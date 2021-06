Minsal reporta menos de 2.700 nuevos contagios de Covid-19 | Minuto a minuto

País

MARTES 29 DE JUNIO

11:39 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 2.648 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.553.774 los contagios totales. La cartera lamentó el fallecimiento de 35 personas, con lo cual el total de decesos llega a 32.489 a la fecha.

En las últimas 24 horas se aplicaron 33.969 exámenes PCR, según dio cuenta la autoridad sanitaria, con lo cual la tasa de positividad a nivel país sube a 6,85%, mientras que en la Región Metropolitana llega a 8%.

09:40 Naciones Unidas abrió el registro para la conferencia sobre el cambio climático de este año en Escocia con una oferta del país anfitrión, Reino Unido, de vacunar a los participantes que aún no han sido inoculados contra el Covid-19.

La conferencia, aplazada desde el año pasado, es conocida como COP26. Ha contado con unos 20.000 asistentes en los últimos años y está programada para realizarse del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow.

La semana pasada, Rosalyn Eales, directora de operaciones de la conferencia COP26, dijo a un grupo de legisladores que Reino Unido no exigirá que los delegados estén vacunados, aunque lo recomendará de manera encarecida.

En su sitio web, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) dijo que el gobierno británico se ofreció a vacunar a las partes registradas, los observadores y los representantes de los medios de comunicación que aún no han sido inmunizados o que no podrán ser inoculados a tiempo para asistir a la conferencia.

08:30 Después de que el Covid-19 forzara la suspensión de la edición del verano boreal en 2020, los hoteles y restaurantes de Cannes se están preparando para el regreso del festival de cine más grande del mundo en julio, a medida que aumentan las reservas, aunque aún no a su nivel previo a la pandemia.

El evento de este año se llevará a cabo del 6 al 17 de julio y, con el levantamiento del toque de queda por coronavirus la semana pasada en Francia, los visitantes podrán circular durante todo el día, aunque con estrictas medidas de distanciamiento social y control de infecciones.

"(Esperamos) un verdadero renacimiento", dijo Anny Courtade desde la concurrida terraza de su restaurante frente a la playa, Plage du Festival. "El año pasado, tuvimos una temporada sin festival, así que para nosotros es un alivio realmente luminoso para la economía y para la ciudad", agregó.

07:30 La vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 ha demostrado ser menos efectiva contra la altamente contagiosa variante Delta, reportó la agencia de noticias TASS el martes, citando a los desarrolladores del fármaco.

06:00 Un nuevo ensayo clínico desarrollado en China, difundido por The Lancet, sugiere que la administración de dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 CoronaVac es "segura" en niños y adolescentes de entre 3 y 17 años y provoca una fuerte respuesta inmunológica.

La prueba, realizada entre 550 menores, mostró que más del 96% de esos niños y adolescentes que recibieron ambas inyecciones de ese preparado, fabricado por Sinovac, generaron anticuerpos contra la SARS-CoV-2.

El estudio detectó que las reacciones más adversas eran suaves o moderadas, y que el síntoma más común que notificaban los participantes era el dolor provocado por la inyección.

"Los niños y adolescentes con Covid-19 normalmente desarrollan infecciones suaves o asintomáticas comparado con los adultos; sin embargo, un pequeño número podría correr el riesgo de sufrir una enfermedad severa", apunta el experto Qiang Gao, de Sinovac Life Sciences (China).

Ese experto indica que los menores "pueden también transmitir el virus a otros, haciendo que sea vital llevar a cabo pruebas en la seguridad y efectividad de las vacunas contra la Covid-19 en grupos de edad más jóvenes".

"Nuestros hallazgos de que CoronaVac fue bien tolerada e indujo fuertes respuestas inmunológicas es muy alentador, y sugiere que nuevos estudios en otras regiones, que impliquen poblaciones multiétnicas más amplias, podrían proporcionar información valiosa para informar de estrategias de inmunización que impliquen a niños y adolescentes", consideró.

La primera fase del ensayo se llevó a cabo de manera aleatoria en 72 menores sanos en Zanhuang (China) entre el 31 de octubre y el 2 de diciembre del 2020.

La segunda fase se realizó entre 480 participantes entre el 12 y el 30 de diciembre de ese año.

Los autores del ensayo admitieron asimismo algunas "limitaciones" en su estudio, como por ejemplo, el hecho de que no se evaluara la respuesta de las llamadas células T, que desempeñan un papel importante en las infecciones por SARS-CoV-2.

