaltó que aunque el número de pacientes hospitalizados y de muertes continúa bajando, la amenaza sigue "presente" y que el virus todavía tiene el potencial de provocar "efectos devastadores".

05:00 A esta hora se inicia el desconfinamiento de 10 comunas de la Región Metropolitana, y otras 16 en el resto del país, que este jueves avanzaron a fase 2 o "Transición", luego de las mejorías en algunos de sus indicadores epidemiológicos.

En la RM, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Alhué, Independencia, Melipilla, Talagante, Ñuñoa y Providencia debutarán también con los ajustes al plan paso a paso y el endurecimiento de algunas medidas, como reducciones de aforos en el comercio y los restaurantes solo podrán atender a público en sus terrazas, mientras la autoridad de Salud señaló que se privilegiarán las actividades al aire libre. De esta forma se mantendrá el cierre de recintos deportivos , gimnasios y casinos.

04:50 La vacuna contra la Covid-19 del laboratorio alemán BioNTech desarrollada conjuntamente con la farmacéutica estadounidense Pfizer estará disponible para todos los menores de más de seis meses desde el próximo otoño, adelantó este jueves el semanario "Der Spiegel".

Dentro de unas pocas semanas se podrá administrar a los menores a partir de doce años, "mucho antes de lo esperado", según BioNTech, cuyo cofundador y presidente, Ugur Sahin, declaró: "creemos que ahora puede ir muy deprisa". Sahin dijo a la publicación alemana que la disponibilidad de la vacuna para niños ha sido una prioridad para el laboratorio, que espera poder solicitar una autorización para administrarla a todos los de más de seis meses desde el próximo septiembre.

04:40 La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recibido informes sobre once casos de trombosis con trombocitopenia tras la vacunación con Pfizer y dos tras el uso de Moderna en el Espacio Económico Europeo (EEE), integrado por la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein, pero aun no va a abrir ninguna investigación específica y seguirá vigiando, aseguró a Efe una fuente del regulador.

Según la fuente, "si bien se han informado algunos casos" de coagulación de sangre con un nivel bajo de plaquetas, cuando se observan en el contexto de la exposición de las personas a las vacunadas, estas cifras son extremadamente bajas y no generan preocupación" como para iniciar una investigación específica del riesgo de desarrollar trombos con estos dos preparados, que usan la misma tecnología de ARN mensajero.

04:00 India superó este jueves los 18 millones de casos tras batir un nuevo récord de infecciones, esto es la cifra más alta registrada en el mundo hasta el momento, tras alcanzar casi los 380.000 contagios, además de contabilizar un nuevo máximo con más de 3.600 muertes en un día.

00:40 El Ministerio de Salud de Perú afirmó este miércoles que la identificación de una nueva variante de Covid-19, conocida como C.37 y que pudo haberse originado en el país o en Chile, "no representa una preocupación mayor".

Investigadores del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa aseguraron que continúan haciendo una vigilancia genómica para conocer la evolución del virus, sobre todo en las zonas del país donde se registra una mayor transmisión de la enfermedad. Al respecto, la infectóloga Lely Solari sostuvo que, de acuerdo con los conceptos consensuados a nivel internacional y con la información disponible actualmente, la C.37 "no califica de preocupación y su relevancia epidemiológica es todavía incierta".

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL

18:30 Brasil registró el miércoles 3.163 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 398.185, informó el Ministerio de salud.

La cartera también contabilizó 79.726 nuevos casos de coronavirus, para un total de infecciones en el país avanzando a 14.521.289.

Brasil registra el segundo mayor número de muertes por Covid-19 en el mundo, detrás de Estados Unidos, además de la tercera mayor cifra de casos confirmados de coronavirus, solo superado por Estados Unidos e India.

Tras alcanzar un máximo de 4.249 decesos en un único día el 8 de abril, ante un colapso del sistema de salud en medio de la propagación de una nueva variante más transmisible del virus y el relajamiento de las medidas restrictivas, el país ha visto una estabilización de los índices, pero en niveles elevados.

17:00 El gobierno del Reino Unido aseguró 60 millones de dosis adicionales de la vacuna producida por Pfizer y BioNTech para formar parte de un programa de refuerzo para proteger a las personas más vulnerables contra Covid-19 antes del invierno.

Los científicos del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización están decidiendo qué grupos de personas deben recibir la vacuna de refuerzo a finales de este año, después de haber recibido sus dos primeras dosis.

15:30 El Gobierno de Argentina se reunió el miércoles con autoridades del laboratorio AstraZeneca para solicitar información sobre la producción de vacunas contra el Covid-19 y un cronograma de entregas, en momentos en que el país sufre una violenta segunda ola de contagios.

"Mantuvimos un nuevo encuentro con el presidente de AstraZeneca Argentina y representantes de la firma para pedirles que a la brevedad informen sobre las eventuales dificultades que atraviesa el proceso de producción de la vacuna y los tiempos en que podrá iniciar la recepción de las dosis que Argentina ha adquirido", dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, según un comunicado oficial.

14:00 El Ministerio de Salud francés informó este miércoles de la muerte de otras 315 personas a causa del coronavirus, cuya enfermedad ha dejado ya 103.918 víctimas mortales desde que estalló la pandemia a nivel global hace ya poco más de un año.

En las últimas 24 horas se han diagnosticado también 31.539 nuevos casos, por lo que el total de acumulados es ya de 5.565.852.

"La situación de la pandemia sigue mejorando a un ritmo constante: el número de casos diarios ha pasado en un promedio máximo semanal de 38.000 durante esta tercera ola a 26.200 en los últimos siete días", dijo el primer ministro galo, Jean Castex, a la salida del Consejo de Ministros celebrado este miércoles.

No obstante, Castex ha matizado que el nivel de circulación del virus "sigue siendo alto", pero, subraya, existe "una tendencia a la baja" que aunque "más lenta que en noviembre" su impacto en los ingresos hospitalarios "es muy visible", aunque en menos medida en las unidades de cuidados intensivos, reconoce.

La cifra de pacientes ha bajado hasta los 29.911, con 1.708 ingresos registrados este miércoles. El número de enfermemos en unidades de cuidados intensivos también ha experimentado una ligera mejoría, con 5.879. En las últimas 24 horas se han firmado también otras 1.700 altas médicas.

13:00 Nueva York prevé eliminar el toque de queda de medianoche actualmente vigente por la pandemia de Covid-19 para bares y restaurantes el 17 de mayo, según indicó este miércoles el gobernador, Andrew Cuomo.

En concreto, en la fecha citada se suprimirá la limitación para exteriores, mientras que el toque de queda se eliminará para interiores días más tarde, el 31 del mismo mes. Antes, el 3 de mayo, las autoridades neoyorquinas permitirán consumir sentado en los bares.

"Sabemos que la incidencia de la Covid-19 influye en nuestro comportamiento y desde el año pasado los neoyorquinos han permanecido disciplinados y han continuado con las prácticas que sabemos que acaban con la propagación del virus", señaló Cuomo en un comunicado.

"Todo lo que hemos estado haciendo está funcionando, todas las flechas apuntan en la dirección correcta y ahora podemos aumentar la actividad económica aún más", agregó.

Las autoridades sanitarias del estado de Nueva York han contabilizado, hasta el momento, más de dos millones de contagios en la región, incluidas más de 51.500 víctimas mortales a causa de la enfermedad.

12:00 Los deportistas de los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano deberán someterse a pruebas diarias de coronavirus, un requisito más estricto que el anunciado anteriormente.

Además, todos los participantes también deben someterse a dos pruebas de Covid antes de viajar a Japón, según un comunicado conjunto sobre las guías de medidas actualizadas publicado después de una reunión en la que participaron, entre otros, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

El escrutinio en torno a la organización del mayor evento deportivo del mundo durante una pandemia ha aumentado en las últimas semanas. Se espera que se congreguen más de 10.000 deportistas y más de 50.000 otras personas, pese a que se prohibió la asistencia de espectadores extranjeros. Los expertos temen que inadecuadas medidas de transmisión pueden conducir a un evento superpropagador.

Tokio y otras áreas urbanas entraron en su tercer estado de emergencia este mes luego de un aumento en la cifra de contagios, en parte debido a la propagación de nuevas variantes del virus. Las campañas de vacunación contra el Covid-19 ya comenzaron en la isla, pero avanzan a un ritmo lento. Menos de 2% de la población ha sido vacunada.

11:00 En un nuevo balance diario de la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.416 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.184.271 los contagios a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 53 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse del virus suman 26.073 hasta el momento.

También en las últimas 24 horas, el número de exámenes de PCR aplicados bajó a 31.603, lo que implica que a la fecha se han realizado 12.916.581 tests en total en el país. Con esto, la positividad subió a 12,38% a nivel país, y a 13% en la Región Metropolitana.

Miércoles 28 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 4.416 casos nuevos

🔸 3.370 casos con síntomas

🔸 754 casos asintomáticos

🔸 292 sin notificar

🔸 1.184.271 casos totales

🔸 37.481 activos

🔸 1.120.141 recuperados

🔸 53 fallecidos (26.073 en total) pic.twitter.com/8OchgN0A2i — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 28, 2021

10:15 Suiza contribuirá con US$ 328 millones a un plan respaldado por la Organización Mundial de la Salud para distribuir vacunas contra el coronavirus a los países en desarrollo, tras las preocupaciones de un déficit de financiación de US$ 19.000 millones.

El Consejo Federal de gobierno del país dijo el miércoles que estaba haciendo una contribución a la Iniciativa Aceleradora de Acceso a Covid-19 para fortalecer los sistemas de salud locales. La donación tendría un enfoque particular en los esfuerzos logísticos para garantizar que los medicamentos lleguen a las personas en zonas de crisis y regiones remotas. Los fondos también se utilizarían para "promover la investigación, el desarrollo y el acceso a pruebas y medicamentos", dijo el Consejo Federal.

La Iniciativa Aceleradora de Acceso a Covid-19 es una coalición de varios organismos relacionados con la salud, incluida la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Banco Mundial, así como la OMS. Fue lanzado el año pasado por los países del G20 y la Comisión Europea.

09:30 Las personas de todo el mundo están siendo alentadas a donar US$ 7 por una dosis de vacuna Covid-19 en un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud por recaudar fondos extra para el programa internacional COVAX de distribución de inyecciones.

En el lanzamiento de la campaña "Go Give One" el miércoles, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que la campaña permitirá que quien lo desee pueda "hacer su parte en la inoculación mundial con una simple donación" y, con el tiempo, ayudar a poner fin a la pandemia.

La OMS estima que US$ 7 cubrirían el costo de comprar y entregar una dosis de vacuna para alguien en un país de bajos ingresos. La campaña también busca que las empresas igualen las donaciones que realicen sus empleados y clientes. "La mejor forma de salir de esta pandemia es llevar vacunas a todos, comenzando con los trabajadores de la salud y la gente más vulnerable del mundo", dijo Tedros en un comunicado.

09:00 La confianza del consumidor brasileño aumentó en abril, según una encuesta publicada el miércoles, en su mayor ascenso en nueve meses porque las familias prevén el final de la segunda ola de infecciones de coronavirus y un panorama económico más positivo para los próximos meses.

El índice de confianza del consumidor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) creció 4,3 puntos en abril, a 72,5 unidades, el mayor salto desde julio. El índice de la situación actual aumentó 0,5 puntos, mientras que el indicador de expectativas trepó 6,7 puntos, dijo FGV. El aumento de abril recuperó casi la mitad de la caída de marzo, que fue una de las más pronunciadas en los registros, pero la coordinadora de la encuesta de FGV instó a la precaución.

08:40 Gran Bretaña está trabajando en un pasaporte digital para la vacuna Covid-19 a medida que el movimiento para reiniciar los viajes en Europa se acelera.

La iniciativa del Reino Unido, divulgada el miércoles por el secretario de Transporte, Grant Shapps, se basa en una aplicación existente del Servicio Nacional de Salud, que se adaptará para ayudar a los viajeros a demostrar que han tenido un pinchazo o que dieron negativo para el virus. El anuncio se produce un día después de que Francia comenzara a probar vuelos cortos con una aplicación de rastreo actualizada para albergar registros de disparos y pruebas, en vuelos cortos.

"En términos de certificación de vacunas, puedo confirmar que estamos trabajando en una aplicación del NHS", dijo Shapps a Sky News. "Será la aplicación NHS que se utiliza para las personas cuando reservan citas con el NHS y así sucesivamente".

08:10 Numerosos países de América, continente que concentra casi la mitad de los casos y muertes por Covid-19, están sufriendo un repunte de contagios, por lo que es necesario acelerar las vacunaciones y otras intervenciones de salud pública, destacó hoy la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).

El continente "sigue desafiado por el peso de esta crisis monumental", subrayó la organización en un comunicado donde también pide más medidas de apoyo a la recuperación económica de los más vulnerables en la región.

FRIC recuerda que Uruguay, Perú, Paraguay o Brasil están entre los países del mundo con mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, y muchos sufren una tendencia al alza en contagios que está causando gran presión en sus sistemas sanitarios, caso de Chile, Costa Rica o Colombia.

08:00 Panamá restringirá desde el 3 de mayo el ingreso de personas procedentes de India, que atraviesa una crisis por el avance de Covid-19, o que hayan permanecido o transitado por el país asiático en los últimos 15 días, informó el Ministerio de Salud.

La misma medida está vigente desde hace tiempo para viajeros que arriben desde Reino Unido, Sudáfrica y naciones de Sudamérica.

Las nuevas infecciones por coronavirus en India alcanzaron a principios de esta semana un nuevo récord, mientras países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos se comprometieron a enviar ayuda médica urgente para combatir una crisis que desborda los hospitales.

07:55 México producirá localmente la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 desarrollada por Rusia, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en una visita oficial a Moscú, de acuerdo a una entrevista televisiva transmitida el miércoles en la cuenta de Twitter del fondo que promueve el fármaco.

El jefe de la diplomacia mexicana viajó el domingo a Moscú para avanzar en las negociaciones sobre los planes del Gobierno de envasar la vacuna Sputnik en México, ante las demoras en los envíos de las inyecciones. El envasado de las dosis de Rusia en México podría comenzar en mayo, dijo el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF).

El secretario de Exteriores Ebrard, cuyo Gobierno busca acelerar el ritmo de vacunaciones contra el Covid-19, dijo que alrededor de 1 millón de personas en México han recibido dosis de Sputnik V hasta la fecha

07:50 El presidente francés, Emmanuel Macron, detallará este viernes al país las previsiones para una salida progresiva" de las restricciones sanitarias para luchar contra la pandemia. El primer ministro, Jean Castex, anunció este miércoles la comparecencia de Macron para precisar las "perspectivas" de una normalización "progresiva" de la situación.

Esa recuperación de la normalidad será posible debido a que "la situación de la epidemia continúa mejorando", en parte gracias al avance de la campaña de vacunación, señaló Castex en una declaración a la prensa al final de una reunión del Consejo de Ministros. Francia se encuentra actualmente en un tercer confinamiento nacional, aunque mucho más ligero que los dos precedentes, para combatir la pandemia debido sobre todo a las nuevas cepas.

06:40 El cofundador de la farmacéutica alemana BioNTech, Ugur Sahin, confía en que la vacuna desarrollada por su laboratorio y distribuida junto a su socio estadounidense Pfizer sea "efectiva" también contra la variante india.

