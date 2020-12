País

JUEVES 31 DE DICIEMBRE

12:38 Por primera vez desde julio, el Ministerio de Salud volvió a reportar más de 3.000 casos de coronavirus en un solo día.

De acuerdo a lo anunciado en sus plataformas digitales, en las últimas 24 horas se informó de 3.022 nuevos contagios del virus, lo que eleva a 608.973 el total de infectados a nivel nacional.

La autoridad sanitaria también lamentó el fallecimiento de 109 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que hasta la fecha 16.608 individuos han muerto luego de infectarse de Covid-19.

Balance diario #COVID_19

🔹 3.022 casos nuevos

🔹 2.036 casos con síntomas

🔹 873 casos asintomáticos

🔹 113 no notificados

🔹 608.973 casos totales

🔹 14.638 activos

🔹 577.382 recuperados

🔹 109 fallecidos inscritos (16.608 en total) pic.twitter.com/2zk0s0stuF — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 31, 2020

11:03 China detectó su primer caso importado de la nueva variante del coronavirus que se está propagando rápidamente por Gran Bretaña, según una publicación del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La variante se detectó en una estudiante de 23 años que regresó a China desde Gran Bretaña, que se realizó el examen en Shanghái el 14 de diciembre, según la última edición de China CDC Weekly. El caso "representa una gran amenaza potencial para la prevención y el control del COVID-19 en China", dijo la publicación.

09:55 La nueva variante del coronavirus que surgió en el Reino Unido es más transmisible y parece afectar a una mayor proporción de personas menores de 20 años, según un informe del Imperial College London y otros grupos científicos.

La mutación tiene "una ventaja de transmisión sustancial" y puede aumentar la tasa de reproducción del virus, lo que indica a cuántas personas infecta un paciente, hasta en 0,7, encontraron los investigadores. Las medidas de distanciamiento social que funcionaron contra cepas anteriores del virus fueron insuficientes para controlar la propagación de la nueva variante, encontró el estudio.

09:00 Tokio reportó un récord de 1.337 nuevos casos de coronavirus el jueves, ya que las infecciones alimentadas por el inicio del clima frío no mostraron signos de disminuir incluso después de que la capital japonesa intensificó sus esfuerzos de contención.

El aumento se produce después de que el ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura, dijera que Japón podría considerar un estado de emergencia si las infecciones continúan al ritmo actual. El jueves, un puñado de prefecturas reportaron casos récord diarios, y es probable que el total de infecciones confirmadas para el día sea un nuevo récord nacional que supere las 4.000, según informes de los medios nacionales .

07:55 Fabricantes brasileños de jeringas y agujas advirtieron que el programa de vacunación del país contra el coronavirus corre peligro, ya que en las licitaciones el gobierno fijó precios demasiado bajos que no captaron interés suficiente de los proveedores de jeringas.

El Ministerio de Salud quiso comprar 331 millones de jeringas en una subasta electrónica el martes, pero adquirió sólo 8 millones, el 2,5% de su objetivo, luego de establecer precios de referencia por debajo de las ofertas de las empresas.

Eso significa que Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro le ha restado importancia a la crisis, corre el riesgo de no tener suficientes jeringas para administrar vacunas. Además, aún no ha aprobado ninguna vacuna y no hay una fecha clara para comenzar una campaña de inoculaciones.

06:25 China aprobó hoy su primera vacuna de Covid-19 para uso público, un fármaco desarrollado por una filial del gigante farmacéutico estatal Sinopharm, mientras se prepara para un mayor riesgo de transmisión del coronavirus durante el invierno.

No se han publicado datos detallados sobre la eficacia de la vacuna, pero su desarrollador, el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, que pertenece a China National Biotec Group (CNBG), una filial de Sinopharm, dijo ayer que su vacuna es eficaz en un 79,34% a la hora de evitar que las personas desarrollen la enfermedad.

La aprobación, anunciada por la Administración Nacional de Productos Médicos, se produce después de que los Emiratos Árabes Unidos se convirtieran este mes en el primer país en hacer pública la vacuna, y de que Pakistán anunciara un acuerdo de compra de 1,2 millones de dosis con Sinopharm.

Aunque China ha sido más lenta que otros países en la aprobación de las vacunas, lleva inoculando a algunos ciudadanos durante meses con tres inyecciones diferentes que aún están en ensayos de fase avanzada.

06:24 El principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo ayer que espera que el país alcance el suficiente nivel de inmunidad colectiva contra el coronavirus gracias a las vacunas, y que recupere "cierta apariencia de normalidad" para el otoño de 2021, a pesar de los reveses iniciales en la vacunación.

