Minsal reporta más de 2.300 casos de Covid-19 | Minuto a minuto

VIERNES 29 DE OCTUBRE

11:00 Este viernes el Ministerio de Salud anunció 2.379 nuevos casos de Covid-19 las últimas 24 horas, llegando a 1.690.735 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 10 personas, por lo que los decesos suben a 37.729.

Durante la última jornada se realizaron 62.171 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3,23% y en la región Metropolitana del 4%.

07:30 Las vacunas protegen contra el riesgo de infección ante la variante delta del SARS-CoV-2, pero los vacunados pueden transmitir el virus a convivientes vacunados y no vacunados, según revela un estudio publicado en The Lancet.

Las vacunas contra el Covid reducen el riesgo de infección ante la variante Delta, pero las personas vacunadas con infecciones irruptivas, que dan positivo en un test al menos 14 días después de haber recibido la vacunación completa, tienen una carga viral máxima similar a los no vacunados y pueden transmitir la infección de manera eficiente en entornos domésticos incluso a contactos completamente vacunados.

Los investigadores estudiaron la cinética de transmisión y la carga viral en personas vacunadas y no vacunadas con infección leve con la predominancia de la variante delta (B.1.617.2) en transmisión comunitaria, que ha demostrado ser altamente transmisible y extendida por todo el mundo, incluso en poblaciones con altas tasas de vacunación.

"Aunque las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir enfermedad y muertes, nuestros hallazgos sugieren que la vacunación no es suficiente para prevenir la transmisión del variante delta en entornos domésticos con exposiciones prolongadas al virus, prosiguen los autores.

Los autores insisten en que, a diferencia de los no vacunados, los vacunados con la pauta completa presentan un riesgo menor, aunque apreciable, de infectarse con la variante delta y "eliminan la infección más rápidamente". No obstante, el pico de carga viral entre los vacunados es similar al de los no vacunados, lo que podría explicar, agregan, por qué aquellos aún pueden transmitir el virus fácilmente dentro del hogar.

La vacunación reduce el riesgo de infección por la variante delta y acelera el aclaramiento viral. Sin embargo, continúan, "las interacciones tempranas en la infección puede determinar toda la trayectoria viral y piden "mantener las medidas sociales y de salud pública para frenar la transmisión de la variante delta".

Asimismo, destacan la importancia de emprender estudios comunitarios para caracterizar el fenotipo epidemiológico de nuevas variantes del SARS-CoV-2 en poblaciones con alta tasa de vacunación.

07:00 La EMA ha concluido que en estos momentos no hay evidencia científica concluyente sobre la relación de las vacunas contra el Covid y el síndrome inflamatorio multisistémico(MIS) y ha pedido a las farmacéuticas productoras de vacunas de ARNm una evaluación más exhaustiva de sus datos clínicos respecto a la miocarditis y la pericarditis.

El Comité Europeo de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en sus siglas inglesas) publicó este viernes un informe que asegura que a la luz de los datos disponibles "no se puede concluir una relación causal entre las inyecciones y los raros y episódicos casos de esta afección (...) No hay evidencia suficiente sobre un posible vínculo entre las vacunas y casos muy raros de síndrome inflamatorio multisistémico (MIS)", señala.

Asimismo, el comité de seguridad seguirá evaluando más datos sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis con las vacunas de ARN mensajero (ARNm). El comité de seguridad de la EMA (PRAC) está evaluando más datos que brindan más información sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis después de la vacunación con Comirnaty y Spikevax (las vacunas de Pfizer y Moderna).

Para ello ha pedido a las empresas que comercializan estas vacunas que realicen una revisión en profundidad de todos los datos publicados sobre la asociación de miocarditis y pericarditis, incluidos datos de ensayos clínicos, datos de la literatura científica y datos disponibles en el dominio público. "La EMA seguirá supervisando la seguridad y la eficacia de las vacunas y seguirá comunicando cuando haya nueva información disponible", acentúan.