También señalaron que el citado estudio involucró a un pequeño número de participantes, todos de la misma etnia, con lo que se necesitarían ensayos más amplios en otras regiones con variedad de etnias.

05:30 Los precios de las viviendas británicas subieron más en más de 16 años este mes, incrementándose un 13,4% desde junio de 2020, y se espera que la demanda se mantenga fuerte mientras se mantenga una exención fiscal de emergencia por coronavirus, dijo el prestamista hipotecario Nationwide.

En términos mensuales, los precios de la vivienda fueron un 0,7% más altos que en mayo, ya que los compradores se apresuraron a aprovechar el incentivo fiscal y buscaron casas más grandes después de sus experiencias de bloqueo.

"Si bien la fortaleza se debe en parte a los efectos base, con junio del año pasado inusualmente débil debido al primer bloqueo, el mercado continúa mostrando un impulso significativo", dijo el martes el economista jefe de Nationwide, Robert Gardner.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que los precios subieran un 13,7% en términos anuales y un 0,7% a partir de mayo.

La exención fiscal, introducida el año pasado como parte del apoyo de emergencia a la economía del ministro de finanzas británico Rishi Sunak, originalmente debía expirar a fines de marzo.

05:00 Los consumidores franceses están derrochando todo, desde ropa hasta cafés, ya que el levantamiento de las restricciones al coronavirus impulsa la confianza a niveles prepandémicos y la preocupación por el desempleo disminuye, mostraron los datos este martes.

El Ministerio de Finanzas de ese país, Bruno Le Maire, dijo que los datos de las tarjetas de pago mostraron que el gasto aumentó un 18% en la tercera semana de junio con respecto al mismo período de 2019, con pocas señales de alivio en las semanas posteriores a la relajación de las restricciones al coronavirus.

"La verdadera sorpresa es que se está manteniendo en el tiempo", dijo el ministro galo en la televisión Cnews. "Eso prueba que (los consumidores) están usando sus ahorros para el consumo y reactivar la economía".

El gasto en productos electrónicos aumentó más del 45% y casi el 30% en ropa, mientras que el gasto en hoteles y restaurantes aumentó más del 10%, mostraron los datos.

Tiendas, museos, cines y teatros reabrieron el 19 de mayo, poniendo fin al tercer cierre nacional del país desde que surgió la pandemia el año pasado.

04:30 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) dijo el martes que la actividad económica estaba volviendo a los niveles anteriores al Covid-19 respaldada por resultados de salud internos favorables y una mejor demanda mundial y precios más altos para los bienes y exportaciones de Nueva Zelanda

04:00 El gobierno de Irlanda decidirá el martes si permite que solo los que estén completamente vacunados coman y beban en bares y restaurantes.

LUNES 28 DE JUNIO

14:45 El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes la detección en Chile de un segundo caso de la denominada "variante Delta" del coronavirus Covid-19. Encabezando el reporte del Minsal, el mandatario informó además detalles del Fondo de Salud Extraordinario por US$ 2 mil millones anunciado en la última Cuenta Pública y que se usará para reforzar las residencias sanitarias, los centros de salud primaria, la compra de equipamiento y la detección y trazabilidad de nuevos casos. Junto con ello el presidente hizo un llamado a la población a que siga vacunándose y colabore con los esfuerzos para contener los contagios.

"A los que todavía no se han vacunado, vacúnese, la vacuna es segura, la vacuna es eficaz, y no solamente lo protege a usted, también protege a sus seres queridos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a su comunidad. Vacúnese. El no vacunarse es una irresponsabilidad", señaló Piñera.



Ante la perspectiva de que se necesite una tercera dosis, el Presidente aseguró que Chile ya está preparado para esa eventualidad. "Nos hemos venido preparando para enfrentar estos desafíos desde hace muchos meses, por lo mismo, ya tenemos acuerdos por más de 44 millones de vacunas, de las cuales la mitad ya están en Chile. Catorce millones de ellas son Pfizer y 17 millones corresponden a Sinovac".