"Nuestro método se basa en las experiencias adquiridas contra el cáncer. Experimentamos con muchas variantes y, hasta ahora, en todas hemos logrado buenos resultados", indicó Sahin en un encuentro virtual con representantes de medios extranjeros en Alemania.

"Confío en que obtendremos también buenos resultados frente a la variante india", añadió, respecto a esta mutación, mucho más agresiva que las anteriormente detectadas. Hasta ahora, insistió, su vacuna había mostrado su efectividad "en prácticamente todas" las mutaciones conocidas.

05:45 La variante india del coronavirus, que podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia, muestra en estudios de laboratorio indicios de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La variante incluye mutaciones "asociadas con un incremento de la transmisión" y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, destacó la OMS en su informe epidemiológico semanal.

Asimismo, algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante, e incluso estudios preliminares con la vacuna Novavax-Covaxin muestran que ésta no es capaz de contrarrestarla, señala la OMS. La variante india está siendo estudiada mediante más de 1.200 secuenciaciones de su genoma en 17 países, entre ellos la propia India, Reino Unido, EE. UU. y Singapur.

05:00 La India registró 2,1 millones de nuevos casos globales de Covid-19 la semana pasada, casi un 40 % de los diagnosticados en el mundo, y el auge de la pandemia en ese país provoca que los casos globales sigan al alza pese al descenso en otras regiones, indicó hoy la Organización Mundial de la Salud.

En su informe epidemiológico semanal, se confirma que los casos mundiales de Covid-19 subieron por novena semana consecutiva (hasta una cifra récord de 5,7 millones) y las muertes por sexta semana (87.000), pese a que en las regiones más afectadas en meses pasados por la pandemia, América y Europa, hubo una bajada en ambas cifras. Esos descensos quedaron eclipsados por un aumento del 49 % en los nuevos casos y del 81 % en las muertes en el sur de Asia, con India como principal país afectado.

02:00 El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, dijo este martes que el país está en "una situación crítica" por la alta demanda de oxígeno para atender a los enfermos de Covid-19 y por esa razón el Gobierno suspendió los aranceles para las importaciones de ese producto.

"Estamos en una situación realmente crítica de consumo de oxígeno. Nosotros tenemos que en Colombia la producción es de 618 toneladas por día, que incluye oxígeno líquido como oxígeno gaseoso y que se utiliza tanto para usos medicinales como para usos industriales", dijo el jefe de la cartera de Salud.

01:15 La India superó este miércoles la barrera de las 200.000 muertes por coronavirus tras registrar una cifra récord que supera los 3.000 fallecidos en las últimas 24 horas tras un leve descenso ayer, mientras el número de contagios se situó por primer vez por encima de los 360.000 diarios.

Los últimos datos mantienen a la India en el epicentro global de la pandemia al reportar un saldo total de 3.293 muertes en un solo día, mientras el número de contagios se elevó hasta las 360.960 nuevos positivos, según informó el Ministerio de Salud indio.

MARTES 27 DE ABRIL

19:00 Brasil registró el martes 3.086 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales en el país por la enfermedad a 395.022, informó el Ministerio de Salud.

La cartera también contabilizó 72.140 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de infecciones en Brasil alcanzó 14.441.563.

Las cifras diarias reportadas por el ministerio volvieron a subir después de dos días en niveles por debajo del promedio, debido a que acostumbran a descender los días domingo y lunes ante el retraso en el procesamiento de las pruebas los fines de semana.

Brasil contabiliza el segundo mayor número de muertes por Covid-19 en el mundo, por detrás de Estados Unidos, y la tercera mayor cifra de casos confirmados de coronavirus, luego de Estados Unidos e India.

17:30 Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) concluyeron este martes que la población del país que esté completamente vacunada puede ir sin mascarilla en espacios exteriores en muchos casos, excepto cuando haya grandes multitudes.

"Hay muchas situaciones en las que la gente completamente vacunada no necesita llevar mascarilla, particularmente si están al aire libre", dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa de la Casa Blanca.

El cambio en las directrices de los CDC, que no son obligatorias sino meras recomendaciones, llega en un momento en el que el 37% de la población adulta del país está completamente vacunada y casi el 54% ha recibido al menos una dosis.

La nueva recomendación se refiere a aquellos estadounidenses que ya han recibido todas las dosis necesarias de las vacunas contra el Covid-19 y han esperado el tiempo suficiente para que hagan efecto, es decir, dos semanas después del último pinchazo.

A partir de entonces, los estadounidenses pueden prescindir de la mascarilla cuando estén caminando, corriendo o montando en bicicleta al aire libre, tanto si están solos como si van acompañados de las personas con las que convivan.

Los CDC no llegaron a recomendar que las personas vacunadas que estén caminando o haciendo ejercicio al aire libre con personas no convivientes se quiten también la mascarilla, sino que solo se refirieron a quienes viven juntos.

16:00 Argentina reportó hoy 25.495 casos de coronavirus, con lo que los positivos totales desde que comenzó la pandemia ascienden a 2.905.172 .

De esta forma, el país se encuentra en el undécimo lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Alemania, que acumula 3.317.330 positivos, según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

El reporte del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 516 nuevos decesos por coronavirus y, con un total de 62.599 fallecidos, el país se ubicó en el puesto 14° en cantidad total de muertos en el mundo por detrás de Polonia, que acumula 65.897 decesos.

15:00 HSBC Holdings Plc espera reducir su huella de oficina en un 20% este año y está presupuestando la mitad de sus costos de viajes de negocios anteriores, ya que la adopción de trabajo flexible estimula los cambios en las prácticas de larga data.

El banco ya se ha comprometido a reducir un 40% el espacio de oficinas a largo plazo.

"Tenemos muchas ganas de pasar a un entorno de trabajo híbrido", dijo el director financiero, Ewen Stevenson, en una entrevista con Bloomberg Television.

14:00 Francia dijo que se está moviendo hacia un lanzamiento de los llamados pasaportes de vacunas con el objetivo de impulsar los viajes a medida que comienzan las pruebas en los vuelos internos, mientras planifica discusiones sobre la reapertura de los servicios transatlánticos.

La aplicación de rastreo Covid-19 del país, que tiene un año, ha sido equipada con una nueva función y se está implementando en servicios de corta distancia entre París y la isla mediterránea de Córcega, dijo el martes el ministro de Transporte francés, Jean-Baptiste Djebbari.

Se han mantenido conversaciones con el Reino Unido sobre los arreglos de viaje bilaterales y las discusiones con los EEUU serán las próximas, dijo Djebbari, y Francia tiene como objetivo "un regreso a la normalidad de los vuelos en las próximas semanas y meses".

13:00 Rusia protestó por la decisión de los reguladores de salud brasileños de bloquear las importaciones de la vacuna Sputnik V, citando una "falta de datos consistentes y confiables" sobre la seguridad, calidad y eficacia de la inyección.

La junta de cinco miembros de la Agencia Brasileña de Vigilancia de la Salud, o Anvisa, dijo en un comunicado que había identificado fallas en el desarrollo de productos en las tres fases de los ensayos clínicos del fármaco. El organismo regulador notoriamente estricto enfatizó que no pudo identificar la fuente de los materiales farmacéuticos de la vacuna, y agregó que no se le dio acceso completo a las instalaciones durante una reciente visita de inspección a Rusia.

Los desarrolladores de Sputnik V descartaron los hallazgos como políticos y dijeron que Anvisa había sido presionada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU para bloquear la vacuna rusa. También negaron que los reguladores brasileños hayan sido excluidos de los sitios de producción que abastecerían a Brasil.

12:00 El Ministerio de Sanidad de Italia registró este martes 10.404 nuevos casos de coronavirus y 373 muertes por lo que Italia ha constatado 3.981.518 millones de casos y 119.912 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, la cartera de Salud del país transalpino indicó que 2.748 pacientes están hospitalizados en cuidados intensivos, con 177 nuevos ingresos.

Desde este martes, en Italia preocupa la aparición de casos de coronavirus procedentes de India, pues este lunes el gobernador de Véneto, Luca Zaia, confirmó la presencia de la variante india en Italia.

11:40 El Ministerio de Salud señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 4.141 nuevos casos de coronavirus en el país. Con esto, desde la llegada de la pandemia se han registrado 1.179.772 casos, siendo 39.171 de ellos aún con el virus activo.

Sobre los decesos, se informaron de 45 fallecidos en la jornada.

Se notificaron 38.690 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas, con una positividad de 9,88% a nivel país y de 11% en la Región Metropolitana.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Martes 27 de abril



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/Uyol92QRwK y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/PrUAPSYgCq — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 27, 2021

08:00 España impondrá una cuarentena obligatoria a todas las personas procedentes de India, dado que no existen vuelos directos con aquel país, como medida de control sanitario ante la aparición en ese país de una nueva variante del coronavirus.

Así lo anunció este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien recordó que, al no haber vuelos directos entre España e India, no se pueden adoptar medidas como prohibirlos tal y como hicieron otros países europeos. La orden, entrará en vigor mañana e incluye por tanto una cuarentena obligatoria en la misma línea de la ya aplicada a otros viajeros de terceros países en los que circulan variantes distintas a las presentes en España.

07:30 El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) dijo el martes que los comentarios sobre la vacuna Sputnik V para el Covid-19 realizados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil eran incorrectos y que la decisión de retrasar la aprobación de la vacuna podría tener motivaciones políticas.

Anvisa rechazó el lunes la importación de la vacuna de fabricación rusa solicitada por los gobernadores estatales y dijo que el personal técnico había destacado "riesgos inherentes" y defectos "graves".

07:10 Un consorcio formado por 26 centros de investigación, empezó a reclutar participantes para hacer en 13 países africanos el mayor ensayo clínico para tratar casos leves de Covid-19 con una combinación de dos fármacos.

El ensayo, denominado ANTICOV, probará la combinación de nitazoxanida (un fármaco conocido como antiparasitario) y ciclesonida (un corticoide inhalado) en personas que sufren coronavirus de forma leve o moderada antes de que se conviertan en casos graves, informó este martes el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), uno de los centros que participa.

07:00 Más de la mitad de los estadounidenses aprueban al presidente Joe Biden después de casi 100 días en el trabajo, según una encuesta de Reuters / Ipsos, un nivel de apoyo que su predecesor republicano Donald Trump nunca logró y que debería ayudar a los demócratas a impulsarla agenda del actual mandatario.

La encuesta de opinión nacional de 4.423 adultos del 12 al 16 de abril encontró que el 55% aprobó el desempeño de Biden en el cargo, mientras que el 40% lo desaprobó y el resto no estaba seguro.

Biden recibió las más altas calificaciones por su manejo de la pandemia de coronavirus, con un 65% apoyando su respuesta. En enero, el 38% aprobó el manejo de Trump de la crisis de salud. El noventa por ciento de los demócratas, el 61% de los independientes y el 39% de los republicanos dijeron que aprobaron la respuesta de Biden, mostró la encuesta.

El 52% de los estadounidenses también dijo que le gustaba el manejo de la economía por parte del presidente de EEUU y el 53% dijo lo mismo sobre su impacto en los empleos estadounidenses, que en ambos casos fueron algunos puntos porcentuales más altos que las calificaciones de Trump en empleos y economía durante su último mes en la oficina.

06:50 La Comisión Europea (CE) no busca una compensación económica por parte de AstraZeneca en el proceso legal que arrancará con una primera vista este miércoles, sino que el laboratorio anglosueco entregue los doscientos millones de dosis de su vacuna que le debe a la Unión Europea (UE), dijeron a EFE fuentes comunitarias.

El objetivo con esta demanda es conseguir "un rápida entrega de las dosis" acordadas, explicaron las mismas fuentes, asegurando que Bruselas no busca una compensación económica. "No buscamos acciones punitivas o una multa", dijeron las fuentes europeas, explicando, sin entrar en detalles, que "hay formas de pedirle al tribunal que se entreguen las dosis". El Ejecutivo comunitario presentó la demanda el pasado viernes ante el juzgado de primera instancia de Bruselas.

06:30 India registró más de 320.000 nuevas infecciones de coronavirus esta jornada mientras empezó a recibir ayuda de otros países para hacer frente al brusco repunte de contagios y muertes que ha azotado al país y a su colapsado su sistema de salud.

Esta cifra eleva el total nacional por encima de los 17,6 millones de enfermos, una cifra solo superada por Estados Unidos. Tras cinco días, frenó la tendencia de batir el récord de contagios en 24 horas en todo el mundo, pero la caída sería consecuencia del descenso de las pruebas de detección durante el fin de semana.

06:00 Los habitantes de Turquía deberán permanecer principalmente en casa bajo un "bloqueo total" a nivel nacional a partir de este jueves y hasta el 17 de mayo para frenar un aumento en las infecciones y muertes por coronavirus, anunció el presidente Tayyip Erdogan.

Turquía registró 37.312 nuevas infecciones por Covid-19 y 353 muertes en las últimas 24 horas, según mostraron los datos del Ministerio de Salud, muy por debajo de mediados de abril, pero sigue siendo el cuarto mayor número de casos del mundo y el peor per cápita entre las principales naciones.

Al anunciar las nuevas medidas después de una reunión de gabinete, Erdogan dijo que todos los viajes interurbanos requerirían aprobación oficial, que todas las escuelas cerrarían y trasladarían las lecciones en línea y que se impondría un límite estricto de capacidad para los usuarios del transporte público.

Los turcos tendrán que permanecer en el interior, excepto para viajes de compras esenciales y tratamiento médico urgente. Ciertos grupos, incluidos los trabajadores de servicios de emergencia y los empleados de los sectores de alimentos y manufactura, estarán exentos.

05:40 Hong Kong reabrirá bares y clubes nocturnos a partir del 29 de abril para las personas que hayan sido vacunadas y que utilicen una aplicación de teléfono móvil del gobierno, dijo el martes la secretaria de salud del centro financiero asiático.

03:00 El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció este martes la suspensión de los vuelos desde y hacia India hasta el próximo 15 de mayo, para prevenir transmisiones locales de Covid-19 por la entrada de pasajeros provenientes de ese país que atraviesa una crisis sanitaria.

Morrison explicó en una rueda de prensa en la ciudad de Sídney que los vuelos indirectos de India desde lugares como Doha (Qatar), Kuala Lumpur (Malasia) o Singapur, ya han sido suspendidos por las medidas impuestas por sus autoridades. "Necesitamos ralentizar el ritmo significativamente en las próximas semanas", remarcó Morrison al explicar que el 95 % de los casos de Covid-19 entre los australianos que se encuentran en un centro de cuarentena para repatriados en el Territorio Norte, provienen de India.

02:15 La India registró este martes el primer descenso de casos de covid en 21 días, casi 30.000 menos que el día anterior con un total de 323.144 nuevos contagios, mientras que también se produjo la primera bajada de fallecidos en 14 días, con 41 menos que las últimas 24 horas, hasta un total de 2.771 muertos.

Estos datos positivos se producen durante la peor fase de la pandemia en la India, que eleva el total acumulado a los 17,6 millones de casos y 197.894 muertes, según informó el Ministerio de Salud indio. El país se ha convertido en el epicentro global de la pandemia ante el feroz avance del virus que, en cuestión de semanas, ha multiplicado la tasa de positivos dramáticamente, reportando cifras récords y provocando un colapso sanitario en los hospitales de las regiones más afectadas, como Nueva Delhi o la occidental Maharashtra.