Fauci hizo estos comentarios durante un debate en línea sobre la pandemia con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien anunció al principio que una variante del coronavirus más infecciosa y originalmente encontrada en Reino Unido fue detectada en su estado, un día después de que se documentara el primer caso estadounidense de la variante en Colorado.

Newsom dijo que la variante del coronavirus B.1.1.7 había sido confirmada ese mismo día en un paciente del sur de California. No dio más detalles, pero el Departamento de Salud Pública de California dijo más tarde que esta persona, un paciente del condado de San Diego, no tiene antecedentes conocidos de viajes, lo que sugiere que la variante se está propagando dentro de la comunidad.

Fauci dijo que esto no le causaba sorpresa y añadió que era probable la aparición de más casos de la variante en todo el país y que la naturaleza mutante de tales virus es algo normal.

06:15 El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el republicano Mitch McConnell, asestó ayer lo que probablemente será un golpe mortal a la propuesta del presidente saliente Donald Trump de aumentar las ayudas a los estadounidenses, negándose a programar una votación rápida en el Senado sobre el proyecto de ley que busca aumentar los cheques de ayuda de US$ 600 a US$ 2.000.

El congresista dijo ante el Senado que un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, que buscaba satisfacer las demandas de su colega republicano Trump de unos cheques más abultados, "no presenta un camino realista para ser aprobado por vía rápida en el Senado".

McConnell, que controla la agenda del Senado y se opone al aumento de las ayudas, ha presentado otro proyecto de ley que combina los cheques de US$ 2.000 con disposiciones inaceptables para los demócratas, que podrían bloquearlo.

Con un nuevo Congreso que tomará posesión el domingo, esta acción acabará casi con toda seguridad con el intento de aumentar la cantidad por encima de los US$ 600 que el Congreso ya ha aprobado.

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

16:40 Pfizer Inc dijo en un comunicado el miércoles que había discutido en una reunión con el regulador de salud de Brasil, Anvisa, cómo acelerar el proceso de solicitud de aprobación de uso de emergencia de su vacuna contra el Covid-19.

Pfizer aseguró que, en base a las actuales conversaciones con el gobierno y una planificada reunión con Anvisa, consideraría si presentar su vacuna para uso de emergencia.

La compañía dijo que sigue presentando regularmente datos de ensayos a Anvisa como parte del proceso de búsqueda de la autorización completa para la vacuna.

15:36 Argentina aprobó el miércoles el suministro de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la firma AstraZeneca, informó el Gobierno, que recientemente también ha autorizado las dosis rusa Sputnik V y de Pfizer.

El Gobierno argentino busca evitar con la aceleración de la vacunación que la inminente segunda ola de coronavirus castigue con dureza al país, que hasta el momento registra 1.602.163 casos y 43.018 muertes.

"La solicitud presentada (...) presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo por lo tanto sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional", señaló la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en una disposición.

14:40 El gobierno británico dijo el miércoles que pondría grandes extensiones de Inglaterra bajo las más estrictas restricciones, para contrarrestar una variante muy infecciosa del nuevo coronavirus que se está propagando por todo el país.

El número de casos ha aumentado considerablemente en Gran Bretaña en las últimas dos semanas y el primer ministro Boris Johnson se vio obligado a cancelar una flexibilización de las normas durante la Navidad, después de que se descubrió una nueva cepa que es hasta un 70% más contagiosa que la original.

El gobierno, que informó de otras 981 muertes por el virus en las últimas 24 horas, dijo que tres cuartas partes de la población de Inglaterra estaría en el nivel superior de las restricciones a partir del comienzo del jueves, abarcando 44,1 millones de personas.

13:50 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el miércoles en 1.910.218, añadiendo 16.716 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada en la jornada previa, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

La cartera indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas hasta el miércoles fue de 9.860, frente a los 7.848 anunciados el martes. En los 14 días hasta el miércoles, el número de casos ascendió a 124.830, lo que supone una media diaria de 8.916.

En tanto, el número de muertos a causa de la epidemia en España en los últimos 7 días fue de 646 —una media de 92 por día—, frente a los 554 registrados el martes. La cifra total de fallecidos por el virus ascendió a 50.442.

12:15 Un nuevo balance Covid-19 dio a conocer este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris, quien alertó que en los últimos siete días los contagios en la zona nuevamente aumentaron (en principio dijo que el alza llegó a 45%, sin embargo posteriormente rectificó señalando que el aumento correspondía a un 8%). "Condenamos las fiestas clandestinas que ponen en riesgo su propia salud y la de sus familiares, principalmente a personas mayores", afirmó la autoridad.

El gobierno también presentó el Plan de Vacaciones, que para las comunas en fase 2 crea un permiso especial para salir una única vez y a un solo destino, el cual estará disponible desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo en Comisaría Virtual.

El subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, explicó que las diez comunas más emisoras de turistas son Maipú, Las Condes, Puente Alto, La Florida, Temuco, Viña del Mar, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Valparaíso.

Desde la otra vereda, las más receptivas de turistas son Viña del Mar, Santiago, Coquimbo, El Quisco, La Serena, Pudahuel, El Tabo, Los Ángeles, Algarrobo y Pucón.

Conoce aquí los detalles del Permiso de Vacaciones:

En el plano epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.961 casos nuevos, lo que eleva a 605.950 los contagios hasta la fecha. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 11 personas, con lo que 16.499 personas han muerto infectadas de Covid-19 hasta el momento.

Miércoles 30 de diciembre | Balance diario #COVID_19



🔸 1.961 casos nuevos

🔸 1.554 casos con síntomas

🔸 363 casos asintomáticos

🔸 44 no notificados

🔸 605.950 casos totales

🔸 13.514 activos

🔸 575.595 recuperados

🔸 11 fallecidos (16.499 en total) pic.twitter.com/mGTLkOK9yb — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 30, 2020

09:09 Una dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford debería tener una efectividad en torno al 70% tras 21 días y antes de la administración de la segunda dosis, dijo un médico británico implicado en la aprobación del fármaco el miércoles.

"Los datos compartidos con nosotros, y no estoy seguro si son por completo de dominio público, calcularon la eficacia de la vacuna entre el día 22 de la primera dosis hasta el tiempo en que se administre la segunda dosis, y la cifra es en torno al 70%", dijo Wei Shen Lim, director de inmunización del Covid-19 en el Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización.

08:35 Una filial de la farmacéutica estatal china Sinopharm dijo el miércoles que su vacuna contra el Covid-19 mostró un 79,34% de eficacia y ha solicitado la aprobación del regulador para la inyección, acercándose a convertirse en la primera vacuna de China aprobada para uso del público general.

La tasa de eficacia, basada en un análisis provisional de los ensayos clínicos de fase III, es inferior que la tasa de 86% para la misma vacuna anunciada por los Emiratos Árabes Unidos el 9 de diciembre, según datos preliminares de los ensayos en ese país.

07:30 Un enfermero de 45 años dio positivo por Covid-19 en California a más de una semana de haber recibido la vacuna de Pfizer Inc, según reportó una filial de ABC News el día de ayer.

Matthew W., enfermero en dos hospitales locales diferentes, dijo en una publicación de Facebook el 18 de diciembre que había recibido la vacuna de Pfizer, afirmando a la filial de ABC News que su brazo estuvo irritado un día, pero que no sufrió más efectos secundarios.

Seis días más tarde, el día de Nochebuena, se enfermó tras trabajar un turno en la unidad de Covid-19. Sintió escalofríos y luego empezó a sufrir dolores musculares y fatiga. Se hizo una prueba en un hospital y dio positivo el día después de Navidad.

"Sabemos por los ensayos clínicos de la vacuna que se necesitan de 10 a 14 días para empezar a desarrollar una protección con la vacuna", señaló Christian Ramers, especialista en enfermedades infecciosas de Family Health Centers en San Diego, a la filial de ABC News. "Creemos que esa primera dosis te da cerca de un 50% y necesitas una segunda dosis para llegar al 95%", agregó.

06:40 El primer caso conocido en Estados Unidos de la variante de coronavirus descubierta en Reino Unido fue detectado ayer en Colorado, el mismo día en que el presidente electo Joe Biden advirtió que podrían pasar años antes de que la mayoría de los estadounidenses sean vacunados a los ritmos de distribución actuales.

La predicción de Biden de un invierno sombrío parecía destinada a reducir las expectativas de quienes piensan que la pandemia va a acabar poco después de que tome posesión del cargo el 20 de enero, al tiempo que el demócrata ponía en conocimiento del Congreso que quiere aumentar significativamente los gastos para acelerar la distribución de la vacuna, ampliar las pruebas de detección de la enfermedad y ayudar a reabrir las escuelas cerradas.

Dijo que alrededor de 2 millones de personas han recibido la dosis inicial de una de las dos vacunas de doble dosis recientemente aprobadas, muy por debajo de los 20 millones que Donald Trump había prometido para finales de año.

"El esfuerzo para distribuir y administrar la vacuna no está progresando como debería", dijo Biden en Wilmington, en el estado de Delaware. Al ritmo actual, "va a llevar años, no meses, vacunar al pueblo americano".

04:30 Reino Unido se convirtió hoy en el primer país del mundo en aprobar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, mientras lucha contra una importante ola de infecciones impulsada por una nueva variante del virus altamente contagiosa.

