Minsal reporta más de 6.600 nuevos casos de coronavirus | Minuto a minuto

11:10 El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 6.604 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 4.482 se presentaron con síntomas.

Con esto, los contagios totales alcanzaron a 918.053, con 36.433 personas que tienen activado el virus en estos momentos.

La positividad alcanzó el 8,84% a nivel nacional y de 7% en la Región Metropolitana.

Además el Minsal informó de 99 fallecidos, por lo que la cifra total de decesos por la pandemia sube a 22.087.

08:10 Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio se reunirán con funcionarios del gobierno japonés el sábado, dijo el comité local, y se espera que la discusión sobre si se permite la entrada de espectadores extranjeros esté en la agenda.

07:40 El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo el viernes que estaría a favor de firmar un acuerdo de suministro nacional con Rusia para su vacuna Sputnik V para Covid-19. "También puedo imaginar que concluimos contratos, y los concluimos rápidamente", dijo en una conferencia de prensa semanal, y agregó que Alemania estaba en estrecho contacto con Rusia sobre cuestiones relacionadas con la vacuna.

Sin embargo, un requisito previo es que haya más detalles sobre cuántas dosis se pueden administrar, dijo. "De hecho, estoy muy a favor de que lo hagamos a nivel nacional si la Unión Europea no hace algo".

07:20 Casi una docena de países reanudaron hoy el uso de las inyecciones de Covid-19 de AstraZeneca, ya que los reguladores británicos y de la UE dijeron que los beneficios superan cualquier riesgo después de informes de casos raros de coagulación sanguínea que detuvieron temporalmente las vacunas.

Indonesia se unió a Alemania, Francia y otros países para volver a administrar las inyecciones después de que suspendieron las vacunas debido a informes de alrededor de 30 casos de coágulos sanguíneos cerebrales raros, después de millones de inyecciones, que enviaron a científicos y gobiernos a luchar para determinar si había un vínculo.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) llegó a lo que llamó una conclusión clara de que los beneficios de la vacuna para proteger a las personas de la muerte u hospitalización relacionada con el coronavirus superaban los posibles riesgos.

06:30 El Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) y la biofarmacéutica india Stelis se han unido para producir y suministrar un mínimo de 200 millones de dosis de la vacuna anticovid rusa, Sputink V, informó hoy viernes el fondo soberano ruso.

Se trata de suficientes dosis para vacunar a 100 millones de personas, recalcó el FIDR, que explicó que el acuerdo se alcanzó con la ayuda del socio coordinador del fondo para suministrar a vacuna en la India, Enso Healthcare.

El suministro del preparado ruso en el marco de este acuerdo comenzará en el tercer trimestre de este año, indicó el FIDR y añadió que Stelis podrá proporcionar en un futuro más dosis de lo estipulado inicialmente en el acuerdo. La vacuna rusa, que tiene una eficacia del 91,6 % y se administra en dos dosis, ha sido registrada en 52 países hasta el momento, siendo la última nación en autorizarla Filipinas, según el FIDR.

06:20 El ministro de salud alemán, Jens Spahn, desalentó el viernes las esperanzas de que se levanten pronto más restricciones al coronavirus, y dijo que el aumento de las infecciones podría significar que es posible que sea necesario volver a imponer restricciones para frenar la propagación del virus.

"El creciente número de casos puede significar que no podemos tomar más medidas de apertura en las próximas semanas. Al contrario, es posible que incluso tengamos que dar pasos hacia atrás ", dijo Spahn en una conferencia de prensa semanal. La canciller alemana, Angela Merkel, se reunirá con los líderes de los 16 estados federales de Alemania el lunes para discutir si extender un bloqueo que ha estado vigente desde mediados de diciembre.

04:50 Japón ha decidido permitir la entrada desde el 22 de marzo de los deportistas extranjeros contratados en sus ligas profesionales, que no podían ingresar al territorio desde que se declaró la alerta sanitaria, adelantaron hoy los medios locales.

El archipiélago nipón prohíbe desde diciembre la entrada al país en principio de todos los extranjeros no residentes, pero permitirá como excepción la entrada de estos profesionales tras levantar el estado de emergencia en Tokio y alrededores, y siempre que se sometan a medidas anticovid, según detalló la cadena pública NHK.

04:30 Gran Bretaña realizará una prueba piloto con certificados Covid-19 para reabrir el deporte a los fanáticos, dijo el viernes el ministro de Cultura, Oliver Dowden, y dijo que era crucial que las multitudes regresaran a los eventos importantes de este verano para el futuro de la industria.

"Otra cosa que estamos considerando es una certificación Covid, y probaremos si podemos usar la certificación COVID para ayudar a facilitar el regreso de los deportes. (Estamos) trabajando con muchas, muchas personas para ver cómo podemos hacer que regresen de manera segura en grandes cantidades, porque si no logramos hacerlo este verano ... estoy realmente preocupado por el futuro de estas industrias ", dijo Dowden, cuyo departamento es responsable del deporte.

03:00 Estados Unidos planea enviar aproximadamente 4 millones de dosis de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca que no está usando a México y Canadá en acuerdos de préstamo con los dos países, cediendo a solicitudes para compartir vacunas con aliados. México recibirá 2,5 millones de dosis de la vacuna y Canadá recibirá 1,5 millones de dosis, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

"Aún no está completamente finalizado, pero es nuestro objetivo", dijo Psaki en una sesión informativa diaria. "Garantizar que nuestros vecinos puedan contener el virus es ... una misión fundamental para poner fin a la pandemia". La administración de Biden se ha visto presionada por países de todo el mundo para compartir vacunas, en particular su stock de la vacuna AstraZeneca, que está autorizada para su uso en otros lugares, pero aún no en los Estados Unidos.

00:40 La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) de Honduras alertó este jueves a la población sobre ofertas fraudulentas de vacunas contra la covid-19, luego de que México decomisó una partida ilegal del preparado ruso Sputnik V.

"Hacemos un llamado a la población a que cualquier oferta en la que le ofrezcan la vacunación y le estén pidiendo dinero, hay que tener cuidado, es una estafa, las vacunas son gratuitas y no se ofrecen a través de las redes sociales", dijo el comisionado presidente de Arsa, Francis Contreras. El funcionario pidió la colaboración de los medios de comunicación para "alertar a la población que cualquier oferta (sobre la venta de vacunas) es una estafa".

JUEVES 18 DE MARZO

15:43 El Gobierno francés anunció este jueves el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de desplazamientos interregionales en 16 departamentos del país, incluyendo la región de París, que suman casi un tercio de la población nacional.

Las nuevas medidas, que se aplicarán desde la medianoche del viernes y durante al menos cuatro semanas, buscan limitar el avance del coronavirus, sobre todo en la zona norte del país, ya que "la progresión de la epidemia se acelera notablemente", afirmó en rueda de prensa el primer ministro francés, Jean Castex.

14:00 Estados Unidos confirmó este jueves que enviará a México un total de 2,5 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca y otros 1,5 millones a Canadá, lo que marca la primera vez que comparte su suministro del inyectable con otros países.

"Tenemos unos 7 millones de dosis de AstraZeneca que podemos entregar", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.

"De esas dosis, estamos trabajando para finalizar nuestros planes para enviar 2,5 millones a México y 1,5 millones a Canadá", añadió.

Poco antes, el Gobierno mexicano había confirmado que tenía un acuerdo con Washington para acceder a dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que se produce en Estados Unidos, donde aún no se ha aprobado el uso de emergencia de este fármaco.

13:40 En un nuevo reporte, el Ministerio de Salud informó que considerando el nivel de contagios y la alta ocupación de las camas críticas se determinó que a partir de este sábado 20 de marzo entran a cuarentena las comunas de: Curacaví, María Pinto, Buin, Calera de Tango, La Cisterna, Talagante, Santiago, San Ramón, Chépica, Chimbarongo, San Ignacio, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Nogales, Viña del Mar, Florida, Los Álamos, Curarrehue, Curacautín, Lautaro, Iquique, Alto Hospicio, Río Negro.

Además, se reportó que en las últimas 24 horas se registraron 6.249 nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra total se eleva a 911.469.

Por su parte, mientras los fallecidos inscrito llegaron a 172 en la última jornada. Con esto, el total de decesos se elevan a 21.988.