01:15 Perú alcanzó este lunes la cifra de 60.013 fallecidos por la pandemia, que hasta el momento también ha dejado 1.768.186 casos confirmados en el país, que afronta el duro embate de la segunda ola de la enfermedad.

El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas 24 horas se detectaron otros 1.863 infectados y 289 fallecidos. Además, otras 26.904 personas fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.

00:00 La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), regulador de Brasil, desautorizó este lunes la importación en carácter de emergencia de la vacuna rusa anticovid Sputnik V, al considerar que el pedido para su uso carece de la documentación que fue exigida a otros cinco inmunizantes.

En una extensa reunión extraordinaria para atender un plazo de respuesta fijado por la Corte Suprema de Justicia, el Cuerpo Colegiado del órgano regulador, integrado por cinco directores, determinó después de cinco horas y por unanimidad negar el pedido. El presidente de la Anvisa, Antonio Barra Torres, indicó que el fabricante ruso no entregó el "informe técnico completo" del inmunizante, que carece de aprobación en Japón, Europa y Estados Unidos.

LUNES 26 DE ABRIL

18:00 La canciller alemana, Angela Merkel, y los 16 jefes de los gobiernos regionales del país han acordado este lunes levantar las restricciones de edad para la vacunación a partir de junio, por lo que cualquier adulto podrá solicitar la vacuna.

"Esto no significa que cualquiera pueda ser vacunado de inmediato, pero cualquier puede solicitar una cita para la vacunación y se la concederán en función de la disponibilidad", explicó Merkel en rueda de prensa tras la cita.

El jefe del gobierno bávaro, Markus Soeder, destacó que la reunión ha sido una "conferencia de la esperanza". "Vamos a derrotar al coronavirus y vamos a dar pasos de gigante en los próximos meses", aseguró.

Merkel anunció además la intención de levantar algunas de las restricciones para quienes han sido inmunizados o han superado la enfermedad a recomendación del Instituto Robert Koch, la agencia de control de enfermedades alemana.

Sin embargo, Merkel advirtió de que habrá que introducir cambios legales para que estas personas puedan disfrutar de estos cambios, incluidos los tres millones de alemanes que ya han superado la enfermedad.



16:45 Argentina reportó hoy 18.793 casos de coronavirus, con lo que los positivos totales desde que comenzó la pandemia ascienden a 2.879.677. De esta forma, el país se encuentra en el undécimo lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Alemania, que acumula 3.307.769 positivos, según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

El reporte del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 443 nuevos decesos por coronavirus y, con un total de 62.087 fallecidos, el país se ubicó en el puesto 14° en cantidad total de muertos en el mundo por detrás, también de Polonia, que acumula 65.437 decesos.

16:00 El ministro de Sanidad de Bolivia, Jeyson Auza, anunció que han alcanzado un acuerdo para la adquisición de vacunas Sputnik V rusas para cubrir a la totalidad de su población.

"Por el momento tenemos garantizada la compra de vacunas al 100% de la población vacunable de este país, pero sabemos también que esta crisis sanitaria que estamos viviendo no va a ser una situación corta", afirmó Auza en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.

El ministro explicó que el Gobierno ha suscrito convenios con diferentes laboratorios y también con el mecanismo COVAX impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que les garantizan otros 15 millones de dosis.

El último boletín incluye 297.659 casos confirmados y 12.824 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Además, ha vacunado a 660.610 personas con Sputnik V y Sinopharm del total de 11,5 millones de habitantes del país.

15:00 Estados Unidos comenzará a compartir hasta 60 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca Plc con otros países tan pronto como en las próximas semanas, dijo el lunes la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que Estados Unidos liberaría las dosis a otros países a medida que están disponibles.

Agregó que podría haber 10 millones de dosis autorizadas para la exportación "en las próximas semanas". Actualmente se están produciendo alrededor de 50 millones de dosis más y podrían enviarse en mayo y junio.

"En este momento tenemos cero dosis disponibles de AstraZeneca", dijo Psaki, apuntando que los reguladores de Estados Unidos aún deben revisar la calidad de las que ya se producen.

Psaki afirmó que el gobierno de Joe Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo compartirá la vacuna.

"Consideraremos una gama de opciones de nuestros países socios y, por supuesto, gran parte de eso será a través de relaciones directas", dijo.

La vacuna AstraZeneca aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA.

El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unos 4 millones de dosis de la vacuna del fabricante británico a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para ampliar el intercambio de sus reservas con India y otros países.

13:30 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus y tal como cada lunes, el Minsal dio a conocer cambios en el plan paso a paso. La subsecretaria Paula Daza indicó que el jueves diez comunas de la Región Metropolitana avanzan a transición: Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa.

En otras regiones, también pasan a transición el jueves Antofagasta, Chañaral, Punitaqui, Paihuano, Santo Domingo, Olmué, San Antonio, Coelemu, Cobquecura, Talca, Maule, Tomé, Teodoro Schmidt, Futrono, Chonchi y Guaitecas. Y, también el jueves, avanzan a preparación El Carmen, Rainquil, Puerto Varas y Puerto Octay.

Desde la otra vereda, retroceden a cuarentena también el jueves las comunas de Arica, Pemuco, Tirúa y Alto Bíobío, y retroceden a transición Mejillones, Cochrane, Aysén y Coyhaique.

🟠 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del jueves 29 de abril a las 5:00 horas, las siguientes comunas avanzan a #Transición.



Para más información, visita https://t.co/Ovn2CfAVnK pic.twitter.com/n8hdOh16vP — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 26, 2021

El ministro Enrique Paris indicó que se mantienen las fronteras cerradas para chilenos y extranjeros durante mayo, y precisó que la fase de transición "tendrá modificaciones y será más estricta".

La subsecretaria Daza explicó que en fase 2 se prohíbe el funcionamiento de gimnasios y actividades deportivas en espacios cerrados, mientras que los casinos deberán permanecer cerrados en dicha etapa, y se reduce el aforo en centros comerciales. En la RM en particular, la Seremi de Salud trabajará un plan especial para la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y para la fiscalización en las comunas en transición.

Paula Labra @SeremiSaludRM



"Se fortalecerán las medidas de fiscalización y de las normativas del Plan Paso a Paso". pic.twitter.com/dXr5mGsO07 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 26, 2021

En el plano epidemiológico, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.078 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.175.614 los casos totales de quienes han contraído el virus.

El subsecretario Alberto Dougnac lamentó el fallecimiento de 119 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos asociados al Covid-19 suman 25.975 en todo el país.

La autoridad sanitaria indicó que ayer se realizaron 69.029 exámenes PCR, lo que eleva a 12.846.288 el total de tests aplicados hasta el momento en Chile. Con esto, la positividad nacional llega a 8,34%, mientras que en la Región Metropolitana es de 10%.

Lunes 26 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 6.078 casos nuevos

🔸 3.854 casos con síntomas

🔸 1.712 casos asintomáticos

🔸 512 sin notificar

🔸 1.175.614 casos totales

🔸 42.195 activos

🔸 1.106.862 recuperados

🔸 119 fallecidos (25.975 en total) pic.twitter.com/JHd40esjA4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 26, 2021

12:43 Portugal registró su primer día sin muertes por coronavirus en casi nueve meses después de que un estricto bloqueo de dos meses ayudó a controlar uno de los peores brotes del virus en el mundo.

Las autoridades de salud dijeron el lunes que no hubo muertes por Covid-19 en las 24 horas hasta la medianoche del domingo por primera vez desde el 2 de agosto. Fue solo el segundo período de 24 horas sin muertes desde que el país registró su primera muerte por virus en marzo del año pasado.

Las muertes diarias por Covid-19 alcanzaron un peak de 303 a fines de enero, durante un período en el que Portugal registró el promedio móvil de siete días más alto de casos y muertes por nuevo coronavirus por cada 100.000 habitantes en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins.

11:50 El primer ministro Mario Draghi advirtió que el destino y la credibilidad de Italia están en juego, ya que se embarca en su plan más ambicioso en décadas para reactivar la economía y abordar las deficiencias que durante mucho tiempo han asustado a los inversionistas.

El exjefe del Banco Central Europeo dijo a los legisladores en Roma que el gobierno invertirá 248.000 millones de euros (US$ 299.000 millones) en un plan fuertemente respaldado por préstamos y subvenciones de la Unión Europea. El programa conducirá a un aumento del 3,2% en el empleo para 2026, dijo el primer ministro.

El éxito del gobierno también está en juego mientras Draghi intenta llevar a cabo la reforma más ambiciosa de su país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y con Italia lista para ser el mayor beneficiario del paquete de recuperación de la UE, la capacidad de la amplia coalición de Draghi para gastar los fondos e impulsar reformas será un barómetro para el esfuerzo del bloque en sí.

11:00 Un equipo de científicos peruanos ha reportado la presencia de una nueva variante del coronavirus que se expande en Perú y Chile, y que se habría detectado en diferentes continentes.

Según explica el diario peruano La República, esta nueva versión del virus, denominada C.37, posee mutaciones que causan preocupación debido a que pueden estar asociadas con una mayor capacidad de transmisión y escape del sistema inmunitario.

C.37 fue identificada inicialmente en Lima, Perú, a fines de diciembre. Ahora representa el 47,6% de los genomas analizados en esta ciudad entre el 1 de enero y el 18 de marzo. El análisis de los autores halló que una de las características de C.37 se asemeja a las tres variantes más peligrosas (de Reino Unido, de Brasil y de Sudáfrica). Esta coincidencia es la deleción 3675-3677 en la proteína ORF1a.

"Con los datos disponibles, no podemos asegurar si C.37 se originó en Perú o en Chile. Ambos tienen epidemias similares en 2021 y comparten muchos vuelos diarios. Otra posibilidad es que se haya introducido a Chile y Perú desde otro país de la región que aún no la detecta", explica el director de la investigación, el biólogo Pablo Tsukayama.

10:00 La directora de la Organización Mundial del Comercio ha pedido a los países más ricos que exporten vacunas para ayudar a los necesitados en otros lugares, advirtiendo que "el nacionalismo y la inequidad de las vacunas no funcionan".

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, elogió a la UE, China e India por exportar un porcentaje sustancial de los golpes hechos en su territorio y dijo que esperaba que Estados Unidos y Reino Unido hicieran lo mismo. "Es de interés propio de los países ricos y pobres asegurarse de que los países pobres no estén demasiado en la cola", dijo en una conferencia organizada por la UE.

"Me gustaría agradecer a los países y áreas que están exportando algunas vacunas", dijo Okonjo-Iweala. Dijo que la UE ha estado exportando más del 40% de las vacunas producidas en su territorio, y China e India en proporciones similares.

"Insto a aquellos países que no están compartiendo ni exportando a que lo hagan lo más rápido posible", dijo Okonjo-Iweala. "Sería fantástico si pudiéramos conseguir que el Reino Unido y EEUU también pudieran exportar algunas de las vacunas fabricadas y creo que se están preparando para hacerlo".

09:20 China lanzará una serie de actividades promocionales en mayo, incluida una nueva exposición de bienes de consumo en la sureña provincia de Hainan, para fomentar el gasto a medida que el sector minorista chino se recupera de la cautela de los consumidores inducida por la pandemia de Covid-19.

La expansión del consumo doméstico es una prioridad en la estrategia económica de "circulación dual" anunciada inicialmente por el presidente Xi Jinping en mayo, que también llama a una menor dependencia de los mercados extranjeros.

Las ventas minoristas de China crecieron un 34,2% interanual en marzo, superando el alza de 28% prevista por analistas y por sobre el salto de 33,8% de enero-febrero. Un dato más importante mostró que los ingresos de minoristas subieron un 12,9% respecto a marzo de 2019, antes de la pandemia.

China comenzará la campaña de un mes para fomentar el gasto el 1 de mayo en Shanghái, al inicio de un feriado de cinco días por el Día del Trabajo, con actividades que incluyen una exhibición de autos, dijo en una conferencia de prensa el domingo el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng. Otras ciudades importantes como Pekín, Chongqing y Suzhou también realizarán ventas en mayo, agregó.

08:45 La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca aseguró este lunes que "ha cumplido completamente" el acuerdo de venta de vacunas contra el Covid-19 con la Comisión Europea y que por tanto se "defenderá con fuerza" en los tribunales, tras ser denunciada por las autoridades comunitarias ante la Justicia belga.

"AstraZeneca ha cumplido completamente el Acuerdo de Compra Anticipada con la Comisión Europea y se defenderá con fuerza en el tribunal. Creemos que cualquier litigio carece de fundamentos y damos la bienvenida a esta oportunidad para resolver esta disputa lo antes posible", dijo la compañía en un comunicado.

08:20 El Gobierno alemán está a favor de ir reduciendo las restricciones para los inmunizados y los que se han recuperado del Covid-19, pero no de aplicar estas relajaciones también a las personas con un test de antígenos negativo reciente, informan este lunes medios locales.

La canciller alemana, Angela Merkel, hizo la diferenciación este lunes en una reunión de la dirección de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), y horas antes de que tenga lugar su encuentro con los jefes de gobierno de los 16 estados federados para abordar la evolución de la campaña de vacunación.

08:10 El surgimiento de nuevas variantes del coronavirus, que podrían eludir las vacunas actuales, son consideradas como el mayor riesgo para la estabilidad de los mercados financieros, dijo el lunes el más reciente sondeo mensual a inversores de Deutsche Bank.

Más de la mitad (58%) de quienes respondieron citaron el potencial de "nuevas variantes que eludan las vacunas" como su principal preocupación global, según el sondeo a casi 700 participantes del mercado realizado entre el 21 y 23 de abril.

Una inflación y rendimientos de bonos mayores que lo esperado ocuparon el segundo lugar, ya que un 43% de quienes respondieron los citaron como su principal preocupación, mientras que temas geopolíticos, una recuperación global dispar y las campañas de vacunación alcanzaron un 30% y 28%, respectivamente.

08:00 América Latina y el Caribe deben invertir más en ciencia y tecnología para fortalecer sus precarios sistemas de salud y superar la pandemia, que dejó al descubierto las brechas que existen en la región más desigual del planeta, dijo una destacada representante de la UNESCO en la región.

La escasa inversión en ciencias en relación a los países desarrollados complica la producción de vacunas en una región que está rezagada en sus campañas de vacunación por las dificultades de acceso a las dosis.

"La región tiene que hacer más inversión en ciencia, en tecnología e innovación. Esta pandemia nos ha demostrado la gran importancia de tener sistemas científicos sólidos", dijo Lidia Brito, Directora de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, a Reuters en una entrevista por Zoom.

07:30 La Comisión Europea finalmente presentó una demanda contra la compañía farmacéutica AstraZeneca por haber incumplido su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra la Covid-19. "La Comisión Europea inició el viernes acciones legales contra AstraZeneca sobre la base de incumplimientos del acuerdo anticipado de compra", anunció en una rueda de prensa el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker.

"No se han respetado algunos términos del contrato y la empresa no ha aportado una estrategia fiable para garantizar una distribución oportuna de las dosis", puntualizó el portavoz, que agregó que Bruselas ha actuado "en su nombre propio" y a nombre de los "27 Estados miembros".