"El Gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) para autorizar el uso de la vacuna Covid-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca", dijo el Ministerio de Salud.

Reino Unido y Sudáfrica en particular están lidiando con nuevas variantes del coronavirus, que según el Gobierno y los científicos son más contagiosas. Muchos países han respondido prohibiendo los vuelos de pasajeros y bloqueando el comercio.

AstraZeneca y otras farmacéuticas han dicho que están estudiando el impacto de la nueva variante, pero esperan que sus vacunas sean eficaces contra la misma.

MARTES 29 DE DICIEMBRE

18:54 Horas más tarde de que Chile confirmara el primer caso de la nueva cepa de coronavirus, inicialmente reportada en Reino Unido, fue el turno de Estados Unidos en identificar un contagio.

El Laboratorio del Estado de Colorado confirmó y notificó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la infección de un hombre de cerca de 20 años, que se encuentra actualmente aislado y no tiene antecedentes de viajes.

"Hay mucho que no sabemos sobre esta nueva variante de Covid-19, pero los científicos del Reino Unido advierten al mundo que es significativamente más contagiosa. La salud y seguridad de los habitantes de Colorado es nuestra principal prioridad y seguiremos de cerca este caso, así como todos los indicadores de Covid-19, muy de cerca", dijo el martes el gobernador de Colorado, Jared Polis.

18:40 Brasil registró el martes la mayor cantidad de muertes por Covid-19 en un solo día en aproximadamente tres meses y medio, al notificar 1.111 decesos, lo que eleva el número total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 192.681, informó el Ministerio de Salud.

La cifra diaria es la más alta desde el 15 de septiembre, cuando se contabilizaron 1.113 muertes, según datos del gobierno, los que apuntan a un repunte del Covid-19 en Brasil.

El martes también se reportaron 58.718 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que el total de infecciones confirmadas en el país llegó a 7.563.551, agregó el ministerio.

18:22 AstraZeneca presentó documentos a los reguladores chilenos para la aprobación de emergencia de su vacuna para el COVID-19 y podría obtener luz verde en "semanas o incluso días" tras la aprobación de sus pares extranjeros, dijo a Reuters un funcionario de alto rango involucrado en la adquisición de vacunas.

La firma con sede en Reino Unido está en la etapa final de ensayos de su vacuna -desarrollada con la Universidad de Oxford- en Chile, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Sudáfrica. Chile tiene un acuerdo para comprar 14,4 millones de dosis.

Rodrigo Yáñez, subsecretario chileno de Relaciones Económicas Internacionales y encargado de negociar los suministros, dijo en una entrevista el lunes que AstraZeneca presentó documentos al estatal Instituto de Salud Pública (ISP) para la aprobación de emergencia.

Agregó que la firma podría hacer uso de la aprobación de reguladores extranjeros confiables para acelerar el trámite.

"Si el regulador de salud del Reino Unido, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la FDA aprueban, lo que probablemente será entre enero y febrero, la aprobación para su uso en Chile podría ser en semanas o incluso días", dijo Yáñez.

El ISP dijo a Reuters que AstraZeneca aún no había realizado una solicitud formal. "Lo que hemos tenido es reuniones de lobby con presentación de antecedentes y una fluida cooperación para ir avanzando en revisión de documentos para facilitar el proceso oficial", dijo su director, Heriberto García, quien agregó que la aprobación en Reino Unido, su mercado local, sería clave.

17:00 Las muertes por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus superaron el martes el medio millón en América Latina y el Caribe, una de las regiones más golpeadas por la pandemia, donde los casos se empinaron sobre los 15 millones durante las fiestas de Navidad, según cifras de Reuters.

Entre el río Grande y el cabo de Hornos, los contagios se han acelerado desde mediados de diciembre y están en su punto más alto desde el inicio de la crisis sanitaria, con más de 80.000 al día de acuerdo a un promedio de siete días que incluye un récord de 115.043 casos el 17 de diciembre.

Desde la primera muerte reportada en Ecuador en marzo, 500.634 personas han fallecido y 15,33 millones se han contagiado desde que el 26 de febrero se notificó el primer caso en Brasil.

15:00 El gobierno británico reportó 53.135 nuevos casos de Covid-19 el martes, el número más alto desde que se iniciaron las pruebas masivas a mediados de 2020 y una fuerte alza con respecto de las 41.385 infecciones del anterior récord del lunes.

El número de nuevas muertes registradas en los 28 días de una prueba positiva de Covid también se elevó, a 414 desde los 357 del lunes, llevando el total desde el comienzo de la pandemia a 71.567.