11:00 - La Comisión Europea enviará una carta a AstraZeneca como parte de los esfuerzos para resolver una disputa con la empresa anglosueca sobre sus suministros de vacunas de COVID-19 al bloque, dijo el jueves un portavoz del ejecutivo de la UE.

La empresa está obligada, según su contrato con la UE, a entregar 300 millones de dosis antes de finales de junio, pero la semana pasada dijo que sólo pretendía enviar 100 millones, debido a problemas de producción y a las restricciones a la exportación.

"Tenemos previsto enviar una carta a AstraZeneca que nos permita iniciar un diálogo con la empresa como parte de un proceso para resolver la disputa", dijo el portavoz en una conferencia de prensa.

El portavoz dijo que la carta se estaba preparando y que se discutiría con los Gobiernos de la UE antes de ser enviada.

Un segundo portavoz dijo que la carta se ajustaba al artículo 18.5 del contrato de la UE con AstraZeneca.

En virtud de ese artículo, en caso de litigio, las dos partes acordaron tratar de resolver primero el conflicto mediante conversaciones informales iniciadas por carta.

El mismo artículo dice también que los tribunales de Bruselas se encargarían de resolver cualquier conflicto que no se resolviera con las conversaciones informales.

08:10 Las vacunas existentes pueden proteger contra la variante brasileña del coronavirus, según un estudio de la Universidad de Oxford que examinó el impacto de los anticuerpos naturales e inducidos por vacunas en diferentes cepas.

"Estos datos sugieren que los anticuerpos inducidos por vacunas y naturales aún pueden neutralizar estas variantes, pero en niveles más bajos. Es importante destacar que la cepa P1 'brasileña' puede ser menos resistente a estos anticuerpos de lo que se temía en un principio", señala.

08:00 Los restaurantes y la hostelería alemanas pidieron este jueves al Gobierno un plan claro de reapertura que le dé una perspectiva al sector, uno de los más afectados por las repercusiones económicas de la pandemia.

"En el sector crecen la ira, la desesperación y el miedo al futuro", dijo en conferencia de prensa el presidente de la Federación Alemana de Hoteles y Restaurantes (DEHOGA), Guido Zöllick, quien de cara a la reunión que tendrá con el sector el lunes la canciller Angela Merkel, pidió que se defina cómo y bajo qué condiciones se puede plantear una reapertura en el sector y agregó que si se sigue exigiendo un sacrificio especial a hoteles y restaurantes las ayudas tienen que aumentar.

07:50 La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó este jueves que el contagio de Covid-19 crece en Europa por tercera semana consecutiva y que se desplaza en dirección este, con la zona central, con los Balcanes y los países bálticos como zonas más afectadas.

"El peligro es todavía claro y está presente", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge, que instó a permanecer "firmes" en la aplicación de todas las herramientas contra la pandemia. La OMS destacó que a pesar del creciente contagio y de que la variante británica, más contagiosa, se está convirtiendo en la predominante, varios países, entre los que citó a España, han conseguido reducir la transmisión a niveles bajos gracias a medidas sociales y de salud pública.

07:40 Nuevo cargamento de 153.075 dosis de la vacuna Pfizer llegó a Chile.

07:30 Los beneficios de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca superan con creces cualquier riesgo, y los países de Europa deberían seguir usándola para ayudar a salvar vidas en la pandemia, dijo el jueves el director europeo de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge.

Kluge señaló que los reguladores de medicamentos de Europa están investigando una pequeña cantidad de casos de coágulos de sangre en la región que han llevado a una docena de gobiernos de la UE a suspender la inyección de AstraZeneca.

MIÉRCOLES 17 DE MARZO

16:40 El Reino Unido afronta una "reducción significativa" en el suministro de vacunas contra el coronavirus a partir del 29 de marzo, según una carta enviada por responsables del sistema de salud de Inglaterra (NHS England) a diversos centros de vacunación.

El documento, revelado por medios británicos y cuya autenticidad fue confirmada más tarde por el ministro de Sanidad, Matt Hancock, alerta de que el motivo de la disminución, que puede durar cuatro semanas, se debe a "reducciones en el suministro nacional entrante".

En la carta, se pide a los centros de vacunación que no asignen nuevas citas para inocular dosis entre el 1 y el 30 de abril.

En una rueda de prensa, el ministro de Sanidad quitó hierro a esas advertencias y aseguró que se mantienen los objetivos previstos, por los cuales todos los mayores de 50 años habrán sido invitados a recibir una primera dosis a mediados del mes próximo.

13:40 El Ministerio del Interior informó que el ministro Rodrigo Delgado, quien fue diagnósticado con covid-19 positivo el pasado viernes, concurrió esta mañana como medida preventiva al Hospital FACH, donde se le realizaron exámenes y el médico tratante indicó hospitalización a la espera de su evolución.

Mientras continúa la recuperación seguirá siendo subrogado por ministro de Defensa, Baldo Prokurica

11:10 El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.395 nuevos casos de coronavirus en el país. Con esta cifra, el total de contagios asciende a 905.212, de los cuales 31.826 permanecen activos.

Sobre la positividad de exámenes, se reportó que llegó a 11,29% a nivel país, mientras que en la Región Metropolitana alcanzó el 8%.

Además, se informaron de 27 fallecidos, por lo que los decesos totales suben a 21.816.

08:00 Los casos globales de covid-19 ascendieron un 10 % durante la última semana, la tercera consecutiva de aumento en contagios, aunque la cantidad de muertes sigue descendiendo desde mediados de enero, cuando se alcanzó un peak de 95.000 decesos semanales.

La pasada semana se registraron menos de 60.000 fallecimientos, una cifra que no era tan baja desde hace cuatro meses, a principios de noviembre. Aunque los fallecimientos descendieron globalmente, se registraron aumentos en las regiones de Oriente Medio (un 7 %) y Asia Oriental (un 14 %).

07:20 El Ministerio español de Sanidad informó este miércoles de la muerte de una persona con un ictus isquémico que recibió la vacuna de AstraZeneca en los últimos 16 días y de otro caso de trombosis de una persona que también había sido vacunada en ese periodo, con lo que España suma ya tres casos.

En un comunicado, Sanidad explicó que se habían registrado dos nuevas notificaciones de sospechas de reacciones adversas en la base de datos FEDRA del Sistema Español de Farmacovigilancia, que coordina la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS): "Una persona con desenlace fatal y otro caso con trombosis venosa abdominal".

Estos tres casos (el primero se detectó el pasado 15 de marzo) ocurren, según recuerda Sanidad, en un contexto de 975.661 personas inoculadas en España con AstraZeneca.

06:20 Gran Bretaña está revisando la idea de certificados de vacunas para permitir el acceso a viajes, alojamiento y entretenimiento, y está discutiendo la mejor manera de proceder en términos de equidad, dijo el ministro de Negocios Kwarsi Kwarteng.

P&O Cruises dijo el martes que solo aceptará como pasajeros a aquellos que hayan recibido ambas dosis de la vacuna para sus viajes por el Reino Unido este verano, lo que generó un nuevo debate sobre el tema. Cuando se le preguntó sobre la imparcialidad de las empresas que exigen prueba de vacunación para permitir la entrada y cuál es la postura del gobierno al respecto, Kwarteng dijo que estaba bajo revisión.

05:45 El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reunido esta mañana a los principales responsables de la gestión de la crisis del Covid en el habitual Consejo de Defensa Sanitario de los miércoles para preparar nuevas restricciones en la región de París ante la presión epidémica que satura los hospitales.

Rodeado de los miembros de su Gobierno directamente implicados, Macron debe decidir la forma que tomarán esas restricciones, que podría ser un nuevo confinamiento domiciliario para los 12 millones de habitantes de la región, aunque tal vez limitado a los fines de semana como ya se aplica en otros dos departamentos.

01:40 La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación científica de América Latina, señaló este martes que Brasil vive el "mayor colapso sanitario y hospitalario de su historia" y pidió endurecer "con carácter de urgencia" las medidas para frenar los contagios.

De acuerdo con el último boletín del Observatorio Covid-19, en el sistema público de salud de 25 de los 27 estados de Brasil las tasas de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son iguales o superiores al 80 %, y en 15 regiones ya sobrepasó el 90 % de su capacidad, una situación "absolutamente crítica", según la Fiocruz.