Para el personero comunitario, lo más importante en el marco de este procedimiento es conseguir que el laboratorio anglosueco distribuya "rápido" a los países de la Unión Europea las dosis comprometidas.

07:00 Alemania enviará oxígeno y ayuda médica a India en los próximos días para ayudarla a abordar su crisis de Covid-19, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.

India está sufriendo un aumento en las infecciones por coronavirus, y el número de casos aumentó en 349.691 en las últimas 24 horas, el cuarto día consecutivo de peak récord. Los hospitales están rechazando a los pacientes después de quedarse sin oxígeno médico.

"La segunda ola se está extendiendo actualmente sobre la India con un poder sin precedentes. Fue correcto que actuamos rápidamente para detener la entrada de la nueva mutación en Alemania ", dijo Maas al periódico Rheinische Post.

06:00 La vacuna Covid-19 de Moderna será revisada el 30 de abril por expertos técnicos para una posible lista de uso de emergencia de la OMS, dijo a Reuters un portavoz de la Organización Mundial de la Salud.

05:00 El alcalde de la ciudad española de Pamplona canceló el lunes el festival de San Fermín, que atrae a amantes de la adrenalina de todo el mundo a correr con toros de lidia por sus calles, por segundo año consecutivo a causa de la pandemia del coronavirus.

"Para mi propia desesperación, me veo obligado a suspender oficialmente la fiesta de San Fermín en 2021", dijo el lunes a la prensa el alcalde Enrique Maya.

Citó el alto contagio de Covid-19 en la región de Navarra y la baja tasa de vacunación.

DOMINGO 25 DE ABRIL

20:00 El expresidente peruano Martín Vizcarra, involucrado en el llamado caso "Vacunagate" de inmunización irregular de altos cargo de Perú, informó este domingo que ha dado positivo por coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario comunicó que "pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa", tanto él como su esposa, Maribel Díaz, han dado positivo por Covid-19 y son "sintomáticos".

Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos. Mi familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias. No bajemos la guardia. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) April 25, 2021

Según ha agregado Vizcarra, su familia "está tomando las medidas de aislamiento necesarias. No bajemos la guardia", ha pedido.

En el marco del caso 'Vacunagate' se destapó que 470 personas se vacunaron de manera irregular, entre ellos Vizcarra --aún en el cargo--, su esposa y su hermanos, así como funcionarios, autoridades de los ministerios de Salud y de Exteriores, sus familiares, e incluso otra serie de personas que no guardaban relación con ellos.

Según los informes, Vizcarra recibió la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm durante el período de ensayos de fase 3 del fármaco que se llevó a cabo a finales de 2020 en Perú.

Por ello se presentó una denuncia contra Vizcarra y el resto de implicados por los delitos de falsificación documental, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, y utilización indebida del cargo. El Congreso aprobó la inhabilitación de Vizcarra, congresista electo por el partido Somos Perú para el período 2021-2026, para ejercer cargos públicos durante 10 años.

19:30 El Ministerio de Salud de Argentina reportó este domingo 15.012 nuevos casos de coronavirus y 170 muertes en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de infectados se eleva a 2.860.884, y la de fallecidos, a 61.644.

De los 2.860.884 contagiados, el 88,02% (2.518.167) recibió el alta y 281.073 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 43.550 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 10.733.477 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

18:30 La UE permitirá que los turistas estadounidenses que hayan sido completamente vacunados viajen allí este verano, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al New York Times en una entrevista.

"Los estadounidenses, por lo que puedo ver, usan vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos", dijo. "Esto permitirá la libre circulación y los viajes a la Unión Europea".

Los viajes no esenciales se cerraron hace más de un año. The Times dijo que Estados Unidos y la UE han estado discutiendo un certificado como prueba de inoculación, aunque la administración de Biden ha dicho que se opone a los llamados pasaportes de vacunas. El Departamento de Estado de EE. UU. Emitió la semana pasada avisos de "No viajar" debido al Covid-19 para todos los países de la UE excepto España, Austria, Dinamarca y Estonia. El Reino Unido tampoco está en la lista.

17:30 La tasa de infección por coronavirus en Alemania subió el fin de semana a pesar de las restricciones más estrictas, mientras que el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, advirtió que recién a fines de mayo se aliviarían las restricciones .

Alemania está luchando por contener una tercera ola de infecciones, con esfuerzos complicados por la variante B117, más contagiosa, que se identificó por primera vez en el Reino Unido, y por un comienzo relativamente lento de su campaña nacional de vacunación.

"Necesitamos un calendario para volver a la vida normal, pero debe ser un plan que no tendrá que ser revocado tras pocos días", dijo Scholz al periódico Bild am Sonntag.

La canciller Angela Merkel instó el sábado a los alemanes a ceñirse a reglas más estrictas impuestas en áreas con altas tasas de infección durante el fin de semana, y dijo que se necesitaban medidas adicionales para romper la tercera ola de infecciones.

El promedio de siete días en Alemania de casos por cada 100.000 habitantes aumentaron a 166 durante el fin de semana, informó el domingo el Instituto Robert Koch.

El Parlamento aprobó enmiendas a la Ley de Protección contra Infecciones la semana pasada para otorgar al gobierno federal más poderes en la pandemia. Merkel elaboró ​​los cambios después de que algunos de los 16 estados federales se negaran a implementar medidas más estrictas.

La nueva ley permite al gobierno imponer toques de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los distritos donde los casos superan los 100 por cada 100.000 habitantes en tres días consecutivos. Las reglas también incluyen límites más estrictos a las reuniones privadas y las compras.

Las escuelas deberán cerrar y volver a las lecciones en línea si los casos llegan a 165 por cada 100.000 habitantes en tres días consecutivos.

16:40 El Gobierno peruano ordenó este domingo el uso de doble mascarilla a partir de este lunes para poder ingresar a los establecimientos de alimentos y medicinas del país, una medida contemplada como opcional en marzo y que ahora ha adquirido carácter obligatorio.

"Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público; así como, el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como: centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomendándose el uso adicional del protector facial en estos establecimientos", según el decreto publicado por el Gobierno.

El decreto también establece que el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades componentes del sector Salud, realizará una "vigilancia epidemiológica intensiva" a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados de personas afectadas por el coronavirus, y tomar medidas inmediatas de control, recoge 'El Comercio'.

16:00 Las autoridades francesas han registrado este domingo más de 24.400 nuevos contagios y 145 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, unas cifras a la baja desde los datos de la víspera, cuyo balance dejó más de 32.000 casos y 220 muertos, según la Dirección General de Salud (DGS).

Esta "meseta epidémica", como la describen los autoridades, ha reflejado 24.465 nuevos casos y 5.978 pacientes en cuidados intensivos, respecto a los 5.958 del día anterior. Un total de 102.882 personas han fallecido desde el inicio de la epidemia mientras que el total de casos es ya de 5,4 millones, aproximadamente.

Este próximo lunes 26 de abril, Francia comienza la primera fase de su plan de desescalada, con la reapertura bajo "protocolos muy estrictos" de los centros de enseñanza infantil y primaria, así como con la realización de pruebas masivas dentro de las instalaciones educativas, tal y como señaló el jueves el primer ministro galo, Jean Castex.

15:40 El Ministerio de Salud italiano informó este domingo de otros 13.158 positivos por coronavirus, así como de otras 217 muertes relacionadas con la enfermedad, que deja ya 3.962.674 contagios acumulados de los que 119.238 personas no han logrado sobreponerse.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han registrado otras 13.176 altas hospitalarias, por lo que ya hay 3.382.224 personas recuperadas de la enfermedad.

En el capítulo de casos activos, el país registra 461.212 personas todavía afectadas, aunque son 236 menos desde el último día. Lombardía repite una vez más como la región más afectada, con unos 795.000 casos, 1.967 en las últimas horas.

Ésta es la situación en la víspera de la reapertura, este lunes, de las terrazas de bares y restaurantes, así como de los museos, en algunas regiones del país. Yacimientos históricos o la ópera de La Fenice, en Venecia, volverán a abrir al público. Roma, la capital, así como Milán, han regresado a la zona amarilla de alerta.

Esas áreas verán sus espacios abiertos a partir del 15 de mayo, en una desescalada progresiva que seguirá el 1 de junio, cuando los restaurantes podrán volver a atender clientes en el interior.

13:45 La segunda ola de Covid-19, que inició en Perú en enero, se encuentra en su punto más crítico. El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) indica que el viernes fallecieron 428 personas por esta enfermedad, con cual abril registra 7.279 muertes fallecimientos debido a la enfermedad y se convirtió en el segundo mes más mortal de la pandemia según cifras oficiales.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) muestra en su reporte más reciente que los meses con más decesos se habían presentado durante la primera ola: junio con 8.165 y mayo con 7.044.

Sin embargo, el promedio de 316 muertes por día que registra en abril apuntan a que es cuestión de días para que se convierta en el peor desde la llegada del COVID-19 al Perú.

Es preciso señalar que tanto en julio como en agosto del 2020, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó un sinceramiento en la cifras de fallecimientos, lo que derivó en la incorporación de 3.688 decesos al conteo oficial. De entonces no se ha producido una nueva revisión de las cifras, pese a que el Minsa, con apenas 59.440 fallecimientos confirmados, solo llega al 36,29% de las 163.751 muertes por Covid-19 que reporta hasta hoy el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

Estos son los cinco meses en los que se registró el mayor número de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país, en marzo del 2020.

Junio 2020: 8.165 fallecimientos

Abril 2021: 7.279 fallecimientos (al 23 de abril)

Mayo 2020: 7.044 fallecimientos

Julio 2020: 5.682 fallecimientos

Febrero 2021: 5.504 fallecimientos

13:00 La Dirección General de Salud de Portugal registró en las últimas 24 horas un total de 478 nuevos contagios y otros seis decesos en todo el país, según el último balance dado a conocer este domingo.

Portugal se mantiene como el país de la Unión Europea con la menor tasa de incidencia por coronavirus, según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades. La tasa de contagios a 14 días ronda en territorio luso los 75 positivos por cada 100.000 habitantes.

En términos generales, Portugal suma ya 834.442 casos confirmados y 16.965 decesos desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se ha sabido de seis pacientes hospitalizados más, de un total de 348. Un total de 98 personas permanecen en cuidados intensivos.

12:30 Los casos en Estados Unidos aumentaron en 53.224, el octavo día consecutivo con menos de 70.000 nuevas infecciones reportadas, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. Eso se compara con peak de más de 300.000 por día durante finales de diciembre y enero.

12:00 El Ministerio de Salud italiano ha informado este domingo de otros 13.158 positivos por coronavirus, así como de otras 217 muertes relacionadas con la enfermedad, que deja ya 3.962.674 contagios acumulados de los que 119.238 personas no han logrado sobreponerse.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han registrado otras 13.176 altas hospitalarias, por lo que ya hay 3.382.224 personas recuperadas de la enfermedad.

En el capítulo de casos activos, el país registra 461.212 personas todavía afectadas, aunque son 236 menos desde el último día. Lombardía repite una vez más como la región más afectada, con unos 795.000 casos, 1.967 en las últimas horas.

11:15 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 6.638 casos nuevos, de los cuales 4.386 son con síntomas y 1.746 asintomáticos, totalizando 1.169.536 casos desde el inicio de la pandemia. Además lamentó 114 fallecidos, registrando un total de 25.856.

Respecto a la cantidad de exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas, se registró 67.932 , con una positividad de 9,18%. Para la Región Metropolitana, la positividad se mantiene en 10%.



Domingo 25 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 6.638 casos nuevos

🔸 4.386 casos con síntomas

🔸 1.746 casos asintomáticos

🔸 506 sin notificar

🔸 1.169.536 casos totales

🔸 43.174 activos

🔸 1.099.918 recuperados

🔸 114 fallecidos (25.856 en total) pic.twitter.com/zB7mysFbut — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 25, 2021

11:00 El Gobierno de Italia ha dado finalmente luz verde al uso de los fondos europeos para la recuperación económica por la pandemia de coronavirus, cinco días antes de la fecha límite del 30 de abril para su aprobación.

Tras la reunión salió una propuesta que debe someterse todavía a la decisión del Parlamento italiano. De fructificar, Italia, uno de los países europeos más afectados por la pandemia, podría recibir una cantidad aproximada de 191.500 millones de euros del mencionado fondo.

El país que lidera el primer ministro y antiguo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, usará estos fondos para financiar proyectos medioambientales y de digitalización, así como para modernizar las infraestructuras y desarrollar proyectos de inversión en el sur del país, especialmente debilitado.

Las medidas tendrán un impacto importante en el crecimiento económico del país, que podría ser un 3% mayor del esperado en 2026, una vez hayan concluido los proyectos atribuidos a la recepción de los fondos.

Precisamente el uso de los mismos ha sido objeto de un agrio enfrentamiento en la política italiana, que desembocó en el colapso del anterior gobierno de Giuseppe Conte.

Draghi presentará la propuesta ante el Parlamento el lunes y el martes, entre críticas de la oposición al entender que las cámaras no dispondrán del tiempo suficiente para debatir el proyecto antes de la fecha límite.

10:00 Rusia ha sumado 8.780 nuevos positivos por coronavirus y 332 muertes asociadas a la Covid-19 en las últimas 24 horas, según ha informado este domingo el Centro Operativo Nacional para la Lucha Contra el Coronavirus.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.780 casos de infección por el nuevo coronavirus en 83 (de las 85) regiones, incluidos 1.168 asintomáticos (el 13,3 por ciento)", explica el comunicado oficial.

En total, Rusia acumula 4.762.569 contagios y 108.232 decesos desde el inicio de la pandemia. La mayoría de los nuevos positivos fueron detectados en la capital, 2.526.

09:00 Las autoridades alemanas han informado este domingo de 18.773 nuevos contagios y 120 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que se confirma una estabilización de la curva epidemiológica tras varias semanas de ascenso.

Según los datos del Instituto Robert Koch, encargado del control de enfermedades infecciosas en Alemania, la cifra supone un importante incremento con respecto a los 19.185 casos de los que se informó el pasado domingo.

En total se han contabilizado 81.564 muertes y 3,29 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. La incidencia de los últimos siete días sin embargo ha ascendido hasta el 165,6 tras el dato de 164,4 publicado el sábado por el propio Instituto Robert Koch.

08:00 El gobierno suizo estima que alrededor de un tercio de la población ha sido infectada con Covid-19 desde el inicio de la pandemia. A fines de 2020, los científicos del gobierno encontraron anticuerpos en aproximadamente el 20% de los examinados y ahora creen que otro 10% se ha infectado, informó el periódico NZZ am Sonntag.

"Calculado de manera conservadora, alrededor de un tercio de la población ha sido infectada desde el comienzo de la pandemia", dijo la portavoz de la Oficina Federal de Salud Pública, Simone Buchmann.

De los 2,8 millones de personas que se cree que ya han contraído el virus, muchas no lo saben, ya que no mostraron síntomas. Solo alrededor de 650,000 personas en la nación alpina han recibido pruebas de Covid positivas durante la pandemia.

SÁBADO 24 DE ABRIL

18:00 Hong Kong y Singapur anunciarán el comienzo de su muy esperada burbuja de viajes aéreos bidireccionales tan pronto como el lunes, según personas familiarizadas con el asunto.