Gran Bretaña compite con Italia por el mayor número de muertes por la enfermedad en Europa y ahora está luchando contra una nueva variante de Covid que, según los científicos, puede propagarse más rápidamente.

13:28 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmó esta tarde que el 22 de diciembre llegó al territorio nacional una pasajea chilena contagiada con la nueva cepa de coronavirus, identificada por primera vez en Reino Unido.

La persona viajó desde Santiago a Temuco, y posteriormente se trasladó a la comuna de Panguipulli. Luego de que el 23 de diciembre su resultado diera positivo, las autoridades decidieron analizar el caso en profundidad, confirmando ayer el Instituto de Salud Pública que su caso correspondía a la nueva variante del brote.

"Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, tenemos información hasta el momento de que sería una variante que tiene más contagiosidad", dijo la subsecretaria Daza, quien aseguró que se está trabajando en realizar la trazabilidad de la situación. Además, hizo un llamado a quienes viajaron en los vuelos de Madrid a Santiago y luego a Temuco a que contacten a la autoridad sanitaria.

A partir del 31 de diciembre, todos los chilenos y extranjeros residentes en Chile y extranjeros que ingresen al país deben mantener una cuarentena de diez días, la cual podrá ser levantada si al séptimo día se realiza un PCR con resultado negativo. Las personas no podrán levantar la cuarentena sin ese PCR negativo.

12:15 En un nuevo balance sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.958 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, lo que implica que las infecciones ascienden a 603.986 en total.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 45 personas en el mismo período de tiempo, con lo que el total de quienes han muerto luego de contraer el virus se eleva a 16.488 desde la llegada de la pandemia en marzo.

Martes 29 de diciembre | Balance diario #COVID_19



🔸 1.958 casos nuevos

🔸 1.410 casos con síntomas

🔸 499 casos asintomáticos

🔸 49 no notificados

🔸 603.986 casos totales

🔸 13.477 activos

🔸 573.681 recuperados

🔸 45 fallecidos (16.488 en total) pic.twitter.com/ivic4iC23h — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 29, 2020

11:35 La Unión Europea recibió el martes una solicitud para que se permita obtener una dosis extra de cada vial de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, una práctica permitida en otros lugares que haría cundir más los escasos suministros. Los expertos aseguran que es posible obtener seis dosis de cada vial, por encima de las cinco aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, su sigla en inglés).

El primer ministro checo, Andrej Babis, dijo que planteó el asunto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el fin de solicitar la autorización de la EMA para la dosis extra lo antes posible.

10:30 La tasa de desempleo de Brasil cayó al 14,3% en los tres meses hasta octubre, dijo el lunes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), por debajo de las expectativas del mercado. La previsión mediana en un sondeo de Reuters proyectó una tasa de desempleo en torno al 14,7%.

09:14 Las escuelas primarias comenzarán las vacaciones de invierno el 16 de enero, dos semanas antes de lo planeado, dijo un portavoz de la Comisión de Educación Municipal de Beijing mientras la ciudad enfrenta su primer resurgimiento del virus desde junio.

China informó el martes de 15 nuevos casos transmitidos localmente, siete de los cuales fueron detectados en Beijing. Todas las nuevas infecciones de la capital fueron contactos cercanos de casos anteriores en el brote más reciente, según la comisión municipal de salud. Dos de los pacientes confirmados son conductores de aplicaciones de transporte compartido, lo que aumenta el riesgo de que el grupo, que ahora es de 17, continúe creciendo.

08:50 Austria registró más de 100 muertes nuevamente el martes, lo que eleva el total de muertes por encima de 6.000. Si bien el país alpino tuvo una primera ola de coronavirus leve con pocas víctimas en la primavera, su segunda ola afectó a los hogares de ancianos en algunas regiones y se convirtió en una de las más mortales de Europa.

08:15 La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, aprobó ayer por 275 votos contra 134 la entrega de cheques de ayuda por Covid-19 de US$ 2 mil propuestos por el presidente Donald Trump, lo que deja la medida con un futuro incierto en el Senado, controlado por los republicanos.

Trump amenazó la semana pasada con bloquear una ayuda masiva por la pandemia y un paquete de gastos fiscales si el Congreso no incrementaba los pagos de US$ 600 a US$ 2 mil y recortaba otros gastos. El mandatario retrocedió en sus demandas el domingo mientras se avecinaba un posible cierre del gobierno.

Pero los legisladores demócratas siempre han querido el pago de US$ 2 mil y utilizaron el inusual punto en común con Trump para avanzar en la propuesta.

08:15 Pekín selló hoy 10 áreas de su distrito nororiental de Shunyi, el primer confinamiento en la capital china desde el último brote de coronavirus en los meses de junio y julio.