00:00 El laboratorio mexicano que hizo las pruebas del coronavirus a estudiantes argentinos para que pudieran volar a casa, decenas de ellos contagiados del coronavirus SARS-CoV-2 a su retorno, no tenía licencia para realizar esos exámenes, aseguró este martes el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell.

"El laboratorio no está acreditado para el ejercicio de la práctica de esta prueba. Estamos en espera de información detallada sobre otras acreditaciones o licencias de funcionamiento que esperamos tenga en regla", aseveró López-Gatell tras dar el informe diario de la evolución de la covid-19.

MARTES 16 DE MARZO

18:30 Brasil, actual epicentro global del covid-19, registró 2.340 muertes por el virus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario de víctimas desde el inicio de la pandemia, que ya deja más de 281.000 fallecidos y 11,6 millones de contagios en el país, informaron fuentes oficiales sanitarias.

De acuerdo con el boletín divulgado por el Consejo Nacional de secretarías de Salud (Conass), el número de óbitos de este martes supera el del miércoles de la semana pasada (2.286 víctimas), que era hasta ahora el día más letal desde el inicio de la pandemia.

14:20 El Presidente de la República, Sebastián Piñera, celebró que en el país ya se han vacunado 5.011.517 personas contra el coronavirus, de las cuales 2.136.079 corresponden a personas que completaron su esquema de vacunación, lo que equivale a un 42,6%.

Además, el mandatario indicó que desde la próxima semana se iniciará la vacunación para personas entre 50 y 59 años.

11:30 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se registraron 4.591 nuevos casos de coronavirus, cortando la racha de cinco días seguidos con sobre 5 mil casos. De esta forma, el total de contagios desde la llegada de la pandemia al país llegan a 900.782 casos, de los cuales 32.867 están activos.

El Minsal detalló que al día de ayer la tasa de positividad de exámenes PCR alcanzó a 9,74% a nivel nacional y de 9% en la Región Metropolitana.

Sobre los fallecidos, se registraron en las últimas horas 17, por lo que el total de decesos asciende a 21.789.

10:30 La farmacéutica Moderna anunció este martes que comenzó las pruebas de las últimas fases para demostrar la eficacia y seguridad de su vacuna contra la covid-19 en menores de 11 años en Estados Unidos y Canadá.

La compañía, que ya recibió autorización de emergencia para vacunar a los mayores de 18 años, ha comenzado a inocular a niños de entre 6 meses y 11 años para poder demostrar la respuesta en personas de menor edad.

Las pruebas se realizarán con ayuda de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 6.750 niños en dos fases: una para determinar la mejor dosis y la última en la que se administrará el suero en dos dosis a una muestra aleatoria, mientras que otra parte recibirá un placebo.

08:25 Una nueva variante del coronavirus ha sido detectada en la región francesa de Bretaña, dijo el Ministerio de Salud francés en un comunicado en la noche del lunes, agregando que análisis iniciales no muestran que esta nueva variante sea más grave o contagiosa que otras.

El Ministerio de Salud dijo que la nueva variante fue hallada en un grupo de casos en un hospital en el centro de Lannion.

08:10 China ha aprobado el uso para casos de emergencia de una nueva vacuna para el Covid que utiliza subunidades proteicas recombinantes, la primera de este tipo que autoriza el país asiático, informó hoy la prensa local.

Este tipo de antígenos utilizan solo algunos componentes del virus para estimular una respuesta de las células inmunitarias. En el caso de la covid, utilizan la proteína "Spike" o el RBD. El Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias anunció este lunes que la vacuna, desarrollada de forma conjunta por Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical y la Academia China de Ciencias, ya ha sido aprobada por los reguladores para inocularla en ciertos casos, recoge hoy el diario económico privado Caixin.

Según el organismo, la vacuna entró en la tercera fase de ensayos clínicos en noviembre de 2020 en China, Ecuador, Pakistán, Indonesia y Uzbekistán, país que también ha autorizado su uso. Se trata de la quinta vacuna para la covid que recibe autorización para su uso en China, que asimismo ha aprobado para la comercialización cuatro vacunas de las compañías Sinopharm, Cansino y Sinovac.

8:00 Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio pidieron el martes a los espectadores que acudan a ver en las calles el relevo de la antorcha que usen mascarillas y practiquen el distanciamiento social para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus.

También dijeron que el personal que participe en el relevo deberá dar negativo en la prueba del coronavirus antes de ser enviado desde Tokio. Está programado que los 121 días que durará el relevo de la antorcha comiencen el 25 de marzo en el centro de entrenamiento J-Village en Fukushima, iniciando la preparación hacia el inicio el 23 de julio de los Juegos, que fueron aplazados en 2020 debido al coronavirus.

07:50 Francia expresó su esperanza de que los expertos médicos europeos aclaren el jueves las dudas sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, entre críticas de que la decisión de los principales estados europeos de pausar su uso representa un mayor riesgo para la salud pública.

En una decisión coordinada, los miembros más grandes de la Unión Europea -Alemania, Francia e Italia- suspendieron el lunes la administración de la vacuna de AstraZeneca en espera del resultado de una investigación del regulador de medicamentos del bloque sobre casos aislados de hemorragia, coágulos sanguíneos y recuentos bajos de plaquetas. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos se han unido a AstraZeneca para decir que no existe un vínculo comprobado.

07:15 El Kremlin afirmó este martes que la presión sobre algunos países para que se nieguen a comprar la vacuna rusa contra el Covid-19, Sputnik V estaba en niveles sin precedentes, pero dijo que tales esfuerzos no tenían posibilidades de éxito.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo las declaraciones cuando se le pidió que comentara sobre un informe del gobierno de Estados Unidos que parecía mostrar que dicho país había intentado disuadir a Brasil de comprar el Sputnik V. Peskov sostuvo que Rusia estaba en contra de politizar la situación en torno a las vacunas.

07:00 La Comisión Europea (CE) anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el laboratorio BioNTech-Pfizer para que adelanten al segundo trimestre la entrega de diez millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, inicialmente parte de las previstas para el tercer y cuarto trimestre de 2021, con vistas a acelerar la campaña de vacunación antes del verano.

"Sabemos lo crítico que el segundo trimestre para el desarrollo de las estrategias de vacunación en los Estados miembros. Estos diez millones de dosis adelantados llevan el total de dosis de BioNTech-Pfizer en el segundo trimestre por encima de los 200 millones", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

06:50 La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), Andrea Ammon, rechazó este martes la posibilidad de utilizar el pasaporte de vacunación para impulsar los viajes en la Unión Europea (UE), porque se puede discriminar a quienes no se han vacunado y por la falta de evidencias científicas sobre cómo transmiten el virus los que sí lo han hecho.

"Crear ciertas libertades en conexión con (la vacunación) supone un trato desigual", dijo Amon ante la propuesta del pasaporte sanitario que presentará mañana la Comisión Europea (CE).

06:10 La farmacéutica suiza Roche, que en la pandemia de Covid-19 se ha consagrado al desarrollo de test de diagnóstico para el coronavirus, anunció hoy el lanzamiento de una nueva prueba especializada en las cepas surgidas en los últimos meses en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

Con estos nuevos test la multinacional espera cooperar en la respuesta a las nuevas variantes, que se considera son más contagiosas, así como medir su impacto en terapias, vacunas y medidas de salud pública, destacó la firma de Basilea en un comunicado.

06:00 Las autoridades de Rusia informaron hoy de la detección por primera vez en el país de la variante sudafricana del coronavirus SARS-CoV-2, identificada a fines del año pasado en la República Sudafricana.

En un reciente estudio, de un total de 8.169 pruebas se hallaron 28 tipos de coronavirus pertenecientes a la variante británica y dos la sudafricana, señaló en un comunicado Rospotrenadzor, la agencia rusa del Defensa del Consumidor. Hasta hoy no se había informado de la detección en Rusia de la variante sudafricana del coronavirus, considerada de alta transmisibilidad. Además, en las muestras estudiadas no se halló ninguna con la variante brasileña coronavirus.

03:20 En Tailandia se administró este martes la vacuna contra el Covid-19 fabricada por AstraZeneca al primer ministro, Prayut Chan-ocha, y a otros ministros del gobierno, tras posponerse en el país durante cuatro días la inoculación con ella por las dudas surgidas sobre sus efectos secundarios.