Los vuelos bajo el acuerdo, que permite a las personas viajar sin cuarentena entre los centros financieros, comenzarán a partir del 26 de mayo. La cantidad de vuelos aumentará para el 26 de junio si no hay más brotes en ninguna de las ciudades.

14:00 El Ministerio del Interior de Irak dijo que 82 personas murieron y 110 resultaron heridas en un catastrófico incendio que estalló en un hospital de Bagdad.

Entre los muertos había al menos 28 pacientes con ventiladores que luchan contra los síntomas graves del coronavirus, tuiteó Ali al-Bayati, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos independiente del país. La comisión es un organismo semioficial.

12:00 México reportó 409 muertes relacionadas con la pandemia del coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 214,504, informaron las autoridades de salud.

En las últimas 24 horas se registraron además 3.911 nuevos casos confirmados de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, elevando la cifra a un total de 2.323.430 contagios en el país.

09:00 Brasil registró 71.137 casos nuevos de COVID-19 y 3.076 decesos adicionales por la enfermedad, informó el sábado el Ministerio de Salud.

VIERNES 23 DE ABRIL

19:00 Brasil registró el viernes 2.914 nuevas muertes por Covid-19, lo que elevó el número total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 386.416, informó el Ministerio de Salud, en un momento en que el recuento diario de decesos parece estabilizarse en torno a los 3.000.

La cartera también reportó 69.105 nuevos casos de coronavirus, avanzando el número total de contagios confirmados en el país a 14.237.078.

Brasil tiene la segunda cifra total más alta de muertes por Covid-19 en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Una encuesta de Reuters señaló que, incluso después de la reciente estabilización, el país sigue liderando el planeta en el número promedio diario de muertes por la enfermedad, siendo responsable de una de cada cinco muertes registradas en el mundo cada día.

17:30 Apple está trabajando con Walgreens Boots Alliance para ayudar a los empleados a vacunarse en las oficinas de la compañía, según personas con conocimiento del tema. Ayudando al esfuerzo está el hecho de que todos los californianos de 16 años o más ahora son elegibles.

Apple no ha dicho públicamente cuándo se espera que los empleados regresen a las oficinas, aunque el director ejecutivo Tim Cook le ha dicho al personal que anticipa que muchos comenzarán a regresar en junio.

16:30 El Ministerio de Salud de Argentina informó este viernes que en las últimas 24 horas se reportaron 557 muertes, y 27.884 nuevos contagios.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la cifra de contagios se elevó a 2.824.652, y las víctimas fatales a 61.176. Además, se informó que 4.805 pacientes permanecían internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país.

De acuerdo con el reporte, del total de casos, 2.474.514 son pacientes recuperados y 288.962 permanecían activos, y del total de decesos, 309 corresponden a hombres, 243 a mujeres, y cinco personas fueron registradas sin datos de sexo.

En las últimas 24 horas se realizaron 86.860 testeos y desde el inicio del brote ya suman 10.608.118 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Con respecto a la vacuna, hasta este viernes y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 8.692.508 dosis en todo el país, de las cuales 6.807.411 personas ya se vacunaron.

De ese total, 5.955.371 personas recibieron una sola dosis, mientras que 852.040 completaron el proceso de vacunación.

16:00 Johnson & Johnson apoya firmemente el etiquetado mejorado para su vacuna que detalla los riesgos de coagulación y orienta a los médicos hacia la información sobre cómo responder a ella, dijo Joanne Waldstreicher, directora médica de la compañía, en una reunión de asesores de vacunas de EE. UU. El viernes.

El panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades está revisando la evidencia de coágulos de sangre para determinar si se debe finalizar una pausa de 10 días en Estados Unidos para la vacuna J&J.

15:40 El Ministerio de Salud de Francia informó este viernes del fallecimiento de otras 332 personas a causa del coronavirus, del que se han diagnosticado también 32.340 contagios, por lo que son ya 5.440.946 los casos confirmado desde el inicio de la pandemia, entre los cuales se incluyen 102.496 muertos.

La situación hospitalaria registró una ligera mejoría en las últimas 24 horas. En total, hay 30.438 personas ingresadas, incluyendo 5.962 en unidades de cuidados intensivos, a las que han entrado unas cuarenta personas menos con respecto al día anterior.

En cuento al plan de inmunización, más de 13,8 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, o lo que es lo mismo, el 20,6% de la población; mientras que 5,3 millones han percibido las dos, lo que supone el 8% de quienes viven en Francia.

14:00 El Ministerio de Salud italiano informó este viernes de otros 14.761 positivos por coronavirus, así como de otras 342 muertes relacionadas con la enfermedad, que deja ya 3.935.703 contagios acumulados de los que 118.699 personas no han logrado sobreponerse.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han registrado otras 21.066 altas hospitalarias, por lo que ya hay 3.351.461 personas recuperadas de la enfermedad, que todavía mantiene a 24.419 pacientes ingresados, de los cuales 2.979 en unidades de cuidados intensivos.

En la rueda de prensa de este viernes para hacer balance de la situación epidemiológica, el presidente de la Instituto Superior de Salud, Silvio Brusaferro, ha explicado que tal y como pasa en otros países europeos, las cifras en Italia también "están disminuyendo", aunque reconoce que si bien es "progresiva, a su vez es "lenta".

13:45 En esta jornada llegaron al país 160 mil dosis de vacunas Astrazeneca a través del convenio Covax, "esto se enmarca en la solidaridad, equidad e igualdad al acceso de vacunas a todos", comentó el ministro de Salud, Enrique Paris.

El titular de la cartera indicó que este cargamento en su totalidad será inoculado como primera dosis, debido al tiempo entre la primera inyección y la otra es de 28 días. Destacó además que la efectividad de la vacuna, una vez puesta la dosis es alta, así como lo indicó previamente la agencia europea EMA.

Acompañado de Fernando Leanes, representante de Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud en Chile, señaló "valoramos la llegada de este cargamento de vacunas, gracias al mecanismo COVAX, que representa la solidaridad de acceso a vacunas contra el Covid-19".

El investigador del Ensayo Clínico Nacional de la Vacuna AztraZeneca de la U. de Chile, Sergio Vargas, se refirió a la investigación e indicó que "producir un esfuerzo de todos y agradecemos el rol de los voluntarios en este proceso".

Encargado de Negocios de EEUU en Chile, Richard Glenn recalcó que "los EEUU se enorgullecen en apoyar la iniciativa COVAX, que es un desafío global". Asimismo "las vacunas seguras y efectivas de alta calidad que salvan vidas. La campaña de vacunación en Chile es excepcional".

Embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre señaló que "este primer embarque permite un acceso equitativo para superar la pandemia".

La subsecretaria de Salud, Paula Daza hizo un llamado a las personas que ya se encuentran vacunadas con la primera dosis a que asistan a inocularse con la segunda dosis y a cumplir el calendario. Asimismo señaló que este cargamento está dirigido a solo inocular a mujeres de más de 55 años y a hombres de más de 18 años.

Ministro @DrEnriqueParis, subsec @pdazan y representante @opsomschile Fernando Leanes, junto a encargado de Negocios EEUU en Chile Richard Glenn y embajador de la @UEenChile León de la Torre Krais, reciben primer cargamento de vacunas AstraZeneca de COVAX https://t.co/XQX6X9I9qL — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 23, 2021

12:45 El Ministerio de Salud de Portugal confirmó este viernes la muerte de una persona más a causa del coronavirus, para un total de 16.957 fallecidos desde que comenzó la pandemia, situándose como el segundo país europeo, por detrás de Dinamarca, con menor número de decesos por millón de habitantes en los últimos catorce días.

En relación a las cifras de casos diarios, Portugal continúa siendo por sexta semana consecutiva, el país de Europa con menor tasa de incidencia, según los datos del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) recopilados por el diario luso 'Público'.

El índice de transmisibilidad se mantiene estable, en 0,98, mientras que la incidencia acumulada a 14 días es ahora de 72,1 casos por cada 100.000 habitantes, aunque las cifras descienden hasta los 68,3 si no se tiene en cuenta los territorios insulares de Azores y Madeira.

En las últimas 24 horas, la Dirección General de Salud (DGS) informó de 506 nuevos positivos, lo que supone un total de 833.397 casos acumulados, de los cuales 791.751 corresponden a personas que ya han logrado superar la enfermedad, con 580 altas médicas confirmadas este viernes.

12:00 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció una campaña estatal para vacunar a los empleados de supermercados y bodegas en la ciudad de Nueva York, incluidos anuncios en español.

El estado pondrá las vacunas a disposición de los trabajadores de las tiendas de comestibles y los conductores de reparto en las tiendas y en los sitios emergentes. Los residentes hispanos constituyen el 19% de la población del estado, pero el 14,5% de la población vacunada conocida, según Bloomberg Vaccine Tracker.

11:23 Una vez más, el Ministerio de Salud volvió a reportar sobre 7.000 nuevos contagios. En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, la autoridad sanitaria indicó que en las últimas 24 horas se registraron 7.525 casos de Covid-19, lo que eleva a 1.155.902 las infecciones totales.

La cartera también lamentó el fallecimiento de 109 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras haberse contagiado del brote suman 25.641 hasta la fecha.

También en las últimas 24 horas, el Minsal señaló que se realizaron 69.461 exámenes de PCR, con lo cual la cantidad de tests aplicados llegan a 12.644.024 en total. Con esto, la positividad a nivel nacional llega a 10,15%, mientras que en la Región Metropolitana alcanza 11%.

Viernes 23 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 7.525 casos nuevos

🔸 5.038 casos con síntomas

🔸 2.022 casos asintomáticos

🔸 465 sin notificar

🔸 1.155.902 casos totales

🔸 44.878 activos

🔸 1.084.831 recuperados

🔸 109 fallecidos (25.641 en total) pic.twitter.com/L2F6QEHexU — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 23, 2021

09:15 Las vacunas contra el coronavirus siguen estando fuera de alcance para las naciones más pobres, dijo el viernes en un reporte el jefe de la Organización Mundial de Salud (OMS), en el primer aniversario del esquema de distribución Covax para ayudar a las campañas de inmunización de naciones de bajos recursos.

"Se han administrado casi 900 dosis de vacunas en el mundo, pero más de 81% han ido a parar a naciones de recursos altos o medios, mientras que las naciones pobres han recibido apenas 0,3%", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, acerca del plan ACT Accelerator (Acceso a herramientas de vacunas del Covid) creado hace un año.

Tedros ha denunciado la inequidad de la distribución de las vacunas reiteradamente y ha instado a las naciones acaudaladas a compartir sus excedentes de dosis para ayudar a inocular a trabajadores de salud de países pobres. Más de 3 millones de personas han muerto a consecuencia de la pandemia. Covax, que ha embarcado 40,5 millones de dosis a 118 países, busca asegurar 2.000 millones de dosis para fines del 2021.

08:45 El regulador de medicamentos de la UE aprobó el viernes una ampliación de la capacidad de fabricación de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer/BioNtech en Bélgica, al tiempo que recomendó la aprobación de una nueva línea de llenado en el centro de Moderna en España.

08:15 El programa de vacunación Covid-19 de Brasil está en riesgo por las personas que no se presentan para su segunda inyección, con 1,5 millones de ciudadanos que no han llegado a las citas para la dosis de seguimiento necesaria para maximizar la protección, según el Ministerio de Salud.

Los especialistas dicen que esto es particularmente preocupante después del estudio de Chile que descubrió que la vacuna Sinovac Biotech Covid-19, que ha representado alrededor del 80% del programa de Brasil, tiene solo un 16% de efectividad después de una sola inyección.

"Sin las dos dosis, no obtenemos ni una protección completa ni una protección de larga duración", dijo a Reuters Juárez Cunha, director de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones. "Necesitamos que la gente haga el ciclo completo".

Hasta esta semana, más personas estaban muriendo en Brasil por Covid-19 que en cualquier otra parte del mundo. El presidente Jair Bolsonaro ha sido ampliamente criticado por oponerse a las medidas de confinamiento y promover remedios como la hidroxicloroquina, que brindan poco o ningún beneficio. India ahora ha superado a Brasil en muertes diarias.

07:45 Japón declaró el viernes estados de emergencia "breves y poderosos" para Tokio, Osaka y otras dos prefecturas, mientras el país lucha por contener una pandemia de coronavirus resurgente solo tres meses antes de los Juegos Olímpicos.

07:30 India informó este viernes el recuento diario más alto del mundo de infecciones por coronavirus por segundo día, superando los 330.000 casos nuevos (ayer fueron 314 mil), mientras lucha con un sistema de salud abrumado por pacientes y plagado de accidentes.

Las muertes en las últimas 24 horas también aumentaron a un récord de 2.263, dijo el Ministerio de Salud, mientras que funcionarios del norte y oeste de India, incluida la capital, Nueva Delhi, advirtieron que la mayoría de los hospitales estaban llenos y sin oxígeno.

07:00 Sumergido en la segunda ola de contagios de Covid-19, Perú ya superó -de lejos- el peak de fallecidos registrado en la primera ola; además, conseguir una cama en alguna unidad de cuidados intensivos (UCI) parece casi imposible. Si bien en este contexto, el Gobierno ha dado algunas medidas de reducción de aforos, limitación de la movilidad de las personas y prohibición de las actividades que demanden aglomeraciones, aún no se revierte la situación.

De hecho, el 71% de los peruanos considera que no se han logrado controlar los contagios de coronavirus en el país, cifra que es 23 puntos porcentuales mayor que la registrada en julio del 2020 (48%), reveló la última encuesta de Datum de abril.

06:00 La recuperación de la zona euro de la recesión económica inducida por la pandemia fue mucho más fuerte de lo esperado en abril, ya que la industria de servicios se adaptó a los bloqueos y regresó por sorpresa al crecimiento, mostró una encuesta.

Con el continente enfrentando una nueva ola de infecciones por coronavirus, los gobiernos han vuelto a imponer restricciones estrictas para contener la propagación, lo que ha obligado a cerrar algunas empresas y alentando a los ciudadanos a quedarse en casa.

Eso significaba que se esperaba que la economía se recuperara a un ritmo mucho más débil este trimestre de lo que se había esperado solo un mes antes, según una encuesta de Reuters la semana pasada.

Pero el índice de gerentes de compras compuesto flash de IHS Markit, visto como una buena guía para la salud económica, subió a un máximo de nueve meses de 53,7 desde el 53,2 de marzo, confundiendo las expectativas en una encuesta de Reuters de una caída a 52,8. Cualquier valor por encima de 50 indica crecimiento.

Fuera de la zona euro, en Reino Unido las cosas también son positivas. Una avalancha de nuevos pedidos se extendió por las empresas británicas en abril cuando el país levantó algunas de sus restricciones de Covid-19, según una encuesta que apuntaba a un rápido repunte de la economía británica afectada por la pandemia.

JUEVES 22 DE ABRIL

18:10 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, reportó este jueves 2.027 fallecidos y 45.178 contagios por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, según informó el Gobierno, cuya gestión de la crisis sanitaria fue de nuevo cuestionada en un estudio académico.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el país suramericano acumula 14.167.973 infectados y 383.502 decesos relacionados con el virus causante de la covid-19, según el boletín del Ministerio de Salud.