"La miocarditis y la pericarditis son afecciones inflamatorias del corazón. Los síntomas pueden variar, pero a menudo incluyen dificultad para respirar, palpitaciones y dolor torácico de distinta intensidad", explica el organismo en un comunicado.

JUEVES 28 DE OCTUBRE

19:00 Argentina reportó este jueves 1.589 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.286.074, mientras que los fallecimientos se elevaron a 115.916, tras ser notificadas 28 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un leve ascenso respecto a los positivos reportados el miércoles pasado, cuando se registraron 1.485 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue este jueves de 627, muy por debajo de la marca máxima de 7.969 del pasado 14 de junio.

Según datos oficiales difundidos en esta jornada, hasta el momento se han distribuido 69,9 millones de vacunas en todo el territorio. Un total de 33,6 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 25,7 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda.

18:00 El Gobierno británico anunció este jueves que eliminará de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los siete países que todavía mantenía en esa categoría: Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador.

A partir del próximo lunes, los pasajeros procedentes de esos siete países con pauta completa de vacunación ya no tendrán que permanecer durante diez días en un hotel designado por el Gobierno, un periodo de cuarentena por el que cada persona debía pagar 2.285 libras (2.700 euros).

También se levantará la prohibición que impedía hasta ahora la entrada al Reino Unido desde esos destinos a personas sin nacionalidad británica o sin permiso de residencia en el país.

Los viajeros con pauta de vacunación completa que procedan de uno de los 135 países de los que el Gobierno británico reconoce sus documentos sanitarios pueden acceder al Reino Unido con el único requisito de someterse a un test de antígenos para detectar el Covid-19 tras su llegada.

En cambio, los mayores de 18 años que no estén completamente vacunados o bien que procedan de un territorio donde el certificado de vacunación no esté reconocido deben aislarse durante diez días a su llegada, en una localización elegida por ellos, y someterse a tres test: uno antes de volar y dos más en los días posteriores a su llegada.

11:00 Este jueves el Ministerio de Salud anunció 2.205 nuevos casos de Covid-19 las últimas 24 horas, llegando a 1.688.454 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 22 personas, por lo que los decesos suben a 37.719.

Durante la última jornada se realizaron 61.921 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 2,95% y en la región Metropolitana del 4%.

07:00 La biofarmacéutica francoaustriaca Novavax presentó ante el regulador británico la autorización para uso de emergencia de su vacuna de proteínas recombinantes contra el Covid basándose en los resultados de su estudio en fase III que le otorgan altos niveles de eficacia y buena tolerabilidad.

Se trata de la primera solicitud de una vacuna basada en proteínas ante la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, en sus siglas inglesas)

Los estudios clínicos en los que han participado unas 45.000 personas han demostrado una potente respuesta inmunitaria también contra la variantes del coronavirus, lo que le posiciona como una buena candidata para vacuna de segunda generación.

La petición ante la MHRA despeja en parte las dudas de los inversores respecto a su calendario y el resultado de futuras presentaciones y acciones regulatorias. Si bien la compañía prevé obtener licencia para finales de año, el proceso de desarrollo de la vacuna ha sufrido distintos vaivenes que han depreciado la acción desde septiembre desde máximos, la última vez la semana pasada cuando la compañía llegó a caer en bolsa hasta un 45%.

Se espera que pronto se presenten solicitudes a otras autoridades reguladoras mundiales, como las de la UE, Canadá y Australia. La vacuna de Novavax es la que más tiempo lleva en análisis en la EMA y "seguirá en las próximas semanas" con la esperanza de poder alcanzar una conclusión "a finales de este año", según las últimas previsiones publicadas por la EMA la semana pasada.

We are pleased to announce that we have submitted a CMA Application for the first protein-based #COVID19vaccine candidate in the United Kingdom to the Medicines Healthcare products and Regulatory Agency @MHRAgovuk https://t.co/X5CFi8P5vz pic.twitter.com/Cvp9Tx58SP