El mandatario declaró tras recibir la primera dosis que con su ejemplo pretende "crear confianza entre los tailandeses" de cara a la campaña de vacunación masiva con la que se espera inmunizar a unos 30 millones de personas. El pasado viernes, las autoridades sanitarias tailandesas anunciaron in extremis la suspensión del inicio de la vacunación con el fármaco de la compañía farmacéutica anglosueca después de que algunos países europeos hicieran lo mismo por sus posibles efectos adversos.

02:40 El zar contra la pandemia del coronavirus en México, Hugo López-Gatell, confirmó este lunes que el Gobierno del país pidió a su homólogo estadounidense dosis de vacunas anticovid de la firma británica AstraZeneca.

"La negociación fue exitosa", afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en su reaparición pública tras haberse contagiado de la covid-19.

El funcionario señaló que será este martes cuando el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, dé más detalles sobre cuántas dosis se negociaron y cuándo llegarían al país.

01:30 La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que su país no autorizará el uso de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca por los efectos que este fármaco ha generado en los pacientes.

"Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en nuestro país por los efectos que esta tiene en los pacientes", dijo Rodríguez, en una alocución televisada, al término de una reunión con el director en el país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Paolo Balladelli.

00:00 La Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela expresó este lunes su preocupación por la opacidad con que el Gobierno ha manejado la vacunación contra el Covid-19 en el país, pues hasta ahora no se conoce cuántas dosis han sido aplicadas ni a quienes.

"La información incompleta sobre las compras y recepción de vacunas, así como la ausencia de un plan especificando grupos prioritarios, metas de cobertura, ubicación de puestos de vacunación y fechas de inicio, generan incertidumbre en la población y debe atenderse a la brevedad", dice un comunicado de la ANM. En el boletín, los médicos sostienen que actualizar y regularizar la información sobre la disponibilidad de vacunas, así como sobre las personas vacunadas diariamente, "es un requisito fundamental para lograr la cobertura".

LUNES 15 DE MARZO

16:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy no ceder ante el pánico y volvió a recomendar a los países que cuentan con la vacuna de AstraZeneca que continúen utilizándola para proteger a sus poblaciones contra el covid-19.

"Por supuesto que debemos hacer un seguimiento de todo lo que ocurre, pero no hay motivos de pánico. Nosotros recomendamos que los países continúen vacunando con AstraZeneca", declaró la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, en relación a los casos de trombosis en Europa que se han relacionado con esta vacuna.

Los datos analizados por la organización indican que esos casos corresponden a lo que ocurriría de forma natural en la población en general en un periodo dado.

"La gente sufre de eventos tromboembólicos que provocan muertes cada día, la cuestión es si esto tiene que ver con la vacuna. Los expertos han analizado los datos y hasta el momento no hemos encontrado una asociación con la vacuna", comentó.

"No hay ninguna muerte documentada que se haya relacionado con alguna de las vacunas contra la covid-19", aseguró Swaminathan.

14:00 Varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, han decidido hoy suspender de forma preventiva la vacunación contra el coronavirus con el preparado de la compañía anglo-sueca AstraZeneca tras la detección de varios casos de trombosis y el fallecimiento de una de las personas afectadas, una trabajadora sanitaria noruega, hospitalizada tras recibir la primera dosis.

En todo caso, los países que han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca han dejado la decisión final en manos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que el próximo día 18 se pronunciará al respecto de forma concreta.

De momento, los países que han decidido suspender la vacunación con el preparado de AstraZeneca son Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda, España, Bulgaria, Dinamarca, Noruega e Islandia, mientras que Austria, Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo retiraron un lote específico al detectar casos de trombosis.

13:20 El Ministerio de Salud informó que a partir de este jueves nueve comunas de la RM retroceden a cuarentena.

Las comunas son Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque.

Además, a confinamiento total se fueron las comunas de: Taltal, Huasco, Monte Patria, Peumo, Pichidegua, Chanco,Talca, Ñiquén, Treguaco, Chillán, Chillán Viejo, Tucapel, Quilleco, Mulchén, Cabrero, Lonquimay, Galvarino, San Pablo y Puerto Octay.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.117 nuevos casos nuevos, de los cuales 3.390 casos con síntomas.

Con esto, ya son cinco días seguidos con sobre 5 mil casos nuevos.

En total, el país reporta 896.231 casos totales desde la llegada de la pandemia.

Además se reportaron 98 fallecidos, por lo que la cifra total sube a 21.772.

10:42 Las nuevas vacunas contra el covid-19, incluidas las que no requieren agujas y se pueden almacenar a temperatura ambiente, podrían estar listas para su uso a finales de este año o el próximo, dijo la científica principal de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



De seis a ocho nuevas vacunas podrían completar sus estudios clínicos y someterse a revisión regulatoria para fin de año, indicó el sábado Soumya Swaminathan, científica jefe de la agencia con sede en Ginebra, en una entrevista.

Las nuevas vacunas se sumarán a las 10 que ya han demostrado funcionar desde que el covid-19 fue declarado pandemia hace un año. El mundo necesita más vacunas, especialmente a medida que la circulación continua del virus genera nuevas variantes peligrosas y los fabricantes de medicamentos luchan para cumplir con los pedidos. Solo 122 países han comenzado a inmunizar a sus habitantes, según datos recopilados por Bloomberg.

08:20 Un año después del primer confinamiento total por la pandemia, la mayor parte de Italia vuelve a estar en cuarentena desde hoy, con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, y con el 80% de los estudiantes siguiendo las clases por internet.

Cerca de 42 millones de italianos, habitantes de 10 regiones más la provincia de Trento, se encuentran desde hoy, y hasta el 7 de abril, en "zona roja", la de mayores restricciones, tras la aprobación de un nuevo decreto que endurece las medidas ante el aumento de los casos y, sobre todo, de la presión en los hospitales.

08:15 El primer ministro bávaro, Markus Söder, pidió claridad sobre si la vacuna Covid-19 de AstraZeneca era segura después de que los Países Bajos dejaron de usar la inyección, tras informes de pacientes que se enfermaron después de recibirla.

El Ministerio de Salud alemán dijo a Reuters el lunes que seguiría distribuyendo la vacuna a pesar de los informes de efectos secundarios graves en otros países europeos. Hasta ahora no se ha presentado ninguna evidencia estadística clara de que sea peligrosa.

El gobierno neerlandés dijo el domingo que su decisión de dejar de entregar la vacuna se basó en informes de Dinamarca y Noruega sobre posibles efectos secundarios graves, como hemorragias y coágulos de sangre.

07:10 La agencia británica reguladora del medicamento (MHRA, en inglés) señaló este lunes que las pruebas existentes no apuntan a que la vacuna de AstraZeneca cause coágulos sanguíneos en sus receptores, algo que también defendió la farmacéutica en un comunicado.

El regulador salió así al paso de la decisión de Irlanda, anunciada el domingo, de suspender temporalmente la aplicación del preparado de AstraZeneca contra el Covid-19.

"Estamos examinando de cerca los informes, pero teniendo en cuenta el gran número de dosis administradas y la frecuencia con que pueden ocurrir los coágulos sanguíneos de forma natural, las pruebas disponibles no indican que la vacuna sea la causa", destacó el responsable de seguridad de las vacunas en la MHRA, Phil Bryan.

07:00 La pérdida del olfato no sólo es uno de los factores de diagnóstico temprano del Covid-19, también es un síntoma de buen pronóstico de la enfermedad, según una investigación internacional liderada por científicos de la Universidad Complutense y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Según un estudio realizado en varios centros, con5.868 pacientes ingresados, los investigadores corroboraron que la anosmia -pérdida de olfato- puede actuar como factor de buen pronóstico de la enfermedad.

"Estos resultados tienen muchas implicaciones, desde la evaluación inicial de los pacientes hasta en la capacidad de entender la fisiopatología. Posiblemente, la invasión del epitelio nasal hace que se active una inmunidad adecuada evitando las tormentas de citoquinas", explicó Jesús Porta-Etessam, jefe de la Sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y primer autor del trabajo.

06:50 El Gobierno irlandés confirmó este lunes que unas 30.000 personas no serán vacunas esta semana con el preparado de AstraZeneca, después de suspender temporalmente su administración al detectarse cuatro nuevos casos de coágulos sanguíneos en Noruega.

El ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, indicó que confía en que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) presentará esta semana un "informe positivo" sobre la vacuna de AstraZeneca, con vistas a incluirla de nuevo en la campaña de inmunización.

El dirigente irlandés aseguró a la cadena pública RTE que los afectados recibirán una "nueva cita" para vacunarse y subrayó que este retraso no "tendrá impacto alguno" sobre el calendario previsto.

06:10 China eliminará los límites de capacidad para lugares de espectáculos y entretenimiento en áreas de bajo riesgo de Covid-19, dijo el lunes el Ministerio de Cultura y Turismo en un aviso.

Los gobiernos locales pueden decidir sobre su capacidad de consumidores en estos lugares de acuerdo con la situación de COVID-19, dijo el ministerio.

06:00 Facebook Inc, que ha sido criticado por legisladores e investigadores por permitir que la información errónea sobre vacunas se propague en sus plataformas, anunció hoy que comenzó a agregar etiquetas a las publicaciones que discuten la seguridad de las inyecciones y que pronto etiquetará todas las publicaciones sobre la vacunación..

La compañía de redes sociales dijo en una publicación de blog que también está lanzando una herramienta en los Estados Unidos para brindar información a las personas sobre dónde obtener las vacunas COVID-19 y agregar un área de información COVID-19 a su sitio de intercambio de fotos Instagram.

04:50 Cerca de 65 millones de personas en China han recibido ya una dosis de la vacuna para el Covid-19, reveló este lunes un alto cargo de la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático en rueda de prensa.

El subdirector de la Comisión, Li Bin, indicó que hasta el 14 de marzo se administraron 64,98 millones de dosis. Algunas zonas del país como la capital, Pekín, ya están inoculando a residentes mayores de 60 años después de completar la campaña de vacunación para grupos considerados de riesgo como funcionarios, empleados portuarios y transportistas, de acuerdo con la prensa local.

DOMINGO 14 DE MARZO

11:12 En un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud, se informó 5.734 nuevos casos de coronavirus, de esta cifra 3.911 tienen síntomas. Así, el total de contagios ascendió a 891.110 casos totales, y 33.290 casos activos.



En las últimas 24 horas se registraron 100 decesos, con esto el total de personas que fallecieron a causa del virus subió a 21.674.



Hasta este domingo se notificaron 2.015 personas en UCI, 1.739 en ventilación mecánica y hay disponibles 192 camas críticas.

SÁBADO 13 DE MARZO

12:25 El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.928 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 4.052 se presentaron con síntomas. De esta forma, el total de contagios desde la llegada del virus país asciende 885.379 casos, siendo 32.705 los casos activos.

Además, se informaron 123 fallecidos, por lo que el total de decesos llega a 21.574.

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que "estamos viviendo el mismo fenómeno que otros países y, pese a la vacunación, la pandemia se mantiene activa e insistimos en el uso correcto de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos".

Sobre el proceso de vacunación, el seretario de Estado indicó que "la próxima semana alcanzaremos las 5 millones de personas vacunadas".

VIERNES 12 MARZO

19:00 Estados Unidos superó este viernes las 100 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 administradas desde diciembre, que han permitido inmunizar por ahora a más de 35 millones de adultos en el país más afectado del mundo por la pandemia.

Según el último balance de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), hasta este viernes se han administrado 101.128.005 dosis en todo el país de las vacunas autorizadas en el país, las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Eso ha permitido que más de 65 millones de adultos reciban al menos una dosis de la vacuna, y que ya haya 35 millones completamente inmunizados, lo que equivale al 13,5 % de la población estadounidense mayor de 18 años, precisaron los CDC.

14:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson contra el Covid-19, informó la agencia de la ONU este viernes, ampliando el acceso a sus dosis.

Se trata de la tercera vacuna contra el Covid-19 que recibe el respaldo de la OMS, tras las de Pfizer/BioNTech y AstraZeneca.

La aprobación cubre su uso en todos los países, así como en la plataforma de vacunación COVAX.

La decisión se produce después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció su autorización el jueves.

"Cada herramienta nueva, segura y efectiva contra el COVID-19 es otro paso más para controlar la pandemia", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

"No obstante, la esperanza ofrecida por estas herramientas no se materializará a no ser que se haga disponible para toda la gente en todos los países", agregó.

13:00 Argentina prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo la emergencia sanitaria que decretó hace un año para enfrentar el coronavirus, y que conlleva medidas para evitar contagios y para prevenir el desabastecimiento de productos sanitarios básicos o recomendaciones para restringir viajes desde y hacia el exterior.

El Gobierno de Alberto Fernández anunció la extensión en el Boletín Oficial justo cuando vencía el decreto de la emergencia sanitaria publicado el 11 de marzo de 2020.

"Las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, para proteger la salud de la población", señala el texto, en el que se repasan las medidas desplegadas en el último año bajo el paraguas de la emergencia.

11:00 El ministerio de Salud de Chile dio a conocer su último reporte diario, en el cual los casos de Covid-19 confirmados ascendieron a 5.983, de los cuales 4.123 se presentaron con síntomas y 1.541 asintomáticos. Mientras tanto se notificaron 89 fallecidos en las últimas 24 horas. En total se realizaron 65.686 exámenes PCR, es decir, con una positividad de 8,9%.

En cuanto a las hospitalizaciones, ya ascienden a 1.926 personas, de las cuales 1.616 están con ventilación mecánica, quedando disponibles 201 camas críticas en el sistema.

07:00 Un comité asesor de expertos de la Organización Mundial de la Salud está analizando en la actualidad la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 después de que algunos países pausaron su distribución, pero no hay razón para no usarla, dijo una portavoz del viernes.

Margaret Harris dijo en una comparecencia que se trata de una "vacuna excelente" y que no se ha demostrado ninguna relación causal entre la fórmula y los reportes de coágulos sanguíneos.

06:00 Italia impondrá un confinamiento nacional para el fin de semana de Semana Santa, según un borrador de decreto al que tuvo acceso Reuters el viernes, mientras el gobierno intenta frenar un nuevo aumento de casos y hospitalizaciones por coronavirus.

Los comercios no esenciales estarán cerrados en todo el país entre el 3 y el 5 de abril. En esos días, solo se permitirá que los ciudadanos salgan de sus hogares para trabajar o por razones de salud o emergencia.

El borrador indicó también que el lunes se endurecerán las restricciones en las regiones "en amarillo" (con bajo riesgo), donde los movimientos entre localidades serán muy limitados y restaurantes y bares permanecerán cerrados. Junto con las medidas a nivel nacional, Italia evalúa imponer restricciones en sus 20 regiones siguiendo un sistema de cuatro etapas codificado por colores (blanco, amarillo, naranja y rojo) de acuerdo con los niveles de infección, que será revisado cada semana.

Se espera que el decreto sea aprobado más tarde en el día.

02:00 La vacuna Covid-19 de Novavax Inc fue un 96% efectiva en la prevención de casos causados ​​por la versión original del coronavirus en un ensayo en etapa tardía realizado en el Reino Unido, dijo la compañía el jueves, acercándose a la aprobación regulatoria.

No hubo casos de enfermedad grave o muerte entre los que recibieron la vacuna.

La vacuna también tuvo una eficacia de alrededor del 86% en la protección contra la variante más contagiosa del virus que se descubrió por primera vez en Reino Unido y que ahora prevalece ahí. Fue alrededor de un 90% efectiva en general, combinando datos de personas infectadas con ambas versiones del coronavirus.

Las acciones de Novavax se dispararon un 22% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado a 229 dólares. Se cotizaban por debajo de los 10 dólares el 21 de enero de 2020, cuando la compañía anunció que estaba desarrollando una vacuna contra el coronavirus.

00:00 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció la noche de este jueves durante su primer discurso a la nación que ordena a todos los estados del país abrir la vacunación contra el coronavirus a todos los adultos a más tardar el 1 de mayo. Lo anterior, con el fin de permitir pequeñas reuniones el Día de la Independencia el 4 de julio.

"Después de este año largo y duro, eso hará de este Día de la Independencia algo verdaderamente especial, donde no solo conmemoramos nuestra independencia como nación, sino que comenzamos a celebrar nuestra independencia de este virus", aseguró.

También destacó el esfuerzo por combatir el virus como una iniciativa colectiva y patriótica, mientras lamentó las incalculables pérdidas sufridas por los estadounidenses durante el año pasado.