Brasil es el segundo país con más óbitos asociados a la enfermedad, después apenas de Estados Unidos, y el tercero con más positivos, tras EEUU e India.

Aún así es la nación que más óbitos por Covid-19 ha notificado en la última semana, con un total de 19.578 muertes, por encima de las 11.534 en India y las 4.986 en Estados Unidos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

16:20 Argentina informó reportó hoy 537 muertos por coronavirus, cifra récord desde que comenzó la pandemia, tras superar la peor marca registrada el 8 de octubre del año pasado, cuando se contabilizaron 485 víctimas fatales por esta enfermedad.

Además, hoy se contabilizaron 27.216 nuevos positivos, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.796.768. Con la suma de los datos de hoy, Argentina quedó en el lugar número 11 entre los países con mayor cantidad de contagiados, detrás de Alemania, que registra 3.227.414 según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

14:00 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.832 nuevos contagios de Covid-19, lo que implica que los casos totales suman 1.148.320 a nivel nacional.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, lamentó el fallecimiento de 179 personas en el mismo período de tiempo, lo que significa que los decesos por causas asociadas al virus se elevan a 25.532 hasta el momento.

La autoridad sanitaria indicó que también en el último período se realizaron 66.267 exámenes PCR, lo que implica que se han aplicado 12.574.563 tests en el país. Con esto, la positividad a nivel nacional queda en 9,57%, mientras que en la Región Metropolitana la cifra es de 10%.

22 de abril | Balance diario #COVID_19

🔸 6.832 casos nuevos

🔸 4.624 casos con síntomas

🔸 1.631 casos asintomáticos

🔸 577 sin notificar

🔸 1.148.320 casos totales

🔸 41.128 activos

🔸 1.081.117 recuperados

🔸 179 fallecidos (25.532 en total) pic.twitter.com/Cscq3zrG9D — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 22, 2021

Tal como cada jueves, el Gobierno anunció cambios en el plan paso a paso. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, indicó que retroceden a transición el sábado las comunas de Rinconada, Contulmo, Tirúa y Fresia. Desde la otra vereda, avanzan a transición el lunes Vicuña, El Tabo, Chanco, Pinto, San Rosendo, Traiguén, Valdivia, Puyehue y Dalcahue, y avanzan a preparación Quirihue y Lonquimay.

13:30 El ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, anunció el jueves que se impondrá una cuarentena de 10 días a partir del sábado a los viajeros procedentes de Brasil, Chile, Argentina, Sudáfrica e India.

En una rueda de prensa, añadió que durante la cuarentena se realizarán fuertes controles a las personas procedentes de estos países, donde la pandemia de Covid-19 sigue haciendo estragos.

12:30 El Gobierno de Bolivia advirtió este jueves de que cerrará "todas las fronteras necesarias" para evitar la entrada y propagación de las variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19.

"Se tienen que cerrar todas las fronteras necesarias antes de que cualquier variante esté circulando en nuestro país", dijo la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro.

El Ministerio de Salud boliviano informó durante la jornada del miércoles de que la variante británica del coronavirus ya se encuentra en el país, concretamente en La Paz y Santa Cruz. De forma paralela, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha realizado un estudio que confirma la presencia de la variante brasileña en varias regiones, aunque la cartera de Salud aún no ha confirmado este extremo.

En este contexto, Castro precisó que las medidas sanitarias para contener la propagación de la Covid-19 continúan siendo las mismas que al inicio de la pandemia: distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias bolivianas han contabilizado más de 293.000 personas contagiadas de la Covid-19, incluidas más de 12.700 víctimas mortales a causa de la enfermedad.

11:00 El Ministerio de Salud de Portugal informó este jueves el fallecimiento de cuatro personas a causa del coronavirus, del que se han diagnosticado otros 636 casos en las últimas 24 horas, por lo que son ya 832.891 las personas que han contraído la enfermedad, la cual no han podido superar 16.956.

El último boletín de la Dirección General de Salud (DGS) confirmó que Portugal se sitúa nuevamente en la 'zona verde' del semáforo epidemiológico, con el índice de trasmisibilidad en el 0,98 y la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes en 72,7, aunque a nivel continental baja hasta los 68,9.

Estas cifras han permitido a la gran parte del país avanzar hacia el siguiente paso del plan de apertura del Gobierno de António Costa, salvo seis municipios que se mantienen en la segunda fase y otros cuatros que han tenido que descender a la primera, después de que el índice de trasmisibilidad fuera superior a 1 y la incidencia por encima de los 120 casos permitidos por 100.000 habitantes.

10:20 La cámara alta del Parlamento alemán aprobó el jueves una ley que otorga al Gobierno de la canciller Angela Merkel más poderes para luchar contra la tercera ola del coronavirus.

La nueva ley permite al Gobierno federal imponer toques de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, así como límites a las reuniones privadas, al deporte y a la apertura de comercios. Las escuelas cerrarán y volverán a impartir clases en línea si la incidencia del virus supera los 165 casos por cada 100.000 habitantes.

La ley aún necesita la firma del presidente Frank-Walter Steinmeier para entrar en vigor. Los cambios se aplicarán inicialmente hasta el 30 de junio. Merkel elaboró la ley después de que algunos de los 16 estados federados de Alemania se negaran a imponer medidas estrictas a pesar del aumento de los casos.

09:25 El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, recomendó poner a Tokio, Osaka y otras áreas en estado de emergencia, y dijo a los periodistas el jueves que tomará una decisión formal después de consultar con expertos. Tokio registró 861 nuevos casos el jueves, el nivel más alto desde fines de enero, mientras que Osaka encontró 1.242 infecciones el miércoles, un récord.

Es probable que la emergencia se lleve a cabo del 25 de abril al 11 de mayo, dijo Jiji Press. Si bien Japón ha logrado hasta ahora mantener las infecciones y las muertes en niveles mucho más bajos que los observados en gran parte de Europa y EEUU, Su programa de vacunas aún no se ha acelerado.

08:30 Expertos técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisarán la próxima semana, el 26 de abril, la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio chino Sinopharm para su posible autorización de uso de emergencia, seguida por la de Sinovac el 3 de mayo. "Esperaríamos una decisión un par de días después", señalaron en la agrupación.

Hasta la fecha, la OMS ha incluido en sus listados las vacunas contra el COVID-19 elaboradas por Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson, lo que supone un respaldo a su seguridad y eficacia para orientar a las agencias regulatorias de los países.

07:30 India informó este jueves nuevos casos del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, el mayor aumento en un día en el número de casos en el mundo, un sombrío recordatorio de la amenaza que aún representa el virus. Las muertes, en tanto, aumentaron en un récord de 2.104.

Shahid Jameel, virólogo de ese país señaló a Reuters que "ahora mismo no hay camas, no hay oxígeno. Todo lo demás es secundario", y añadió; "bajamos la guardia demasiado pronto, nos abrimos. La gente dejó de seguir los procedimientos.

El récord anterior de contagios confirmados en un día fue de 307.581, reportado el 8 de enero en Estados Unidos, según el diario Times of India.

07:00 Desde este año, cada día se reinfectan 17 peruanos de Covid-19, según estadísticas del Ministerio de Salud del vecino país. La autoridad sanitaria local señaló que los ciudadanos que nuevamente se contagiaron del nuevo coronavirus son adultos que tienen entre 30 y 59 años en la población económicamente activa.

06:20 La Unión Europea aún no ha decidido si emprenderá acciones legales contra AstraZeneca por no entregar las vacunas contratadas contra el coronavirus Covid-19, dijo el jueves un portavoz de la Comisión Europea.

El portavoz dijo en una rueda de prensa que la Comisión estaba evaluando todas las opciones y que las decisiones finales se tomarían de acuerdo con todos los países del bloque de 27 naciones.

05:00 La Comisión Europea está buscando la aprobación de los gobiernos de la UE para iniciar conversaciones con Pfizer y BioNTech para la compra de hasta 1.800 millones de dosis de sus vacunas Covid-19 que se entregarán en 2022 y 2023, dijo un funcionario de la UE a Reuters.

00:00 Hemos alcanzado los 200 millones de vacunas en el 92º día de mandato", afirmó el presidente estadounidense, Joe Biden, algo que consideró como "un logro increíble para la nación", ya que al ritmo de vacunación que había en el país cuando asumió el cargo, se hubiera tardado "más de 220 días, siete meses y medio" en llegar a este número.

A partir del lunes, añadió, todos los mayores de 16 años serán elegibles para recibir el inmunizador en todo el país. A su vez, hizo hincapié en las cifras más puntuales de la estrategia de vacunación: cuando asumió, solo el 8% de los mayores de 65 años había recibido su primera vacuna. Sin embargo, ahora esa cifra superó el 80%.

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL

18:15 Brasil registró el miércoles 3.472 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el número de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 381.475, informó el Ministerio de Salud.

También fueron notificados 79.719 nuevos casos de coronavirus, para alcanzar un total de infecciones en el país de 14.122.795, agregó la cartera.

Brasil es el tercer país en superar la marca de 14 millones de casos confirmados de coronavirus, detrás de Estados Unidos e India. En términos de decesos, se ubica sólo por debajo de Estados Unidos en números absolutos, pero actualmente lidera la cifra promedio diaria de nuevas muertes.

Según un recuento de Reuters, Brasil representa una de cada cuatro víctimas fatales de Covid-19 en el mundo cada día.

17:00 La cámara baja del parlamento de Alemania respaldó la controvertida ley de bloqueo de la canciller Angela Merkel, mientras los funcionarios luchan por controlar una nueva ola de infecciones por coronavirus que ejerce una intensa presión sobre los hospitales.

La coalición gobernante de Merkel impulsó la legislación después de que su gobierno no lograra encontrar puntos en común con los líderes regionales sobre las medidas necesarias para combatir la pandemia. La ley, que expira a fines de junio, desencadena restricciones más estrictas en los puntos calientes del virus, incluidos los toques de queda nocturnos y el cierre de escuelas y tiendas no esenciales.

16:30 Argentina informó hoy 25.932 nuevos casos de coronavirus, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.769.552.

Con la suma de los datos de hoy, Argentina quedó en el lugar número 11 entre los países con mayor cantidad de contagiados, detrás de Alemania, que registra 3.208.672, según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 290 nuevos decesos. Así, con 60.083 fallecidos, el país está en el puesto 14° en cantidad total de muertos en el mundo también por detrás Polonia, que acumula 25.932 .

16:00 El Ministerio de Salud galo informó este miércoles de 313 fallecidos más a causa del coronavirus, que ha dejado ya un total de 101.881, mientras que la última cifra de casos diarios ascendió hasta los 34.968, por lo que son ya 5.374.288 las personas que han contraído la enfermedad.

Las autoridades sanitarias han informado de que 30.954 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 2.095 se han registrado en las últimas 24 horas. En relación a las unidades de cuidados intensivos se han confirmado el ingreso de 476 personas más este miércoles, por lo que son ya 5.959 las que se encuentran en este tipo de instalaciones.

En lo que respecta al plan de inmunización, el 19,8% de la población francesa ha recibido al menos una dosis de la vacuna, esto son más de 13,2 millones de personas, mientras que algo más de cinco millones, el 7,5%, han percibido las dos.

14:00 El presidente de EEUU, Joe Biden, está pidiendo a los empleadores que utilicen un crédito fiscal para proporcionar tiempo libre remunerado a los trabajadores para que se vacunen y para que las empresas hagan más para impulsar el esfuerzo de inoculación a medida que el suministro de vacunas de EEUU comienza a satisfacer la demanda.

Biden anunciará que EEUU logrará su objetivo el jueves de administrar 200 millones de inyecciones de vacunas en sus primeros 100 días en el cargo, mientras pasa a una nueva fase de la campaña instando a las empresas a hacer que la vacunación sea lo más accesible posible.

13:00 Nueva York se embarcará en una campaña de marketing turístico de US$ 30 millones en un esfuerzo por recargar una industria moribunda que en un momento empleó a 400.000 e inyectó US$ 70 mil millones en la economía de la ciudad.

Los fondos, que provienen de programas de estímulo federal, serán la campaña de marketing más grande que ha emprendido la ciudad, dijo Fred Dixon, director ejecutivo de NYC & Company, la agencia de marketing de turismo y convenciones de la ciudad. Incluirá anuncios de televisión y campañas en las redes sociales, incluida la campaña "Ojalá estuvieras aquí en Nueva York" en su sitio web, en la que los neoyorquinos pueden invitar a amigos a visitar la ciudad.

Las últimas semanas han visto un repunte en la ocupación hotelera. Los museos y lugares turísticos como la Estatua de la Libertad y el Empire State Building informan un aumento en el volumen de visitantes. Daniel Boulud, el famoso chef que planea un nuevo restaurante en One Vanderbilt Avenue cerca de Grand Central Terminal, se unió al alcalde Bill de Blasio en una conferencia de prensa el miércoles para promover el nuevo restaurante, que dijo que se centraría en verduras y mariscos locales.

"Están comenzando a ver un cambio y queremos traer de vuelta ese cambio", dijo el alcalde Bill de Blasio durante una conferencia de prensa el miércoles. "No va a suceder de la noche a la mañana, lo sabemos".

12:00 México reportó el miércoles 549 decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 213.597, informaron las autoridades de salud.

En las últimas 24 horas se registraron además 4,639 nuevos casos confirmados de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, elevando la cifra a un total de 2.315.811 contagios en el país.

A fines del año pasado, la nación latinoamericana inició la vacunación contra el Covid-19; sin embargo, hasta ahora sólo un 8.8% de su población ha recibido al menos una dosis, según un conteo de Reuters.

11:20 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 4.914 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.141.403 los casos totales en el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 36 personas en el mismo período de tiempo tras sufrir complicaciones del virus, lo que implica que los decesos asociados al Covid-19 ya suman 25.353 desde la llegada de la pandemia.

En relación a los exámenes PCR realizados, el número bajó a 36.128 en las últimas 24 horas, lo que indica que en todo el país se han aplicado 12.508.296 tests desde marzo del año pasado. La positividad, en tanto, está en 12,23% en todo Chile, mientras que en la Región Metropolitana el dato es de 11%.

Miércoles 21 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 4.914 casos nuevos

🔸 3.716 casos con síntomas

🔸 908 casos asintomáticos

🔸 290 sin notificar

🔸 1.141.403 casos totales

🔸 40.686 activos

🔸 1.074.827 recuperados

🔸 36 fallecidos (25.353 en total) pic.twitter.com/41ZlSb66ty — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 21, 2021

10:20 La única vacuna contra el Covid-19 desarrollada a nivel nacional en India, Covaxin, tiene una efectividad del 78%, según halló un segundo análisis de ensayos clínicos realizados alrededor del país, dijeron sus fabricantes el miércoles.

"Estoy muy feliz de indicar que Covaxin (...) ha mostrado una eficacia del 78% en el segundo análisis interino", comentó Balram Bhargava, jefe del estatal Consejo Indio de Investigación Médica, que elaboró la vacuna junto a Bharat Biotech. El primer análisis hecho público en marzo mostró una tasa de eficacia del 81%.

09:30 Se espera que las restricciones de viaje nacionales impuestas en Francia para frenar la propagación del virus Covid-19 se levanten el 3 de mayo, dijo el gobierno el miércoles después de una reunión de gabinete.