Por su parte, la doctora Paula Daza explicó que el nuevo caso de la variante Delta -considerada más contagiosa que las originales- corresponde a un joven chileno que había salido del país en septiembre para estudiar en Europa y que el 17 de junio regresó a Chile procedente de Armenia. El joven viajó con su examen PCR y a su arribo fue nuevamente testeado y trasladado a un hotel de tránsito, donde se encontraba cuando se recibió el resultado positivo. Luego de eso fue enviado a una residencia sanitaria, donde actualmente se mantiene bajo aislamiento, pero con buenas condiciones de salud. El resto de los 56 pasajeros dieron todos negativo en sus PCR de ingreso, pero las autoridades ahora los están contactando, y se están testeando desde hoy. Por protocolo, todos los contactos estrechos de la variante Delta deben cumplir catorce días de aislamiento.

En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, presentó la actualización de las cifras diarias del Minsal, que arrojó que en las últimas 24 horas se registraron 4.075 nuevos contagios de Covid-19 en el país, con una positividad de 5,7% sobre un total de 69.191 exámenes PCR y test de antígenos realizados por la Red Nacional de Laboratorios. De este modo, la cifra total de personas diagnosticadas con Covid-19 en Chile alcanza aproximadamente a 1.551.000 personas, de las cuales 27.847 son casos activos y 1.489.537 son casos recuperados.

Junto con ello la autoridad informó además de 156 nuevos fallecimientos, con lo cual el total de víctimas fatales a nivel nacional llegó a 32.454 personas.

Al día de hoy, la red integrada de salud público privada cuenta con 4.494 camas UCI, de las cuales 4.228 se encuentran ocupadas, representando un 94% de ocupación a nivel país y lo que deja un saldo de 266 camas disponibles. Dougnac destacó que el descenso observado en la ocupación de camas UCI se debe a múltiples factores: "Entre los más importante están el plan nacional de vacunación, las restricciones impuestas por el Plan Paso a Paso, que ha disminuido la contagiosidad del virus, y sobre todo, la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que nos han ayudado a la contención de esta pandemia. Pero aun no es suficiente, necesitamos de la colaboración de todos ustedes para continuar con el manejo de esta situación".

Según el médico, el 73% de los pacientes que hoy caen en una cama de cuidados intensivos, y el 62% de los que fallecen, no están con su esquema de vacunación completo.

El ministro de Salud Enrique Paris complementó los datos, agregando que la variación de nuevos casos a nivel nacional fue de -27% en siete días y de -30% en catorce días, y en el último reporte, ninguna región registró un aumento de casos. Las regiones que vieron mayores bajas fueron Magallanes, con un descenso de 39,7%, Aysén, con 38,5%, O'Higgins, con 36,8% y Coquimbo con 35,2%. Aun así, el secretario de Estado hizo un llamado a los ciudadanos a mantener las medidas de cuidado.

Hasta el día de ayer, se había vacunado en Chile a 12.489.116 personas con una dosis, equivalente a 82,16% de la población objetivo mayor de 18 años. Con dos dosis, en tanto, se han vacunado 10.335.657 personas, que corresponde a 67,99% de la meta.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que a partir de este jueves de julio a las 05:00 de la mañana avanzan a Fase de Transición en la Región Metropolitana ocho comunas, correspondientes a Independencia, Quilicura, Santiago, Recoleta, Conchalí, Lampa, San José de Maipo y Paine.



A estas se suman en la Región de Atacama, la comuna de Vallenar; en la Región de Coquimbo, la comuna de Salamanca; en la Región de Valparaíso, la comuna de Casa Blanca; en la Región de O'Higgins, las comunas de Rancagua, Peumo, Rengo, Codegua, Machalí y Olivares; en la Región del Maule, las comunas de Pencahue, Pelarco, Villa Alegre y Curepto; en la Región del Ñuble, Ninhue y Coihueco; en Bío Bío, la de comuna de Cañete; y en Los Lagos, la de Calbuco.

En tanto, avanzan a Fase de Preparación en Atacama, Alto del Carmen; en O'Higgins, Machihueco; en Nuble, Ranqui; en Bío Bío, Tomé y Laco; y en Los Lagos, Quellón, Quinchao y Cochamó.

Por último, a Apertura Inicial avanzó en la Región de Los Lagos la comuna de Hualaihué.

En cambio, retrocederán a Fase de Transición en la Región de Atacama, Chañaral, y en Valparaíso, la comuna de Papupo. A Fase de Cuarentena retroceden en el Maule, la comuna de Constitución; en Bío Bío, las comunas de Santa Juana y Florida; en La Araucanía, Loncoche; y en Los Ríos, las comunas de Lago Ranco y Mafi.