"Encontrar luz en la oscuridad es algo muy estadounidense. De hecho, puede ser lo más estadounidense que hacemos", dijo.

JUEVES 11 DE MARZO

18: 30 El gobierno peruano dejará de solicitar como requisito para viajar a cualquier destino nacional el resultado negativo de una prueba molecular o prueba PCR a fin de reactivar el turismo interno, anunció la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Claudia Cornejo.

La medida se da tras las mejoras observadas en las cifras de contagios de Covid-19, sobretodo en la ciudad de Lima.

Cornejo también reveló que, para el caso de los vuelos internacionales, en Consejo de Ministros se aprobó eliminar la cuarentena obligatoria de 14 días a todos aquellos que visiten el país desde el exterior, pero se mantendrá el requisito de la prueba PCR.

18:00 El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este jueves a la comunidad internacional a unirse para doblar la capacidad de producción de vacunas contra el covid-19 y asegurar que las dosis lleguen a todo el mundo.

"La campaña global de vacunación representa la mayor prueba moral de nuestro tiempo", aseguró Guterres en un comunicado con motivo del primer aniversario del inicio de la pandemia.

Según el jefe de las Naciones Unidas, las vacunas ofrecen "una luz al final del túnel", pero hasta ahora muchos países de ingresos bajos no han recibido ni una sola dosis, mientras que países ricos están en trayectoria de vacunar al conjunto de su población.

"Vemos muchos ejemplos de nacionalismo con vacunas y de acaparamiento de vacunas en países ricos, así como repetidos acuerdos paralelos con fabricantes que minan el acceso para todos", denunció.

15:00 La Comisión Europea dio hoy luz verde a una licencia de uso condicional a la vacuna estadounidense Johnson & Johnson (J&J), la primera que requiere solo una dosis, siguiendo el consejo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que recomendó también seguir usando AstraZeneca, suspendida en algunos países tras problemas de coagulación.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, celebró la llegada "al mercado de más vacunas seguras y efectivas", y anunció la emisión de una Autorización de Comercialización Condicional (CMA, en sus siglas en inglés) para J&J (o Janssen), que se basa en un vector viral y puede ser almacenada a una temperatura de entre 2 y 8 grados.

14:40 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció cambios a la fase 2 del Plan Paso Paso, por lo que en esta etapa no podrán operar los casinos y gimnasios. Además, se anunció que se prohibirán los eventos.

La medida será durante todo marzo y se evaluará su continuidad en los meses posteriores.

Por su parte la subsecretaria de prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que desde este sábado todas las comunas de la Región Metropolitana quedarán en Fase 2.

Además, indicó que el toque de queda se adelanta a las 22 horas.

Sobre los contagios, el Minsal indicó que se registraron 5.566 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con esto, el total de casos asciende a 821.294. Actualmente son 30.428 las personas que tienen activo el virus.

Sobre los fallecidos se informaron de 156, subiendo la cifra total a 21.362.

13:00 El Fondo Monetario Internacional, liderado por Kristalina Gieorgieva, advirtió a los bancos centrales a estar atentos a un repunte de las tasas de interés y un endurecimiento de las condiciones financieras que podría llegar a los mercados emergentes, pese a que el paquete de estímulo de Estados Unidos beneficiará a la mayoría de los países.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, sostuvo en una sesión informativa que las previsiones preliminares de la entidad muestran que el paquete de 1,9 billones de dólares aprobado el miércoles en Washington impulsaría el PIB de Estados Unidos entre un 5% y un 6% a lo largo de tres años, pero dijo que se necesitan más análisis para llegar a una estimación definitiva.

Sin embargo, los costos de financiación en dólares, excepcionalmente bajos, suponen un riesgo de endurecimiento repentino de las condiciones financieras, y esto "debe gestionarse cuidadosamente", añadió el jueves Rice.

11:00 El regulador de medicamentos de la Unión Europea recomendó el jueves conceder la autorización condicional a la vacuna contra el Covid-19 elaborada por Johnson & Johnson de dosis única, en un momento en que el bloque trata de agilizar una campaña de vacunación titubeante y aumentar el suministro de dosis.

La inyección de Covid-19 es la cuarta aprobada para su uso en la UE después de las vacunas de desarrolladas por Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, además de la de Moderna, y se recomienda para los mayores de 18 años, dijo la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Estados Unidos, Canadá y Baréin también han autorizado la inyección. Sudáfrica está llevando a cabo una revisión urgente.

"Con esta última opinión positiva, las autoridades de toda la Unión Europea dispondrán de una opción más para combatir la pandemia y proteger la vida y la salud de sus ciudadanos", declaró el director ejecutivo de la EMA, Emer Cooke.

10:45 A esta hora la presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde se refiere al impacto de la pandemia durante lo que va del año, y aunque señala que la situación económica ha mejorado respecto del año pasado, todavía -dice- persiste la incertidumbre.

También ha señalado que los datos macro apuntan a una continua debilidad de la economía en el primer trimestre y el PIB de la zona euro podría marcar otra contracción durante los primeros tres meses del año. "Los confinamientos pesan en el crecimiento al corto plazo", advierte. Asimismo, añade, que las mutaciones del virus son una fuente de riesgo bajista para la economía.

Respecto de las previsiones para el resto del año, la máxima representante del BCE dijo que a fines de 2021 es probable que la inflación de la zona alcance 2%, mientras el crecimiento del PIB debería ubicarse entre un 3,9% y 4% a diciembre.

10:00 El Comité Olímpico Chino ha ofrecido vacunas para los participantes de los Juegos de Tokio de este año y la cita de Invierno de Pekín 2022, informó el jueves el Comité Olímpico Internacional (COI).

Los Juegos de Tokio fueron aplazados por un año a causa de la pandemia de coronavirus y se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto. Debido al retraso, la cita olímpica de Beijing comenzará poco más de seis meses después de la de la capital japonesa.

"El COI ha recibido una amable oferta del Comité Olímpico Chino, anfitrión de los Juegos de Invierno 2022, para poner a disposición de los participantes de ambas ediciones -Tokio 2020 y Pekín 2022-, dosis adicionales de vacunas", dijo el presidente del COI, Thomas Bach, en la sesión virtual del organismo.

El dirigente no dio detalles sobre el número de dosis. En los Juegos participan más de 10.000 atletas, mientras que normalmente decenas de miles de personas más están involucradas en las citas olímpicas entre personal técnico, representantes de prensa, voluntarios y funcionarios.

08:00 El gobierno de Chile informó esta mañana del arribo al país de más de 200 mil dosis Pfizer para continuar el proceso de vacunación, que hasta ayer anotaba un total de 4,4 millones de personas inoculadas -al menos- con la primera dosis.

05:00 Dinamarca está suspendiendo el uso de la vacuna de AstraZeneca Plc por posibles problemas de coágulos sanguíneos, dijo el ministro de Salud de ese país, Magnus Heunicke. La decisión se produce después de que el regulador sanitario europeo dijera que no había indicios de que la vacuna haya provocado la coagulación de la sangre, lo que llevó a las autoridades austriacas a suspender el uso de un lote de vacunas.

En este caso la suspensión es una medida "cautelar" y "actualmente no podemos concluir si hay conexión", dijo el ministro.

El número de lote ABV5300 se entregó a 17 países de la UE, incluida Dinamarca, y comprende 1 millón de dosis. Estonia, Lituania, Luxemburgo y Letonia también han suspendido este lote como medida de precaución, mientras se está llevando a cabo una investigación completa.

Hasta el 9 de marzo, se habían informado 22 casos de eventos tromboembólicos entre los 3 millones de personas vacunadas con la vacuna AstraZeneca en Europa.

03:00 El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruíz, anunció que llegarán en abril otras 2,2 millones de Pfizer.

A la fecha, entre dosis por compra bilateral y las recibidas gracias al mecanismo Covax, Colombia ha recibido más de 400.000 dosis de la farmacéutica. Las más recientes fueron 100.000 que llegaron al aeropuerto el Dorado la madrugada de este miércoles.

Las dosis Pfizer que llegaron este miércoles sería utilizadas para aplicar la segunda dosis al personal de salud que ya ha sido vacunado, entre ellos, Verónica Machado, la enfermera que recibió la primera dosis.