El portavoz del gobierno, Gabriel Attal, también dijo que la administración del presidente Emmanuel Macron se está apegando a un escenario base que prevé que bares y restaurantes puedan reabrir sus terrazas al aire libre a mediados de mayo. "El 3 de mayo se espera que se levanten las restricciones de viaje", dijo a la prensa.

El gobierno francés también ha decidido ordenar pruebas de Covid-19 para viajeros que vienen de India, dijo Attal, en un intento por evitar la propagación de una variante del coronavirus. La oficina del primer ministro dijo el sábado que el país ordenará una estricta cuarentena de 10 días para todos los viajeros que vengan de Brasil a partir del 24 de abril.

La oficina agregó que las mismas medidas se implementarán gradualmente el 24 de abril para las personas que regresen de Argentina, Chile y Sudáfrica, donde se detectó la presencia de otras variantes del coronavirus.

08:45 La Unión Europea está pagando 15,5 euros (US$ 18,6) por dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el Covid-19, según el primer contrato que firmó con las dos empresas y que fue filtrado el miércoles al diario español La Vanguardia.

El precio confirma lo que ha informado Reuters en los últimos meses. Muchos medios se refirieron, en cambio, a una cifra más baja basada en un documento con precios parciales publicado brevemente en Twitter por un político belga, quien luego borró el tuit.

El documento belga, que incluía también los precios de otras dosis reservadas por la UE, alimentó la teoría de que el bloque se enfrentaba a retrasos en el suministro de vacunas porque pagó muy poco. Eso fue a pesar de que el contrato de AstraZeneca se filtró en febrero y mostró que el precio era más elevado de lo que indicaba el documento belga.

08:00 El décimo cuarto embarque con vacunas arribó esta mañana al Aeropuerto de Santiago y que consideró 266.175 dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech. De esta forma las vacunas de esa farmacéutica recibidas entre diciembre 2020 y abril 2021 suben a 2.354.625.

07:30 Colegios y escuelas de Buenos Aires se preparan para ir a clases la jornada de este mércoles, en contra la determinación judicial de un tribunal superior del país trasandino que ayer acogió la petición del gobierno de Alberto Fernández de suspender la presencialidad en las aulas.

Tras ello el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determinó desoir este veredicto y mantener las escuelas abiertas tras reunirse con el cuerpo de asesores jurídicos de su administración, en un nuevo episodio de desencuentros entre la administración local y el gobierno nacional.

07:00 Los países europeos reanudan hoy las entregas de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson y acelerar su lanzamiento después de que este martes el regulador europeo de drogas le diera su respaldo.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que había encontrado un posible vínculo entre la vacuna de J&J y problemas raros de coagulación de la sangre en adultos que recibieron dosis en Estados Unidos, pero argumentó que los beneficios de la inyección de una dosis superan sus riesgos.

La revisión de un puñado de casos provocó una pausa en el lanzamiento de la vacuna J&J en Europa y Estados Unidos la semana pasada, el último revés en los esfuerzos para abordar la pandemia, que ha matado a más de 3,1 millones e infectado a 142,1 millones en todo el mundo.

06:45 El presidente Vladimir Putin dijo este miércoles que estima que Rusia alcance la inmunidad colectiva contra Covid-19 para el otoño y pidió a los rusos que se vacunen prontamente contra el nuevo coronavirus.

06:30 El Serum Institute of India podrá aumentar su producción mensual de la vacuna AstraZeneca COVID-19 a 100 millones de dosis en julio de 60 a 70 millones ahora, más tarde que una línea de tiempo anterior de fines de mayo, su dijo el director ejecutivo Adar Poonawalla a CNBC-TV18.

06:00 Cientos de personas protestaron en Berlín este miércoles contra una ley que el parlamento aprobará que le da al gobierno nacional el poder de imponer bloqueos en áreas con altas tasas de infección por coronavirus para frenar una tercera ola de la pandemia.

La canciller Angela Merkel decidió redactar la ley, que ha generado críticas de opositores que argumentan que restringe las libertades personales, después de que algunos de los 16 estados federales de Alemania se negaran a imponer medidas duras a pesar del aumento de casos.

Las medidas incluyen toques de queda entre las 10 pm (2000 GMT) y las 5 am (0300 GMT) y límites a las reuniones privadas, deportes y apertura de tiendas. Las escuelas cerrarán y volverán a las lecciones en línea si la incidencia del virus supera los 165 casos por cada 100.000 habitantes.

MARTES 20 DE ABRIL

19:30 El Ministerio de Salud francés informó un aumento de los ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras ha registrado 375 fallecidos sólo en los hospitales y más de 44.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

En su último boletín informativo, las autoridades galas han vuelto a señalar un aumento de las personas que se encuentran en situación grave en los hospitales con respecto a días anteriores. Actualmente son 5.984 los pacientes que recibe cuidados especiales, como respiración asistida, mientras que otros 31.086 están en planta.

No obstante, no han sabido precisar el número de muertes que se han registrado este martes, pues solo han informado de las que se han producido en los hospitales, 375, lo que significa que al menos más de 101.555 personas no han superado la enfermedad.

18:00 Brasil registró en las últimas 24 horas 69.381 nuevos contagios y superó los 14 millones de casos confirmados de Covid-19, mientras que el número de fallecidos ya camina hacia los 380 mil, tras sumar 3.321 víctimas hoy martes, informó el Gobierno.

En total ya son 14.043.076 de contagios y 378.003 muertes las que acumula el país desde que llegó la pandemia, hace poco más de un año, según el último balance del Ministerio de Salud.

La cantidad de decesos notificados hoy es la menor cifra para un martes desde el 23 de marzo, cuando fueron registrados 3.250 fallecidos.

Los martes, las cifras de muertes y de contagios suelen explotar por la baja en los registros por la habitual falta de personal durante los fines de semana.

En el último mes las muertes diarias llegaron a los máximos registrados en el país con 4.249 fallecimientos, el 8 de abril, y 4.195 decesos, dos días antes, en la que ha sido la semana más fatídica para Brasil, con unas 15 mil víctimas por el coronavirus.

17:00 Laboratorios Richmond de Argentina celebró hoy martes el "hito" de haber logrado producir el primer lote de prueba en Latinoamérica de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 y confirmó que la producción a escala puede comenzar en junio próximo.

"Para Laboratorios Richmond representa un hito y un desafío industrial, científico y sanitario de proporciones", dijo la compañía farmacéutica en un comunicado.

Este martes, el Fondo Ruso de Inversión Directa anunció en Moscú que Richmond, con el que había celebrado un acuerdo en febrero pasado, produjo el primer lote de prueba de Sputnik V en Argentina que será entregado al Centro Gamaleya para realizar el control de calidad correspondiente.

Richmond, cuyas acciones subían este martes un 27,84 % en la Bolsa de Buenos Aires, confirmó que, de ser positivo el proceso de control, "la producción a escala comenzaría en junio de 2021".

La firma argentina, fundada en 1935, destacó el respaldo recibido del Fondo Ruso de Inversión Directa para producir la vacuna en Argentina, un "reconocimiento que retribuirá con trabajo, compromiso y profesionalismo, para asegurar la disponibilidad de la vacuna en el plazo más corto posible para el país y para la región".

15:45 El presidente de Perú, Francisco Sagasti, afirmó este martes que en su país "no es posible" ordenar un nuevo confinamiento ante la segunda ola de la pandemia, tanto por razonas económicas como epidemiológicas.

"Por razones económicas no es posible, pero tampoco por razones epidemiológicas tiene un impacto tan grande como se imagina alguna gente", señaló el mandatario durante una visita de trabajo a la ciudad de Pucallpa, en la región amazónica de Ucayali, a donde llegó con un lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca.

El mandatario recordó que "en todo el mundo en este momento se está viviendo una nueva ola de contagios, una nueva ola de hospitalizaciones, una nueva ola de fallecidos" y dijo que esa situación se presenta incluso "en países que eran considerados antes como el ejemplo, como Uruguay o como Chile".

14:00 La vacuna de Johnson & Johnson es "segura", aseguraron hoy las autoridades sanitarias italianas, que han recomendado "su uso preferencial a partir de los 60 años", después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) subrayase que, pese al "posible vínculo" del fármaco con el desarrollo de coágulos sanguíneos muy raros, el balance entre beneficio y riesgo de este preparado sigue siendo "positivo".

"Tomando nota del pronunciamiento de la EMA y del dictamen de la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), en el que se reitera la extrema rareza de los casos de trombosis (...) con la vacuna Janssen-Johnson & Johnson, y que ha demostrado ser eficaz en la reducción del riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte relacionada con Covid-19, se recomiendan las mismas condiciones de uso que la vacuna Vaxzevria", se indica en un comunicado oficial.

La agencia europea consideró hoy que hay un "posible vínculo" entre la vacuna de Janssen, filial de Johnson & Johnson, y ocho casos de tromboembolismos muy raros con un bajo nivel de plaquetas en sangre detectados entre los más de siete millones de personas vacunadas con esta dosis en Estados Unidos, aunque subrayó que el balance entre el beneficio y el riesgo sigue siendo "positivo".

"Por lo tanto, la vacuna Janssen, cuyo uso está autorizado a partir de los 18 años de edad, debe ser administrada preferentemente a personas mayores de 60 años, es decir, a personas que, por haber un riesgo elevado de enfermedad grave y mortal, requieren protección prioritaria", se añade en la nota firmada por el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli; el director general de la AIFA, Nicola Magrini, y el director general de Prevención del Ministerio de Sanidad, Gianni Rezza.

13:15 Es poco probable que muchos consumidores europeos vuelvan gastar a los niveles previos a la crisis, incluso después de que se terminen las cuarentenas, dijo la Comisión Europea.

En una evaluación especial de su encuesta mensual de consumidores, el brazo ejecutivo de la Unión Europea dijo que el exceso de ahorro acumulado durante los bloqueos parece estar concentrado entre los asalariados de altos ingresos cuya propensión al consumo es relativamente baja. Mientras tanto, los hogares más pobres han ahorrado muy poco y es poco probable que derrochen en grandes compras.

La rapidez con que los consumidores gastarán sus ahorros pandémicos es clave para el ritmo de la recuperación económica mundial. Es aún más crucial para Europa, donde se observa que el repunte va a la zaga de otras economías avanzadas después de un tropezado comienzo de su programa de vacunación.

"En general, el análisis de los resultados de la encuesta a los consumidores por ingresos y grupos etarios no apunta a impulsos adicionales significativos del gasto del consumidor en el futuro", dijo la Comisión en el informe.

Ya sea debido a los bloqueos o a las preocupaciones por la estabilidad laboral, el exceso de ahorro en la eurozona se disparó durante el año pasado. Barclays Plc estima que la cifra asciende a 600.000 millones de euros (US$723.000 millones).

Pero la disminución constante de la evaluación de los consumidores de sus finanzas en los últimos 12 meses podría implicar que "incluso una vez que se levanten las medidas de contención del virus, muchos consumidores podrían no poder volver a los niveles de consumo anteriores a la crisis", según el informe de la Comisión.

Los hallazgos "apuntan a una creciente desigualdad de riqueza y una creciente brecha generacional", dice el informe.

13:00 España sumó el martes 7.486 casos y 114 muertes por Covid-19 respecto a las cifras totales anunciadas en la jornada previa, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, por lo que el total de contagios confirmados se situó en 3.435.840.

En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 4.526, frente a los 2.218 contagios anunciados el lunes.

En los 14 días hasta el martes, el número de contagios ascendió a 109.586, lo que supone una media diaria de 7.828, frente a la media móvil de 8.297 del informe anterior.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España con fecha de defunción en los últimos siete días fue de 277 —una media de 40 por día—, frente a los 240 registrados el lunes.

12:00 El fondo soberano ruso RDIF y la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF han puesto en marcha la producción de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en Argentina, informó el martes el fondo ruso en un comunicado.

11:10 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 5.071 nuevos contagios de Covid-19, lo que implica que el total de infectados del virus en el país asciende a 1.136.435 hasta la fecha.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 40 personas por causas asociadas al Covid-19 en el mismo período de tiempo, lo que eleva a 25.317 los decesos como consecuencia de complicaciones, desde la llegada del virus.

La cartera también reportó que en el mismo período de tiempo se aplicaron 45.505 exámenes PCR, lo que significa que se han realizado 12.472.168 tests en todo el país hasta el momento. Con esto, la positividad en el país está en 10,49%, mientras que en la Región Metropolitana llega a 12%.

Martes 20 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 5.071 casos nuevos

🔸 3.457 casos con síntomas

🔸 1.304 casos asintomáticos

🔸 310 sin notificar

🔸 1.136.435 casos totales

🔸 42.920 activos

🔸 1.067.662 recuperados

🔸 40 fallecidos (25.317 en total) pic.twitter.com/N3IgirmN1R — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 20, 2021

10:10 Tokio ha decidido pedirle al gobierno japonés que declare el estado de emergencia, informó el periódico Mainichi, mientras las autoridades intensifican las restricciones para contener un aumento de infecciones antes de los Juegos Olímpicos a solo tres meses de distancia.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, le dijo al secretario general del gobernante Partido Liberal Democrático, Toshihiro Nikai, que planea buscar la designación de la capital, según el informe, sin decir dónde obtuvo la información. La ciudad tomará la decisión final después de una reunión del panel de virus el jueves, dijo. Los casos en la ciudad han aumentado en los últimos días a niveles no vistos desde fines de enero, cuando la capital se encontraba bajo su segundo estado de emergencia.

09:30 Hungría, el país que todavía tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo por Covid-19, informó datos que mostraban que el virus había alcanzado su punto máximo, según el director médico del país.

Hungría informó de 1.645 nuevas infecciones el martes, el nivel más bajo en casi dos meses. El número de pacientes que reciben tratamiento en los hospitales se ha reducido en un tercio desde finales de marzo y los que utilizan ventiladores cayeron por debajo de los 1.000 por primera vez desde mediados de marzo, según los últimos datos.

"Nuestros datos sobre la pandemia están mejorando, estamos viendo ligeras caídas después de alcanzar una meseta", dijo la directora médica Cecilia Muller en una sesión informativa.

09:00 La recuperación económica de Brasil atraviesa un momento crucial para alcanzar elevadas expectativas de crecimiento justo cuando una repentina escalada de la inflación se suma a los temores sobre la devastación de la pandemia del coronavirus y un presupuesto poco convincente, mostró un sondeo de Reuters.

El crecimiento en la mayor economía de América Latina luce en camino para completar un repunte en forma de "V" en el segundo trimestre, después de una histórica recesión producida por el primer impacto del Covid-19. No obstante, las amenazas continúan acumulándose.

Parte de la recuperación se debe a la oposición del presidente Jair Bolsonaro a las medidas de confinamiento, una decisión que muchos consideran la causa por la que Brasil se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia, con un sistema sanitario al borde del colapso.

Al mismo tiempo, el país enfrenta un salto en los precios al consumidor liderado por un traslado a los costos domésticos de los alimentos de un repunte de los mercados globales de materias primas. En respuesta, el banco central ha comenzado a adelantar su planeada normalización de la política monetaria.

08:30 La portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, comunicó que Pedro Sánchez, presidente de aquel país, anunciará mañana en la Cumbre Iberoamericana de Andorra que "España pondrá vacunas a disposición de Latinoamérica tan pronto como sea posible" para hacer frente a la emergencia sanitaria.