La ciudad ha reportado 16 infecciones y tres casos asintomáticos desde el 18 de diciembre, cuando se hallaron los primeros contagios. La mayoría de los casos ocurrió en Shunyi, que ha prohibido la entrada de repartidores a los complejos residenciales.

Seis aldeas, tres edificios y una zona industrial están entre las áreas cerradas, según dijo un funcionario municipal.

Si bien los nuevos casos son modestos en comparación con junio y julio, las autoridades municipales han reforzado las medidas para controlar el coronavirus, que ha aparecido en tres distritos, donde se han realizado pruebas a cientos de miles de residentes.

07:00 La asociación comercial alemana BGA dijo esta mañana que espera que las exportaciones se reduzcan al menos un 12% este año, ya que la demanda de Estados Unidos y Reino Unido colapsó a causa de la pandemia.

"La pandemia nos ha hecho retroceder cinco años en lo que se refiere a las exportaciones, y al mismo tiempo nos ha catapultado cinco años hacia el futuro en lo que se refiere a la digitalización", dijo el presidente de BGA, Anton Boerner.

06:15 El número de muertes en Holanda aumentó este año a causa del coronavirus hasta alcanzar la tasa más alta desde la Segunda Guerra Mundial, comunicó esta mañana la oficina nacional de estadísticas holandesa (CBS).

Hasta la semana pasada, se habían registrado alrededor de 162 mil muertes este año en el país de 17 millones de habitantes, 13 mil más de lo que se hubiera esperado en un año normal, dijo la CBS.

"Un aumento así del número de fallecidos no se registraba desde la Segunda Guerra Mundial", indicó el organismo.

Un total de 770.400 personas han dado positivo por Covid-19 en los Países Bajos desde el comienzo de la pandemia y más de 11 mil pacientes han muerto a causa de la enfermedad. Pero es probable que el número real de infecciones y muertes sea significativamente mayor, ya que la escasez de pruebas hizo que sólo los pacientes gravemente enfermos se sometieran a tests durante los primeros meses de la pandemia.

06:05 Reino Unido debe vacunar a dos millones de personas a la semana para evitar una tercera ola de contagios, según indicó un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por su sigla en inglés).

"El escenario de intervención más riguroso, con un nivel 4 en toda Inglaterra, las escuelas cerradas en enero y 2 millones de individuos vacunados a la semana, es el único escenario que consideramos que reduce la carga máxima de las UCI por debajo de los niveles vistos durante la primera ola", señala el estudio.

"En ausencia de un despliegue sustancial de la vacuna, los casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes podrían superar en 2021 los de 2020".

A la fecha el Reino Unido ha sufrido más de 71 mil muertes por Covid-19, y ha registrado más de 2,3 millones de contagios, según un recuento de Reuters.

03:10 Más de 80,88 millones de personas han resultado infectadas por coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.768.982 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Estados Unidos lidera la lista con 19 millones de contagiados y 333 mil muertes, seguido de India con 147 mil infectados y 10 millones de fallecidos, y Brasil con 191 mil casos y 7,4 millones de muertos.

LUNES 28 DE DICIEMBRE

16:50 Alemania se enfrenta a una creciente amenaza de ataques por parte de militantes de derecha que niegan la existencia de la pandemia de coronavirus y sus riesgos para la salud, dijo el lunes un alto funcionario de seguridad.

"El pensamiento apocalíptico de los partidarios del mito de la conspiración se mezcla con el extremismo de derecha", dijo Burkhard Freier, jefe de la Oficina de Protección de la Constitución del estado de Renania del Norte-Westfalia, al periódico Tagesspiegel.

Esto significa que los negacionistas del coronavirus también podrían optar por el "terror como respuesta", dijo Freier.

En octubre, presuntos negacionistas del coronavirus atacaron el Instituto Robert Koch para el control de enfermedades en Berlín con botellas incendiarias y detonaron un artefacto explosivo cerca de la Asociación Leibniz, que conecta a casi 100 instituciones de investigación independientes en Alemania.

La mayor amenaza militante en Alemania sigue proviniendo de perpetradores de derecha que actúan solos, como el atacante de Hanau en febrero, que mató a nueve personas de familias inmigrantes, a él y su madre, dijo Freier.

15:33 Gran Bretaña reportó 41.385 nuevos casos de Covid-19 el lunes, un récord para un día, luego de que una variante del coronavirus de rápida propagación aumentó las tasas de infección y el fin de semana festivo impactó en el reporte de algunos casos nuevos.

"Este altísimo nivel de infección es una preocupación creciente en un momento en que nuestros hospitales son más vulnerables", dijo Yvonne Doyle, directora médica de Salud Pública de Inglaterra.