02:00 El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Allan Wagner, anunció que el país mantiene negociaciones con diferentes laboratorios para la compra de nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19). Detalló que entre los laboratorios están los de Sinovac y Moderna, por 7 millones y 12 millones de dosis, respectivamente.

Durante su presentación en el pleno del Congreso este miércoles , junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y al ministro de Salud, Óscar Ugarte, Wagner Tizón aseguró que el Gobierno busca cerrar todos los contratos que viene negociando a fin de contar con 80 millones de dosis contra esta enfermedad para inmunizar a la población.

MIÉRCOLES 10 DE MARZO

12:30 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, duplicará la orden del país de la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson y solicitará otros 100 millones de dosis, elevando el suministro del país a una cantidad suficiente para 500 millones de personas, dijeron funcionarios familiarizados con el plan.

Biden hará el anuncio el miércoles durante un evento con los directores ejecutivos de J&J y Merck & Co., que realizó una colaboración para impulsar la producción de la vacuna de J&J. EE.UU. había ordenado previamente 100 millones de dosis, que la compañía dijo que se entregarán antes de finales de junio. J&J y el Gobierno finalizarán los detalles de la nueva orden en las próximas semanas, dijo un funcionario.

La orden es una señal de que EE.UU. continúa acumulando dosis a medida que surgen preguntas sobre qué vacuna será mejor para los niños. Actualmente, no se autoriza el uso de vacunas en personas menores de 16 años; se están realizando estudios sobre la eficacia en niños mayores y se espera que a continuación se realicen otros en niños más pequeños.

11:10 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.958 nuevos casos de coronavirus en el país. Con esto, la cifra total a poco más de un año de la llegada del coronavirus a Chile asciende a 867.949. Actualmente se presentan 27.982 casos activos.

Sobre los fallecidos, se reportaron 24 fallecidos, por lo que los decesos totales suben a 21.206

08:10 La campaña de vacunación en Estados Unidos no está llegando a las comunidades afroamericanas e hispanas, a pesar de las advertencias generalizadas sobre su falta de acceso a la atención médica y la mayor vacilación de las vacunas, arraigada en la desconfianza hacia el gobierno y los episodios históricos de explotación médica.

El tema ha sido destacado por encuestas y grupos focales del gobierno desde mediados del año pasado, pero no ha habido un esfuerzo nacional integral para abordar el problema por parte del gobierno federal o de los principales filántropos, dejando un mosaico de activistas locales con fondos insuficientes que luchan por llenar el vacío.

Los resultados de la inacción son crudos: si bien las comunidades de color EE.UU. tienen mayor riesgo de infecciones graves o fatales por Covid-19, las personas blancas han sido vacunadas al doble de la tasa de afroamericanos y dos veces más que la tasa de hispanos, según un estudio de la Kaiser Family Foundation.

08:05 El presidente Joe Biden está listo para su primera gran victoria legislativa, ya que se espera que la Cámara de Representantes apruebe hoy su paquete de ayuda de US$ 1,9 mil millones para impulsar la economía de Estados Unidos en medio de la pandemia.

El proyecto de ley -una de las medidas de estímulo más grandes en la historia de EE.UU.- incluye US$ 400 millones para pagos directos de US$ 1,400 a la mayoría de los estadounidenses, US$ 350 millones en ayuda a los gobiernos estatales y locales, una expansión del crédito tributario por hijos y un mayor financiamiento para la distribución de vacunas.

"Este proyecto de ley ataca la desigualdad y la pobreza de formas que no habíamos visto en una generación", dijo ayer el representante demócrata Jim McGovern, quien preside el Comité de Reglas de la Cámara, antes de votar para promover la legislación.

La Cámara se reunirá a las 10:00 (hora de Chile) para dos horas de debate antes de votar sobre el proyecto de ley. El mes pasado, la cámara aprobó una versión anterior del proyecto de ley, pero necesita reunirse nuevamente para aprobar los cambios realizados en el Senado durante el fin de semana.

07:55 La variante altamente infecciosa de Covid-19 que se descubrió por primera vez en Gran Bretaña a finales del año pasado es entre un 30% y un 100% más letal que las cepas anteriores, aseguró un estudio hecho en Reino Unido y publicado en el British Medical Journal esta mañana.

El estudio comparó las tasas de muerte entre personas infectadas con la nueva variante, conocida como B.1.1.7, y las infectadas con otras cepas, afirmando que la nueva variante tiene una mortalidad "significativamente mayor".

La variante ya se ha encontrado en más de 100 países. Tiene 23 mutaciones en su código genético, un número relativamente alto de cambios, y algunos de ellos lo han hecho mucho más capaz de propagarse. Los científicos del estudio dicen que es entre un 40% y un 70% más transmisible que las variantes de coronavirus circulantes.

En el estudio, la infección con la nueva variante provocó 227 muertes en una muestra de 54.906 pacientes con Covid-19, en comparación con 141 entre el mismo número de pacientes infectados con otras variantes.

06:15 Muchas más personas en Alemania recibirán la vacuna contra el coronavirus a partir de abril, cuando los médicos de familia comiencen a administrarlas. La idea de que el 25% de la población pueda vacunarse en solo un mes no es realista, advirtió esta mañana el ministro de Salud, Jens Spahn.

Los alemanes están cada vez más frustrados por el lento lanzamiento de la vacunación. Solo alrededor del 6,4% de los 83 millones de habitantes han recibido al menos una primera dosis, muy por detrás de países como Reino Unido, Israel y Estados Unidos.

Spahn dijo que la tasa aumentaría a partir de abril, cuando los médicos de familia puedan administrar dosis en sus cirugías.

"Pero las cifras de vacunación no crecerán inmediatamente a 20 millones por mes o 10 millones a la semana", dijo en televisión. "En abril habrá muchas más vacunas, pero no en esa escala", agregó.

05:10 En un puñado de hospitales de Corea del Sur, las enfermeras están usando jeringas especialmente diseñadas para exprimir dosis adicionales de la vacuna en cada frasco, en un intento por estirar el número para cubrir a más personas.

La práctica ha suscitado un debate sobre la seguridad médica y las preocupaciones comerciales de los fabricantes que cobran por dosis, pero en el Centro Médico Nacional de Seúl los trabajadores de la salud dicen que es un proceso seguro y fácil, y que debería ser una "obviedad" para los países que luchan por proporcionar suficientes vacunas rápidamente.

"Dos enfermeras toman turnos para extraer las dosis y obtienen siete de cada frasco, cuando oficialmente contienen sólo seis", dijo Kim Eun-Suk, especialista en terapia intravenosa que toma turnos para extraer dosis de Pfizer.

El centro vacunó a 629 personas con 90 frascos de la vacuna de Pfizer el día de ayer, en comparación con las 540 personas posibles si sólo hubieran extraído seis dosis de cada frasco.

MARTES 09 DE MARZO

17:10 Más de cien farmacéuticas y otros actores del sector sanitario cerraron hoy dos días de reuniones para estudiar cómo aumentar la producción de vacunas anticovid, aunque subrayaron que la enorme escala de dosis que se necesita empieza a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas.

La reunión, organizada por Chatham House (y que por ello sigue rigurosas reglas de confidencialidad) subrayó el difícil reto que supone producir todas las vacunas proyectadas, una labor que según destacaron asistentes al encuentro no tiene precedentes.

"Las compañías anticipan para este año una producción de entre 10.000 y 14.000 millones de dosis de vacunas anticovid, cuando en años normales se fabrican entre 3.500 y 4.500 millones de dosis de todas las otras vacunas sumadas", destacó en rueda de prensa posterior a las reuniones Richard Hatchett, consejero delegado de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias.

14:00 El Gobierno paraguayo decretó este martes la alerta roja sanitaria debido "al aumento sostenido y récord de contagios por covid-19" de los últimos días y advirtió que de proseguir la tendencia ello puede derivar en el colapso del sistema público.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud un día después de alcanzarse el mayor número de contagios en 24 horas (1.817), con lo que el total desde el inicio de la pandemia asciende a 169.860 y el de fallecidos a 3.343, en una población de 7 millones de habitantes.

Y coincide con la asunción del nuevo ministro de Salud, Julio Borba, dentro de los cambios anunciados por el Gobierno de Mario Abdo Benítez para contener unas multitudinarias protestas ciudadanas cuyo origen fue precisamente la carencia de medicamentos para los pacientes de coronavirus.