En la rueda de prensa Montero señaló que el Gobierno español es muy sensible al hecho de que América Latina haya sido una de las zonas más castigadas por la covid-19, considerando que el acceso a las vacunas debe ser equitativo y universal.

De momento, se desconocen cuántas serán las dosis y cuándo harían arribo a este sector del continente. Además, esta acción deberá coordinarse con la Unión Europea para facilitar la pronta llegada de las vacunas.

07:30 Johnson & Johnson superó las expectativas de ingresos y ganancias trimestrales y aumentó los pagos de dividendos a los accionistas el martes, al tiempo que reportó ventas de $ 100 millones por su vacuna Covid-19, cuyo uso fue detenido por los reguladores estadounidenses la semana pasada.

La compañía, que había dicho anteriormente que la vacuna estará disponible sin fines de lucro hasta el final de la pandemia, también ajustó su pronóstico de ganancias ajustadas este año, mostrando que se desempeñó en gran medida como se esperaba anteriormente.

Los reguladores estadounidenses detuvieron el uso de la vacuna la semana pasada mientras revisaban informes de coágulos de sangre raros pero graves en los receptores

07:00 Al menos 12 de los 27 estados miembros de la Unión Europea han dicho que confían en poder vacunar al 70% de su población adulta a mediados de julio, dijo el martes el jefe del grupo de trabajo sobre vacunas del ejecutivo de la UE.

06:00 Sinovac Biotech ha suministrado 260 millones de dosis de su vacuna Covid-19 a nivel mundial, con más del 60% suministrado a países fuera de China, dijo el martes el director ejecutivo de la compañía, Yin Weidong.

La compañía está produciendo más de 6 millones de dosis de la vacuna Covid-19 por día, dijo Yin en el Foro anual de Boao para Asia, la respuesta de la región a Davos.

"Planeamos seleccionar 10 países para la transferencia de tecnología lo antes posible", dijo Yin, y agregó que la producción conjunta transfronteriza actual es insuficiente.

Sinovac ha recibido pedidos en el extranjero por un total de más de 450 millones de dosis de su vacuna CoronaVac, según muestran los cálculos de Reuters, con Brasil, Indonesia, Turquía y Chile entre los principales compradores.

05:50 El director del organismo mundial de la industria de las aerolíneas, IATA, ha criticado el alto costo de las pruebas de Covid-19, acusando a los proveedores de lucrarse con los viajes y pidiendo a la industria que cuestione si las pruebas de PCR son necesarias.

LUNES 19 DE ABRIL

19:30 Brasil registró el lunes 1.347 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales producto de la enfermedad en el país a 374.682, informó el Ministerio de Salud.

También fueron notificados 30.624 nuevos casos de coronavirus, para un total de infecciones confirmadas de 13.973.695, de acuerdo a la cartera.

Brasil registra el segundo mayor número de muertes por Covid-19 en el mundo, sólo por debajo de Estados Unidos, pero actualmente lidera a nivel global la cantidad de decesos reportados diariamente, representando uno de cada cuatro fallecimientos por la enfermedad cada día, según un recuento de Reuters.

19:00 Colombia prorrogó el lunes por dos semanas más las restricciones a la movilidad y endureció los toques de queda nocturnos en las ciudades con altos niveles de ocupación en las unidades de cuidados intensivos para reducir las muertes y los contagios por la tercera ola de la pandemia de COVID-19, anunció el Gobierno.

Las medidas se implementarán hasta el lunes 3 de mayo, en momentos en que Colombia registra más de 2,65 millones de casos confirmados de coronavirus y 68.328 muertes.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes ha administrado hasta ahora 3,78 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.

Las limitaciones para ingresar a supermercados, bancos y centros comerciales dependerán del último número del documento de identidad personal, según una circular emitida por el Ministerio de Salud y del Interior.

18:50 El Ministerio de Salud italiano informó este lunes de 8.864 nuevos casos de coronavirus y 316 muertes relacionadas con la enfermedad, que ha sido contraída ya por 3.878.994 personas en el país trasalpino y de la que no han podido recuperarse 117.243.

En las últimas 24 horas se han registrado una caída de los casos activos hasta los 493.489, poco más de 11.100 menos que en la jornada anterior. Por otro lado, el número de pacientes que se han recuperado ha ascendido a 3.268.262, después de los casi 20.000 del último día.

La presión hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos también ha experimentado una ligera mejoría, con 3.244 pacientes actualmente haciendo uso de este tipo de camas, aunque en planta han ingresado otras 141 personas este lunes.

17:20 Argentina informó hoy 20.461 nuevos casos de coronavirus, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.714.475.

El reporte de hoy es levemente superior al de ayer, pero como es característico de los lunes, contabiliza bastante menos casos que la media de la semana pasada, que llegó al viernes con un nuevo récord de positivos, de 29.472 contagios. Suelen ser el martes, cuando se empieza a normalizar el subregistro del fin de semana. En ese sentido, el viceministro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo el fin de semana que la "perspectiva es un registro diario de 50.000 casos".

Con la suma de los datos de hoy, el país se ubica en el puesto décimo segundo, detrás de Polonia, que acumula 2.695.327 positivos.



El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 248 nuevos decesos. Así, con 59.476 fallecidos, el país está en el puesto 14° en cantidad total de muertos en el mundo también por detrás Polonia, que acumula 62.133 decesos.

16:00 El Ministerio de Sanidad francés informó este lunes de 6.696 nuevos contagios y 447 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el país acumula 101.180 muertes y 5.296.222 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

La tasa de contagio es del 0,98; la tasa de incidencia, de 342,19, y la presión hospitalaria del 118%. La tasa de positividad es del 8,5%, según el boletín.

En Francia hay actualmetne un total de 31.214 personas hospitalizadas por Covid-19 --425 más que el domingo-- y 5.970 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos --77 más que el domingo--.

15:00 Chile tiene acuerdos para terceras dosis de vacunas contra el Covid-19 de Sinovac y Pfizer en caso de que se necesite en los próximos meses, según un funcionario del Gobierno.

Siete millones de dosis Sinovac y cinco millones de Pfizer, adicional a lo ya informado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, podrían llegar este año si las autoridades de salud lo consideran necesario, dijo en entrevista el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. El Ejecutivo también quiere estar listo en caso de que las personas menores de 18 años de edad sean autorizadas para vacunarse, agregó.

"La tercera dosis es una decisión sanitaria aún en desarrollo", dijo Yáñez, quien lidera las negociaciones del Ejecutivo con los proveedores de vacunas en todo el mundo. "Pero, desde el punto de vista de los contratos y de las negociaciones, esa dosis adicional estaría disponible este año". (Bloomberg)

13:02 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.643 casos de Covid-19, lo que eleva a 1.131.340 los contagios totales.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, lamentó también el fallecimiento de 100 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contraer el virus suman 25.277 en todo el país.

La cartera también precisó que en ayer se aplicaron 72.839 exámenes PCR, sumando así 12.426.663 el total de tests realizados desde la llegada de la pandemia. Con esto, la positividad a nivel nacional es de 8,72%, mientras que en la Región Metropolitana la tasa es de 9%.

19 de abril | Balance diario #COVID_19

🔸 6.643 casos nuevos

🔸 4.184 casos con síntomas

🔸 2.007 casos asintomáticos

🔸 452 sin notificar

🔸 1.131.340 casos totales

🔸 44.701 activos

🔸 1.060.826 recuperados

🔸 100 fallecidos (25.277 en total) pic.twitter.com/J7uybENLhY — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 19, 2021

Además, y tal como cada lunes, la subsecretaria Paula Daza dio a conocer cambios en el plan paso a paso. A partir de este jueves, retroceden a transición las comunas de Canela, Licantén y Vichuquén, mientras que Aysén vuelve a preparación.

Desde la otra vereda, avanzan a transición el mismo jueves Ovalle, Pichilemu, Treguaco, San Ignacio, Cañete, Puerto Octay y Hualaihue, mientras que siguen a preparación las comunas de Tocopilla, Huasco, Andacollo, Combarbalá, Pencahue y Ancud.

11:57 El Instituto de Salud Pública (ISP) recomendó este lunes como medida de precaución el uso de la vacuna de Astrazeneca en Chile, la cual se sugiere que sea aplicada en mujeres mayores de 55 años y en hombres sobre los 18 años. Esto, tras revisar los antecedentes presentados por la Agencia Europea de Medicamentos y otras autoridades regulatorias internacionales.

De acuerdo a lo precisado por el servicio, la tasa de notificación de eventos vinculados a trombosis, temporal a la administración de la vacuna, "es muy baja", o sea 86 casos en 25 millones de vacunados al 22 de marzo, se lee en un comunicado.

"El ISP seguirá analizando la investigación que se está realizando a nivel mundial, para esclarecer si existen antecedentes que vinculen a la vacuna de AstraZeneca con trombosis asociada a trombocitopenia (disminución del recuento de plaquetas en sangre). Esta reacción se ha visto, en muy baja frecuencia, menos del 1% en pacientes tratados con heparina", dice la misiva.

10:50 India permitirá a los ciudadanos mayores de 18 años recibir las vacunas contra el Covid-19 a partir del próximo mes, ya que el primer ministro Narendra Modi busca controlar la rápida propagación del virus.

Bajo la estrategia de la fase tres efectiva a partir del 1 de mayo, India también ha permitido a los gobiernos estatales comprar inyecciones directamente a los fabricantes, dijo el gobierno en un comunicado a través de la Oficina de Información de Prensa.

Los fabricantes de vacunas deberán suministrar el 50% de sus dosis mensuales al gobierno indio y el resto se puede vender a los gobiernos estatales o al mercado abierto, dijo.

10:04 El científico ruso Denis Logunov, desarrollador principal de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, dijo el lunes que la inyección demostró una efectividad del 97,6% contra el Covid-19 en una evaluación del mundo real, basada en datos de 3,8 millones de personas.

La nueva tasa de efectividad es más alta que la del 91,6% descrita en los resultados de un ensayo a gran escala de Sputnik V y publicado en la revista médica The Lancet a principios de año.

Utilizando una base de datos de personas que recibieron ambas dosis de la vacuna, los científicos del Instituto Gamaleya de Moscú -que la desarrollaron- calcularon una tasa de efectividad en el mundo real del 97,6%, dijo Logunov durante una presentación para la Academia de Ciencias de Rusia.

09:10 Grecia comenzó a abrir sus puertas a los turistas el lunes con pocas reservas, pero con la esperanza de una mejor temporada que ayude a compensar un 2020 devastado por la pandemia del coronavirus.

Grecia abrirá formalmente el 14 de mayo, pero a partir del lunes los turistas de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Serbia, Israel y Emiratos Árabes Unidos no estarán en cuarentena si se vacunan o dan negativo en las pruebas de Covid-19.

El turismo, que genera una quinta parte del PIB griego y uno de cada cinco puestos de trabajo en el país, es vital para una economía que había salido de una depresión de una década para volver a caer en la recesión el año pasado con la llegada del coronavirus.

08:40 Durante los siete días hasta el sábado, se diagnosticó con Covid-19 a la cifra más alta de personas en una semana desde el inicio de la pandemia, superando los 5,2 millones a nivel mundial, y los peores brotes se aceleraron en muchos países que no están bien preparados para enfrentarlos.

La preocupante tendencia, pocos días después de que el mundo superara los 3 millones de muertes, se produce en momentos en que los países están implementando campañas de vacunación en un esfuerzo por controlar el virus. Los datos de la Universidad Johns Hopkins que muestran un aumento de 12% en los casos de contagio frente a una semana antes ponen en entredicho la esperanza de que el fin de la pandemia esté a la vista.

El aumento semanal superó el máximo anterior de mediados de diciembre. Si bien las tasas de contagio se han desacelerado en gran medida en Estados Unidos y el Reino Unido, los países del mundo en desarrollo, en particular India y Brasil, están cargando con cifras de casos cada vez más altas.

08:00 Escuelas y colegios de la ciudad de Buenos Aires finalmente abrieron sus puertas este lunes con el protocolo de asistencia y medidas de aucuidado anunciadas por el gobierno de Buenos Aires, luego de que la justicia argentina decidiera acoger la demanda de la autoridad porteña desestimando el decreto del gobierno central, encabezado por Alberto Fernández, quien dispuso la semana pasada -entre otras medidas- que las clases sean virtuales desde este lunes hasta el 30 de abril.

El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ordenó un operativo en conjunto destinado a cuidar los entornos e ingresos a las escuelas, evitar aglomeraciones y mejorar la movilidad, lo que fue ampliamente aplaudido por los apoderados y padres de familia.

Tras la determinación de la corte, al menos tres gremios docentes anunciaron un paro por 24 horas en contra del fallo judicial. UTE Ctera, Ademys y los privados de Sadop reclaman que se cumpla la suspensión de las clases por dos semanas decretada por el gobierno de la nación, mientras se espera que este lunes el Ejecutivo inicie una nueva ofensiva para suspender las clases presenciales.

07:00 La Unión Europea ha ejercido una opción para adquirir 100 millones de dosis adicionales de la vacuna Covid-19 de BioNTech y Pfizer, dijeron el lunes las dos compañías.

Esto eleva el número total de dosis que se entregarán a los 27 miembros de la UE a 600 millones en 2021, dijeron las compañías en un comunicado.

06:30 Cientos de pasajeros de Australia comenzaron a llegar a los aeropuertos de Nueva Zelanda este lunes después de que las autoridades reabrieran las fronteras, un hito pandémico que permite viajar sin cuarentena entre los países por primera vez en más de un año.

Aunque la mayoría de los estados australianos han permitido visitas libres de cuarentena de residentes de Nueva Zelanda desde fines del año pasado, Nueva Zelanda había impuesto el aislamiento para las llegadas de su vecino, citando preocupaciones sobre brotes esporádicos de virus allí.

"La burbuja marca un paso significativo en la reconexión de Nueva Zelanda con el mundo y es uno del que todos deberíamos tomarnos un momento para estar muy, muy orgullosos", dijo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Adern, a periodistas en Wellington.

06:00 Australia planea acelerar el lanzamiento de las vacunas Covid-19 a las personas mayores de 50 años después de advertir a los menores de 50 años que no deben recibir la vacuna contra AstraZeneca debido a preocupaciones sobre coágulos de sangre, dijo el lunes el primer ministro Scott Morrison.

Los líderes estatales acordaron adelantar la vacunación de mayores de 50 años, más allá de los trabajadores de primera línea, los ancianos, los discapacitados y las personas con afecciones médicas subyacentes, en una reunión del gabinete nacional, con la aprobación formal prevista para el jueves, dijo Morrison en un comunicado.

05:30 Delhi, la capital de la India, ordenó un cierre de seis días el lunes, ya que los casos diarios de Covid-19 en todo el país alcanzaron un nuevo récord y el sistema de salud se derrumbó bajo el peso de nuevas infecciones.

Los hospitales de la India están luchando con la escasez de camas, oxígeno y medicamentos a medida que las infecciones superan la marca de los 15 millones, solo superada por Estados Unidos.

"El sistema de salud de Delhi no puede recibir más pacientes en grandes cantidades", dijo el lunes el ministro principal, Arvind Kejriwal, en una conferencia de prensa virtual. "Si no se implementa un bloqueo ahora, la situación irá más allá de todo control", enfatizó.