14:10 La campaña de vacunación contra el Covid-19 de Alemania se vio empañada por un incidente en el norte del país, donde ocho trabajadores de un hogar de ancianos recibieron una sobredosis.

Autoridades del distrito de Pomerania Occidental-Rügen dijeron que empleados en la ciudad de Stralsund recibieron el domingo cinco veces la dosis recomendada de la vacuna de BioNTech-Pfizer. Cuatro fueron internados para observación después de desarrollar síntomas similares a los de la gripe.

12:50 El máximo diplomático de la Unión Europea dijo el lunes que medios públicos rusos han difundido información falsa sobre las vacunas europeas y estadounidenses contra el Covid-19 en los países donde quiere vender su propia inyección.

"Los medios multilingües controlados por el estado ruso se burlan abiertamente de los desarrolladores de vacunas occidentales, que en algunos casos han incluido afirmaciones absurdas de que las vacunas convertirán a las personas en monos", dijo Josep Borrell.

"Tales narrativas aparentemente están dirigidas a países donde Rusia quiere vender su propia vacuna, Sputnik V", agregó Borrell, y señaló que esas medidas amenazan la salud pública en medio de la pandemia de Covid-19. No entregó ejemplos específicos.

11:40 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que este miércoles 30 de diciembre la comuna de Curicó retrocede a cuarentena, añadiendo que el mismo día vuelven a transición Chile Chico, Cochrane y Antofagasta.

En el plano epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.923 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 602.028 los contagiados desde la llegada de la pandemia.

La autoridad sanitaria no reportó fallecimientos, pero aclaró que esto se debe "a la menor inscripción de defunciones ingresadas en el registro civil, dado los días feriados de la semana pasada". Por lo mismo, la autoridad hizo un llamado a no celebrar esta información, y recordó que hasta el momento han muerto 16.443 personas en Chile como consecuencia del virus.

11:12 Algunos distritos alemanes no usarán la vacuna contra el Covid-19 recibida durante el fin de semana por sospechas sobre una posible interrupción de la cadena de frío durante su reparto, dijeron administradores de un distrito a Reuters TV.

"Había dudas sobre si la cadena de frío se mantuvo todo el tiempo", dijo el administrador del distrito de Lichtenfels, Christian Meissner, al medio. "Biontech dijo que es probable que la vacuna esté bien, pero eso no es suficiente", señaló, agregando que las dosis no serán usadas para evitar perjuicios a la confianza de la gente en la campaña de vacunación.

Un portavoz del distrito de Lichtenfels dijo el domingo que mil dosis destinadas para su uso en Lichtenfels, Coburgo, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth y Wunsiedel, en el norte de Baviera, se vieron afectadas por un problema de temperatura.

10:30 El gobierno de Panamá extenderá una cuarentena total hasta el 14 de enero en dos provincias del país, incluida la capital, para frenar la velocidad de los contagios de coronavirus y ante la situación crítica del sistema sanitario, informó el ministro de Salud, Luis Sucre.

Días atrás, las autoridades anunciaron nuevas restricciones para las fiestas decembrinas, incluida una cuarentena total del 31 de diciembre al 4 de enero en todo el país, tras el repunte de casos de Covid-19.

"Para reducir, como mínimo, la mitad de las personas que circulan en calles, barrios y comercios, se asignan días de salidas autorizadas según género y horarios por último número de la cédula de identidad", explicó Sucre. En el resto del país estará vigente un toque de queda nocturno.

Panamá es la nación centroamericana con mayor incidencia de la pandemia en la región. Hasta la fecha acumula 231.357 casos de coronavirus y 3.840 muertes a causa del virus.

09:28 Tailandia informó de su primera muerte por coronavirus en casi dos meses, ya que un resurgimiento del brote vinculado a los trabajadores migrantes en una provincia costera cercana a la capital continuó infectando a más personas.

Un hombre de 45 años en la provincia de Rayong, que dio positivo por Covid-19 y tenía condiciones cardíacas preexistentes, murió el lunes, según el viceministro de Salud, Satit Pitutecha. El fallecimiento del trabajador fue la primera muerte por virus en Tailandia desde el 5 de noviembre, lo que eleva el total nacional a 61 desde que comenzó el brote en enero.

09:03 Los viajeros que llegan a Noruega pueden salir de la cuarentena después de siete días como mínimo si dan negativo en la prueba de Covid-19 dos veces después de la llegada, dice el Ministerio de Servicios de Salud y Atención en un comunicado en el sitio web del gobierno. La primera prueba debe realizarse dentro de los tres días posteriores a la llegada y la segunda no antes de los siete días posteriores a la llegada.