El comunicado manifiesta la preocupación de los responsables de Salud por "el alto grado de aglomeración que se observa en diversas actividades y el bajo acatamiento de las medidas sanitarias".

13:00 Cuando está cerca de cumplirse un año desde el día que el Museo Metropolitano de Nueva York (Met) se vio forzado a cerrar sus puertas por la pandemia del coronavirus, la destacada institución confirma que está considerando vender algunas de sus obras para poder mantenerse a flote.

En una conferencia virtual en la que el museo reflexionó sobre el duro golpe propinado por el coronavirus y habló sobre su futuro, el director del Met, Max Hollein, aseguró que se plantean la "desadquisición" de obras -el término formal que se utiliza para referirse a la venta de piezas- para "apoyar" su "presupuesto y su personal durante esta crisis sin precedentes".

Hollein, sin embargo, subrayó que, de llevarse a cabo, "sería una medida muy temporal", y apuntó que la institución lleva "años y décadas" deshaciéndose de obras para comprar otras.

11:30 El gobierno reportó que en las últimas 24 horas se registraron 3.528 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 2.464 presentaron síntomas. De esta forma, el total de contagios desde iniciada la pandemia ascienden a 864.064, con 28.371 activos.

Además se reportaron 19 fallecidos, por lo que el total de decesos llega a 21.182.

08:00 La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han acordado trabajar conjuntamente para garantizar unas "cadenas de suministro industrial fluidas" para la producción de vacunas contra el covid-19 por ambas partes, según informó este martes la Comisión Europea (CE).

Ese acuerdo se alcanzó la víspera en una reunión entre el comisario europeo de Mercado Interior y jefe del Grupo de Trabajo Europeo sobre Producción de Vacunas, Thierry Breton, y el coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients.

Breton y Zients hablaron "de la importancia de una estrecha cooperación entre la UE y los Estados Unidos para responder a la pandemia" y acordaron "trabajar conjuntamente para garantizar unas cadenas de suministro industrial fluidas para la producción de vacunas contra la covid-19 por ambas partes", precisó hoy el Ejecutivo comunitario.

04:00 China lanzó hoy una aplicación móvil para que sus ciudadanos puedan mostrar en el extranjero certificados de vacunación y los resultados de las pruebas de covid que se hayan realizado.

Se trata de una aplicación que puede abrirse a través del programa de mensajería WeChat en la que los ciudadanos chinos pueden acceder a los resultados de sus pruebas de ácido nucleico y de anticuerpos, así como a certificados de vacunación.

Los usuarios deben indicar qué país tienen pensado visitar o de cuál regresan, aunque el programa, llamado "Código de salud contra la epidemia, versión internacional", por el momento todavía no permite ver los resultados de la vacunación y está restringido a los ciudadanos chinos.

LUNES 08 DE MARZO

16:00 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó hoy, casi un año después de que esta agencia declarara la COVID-19 una pandemia, que la verdadera llamada a la alerta fue mes y medio antes, aunque muchos países fueron "lentos en reaccionar".

"Ante el crecimiento de casos, describimos la COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo del pasado año, pero el más alto nivel de alarma de la OMS se hizo sonar el 30 de enero", cuando ya se declaró la emergencia internacional, subrayó Tedros en rueda de prensa.

El experto etíope afirmó que todavía se está intentando averiguar "por qué algunos países actuaron ante las primeras advertencias pero otros fueron más lentos en reaccionar", pese a que en febrero de 2020 la OMS ya daba ruedas de prensa diarias sobre el tema y ofrecía las primeras recomendaciones a gobiernos e individuos.

13:10 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que considerando la situación en Brasil, el gobierno determinó que desde el jueves todos los pasajeros que ingresan desde Brasil, deberán ingresar a una Residencia Sanitaria.

Sobre la cantidad de casos nuevos, el Ministerio de Salud destacó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.733 nuevos contagios, de los cuales 1.327 se presentaron con síntomas. Con esto, los casos totales ascienden a 860.533 personas.

Además se reportaron 86 nuevos fallecimientos, totalizando 21.163 a la fecha.

11:00 Tal y como estaba previsto en el plan de desescalada anunciado por el Gobierno británico, los colegios de Inglaterra han reabierto hoy después de casi tres meses, aunque bajo extremas medidas de seguridad y tests masivos.

La vida ha vuelto a las calles de Londres durante la mañana de este 8 de marzo con los gritos, los patinetes, las mochilas e incluso algunos padres despistados que llevaban a sus hijos tarde en su vuelta al colegio.

Un ápice de normalidad con el primer paso de la desescalada que finalizará -si se cumple la hoja de ruta- el 21 de junio y que, además de la vuelta al cole, también permitirá las reuniones al aire libre de dos personas no convivientes por motivos de ocio o de ejercicio o las visitas de una persona a las residencias de ancianos.

08:40 La pandemia ha logrado lo que muchos alcaldes de Europa han intentado y no han podido: eliminar decenas de miles de Airbnb del centro de las ciudades y así ayudar a reducir los costos de alquiler para los residentes locales.

Si bien las ciudades europeas han dado la bienvenida a los turistas durante mucho tiempo, los críticos dicen que el aumento de propiedades que figuran en el sitio de alquileres cortos Airbnb en los últimos años ha sacado a muchos lugareños de sus propios mercados inmobiliarios, convirtiendo vecindarios históricos en espacios sin alma.

Las compañías de administración de propiedades en ciudades como Lisboa, Barcelona, ​​Praga y Venecia dijeron que el colapso del turismo en la pandemia significaba que algunos anfitriones ahora habían reemplazado a los turistas con inquilinos a mediano y largo plazo, se mudaron por sí mismos a propiedades en conjunto, o se dieron por vencidos.

Los datos de la firma de análisis de alquileres vacacionales AirDNA mostraron que la cantidad de listados de Airbnb con al menos una noche reservada o disponible en el último mes en las 50 ciudades más grandes de Europa, se desplomó un 21,9% interanual en 2020.

07:35 El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo esta mañana que la gente debería ser positiva sobre las perspectivas económicas de Gran Bretaña a medida que emerge de la pandemia, pero a la vez ser realista sobre los desafíos del cambio estructural.

"Si tuviera que resumir el diagnóstico, es positivo pero con grandes dosis de realismo preventivo", dijo en un discurso ante la Resolution Foundation, un grupo de expertos.

La desaceleración de las nuevas infecciones y el "gran logro" del programa de vacunas de Gran Bretaña están mostrando una luz al final del túnel.

Bailey dijo que la recuperación esperada se vería favorecida por las tasas de interés ultrabajas del Banco de Inglaterra y su programa de compra de bonos, "y en mi opinión, justifica ampliamente nuestra postura actual sobre la política monetaria".

05:20 India ha instado a Estados Unidos, Japón y Australia a invertir en su capacidad de producción de vacunas, mientras la llamada alianza Quad intenta contrarrestar la creciente diplomacia de vacunas de China.

Beijing se ha comprometido a proporcionar al menos 463 millones de dosis de sus vacunas caseras a través de exportaciones y donaciones a todo el mundo, desde Asia hasta África, Europa y América Latina.

Dos altos funcionarios indios dijeron que la alianza Quad, que agrupa a Estados Unidos, Japón, Australia e India, estaba intensificando los esfuerzos para expandir la vacunación global para contrarrestar el creciente poder blando de China. India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, cree que está en la mejor posición para dirigir el esfuerzo, agregaron.

03:35 Corea del Sur aseguró esta mañana que no había encontrado ningún vínculo entre la vacuna contra el coronavirus y varias muertes recientes, luego de ordenar que se hicieran pruebas a casi 100 mil trabajadores extranjeros por el surgimiento de grupos de contagio en dormitorios.

Los funcionarios de la salud habían estado investigando la muerte de ocho personas con afecciones subyacentes que tuvieron reacciones adversas después de recibir la vacuna de AstraZeneca, pero dijeron que no encontraron evidencia de que las inyecciones causaran los fallecimientos.

"Hemos llegado a la conclusión tentativa de que era difícil establecer un vínculo entre su reacción después de ser vacunados y sus muertes", dijo el director de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA), Jeong Eun-kyeong, en una sesión informativa.

El país comenzó a vacunar a residentes y trabajadores en hogares de ancianos a finales de febrero, con 316.865 personas que ya han recibido sus primeras vacunas.