08:45 La distribución de las 200 millones de dosis iniciales para la Unión Europea de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech será completada para septiembre de 2021, dijo esta mañana un portavoz de la Comisión Europea.

Asimismo, agregó que hay conversaciones en marcha para acordar la entrega de 100 millones de dosis adicionales que son optativas bajo el contrato firmado con las dos compañías.

08:40 Un tribunal chino condenó hoy a cuatro años de prisión a una ciudadana y periodista que informó sobre el coronavirus desde la ciudad de Wuhan durante el punto álgido del brote por "provocar peleas y disturbios", dijo su abogado.

Zhang Zhan, de 37 años, fue una de las personas que con su testimonio de primera mano desde hospitales abarrotados y calles vacías ofreció un retrato más funesto que el que arrojaba la información oficial del gobierno.

"No lo entiendo. Todo lo que hizo fue decir unas pocas verdades, y por eso le cayeron cuatro años", dijo Shao Wenxia, la madre de Zhang, que asistió al juicio.

El abogado de Zhang, Ren Quanniu, dijo que probablemente apelarán, y que "la Sra. Zhang cree que está siendo perseguida por ejercer su libertad de expresión", en un contexto en que Pekín ha censurado las críticas a la gestión temprana de la crisis y ha advertido y señalado a los denunciantes, varios de los cuales son médicos.

07:55 La aprobación de los reguladores británicos de la vacuna candidata desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca podría acelerar el levantamiento de las restricciones, dijo esta mañana el ministro del Gabinete de Reino Unido, Michael Gove.

La autoridad sostuvo que el regulador independiente tiene que evaluar la vacuna, pero que si se aprueba habría un "aumento significativo" en la vacuna disponible, sumándose a la desarrollada por Pfizer y BioNTech que ya se está administrando.

"Si obtenemos la autorización para esa vacuna y el lanzamiento se realiza según el plan, entonces podremos levantar progresivamente algunas de las restricciones que han hecho la vida tan difícil para muchos", dijo a Sky News.

07:45 La publicación fragmentada de los datos de eficacia de la vacuna desarrollada por Sinovac podría socavar la confianza en el propio medicamento, advirtieron esta mañana los expertos.

Investigadores turcos dijeron el jueves que, según un análisis provisional, la CoronaVac de Sinovac tenía una eficacia del 91,25%. Pero el mismo día Brasil indicó que la eficacia de la vacuna estaba entre el 50% y el 90%.

Los expertos dicen que no es inusual que una vacuna muestre diferentes tasas de eficacia en varios escenarios, ya que los protocolos de ensayo, el tamaño de los datos y la población pueden afectar a los resultados. Sin embargo, reconocen que la forma en la que se han publicado los datos de la CoronaVac ha creado confusión.

Los datos sobre la eficacia de la vacuna de Sinovac son seguidos de cerca por muchos países en desarrollo que han firmado acuerdos para su uso, pues las dosis son más fáciles de almacenar y transportar que las de Pfizer y su socio BioNTech, y Moderna.

7:30 Más de 80,43 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.760.548 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

04:40 El crecimiento de la producción industrial de Japón se estancó en noviembre después de haber aumentado durante cinco meses.

La tercera economía más grande del mundo se había recuperado con fuerza en el tercer trimestre de su peor contracción de la posguerra, pero las nuevas medidas de confinamiento en varias grandes economías amenazan con impactar en la demanda.

Los datos oficiales publicados hoy mostraron que la producción fabril se mantuvo estable en noviembre con respecto al mes anterior, ya que la disminución de la producción de coches y productos de plástico contrarrestó la fortaleza de la producción de maquinaria.

La lectura plana se compara con el incremento revisado del 4,0% en octubre y también está por debajo del pronóstico medio del 1,2% al que apuntaba un sondeo de Reuters con economistas.

04:20 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un paquete de ayuda y gastos para la pandemia por US$ 2,3 mil millones, que restablecerá las prestaciones por desempleo de millones de estadounidenses y evitará el cierre del gobierno federal, terminando así una crisis creada por él mismo.

Trump, que deja el cargo el 20 de enero, se retractó de su anterior amenaza de bloquear el proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso la semana pasada luego de que sufriera una intensa presión por parte de los legisladores.

El presidente republicano había exigido que el Congreso cambiase la norma para aumentar el tamaño de los cheques de asistencia personal de US$ 600 dólares a US$ 2.000.

No está totalmente claro por qué Trump cambió de opinión sobre el paquete de estímulo, pero después de firmar el proyecto de ley a puerta cerrada en su club de playa trató de poner buena cara a su cambio de planes, diciendo que estaba firmando la ley con "un sólido mensaje que deja claro al Congreso que hay artículos ineficientes que deben ser eliminados".

